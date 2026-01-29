[年]のワークフロー自動化に最適な11のBardeen AI代替ツール

Bardeen AIは日常業務向けの信頼性の高いノーコード自動化プラットフォームです。アプリ間のデータ移行や反復タスクの整理など、即効性のある成果に最適です。

しかしチームの規模が拡大すると、自動化は「あれば便利なもの」からインフラへと変化します。入力が変化しプロセスが100%直線的でない場合でも、インテリジェントに動作し仕事を前進させ続ける自動化が必要となるのです。

そして、ここでチームはリミットに直面することが多いのです：統合が十分に深くない、特殊ケースで自動化が機能しなくなる、システム横断的な文脈を理解できないAIといった問題です。

だからこそ、私たちは最高のBardeen AI代替ツールのリストを作成しました。

より複雑なワークフローの処理、プラットフォーム間での信頼性の高いデータ移行、実際の業務規模（単なる個人生産性向上だけでなく）に対応できるツールを網羅しています。

さあ、あなたのチームに最適な自動化セットアップを見つけましょう！🛠️

なぜバーディーンAIの代替ツールを選ぶべきなのか？

バーディーンAIは反復タスクの自動化や（概ね信頼性の高い）スクレイピング機能で多くのチームから支持されていますが、一方でチームやツールを横断したAIワークフロー自動化のスケーリングには不十分だと感じるユーザーもいます。

実際のレビューで最も頻繁にリストされている制限事項の一部は以下の通りです：

ページ条件の変化や高度な「if-this-then-that」ロジックとの依存関係を持つ多ステップワークフローの処理が困難

スクレイピング結果にばらつきがある。特に構造が特殊なページでは、一部のフィールドがスキップされたり誤って抽出されたりする可能性がある

ネイティブ統合の不足と特定APIの欠如により、日常的に使用する全ツール間での自動化が困難になります

一部のアプリではトリガーが不安定です。例として、Notionの「ページ作成」や「ページ更新」といったトリガーは常に確実に発動するとは限りません。

カスタマイズ性にリミットあり。変数名の変更、スクレイパー作成後のテンプレートリンク変更、例の微調整など、ユーザーが望むほどの柔軟性はありません。

バーディーンAIの代替ツール一覧

以下に、最高のBardeen AI代替ツールとその提供内容の概要を簡単に紹介します：

ツール 主な機能 最適な用途 価格* ClickUp AIワークスペースインテリジェンス（ClickUp Brain）、自動化、AIエージェント＋スーパーエージェント、ダッシュボード、検索、シームレスな統合 社内生産性向上＋タスク自動化＋AIエージェントを同一hub内で実現したいチーム向け 永久無料；企業向けカスタム対応 Zapier マルチステップZaps、条件分岐ロジック、8,000以上の連携機能、監視＋ログ機能、Canvaマップ、AIエージェント＋コパイロットアドオン 最大規模の統合ライブラリと構造化されたワークフローを求める中小企業やチーム向け Freeプランあり。有料プランは月額29.99ドルから。 作成する ビジュアルフローチャートシナリオ、ルーター＋フィルター、イテレーター、強力なデータ変換、HTTPモジュール、AIモジュール＋エージェント ビジュアル自動化と予算に優しいスケーリングを求める開発者向け Freeプランあり。有料プランは月額10.59ドルから。 n8n セルフホスティング制御、JS内蔵ワークフロー、APIの柔軟性、再利用可能なサブワークフロー/テンプレート、AIエージェントのオーケストレーション 制御性、自社ホスティング、高度な自動化ロジックを求める技術チーム向け 有料プランは月額24ユーロから Workato エンタープライズ向けレシピ、ガバナンス、監査ログ、ワークボット（Slack/Teams対応）、AI、ジーニー、エンタープライズグレードのコネクター システム全体でセキュリティかつ管理された自動化を必要とする企業 カスタム価格設定 Notion 自動化 データベーストリガー、テンプレートボタン、Notion AIエージェント、APIと統合機能 Notionをメインツールとして活用し、軽量な自動化とドキュメント＋タスクの統合を求めるチーム向け 最大100タスクまで無料；有料プランは月額29.99ドルから Integrately ワンクリック自動化、SmartConnectガイド付きセットアップ、AIビルダー、大規模な自動化ライブラリ セットアップの手間が少なく、すぐに使える自動化を求める初心者の方へ 最大100タスクまで無料；有料プランは月額29.99ドルから UiPath UI自動化のための完全なRPA、企業レベルの信頼性、強力なエコシステム＋コンポーネント APIツールを超えたUI自動化を必要とする運用負荷の高い組織 有料プランは月額25ドルから IFTTT シンプルなトリガー→アクション・アプレット、ユーザーフレンドリーな自動化、簡単なセットアップ 個人ユーザーやスマートホームユーザーが求める、迅速で軽量な自動化ソリューション Freeプランあり；有料プランは月額3.99ドルから Tray.io ローコードiPaaS、API中心のワークフロー、組み込み型統合、Merlin AIエージェントビルダー、ログ、環境プロモーション エンタープライズ統合と組み込み自動化を必要とする製品・エンジニアリングチーム向け カスタム価格設定 Drift AIチャットエージェント、プレイブック、ルーティング、ライブハンドオフ、営業時間外対応、チャット内でのミーティング予約 ウェブサイトコンバージョン自動化と即時ミーティング予約を必要とする営業・収益チーム カスタム価格設定

