IBM Watsonx を活用した AI ガバナンスとスケーリングの方法

AIの拡大速度は、それを取り巻く安全対策の速度を上回っています。

IBMの「AI at the Core」アンケートによると、回答組織の約74%が、技術リスク、サードパーティリスク、モデルリスクを網羅したAIリスクおよびガバナンスフレームワークにおいて、中程度または限定的なカバー率しか報告していません。

つまり、多くのチームがモデルを出荷している一方で、その直後に生じる疑問に自信を持って答えられるチームはごくわずかです：

🤔 誰が、どのような根拠と証拠に基づいてこれを承認したのか？本番環境でモデルがドリフトした場合、どうなるのか？

IBM Watsonx. governanceが主に解決するのはこの課題です。ワークフロー、監視、リスク管理を通じて、責任ある規模拡大をサポートする設計で、AIのライフサイクル全体にわたるガバナンス、セキュリティ確保、監視を実現します。

本ガイドでは、watsonx. governance を使用してユースケースを文書化し、レビューと承認を標準化し、適切なモデルファクトを収集し、スケールアップ時に本番環境のモデルを監視する方法を順を追って説明します。

IBM watsonx. governance とは？

IBM watsonx. governanceは、IBMがwatsonx AIおよびデータプラットフォームの一部として開発した企業グレードのAIガバナンスプラットフォームです。組織がAIライフサイクル全体において、責任を持ってAI活動を指揮、管理、監視、拡張することを支援します。

これは、IBM watsonx.ai上で構築されたもの、またはサポート対象のサードパーティプラットフォームにデプロイされたものを含め、大規模言語モデルやアプリケーションなどの従来の機械学習（ML）モデルと最新の生成AI（gen AI）モデルの両方を統制するための統合ソリューションとして機能します。

IBM Watsonx.ガバナンスの仕組み

watsonx. governanceは、IBMが以下を組み合わせた統合機能セットとして提供するパッケージです：

リスクとコンプライアンスのためのOpenPages

OpenPagesは、watsonx. governance内のコンポーネントであり、中核的なリスクおよびコンプライアンスエンジンとして機能します。企業の方針を、あらゆるAIモデル向けの具体的かつ追跡可能なメトリクスに変換するよう設計されています。

正式なリスク評価の実施、モデルと特定規制のマップ、規制当局向けの改ざん不可能な監査証跡の作成を可能にするツールを提供します。

モデル監視のためのOpenScale

OpenScaleは、モデルが稼働開始後に監視を行うリアルタイム監視エンジンです。モデルが現実世界の非構造化で予測不可能なデータと相互作用する際に発生する問題に対する早期警告システムとして機能します。

ライフサイクル追跡のためのAIファクトシート

AIファクトシートは、各モデルの文書ライフサイクル管理の一部です。ファクトシートはAIライフサイクルの各フェーズで主要な詳細を自動的に追跡します。これには以下が含まれます：

開発メタデータ（トレーニングデータソースやアルゴリズムの選択など）

テストメトリクスやバイアス評価などの評価結果

デプロイメントの詳細（モデルの稼働場所やアクセス権限を含む）

運用履歴（パフォーマンスの傾向や過去のインシデントなど）

🔍 ClickUp Brain MAX：ガバナンスゲート前での高速マルチモデルテスト モデル、プロンプト、エージェントがIBM Watsonx Governanceに到達する前に、チームは通常、摩擦なく検討、テスト、比較できる場所を必要とします。 そこがClickUp Brain MAXの真価を発揮する 場面です。 Brain MAXはスタンドアロンのデスクトップAIアプリであり、チームが同一ワークスペース環境内で複数の主要モデル（例：GPT、Claude、Gemini）を切り替えて使用できます。同一のプロンプト、意思決定ロジック、または下書き出力をモデル間で並行実行し、応答を即座に比較し、仕事自体と共に完全な推論の軌跡を保存できます。 これにより、Brain MAXは特に以下の分野で強力な効果を発揮します： 初期フェーズのモデルとプロンプトの比較 （正式評価前）

