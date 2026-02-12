[年]年版 最高のAIタイムブロッキングアプリ

タイムブロッキングの目標は単純明快です：1日の流れに構造をもたらし、絶え間ないタスク切り替えを減らすことです。

問題は、手動での時間ブロックが実際の業務日ではほとんど機能しないことだ。ほとんどのツールは、やることを決めたら、そのまま実行できると想定している。

一方、AI搭載ツールは状況の変化に適応します。ミーティングが延期されたりタスクに予想以上の時間がかかったりした場合、AIが残りのブロックを再編成し、現実的でバランスの取れた1日を維持します。

以下では、主要なAIタイムブロッキングアプリを検証し、予定が狂った場合の動作、各アプリの課題点、そしてそれぞれが生み出す作業リズムについて考察します。

AIタイムブロッキングアプリを選ぶ際のポイントは？

AIタイムブロッキングアプリを評価する際のポイントは以下の通りです。

主要AIタイムブロッキングアプリ一覧

市場で最高のAIタイムブロッキングアプリとその特徴を以下にまとめます：

ツール おすすめポイント 主な機能 価格 ClickUp 仕事が既に存在するシステム内でAIによる時間ブロックを実現 コンテキストAIスケジューリング、スーパーエージェント、カレンダー同期、時間追跡、自動化、デイリープランナー、スケジュールブロックテンプレート Free Forever；企業向けカスタム対応 Clockwise 共有カレンダーで保護された集中時間を必要とするチーム 自動集中時間作成、ミーティング最適化、カレンダー再調整 Freeプランあり。Teams向けはユーザーあたり月額7.75ドルから。 TimeHero タスクからカレンダーへのスケジュール設定を完全に自動化したい方へ タスクの自動スケジュール化、継続的な再計画、定期的なルーティン 7日間無料試用版；有料プランはユーザーあたり月額5ドルから Trevor AI タスクからカレンダーへのシンプルな時間ブロックを望む個人向け ドラッグ＆ドロップによるブロック設定、スケジュール補助機能、カレンダー同期 Freeプラン；月額6ドルのプロプラン FlowSavvy 自動スケジュール設定と迅速な再調整が必要なユーザー向け 自動スケジュール設定、ワンクリック再計算、タスク分割、緊急度色分け Freeプラン；月額7ドルのプロプラン SkedPal 時間マップでキャパシティを管理するルール駆動型プランナー タイムマップ、ルール自動化、タスクバンドリング、色分けされた優先度ウィンドウ 有料プランは月額14.95ドルから 時間を取り戻す 個人の予定とチームの空き時間を両立させるユーザー 優先度に基づくスケジュール管理、習慣保護機能、スマート予約リンクがリンクされている Freeプランあり；有料プランはユーザーあたり月額12ドルから Motion ミーティングとタスクを統合したエンドツーエンドのAI実行を求めるチーム 自動スケジュール設定、AIノートテイカー、AI従業員、依存関係ロジック 有料プランはユーザーあたり月額29ドルから サンサマ 意図設定と毎日のタイムボックス化を望む人々 日々のプラン立案、タスクのインポート、ポモドーロ、振り返りダッシュボード 14日間無料試用版；有料プランは月額20ドルから Notion カレンダー プロジェクトをまたいでタスクとイベントを統合したいユーザー Notionとの双方向同期、タイムラインスケジュール、複数カレンダーサポート Notionユーザー全員に無料提供

最高のAIタイムブロッキングアプリ

時間を費やす価値のある最高のAIタイムブロッキングアプリはこちら👇

1. ClickUp（AI駆動型スケジューリング＆タスク管理）

ZoomとAIノートテイカーを有効化した「マーケティングとオペレーション」週次ミーティングを表示するClickUpカレンダー。アクションアイテム付きの埋め込み型ミーティング要約カード付き

