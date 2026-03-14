理解を深めるためのFreeフレイヤー・モデル・テンプレート10選

「エントロピー」「アイロニー」「機会費用」といった新しい単語を前にして、「なんとなく」は知っているけれど、はっきり説明できないと気づいたことはありませんか？

フレイヤー・モデルは、この問題を解決するために考案されました。

単に忘れてしまうような定義を暗記するのではなく、概念を4つの要素に分解することで（詳細は後ほど😉）、真の理解を促します。この手法は本質的に「転移」を目的としています。学習者がその特徴を説明できるようになれば、新しい文章や質問、さらにはプレゼンテーションの中でもその概念を認識できるようになるのです。

このブログ記事では、コピーしてカスタムし、繰り返し使える最高の無料フレイヤー・モデルテンプレートをいくつかご紹介します。さらに、教室や勉強会、チーム研修で活用するための簡単なヒントもお伝えします。

おすすめのフレイヤー・モデル・テンプレート一覧

フレイヤー・モデルとは？

フレイヤー・モデルとは、特に語彙や概念の指導において、学習者が単語や概念に対する理解を深めるのを助けるために使われる、4つの部分からなるグラフィックオーガナイザーです。通常、対象となる用語を中央に配置し、生徒に周囲の4つのセクションを完了させます。

1969年にドロシー・フレイヤーによって考案されたこの手法は、チームや学習者を単なる暗記から、真の理解へと導きます。単に単語を定義するだけでなく、あらゆる角度からその単語を探求します。

このモデルの構成は以下の通りです：

定義： その用語は、あなた自身の言葉で説明するとどういう意味ですか？

特徴： この概念について、常に当てはまる本質的な属性や事実は何ですか？

例： この概念が実際にどのように表れているか、具体的で明確なインスタンスを挙げてください。

非例： 似ているように見えるが、その概念とは絶対に違うものは何ですか？

🔖 例： 対象の用語が「生態系」だとします。フレイヤー・モデルは以下のようになります： 定義： 互いに、またその環境と相互作用する生物の集まり

特徴： 生物と非生物の両方を含む。生物は互いに依存関係にある

例： 森、池、サンゴ礁

例ではないもの： 1つの石、1匹の動物、1本のペットボトル

最後の四分円「非例」こそが、最も強力な部分です。この部分によって、概念の明確な境界線を引くことが求められ、「それではないもの」を定義することで理解が深まります。もともとは教室での語彙学習のために考案されたものですが、このフレームワークはビジネス用語、技術仕様、プロジェクトの範囲を 明確にするのにも非常に効果的です。

語彙と概念分析のための無料フレイヤー・モデル・テンプレート10選

フレイヤー・モデルに最適なフォーマットを見つけるのは、なかなか難しいものです。静的なPDFは印刷には最適ですが、チームでの共同作業には不向きですし、空白のドキュメントでは書式設定をすべて自分で行わなければなりません。研修生と取り組む場合でも、遠隔地のチームとブレインストーミングを行う場合でも、ワークフローに合ったテンプレートを選ぶことが重要です。

これらのテンプレートの範囲は、伝統的な4分割レイアウトから、フレイヤー・モデルの考え方を日々の仕事に取り入れるためのクリエイティブなデジタル版まで多岐にわたります。

そのほとんどは編集可能で、すぐに使える状態になっています。これにより、表面的な暗記から、深く実践的な理解へと導くことができます。

さっそく見てみましょう：

1. ClickUpブレインストーミングテンプレート

語彙指導や概念の理解を深めるためには、思考の可視性を高めるテンプレートが必要です。

ClickUpのブレインストーミングテンプレートを使えば、概念を細分化し、重点領域を設定し、フェーズ、チーム、またはカテゴリごとに回答を整理するスペースを確保できます。特定の用語についてブレインストーミングを行い、アイデアを練るためのツールです。