出力のストレステスト ：トーン、推論の品質、またはモデル横断的なエッジケースを検証

「この手法を選んだ理由」の記録と保存をタスクやドキュメントと直接連携して チームが適切な動作、プロンプト、モデル選択に合意すると、watsonx. governanceが記録システムとなります。ファクトシート、承認、監視は、既に検証済みで文書化され合意された決定を反映します。 👉 実践では、Brain MAXが学習と反復を加速させ、watsonx. governanceが制御と説明責任を確保します。両者を組み合わせることで、ガバナンスがイノベーションを遅らせることも、イノベーションがガバナンスを迂回することも防ぎます。

チーム向け watsonx. governance の設定方法

それでは、チーム向けのwatsonx. governanceをステップバイステップで設定しましょう 👇

1. データベース（データマート）を接続する

お使いのリージョンの watsonx.governance URL を開き、Configure → Database に移動して、DB タイプ（Lite またはご自身の DB2/PostgreSQL）を選択してください。

2. AIユースケースの設定

AIユースケース へ移動 → セットアップを完了

これによりサービスIDが作成されます: watsonx. governance_DO_NOT_DELETE

デフォルトのインベントリが存在しない場合、外部モデル、添付ファイル、ガバナンスレポートの管理に必要なインベントリの作成を促すプロンプトが表示されます。

3. アクセスポリシーを作成する（チームを招待する）

IBM クラウドで、管理 → アクセス (IAM) → ユーザー → ユーザーを招待 → サービス watsonx. governance に対して アクセスポリシー を割り当て、適用範囲を指定します（アカウント/リソースグループ/特定インスタンス）。

📌 サービスアクセスにはReader/Writer+権限が必要です。Writer+権限ではプロジェクトやデプロイメントスペースをまたいだ情報閲覧が可能です。

4. watsonx. governance におけるユーザーと役割の管理

評価関連アクション（管理者/エディター/閲覧者/オペレーター）に対して、各担当者の役割に応じたコラボレーション権限を割り当てます。

ClickUpでAIガバナンスライフサイクルを実行する方法

IBM watsonx. governanceはAIのガバナンスにおける記録管理システムとして機能し、モデル、プロンプト、評価、承認を体系的かつ追跡可能な形で正式に追跡します。

しかしガバナンスは依然として部門横断的に運用されねばならない。つまり、誰かが初期のコンテキストを把握し、意思決定を追跡し、証拠を整合させ、プロセスが手渡しの迷路と化すことなく仕事を前進させなければならない。まさに大規模な仕事の拡散が進行中だ！

ClickUpの登場です。世界初の統合型AIワークスペースとして、運用レイヤー（ドキュメント、タスク、チャット、ワークフロー、ナレッジ、AI、経営層の可視性）を接続し、チームがガバナンスライフサイクルをシームレスに実行できるようにします。

具体的な方法を見てみましょう。👇

AIユースケースの作成と文書化

ユースケースは一度文書化すれば簡単です。難しいのは、その文書をリスク管理、法務、セキュリティ、デリバリー各チームによる厳格な検証に耐えさせることです。

ClickUp Docsで解決しましょう。例えば、新しいAIユースケースごとにClickUpドキュメントテンプレートを使用し、各プロジェクトが標準化された入力から開始できるようにします：

目的

関係者

データコンテキスト

想定される成果

制約

成功基準

ClickUp Docsを活用して、すべての情報を一元管理しましょう

さらに、@メンションとClickUpの割り当て済みコメントを活用し、ドキュメント内でユースケースの議論と決定を管理します。レビューの進捗に伴い、ドキュメントから直接ClickUpタスクへ次のステップを移行できます。

