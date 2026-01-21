Zoomでの全員参加型チェックインをClickUp SyncUpに置き換える方法

当社のミーティング効果アンケートによると、回答者の12%がミーティングが過密だと感じ、17%が長すぎると指摘し、10%がほとんど不要だと考えています。

ミーティングの約50%が1時間以上も続く状況では、彼らを責められるでしょうか？

でも、そんなに長くする必要があるのでしょうか？長くて非生産的なミーティングを、短く集中した「シンクアップ」に置き換えることはできないのでしょうか？

簡潔な答え：はい、可能です。

詳しい説明や具体的な手順？このブログ記事がその答えです！

以下に、Zoomでの全員参加型チェックインをClickUp SyncUpで置き換える方法をご紹介します。

従来の全員参加型ミーティングの問題点

全員参加型ミーティングの代替について議論する前に、Zoomミーティングがチームの一致した認識を継続的に提供できなくなった理由を理解しましょう。

スケジュールの煩わしさやタイムゾーンの衝突

Microsoftのワークトレンドアンケートによると、世界中のタイムゾーンで働く従業員の間で、午後8時以降に予定されるミーティングは前年比16％増加しています。

職場での共同作業はかつてないほど容易になった一方で、タイムゾーンを跨いだZoomミーティングの管理は指数関数的に困難になっています。チームメンバーの誰かが、全員参加のミーティングに出席するために常に仕事時間を犠牲にしています。

受動的な参加

従業員の約67%がオンラインミーティング中に気が散っています。電子メールチェック、テキスト送信、ぼんやり、ネット閲覧、家事などを行っているのです。

双方向とは程遠く、ほとんどの全員参加型ミーティングは声の大きい者たちが支配する結果に終わります。少数のグループが発言し、数名が反応し、残りはミュート状態のままです。

ミーティング後の可視性が限定的

最も生産性の低いミーティングに共通する特徴は何ですか？

ミーティング後のフォローアップメモ、要約、アクションアイテムの共有は不要です

ミーティングに重要な参加者が欠席し、結果として意思決定が遅延する

事前にはアジェンダや事前資料は提供されません

Calendlyによれば、社内・社外を問わず全てのミーティングで一貫して運用されています。

つまり、Zoomミーティングの後、誰かが手動でアクションアイテムを入力し、責任を割り当て、期限を設定し、プロジェクト管理ツールにコンテキストを追加しなければならないのです。

このコピー＆貼り付けとコンテキスト切り替えの結果、我々が「ワークスプロール」と呼ぶ状態が生じます。アイデア、ToDo、フォローアップが様々なツールに散らばり、チームは従業員1人あたり週4時間以上の時間を無駄にしているのです！

連携の機会を逃す

全員がライブで参加できるとは限りません。参加できたとしても、発言しやすいとは限りません。

重要な更新情報は一度だけ、時間制限のある特定のタイミングで共有されます。ミーティングを欠席した者は、二次的な要約や不完全な記録に頼らざるを得ません。疑問点は後日、プライベートチャットや副次的なスレッド、フォローアップ通話で浮上します。

ほとんどの全社リモートミーティングは一方的な情報発信の場となっています。経営陣が四半期結果、製品発表、方針変更を共有する一方、他の全員がそれを聞くだけです。

このフォーマットは、非同期で確認できた情報を消費するために、人々を深い仕事から引き離します。スライド資料、録画された更新情報、あるいは短い書面によるブリーフでも、同じメッセージを伝えることができます——1日の流れを妨げることなく。

この無駄な時間には、コンテキストスイッチングのコストは含まれていません。研究によれば、深い仕事状態から引き離された後、タスクへの集中力を回復するには最大23分かかる可能性があります。

では、Zoom疲れの解決策とは何でしょうか？

以下に、全員参加の進捗確認を非同期で実施する方法をご紹介します。

ClickUp SyncUpとは何か？そして全社ミーティングに最適な理由

ClickUp SyncUpでチームと即座に連携

ClickUp SyncUpはAI搭載のミーティング・コラボレーションツールで、ClickUpワークスペース内でチームとの音声・ビデオ通話を即座に開始できます。

チームとの1対1やグループ通話を開始し、クエリや障害を迅速に解決しましょう。

SyncUpはClickUp Chatの一部であり、Freeプランを含む全プランで利用可能です。ClickUp ChatのDMやチャンネルからSyncUpを開始できます。また、議論を録音し、ClickUp AIノートテイカーで文字起こしすることも可能です。

