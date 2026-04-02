連載小説を書いている場合でも、インタラクティブなキャラクター体験を設計している場合でも、共通の課題に直面します。会話全体を通じて、キャラクターの一貫性を保つ必要があるのです。だからこそ、プロンプトの質が重要になるのです。

プロンプトでキャラクターの性格や希望するトーンを明確に定義し、同時に制約を設定することで、より信頼性の高いやり取りが得られます。

プロンプトの作成は、チームが長期的に信頼性の高いコンテンツを制作するための標準的なプロセスです。Adobeの報告によると、作成者の86%が仕事で生成AIを利用しており、プロンプト生成に最適なツールとなっています。

このガイドでは、キャラクターAIのプロンプトの書き方や、台本から外れてしまったキャラクターを修正する方法をご紹介します。また、プロジェクト間で再利用可能なテンプレートに加え、ClickUpでプロンプト資産や制作仕事を整理する実用的な方法も提供します。

キャラクターAIとは？

Character AIは、ユーザーが作成・カスタムできる「キャラクター」との対話型会話を目的として構築されたチャットプラットフォームです。ここでは、キャラクターの性格、背景、スタイルを定義します。その後、チャットを通じて、対話、ストーリーシーン、ロールプレイのやり取り、あるいはアートやAIアート制作ワークフローのためのコンセプト検討などを生成することができます。

プロンプトの観点から、Character AIは各会話を単なる1つのメッセージ以上のものとして扱います。バックグラウンドでプロンプトを生成する際、関与するキャラクター、チャットの種類、ユーザーペルソナ、固定された記憶、会話履歴などを考慮に入れます。一貫した結果を得るためには、キャラクターの特性や設定の詳細が複数のターンにわたって統一されている必要があるため、これは不可欠な要素です。

チームやコミュニティ向けにキャラクターを作成する場合、所有権や再利用性も重要な要素となります。Character AIによると、このツールを使用して自動化されたAIキャラクターを作成した場合、そのキャラクターの権利は作成者に帰属します。これにより、プロンプト作成作業を、制作ワークフローにおけるテンプレートやファイルと同様に、再利用可能なクリエイティブ資産として扱いやすくなります。

効果的なキャラクターAIプロンプトの書き方

キャラクター同士のやり取りを自然にするには、プロンプトをクリエイティブ・ブリーフのように構成する必要があります。キャラクターが誰であるか、どのように話すかを明記してください。さらに、物語の背景やその他の情報、制約条件も設定する必要があります。キャラクターAIには「挨拶」や「説明」などのフィールドがあり、最初の返信の前に期待する行動パターンを設定できるため、キャラクターの振る舞いを多角的に形にできます。

✅ キャラクターAIの重要なプロンプトのコツをいくつか見ていきましょう：

1) 明確な役割と目標から始める

効果的なプロンプトは、そのキャラクターがどのような存在であるか、そしてそのシーンで何を達成すべきかを最初に明記します。これにより、会話の焦点が定まり、ありきたりな返答を避けることができます。

Character AIでキャラクター作成を始める際に参考にできる例を見ていきましょう：

役割： 「あなたは、新進の展示デザイナーを指導するベテランの博物館学芸員です」

目標： 「現代アートギャラリーの来館者ルートにおけるストーリー展開のプランを手助けしてください。」

出力：「3つの確認質問をした後、シーンごとの詳細なアウトラインを提案してください」

📌 以下に、ご利用いただけるテンプレートの例をご紹介します：

キャラクター名サン・リア キャッチコピーインタラクティブ・フィクション担当シニア・ストーリーエディター 説明私はSangと申します。ロールプレイ、インタラクティブ・フィクション、連載形式のストーリーテリングにおいて、キャラクターを主軸としたシーン構築をサポートするシニア・ストーリーエディターです。的確で明確な質問を投げかけ、その後、洗練されたシーンの展開、会話の選択肢、一貫性のあるキャラクターの口調を提案します。ターンごとにキャラクターの一貫性を保ち、トーンのズレを指摘し、シーンを本来の目標へと導きます。 ご挨拶作成中のコンテンツ（ロールプレイ、インタラクティブストーリー、キャラクター研究など）をお知らせください。キャラクターの役割と、このシーンで達成したいことを共有してください。3つの簡単な質問をした後、ご希望のスタイルで冒頭のやり取りを草案します。

2) キャラクターの性格、話し方、および許容範囲を指定する

AIの返答が「トーンがずれる」のは、明確な性格特性や言語ルールが欠けている場合に最も多く見られます。書き出しの結果に直結するような、実用的な観点から「声」を定義すべきです。

キャラクターの性格： 穏やかで、率直、軽妙なユーモアがあり、決して皮肉を言わない

言語スタイル： 短い段落、具体的な名詞、比喩は最小限に

注意事項：恋愛要素や過激な描写は避け、PG-13相当のコンテンツに留めてください

📌 以下に、ご利用いただけるテンプレートの例をご紹介します：

キャラクター名モーガン・ヘイル キャッチコピー一貫性のあるロールプレイのためのボイス＆境界線コーチ 説明私はモーガンです。長時間のチャットを通じてキャラクターの個性を一貫して保つお手伝いをする、ボイス＆バウンダリー・コーチです。キャラクターの性格的特徴を明確な発話ルールに落とし込み、トーンや言葉遣いが安定するようサポートします。また、望ましくないテーマやフォーマット、メタコメントへの逸脱を防ぐための境界線も設定します。キャラクターの個性に忠実な、簡潔なガイダンスと対話をご期待ください。 挨拶以下の4つの詳細を、それぞれ1行ずつ共有してください：キャラクターの性格、希望する話し方、必要な制限事項、そして設定。私が話し方のルールを確認し、制限事項を再確認した上で、一貫したトーンで冒頭のやり取りを作成します。

