2026年版 トラバーサルAIに代わる10のベスト代替ツール

業務の途中で生産性が低下した場合、その原因を特定するにはどうすればよいでしょうか？

入力材料の変更だったのか？ サイクルタイムを遅らせた保守作業の回避策だったのか？ 疑問は山ほどあるが、時間はあまりにも少ない。

ダッシュボードや記憶だけでは把握が難しいこうした課題を解決するために、Traversaal AIのようなツールが存在します。しかし代替ツールを探す場合、通常は基本的な可視性以上の機能が必要であることを意味します。

品質、保守、生産の全領域で、問題を早期に発見し、調査を調整し、要因を文書化し、アクションをサポートするプラットフォームが必要です。

本ガイドでは、Traversaal AIに代わる10の優れた代替ツールを徹底比較。各ツールの最大の強みと、自社に最適なツールの選び方を解説します。さあ始めましょう！

Traversaal AIの代替ツール一覧

以下に、詳細に分析する全ツールの概要をまとめます：

ツール名 主な機能 最適な用途 価格* ClickUp ライブオペレーション可視性ダッシュボード、タスクとドキュメントからの回答・要約生成「Brain」、多段階フォローアップ対応「Super Agents」、デスクトップ検索・推論「BrainGPT」、実行のための自動化と統合機能 チームがAIインサイトを単一ワークスペース内でワークフローへ変換 Free Forever；企業向けカスタム価格設定 Braincube デジタルツイン型プロセスコンテキスト、変数相関スコアリング用CrossRank、プロダクトクローン比較、API、SDK AI分析によるプロセス最適化 カスタム価格設定 Oden Technologies 整合されたプラントデータ、リアルタイム監視とトリガーのためのデータエンジン、プロセスAIの推奨事項、Forge AIエージェントの指令センター リアルタイム生産監視と分析 カスタム価格設定 ユージェニーAI/AI スコープ1排出量の可視性（機械・プラントレベル）、異常検知、処方箋型アラートと条件監視、ヒストリデータ管理、SCADA接続性 操業排出量の結果に紐づく産業用異常検知 カスタム価格設定 Sight Machine プラントデータの標準化基盤、Analyzeによる実行時AI監視、実行時フィールド、Factory CoPilot自然言語Q&A 工場データの標準化と産業用AI分析の拡張 カスタム価格設定 TwinThread デジタルツインとデジタルスレッド層、アドバイザー自然言語ガイダンス、セキュリティゲートウェイ経由のオンプレミスエージェント接続、モデルファクトリー導入パス 工場全体での産業用AIとデジタルツインの実用化 カスタム価格設定 バリオット FactoryOSのリアルタイムKPIビュー、OEE損失分析と根本原因、設定値と運転戦略のAIシミュレーション、ValueChainOSのスケジューリングと再スケジューリング 現場可視性とバリューチェーン最適化 カスタム価格設定 Smartia エッジコンピューティングとIIoTデータ収集、設備健全性スコアリング、機械学習による故障パターン検出、コンピュータービジョンワークフロー AI搭載の設備監視と予知保全 カスタム価格設定 Infoveave 自然言語解析とダッシュボード作成、NGaugeラストマイルデータ収集、仮説検証分析、SciPyR Pythonワークフロー GenAIを活用したデータ自動化と意思決定インテリジェンス カスタム価格設定 3D Continuum ドレッジ・アナリティクス AIデータオペレーションズ、運用デジタルツイン分析、自動化された運用レポート作成、船舶・船隊横断的なKPI監視 分析機能とデジタルツイン可視性を必要とする浚渫作業 カスタム価格設定

トラバーサルAIの代替ツールを選ぶ理由

Traversaal AIの代替ツールを検討する主な理由はいくつかあります。主なものには以下が含まれます：

活用すべき最高のTraversaal AI代替ツール

さっそく、移行可能なトップクラスのTraversaal AI代替ツールを見ていきましょう 👇

1. ClickUp（単一ワークスペースでAIインサイトをワークフローに変換するチームに最適）

すべてのワークフローを統一された検索可能なAI搭載ワークスペースに集約

ClickUp、世界初の統合型AIワークスペースは、仕事、知識、AIを1つのシステムに統合するために構築されています。

まず第一に、ClickUpダッシュボードがあります。これは生産性に関連するあらゆる業務のためのライブ指令センターをチームに提供します。つまり、タスクの進捗状況、作業量、ステータス内訳をリアルタイムカードで確認しながら、注文、検査、フォローアップを発生と同時に追跡できます。