さらに、フィールドやビューをカスタムして、主要な用語、定義、特徴、例、誤解などを、復習しやすいフォーマットでまとめることができます。

このテンプレートがおすすめな理由：

✅ こんな方に最適：語彙や概念の構築に向けた共同学習活動を指導する教師や指導コーチ。

2. ClickUpリストテンプレート

教室ですぐに使えるほどシンプルでありながら、より充実したアクティビティへと発展させる柔軟性も兼ね備えたフレイヤー・モデルのセットアップをお探しなら、ClickUpのリストテンプレートが最適な出発点となります。

用語、例文、練習アイテムを整理するための、ステータスに基づいたすっきりとしたリストレイアウトを採用しつつ、複数のビューを通じて追加の文脈情報を重ねて表示することも可能です。

フレイヤー・モデルのワークフローにおいて、このテンプレートを使えば、各タスクを用語としてカスタマイズし、フィールド、コメント、リンクされているリソースを活用して、定義、例、反例、概念を構築することができます。

このテンプレートがおすすめな理由：

各主要語彙タスクの下に ClickUpタスク を追加し、詳細な例や反例を複数リストすることで、文脈を補足しましょう

単元全体にわたる授業プラン、課題、語彙の復習タイムラインを立てる際は、 ClickUpの さまざまな ビュー を切り替えて活用しましょう

ビデオ埋め込み機能を使って、解説ビデオ、ミニレッスン、概念の解説などをワークスペース内に直接添付し、生徒が参照できるようにしましょう

✅ こんな方に最適： レッスンコンテンツを組み込んだフレイヤー・スタイルの学習アクティビティを作成する教育デザイナーやトレーナーの方。

3. ClickUp デザインマトリックス・テンプレート

フレイヤー・モデル形式の演習を使って、生徒が密接に関連する概念を比較したり（あるいは明確な基準に基づいて例と非例を評価したり）する場合、ClickUpの「デザイン・マトリックス・テンプレート」は、分析に役立つフォーマットを提供します。

構造化されたClickUpドキュメントとして作成されたこのテンプレートは、評価基準の定義、重み付け評価、そして最終的な推奨事項のセクションまでを順を追って案内します。そのため、フレイヤー・モデルの活動が単なる語彙の暗記にとどまらず、概念の区別、分類、あるいは証拠に基づいた比較にまで及ぶ場合に特に役立ちます。

このテンプレートがおすすめな理由：

「評価基準」のセクションを使用して、生徒が評価すべき項目（例：定義の正確さ、実生活での関連性、例、反例など）を設定してください。

加重採点テーブルを活用して、抽象的な比較を反復可能な枠組みに変えましょう。これは、より高度なフレイヤー・スタイルの分析活動に役立ちます。

思考のプロセスをすべて一か所に記録し、各セクションの下にメモを追加し、ツールを切り替えることなく評価作業を共同で行えます

✅ こんな方に最適：Googleドキュメントで共同作業を行いながら、体系的な評価演習を作成するトレーナーや教育チーム。

🏆 ちょっとした裏ワザ：Talk-to-Textを使って、自分だけのオリジナル・フレイヤーモデルを作成しましょう。 ClickUp Brain MAXの「Talk-to-Text」機能を使って、音声メモからフレイヤー・モデルを作成しましょう まず、ざっくりとした考えを声に出してみましょう。簡単な定義、いくつかの特徴、そして2～3つの例を挙げてみてください。 ClickUpの「Talk-to-Text」を使えば、音声で録音した下書きを数秒で整ったフレイヤー・モデルに変換できます。この機能は、表現を洗練させ、より適切な例を追加し、よくある誤解を防ぐ明確な「反例」を生成します。

4. ClickUp 相互アクションプランテンプレート

ClickUpの「相互アクションプラン」テンプレートは、実行に移す前にアイデアを定義するチーム向けに、すっきりとしたコンセプトマップ形式のワークスペースとして活用できます。組み込みのサブページ（ステークホルダー、アクションアイテムトラッカー、リソース、パイロット成功基準、ミーティングメモ）により、議論の内容を簡単に確認・活用できるようになります。

このレイアウトは、ワークショップでチームが用語、プロセス、または取り組みを多角的に分析する際に効果的です。核心的な意味を捉え、特徴的な要素をメモし、過去の仕事から実際の例を収集し、適用範囲や例外を記録することができます。その後、議論を次のステップへと進めていきましょう。