ワークフローに適合する場合、ClickUp Brainを組み込んで通常遅延しがちな工程を加速させましょう。経営陣向け要約の精緻化、検証が必要な前提条件の特定、またはチームが既に作成した内容に基づくガバナンス考慮事項（例：公平性やプライバシーのチェックポイント）の初稿作成に活用できます。

ユースケースが完了したら、IBM Watsonx Governanceで正式に定義し、ライフサイクル追跡とファクトシート文書化の基盤となる管理対象として確立します。

watsonx. governance では、インベントリ内で AI ユースケースを作成します：

カタログ → AIユースケース に移動

新しいAIユースケースをクリック 名前を入力し、インベントリを選択してください 必要なフィールドを入力してください： 説明（ビジネス上の課題 + 背景） リスクレベル 関連データ 所有者 ステータス タグ 説明 (ビジネス上の課題 + 背景) リスクレベル サポートデータ 所有者 ステータス タグ

説明 （ビジネス課題＋背景）

リスクレベル

サポートデータ

所有者

ステータス

タグ

そこから、ユースケースはライフサイクル追跡（概要/ライフサイクル/アクセス）を表示する場所となり、ガバナンス対象資産をファクトシートに接続します。

ファクトシートは、開発およびデプロイメント中に実施されたアクションの目的/重要度や系譜を含む、ライフサイクル全体にわたるガバナンスおよびコンプライアンスのメタデータを捕捉するのに役立ちます。

AIモデルとプロンプトを評価する

モデル評価は重要でありながら複雑なフェーズであり、多くの変動要素が存在します。パフォーマンステストの実行、バイアスの確認、故障モードのテストを実行すると同時に、複数の関係者に情報を提供し続ける必要があります。

反復可能なワークフローを構築するには、 ClickUp DMAICテンプレートをご利用ください。

無料テンプレートを入手 ClickUp DMAICテンプレートを使用して、フェーズベースのカスタムステータスによる評価パイプラインを構築

ClickUp DMAICテンプレートを使用したフェーズベースのカスタムステータスによる評価パイプラインの構築

このテンプレート内では、ClickUpカスタムステータスを使用して評価パイプラインを作成できます。つまり、ステータスは評価待ち、バイアステスト、パフォーマンスレビュー、および承認準備完了といった評価フェーズを反映できます。

また、ClickUp Automationsで手動の引き継ぎを排除することも可能です。例えば、タスクがバイアステスト段階に移行すると、設定した自動化機能により、コンプライアンスレビュー担当者に仕事を割り当て、テストチェックリストとリンクを記載したコメントを追加できます。

ワークフローが確立されたら、watsonxで技術評価を実行できます：

プロンプトテンプレートと生成AI向け：プロンプトテンプレート資産からプロンプト評価を実行し、メトリクススコアを確認。評価要約を活用して閾値違反を特定します

AIモデルの承認とデプロイ

ClickUp Super Agentsを活用し、承認プロセスをエンドツーエンドで実行します。

これらはAI搭載のチームメイトであり、ワークスペース全体のコンテキストを把握して動作し、複数ステップのワークフローをセキュリティを確保して実行できます。さらに、指示、トリガー、ツール、知識を通じて動作を構成し、ガードレール内で確実に動作させることが可能です。

ClickUp Super Agentsで承認フローを実行

例えば、評価が終了すると、スーパーエージェントがレビュー担当者に必要な情報を一箇所にまとめます（現在のユースケースのコンテキスト、意思決定メモ、管理対象の証拠へのリンクなど）。

次に、ClickUpダッシュボードはワークスペースのタスクデータを進捗の全体像を示す高度な視覚的ビューに変換します。これにより、リーダーシップ層はレビュー待ちのモデル数、滞留しているフェーズ、期限切れ間近のタスクを把握できます。