ClickUpダッシュボードでタスクの進捗状況、作業量、ステータス内訳をリアルタイムで監視

さらに、フィルターとClickUpビューにより、特定の行・シフト・所有者・優先度を絞り込みつつ、経営陣には全業務の可視性を維持します。

そして、史上最も効率的なワークAI「ClickUp Brain」が登場。「どの作業指示が、何によってブロックされているか？」と尋ねれば、タスク・コメント・ドキュメントから関連情報を抽出し、1分以内に明確な回答を提示します！

長年の管理業務も支援します。端的に言えば、Brainはインシデントスレッドの的確な要約、最新の引き継ぎメモ、そして必要な時に修正措置メモを再作成するなど、日々の仕事を効率化します。AIのあらゆる機能が、あなたの日常の仕事とマージされます。

さらに内部では、ClickUpスーパーエージェントが活躍します。これらはAI搭載のチームメイトであり、ワークスペース全体のコンテキストを保持したまま複数ステップのワークフローを実行します。事前に定義した指示、トリガー、ツール、知識に基づいて動作し、アクセス権限は設定済みの権限設定に常に準拠します。

ClickUpのエージェント型AIチームメイトで生産性を最大化

例えば、生産上の問題が検出されると、スーパーエージェントが自動的に介入し、適切な所有者にフォローアップを行い、リスクが拡大する前に警告を発します。

シフト中にライン問題が発生し時間が足りない場合、ClickUp Brain MAXが解決策を提供します。プライバシーを最優先したデスクトップAIコンパニオンが、ワークスペースのコンテキストや関連ファイル、必要に応じてウェブ全体を検索・推論し、求める答えをすべて見つけ出します。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

機能の多さゆえ、新規ユーザーが全てを使いこなすには時間がかかる場合があります

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

G2のレビュアーはこう述べています：

ClickUpは仕事のルーチンをより生産的かつ容易にします。自動化機能は言うまでもなく、私たちの仕事を大きく改善しました。タスクとプロジェクトシステムは常に進化を続けており、日常業務に組み込むのは非常に楽しいものです。毎日ここで構築すべき新たな要素があります。ベストプラクティスや追加リソースに関する日々の通知を提供してくれるため、すべてにおいてサポートされていると感じられます。

2. Braincube（AI分析による製造プロセス最適化に最適）

viaBraincube

Braincubeは、製造プロセスの最適化に特化した産業用AIプラットフォームです。お客様の産業システムに直接接続し、プロセスデータを収集。AIを活用して効率改善の隠れた機会を発見します。

製造チーム向けに、汎用AI検索ツールでは実現できない領域特化型インテリジェンスを提供。IT/OTシステム横断でシグナルを収集・整理し、プロセスを文脈モデル化。結果を導いた変化と変数を可視化する基盤を構築します。

Braincubeのもう一つの有用な機能は、生産コンテキストに焦点を当てている点です。Product CloneやCrossRankといった機能は、実行結果を比較し、最高のパフォーマンスをもたらす条件を特定し、出力と最も相関性の高い入力パラメーターをランク付けするために設計されています。

Braincubeの主な機能

原材料から完成品までのプロセスを文脈に沿ったデジタルツインとして構築し、製品レベルのトレーサビリティに関する洞察を可視化する

Braincubeの産業用AIスコアリング手法「CrossRank」を用いて、出力と最も相関性の高い入力変数をランク付けする

APIを介して生データと付加価値データをソフトウェアエコシステム全体にエクスポート。SDKによるプラットフォーム拡張オプションも提供。

Braincubeのリミット

特にワークフローや設備が独自の場合、極めて特殊な工場要件に合わせてプラットフォームを調整するのは困難に感じられることがあります

標準的な分析経路を超えた非常に具体的な内訳をチームが求める場合、レポート作成やメトリクスのビューは期待したほど柔軟性に欠けると感じられることがあります

Braincubeの価格設定

カスタム価格設定

Braincubeの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはBraincubeについてどう評価しているのか？

G2のレビュアーはこう述べています：

Braincubeでは、資産監視やパフォーマンス最適化などのタスク向けに多くのツールを開発し、カスタムソリューションの作成を可能にしてきました。エッジとクラウドの両方の機能を活用することで、リアルタイムの意思決定を支援する豊富な情報を得られ、迅速な判断を下すのに役立っています。