このテンプレートがおすすめな理由：

✅ こんな方に最適： ファシリテーター、カスタマーサクセスチーム、およびコンセプトの整合性を図るワークショップや企画セッションを実施する部門横断チーム。

5. ClickUp インフォグラフィック用ホワイトボードテンプレート

プレーンテキストだけのシンプルなフレイヤー・モデルは、チーム内の視覚型学習者にとっては魅力に欠け、効果的ではない場合があります。ClickUpのインフォグラフィック・ホワイトボード・テンプレートには、あらゆるトピックを視覚的な1ページ資料に変えるための既製のキャンバスが用意されています。見出しメッセージ、補足セクション、ビジュアル（アイコン、写真、ミニ図解）用のブロックを活用できます。

ClickUpホワイトボードを基盤としているため、お好みの方法でモデルを作成するための豊富なオプションが用意されています。

「定義」「特徴」「例」「非例」という4つの主要なコンテンツゾーンを活用して、フレイヤー・モデルとしてカスタムできます。各四分円に付箋を貼り、視覚的な手がかりとしてアイコンを追加し、ヘッダー部分を使って概念のタイトルを付け、対象者（学年、チーム、研修グループなど）を明記しましょう。

このテンプレートがおすすめな理由：

プレーンテキストにとどまらず、アイコンの追加、画像の埋め込み、色分けされた四分円を活用して、フレイヤー・モデルを視覚的に際立たせ、記憶に残りやすくしましょう

画像をドラッグ＆ドロップしたり、ビデオをホワイトボードのキャンバスに直接埋め込んだりして、「例」の欄を視覚的に表現しましょう

視覚的なフレイヤー・モデルが完了したら、画像としてエクスポートするか、公開リンクを誰とでも共有できます

✅ こんな方に最適：フレイヤー・モデルのメモから「1ページ学習」教材を作成する教育設計者、トレーナー、チームリーダー。

6. ClickUp DMAICテンプレート

ClickUpのDMAICテンプレートは、定義（Define）、測定（Measure）、分析（Analyze）、改善（Improve）、および管理（Control）という古典的な構造を用いて問題を解決するための、段階的なホワイトボードを特徴としています。各フェーズには付箋を貼るスペースが用意されており、問題の定義から解決策の策定へと進む過程で、ワークフローを的確に管理できるようガイドします。

このレイアウトは、学習者に用語を深く理解させ、正しく活用してもらうための概念分解フォーマットとして機能します。

DMAICの各列を、概念を完全に理解するためのプロンプトとして活用できます。例えば、平易な言葉で概念を定義し、実際の指標を用いて測定し、その範囲に含まれるもの・含まれないものを分析し、より説得力のある例を用いて定義を改善し、一貫性チェックを行って最終バージョンを確定させることができます。

このテンプレートがおすすめな理由：

「定義」 セクションを使って用語の核心的な意味をまとめ、2つ目の付箋エリアに重要な特徴を追加しましょう

学習者が混同しがちなシグナル、メトリクス、よくある誤解をリストアップすることで、「測定」と「分析」のセクションにおける例をより説得力のあるものにしましょう

チームやクラスで合意した定義、例、非例文をControlに保存し、最終バージョンの一貫性を保ちましょう

7. ClickUp 作業プランホワイトボードテンプレート

ClickUpのワークプラン・ホワイトボードテンプレートは、DMAICの各段階に合わせた明確な列配置で、1つのビジュアルキャンバス上に完全なプランを整理します。各列には、プロジェクトの概要、目標、チームメンバー、調査メモ、結果、未完了アイテムを記入するスペースが用意されており、計画と進捗管理を一元的に把握できます。

