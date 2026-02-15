2026年版 Taigaに代わる10のベストツール

ほとんどのアジャイルチームはTaigaで同じ壁に直面します：軽量で開発者向けのツールとして始まったものが、企業統合、クロスファンクショナルな可視性、あるいはDevOpsの学位がなくても設定できるAI駆動ワークフローが必要になると、メンテナンスの負担に変わります。特に現在、アジャイル組織の84%がAIを採用している状況では、これは極めて重要です。

本ガイドでは10のTaiga代替ツールを詳細に解説。ClickUpのようなツールの乱立を解消するオールインワンプラットフォームから、スクラム機能を強化するJiraのような特化型オプションまで網羅。目的は、ガレージで5人のエンジニアで活動していた頃の手法ではなく、チームの実際のニーズに最適なツールを見つける手助けをすることです。

Taiga代替ツール一覧

ツール 最適な用途 主な機能 価格* ClickUp 複数のツールを置き換えるAI搭載オールインワンワークスペースを求めるチーム ClickUp Brain、スプリント、自動化、15種類以上のビュー、ドキュメント、チャット Free Forever；企業向けカスタマイズ対応 monday.com ビジュアルボードと迅速なクロスファンクショナル導入を必要とするTeams向け カスタマイズ可能なボード、ノーコード自動化、複数ビュー プランは月額12ドル/ユーザーから Jira 構造化されたアジャイルスプリントを実行するソフトウェア開発チーム スクラム/カンバンボード、JQL、5,700以上のマーケットプレイスアプリ 無料；有料プランはユーザーあたり月額8.15ドルから Asana ポートフォリオ可視性とAIワークフローを必要とするクロスファンクショナルチーム ワークグラフ、AIスタジオ、ポートフォリオ、作業負荷 無料；有料プランは10.99ドル/ユーザー/月から Trello 最小限のセットアップでシンプルなカンバンボードを求めるチーム ドラッグ＆ドロップ式ボード、バトラー自動化、パワーアップ機能 無料；有料プランはユーザーあたり月額5ドルから Wrike ガバナンス、レポート作成、高度なプロジェクト管理を必要とする企業チーム向け ワークインテリジェンスAI、高度なロードマップ、校正 プランはユーザーあたり月額9.80ドルから Notion ドキュメント、wiki、軽量タスク追跡を統合したTeams向けソリューション リレーショナルデータベース、Notion AI、柔軟なテンプレート 無料；有料プランは10ドル/ユーザー/月から Zoho Projects 既にZohoエコシステムを利用しているTeams ガントチャート、時間追跡、ネイティブZoho連携 有料プランはユーザーあたり月額5ドルから Smartsheet 規制対象または複雑な業界で活動する、スプレッドシートに慣れたチーム グリッドベースのインターフェース、コントロールセンター、コンプライアンス認証 プランは月額9ドル/ユーザーから Basecamp シンプルな非同期コミュニケーションと軽量なプロジェクト追跡を求めるリモートチーム向け メッセージボード、チェックイン、ヒルチャート プランはユーザーあたり月額15ドルから

なぜTaigaの代替ツールを選ぶべきか

Taigaはスクラムやカンバンワークフローを運用するアジャイルチーム向けに構築されたオープンソースのプロジェクト管理ツールです。ライセンス料不要のセルフホスト型ソリューションを求める開発者にお気に入りです。しかしチームの拡大やプロジェクトの複雑化に伴い、限界が顕在化し始める可能性があります。

自社ホスト型ツールに伴う技術的な維持管理に疲れているかもしれません。あるいは、マーケティングやデザインチームがTaigaソフトウェアのインターフェースを、クリエイティブなワークフローには硬直的で開発者寄りと感じているのかもしれません。こうした摩擦が原因で、チームは他のツールで独自のシステムを構築し始め、情報のサイロ化を招き、全体像を把握できなくなるのです。

Taiga代替ツールを探す主な理由は以下の通りです：

適切な代替ツールは、チームのサイズと技術的習熟度によって異なります。また、101もの異なるSaaSアプリケーションを導入する企業に影響を与える「ツールの乱立」——複数の連携しないツールに作業が分散する状態——からオールインワンワークスペースで脱却したいのか、それとも単にユーザーフレンドリーな専門ツールが必要なのかによっても異なります。