3. Oden Technologies（リアルタイム生産監視・分析に最適）

viaOden Technologies

Oden Technologiesは、稼働中の生産パフォーマンスをチーム全体で共有する必要がある製造現場向けに構築された分析プラットフォームです。

このプラットフォームの基盤となるのは、製造データ向けに特別に設計されたデータエンジンです。機械からのストリーミングプロセスデータと生産システムからの生産コンテキストを統合し、分析に活用可能な運用レイヤーへとデータを整え調整します。

さらにOdenはリアルタイム監視をサポートし、設定可能なトリガー発生時にチームへ通知。これによりラインのステータスとパフォーマンスを全役割で可視化します。可視性から改善へ移行する際には、Process AIがオペレーター向けガイダンスに注力。速度・コスト・品質といった成果に紐づくプロセス設定の推奨事項を提供します。

Oden Technologiesの主な機能

Odenのデータエンジンで工場現場と生産システムのデータを統合。自動外れ値検出、ラベル付け、単位標準化、タイミング調整を含む。

ワークフロー全体の指令センターとして機能するForge製造AIエージェントで、複雑な分析とレポート作成を自動化

AI対応モデリングワークフローを導入し、より迅速な反復をサポート。実際の製造プロセス向けに設計されたData Engineモデリング技術を活用。

Oden Technologiesのリミット

Oden Technologiesの価格設定

カスタム価格設定

Oden Technologiesの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはOden Technologiesについてどう評価しているのか？

G2のレビュアーはこう述べています：

Oden Technologiesの最大の強みは、製造オペレーション向けにリアルタイムデータ分析と実用的なインサイトを提供できる点です。

4. Eugenie AI（産業用異常検知と予知保全に最適）

ユージェニーAIは、運用パフォーマンスと持続可能性の成果を接続する必要がある産業チーム向けに構築されたSaaS型排出量インテリジェンスプラットフォームです。スコープ1排出量の追跡、トレーシング、削減に焦点を当て、チームが対応可能なレベル（基本的に機械、プロセス、プラントレベル）で可視性を確保します。

その手法の大きな特徴はデータ統合にある。EugenieはIoTデータとプロセスデータをリアルタイムの衛星排出信号と組み合わせ、異常を検知し、最適化の機会を特定し、優先的に修正すべき事項を特定する。

説明可能性と運用上の使いやすさにも重点を置いています。Track（追跡）、Trace（追跡）、Reduce（削減）といったフレームワークや異常検知手法を通じて、ダッシュボードの枠を超え、保守・運用チームが確信を持って実行できる意思決定へと導くプラットフォーム設計となっています。

ユージェニーAIの主な機能

ユージェニーAIの制限事項

このプラットフォームは主にスコープ1排出量を中心に設計されているため、同一システム内でスコープ2およびスコープ3の完全な会計処理を必要とするチームにとっては制約となる可能性があります。

意味のある結果を得るには、運用IoTデータとプロセスデータを排出信号と統合する必要があり、複雑なプラントでは初期導入仕事が増加する可能性がある

ユージェニーAIの価格設定

カスタム価格設定

ユージェニーAIの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

5. Sight Machine（工場データの標準化と大規模な産業用AI分析の実行に最適）

viaSight Machine

Sight Machineは、プラントデータを分析可能な基盤へと変換し、ラインやサイトを超えてチームが活用できるように設計されたAI・分析プラットフォームです。中核となる概念は構造化。異種プラントデータを一貫性のあるAI対応モデルへと変換し、生産プロセスにマッピングされ、リアルタイムでアクセス可能な状態を維持します。

データ基盤が整った後、Analyzeは実行時にAIモデルを適用し、運用を監視、問題を検知、改善策を提案します。

単一のダッシュボードを超えた出力が必要な場合、Operateはプラットフォームをシステムレベルの運用ツインとシミュレーションへと拡張します。これは製造環境全体で大規模なパフォーマンスプログラムを実行するチーム向けに構築されています。