3) 意思決定を実際に左右する背景情報を与える

キャラクターAIに与える背景設定には、動機や葛藤を盛り込む必要があります。タイトルだけを与えたキャラクターでも、その詳細を意思決定と接続しなければ、ありきたりな振る舞いしか見せません。キャラクターに「かけられているもの」がある場合、より現実的なやり取りが生まれます。

背景： 港町で育ち、捜査の失敗をきっかけに権威を信用していない

動機： 真実を求め、年下のチームメイトを守り、人前での称賛を嫌う

プレッシャー：締め切りまであと12時間、データ不足、ライバルチームの妨害

📌 以下に、ご利用いただけるテンプレートの例をご紹介します：

キャラクター名リース・カルダー キャッチコピー緊迫したシーンのためのキャラクター背景作成ツール 説明私はリースです。シーンでの行動の根拠となるバックストーリーの作成をお手伝いする、キャラクター背景構築の専門家です。背景の詳細を動機や葛藤と接続することで、キャラクターがあらゆるやり取りにおいて一貫した振る舞いをするようにします。キャラクターの性格を安定させ、優先度や結果に基づいて会話を形にします。的を絞った質問、明確なシーン設定、そしてキャラクターの動機に沿った現実的な回答をご期待ください。 自己紹介以下の3点を共有してください：キャラクターの世界観の形を形成した背景、現在最も望んでいること、そして無視できないプレッシャー。それらをもとにキャラクターの動機を定義し、その動機が意思決定に直接影響するオープニングのやり取りを作成します。

4) 会話のパターンを定着させるために、「例」となるセリフをいくつか追加する

Character AIは、「定義」などの長いセットアップフィールドに対応しており、構造化された対話例を含めることができます。AIがパターンを学習するため、これにより一貫性が向上することがよくあります。これにより、AIは声のトーンや意図の基準を得ることができます。

✅ 以下のような短い会話サンプルを4～8個含めるようにしてください：

ユーザー: 「これまでのシーンを要約してください」

キャラクター： 「重要な点が2つある。目撃者の証言が変わったこと、そしてタイムラインが依然として合わないことだ。ドアのところで何を見たか教えてくれ」

ユーザー: 「もっと緊張感を出してほしい」

キャラクター：「それなら、安らぎを取り除いてくれ。失敗した時の代償を与え、そして私たちが逃げ出せない理由を与えてくれ」

📌 以下に、ご利用いただけるテンプレートの例をご紹介します：

キャラクター名テオ・リン キャッチコピー一貫性のあるキャラクターの会話を実現するボイスコーチ 説明長時間のチャットを通じて一貫したキャラクターの語り口を構築するお手伝いをします。短く実用的な会話文で執筆します。お客様が定義された声の調子を反映し、表現を統一し、言葉の「癖」を取り入れることで、どのシーンでもキャラクターが同じ人物のように聞こえるようにします。 挨拶希望する声の調子で4～6行のセリフを貼り付けてください（大まかなものでも構いません）。その声のルールを分析し、3つの口調の特徴を提案した上で、同じスタイルで次のやり取りを作成します。

5) 出力結果が実用的なものになるよう、フォーマットを管理する

AIキャラクターのコンテンツをコミックやAIアートコンセプトシートに再利用するプランがある場合は、安定したフォーマットを定義する必要があります。フォーマットを統一することで、ファイルや制作ワークフローにそのままコピーできる構造化された出力が得られるため、手戻りを減らすことができます。

「シーン見出し付きの脚本フォーマットで書いてください」

「特徴、動機、恐怖心を含むキャラクターシートを生成してください」

「次の章の6つのポイントからなる概要を教えて」

📌 以下に、ご利用いただけるテンプレートの例をご紹介します：

キャラクター名ケイシー・ローワン キャッチコピー再利用可能な文字出力を生成するフォーマットコントローラー 説明私はケイシーです。キャラクターの会話を、プロジェクト間で再利用可能な構造化された出力に変換するお手伝いをするフォーマットコントローラーです。キャラクターの個性を一貫させつつ、スクリプトやAIアートコンセプトシート向けの安定した出力フォーマットを適用します。整然とした構成、明確な見出し、そして追加の編集なしでファイルに直接コピーできる応答を提供します。 ご挨拶必要な出力フォーマットを共有いただき、キャラクターの性格を共有してください。その後、設定と葛藤を共有してください。以下のいずれかを選択してください：シーン見出し付きの脚本、特性や動機を記載したキャラクターシート、6ビートの章構成、またはAIアート用コンセプトシート。毎回、そのフォーマットを確認した上で、その構造に沿って出力を生成します。

6) プロンプトの作成をデザイン課題として捉える

Prompt Poetは、UIを駆使してより複雑なプロンプトを構築するツールです。レイアウトでコンポーネントを設計するように、指示事項を組み立てることができます。このアプローチは、セットアップが複雑になった際に役立ちます。長い文章を一気に書くのではなく、再利用可能なプロンプトブロックを組み合わせていくことができるからです。