すべての録画は関連するチャット、ClickUpタスク、またはプロジェクトに紐づけられます。議論を追跡可能な成果に変換し、見落とされたり忘れられたりしないようにします。

全社ミーティングのコミュニケーションを明確にする仕組みは以下の通りです：

統合されたコンテキスト

SyncUpの最大の利点は、実際の仕事との連携です。特定のチャットチャンネルやダイレクトメッセージ内でSyncUpを開始でき、会話の流れを途切れさせずに進められます。

SyncUpコールではファイルや参照ドキュメントの共有も可能です。議論に関連する特定のタスクを添付ファイルとして添付することもできます。

📌 例： ITチームが新しい二要素認証要件を導入中。全員参加のSyncUpコールで、画面共有と従業員が直面する可能性のある一般的な問題の解説を通じてセットアッププロセスを実演します。

通話後、SyncUpの録画リンクはITセキュリティタスクに追加され、公式導入ガイドとして機能するClickUpドキュメント内に直接埋め込まれます。このドキュメントには、ステップバイステップの手順、スクリーンショット、FAQがすべて一箇所にまとめられています。

更新情報が入ると、新たな会話を始める代わりにドキュメントが更新されます。従業員は最新の指針をどこで確認すべきか正確に把握できます。ITチームは繰り返しの質問やフォローアップミーティングを回避できます。その結果、展開作業と常に接続した、単一のセルフサービス型情報源が実現します。

チームに参加できなかったメンバーも録画を視聴し、リーダーが参照した正確な文書をすぐに確認できます。

AIによる要約と文字起こし

SyncUpの最大の利点は、全員が同時にオンラインである必要なく、同じSyncUpを確認できることです。

参加者は録画、文字起こし、または要約を確認して背景情報を把握できます。

ClickUp内で全社ミーティングのAI生成要約を閲覧し、アクションアイテムを把握

更新情報、進捗状況、障害要因を含むすべてが、ClickUpタスク、ドキュメント、チャット内でアクセス可能です。

⭐ 特典：ClickUp Enterprise AI Searchを使えば、ClickUpワークスペース内のメモから情報を数秒で取得可能。しかも自然言語プロンプトで操作できます。 例えば、1週間不在だった場合、AIアシスタントに先週のSyncUpからミーティングの詳細とアクションアイテムを取得するよう依頼するだけで済みます。 AI搭載の企業検索で、ClickUp内に文脈を把握したミーティング要約を取得

タスクにリンクされているネイティブアクションアイテム

Zoomアプリでの通話が終了すると、責任の所在は曖昧になります。しかしClickUp SyncUpなら、すべての議論が同一ワークスペース内で管理されるため、追跡可能なタスクへ即座にリンクできます。

例えば、ミーティングの要約にアクションアイテムが含まれている場合、ClickUpのネイティブAIアシスタントであるClickUp Brainに、ワークスペースのコンテキストを使用して関連するタスクを作成するよう依頼できます。

すべての更新情報を共有するために、全社員がミーティングに参加する必要はありません。

📌 例: 定期的なデザインレビューミーティングをスケジュールする代わりに、デザインリーダーがデザインチームチャットチャンネル内で直接短いSyncUpビデオを録画します。

何が起こるのか：

デザイナーが更新されたFigma画面を解説する4分間のSyncUp動画を作成

変更点の内容、変更理由、フィードバックが必要な箇所を明確に説明します。

SyncUpは関連するデザインタスクにリンクされている全員参加型チャットチャンネルに投稿されます

チームの対応方法：

PMとエンジニアはビデオを非同期で視聴

フィードバックはビデオに紐づけられたスレッド形式のコメントとして表示されます

具体的なフィードバックは「空の状態を更新する」や「代替CTA色の検討」といったフォローアップタスクに変換されます

ビデオ、コメント、タスクが一体となるため、文脈が失われることはありません

デザインチームに効果的な理由：

デザイナーが同じ説明を何度も繰り返す必要はありません

タイムゾーンが協働のブロックになることはありません

意思決定と設計の根拠が自動的に文書化されます

ClickUp Chat内の「お知らせ」「ディスカッション」「アイデア」チャットメッセージに投稿して、製品アップデートやポリシー変更を共有しましょう。

組織内の誰でも録画を開いて文字起こしを確認したり、要約を生成したりできます。チャットスレッドに直接質問を投稿することも可能です。

常時接続型エンゲージメント

録画されたSyncUpを視聴中に懸念事項が生じた場合、従業員はどのように対応すればよいですか？

タイムスタンプ付きのコメントをビデオに残し、そのクエリを具体的に解決できる担当者に割り当てられます。これらのコメントはClips Activity上に可視性を持って表示され続け、全員が参照可能です。