Sight Machineの主な機能

Sight Machine Analyzeを活用し、実行時にAIモデルを適用して継続的に監視・検知し、改善点を提案します。

ランタイムフィールドでデータ基盤上に動的計算を構築。既存属性から導出されるリアルタイム式を含む

Factory CoPilotを活用し、製造データの疑問を自然言語による回答・要約・レポートに変換

Sight Machineの制限事項

Sight Machineは高品質で同期されたタイムスタンプ付きデータを必要とし、データ準備の不足はモデリングや分析可能なリミットを定める可能性があります

クロスサイト標準化には、プラントデータをスケーラブルな分析に十分な一貫性を持たせるため、多大な事前構造化仕事が必要となる場合があります。

Sight Machineの価格

カスタム価格設定

Sight Machineの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

6. TwinThread（プラント全体での産業用AIとデジタルツインの実用化に最適）

viaTwinThread

TwinThreadは、プラントや資産データを運用チームが日常的に活用できる形に変換するデジタルツインとデジタルスレッドを基盤とした予測分析プラットフォームです。

大規模な継続的改善を実現する設計で、単一の運用レイヤーがパフォーマンスを監視し、変化を可視化し、ライン・サイト・フリートを横断した最適な次行動を導きます。

TwinThreadの重要な差別化要因は、事前構築された産業ソリューションと「運用化」レイヤーを組み合わせている点です。つまり、単なる改善提案に留まらないことを意味します。

このプラットフォームは、モデルをワークフローに接続するために構築されており、運用モデルの一部として自動化スタックを通じてアクションを書き戻すことも可能です。

TwinThreadの主な機能

TwinThread Advisorによる自然言語Q&Aとガイダンス付き次ステップ提案。データ、デジタルツイン、展開済みモデルから生成されます。

オンプレミス環境向けの軽量エージェント接続。セキュアなクラウドゲートウェイ経由でデータを外部へ送信するため、インバウンド通信をブロックする環境にも適合します。

評価から本番環境導入までのプラットフォームパスには、デジタルツイン、デジタルスレッド、モデルファクトリー開発機能が組み込まれています。

TwinThreadの制限事項

クラウドファーストのアーキテクチャでは、運用データをTwinThreadのクラウドへセキュリティを確保してプッシュする必要があり、完全なオンプレミス分析を必要とする環境には適さない場合があります。

STARTサブスクリプションでは高度なデータソースとエンタープライズデータファクトリー機能が除外されるため、初期段階では深い統合や広範なデータ統合のリミットがある可能性があります。

TwinThreadの価格

カスタム価格設定

TwinThreadの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

7. Valiot（AI駆動の現場可視性とバリューチェーン最適化に最適）

viaValiot

Valiotは、運用データに基づく意思決定を求める製造業向けに構築された産業用AIプラットフォームです。このソリューションにより、現場の状況をリアルタイムで把握し、AIを活用してダウンタイム・不良品・潜在的な非効率性を削減する運用上の改善策を提案します。

プラットフォームは2層構造です。FactoryOSは現場業務に焦点を当て、PLCやIoTセンサー、その他の現場システムや管理システムからデータを収集し、カスタマイズ可能なKPIビューを通じて表示します。

さらに、ValueChainOSは視野を広げ、需要予測や在庫予測、生産スケジューリング、条件変化時の自動再スケジューリングといった機能により、バリューチェーン全体にわたる在庫管理と計画決定を包括的にカバーします。

Valiotの主な機能

稼働率・性能・品質の損失要因を特定し、総合設備効率（OEE）を追跡・改善する

バックグラウンドでAIシミュレーションを実行し、最適な機械稼働戦略の特定、制御設定値の決定、人的判断ポイントの削減を実現

数千のシナリオを実行して最適化された生産シーケンスを生成し、工場の動作が最適プランから外れた場合に自律的に再スケジュールする

Valiotの制限事項

生産インテリジェンスは、製造現場の技術と管理システム間の接続を統合・維持することに依存しており、複雑な環境では導入オーバーヘッドが増加する可能性がある

FactoryOSモバイルアプリは既存のValiotクライアント向けに設計されており、スタンドアロンのセルフサービス製品体験としてポジションが与えられていません

Valiotの価格設定

カスタム価格設定

バリオットの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

8. Smartia（AI搭載設備監視・予知保全に最適）

viaSmartia

Smartiaは、生産ライン、セル、工場全体で働く産業チーム向けに設計されています。

MAIOプラットフォームは、エッジコンピューティング、産業用データの収集・管理、可視化、AI駆動アプリケーションを統合したエンドツーエンドの産業用インテリジェンス層として位置付けられ、製造・エンジニアリング環境向けに設計されています。

実際、SmartiaのMAIOプラットフォームは、サーマルカメラを用いた機械学習とコンピュータビジョンワークフローも実現し、リアルタイムの製造データを収集して異常を削減します。さらに、迅速な収集と対応が必要なリアルタイムの運用シグナルもサポートします。