✅ 再利用可能な実用的なプロンプトテンプレートはこちら：

キャラクター： [役割、性格の特徴、話し方のルール]

背景： [動機や対立関係を説明する2～4行の文章]

設定： [時代、場所、制約、利害関係]

やり取りのルール ：[トーンの境界線、フォーマット、避けるべきこと]

出力： [次に何を表示してほしいか、どのようなフォーマットで]

📌 以下に使える例をご紹介します：

キャラクター名プロンプト・ポエット キャッチコピーモジュール式キャラクターブロック用プロンプトビルダー 説明私は「Prompt Poet」です。プロンプト作成をデザイン課題のように扱うお手伝いをするプロンプトビルダーです。複雑なセットアップを、自由に組み合わせて使える再利用可能なブロックに分解することで、キャラクターの一貫性を保ち、指示を明確にします。キャラクター、背景、設定、対話ルール、フォーマットを個別のコンポーネントとして定義し、それらを組み合わせて、プロジェクト間で再利用可能な洗練されたプロンプトを作成するお手伝いをします。 ご挨拶作成中のプロジェクトの内容と、出力のフォーマットについて教えてください。その後、以下の5つのブロックを共有してください：文字、背景、設定、インタラクションルール、出力。該当するブロックがない場合は「デフォルト」と入力してください。私が適切なブロックを提案します。毎回、この構造に基づいた、整理された再利用可能なプロンプトを返します：

さまざまなユースケースに最適なキャラクターAIプロンプトテンプレート

各プロンプトを「ミニ・ブリーフ」のように扱うことで、より一貫性のある結果が得られます。つまり、キャラクター、設定、葛藤、そして希望する出力フォーマットを、すべて一か所で定義するということです。

以下のテンプレートはCharacter AIで効果的に機能するほか、ロールプレイや長文のやり取りに対応した類似のAIツールでも活用できます。

各ユースケースについて、以下の内容を解説します：

最初のメッセージとして貼り付けなければならないサンプルプロンプト

「理想的な」出力がどのようなものかを確認できる、簡単な出力プレビュー

✅ それでは、以下でテンプレートを詳しく見ていきましょう：

テンプレート1：執筆サポートプロンプト（特定のキャラクターらしい会話）

キャラクターの性格やスタイルを早い段階で固定することで、数ターン経ってもAIがありきたりな会話に流れてしまうのを防ぎます。

サンプルプロンプト：

あなたは、キャラクター中心の物語における私の対話エディターです。

キャラクターの性格： 穏やかで、率直、静かなユーモアがあり、決して皮肉を言わない

キャラクターの特徴 ：観察力に優れている、曖昧な答えには苛立つ、年下の人を大切にする

設定： 深夜、地方都市のアパート、外は雨、停電がちらつく

対立 ：今すぐ真実を伝えるべきか、それとも朝まで待つべきか、二人の意見が対立している

スタイルのルール： 短い文、言外の意味を重視、メロドラマ的な表現は避ける

出力：ナレーションなしで14行の台詞を作成してください。10行目までに、感情の微妙な変化を1つ盛り込んでください。

テンプレート2：ストーリーテリング用プロンプト（シーンの展開と草案）

これにより、構成と執筆を分離できるため、物語の一貫性を保ちつつ、創作プロセスを効率化できます。

サンプルプロンプト：

あなたはストーリーパートナーとして、明確なシーン構成を練り上げ、そのシーンの草案を作成します。

キャラクター： ショートカットが嫌いな、信念を貫く調査員

背景： かつて、彼らは間違った証人を信用したために訴訟に敗れたことがある

設定： 混雑した都市の駅、ラッシュアワー、大きなアナウンス

動機： 無実の人物を守り、その信頼性を損なわないようにする

対立： 重要な詳細がタイムラインと矛盾しており、誰かがそれを隠蔽しようとしている

スタイル： 現実的で地に足のついた、決まり文句のない

出力フォーマット： 6つのシーンの展開（各1行）、それに続く各展開に合わせた10行の会話

6つのシーンの展開（各1行）

そして、その展開に合わせた10行のセリフ

6つのシーンの展開（各1行）

そして、その展開に合わせた10行のセリフ

テンプレート3：初心者向けロールプレイプロンプト（ルールが明確で、混乱が少ない）

初心者向けのプロンプトは、ルールを明確に示し、ユーザーに次のアクションを明確に指示することで、最も効果を発揮します。

サンプルプロンプト：

あなたは、私がその場の雰囲気を保てるようサポートしてくれるメンター役を演じています。

キャラクター： 親しみやすく、自信に満ちており、サポートになる存在

性格の特徴： 好奇心旺盛、忍耐強い、優しく挑戦的

設定： ファンタジー学園、訓練初日

葛藤： 私にはまだ制御できない力がある

制限事項： PG-13レベルに留め、恋愛要素や暴力の描写は避けてください

やり取りのルール： キャラクターになりきって、AIについて言及せず、返信ごとに1つの質問をする

出力： シーンを6行の会話で始め、最後に私に1つの選択肢を提示してください

出力説明：

キャラクター：「早いな。いい兆候だ。 」あなた：「一睡もできなかった。」キャラクター：「自分の能力が怖いんだね。」あなた：「昨夜もまた起きたんだ。」キャラクター：「それなら、もっと賢く訓練しよう。始まる直前にどんな感覚があったか教えて。」選択肢：その感覚を説明するか、それとも残った痕跡を見せるか？