利用すべき最高のBardeen AI代替ツール

ClickUpにおけるソフトウェアレビューの方法 編集部では透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。 ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。

それでは早速詳細を見ていきましょう。

1. ClickUp（社内チームの生産性向上と、インテリジェントで文脈認識型エージェントに最適）

ClickUpを無料で試す ClickUpのカスタム構築スーパーエージェントでワークフローを高速化

多くのチームは5～6種類の異なるAIツールを使用しています。コンテンツ作成用、タスク自動化用、要約用、レポート作成用…といった具合です。これが積み重なると「AIスプロール」という深刻な問題を引き起こします。互いに連携しないAIツールやモデルが過剰に増殖し、コストは一夜にして膨れ上がる一方、コンテキストは断片化の一途をたどるのです。

これがまさにClickUpが解決する課題です。世界初の統合型AIワークスペースであり、すべてのタスク、ドキュメント、会話、プロジェクトが一つのシステムに集約され、その基盤の上に直接AIが構築されています。

Bardeen AIの完璧な代替となる理由は以下の通りです：

あなたの仕事を理解するAI

ClickUp Brainは、タスク、タイムライン、リソース、依存関係、チームのキャパシティを含むワークスペース全体を理解する、コンテキスト認識型AIレイヤーです。

ClickUp Brainの文脈認識型応答を活用し、ClickUpワークスペースから実行すべきタスクを優先順位付け

Brainに質問すると、実際に手動で一つずつ開くのと同じフォルダ、リスト、プロジェクトを含むワークスペースを検索して回答します。ClickUpはユーザーの作業方法、関係者の情報、各チームの担当範囲、適用される許可を既に把握しているため、文脈に沿った正確で許可を意識した回答が得られます。

ClickUp Brainでは、以下のことが可能です：

会話を実際の仕事に変える 議論、メモ、アイデアを、適切な文脈が既に添付されたタスクに変換します

プロジェクトのリアルタイム状況を反映した意思決定 で、納期・所有者・依存関係・チームの作業負荷を自動考慮し、より賢明な判断を実現

ClickUp内で直接仕事を作成・更新 ：ドキュメントやコメントの起草からタスクステータスの更新まで

何が起きているかを即座に可視化：ブロックされているもの、変更されたもの、今日注意が必要な事項など、リアルタイムの質問への回答で状況を可視化

さらに、ClickUp Brain MAX（Brainのデスクトップ版）ではChatGPT、Claude、Geminiなど複数のAIモデルを利用可能です。この柔軟性により、Brain MAXはAI支援を日常業務に組み込み、別々のアプリに分散させたくないチームにとって特に強力なツールとなります。

BrainGPT搭載のClickUpを離れることなく、トップAIモデルを切り替えられます

/AIによるプロジェクト要約で、重要な情報を即座に把握

ClickUp Brainの最も実用的な活用例の一つが、AIを活用したプロジェクト要約です。Brainはタスク、チャット、コメント、更新内容を自動的にスキャンし、明確なプロジェクト要約を生成します。これにより、プロジェクトのステータスを手動で把握する手間と努力を節約できます。

ClickUp Brainを使用して、タスク、リスト、フォルダ、スペース全体のアクティビティをClickUp内で要約します

AIプロジェクト要約を活用すれば、以下のことが可能です：

プロジェクトの進捗を一元的に把握 し、完了済み、進行中、遅延中のタスクを可視化

ブロック要因とリスクを自動検出 し、長いコメントスレッドに埋もれた遅延や依存関係を可視化します

所有権と責任の所在を明確に把握 し、誰が何を担当しているか、次に何に注意が必要かをハイライト表示します

新規のステークホルダーやチームメンバーを迅速にオンボーディング。数週間分のタスク履歴を読ませる必要はありません。

プロジェクトの分析を依頼し、仕事のプランと実行方法の改善策を提案してもらうことも可能です。

ワークフローをエンドツーエンドで自動化

Why stop at getting updates about your work with AI? Why not delegate it too? In ClickUp, there are 2 ways of going about it: ClickUp自動化とClickUpスーパーエージェントです。

ClickUp Automationsは、トリガー→条件→アクションの構造に基づくシンプルなルールを実行することで、反復作業の自動化を支援します。タスクの割り当て、ステータス更新、フォローアップなどのアクションを自動化でき、手作業なしでワークフローの効率化を実現します。

例えば、コンテンツプロジェクトを管理している場合、タスクが「下書き準備完了」状態になるとすぐに、ClickUpが自動的にエディターに割り当て、優先度を上げ、次のステップを記載したコメントを追加する自動化を設定できます。ただし、これはタスクに既に期日が設定されている場合に限ります。