ただし、録画されたSyncUpはすべてクリップハブにClickUp Clipsとして保存されます。

Clipが非同期コミュニケーションを前進させる仕組み：

ClickUp SyncUpを使用した非同期全員参加型チェックインのホスト方法

全社ミーティングへの全員出席を義務付けずに、ClickUp SyncUpを活用して全社的な更新情報を共有する方法をご紹介します。

ステップ1：全員参加のコミュニケーションに関する明確なガイドラインを設定する

非同期コミュニケーションを成功させるには、明確なコミュニケーションガイドラインを設定しましょう。

明確なコミュニケーションガイドラインを設定した構造化されたClickUpドキュメントを作成しましょう。以下を明確にします：

どの タイプのミーティングが 必須でライブ参加が必要か、どのミーティングが任意参加（後で録画を視聴可）か

グローバルチーム向けの全員参加型SyncUpは、どの程度前もってスケジュールすべきですか？

従業員は仕事時間外にライブ通話に参加すべきか、それとも録画を視聴するだけで許容されるのか

チームメンバーがメッセージや更新内容を確認したことをどのように承認すべきか

全社向けSyncUp録画へのコメントはどのくらいの速さで対応すべきですか

全社向けアーカイブコンテンツの保管場所と、過去の更新情報を検索する方法

メッセージへの応答時間枠（高優先度：4時間以内、標準更新：24時間以内）

文書化が完了したら、どのコミュニケーション戦略（Clip、SyncUp、チャットメッセージ）が異なるシナリオに適しているかを整理しましょう。以下にフレームワークを示します：

更新タイプ フォーマット 効果的な理由 四半期ごとの結果、戦略的転換点 Clipとドキュメント 質問する前に、番号を分析し、影響を熟考する時間を与えます 製品デモ、機能解説 画面共有付きClip Teamsは作業を一時停止し、複雑なステップを再生し、実装時に正確なワークフローを参照できます 組織再編、リーダーシップ変更 ライブSyncUp（短縮版）＋フォローアップClip リアルタイムQ&Aで懸念事項を即時解決。Clip機能で欠席者も後から参照可能 週間の成果とマイルストーン チャットメッセージまたはライブSyncUp チームの構成やメンバーの好みに応じて——分散型チームには迅速な非同期更新が、結束の強いグループにはリアルタイムの成果共有が適しています 緊急のポリシー変更 録画付き全員参加型SyncUp（オプション） 時間的制約のある意思決定には、組織全体での即時的な明確化と調整が必要です

ステップ2：ミーティング前にアジェンダを共有する

明確なミーティングアジェンダを、少なくとも48～72時間前に電子メールとチャットチャネルでチームメンバーと共有してください。

アジェンダには以下を含めるべきです：

全員参加のミーティングで議論される内容と、今開催する理由

ミーティング前にチームメンバーが確認すべきClickUpドキュメントやレポートを添付ファイルとして添付する

各セグメントの時間割を明示し、参加者が自身の入力が必要なタイミングを把握できるようにします

従業員が回答を求めている事前提出質問——特にリアルタイム参加が難しいが、録画で懸念事項を解決したい人々に有用です

決定が必要な重要事項と、その決定責任者

ミーティングの期待される成果

ステップ3: SyncUpを開始して記録する

以下の場所から直接SyncUpを開始できます：

A Channel

DM

チャットチャンネルが関連付けられている場所のビュー

ツールバーまたはヘッダーのSyncUpアイコン（カメラまたはビデオのシンボル）をクリックして通話を開始

セッションを記録するには、録画アイコンをクリックしてください。

SyncUpを記録する

SyncUpリンクを共有するか招待することで参加者を追加できます。

ステップ4: ClickUp Brainで成果を要約する

SyncUpの録画後、クリップハブで開き「要約する」をクリックすると、ClickUp BrainまたはBrainGPTが議論の簡潔な要約を生成します。

ClickUp BrainとBrainGPTを使えば、ミーティングメモドキュメントから数秒でアクションアイテムのリストを取得できます

ClickUp Brainを活用して：

SyncUpからの重要なお知らせ、決定事項、更新情報を要約します

アクションアイテムを抽出し、所有者や期日付きのタスクに変換します

通話中にメンションされたリスク、依存関係、フォローアップ事項を強調表示

参加できなかった人のために、必要な情報をまとめた短い要約を作成しましょう

全員参加型ミーティングをClickUp SyncUpに移行するメリット

ClickUp SyncUpがZoomの最適な代替手段である理由は以下の通りです：

アプリ切り替えゼロ ：仕事とコミュニケーションを単一ツールに統合。アプリを切り替えることなく、完全な文脈を保ったミーティングを開始可能。チームが ：仕事とコミュニケーションを単一ツールに統合。アプリを切り替えることなく、完全な文脈を保ったミーティングを開始可能。チームが AIスプロール に溺れる現代において、これは大幅な時間節約を実現します。