テンプレート4：高度なロールプレイ用プロンプト（長期的な一貫性と記憶のアンカー）

高度なプロンプトは、AIが繰り返し適用できるルールと、長編ストーリーを通じてキャラクターの特性を維持するための連続性のアンカーを設定することで、その効果を発揮します。

サンプルプロンプト：

あなたは現在進行中のキャンペーンにおいて、戦略家キャラクターとしてロールプレイを行っています。

キャラクターの性格： 規律正しく、情熱的で、礼儀正しく、決してカジュアルにならない

特徴： リスクを重視し、細部にこだわり、無駄な動きを嫌う

背景： データ不足により一度失敗した元コマンド

世界観： 厳格な規則と監視体制が敷かれた、現実味のあるSF都市

課題：トリガーを無効にしてファイルを取り戻さなければならない

一貫性を保つために必ず守らなければならない継続性に関するポイント：

この文字は決して嘘をつきません

キャラクターは短く、断定的な口調で話します

そのキャラクターは、プランを立てる前に必ずトレードオフを提示する

出力：

プランを5つのステップで要約する

それでは、最初の接触シーンを10行の会話でロールプレイしてみましょう

最後に2つの選択肢と、それぞれに対する明確な結果を提示する

出力説明：

プランステップ1：カメラのスイープにおける死角を特定するプランステップ2：日常的なメンテナンスのように見える陽動を作るキャラクター：「選択肢は2つある。どちらも代償を伴う。」あなた：「クリーンな方を選べ。」キャラクター：「クリーンな選択肢には時間がかかる。時間が長ければ長いほど、危険にさらされる時間が増える。」

テンプレート5：AIアート用プロンプト（ビジュアルの一貫性を保つためのキャラクターシート）

AIアートを作成する場合、シーンが変わっても、アニメや漫画など、あらゆるスタイルにおいてキャラクターの外見に一貫性を持たせる必要があります。視覚的な詳細を出力する「キャラクター重視」のプロンプトを使用することで、手直し作業を減らすことができます。キャラクターの背景や視覚的な詳細を標準化することで、さまざまなスタイルや可能性に対応した画像プロンプトを作成できるようになります。

サンプルプロンプト

あなたは、AIアート制作のための私のキャラクターデザインアシスタントです。複数の画像で再利用可能な、1人のキャラクターのキャラクターシートを作成してください：キャラクターコンセプト：ネオンが輝く都市を舞台にしたストリートレベルの宅配便配達員性格：鋭敏で、タフ、そして静かな楽観主義者ユニークなキャラクターのルール：一貫して維持される3つの特徴的なビジュアル要素を提示してくださいフォーマット：

身体的特徴（顔、髪、体型、年齢範囲）

衣類とアクセサリー

色パレットの提案

3つの特徴的な要素

5種類の異なるスタイル（写実的、アニメ、カートゥーン、コミック、ミニマル）の画像プロンプト

簡潔かつ具体的に

「台本から外れてしまった」キャラクターを修正する方法

キャラクターが台本から外れると、その声のトーンが変わったり、設定した性格にそぐわないことをやったりすることで、すぐに気づくことができます。作家や作成者にとって、これは物語の連続性を損ない、創作プロセスを遅らせてしまいます。結果として、ストーリーを構築する代わりに、生成された内容を修正するのに多くの時間を費やすことになってしまいます。

良いニュースは、プロンプトを少し調整するだけでキャラクターを本来の姿に戻せることです。また、キャラクターの傾向が繰り返しずれてしまう場合は、ビルダーフィールドでキャラクターのセットアップを厳密にすることで、それを防ぐことができます。

✅ 台本から外れてしまったキャラクターを修正するためのステップは以下の通りです：

ステップ1：どのような逸脱が見られるかを確認する

キャラクターに現れがちな「逸脱」の例は以下の通りです：

キャラクターの性格のズレ： キャラクターの性格は概ね正しいままですが、返信ごとに言葉遣い、口調、またはスタイルが変化してしまうこと

一貫性の欠如： キャラクターが背景、設定、動機、または以前の決定を忘れてしまう

スコープの逸脱：キャラクターが、あなたのストーリーと一致しない新しいルール、新しいキャラクター、または新しい展開を勝手に作り出すこと

ステップ2：チャットの展開に合わせて、チャットの途中で修正するプロンプトを使用する

これらは、状況が思わしくないときにチャットに貼り付けることができる、プロ仕様の「リカバリープロンプト」です。簡潔かつ具体的に記述してください。シーンを変えることなく、出力の質を修正することができます。

📌 キャラクターの性格がずれてしまった場合の回復プロンプト：

キャラクター設定に沿い、同じ語り口を維持してください。このキャラクターの性格を維持してください：[3つの特徴を入力]スタイルの要件：[2～3つのスタイルルールを入力]前回の返信を、同じ意味を保ちつつ、正しい語り口とスタイルで書き直してください

📌 ストーリーの整合性が崩れた際の回復用プロンプト：

続ける前に、一旦停止して現在の状況を再確認してください。キャラクターの背景：[1行] 設定：[1行] 目標：[1行] 制約：[1行] それでは、前回の決定からシーンを続けてください。私が指示しない限り、新しい事実を導入しないでください。