ClickUp Automationsで強力なノーコード自動化を視覚的に作成

💡 プロのコツ： ClickUpのノーコードビルダーで自動化を自分で設定するか、あるいはClickUp Brainに平易な英語で希望を伝えるだけで、ClickUpがルールを設定してくれます。

そして最大の利点は、すべての自動化処理がログ記録されるため、予期せぬ動作が発生した場合でも、何が起きたかを正確に把握し、微調整できる点です。

実際の動作はこちらのビデオでご覧ください！

自ら考える自動化：ClickUp AI スーパーエージェント

自動化は多くの負担を軽減しますが、自動化したい仕事の多くには判断力が求められます。そこでClickUp Super Agentsが活躍します。

ClickUpのAIエージェントを活用し、スマートで文脈を認識するアクションを自動化しましょう

これらのAIチームメイトは100%環境認識型です。ワークスペースを監視し、発生している状況に基づいて行動します。例えば、高優先度のバグが24時間更新されていない場合、エージェントが自動的に担当者に通知したり、問題をエスカレートしたり、再割り当てしたりします。

エージェントを設定して、期限切れタスク、未達成のSLA、コメント内の特定キーワードを監視できます。スケジュール実行またはリアルタイム対応が可能で、ワークスペースの無限の記憶と知識により、APIを介してClickUpと他のツールの両方とスマートに連携します。

人間のチームメイトと同様に、スーパーエージェントにはDM送信、@メンション、タスク割り当てが可能です。

スーパーエージェントの詳細はこちらのビデオをご覧ください：

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

ClickUpの豊富な機能セットとカスタマイズオプションは、最初は圧倒されるかもしれません

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

満足したレビューアーが共有しています：

タスク内のAI機能は非常に有用で、要約作成、再割り当て、タスク検索を支援し、細かい作業全般の時間を節約します。自動化機能も強力で、優先度付けなどの反復作業を大幅に削減可能。さらにAIエージェントに置き換えれば、いわば強化版自動化機能と言えるでしょう（笑）。

タスク内のAI機能は非常に有用で、要約作成、再割り当て、タスク検索を支援し、細かい作業全般の時間を節約します。自動化機能も強力で、優先度付けなどの反復作業を大幅に削減可能。さらにAIエージェントに置き換えれば、いわば強化版自動化機能と言えるでしょう（笑）。

2. Zapier（豊富なアプリ連携とビジネスワークフローに最適）

viaZapier

Zapierは、体系的な多段階ワークフロー向けに構築された最も人気のあるノーコードワークフロー自動化プラットフォームの一つです。アクションを連鎖させ、ロジックを重ねることで、ワークフローは状況に応じて適応します。例えば、取引のサイズに基づいてリードを異なる経路に振り分けたり、データを別のツールに同期する前にクリーンアップおよびエンリッチしたり、特定の条件が満たされない場合にワークフローを完全に停止したりすることも可能です。

このツールは自動化のためのAIエージェントとAIコパイロットも提供します。各ステップを手動で考える代わりに、平易な言葉で目的を説明すれば、AIエージェントがアプリ全体で実行方法を判断します。

ワークフロー構築時にもAIコパイロットが役立ちます。ステップを提案し、論理的な欠落を指摘し、作業を加速します。特に自動化の専門家でない場合に有用です。許可管理、アクティビティログ、さらには機密性の高い操作に対する承認スタイルのチェックにより、自動化が機密データに触れる際も安全性を確保できます。

Zapierの主な機能

CRM、マーケティング、財務、サポート、分析、社内ツールなど8,000以上のアプリを接続し、データを自動的にフローさせるようにします

Zapier Canvas でワークフローを可視化。自動化フローを図のようにマップし、構築前にプロセス全体をプランできます。

共有フォルダ、役割ベースのアクセス制御、管理者管理機能、バージョン履歴を活用して共同作業を行い、稼働中の自動化を壊す心配なく進められます。

タスク履歴、ログ、エラーアラート、再試行、信頼性制御を使用して自動化の健全性を監視します。

Zapierのリミット

トリガーの実行速度が予想より遅くなる場合があり、特定の状況ではワークフローが明確なエラーメッセージなしに静かに失敗することがあります

Zapierの価格設定

Free

プロフェッショナル ：月額29.99ドルから

チーム : 月額103.50ドルから

企業: カスタム価格

Zapierの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (1700件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (3000件以上のレビュー)

Zapierについて実際のユーザーはどんな評価をしているのでしょうか？

G2レビュアーの声：

Zapierは様々なツールの接続と反復タスクの自動化を驚くほど簡単に実現します。小規模なコーチングビジネスとして、フォームの提出自動化、クライアント向けオンボーディング電子メールの自動送信、Google スプレッドシート・HubSpot・Google カレンダーなどのアプリ間データ同期により、毎週数時間の時間を節約しています。信頼性が高く、ユーザーフレンドリーで、コーディングスキルも不要——私たちのような小規模ながら成長中のチームに最適です。