ClickUpで独自のプロジェクト管理ダッシュボードを作成 ⬇️

その後、運用ワークフローをwatsonxに紐付けることができます：

watsonx. governanceでは、IBMが提供するモデルライフサイクルワークフローにより、AIモデルが複数のフェーズと関係者を経てデプロイ承認まで進みます。これにより、管理対象のシステムオブレコードが、チームがClickUpで運用上実行しているのと同じゲートを反映することを保証します。

承認後は監視が重要です。Watson OpenScaleでは、デプロイされた資産を指定した閾値（公平性や精度/ドリフトの閾値など）に対して評価するモニターを設定できます。例：公平性や精度/ドリフトの閾値

🚀 ClickUpの利点：リーダーシップダッシュボードを作成し、承認を妨げる要因を要約するClickUp AIカードを追加（例：「法務部門の承認待ち項目は？」「最も長く審査中のモデルは？」）。 ClickUpダッシュボードでClickUp AIカードを活用し、承認の妨げとなる要因とレビューを要約する

WatsonxをAIガバナンスとスケーリングに利用する際のリミット

万能ツールは存在せず、導入前にプラットフォームのリミットを理解することが重要です。

watsonx. governance 導入時に考慮すべきポイント 👀

制限事項 インパクト IBMエコシステムへの傾注 サードパーティ製モデルもサポートしますが、最も深い統合はIBM自社ツールとの間で実現されます。他のクラウドプラットフォームに多大な投資を行っているチームは摩擦に直面する可能性があります。 小規模チームにとっての複雑さ このプラットフォームは企業規模の運用向けに設計されています。小規模なチームにとっては、オーバーヘッドや複雑さが過剰に感じられる可能性があります。 OpenPagesの習得曲線 リスク管理 モジュールはもともと金融向けに設計されているため、その概念やインターフェースはAIネイティブチームにとって直感的でない可能性があります。 カスタムの制約事項 事前構築済みのコンプライアンステンプレートは優れた出発点ですが、貴社の独自またはニッチな規制要件に完全に合致しない可能性があります。 生成AIガバナンスは依然として成熟過程にある 大規模言語モデル （LLM）を統制するツールは業界全体で急速に進化しており、ガバナンス機能は新たなベストプラクティスと共に成熟を続けています

IBM Watsonx. governanceが適切でないと感じる場合、クラウドネイティブのガバナンススタックとクラウド非依存の監視レイヤーのいずれを必要とするかによって、いくつかの代替手段があります。

ClickUpでAIガバナンスを具体化する

IBM Watsonx Governanceのようなプラットフォームは、リスク管理とコンプライアンスの技術的基盤を提供しますが、ガバナンスはそれを支えるチームが連携し、責任を果たす場合にのみ機能します。

ClickUpがその実行層を接続します。ドキュメントはポリシーとモデル記録を標準化します。ダッシュボードはレビューとボトルネックの可視性を高めます。そしてAIエージェントが承認と引き継ぎを円滑に進めるため、ガバナンスは理論ではなく運用レベルで維持されます。

最も重要なのは、これによりAIガバナンスが期間ごとのレビュー作業から、生きているシステムへと変わる点です。意思決定が文書化され、アクションが追跡され、ライフサイクルのあらゆるフェーズで責任の所在が明確になるシステムです。

ClickUpで無料で始め、ガバナンスプロセスを最初から最後まで明確に実行しましょう。 ✅

よくある質問

一般的なAIガバナンスとは、組織が採用する広範な原則や方針を指します。一方、watsonx.ガバナンスは、それらの実践を実装・自動化する特定のソフトウェアプラットフォームです。

はい、このプラットフォームはAWS SageMakerやAzure MLなどの他クラウドにデプロイされたモデルの監視とガバナンスが可能です。ただし、IBMネイティブモデルと比較して、統合にはより多くの手動設定が必要となる場合があります。

効果的なガバナンスはチームスポーツであり、データサイエンティスト、機械学習エンジニア、コンプライアンス担当者、リスク管理者、ビジネスステークホルダー、ITセキュリティ担当者が連携し、ライフサイクル全体をカバーします。