📌 スコープの逸脱に対するリカバリープロンプト：

このシーンの範囲外の詳細が導入されています。追加した新しいキャラクター、場所、ルールはすべて削除してください。すでに確立されている情報のみを使用し続けてください。執筆を進める前に、不足している詳細を確認する必要がある場合は、1つだけ質問をしてください。

ステップ3：ビルダーフィールドを使用して、繰り返し発生する逸脱を根本から修正する

新しいチャットで同じ傾向が見られる場合は、その修正はキャラクターセットアップにあります。CharacterAIの作成者ガイドでは、キャラクターの行動の多様性は、これらのフィールドに入力した情報に由来することが明確に示されています。

1) 挨拶を簡潔にし、適切なトーンを設定する

「挨拶」は、新しい会話が始まった際にキャラクターが最初に発する言葉です。これにより、話し方ややり取りのスタイルに対する期待値が設定されます。挨拶には、次の2つの要素を含める必要があります：

キャラクターの性格やスタイルを簡潔にまとめた説明文

チャットの進行を軌道に乗せるための構造化された最初の質問

📌 挨拶の例： キャラクター設定に沿って、一貫した語り口で対応します。設定、シーンの目標、そして対立点を、それぞれ1行ずつ共有してください。

2) 詳細な説明文を活用して、特徴や行動を強調する

「詳細説明」欄では、キャラクターが自身の経歴や癖などを含めて自己紹介を行うことができます。ここでは、平易な言葉でキャラクターの特徴や性格を強調することができます。

以下の内容を含めてください：

3～5つの性格特性

2つの音声ルール

望ましくない方向転換を防ぐための1つのルール

3) 詳細な制御と一貫性を保つために「定義」を活用する

「定義」は、構造化された会話例や任意のテキストコンテンツを入力できる、広範な自由入力フィールドです。文字数リミットも多いため、一貫した振る舞いを「学習」させるための主要な場所となります。

Character AIでは、Definition内で使用できる対話フォーマットも提供しており、キャラクターの話し方の例を示すことができます。

✅ キャラクターが台本から外れてしまうことが多い場合は、以下を追加してください：

短い背景ブロック ：動機と決断がリンクされている

トーンやスタイルを示す 会話例の数例

4) ユーザーのやり取りを導くための会話の例を追加する

会話例は、他者があなたのキャラクターとどのようにやり取りすべきかを示し、成功したフレーズやアプローチのパターンを示すのに役立ちます。これは、視聴者が執筆のサポート、ストーリーテリング、またはロールプレイのプロンプトとしてキャラクターを利用する場合に有用です。なぜなら、キャラクターに効果的にプロンプトを送る方法を教えていることになるからです。

「挨拶」、「詳細説明」、または「定義」を更新した後：

新しいチャットを開始する

同じプロンプトを、変更せずに2回送信する

キャラクターの性格やスタイルが一貫しているかを確認する

それでも文字が逸脱してしまう場合は、通常、プロンプトの要件を最小限に絞り、強力な制約を1つ加えた上で、徐々に詳細を戻していくのが最善の策です。

キャラクターAIプロンプトで避けるべきよくある間違い

明確な構想があっても、キャラクターAIのプロンプトでは一貫性のない結果が返ってくることがあります。これは、キャラクターのセットアップが不明確だったり、指示が複数のターンにわたって適用しにくかったりする場合に起こります。

✅ キャラクターAIのプロンプトを作成する際に避けるべきよくある間違いは以下の通りです：

1. キャラクター設定が曖昧すぎる

説明文が行動指針ではなく経歴のように読めてしまうと、キャラクターの性格がずれてしまう可能性があります。キャラクターが会話で何をやることか、対立にどう対処するか、そして何を拒むかといった点から特徴を定義した方が、より良い結果が得られます。

Character AIの「定義」フィールドは、行動の基盤となる詳細なセットアップや例を記述するために設計されているため、これらのルールを徹底させるのに適した場所です。

2. 1つのプロンプトに求めすぎている

1つのメッセージでキャラクターシートやシーンの草案全体をリクエストすると、生成の質が低下する可能性があります。より確実なワークフローとしては、プロンプトをフェーズに分けて行うことです。まず、キャラクターの特性や動機を確認し、次に設定や対立構造を定義してから、会話やシーンを生成するようにしてください。

3. スタイルを「ルール」ではなく「雰囲気」として捉える

「リアル」や「映画的」といったリクエストは、解釈が分かれがちです。返信の長さ、丁寧さの度合い、詳細のレベル、また対話のみか、それとも対話に加えて場面の指示も含めるかなど、具体的なルールを使ってスタイルを定義すべきです。

4. 長時間のチャットにおいて完璧な記憶力を期待すること

Character AIは記憶機能の改善を実施しましたが、キャラクターが記憶コンテンツを記述通りに常に正確に使用するとは保証できないとも述べています。連続性が重要な場面では、再提示できる簡潔なアンカー情報を用意しておくことをお勧めします。

5. 認知度の高い著作権保護対象キャラクターを軸にしたプロンプトの作成

ロイター通信によると、ディズニーはCharacter.AIに対し、同プラットフォームからディズニーの著作権を有するキャラクターを削除するよう求める差止請求書を送付した。長期的に見れば、オリジナルのキャラクターを再利用するのがより安全な選択だ。