活用すべき最高のTaiga代替ツール

下記の各ツールは、チームがTaiga.ioから離れる原因となる特定の課題を解決します。中核となる強みごとに分類しているため、ニーズに合うものを素早く見つけられます。

ClickUpで開発プランの包括的なビューを把握

タスク管理は別のアプリ、ドキュメントはまた別のアプリ、チーム会話はさらに別のアプリ…そんな状況にうんざりしていませんか？異なるアプリに情報が分散している状態——つまり「コンテキストの拡散」——では、チームは断片化されたアプリ間で情報を探すのに何時間も浪費します。結果として、実際に作業する時間よりも情報を探す時間の方が長くなり、生産性が大きく低下します。従業員の70%が、たった一つの情報を探すのに1時間以上を費やしているのです。

この混乱を解消し、プロジェクト管理、文書、チームコミュニケーションを単一プラットフォームに統合しましょう。世界初の統合型AIワークスペース「ClickUp」は、プロジェクト、文書、会話が共存し、文脈理解型AIが知能層として組み込まれた統合プラットフォームです。 プロジェクト管理、文書、チームコミュニケーションを一元化する設計により、複数ツールの代替を実現。別々のアプリを管理・課金する代わりに、全ての仕事が接続する統合環境を手に入れられます。

仕事スプロールから統合へ、ClickUpで移行する

手動でのステータス更新やコメントスレッドの掘り下げに時間を浪費するのはやめましょう。ClickUp Brainでワークスペース全体を理解するAIアシスタントを導入。タスク活動の要約、プロジェクト概要の作成、障害に関する質問への回答を依頼できます。あらゆる場所に統合されているため、タスクやチャットメッセージでBrainを@メンションするだけで、実際のプロジェクトから抽出した文脈を把握した即時の応答が得られます。

@Brainはあなたのコメントやメッセージにスレッド形式で返信します

堅牢なアジャイル機能が必要なチームには、ClickUpスプリントで開発サイクル全体を管理。専用スプリントフォルダの作成、バックログ管理、作業量見積もりにスプリントポイントを活用できます。複数スプリントにわたる平均完了作業量を追跡するベロシティチャートでチームの進捗を可視化し、より正確なプラン立案を支援します。

ClickUp スプリントで開発スプリントとバックログを管理

ClickUpのスーパーエージェントはワークスペースレベルで動作し、プロジェクト・アクティビティ・シグナルを環境全体で継続的に監視します。このビューでは、スーパーエージェントがスプリントデータを分析し、期限切れの優先度などのリスクを検知。手動追跡なしで実行可能なインサイトを提示します。単なるレポート作成にとどまらず、アジェンダ生成やチームを最大影響力のある作業に集中させるなど、次のステップを積極的に提案します。

そしてついに手作業の煩雑な業務から解放されます。ClickUp自動化でシンプルなトリガーとアクションを用いたノーコードのワークフロールールを構築しましょう。例として、期日が到来した際にタスクのステータスを自動変更するルールや、新規タスク作成時に特定担当者に割り当てるルールを設定できます。

ClickUpの主な機能

ClickUpの長所と短所

メリット：

真のオールインワンプラットフォーム： プロジェクト管理、ドキュメント作成、コミュニケーションツールを個別に用意する必要がなくなり、ツールの乱立とサブスクリプション費用を削減します プロジェクト管理、ドキュメント作成、コミュニケーションツールを個別に用意する必要がなくなり、ツールの乱立とサブスクリプション費用を削減します

コンテキスト認識AI: ClickUp Brainで特定のワークスペースデータに基づいた回答や要約を取得。汎用AIチャットボットよりもはるかに有用です。

比類なき柔軟性：厳格なスクラムからカンバン、さらには従来のプロジェクト管理まで、あらゆる手法に適応。単一のワークフローを強制しません。

デメリット：

機能の多さゆえ、シンプルなツールに慣れた新規ユーザーには習得が困難な場合がある

モバイルアプリは機能しますが、デスクトップ体験の全機能はまだ提供されていません

プラットフォームを最大限に活用するには、意図的なセットアップと導入プロセスが必要です

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (9,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (4,000件以上のレビュー)

2. monday.com（視覚的で直感的なプロジェクトボードと迅速なチーム導入に最適）

技術に詳しくないチームメンバーがTaigaのインターフェースを煩雑に感じる場合、monday.comは新鮮な選択肢です。色使いが鮮やかで視覚的、直感的なデザインが特徴で、プロジェクト管理を面倒な作業ではなく感じさせます。ドラッグ＆ドロップ式のボードは誰でも簡単に操作できるため、組織全体での導入が迅速に進みます。