多くのAIタイムブロッキングアプリはカレンダーから始まり、タスクをそこに収めようとします。ClickUpは逆のアプローチを取ります。

世界初の統合型AIワークスペースであるClickUpは、異なる方法で動作します。

タスク、依存関係、所有者、期限が既に存在する仕事システムに、AIタイムブロッキング機能を直接組み込みます。

では、ClickUpが最高のAIタイムブロッキングアプリである理由は何か？

あなたの仕事を理解するコンテキストAI

ClickUp Brainはあなたの仕事内容、使用ツール、状況、企業データを理解します。この文脈認識型AIは、タスク、プロジェクト、優先度、締切、依存関係、そして会話内容を把握しています。

仕事の計画と実行が行われる同じシステム内で動作するため、スケジュールの決定は完全な文脈に基づいて行われます。

ClickUp Brainを活用して、仕事に関する状況に応じた洞察を得ましょう

AIはClickUpデータ（タスク、ドキュメント、チャット、連携アプリを含む）にアクセスし操作可能です。質問への回答、通話スケジュールやプロジェクトプランといったアクションの自動化、現在の状況に基づいたインサイトの提示も実現します。

ClickUpカレンダーと連携することで、ClickUp Brainの機能は飛躍的に強化され、以下のことが可能になります：

Google カレンダーのイベントを作成・更新してスケジュールを管理しましょう

ミーティングとタスクを要約する

プロジェクト進捗レポートを生成する

複数ステップのワークフローを自動化

より賢いスケジュールを生成する時間追跡

ClickUpプロジェクト時間追跡では、仕事が行われる場所（タスク、サブタスク、プロジェクト）で直接時間データが記録されます。

その結果、予定決定は見積もり時間と実績に基づいて行われます。

タスクが予定より長くまたは短くかかる場合、その情報は今後のプラン立案、キャパシティ決定、作業負荷のバランス調整に活用できます。

時間追跡がタスク・優先度・所有権と連動しているため、以下のことが可能になります：

プロジェクトや担当者ごとに、時間が実際にどこに費やされているのかを可視化します

期限が過ぎた後に反応するのではなく、早期に負荷過多を察知する

スケジュールを常に乱す仕事の種類を把握する

さらに、ClickUpの「見積もり時間」機能を使えば、仕事開始前に予想される努力を定義でき、推測に頼るのではなく現実的な起点からスケジュールを立てられます。

面倒なことをスーパーエージェントにやってもらってください

ClickUpのスーパーエージェントは、優先度と文脈に基づいて多段階ロジックを実行する自律型アシスタントです。タスク作成、カレンダー調整、フォローアップを手動で管理する代わりに、複雑な仕事パターンを代行処理します。

これらのアプリは以下が可能です：

プロンプトやトリガーに基づいてタスクを自動作成・更新・スケジュール設定

手動操作なしでプロジェクト間の作業負荷を再調整

ボトルネックを予測し、先手を打った調整を提案します

一貫した結果をもたらす反復可能なワークフローを実行する

スーパーエージェントを活用してワークフローを監視し、意思決定を行い、自律的にアクションを実行しましょう

明確な空き時間ブロックで1日のスケジュールを管理

ClickUpのスケジュールブロックテンプレートは、曖昧なカレンダースロットではなく、特定の空き状態にタスクを割り当てることで、仕事とプライベートの時間を整理するのに役立ちます。

このテンプレートが気に入る理由：

空き状況に基づくスケジュール設定： 時間をFree、一部空き時間、忙しい時間としてマークし、他の人（そして自分自身）が実際にいつ対応可能か把握できるようにします

仕事とプライベートのブロックを区切る： 個人的な用事と仕事のタスクを並行してプランし、重複を防ぎます

組み込みの優先度表示： 各時間ブロックに紐づけられたタスク優先度で、最初に注意を払うべき事項を確認

明確な開始・終了時刻： タスクの開始と終了時刻を可視化し、予定過多を防ぎます

生産性を最大化するための日々のプランを立てましょう

ClickUpデイリータイムブロッキングテンプレートは、タスクを可視化された時間的コミットメントに変換します。過負荷を早期に発見し、一日が手遅れになる前に調整を加えましょう。