Smartiaの主な機能

Smartiaの制限事項

Smartiaの価格

カスタム価格設定

Smartiaの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

9. Infoveave（ジェネレーティブAIを活用したデータ自動化と意思決定インテリジェンスに最適）

viaInfoveave

Infoveaveは、データを統合し、プロセスを自動化し、単一環境内で分析とジェネレーティブAIを可能にする統合データプラットフォームです。

その有用な機能の一つが、自然言語分析とダッシュボード作成のサポートです。空白のBIキャンバスから始める代わりに、チームは必要な内容を記述するだけで、特に時間が限られタスクが頻繁に変わる状況において、より直接的にダッシュボードとインサイトを生成できます。

単なるレポート作成を超え、業務ワークフローに直結します。自動化、データ品質管理、ガバナンス、ラストマイルデータ収集の各モジュールを備えたInfoveaveは、手動のスプレッドシートや手渡し作業に依存することなく、データを常にクリーンで接続された状態に保ち、実用的な形で活用できるように設計されています。

Infoveaveの主な機能

検証とワークフローを備えた構造化データ収集用のNGaugeフォームを構築し、そのデータを直接下流プロセスにリンクさせます

「仮定分析」と「仮定式」内で変数と式を定義し、入力値を調整して出力への影響を確認

高度な計算とモデリングのためにSciPyRを活用し、プラットフォーム内でPython駆動の分析および予測ワークフローを実行

Infoveaveの制限事項

一部のユーザーからは、特定の垂直ワークフロー向けに、より強力な組み込みドメイン知識が必要だったとのレポートがあります。

Infoveaveの価格設定

カスタム価格設定

Infoveaveの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

Infoveaveについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？

G2のレビュアーはこう述べています：

Infoveaveは、顧客にインサイトを提供する新たな取り組みを推進する上で大きな助けとなりました。様々な情報源に接続し、ダッシュボードを迅速に作成できる機能により、市場投入を大幅に早めることができました。

10. 3D Continuum（データ分析と組み合わせた3D可視化に最適）

via3D Continuum

3D Continuumは、浚渫業界の大型資産運用事業者向けに構築された、3D可視化とデータ分析を融合した独自のプラットフォームです。物理世界に即した三次元コンテキストでデータを可視化します。

この手法により複雑な情報がより直感的に理解でき、従来の可視化手法では見過ごされがちな関係を把握できるようになります。

このプラットフォームは、静的なレポートよりも没入感があり、理解しやすいデータ体験を創出します。例として、チームは浚渫深度、堆積物の移動、船舶の性能、艦隊レベルの運用効率を3D空間コンテキストで可視化できます。

3D Continuumの主な機能

チームのパフォーマンス認識を統一する自動日次業務レポートを作成

デジタルツイン技術を活用したAI駆動型産業データオペレーションプラットフォーム「Dredge Analytics」を活用し、船舶や船隊向けのリアルタイムインサイトを提供

インタラクティブな3Dビジュアライゼーションを作成し、ユーザーが複数の視点からデータを探索できるようにすることで、より魅力的なプレゼンテーションを実現します。

3D Continuumのリミット

クラウドベースのウェブアプリケーションモデルは、常時接続が保証されない低接続環境では制約となり得る

デジタルツインの深度とAI駆動型最適化は、一貫したデータ取得と標準化に依存関係があります。計測機器とデータフローが成熟していない場合、価値実現までの時間を遅延させる可能性があります

3D Continuumの価格設定

カスタム価格設定

3D Continuumの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

ClickUpでフォローアップを一元管理

適切なTraversaal AI代替ツールの選択は、明確な可視性、迅速な根本原因特定、高品質なシグナル、またはより迅速なメンテナンス対応時間など、お客様の当面のニーズによって異なります。

そして、これら全て（そしてそれ以上）を備えたプラットフォームがClickUpです。

ClickUpダッシュボードを活用すれば、ライン上の問題、作業指示書、監査、タスク進捗をリアルタイムで追跡可能。タスク・コメント・ドキュメントからの即時回答や、シフト変更時の整理された要約・次工程が必要な際はClickUp Brainを活用しましょう。

これらを統合するには、人間が忙しい時にClickUp AIエージェントを導入しましょう。設定したルールに基づき、インシデントのルーティング、所有者へのリマインド、リスクのエスカレーション、引き継ぎ更新の準備を行います。