Zapierは様々なツールの接続と反復タスクの自動化を驚くほど簡単に実現します。小規模なコーチングビジネスとして、フォーム提出の自動化、クライアント向けオンボーディング電子メールの自動送信、Google スプレッドシート・HubSpot・Google カレンダーなどのアプリ間データ同期により、毎週数時間の時間を節約しています。信頼性が高く、ユーザーフレンドリーで、コーディングスキルも不要——私たちのような小規模ながら成長中のチームに最適です。

3. Make（ビジュアルで予算に優しいワークフロー自動化に最適）

viaMake

Makeでは、すべての自動化がフローチャートとして可視化されるため、データがアプリ間をどのように移動するかを確認できます。1つのワークフローを複数の経路に分割したり、特定の条件が満たされた時のみステップを実行したり、リストを処理する際にはアイテムを1つずつ処理したりできます。

このツールはアグリゲーターもサポートしており、複数のステップから結果を収集し、すべてを整理してまとめてから先に進めたい場合に便利です。エージェントベースの自動化とAIを組み合わせています。すべてのステップを定義する代わりに、目標を記述すると、エージェントが文脈に基づいて次のアクションを決定するのを支援し、ワークフローをより適応性が高く、大規模でも管理しやすくします。

組み込みのデータ処理機能により、ワークフロー内で直接テキストのクリーンアップ、日付の処理、データの整形が可能。これにより現実世界の入力データの取り扱いが格段に容易になります。

最適な機能を実現

基本的なトリガーとアクションのステップではなく、高度なエンドポイント、カスタムAPI呼び出し、詳細な設定を活用することで、より深いアプリ統合を実現します。

外部スクリプトやプラグインなしで、ワークフロー内に直接AIモジュールをドラッグ＆ドロップして埋め込み、データの生成、要約、分類、強化を実行できます。

実行ログとエラー処理により、ワークフローがどこで、なぜ失敗したかを正確に把握し、生産上の頭痛の種を軽減します。

自然言語プロンプトを使用したワークフロー設計により、シナリオ作成を高速化し、複雑な自動化ロジック構築に必要な努力を削減します。

制限事項

ワークフローは規模拡大に伴いエラーが発生しやすくなり、不明瞭で人間が理解できないエラーメッセージはデバッグ作業を困難にすることが多い

価格設定

Free

基本プラン: 月額10.59ドルから

プロ： 月額18.82ドルから

Teams: 月額34.12ドルから

企業: カスタム価格

評価とレビューを作成する

G2: 4.6/5 (200件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (400件以上のレビュー)

実際のユーザーはMakeについてどう評価しているのか？

Redditのレビューアーはこう述べています：

Makeは大幅に高性能で、ビジュアルワークフロービルダーは実に堅牢です。複数のブランチ、データ操作、エラー処理を伴う複雑な自動化にははるかに優れています。高頻度利用の場合、Zapierよりも価格設定が合理的です。

Makeは大幅に高性能で、ビジュアルワークフロービルダーは実に堅牢です。複数のブランチ、データ操作、エラー処理を伴う複雑な自動化にははるかに優れています。高頻度利用の場合、Zapierよりも価格設定が合理的です。

4. n8n（技術的な制御を伴うセルフホスト型自動化に最適）

vian8n

n8nは、自動化の実行方法を完全に制御したいチームに最適です…ブラックボックス型の自動化ツールにすべてを委ねるのではなく。ノード、ブランチ、条件、ループを用いて視覚的にワークフローを構築します。必要に応じて完全なセルフホスティングが可能で、自動化は自社サーバー上で実行され、データは自社セットアップから決して外に出ません。

このツールでは、JavaScriptをワークフローに直接ドロップしたり、任意のAPIを呼び出したり、必要に応じて独自のノードを構築することも可能です。さらに、AIモデルを活用してワークフローを能動的に導くこともできます。次にやること、どのツールを使用すべきか、データをどのようにルーティングすべきかを決定します。

n8nの主な機能

n8nの制限事項

小さな設定ミスが、特にループやスクレイピングワークフローにおいて、過剰な実行や予期せぬコストのトリガーとなる可能性があります。

n8nの価格

無料試用版

スターター: 月額24ユーロ（約28米ドル）

プロプラン: 月額60ユーロ（約70米ドル）

ビジネスプラン: 800€/月（約936米ドル/月）

企業: カスタム価格

n8nの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (150件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (40件以上のレビュー)

実際のユーザーはn8nについてどう評価しているのか？

Capterraのレビューアーがn8nについてこう述べています：

n8n.ioの最大の利点は、カスタム自動化を構築する驚異的な柔軟性です。異なるアプリ、サービス、データソースを、視覚的に簡単に設計できるワークフローで接続できます。特にApifyなどのツールと組み合わせる場合、反復的なウェブスクレイピングタスクやデータ管理の自動化に最適です。

n8n.ioの最大の利点は、カスタム自動化を構築する驚異的な柔軟性です。異なるアプリ、サービス、データソースを、視覚的に簡単に設計できるワークフローで接続できます。特にApifyなどのツールと組み合わせる場合、反復的なウェブスクレイピングタスクやデータ管理の自動化に最適です。