このテンプレートが気に入る理由：

時間単位の視覚的スケジュール： 朝のルーティンから集中仕事、ミーティングまで、1日の全行程がタイムライン上に表示されます

未スケジュールタスク用サイドバー： 優先度の低いタスクを、既に予定で埋まった日に無理に詰め込むことなく可視化します

振り返りしやすいレイアウト： 一日の実際の経過を確認し、ゼロから作り直すことなく明日のプランを改善できます

ステータスに基づく進捗追跡：進行中、キャンセル済み、やることを即座に把握

⭐ 複数のカレンダーを使い分けているなら、ストレスなく完璧にこなす方法をご紹介。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

豊富な機能セットは時に習得の難易度を高めることもある

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,850件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,500件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのでしょうか？

G2ユーザーはこう述べています：

ClickUpはタスク、ドキュメント、目標、時間管理を統合されたワークスペースに集約します。2018年から利用していますが、社内ワークフローとクライアントプロジェクトの両方を管理する上で非常に柔軟です。カスタマイズ可能なビュー（リスト、ボード、カレンダーなど）と詳細な自動化オプションにより、毎週何時間も節約できています。さらに、頻繁な機能アップデートはプラットフォーム改善への真剣な姿勢を示しています。

2. Clockwise（共有カレンダーで集中時間を保護するのに最適）

viaClockwise

Clockwiseは、一つの核心的な役割を中心に構築されたAIカレンダーツールです：集中時間を自動的に創出し守ると同時に、現実的なミーティングスケジュールを維持します。他者によってカレンダーが絶えず再編成されるチーム環境で最も効果を発揮します。

毎週手動で時間ブロックを作成する代わりに、Clockwiseは柔軟なミーティングを再編成して集中作業のための大きなブロックを確保し、断片化された「スイスチーズのような」日々を減らします。スケジュールが共有カレンダーや定期的なチームミーティングに依存関係がある場合に特に有用です。

Clockwiseの主な機能

柔軟なミーティングを最適な時間帯へ自動的に移動し、集中時間を確保します

共有カレンダーや定期的なミーティングを横断して調整するチームに最適です

可能な限りミーティングを統合することで、カレンダーの断片化を軽減します

Clockwiseのリミット

Google カレンダーを多用するチームに最適（iCloudのみ環境ではあまり適さない）

組織全体で「柔軟な」ミーティングと固定されたミーティングの区別を合意した時、最大の価値が得られます

Clockwiseの価格設定

Freeプランチーム: $7.75/ユーザー/月ビジネス: $11.50/ユーザー/月（年額課金）

時計回りの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (70件以上のレビュー)Capterra: 4.7/5 (50件以上のレビュー)

Clockwiseについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？

G2のレビューアーはこう述べています：

Clockwiseは、私のスケジュール管理負担を軽減してくれます。集中時間を確保し、ミーティングリンクを提供するだけで、Clockwiseがスケジュール上の重要な部分を保護してくれます。

3. TimeHero（タスクの自動スケジュール設定に最適）

viaTimeHero

TimeHeroは「見た目が良いカレンダー」というより「AIプランナー」に近い存在です。タスクや期限、定期的な仕事を入力すると、自動的にタイムライン上にタスクをスケジュールし、予定が狂った日には再調整を行います。

プランを立てられないことが最大の悩みなら、これが最適です。ミーティングが移動したり、タスクが長引いたり、日中に優先度が変更されたりしても、プランを最新の状態に保つのが難しい場合に効果を発揮します。