このプラットフォームは「ワークOS」コンセプトを基盤として構築されており、マーケティングキャンペーンからソフトウェア開発まで、ほぼあらゆるワークフローに合わせてボードをカスタマイズできます。ステータスや担当者から式や時間追跡まで、あらゆる項目を追跡するために20種類以上の異なる列タイプを追加可能です。この視覚的な明瞭さにより、技術的な背景がなくても、進行中のタスク、停滞しているタスク、完了したタスクを全員が把握できます。

monday.comはタスク生成、更新情報の要約、コンテンツ作成を支援するAI機能も提供。その自動化ビルダーはシンプルな「if this, then that」ロジックを採用し、コードを一切書かずにルールを作成可能。

monday.comの主な機能

カスタマイズ可能なボード： 20種類以上の列タイプでプロジェクトボードを調整し、特定のワークフローに適合させます

ノーコード自動化： チームメンバーへの通知やタスクのステータス変更など、反復的なタスクを自動化するシンプルなルールを設定

複数ビュー: テーブルビュー、カンバン、タイムライン、カレンダー表示など、仕事を可視化する様々な方法を簡単に切り替えられます

monday.comの長所と短所

長所：

直感的なインターフェース： 新規ユーザーも最小限のトレーニングで数分以内に開始可能

各部門に柔軟に対応： CRM、開発、サービス向けの特化製品を提供し、全社的な標準化を実現

豊富なテンプレートライブラリ： 幅広い事前構築済みテンプレートで迅速なセットアップを実現

デメリット：

価格体系は複雑で、席の最小数やバケット階層が設定されており、小規模チームには高額になる可能性があります

ゲストアクセスは課金対象となるため、予期せぬ費用が発生する可能性があります

時間追跡などの主要機能は上位プランでのみ利用可能です

monday.comの価格

基本プラン: 12ドル/ユーザー/月（年額課金）

スタンダード: $17/ユーザー/月 (年額課金)

Pro: 28ドル/ユーザー/月（年額課金）

企業: カスタム

monday.comの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (12,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,800件以上のレビュー)

3. Jira（アジャイルスプリントを実行するソフトウェア開発チームに最適）

viaJira

Taigaと企業ツールの比較を検討する際、Jiraが真っ先に挙がることが多い。両者ともアジャイルワークフロー向けに設計されているが、JiraはオープンソースツールであるTaigaが及ばないレベルの深み、設定の柔軟性、統合性を提供する。業界標準であるのには理由がある。

Jiraはソフトウェアチーム向けに設計され、スプリント計画、バックロググルーミング、ベロシティ追跡機能を備えたスクラム/カンバンボードに優れています。パワーユーザー向けにはJQL（Jiraクエリ言語）により高度に特定されたカスタムフィルターやレポートの作成が可能です。真の価値はエコシステムで発揮され、Atlassian Marketplaceには5,700以上のアプリが存在し、ConfluenceやBitbucketなどとのシームレスな連携を実現しています。

この強力な機能には代償が伴います：複雑さです。非技術ユーザーにはインターフェースが圧倒的であり、適切なセットアップには多大な時間と専門知識が必要です。

Jiraの優れた機能

スクラムとカンバンボード： バックログ管理、バーンダウンチャート、WIPリミットなどの詳細機能でスプリントを管理

JQL（Jira Query Language）: 強力なカスタムクエリを作成し、ダッシュボード向けの精密なフィルターやレポートを構築します

5,700以上のマーケットプレイスアプリ：ほぼあらゆるニーズに対応するサードパーティ製統合機能の膨大なライブラリでJiraの機能を拡張

Jiraの長所と短所

メリット：

深層アジャイル機能： スプリント計画、ベロシティ追跡、リリース管理の機能が成熟しており、数千の開発チームから信頼されています

高度にカスタマイズ可能なワークフロー： カスタム条件、バリデータ、ポスト機能で問題の正確な経路を定義可能

強力なアトラシアンエコシステム： Confluence、Bitbucket、Trelloとのネイティブ連携により、ソフトウェア開発のための強力で統一された環境を実現します。