5. Workato（大規模な企業グレードの統合と自動化に最適）

viaWorkato

Workatoの自動化はレシピを中心に展開されます。単一のレシピで複数のステップ、条件、並列処理、承認、適切なエラー処理を処理可能です。ワークフロー内でデータのクリーニング、検証、ビジネスルールの適用、レコードのエンリッチメントが可能なため、速度よりも精度が重視されるプロセスに最適です。

WorkatoのコパイロットはAIを活用し、チームが自動化を迅速に構築・管理するのを支援します。ワークフロー設計時には、不完全な入力データからの作業もサポート可能です。WorkatoのAIエージェント「Genies」はイベントを監視し、次のステップを推論した後、企業ルール内で複数ステップのアクションを実行できます。

さらに、エージェントの構築・管理にAgent Studioを活用でき、Agent Knowledge Baseによりジェニーが内部情報から文脈を抽出可能です。実行ログと再試行機能を備えた強力な監視システムにより、問題を早期に検知し、本番環境での自動化処理の正常稼働を容易に保証します。

Workatoの主な機能

Workatoの制限事項

特に大規模なデータセットや複雑なカスタムコードを扱う場合、開発者向けのiPaaSツールと比較すると制約を感じます

Workatoの価格設定

カスタム価格設定

Workatoの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (700件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (80件以上のレビュー)

実際のユーザーはWorkatoについてどう評価しているのでしょうか？

G2のレビューアーがWorkatoについてこう述べています：

Workatoは多様なサードパーティアプリケーションとの強力な連携機能により、ワークフローを大幅に強化してくれる点で高く評価しています。特に感心しているのは、日々のトリガー設定が驚くほど容易であることです。この機能は日々の業務において極めて重要で、API呼び出しによるデータ取得やデータベースへの転送といったプロセスを効率的に自動化できます。この自動化により時間と努力を節約でき、生産性が向上し、タスクが円滑に実行されることが保証されます。

Workatoは、多様なサードパーティアプリケーションとの強力な連携機能により、ワークフローを大幅に強化してくれる点で高く評価しています。特に感心しているのは、日々のトリガー設定が容易であることです。この機能は日々のタスクにおいて極めて重要で、API呼び出しによるデータ取得やデータベースへの転送といったプロセスを効率的に自動化できます。この自動化により時間と努力を節約でき、生産性が向上し、タスクが円滑に進むことが保証されます。

6. Notion 自動化（ドキュメントとタスクを一元管理する生産性チームに最適）

viaNotion

チームが既にメモ、wiki、タスク、プロジェクト管理にNotionを活用している場合、そのAPIと統合機能によりプロジェクト管理の自動化が自然に感じられます。例えば、フォーム提出を直接タスクデータベースに反映させたり、他ツールでの変更時にページを更新したり、新規アイテム追加時にフォローアップを自動実行したりできます。

Notionにはデータベース自動化機能もあり、「ページが作成された時」や「プロパティが変更された時」といったトリガーを設定し、所有者の割り当て、ステータスの更新、日付の設定、リマインダーの送信といったアクションを自動化できます。

リンクされたデータベース、リレーション、ロールアップによりデータが自動的に同期されるため、異なる場所で同じ情報を更新する必要がありません。Notion Agentは、ページ作成、データベース更新、タスク割り当て、複数ページにわたるコンテンツの再編成を一度に実行します。

Notion自動化の主な機能

Notion Agentを活用し、単一の指示でページの作成・編集・整理・更新を実行。Notion内でマルチステップ仕事を完結させます。

要約・下書き作成・文書分析・ワークスペース内Q&Aで思考と執筆を加速するNotion AIを活用しましょう

他のツールとの間でデータをフローさせる必要がある場合、Notion APIと統合機能を活用してワークフローを拡張しましょう。

Notion 自動化の制限事項

ブラウザアクションやマルチシステムワークフローなど、大規模なクロスアプリ自動化が必要な場合は、外部ツールに頼らざるを得ません。

現時点ではNotionでカスタマイズ可能なエージェントを構築することはできません

Notion 自動化の価格設定

Free

追加特典： 月額12ドル/メンバー

ビジネスプラン： 月額24ドル/メンバー

企業: 価格についてはお問い合わせください

Notion Automationsの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (9000件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (2500件以上のレビュー)

Notion Automationsについて、実際のユーザーはどのような評価をしていますか？

これはG2レビュアーからのフィードバックです：

Notionがあらゆるフォームとリンクされている自動化と式の設定を可能にし、ニーズに合わせて柔軟に調整できるシステムを提供してくれる点が気に入っています。この機能は特に便利で、時間的制約がある中でも異なるプロジェクトを効率的に管理・連携させるのに役立っています。

Notionがあらゆるフォームとリンクされている自動化と式の設定を可能にし、ニーズに合わせて柔軟に調整できるシステムを提供してくれる点が気に入っています。この機能は特に便利で、時間的制約がある中でも異なるプロジェクトを効率的に管理・連携させるのに役立っています。