TimeHeroの主な機能

締切と空き時間に基づいてタスクを自動スケジュール

Replansは仕事が遅れた時に再計画し、1日の流れを保ちます

繰り返しプランをサポートするため、日常業務が日々の手動努力に依存関係がなくなる

TimeHeroのリミット

構造を一切持たない、超ミニマルで軽量なプランナーを求める場合にはあまり適していません

チームはタスクの入力方法について合意する必要がある（そうしないとスケジュールの品質が低下する）

TimeHeroの料金プラン

7日間無料試用版ベーシック：$5/ユーザー/月プロフェッショナル：$12/ユーザー/月プレミアム：$27/ユーザー/月

TimeHero 評価とレビュー

G2: 4.5/5 (20件以上のレビュー)Capterra: 4.7/5 (20件以上のレビュー)

4. Trevor AI（シンプルなタスク→カレンダーへの時間ブロックに最適）

viaTrevor AI

Trevor AIはよりシンプルな「ブリッジ」ツールです：タスクリストをスケジュール化された1日に変換するのを支援し、複雑なスケジューラーに見られるような煩雑なルールやマップのセットアップは不要です。

火曜日のプランを立てるだけで飛行管制システムを操作しているような感覚になるツールは避けたい、タイムブロッキングを好む人々に最適です。

Trevor AIの主な機能

タスクをカレンダービューに直接ドラッグ＆ドロップ

空き時間ブロックに仕事を配置する手助けとなるスケジューリング支援を提供します

視覚的にプランを立てる個人にとって理想的な「日常使い」のフロー

Trevor AIの制限事項

本格的なPMスイートのように複雑なプロジェクト依存関係ロジックに対応しているわけではありません

複雑なクロスチームの作業負荷調整よりも、個人のスケジュール管理に最適です

Trevor AIの料金

無料プランPro：月額6ドル

Trevor AIの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

5. FlowSavvy（自動AIスケジューリングと作業負荷可視化に最適）

viaFlowSavvy

FlowSavvyは軽量なAIスケジューリングアプリで、あなたの優先度と期限をすべて考慮し、既存のカレンダーに直接タスクをスケジュールします。

ワンクリック再計算機能は極めて有用です。予定が遅れたりミーティングが延長したりした場合、残りの予定を再調整し、その日の流れをスムーズに保ちます。

4時間のタスクが空き時間に収まらない場合、ツールが自動的に長いタスクを分割します。タスクは緊急度に応じて色分けされるため、集中すべき作業を判断しやすくなります。

FlowSavvyの主な機能

いつでもタスクをドラッグして、その日の予定に固定できます

タスクをリストにまとめて即座にアクセス

仕事とプライベートの時間を自由に設定できるカスタム時間帯で、アプリがスケジュールを作成する許可時間を決められます

FlowSavvyの制限事項

このプラットフォームはタスクの依存関係や多段階ワークフローに対するネイティブサポートを欠いており、スケジュールが単一ユーザープランを超えて展開されるとすぐに摩擦が生じます

Flowsavvyの価格

基本版: 無料

プロプラン: 月額7ドル

Flowsavvyの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはFlowSavvyについてどう評価しているのでしょうか？

ProductHuntユーザーはこう述べています：

これは、人々が時間をブロックして生産性を高めるための、小さくとも重要なアイデアです。私は以前からタスクを片付けるためにタイムブロッキングを試そうと考えていましたが、あまり進んでいませんでした。Flowsavvyアプリを試したところ、時間のブロックや必要な時の再スケジュールがうまく機能します。また、色分け表示も役立ちます。導入プロセスとインタラクティブな操作は簡単で分かりやすかったです。その点に称賛を送ります。

6. SkedPal（ルール駆動型の個人キャパシティ管理に最適）

viaSkedPal

SkedPalはAIスケジューリングアシスタントで、やることリストを自動的に動的なタイムブロッキングスケジュールに変換します。

「タイムマップ」機能では、異なる種類の仕事をいつ行うべきかを定義できます。定期的なタスクのルールは一度設定するだけで、AIが日々のスケジュールをそれに合わせて調整します。

各マップを色分けできます。緑は優先時間帯（例：9時～11時の集中仕事）を示し、黄と赤は代替案として機能します。SkedPalは締切遅延のリスクがある場合のみ、赤枠の時間帯をブロックします。