デメリット：

Jiraの価格

Free

スタンダードプラン: 8.15ドル/ユーザー/月から

プレミアムプラン：1ユーザーあたり月額16ドルから

企業：カスタム

Jiraの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (5,900件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (14,000件以上のレビュー)

4. Asana（ポートフォリオ可視性とAIワークフローを必要とするクロスファンクショナルチームに最適）

viaAsana

組織が開発者中心のTaigaの枠を超えた場合、Asanaはより幅広いニーズに対応するソリューションを提供します。AIを活用した自動化を重視した企業向けワークマネジメントプラットフォームであり、エンジニアだけでなくマーケティング、オペレーション、プロダクトチームにも活用できるよう設計されています。

Asanaの最大の特徴は、タスク・プロジェクト・担当者・目標間のリレーションシップを可視化する「ワークグラフ」データモデルです。これにより組織全体の業務連携状況を把握でき、サイロ化されたツールでは実現不可能な洞察を提供します。AI StudioではノーコードでカスタムAIワークフローを構築可能。業務の自動ルーティング、進捗報告の自動送信、期限リマインダーなど多様なタスクを自動化できます。

リスト、ボード、ガントチャート形式のタイムラインなど、Asanaは仕事を可視化する複数の方法を提供します。経営陣向けには、Portfolios機能により全社的なプロジェクトステータスの概要を把握できます。

Asanaの優れた機能

仕事グラフデータモデル： 組織全体で仕事がどのようにつながっているかを可視化し、依存関係や障害要因を自動的に抽出します

AI Studio: 反復タスクを自動化しプロセスを効率化するノーコードAIワークフローを作成

ポートフォリオと作業負荷：プロジェクトの健全性を経営層レベルで可視化し、チームのキャパシティを管理してバーンアウトを防止

Asanaの長所と短所

メリット：

業界からの高い評価： Asanaはガートナーやフォレスターのアナリストレポートでリーダーに位置付けられ、その企業向け機能を実証しています

全部門に対応する柔軟性： ソフトウェア開発と同様に、マーケティングキャンペーンや製品ローンチにも効果を発揮します

強力な連携機能： Microsoft、Google、Slack、HubSpotなど200以上の人気アプリと接続可能

デメリット：

有料プランには最低席数が設定されており、小規模チームにとっては課題となる場合があります

一部のユーザーは、プラットフォームの課金および自動更新ポリシーに不満を表明している

Portfoliosなどの高度な機能は、より高額なプランでのみ利用可能

Asanaの価格

個人向け: Free

スタータープラン: 10.99ドル/ユーザー/月（年額課金）

アドバンスド: $24.99/ユーザー/月（年額課金）

企業: カスタム

Asanaの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (10,500件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (12,800件以上のレビュー)

5. Trello（最小限のセットアップでシンプルなカンバンボードを実現するのに最適）

viaTrello

Trelloはシンプルさの代名詞であり、それが最大の売りです。Taigaがチームの実際のニーズに対して複雑すぎると感じた場合、Trelloはボード、リスト、カードという直感的な代替手段を提供します。数分で理解できる視覚的システムで、タスクを列間でドラッグするだけで進捗状況を表示できます。

アトラシアン製品であるTrelloはJiraやConfluenceとシームレスに連携するため、一部のプロジェクトにはシンプルなツールを、別のプロジェクトにはより強力なツールを必要とするチームに最適です。Butler自動化機能はカードの移動や期日設定といった反復作業を処理でき、Power-Upsで統合機能やカスタムフィールドを追加可能です。

Trelloの主な制限は、オールインワンソリューションを目指していない点です。スプリント計画や高度なレポート作成といったオーバーヘッドなしで、タスクを視覚的に追跡する手段だけを必要とするチームにとって、Trelloは最適な選択肢です。