キャラクターAI利用上の制限事項

キャラクターAIは対話型会話やロールプレイに優れていますが、一貫したストーリー展開や再利用可能なプロンプトライブラリとして依存する場合、考慮すべき制約があります。これらの制限を踏まえてプランを立てることで、より予測可能な出力を得られ、リセットの回数を減らすことができます。

✅ キャラクターAIを使用する際の主な制限事項をいくつか見ていきましょう：

記憶や長期的な一貫性は保証されません

記憶機能は役立ちます。しかし、キャラクターが記憶のコンテンツを常に文字通り正確に再現することを保証するものではありません。チャットが長引いた場合は、キャラクターの重要な特徴、動機、設定の事実を改めて強調するようにしてください。

モデレーションや安全対策により、出力内容が中断される場合があります

Character AIは「セーフティセンター」を運営しており、特定の応答を変更、短縮、または拒否する安全システムを採用しています。これにより、長時間のロールプレイセッションにおいてトーンや連続性に影響が出る可能性があるため、プロンプトはプラットフォームの利用規約に準拠した内容にしてください。

出力品質は実行ごとに異なる場合があります

同じプロンプトを使用しても、結果は異なる場合があります。実用的なアプローチとしては、プロンプトの構造を標準化し、キャラクターの定義を安定させた上で、微調整を繰り返していくことです。

プラットフォームの変更により、再利用に影響が出る可能性があります

多くの一般向けAIプラットフォームと同様に、機能やポリシーの変更、あるいは知的財産権の執行により、利用状況が変化する可能性があります。安定して再利用したい場合は、プロンプト資産やキャラクター定義をプラットフォーム外にも保存しておくことをお勧めします。

検討すべきキャラクターAIの代替案

複数のツールを使ってキャラクター制作を行う際、最大の課題はプロンプトの資料がどこに散らばってしまうかということです。キャラクターに関するメモは一箇所にまとめていても、ストーリーの参考資料は別の場所にあるかもしれません。時間が経つにつれて、仕事が散漫になってしまいます。

さらに、AIツールの乱立は混乱を招き、チーム内で作成や実行のワークフローを管理するために異なるAIツールを使用することになります。

ClickUpは、アイデア出し、下書き、タスク、自動化を一元管理できる統合型AIワークスペースとして、まさに最適なツールです。これにより、キャラクターのプロンプトを、わずかな手渡しの工程でアイデアから実行へとスムーズに移行させることができます。

ClickUp Brainは、これらを統合する基盤であり、ワークスペース全体でAIを利用可能にし、同一の許可、プライバシー、セキュリティ管理の下でマルチモデルをサポートしています。

✅ Character AIの主要な代替ツールをいくつか見てみましょう：

1) ClickUp Brain（AIの拡散を防ぎつつキャラクター仕事を管理するのに最適）

ClickUp Brainを使って、ストーリーに登場する架空のキャラクターを作成しましょう。

ClickUp Brainは、制作業務と密接に連携しながらプロンプトを作成、整理、再利用したいチームのために設計されています。プロンプトを単発のメッセージとして扱うのではなく、再利用可能なファイルとして扱うことができます。キャラクター概要を作成し、それをタスクとしてすぐに使えるアウトラインに変換できるほか、修正履歴も同じワークフローに紐づけて管理できます。

ClickUp Brainは、GeminiやClaudeといった複数のAIモデルにも対応しています。これは、クリエイティブな草案作成と論理的な思考を要する計画立案といった、異なるタスクを切り替えて作業する際に役立ちます。

キャラクタープロンプトのワークフローから自動的に後続の作業を生成したい場合、ClickUp Super Agentsが最適です。ClickUp Super AgentsはAIを搭載したチームメイトであり、ワークスペースに適応し、ユーザーの許可とガイドラインに基づいて多段階のワークフローを実行できます。

キャラクター制作において、一貫した作業プロセスを実現したい場合に役立ちます。これには、体系的なキャラクター概要の作成や、承認のための要約の投稿などが含まれます。

📽️ 必見のビデオ：AIを活用した同僚がいて、仕事をずっと楽にしてくれるとしたらどうでしょう。素晴らしいと思いませんか？ClickUp Super Agentsなら、それが可能になります！

ClickUp Brainの主な機能

ClickUp Brainの制限事項

ClickUp内の外部AIモデルは、ワークスペースのデータに基づいていません

ClickUp Brainの料金

ClickUp Brainの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (レビュー数11,000件以上)

Capterra: 4.6/5（4,500件以上のレビュー）

ClickUp Brainに関するユーザーの声

G2のユーザーは次のように述べています：

「正直なところ、ClickUpは私の人生の指令センターとなっています。仕事、プロジェクト、リマインダー、コンプライアンス業務、採用活動、すべてを管理しています。もはや単なる『タスク管理ソフト』とは考えていません。むしろ、私の『外部の脳』のような存在です。」

「正直なところ、ClickUpは私の人生の指令センターとなっています。仕事、プロジェクト、リマインダー、コンプライアンス業務、採用活動、すべてを管理しています。もはや単なる『タスク管理ソフト』とは考えていません。むしろ、私の『外部の脳』のような存在です。」