また、マイクロ管理タスクをまとめて大きなブロックにグループ化する「バンドリング」機能も備えており、カレンダーが細分化されるのを防ぎます。

SkedPalの主な機能

タスクを優先度ゾーンにグループ化し、各ゾーンに週単位のリミットを設定します

完了したタスク、遅延しているタスク、そしてスケジュール方法が現実的かどうかについてフィードバックを得られます

Google、iCloud、Office 365と同期し、既存のミーティングに合わせてタスクを調整します

SkedPalの制限事項

インターフェースには多くのオプションが表示されるため、直感的な操作を求めるユーザーにとっては認知負荷が高いと感じられるでしょう

Skedpalの料金プラン

基本プラン: 月額14.95ドル/ユーザー

プロプラン: 月額21.95ドル/ユーザー

Skedpalの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: 4.6/5 (165件以上のレビュー)

Skedpalについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

Capterraユーザーの声：

使いやすさと習得の速さのおかげで、すぐに使い始められ、短時間で設定を完了。タスク処理の方法を短期間で変えることができました。サブスクリプション料金は手頃で、開発者からのサポートも的確です。他のプラットフォーム（GoogleやOutlook）との連携も良好で、すべてを統合してくれます。

7. Reclaim（自動スケジュール設定と優先度に基づくプランに最適）

viaReclaim

Reclaimは、個人の予定とチームの空き時間を調整するAIカレンダーアプリです。

勤務時間を定義し、ミーティングを禁止する日をブロックし、ミーティングを許可する時間帯を決定します。ルールを設定すると、Reclaimが自動的に適用するため、設定した境界を超えて予約されることはありません。

ReclaimにはCalendlyのような組み込み予約リンク機能も備わっています。ただし、これらのリンクは既にカレンダーに登録済みの項目（習慣、集中時間、バッファ、優先度）を自動的に反映する点が異なります。

誰かが枠を予約すると、Reclaimは既存のコミットに合わせて調整するため、手作業で一日の予定を組み直す必要がありません。

ベスト機能を取り戻す

複数カレンダーにまたがる定期ミーティングの最適な時間帯を自動発見し、スケジュール衝突を自動解決。参加者の休暇取得や優先度の変動にも柔軟に対応します。

日常の行動パターンを分析し、最も生産性が高い時間帯、タスクに割ける時間、そして一週間のうちミーティングに費やされる時間を把握しましょう

イベントの周囲に休憩や移動時間のバッファを自動挿入し、準備・フォローアップ・通勤時間が1日の計画に組み込まれるようにします

リミットを取り戻す

ネイティブのiCloudカレンダー連携機能がなく、Google カレンダーやOutlookとの同期による複数ステップの回避策が必要となる

Reclaimの価格設定

Lite: 無料

スターター: 月額12ドル/ユーザー

ビジネス向け: ユーザーあたり月額18ドル

企業: カスタム見積もり

評価とレビューを取り戻す

G2: 4. 8/5 (120件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはReclaimについてどう評価しているのでしょうか？

G2ユーザーはこう述べています：

スケジューリング機能が気に入っています。異なるグループごとに異なるフォーマットを使えるからです。別々のミーティングスケジュールを管理する必要がある組織が二つあります。習慣セクションも本当に助かっています。また優先度機能も私にとっては非常に効果的です。

8. Motion（運用チームにおけるエンドツーエンドのAI実行に最適）

viaMotion

期限、優先度、依存関係、空き時間に基づいて1日のスケジュールを管理するには、タイムマネジメントアプリ「Motion」をご利用ください。

例えばAIミーティングノートテイカーは、ZoomやTeamsのミーティングに参加し、内容を記録。そこからアクションアイテムを抽出し、タスクに変換して直接スケジュールに配置します。

このツールには標準作業手順書（SOP）や社内プロセスを保存するための組み込みナレッジベースも含まれています。AIはこれらのドキュメントを読み取り、タスクをより賢くスケジュールするのに活用します。