Trelloの優れた機能

ドラッグ＆ドロップ式カンバンボード： インターフェースが非常に直感的で、誰でもすぐに使い始められます

バトラー自動化： ルールベースのトリガーで単純な反復作業を自動化し、ボードを最新の状態に保ちます

パワーアップ：ボードへの連携機能・カスタムフィールド・各種ビューの追加でTrelloの機能を拡張

Trelloの長所と短所

メリット：

極めて低い学習曲線： ボードとカードの視覚的メタファーは普遍的に理解されるため、トレーニングはほぼ不要です

簡単な導入: ボードとカードの視覚的メタファーにより、新規チームメンバーのトレーニングがほぼ不要です

アトラシアンエコシステムの一部： JiraやConfluenceとネイティブ接続し、必要に応じてより強力なツールへの移行経路を提供します

デメリット：

ガントチャート、依存関係、リソース管理といった高度なプロジェクト管理機能が不足しています。

より包括的なプラットフォームと比較すると、レポート作成および分析機能は非常に基本的なものです

タスクが多数存在する複雑なプロジェクトでは、管理が困難で混乱を招く可能性があります

Trelloの価格

Free

スタンダード: 5ドル/ユーザー/月（年額課金）

プレミアム: 10ドル/ユーザー/月（年額課金）

企業: 17.50ドル/ユーザー/月～ (年額課金)

Trelloの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (13,500件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (23,000件以上のレビュー)

6. Wrike（複雑なポートフォリオ管理とガバナンス要件を持つ企業チームに最適）

viaWrike

Wrikeは、高度なガバナンス、ポートフォリオ管理、部門横断的な可視性を必要とする中堅企業および大企業向けに設計されています。単一チーム向けアジャイルツールのサポート範囲を超えた組織規模の拡大によりTaigaからの移行を検討中なら、Wrikeは全社的な業務管理を実現する基盤を提供します。

そのAIレイヤー「Work Intelligence」は、質問応答機能を備えたコパイロット、プロジェクトのリスク予測、自動要約などの機能を提供します。クリエイティブチーム向けに、Wrikeの校正機能は30以上のフォーマットをサポートし、プラットフォーム内で直接共同レビューと承認を可能にします。

Wrikeの強みは同時に最大の課題でもある。セットアップと構成に多大な投資が必要で、学習曲線は多くの代替ツールよりも急峻だ。

Wrikeの主な機能

Work Intelligence AI: AIを活用してプロジェクトの要約の取得、リスク予測、ルーチンタスクの自動化を実現

Advanced Roadmaps: 依存関係マッピングとキャパシティ計画で複数チームにまたがる仕事を計画

30以上のフォーマットに対応した校正機能： 組み込みのマークアップツールとバージョン管理でクリエイティブレビュープロセスを効率化

Wrikeの長所と短所

長所：

企業レベルのセキュリティ： WrikeはSOC 2およびISO認証に加え、HIPAAサポートも提供しており、規制産業に適しています

強力なアナリスト評価： ガートナーによりリーダーとして認定され、企業対応プラットフォームとしてのポジションを実証

強力なポートフォリオ管理： コントロールセンターは、PMOがプログラムを大規模に管理するために必要な可視性とガバナンスを提供します

デメリット：

このプラットフォームは習得が難しく、複雑な初期セットアップが必要です

最も強力な機能の多くは有料アドオンとしてのみ提供されており、総コストを大幅に増加させる可能性があります

小規模チームやシンプルなニーズを持つチームにとって、インターフェースが圧倒的に感じられる場合があります

Wrikeの価格

Free

チーム: $9.80/ユーザー/月（年額課金）

Businessプラン: 24.80米ドル/ユーザー/月（年額課金）

企業: カスタム

Pinnacle: カスタム

Wrikeの評価とレビュー

G2: 4.2/5 (3,700件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (2,600件以上のレビュー)

7. Notion（ドキュメント、wiki、軽量プロジェクト追跡を組み合わせたチームに最適）

viaNotion

Notionは従来のプロジェクト管理ツールではありません。ページ、データベース、ブロックを用いて独自のシステムを構築できるモジュラー型ワークスペースです。タスク追跡に加え強力なドキュメント機能が必要なチームに最適で、wiki、ドキュメント、プロジェクトを柔軟な単一環境に統合します。

Notionの中核はリレーショナルデータベースシステムです。相互にリンクされているテーブルを作成でき、プロジェクト横断的なデータ集計や、同じデータソースからカンバン、カレンダー、リストといったカスタムビューの構築が可能です。Notion AIは、ワークスペース全体にわたる要約、コンテンツ生成、検索機能を提供することでこれを強化します。