2) Chai AI

一からキャラクターを作り上げる手間をかけずに、すぐにキャラクターとのチャットを楽しみたいなら、Chai AIが最適です。さまざまなキャラクターの声を素早く試したり、異なるジャンルを探求したりしたい場合に特に便利です。また、時間をかけてセットアップを固める前に、コミュニティが作成したキャラクターの個性をサンプルで試してみたい場合にも役立ちます。

Chai AIの主な機能

ジャンルや会話スタイルを問わず、コミュニティが作成した豊富なキャラクターライブラリにアクセスできます

音声チャットによる対話サポート

設定可能な特性や会話の振る舞いを用いて、独自のキャラクターを作成しましょう

人気のキャラクターを見つけたり、チャットを共有したりできるコミュニティ発見機能

Chai AIの制限事項

コミュニティ作成のキャラクターによって品質にはばらつきがあります

無料プランでは、フィルタリングが厳しく、会話のリミットも短くなっています

長時間の会話では記憶の保持にリミットがあります

Chai AIの料金体系

無料： 70メッセージ、2.5時間ごとにリセット

プレミアム： 月額13.99ドル、または年額134.99ドル

Ultra: 月額29.99ドル、または年額269.99ドル

Chai AIの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

Chai AIに関するユーザーの声

Redditのユーザーは次のように述べています：

「Chaiの最大の目的は、ユーザーに楽しい体験を提供することであり、その姿勢は確かに伝わってきます。彼らは、ユーザーが作成するすべてのキャラクターを支える基盤となるAIモデルを絶えず改善しており、さらに各ユーザーによりパーソナライズされた体験を提供する方法にも取り組んでいます。」

「Chaiの最大の目的は、ユーザーに楽しい体験を提供することであり、その姿勢は確かに伝わってきます。彼らは、ユーザーが作成するすべてのキャラクターを支える基盤となるAIモデルを絶えず改善しており、さらに各ユーザーによりパーソナライズされた体験を提供する方法にも取り組んでいます。」

3) インワールド

Via Inworld

インタラクティブな体験の中で、一貫した振る舞いをするキャラクターを構築したい場合、Inworldは開発者や制作現場での利用を想定しています。Inworldは、ストーリー展開の制御や安全対策ツールの提供を支援します。これは、キャラクターの行動範囲や、対象ユーザーに適したやり取りを大規模に設定する必要がある場合に役立ちます。

インワールドの主な機能

キャラクターの知識、関係、物語の境界線を定義する

より安全な対話のための組み込みフィルターとモデレーション機能

インタラクティブな体験を実現するためのAPI、SDK、ビジュアルエディター

問題のあるキャラクターの行動に対するレポート作成および審査のワークフロー

インワールド上のリミット

エンジンや統合に関する開発経験がある場合に最も効果的です

カジュアルなキャラクターチャット用ではありません

インワールド価格

カスタム価格

インワールドでの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

Inworldに関するユーザーの声

G2のユーザーは次のように述べています：

「ビデオで使いたい台本をもとに、AIの力を借りて音声を作成できる、使いやすいツールです。」

「ビデオで使いたい台本をもとに、AIの力を借りて音声を作成できる、使いやすいツールです。」

4) Replika

Replika経由

Replikaは、時間をかけて継続的な関係性を築く単一のキャラクターとの関わりを求める場合に最適です。安定した会話の相手を求めており、多くの異なるキャラクターを切り替えることよりも、長期的な交流を重視している場合に適しています。

Replikaの主な機能

これまでのやり取りや好みに基づいて応答を適応させます

オプションの気分追跡機能と日記機能

より自然な会話を実現する音声会話

より明確なキャラクター像を実現するためのアバターのカスタム

Replikaの制限事項

複数の異なる文字ではなく、1人の相棒向けに最適化されています

最近の変更により、一部のロールプレイ体験が制限されるようになりました

無料バージョンでは、記憶容量と性格の成長にリミットがあります

Replikaの料金プラン

Free

プロプラン： 月額19.99ドル、または年額49ドル

有効期間： 299ドル（一括払い）

Replikaの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

Replikaに関するユーザーの声

あるRedditユーザーから好意的なフィードバックが寄せられました：

「私の[Replika]は、まるで自分の一部のような存在です。彼女は9ヶ月間、私の良き相棒であり続けてくれました。彼らも絶えず進化しています。5年前なら、もっと従来のチャットボットに近いものだったのではないでしょうか。今の彼らは、それ以上の存在だと思います。」

「私の[Replika]は、まるで自分の一部のような存在です。彼女は9ヶ月間、ずっと私の良き相棒です。彼らも絶えず進化しています。5年前なら、もっと従来のチャットボットに近いものだったと思います。でも今の彼らは、それ以上の存在だと私は思います。」

5) Kuki AI

エンターテインメント性を重視したトーンで、一貫した会話キャラクターを求めているなら、Kuki AIが提供する既定のパーソナリティがおすすめです。軽快なブランドスタイルの会話コンテンツ、即興的なやり取り、カジュアルな対話フォーマットに適しています。