Motionはワークスペース内にAI従業員を配置可能にします。これらのエージェントは反復的なロジックを処理できます。例えば、プロジェクト管理エージェントはチームカレンダーを横断してタスクを自動スケジュールし、納期を予測し、キャパシティリスクを警告。これによりチームは期限切れ前に業務の再調整が可能になります。

Motionの主な機能

カスタムタスクフィールドとビューを作成し、ラベル・障害要因・優先度・依存関係でToDoをフィルタリング・ソートできます

Motionの予約カレンダーを埋め込み、任意のウェブサイトやページに管理された予約可能時間帯を公開できます

1日あたりのミーティング上限を設定し、リミットに達すると自動的に追加予約を防止します

動作制限

導入には統合作業が多く時間がかかり、複雑なワークフローの設定ガイダンスも限られている

Motionの価格設定

Pro AI: 月額29ドル/ユーザー

ビジネスAI: ユーザーあたり月額49ドル

モーションの評価とレビュー

G2: 4. 1/5 (140件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (80件以上のレビュー)

実際のユーザーはMotionについてどう評価しているのでしょうか？

G2ユーザーはこう述べています：

「何をやること」を明確に示してくれる点が本当に気に入っています。つまり、全てのタスクが同時に完了を迫ってきても、それぞれに選択された時間が明確に把握できるため、ストレスなく処理できるのです。これが「圧倒される状態」と「心の平穏」の分かれ目です。

ClickUpとMotionの比較をビデオで簡単に確認👇

9. Sunsama（タスク管理とタイムブロッキング、カレンダープランの統合に最適）

viaSunsama

時間を意図的に使うためのワークスペースをお探しですか？ Sunsamaはまさにそのために設計されたデイリープランナーです。

空のカレンダーから始める代わりに、毎日Notion、Jira、Asana、電子メール、Slackなどのツールからタスクをインポートし、その日の真の目的を決定します。その後、その仕事をスケジュールに直接タイムボックス化できるため、全ての予定が可視化された場所に配置されます。

サンサマではアプリをミュートして集中モードで仕事ができ、邪魔を減らせます。これらの時間枠をSlackやMicrosoft Teamsに追加すれば、皆があなたの仕事内容を把握できます。休憩を取ってエネルギーを維持できるよう、自動リマインダー機能も提供します。

Sunsamaの主な機能

Google カレンダー、Outlook、Appleカレンダーと同期して、1日の予定を1か所で確認できます

電子メールをドラッグしたり、SlackやTeamsのメッセージを変換したりして、受信トレイやチャットメッセージをタスクに変換します

あらゆるタスクでポモドーロセッションを実行し、仕事時間を追跡し、日々のパターンや週間の傾向を振り返ることができます

サンサマのリミット

共同作業中のリアルタイムプランニングでは、ページが予期せず再読み込みされたり、更新が同期されず、共有アジェンダや長時間のミーティングが中断されることがあります

サンサマの価格設定

14日間無料試用版

ベーシックプロプラン: 月額20ドル（年額一括課金）

パワープロプラン：月額50ドル（年額一括課金）

サンサマの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: 4.7/5 (25件以上のレビュー)

実際のユーザーはSunsamaについてどう評価しているのでしょうか？

Capterraユーザーの声：

カレンダー連携は非常に強力で、あらゆる場所（Notionのタスク割り当て、GitHubの問題、Slackや電子メールの会話など）から収集された全てのToDoを一元的に確認できる機能は、この品質レベルではSunsamaが唯一無二です。

10. Notion カレンダー（仕事の内容と時間を統合するのに最適）

viaNotion カレンダー

Notion Calendarは複数のGoogle カレンダーアカウントと同期するカレンダーアプリで、イベント・タスク・プロジェクト記録を同一タイムライン上で共存・編集可能にします。