この柔軟性は長所であると同時に短所でもあります。想像できるほぼあらゆるワークフローを構築できる一方で、それを自ら構築しなければならないのです。

Notionのベスト機能

リレーショナルデータベース： タスク、プロジェクト、チームメンバーを自動ロールアップ機能でリンクされているテーブルを作成

Notion AI: ページを要約し、コンテンツを生成し、ワークスペース全体を自然言語で検索

柔軟なブロックとテンプレート：ページを一から構築するか、5,000種類以上のテンプレートを活用して素早く開始できます

Notionの長所と短所

メリット：

ドキュメント管理に最適： タスクとwiki、仕様書、ミーティングメモをツールを切り替えずに接続できます

高度なカスタマイズ性： 不要な機能に縛られることなく、チームが真に必要なシステムを構築可能

強力なテンプレートエコシステム：大規模なユーザーコミュニティがほぼあらゆるユースケースに対応するテンプレートを提供

デメリット：

複雑なデータベースや高度な式の設定には急峻な学習曲線がある

非常に大規模なデータベースを扱う場合、パフォーマンスが低下する可能性があります

ガントチャートや依存関係といった従来のプロジェクト管理機能では、しばしば創造的な回避策が必要となる

Notionの価格設定

Free

さらに：10ドル/ユーザー/月（年額課金）

ビジネスプラン: 18米ドル/ユーザー/月（年額課金）

企業：カスタム

Notionの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (5,800件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (2,200件以上のレビュー)

Zoho Projectsは実用的なプロジェクト管理ツールであり、既にZohoエコシステムを導入しているチームに最大の価値を提供します。Zoho CRM、Zoho Desk、Zoho Analyticsなどの他のZohoアプリとシームレスに連携し、ビジネス運営のための統合プラットフォームを構築します。

依存関係付きガントチャート、カンバンボード、時間追跡、課題管理などの機能を備えています。サービス業向けには、Zoho Invoiceとの連携によりタイムシート管理やクライアント請求が容易になります。競合他社と比べるとインターフェースはやや古めかしく感じられるかもしれませんが、シンプルで確実に仕事をこなせます。

Zoho Projectsは信頼性が高く競争力のある価格設定のため、既に他のZoho製品を利用している中小規模チームにとって自然な選択肢となります。

Zoho Projectsの主な機能

依存関係付きガントチャート： プロジェクトのタイムラインを可視化し、クリティカルパスを特定してプロジェクトを順調に進める

時間追跡とタイムシート： タスクごとの作業時間を記録し、請求書発行や内部レポート作成用のタイムシートを生成します

Zohoエコシステム統合：サードパーティツール不要で他のZohoアプリと接続し、ビジネス全体でのスムーズなデータフローを実現

Zoho Projectsの長所と短所

メリット：

強固なエコシステム価値： Zoho製品を既に利用しているTeamsは、ビジネスツール間でシームレスなデータフローの恩恵を受けられます

ネイティブZoho連携： 既にZohoのユーザーなら、既存のツールセットに完璧に統合されます

堅牢なコア機能： ガントチャート、カンバンボード、時間追跡など、プロジェクト管理に不可欠な機能をすべて網羅しています。

デメリット：

ユーザーインターフェースは競合他社製品に比べてモダンさに欠ける印象がある

AIや高度な自動化、ポートフォリオ管理といった先進機能が不足している

Zoho製品に不慣れなユーザーにとって、これらのデザインパターンは直感的でない可能性があります

Zoho Projectsの価格

Free

プレミアム：5ドル/ユーザー/月（年額課金）

企業: $10/ユーザー/月（年額課金）

Zoho Projectsの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (400件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (500件以上のレビュー)

9. Smartsheet（規制産業でスプレッドシートに慣れたチームに最適）

viaSmartsheet

スプレッドシートに慣れているが、より強力なプロジェクト管理機能が必要なチーム向けに設計されたSmartsheet。グリッドベースのインターフェースはExcelのような感覚でありながら、ガントチャート、自動化、コラボレーションツールなどの機能が追加されています。これにより、行と列で作業することに慣れたチームにとって移行が容易になります。

規制産業向けの強力な選択肢として、政府の仕事向けのFedRAMP Moderate認可と医療分野向けのHIPAA準拠を提供。そのコントロールセンターはPMOレベルのガバナンスを実現し、組織がプロジェクトテンプレートを標準化し、大規模な一貫性を維持することを可能にします。

Smartsheetのプレミアム機能の多くは有料アドオンとして提供されます。しかし、スプレッドシートの親しみやすさとコンプライアンス認証を兼ね備えた独自の組み合わせにより、特定のユーザー層にとって価値あるツールとなっています。