📮 ClickUpインサイト：回答者の21%が「業務時間の80%以上を反復タスクに費やしている」と回答。さらに20%が「反復タスクが1日の少なくとも40%を占める」と回答しています。 これは、戦略的思考や創造性をあまり必要としないタスク（フォローアップ電子メールなど👀）に費やされる時間が、週の労働時間のほぼ半分（41%）に相当することを意味します。 ClickUp AIエージェントがこの手間を解消します。タスク作成、リマインダー、更新、ミーティングメモ、電子メール下書き作成、さらにはエンドツーエンドのワークフロー作成まで！これらすべて（そしてそれ以上）が、仕事のための万能アプリClickUpで瞬時に自動化できます。 💫 実証済み結果：Lulu Pressでは、ClickUp自動化を活用することで従業員1人あたり1日1時間の時間短縮を実現。これにより仕事効率が12%向上しました。

viaIntegrately

Integratelyは、2000万以上の既製自動化機能でアプリ間の自動連携を実現するiPaaSツールです。多くの場合、やることを検索し、提案された自動化をクリック、アプリを接続して有効化するだけで完了します。

SmartConnectがステップバイステップでガイドするため、セットアップ体験は非常に初心者向けです。まず自動化機能を選択し、次にアプリを接続、設定内容を確認して有効化します。多くの場合、ツールがフィールドを事前にマッピングしてくれるため、どのデータをどこに配置するか判断する必要がありません。

このAI自動化ビルダーは、AIで自動化したいタスクを平易な言葉で記述するだけで、ワークフローを自動生成します。Shopify、WooCommerce、BigCommerceなどのツールとの連携に優れ、旧式ツールやレガシーシステムを現代的なSaaSアプリに接続する能力に長けています。クリーンなAPIを持たない旧式システムと新しいクラウドツールが混在する環境において、確かな選択肢となるでしょう。

Integratelyの主な機能

CRM、マーケティング、コミュニケーション、スプレッドシート、ヘルプデスク、業務ツールなど、1400以上のアプリを接続

生成AIをワークフローに組み込み、テキスト生成、要約、データ強化などのAI駆動ステップを追加しましょう。

ワークフローをリアルタイムのトリガーだけでなく、固定間隔で実行するようにスケジュール設定できます

Integratelyの制限事項

複雑な多段階自動化の設定は、特に多数のカスタムフィールドをマッピングする場合、扱いにくいと感じられることがあります

Integratelyの価格設定

Free

スターター: 月額29.99ドル（2000タスク分）

プロフェッショナルプラン： 月額49ドル（10,000タスク分）

Growth: 月額124ドル（30,000タスク）

ビジネスプラン：月額299ドル（15万タスク）

Integratelyの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (700件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

Integratelyについて実際のユーザーはどのような評価をしていますか？

G2のレビューアーがIntegratelyについてこう述べています：

私はしばらくIntegrately.comを利用していますが、これが本当に生活を楽にしてくれました。社内プロセスの自動化、リード管理、Google スプレッドシートを使ったデータタスクの処理に頼っています。Integratelyの最大の利点は設定の簡便さです。アプリ同士を連携させるのにコードを書く必要がありません。

私はしばらくIntegrately.comを利用していますが、これが本当に生活を楽にしてくれました。社内プロセスの自動化、リード管理、Google スプレッドシートを使ったデータタスクの処理に頼っています。Integratelyの最大の利点は設定の簡便さです。アプリ同士を連携させるのにコードに手間取る必要がありません。

8. UiPath（ロボティックプロセスオートメーションと企業ITチームに最適）

viaUiPath

UiPathはロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）を中核に構築されています。ボットはAPI経由でデータを渡すだけではありません。アプリを開き、ボタンをクリックし、画面を読み取り、ファイルをダウンロードし、人間が操作するのと同じように情報を移動させます。

UiPath Studioでは自動化を設計できます。ビジュアルでドラッグ＆ドロップ操作ながら、条件分岐、再試行、エラー処理を完全に制御可能です。ワークフローが完成すると、UiPathロボットが引き継ぎます。ユーザーと並行して補助タスクを実行するか、完全に無人化してバックグラウンドで自動実行します。

規模が拡大するにつれ、UiPath Orchestratorではジョブのスケジュール設定、認証情報のセキュリティ確保、アクセス制御が可能となり、ログや実行履歴を通じてすべてを監視できます。

UiPathの主な機能

文書理解機能で煩雑な書類から有用なデータを抽出。請求書、フォーム、電子メール、契約書を読み取り、不確かな内容もすべて確認可能

コンピュータビジョンを活用し、信頼性の低いレガシーインターフェースにも対応。セレクターやAPIが機能しなくても、ボットがボタンやフィールドを「視認」できるようにします