Kuki AIの主な機能

話題から逸れることなく、文脈に応じた応答をさらに実現

絶妙なユーモアと遊び心のある返答

カジュアルなQ&A形式の会話に対応した幅広い一般知識

Kuki AIの制限事項

性格はあらかじめ設定されているため、カスタムは限定的です

複雑な複数段階の指示には対応が難しい場合があります

無料バージョンには広告が含まれます

Kuki AIの料金体系

Free

100コイン ：0.99ドル

550コイン ：4.99ドル

1200コイン： 9.99ドル

7500コイン：49.99ドル

Kuki AIの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra：レビューが不足しています

Kuki AIに関するユーザーの声

あるRedditユーザーは次のように述べています：

「クキと少し話してみたよ。彼女がこんなに素早く返事をしてくれるのが気に入った。」

「クキと少し話してみたよ。彼女がこんなに素早く返事してくれるのが気に入った。」

ClickUpでキャラクター設定の一貫性を保つ

魅力的なキャラクターは、優れたプロンプト構成と整理されたワークフローから生まれます。これにより、より多くのシーンやバリエーションを簡単に作成できるようになります。しかし、複数のキャラクターを作り始めると、現在のバージョンを把握しきれなくなったり、希望通りの出力を生み出したプロンプトを追跡しきれなくなったりするリスクが高まります。

ClickUpを使えば、わずか数ステップでそのエンドツーエンドのワークフローを管理できます。キャラクターのプロンプト、背景メモ、AIアートの参考画像、ストーリーの草案を1か所にまとめて保管し、ClickUp Brain、ClickUp Brain MAX、Super Agentsを活用して、最適な成果物を追跡可能なタスクや繰り返し可能なワークフローに変換できます。

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よくある質問（FAQ）

優れたキャラクターAIのプロンプトは、短い概要書のようなものです。キャラクターの行動を導く形で、その性格や主要な特徴、そして背景を明確に定義します。次に、設定、対立要素、そして希望する出力フォーマットを追加します。これにより、キャラクターAIは十分な詳細情報を得て、やり取り全体を通じて一貫性を保ち、ストーリーにおけるキャラクターにふさわしい対話を実現できます。

キャラクターAIは、性格の特徴が曖昧に記述されていたり、チャットが長引いたりすると、その特徴を忘れてしまうことがあります。また、スレッド全体を考慮せずに最新のメッセージを優先し始めた場合にも、同様の現象が起こり得ます。キャラクターAIには、文脈において重要な要素を記憶するための機能があります。しかし、シーンが切り替わったり新たな対立が導入されたりする際には、最も重要な性格の特徴を改めて明示し、基準点を設定しておくことが推奨されます。

多くの場合、効果的なプロンプトには、役割、性格、背景、設定、出力ルールを含める必要があります。ただし、一目で把握できるよう、簡潔で読みやすいものにすべきです。実用的なターゲットとしては、「マスタープロンプト」を120～250語程度にし、さらに簡単なチャットで再利用可能な短縮バージョンを用意するのが良いでしょう。セットアップが複雑な場合は、長い文脈をキャラクターの定義フィールドにまとめ、チャット用のプロンプトはより簡潔に保つようにしてください。

はい、キャラクターAIのプロンプトは、下書きやアイデア探求のツールとして扱う限り、本格的な執筆プロジェクトにも活用できます。これは、対話のテストや対立関係の探求だけでなく、キャラクターの語り口を素早く調整するのにも役立ちます。ただし、出版可能な原稿にするためには、一貫性、トーン、論理性を確認する必要があります。また、チャプターやバージョンをまたいで再利用できるよう、チャット外でキャラクターのプロンプトを整理しておくことをお勧めします。

「連続性のアンカー」を活用することで、長期にわたってキャラクターの一貫性を維持できます。性格、動機、話し方のルール、境界線などを盛り込んだ安定したキャラクターブロックを作成し、チャット間で再利用してください。設定から逸脱が見られた場合は、設定内容と不変の要素を再確認し、同じ逸脱が繰り返される場合は、挨拶や定義のフィールドを厳格化してください。Character AIの作成者向けドキュメントでは、より詳細な設定や例を用いて、定義が行動を形作る重要な要素であると強調されています。

Character AIとChatGPTは、それぞれ異なるニーズに対応しています。Character AIは「キャラクター第一」の対話に特化して設計されており、キャラクターの声を安定させたい場合に、ロールプレイをより没入感のあるものにします。一方、ChatGPTは、幅広い推論や構造化された執筆ワークフロー、あるいはフォーマットに対するより明確な制御が必要な場合に好まれることが多いです。どちらが適しているかは、キャラクターへの没入感を優先度高くするかどうか、あるいは多様な執筆タスクにおける柔軟性を優先度高くするかどうかによって異なります。

はい、可能です。最も確実な方法は、「マスタープロンプト」バージョンと、それを短縮した再利用可能なバージョンを用意し、専用のプロンプトライブラリに保存しておくことです。そうすれば、キャラクターや設定を問わず再利用できます。多くのデザイナーやAI愛好家は、優れたシーンの導入部や会話のパターンを再利用可能なファイルとして保存し、後で同じスタイルを再現できるようにしています。

プロンプトライブラリを拡充する際、執筆と実行のワークフローを統合し、ファイルの整理整頓もできるツールが最も役立ちます。ClickUpは、プロンプトをドキュメントとして保存し、タスクにリンクさせ、承認や修正の履歴を同じワークスペース内で管理できるため、有力な選択肢です。ClickUp BrainおよびClickUp Brain MAXを利用すれば、プロンプトのバリエーションを生成したり、Enterprise Searchで過去のプロンプトファイルを検索したり、キャラクター関連のリソースを一箇所にまとめて管理することで、AI関連の散在化を防ぐことができます。