Smartsheetの主な機能

グリッドベースのインターフェース： 慣れ親しんだ行と列のレイアウトにより、Excelユーザーがすぐに使い始められます

コントロールセンター： 組織全体でプロジェクトテンプレートとガバナンスを標準化し、一貫性を高める

コンプライアンス認証： FedRAMP、DoD IL4、HIPAAを含む幅広い規制範囲を満たしています。

Smartsheetの長所と短所

メリット：

使い慣れたインターフェース： スプレッドシートを使用したことがある方なら、学習曲線は最小限です

強固なコンプライアンス体制： 厳格な規制要件を持つ政府機関や医療機関にとって有効な選択肢です

データ集約型ワークフローに強力：クロスシート式やデータインポート機能により、複雑なデータシナリオを処理可能

デメリット：

最も強力な機能の多くは、高額なアドオンとしてのみ利用可能です

基本グリッドを超えた高度な式や機能には、習得が難しい学習曲線があります

シンプルなタスク管理が必要なチームにとって、インターフェースが煩雑に感じられる場合があります

Smartsheetの価格設定

Pro: 9ドル/ユーザー/月（年額課金）

Businessプラン：19ドル/ユーザー/月（年額課金）

企業: カスタム

Smartsheetの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (16,500件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (3,200件以上のレビュー)

10. Basecamp（シンプルで明確なプロジェクトコミュニケーションを求めるリモートチームに最適）

viaBasecamp

Basecampは「少ないほど豊か」という理念に基づいて構築されています。意図的に機能の肥大化を避け、シンプルさと明確なコミュニケーションに焦点を当てています。非同期作業を重視するリモートチーム向けに設計されており、メッセージボード機能で電子メールスレッドを置き換え、自動チェックイン機能でミーティングなしにチームの進捗を把握できます。

最もユニークな機能の一つがヒルチャートです。これは作業が「検討フェーズ」にあるか「実行フェーズ」に移行したかを可視化し、プロジェクトの進捗を異なる方法で把握できます。これによりプロジェクトの真の状況をより正直に把握できます。

Basecampの定額料金体系も差別化要因です。チーム全体で一律の料金を支払うため、大規模組織では非常に費用対効果が高いと言えます。

Basecampの主な機能

メッセージボード： 各プロジェクト内でトピック別に会話を整理し、簡単に検索可能にします

自動チェックイン: 定期的な質問をスケジュール設定し、ミーティングを開かずにチームから継続的な進捗報告を得る

ヒルチャート：プロジェクトの進捗を可視化するユニークな手法。プロジェクトに残存する不確実性のレベルを示す。

Basecampの長所と短所

長所：

シンプルで集中できるインターフェース： オールインワンプラットフォームの複雑さなく、やることを非常に高い水準で実現します

無制限のチームメンバー: 組織全体を追加でき、ユーザーごとの席スケーリングを気にする必要はありません

非同期コミュニケーションの強力なサポート： リモートおよび分散型チーム向けに一から設計されています

デメリット：

ガントチャート、依存関係管理、詳細なレポート作成といった高度なプロジェクト管理機能が不足しています。

複雑なアジャイルワークフローやソフトウェア開発プロセスには適していません

カスタムオプションは、より柔軟な競合製品と比較して非常に限られている

Basecampの価格

Basecamp: 15ドル/ユーザー/月

Basecamp Pro 無制限： 月額299ドル

Basecampの評価とレビュー

G2: 4.1/5 (5,300件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (14,400件以上のレビュー)

チームに最適なTaiga代替ツールを選びましょう ✨

適切なTaiga代替ツールを見つけるには、機能ページで印象的に見えるものだけでなく、チームが実際に必要とするものを理解することが重要です。企業向けアジャイルが必要な開発チームなら、Jiraの機能の深さは他に類を見ません。シンプルさが優先度が高いなら、TrelloやBasecampが複雑さを排除します。

タスク管理、ドキュメント作成、コミュニケーションに複数のツールを使い分けるのに疲れたなら、ClickUpがすべてを統合します。さらに、あなたの仕事を本当に理解するAIを搭載。文脈の断片化も、必要な情報を探すために5つのアプリを漁る必要もありません。最高のツールとは、チームが実際に継続的に使い続けるツールなのです。

最大の課題から着手し、それを直接解決するソリューションと照合し、そこから構築を進めましょう。ClickUpを無料で始め、統合型ワークスペースがチームの働き方をどう変えるか体験してください。