また、受講生に単なる定義の暗記にとどまらず、真の理解を深めてもらいたい場合、概念学習にも非常に効果的です。

最初の列には定義や主な特徴を、中央の列には例やサポートメモを記入し、最後の列には反例やよくある誤解をまとめておくことができます。

このテンプレートがおすすめな理由：

色分けされた列と、各フェーズを明確に区別する組み込みの凡例により、概念の解説を一目で把握しやすくします

専用のセクションに例文、非例文、補足メモを記入しましょう

毎回同じ構成を再利用することで、複数の用語にわたって一貫性を保ちましょう

✅ こんな方に最適：研修生に視覚的な構成と繰り返し使えるフォーマットが必要な、グループ形式のビジネス研修を担当するシニアアソシエイトの方。

💡 プロのヒント： アイデア出しの無限ループに陥ることなく、AIを活用してブレインストーミングを行いたいですか？このビデオでは、ClickUp AI、Docs、ホワイトボード、テンプレートを使って、チームが散らばったインプットを明確なアイデアに変えていく様子をご覧いただけます：

8. Template.netによるフレイヤー・モデル・テンプレート集

Template.netの「フレイヤー・モデル・テンプレート・コレクション」には、語彙指導用に設計された4分割レイアウトのフレイヤー・ワークシートが含まれています。各テンプレートでは、語彙を中央に配置し、その周囲に「定義」、「特徴」、「例／モデル」、「非例」の各セクションが設けられています。

印刷して繰り返し使えるフォーマットなので、個人練習、少人数グループでの活動、あるいは授業中の簡単な確認テストなどに最適です。

このテンプレートがおすすめな理由：

定番の4つのボックスレイアウトにより、語彙練習はフレイヤー・モデルの核心的な機能に集中できます

単語が中央に配置されているため、復習や評価の際に完了したシートを簡単に確認できます

読解、理科、社会科の各単元で、新しい語彙を学ぶ際の繰り返し可能なルーティンとして最適です

✅ こんな方に最適：印刷物を使ったアクティビティに、定番の4分割レイアウトが必要な教育者やトレーナーの方。

9. TemplateLabによるフレイヤー・モデル図 V1 テンプレート

viaTemplateLab

TemplateLabの「フレイヤー・モデル図 V1 テンプレート」は、中央に語彙を配置し、その周囲に4つのラベル付きBoxが配置されています。ラベルはあらかじめ入力済みのため、授業中に投影してクラス全員で一緒に記入したり、印刷して手軽に練習したりすることができます。

WordやPowerPointなどのフォーマットでも利用可能なので、編集や複数の単語への複製が簡単で、毎回オーガナイザーを作り直すことなく、単元をまたいで再利用できます。

このテンプレートがおすすめな理由：

明確な視覚的階層（中央の用語＋4つのパネル）により、全クラスでの指導時にフレイヤー・モデルの構成を教えやすくなります

図解形式のレイアウトは、Word、PowerPoint、ポスターなどでのプレゼンテーションに最適です

明確なラベルにより、復習やテスト対策時の理解度確認がより迅速に行えます

✅ こんな方に最適： 学業用語の授業用スライドやアンカーチャートを作成する先生方。

10. WordLayoutsによるフレイヤー・モデル・テンプレート

viaWordLayout

WordLayoutsのフレイヤー・モデル・テンプレートは、Microsoft WordやGoogle ドキュメントで直接編集できるように設計された、シンプルな4分割のテンプレートです。

シンプルなフォーマットなので、複数の語彙に対応して複製したり、宿題として出したり、授業中の練習用に印刷したりするのが簡単です。各Boxに直接入力したり、単元ごとにバージョンを保存したり、小テスト前の復習用に同じレイアウトを再利用したりできます。