タスクをツール間でコピーする代わりに、一つの流れで仕事できます：議論し、決定し、文書化し、スケジュールする。

例えば、Notion AIにデザインレビューの要約作成、未解決事項の特定、次のステップのリスト化を依頼できます。そこから直接Notionカレンダーに移動し、その仕事を週単位のスケジュールに組み込みます。ミーティングの要約はタスクに、タスクは予定ブロックへと変換されるのです。

Notionカレンダーは双方向のインターフェースとして機能し、時間節約を支援します。データベースアイテムをカレンダー上に直接ドラッグして期日を変更したり、ミーティングを移動して関連プロジェクト記録を更新したり、カレンダーで時間をブロックするとNotionに反映される仕組みです。

Notionカレンダーの主な機能

プロジェクトの期限やデータベースアイテムをカレンダー上に直接表示し、タスク・マイルストーン・ミーティングを同一のタイムラインで共有します

メニューバーやイベントカードから直接ミーティングに参加可能。Zoom、Google Meet、Apple カレンダーとのネイティブ連携を実現

空き状況とスケジュール調整リンクを送信し、他者があなたと時間を予約できるようにします

Notionカレンダーの制限事項

プラットフォームはタスクを空き時間に自動配置せず、ユーザーが手動でアイテムをドラッグ＆ドロップして1日の構成を構築する必要があります

Notionカレンダーの料金プラン

Notionユーザー全員に完全無料で提供され、メインのエコシステムと統合されたスタンドアロンツールとして機能します

Notionの評価とレビュー

G2: 4. 6/5 (9,100件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (2,650件以上のレビュー)

実際のユーザーはNotionについてどう評価しているのでしょうか？

G2ユーザーはこう述べています：

私はNotionですべてを管理しています。プロジェクト管理ツールとしてタスクを整理し、カレンダーとAIライティングアシスタントでコンテンツを計画し、KPIを追跡し、ミーティングの記録やメモ取りにAIを活用しています。Notionが複数のプラットフォームを必要とする問題や情報の断片化を解決し、全てを一箇所に集約できる点が気に入っています。

ClickUpのような信頼できるAIタイムブロッキングアプリを活用しよう

大半のAIタイムブロッキングアプリは業務環境の外側に位置します。ClickUpの統合型AIワークスペースは業務環境の内側に存在します。

ClickUpは、タスク・優先度・依存関係・ミーティング・実行履歴といった仕事が存在するシステムにタイムブロッキングを接続します。プランが変更されても、スケジュールは文脈に沿って適応し、破綻することはありません。

ClickUpを無料で試す。実行に耐えるスケジュールを構築しよう。

よくある質問

AIタイムブロッキングアプリは、優先度・締切・所要時間・空き時間などの入力に基づき、タスクを自動的にカレンダーブロックに割り当てます。手動での時間ブロックとは異なり、予定変更時にはブロックの移動・タスク分割・スケジュールの再調整を自動実行。仕事の変化に柔軟に対応しつつ、プランの現実性を保ちながら集中時間を確保し、頻繁な再計画を削減するのが目標です。

多くのアプリが同様の機能を提供しますが、自律性の度合いは異なります。単に効率的なブロックを提案するだけのアプリもあれば、ミーティングの移動・タスクの超過・優先度の変更時に自動で再スケジュールするアプリもあります。 「自動スケジュール」「動的再配置」「再計算」「適応型スケジューリング」といった表現を探しましょう。また、アプリが競合（過負荷・未処理タスク）を優先順位付けの見直し、仕事分割、タスクの自動繰り上げで処理できるかどうかも確認してください。

チームにとって最適な選択肢は、通常、スケジュールと共有作業を連携させるものです。つまり、所有者、期限、依存関係、チーム全体での可視性を備えたタスクです。実際のプロジェクト状況を反映したAIスケジュールが必要な場合は、タスクを真実の源として扱い、作業量のバランス調整、共有カレンダー、自動化をサポートするプラットフォームを選択してください。カレンダーのみのツールでも機能しますが、チーム横断的な実行にはしばしば苦労します。