会話型エージェントとオートパイロットを通じて平易な言語で自動化と対話し、まるでAIアシスタントと協働しているかのような感覚を実現します。

AIセンターを活用して機械学習をワークフローに組み込み、自動化処理がデータを分類し、予測を行い、固定ルールだけに依存せずより賢明な意思決定を下せるようにします。

UiPathの制限事項

UiPathの価格

基本プラン: 月額25ドル

スタンダード: カスタム見積もり

企業: カスタム見積もり

UiPathの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (7000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (700件以上のレビュー)

実際のユーザーはUiPathについてどう評価しているのか？

Capterraのレビューアーからの声：

UiPathは自動化プロセスを迅速に構築するためのフレームワークを提供します。開発に多くのコードを必要としません。拡張性とカスタマイズ性に優れています。習得が容易なため、私はほとんど苦労せずに学ぶことができました。

UiPathは自動化プロセスを迅速に構築するためのフレームワークを提供します。開発に多くのコードを必要としません。拡張性とカスタマイズ性に優れています。習得が容易なため、私はほとんど苦労せずに学ぶことができました。

9. IFTTT（シンプルな個人タスクやスマートホーム自動化に最適）

viaIFTTT

IFTTTはシンプルな「1つのトリガー → 1つのアクション」という自動化セットアップで動作します。「ホームに到着したら（GPS）、スマートライトをオンにする」といった自動化を数分で設定可能です。これらの自動化は「アプレット」と呼ばれます。

このツールには膨大な既製アプレットライブラリが用意されているため、ほとんどの場合、検索してクリックし、アカウントを接続するだけで動作を開始します。ソーシャル更新の自動投稿、通知の同期、時間/場所/デバイスステータスに基づくアクションの実行、あるいは別のアプリ内で何かが変更された際のタスク作成/更新など、様々な用途のアプレットが見つかります。

AIアプレットメーカーでは、平易な英語で入力するだけでアプレットを自動生成。さらにIFTTTオートメーションアシスタントGPTを使えば、ChatGPT風の直感的なインターフェースから自動化を管理・トリガー可能。アドバンストプランではフィルターコード機能により、条件や時間ルールなどのロジックを追加でき、アプレットが誤作動するのを防ぎます。

IFTTTの主な機能

Alexa、Google Assistant、Philips Hue、スマートサーモスタット、Fitbit、Twitter/X、Dropboxなど700以上のサービスと接続可能

AI Social Creator（短文投稿）、AI Content Creator（アウトラインやブログなどの長文下書き）、AI Summarizer（ミーティングメモや記事要約）といった組み込みAIツールを活用しましょう。

AIプロンプトなどの強力な機能でAIを自動化プロセスに直接組み込み、トリガーが次のステップを実行する前に自動的にスマートな応答/出力を生成できるようにします。

IFTTTの制限事項

一部のユーザーからは、Appletsがランダムに失敗することがあり、その原因を理解するための詳細なログが存在しないとのレポートがあります。

IFTTTの価格設定

Free

プロプラン： 月額4.99ドル

Pro+: 月額14.99ドル

IFTTTの評価とレビュー

G2 : 4.5/5 (100件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (200件以上のレビュー)

実際のユーザーはIFTTTについてどう評価しているのか？

G2のレビューアーがIFTTTについてこう述べています：

特に優れていると感じる機能は、日常的なユーザーにとっての柔軟性です。電子メールをクラウドストレージに保存するといった単純な操作から、複数のプラットフォームを連携させた複雑な自動化まで対応しています。IFTTTはあらゆるユーザーレベルに対応し、非常に多様なアプリケーションと選択肢を提供しています。

特に優れていると感じる機能は、日常的なユーザーにとっての柔軟性です。電子メールをクラウドストレージに保存するといった単純な操作から、複数のプラットフォームを連携させた複雑な自動化まで対応しています。IFTTTはあらゆるユーザーレベルに対応し、非常に多様なアプリケーションと選択肢を提供しています。

10. トレイ.ai（柔軟なAPI統合を必要とする開発者やエンジニアに最適）

Tray.aiは、単なるアプリ間ショートカットではなく、インフラとしての自動化を必要とするチーム向けに構築されたエンタープライズグレードのローコードiPaaSです。強力なビジュアルワークフロービルダーを提供し、ブランチ、ループ、データ処理を備えた多段階フローの構築が可能です。

このツールは組み込み統合とAI駆動型ビルドを強力にサポートするため、より深いワークフロー自動化を求める場合に適しています。Tray Embeddedを利用すれば、Call Connector APIを使用して自社製品内でコネクタアクションを実行可能。ユーザーに他ツールとの接続を促す代わりに、自社製品自体が統合の拠点となります。

マーリン エージェント ビルダーは、文脈を理解し、次にやることを判断し、ツールを跨いで実行できるAIエージェントの構築を支援します。また、特定のLLMに縛られることなく、様々なLLMを活用したワークフローへのAI統合が可能です。さらに、構築を加速するため、マーリン ビルドはワークフローのドキュメントを自動生成し、ワークフローの成長に合わせて改善のためのベストプラクティスを提案します。