このテンプレートがおすすめな理由：

生徒が1つずつBoxを完了し、すぐに答えを比較できるため、個人学習にも少人数グループ活動にも最適です

印刷が簡単で、Microsoft WordやGoogle ドキュメントを使って自由にカスタマイズできます

毎週の単語リスト、単元の語彙、クイズ対策などに簡単に複製して活用できます

✅ こんな方に最適： MicrosoftやGoogleのエコシステム内で仕事をすることを好む個人やチーム。

語彙力向上のためのフレイヤー・テンプレートの活用方法

テンプレートを用意することは良い第一歩ですが、効果的に記入する方法を知ることが、語彙の定着とチームの連携を向上させる鍵となります。

この実用的で段階的なアプローチに従って、フレイヤー・モデルのテンプレートを最大限に活用しましょう。🛠️

ターゲットとなる用語や概念を選ぶ： 本当に難しかったり、誤解されがちな単語や概念を選びましょう。チームでの学習の場合は、「アジャイル」や「顧客中心」など、定義の不一致が混乱を招きやすい用語に焦点を当ててください。 まずは「定義」の欄から始めましょう： 辞書の定義をそのまま書き写すのはやめましょう。自分の言葉で書き出してください。簡単に説明できないなら、まだその言葉を完全に理解できていないということです 重要な特徴や事実を特定する： その概念について常に当てはまる特徴をリストアップしましょう。「この用語をそのものたらしめている、絶対に欠かせない機能は何だろうか？」と自問してみてください。 具体例を挙げる： その概念について、具体的かつ明確なインスタンスを示しましょう。例が多様で実生活に近いものほど、理解は深まります 「非例」を定義する（重要なステップ）： このステップは不可欠です。その概念に似ているが、それ自体ではないものを特定します。これにより、その用語の境界線を明確にする必要があります 見直しと修正： 4つの象限すべてをまとめて読み返しましょう。それらは完全かつ正確な全体像を描いていますか？チームで取り組んでいる場合は、意見の相違について話し合ってください。そうした相違点から、共有理解における重要なギャップが明らかになることがよくあります。

✨ ClickUpならではのメリット： ClickUpでデジタル版のフレイヤー・モデルテンプレートを使用する際、行き詰まったらClickUp Brainを活用して、例や反例を提案してもらいましょう。思いつかなかったアイデアが浮かび、新しい概念を定着させるための深い理解を加速させることができます。

✨ ClickUpならではのメリット： ClickUpでデジタル版のフレイヤー・モデルテンプレートを使用する際、行き詰まったらClickUp Brainを活用して、例や反例を提案してもらいましょう。思いつかなかったアイデアが浮かび、新しい概念を定着させるための深い理解を加速させることができます。

ClickUpで語彙を生き生きと学ぼう

無料のフレイヤー・モデル・テンプレートは、長いプランにすることなく、学習者が概念を定義し、パターンを見つけ、例と非例を区別するのを手助けするシンプルな方法が必要な場合に、最適なステップとなります。

しかし、フレイヤー・モデルはワークフローに組み込むことで、さらにその真価を発揮します。ClickUpを使えば、Docsでフレイヤー・テンプレートを再利用したり、ホワイトボードを使ってリアルタイムで授業を行ったり、各ターゲット単語を所有者、期日、チェックリスト付きのタスクに変換したりすることができます。

AIを活用して、例文や非例文の素案を素早く生成し、クラスやチームでさらに磨きをかけてみましょう。

今すぐClickUpに無料で登録しましょう。✅

よくある質問

4つの領域は、「定義（その用語が何を意味するか、自分の言葉で説明）」、「特徴（主な属性や事実）」、「例（具体的なインスタンス）」、「非例（似ているが定義には当てはまらないもの）」です。

チームはフレイヤー・モデルを活用して、重要なビジネス用語、プロセス、ツールに関する共通の語彙を構築できます。これにより、新入社員は定義だけでなく、その概念に含まれるものや含まれないものも理解できるようになり、入社初日からコミュニケーションの齟齬を減らすことができます。

通常のフレイヤー・モデル（Frayer Model）の空白テンプレートは、四つの区画が空欄になった、印刷用の固定された文書です。編集可能なフレイヤー・モデル・テンプレートを使えば、デジタルでのカスタマイズやリアルタイムの共同作業が可能になり、他の仕事管理ツールとの連携も容易になります。

そう、フレイヤー・モデルは、「素数」のような数学用語や、「光合成」のような科学の概念、そしてあらゆる分野の専門用語に対して非常に効果的です。理解を明確にするために、例と非例を区別することが鍵となる場面であれば、どこでもその威力を発揮します。