Tray.aiの主な機能

詳細なログで問題を簡単に追跡し、ワークフローがどこで失敗したのか、その原因を正確に把握できます。

バージョン履歴によるワークフロー変更の管理と、エクスポート/インポート機能を活用した開発環境→ステージング環境→本番環境のセットアップを実現

リトライとエラー処理でワークフローを安定させ、自動化が途中で中断しないようにします

トレイ.aiの制限事項

複雑なワークフローの管理は困難です—コネクターが古くなることがあり、強力なバージョン管理/可視性が不足しています

トレイ.aiの価格

カスタム価格設定

Tray.aiの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (150件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

Tray.aiについて実際のユーザーはどのような評価をしていますか？

G2レビューからの引用：

Tray.ioは優れたツールです。UIは素晴らしく、非常に理解しやすいです。様々な目的のワークフローを作成でき、特定のAPI向けに異なるコネクタと統合できます。ログは別のタブですぐに確認でき、本番環境サポートに関しては、ワークフロー内で何が起きているかを直感的に把握できます。

Tray.ioは優れたツールです。UIは素晴らしく、非常に理解しやすいです。様々な目的のワークフローを作成でき、特定のAPI向けに異なるコネクタと連携できます。ログは別のタブですぐに確認でき、本番環境サポートに関しては、ワークフロー内で何が起きているかを直感的に把握できます。

11. Drift（AI駆動型チャットボットと営業自動化に最適）

viaSalesloft

Drift（現在はSalesloftの一部）は、リードジェネレーション向けに設計されたウェブサイトチャット＋営業自動化ツールです。仕組みはこうです：誰かがあなたのサイト（特に価格/製品ページ）を訪問すると、Driftが会話を開始し、いくつかのスマートな質問を投げかけ、チームが手動で追跡する必要なくその人を次のステップへ誘導します。

この中核となるエンジンはDriftのAIチャットエージェントです。構造化された方法でチャットを実行し、訪問者を評価、ニーズを理解し、やることを決めます。Driftはプレイブックでこれらのフローを制御するため、「価格ページに30秒滞在したユーザーには、サポート提供とデモ予約を提案するメッセージを表示する」といったルールを定義できます。

URLや参照元、さらにはCRMシグナルに基づいたターゲティングも可能です。営業担当者がオンラインの場合、Driftはシームレスにライブチャットを引き継ぎ、訪問者を適切な担当者に誘導します。訪問者が次のステップに進む準備が整ったら、Drift Meetingsでチャット内から直接デモを予約でき、従来の電子メールのやり取りが不要になります。

Driftの主な機能

チャットリードをHubSpotやSalesforceなどのCRMに同期し、営業担当が文脈を損なうことなくフォローアップできるようにします

AIチャットで営業時間外にリードを獲得し、チームがオフライン時に購入意欲の高い訪問者を逃さないようにしましょう

自然言語によるオープンテキストの会話で質問に答え、顧客とのやり取りをリアルに感じさせます

Salesloftワークフローを通じて電子メールやビデオによるフォローアップをトリガーで自動化。チャット終了後も会話の流れを途切れさせません

Driftのリミット

ワークフロー構築は煩雑に感じられ、プレイブック間でブロックを再利用する代わりに、同じブロックを何度も作り直すことになりがちです。

Driftの価格設定

カスタム価格設定

Driftの評価とレビュー

G2 : 4.4/5 (1000件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (150件以上のレビュー)

実際のユーザーはDriftについてどう評価しているのか？

RedditのレビューアーによるDriftに関する意見を読む：

訪問者だけでなく従業員にとっても使いやすく快適だから機能します。これにより従業員はより積極的に利用し、迅速に対応するようになります。さらに、これは接続された通話のようなものです。見込み客との会話を既に開始しており、電話のたらい回しを回避できます。チャットボットも優れています。オフィスに誰もいない時間外でも稼働させています。

訪問者だけでなく従業員にとっても使いやすく快適だから機能します。これにより従業員はより積極的に利用し、迅速に対応するようになります。さらに、これは接続された通話のようなものです。見込み客との会話を既に開始しており、電話のたらい回しを回避できます。チャットボットも優れています。オフィスに誰もいない時間外でも稼働させています。

ワークフロー、自動化、AIをClickUpで統合しましょう

自動化の分野には、非常に特定のワークフロー課題を解決するために設計されたツールが数多く存在します。

しかし、自動化だけではもはや不十分です。現代のチームには、仕事・意思決定・データ・コラボレーションを一元管理するAI駆動型機能と中央hubも必要です。それがなければ、自動化は単にツールの増加と分断を招くだけです。

ClickUpはツールや業務の拡散を助長するのではなく、チームがそれらを排除するのを支援します。組み込みの自動化機能、ClickUp Brain、AIエージェントを備えた総合ワークハブであり、手作業を減らしてワークフローを実行するのに役立ちます。ClickUpを使えば、タスクの自動化を超え、業務をエンドツーエンドで真に実行・調整できるシステムへと進化できます。

今すぐFreeでClickUpに登録して始めましょう！