組み込みの責任体制 ：SyncUpでの議論に基づき、Brainにタスクの作成と割り当てを依頼。あらゆる会話から実行可能な成果を生み出します。全員参加型ミーティングを生産的で非反復的な議論の場に変革します

統合型AIワークスペース ：ClickUpでツール、ファイル、ワークフローを単一プラットフォームに接続。企業の全知識が一箇所に集約され、インデックス化され検索しやすくなります

コスト効率性 : SyncUpはモバイル端末からアクセス可能で、Freeプランでも利用できます。最小規模のチームでも追加費用なしでバーチャルミーティングを開催できます。

ワークフロー自動化 ：手動でのやり取りを削減し、不一致なミーティングメモを解消

非同期優先アプローチ: 音声/ビデオClip、自動文字起こし、AI生成要約、質問やフィードバック用のタイムスタンプ付きコメントで非同期コミュニケーションを加速

非同期全員参加の実際の活用事例

非同期コミュニケーションは実用的であり、世界中の主要企業は全社的な更新情報を伝達するために非同期アプローチを導入しています：

GitLab

GitLabは、ハンドブック優先・非同期をデフォルトでとするコミュニケーションモデルで知られ、全社的な情報の共有と消費方法について明確な指針を示しています。主な原則は以下の通りです：

議論の前に文書化 会社の最新情報、決定事項、プロセスはGitLabハンドブックに文書化され、全員が非同期で同じ情報源にアクセスできます

ライブミーティングに代わる非同期コミュニケーション 更新情報はタイムゾーンを超えて消費されるよう設計されており、可能な限りリアルタイムミーティングへの依存を減らします

記録と文書化された更新で広範な可視性を確保 重要なミーティングや発表は、チームメンバーが各自のスケジュールで追いつけるよう、録画および／または文書で要約されることが多い

ミーティングの明確な目的設定 全てのミーティングには事前共有のアジェンダが必須（「アジェンダなしなら出席もなし」）。ライブドキュメントを活用すれば、参加者は非同期で貢献可能。不要な場合はミーティングを完全にスキップできる

ツールは透明性を支え、サイロ化を防ぎます仕事進捗、計画立案、キャパシティ検討は、プライベートな会話や未記録のスプレッドシートではなく、文書化された課題、ページ、プロジェクトで追跡されるのが一般的です

Zapier

Zapierは完全リモート型の分散型企業であり、タイムゾーンを越えたチームをサポートするために設計された非同期コミュニケーションの文化を長年培っています。彼らのコミュニケーション手法には以下が含まれます：

非同期の全社チェックインにおけるベストプラクティス

非同期コミュニケーションにより、チームは常にオンラインである必要から解放されます。

とはいえ、ベストプラクティスをチェックリストにまとめました。全社的な更新情報を非同期で共有する際は、こちらを参照してください：

🤝 明確な期待値を設定する 全員参加の会議のうち、ライブ参加が必要なものと後で視聴可能なものを定義する

応答時間枠を設定（例：緊急更新は4時間以内、標準更新は24時間以内）

従業員が更新情報を確認する方法を明確化（コメント、リアクション、タスク完了） 🧠 全社的な更新情報を一元管理 全社共通の専用ClickUpチャットチャンネルを活用する

議題、録画、Clip、要約、フォローアップを一箇所に保存

電子メール、Slack、DMに更新情報が散らばるのを防ぎましょう 📆 定期的な更新を標準化 四半期および月次全体会議用のClickUpドキュメントテンプレートを作成する

固定セクションを活用し、メトリクス・優先度・リスク・Q&Aを管理

準備時間を削減し、従業員が毎回何を期待すべきか理解できるように支援します 💬 メッセージに合わせてフォーマットを調整 製品デモや操作説明用のClip

チャットスレッドで迅速な成果と告知を実現

戦略的な更新や機密性の高い議論にはSyncUpを活用 ✅ フォローアップを自動化 録画視聴やスレッドへの返信リマインダーを作成

解決済みタスクを自動アーカイブ

ClickUp SyncUpで全員参加型ミーティングを真に包括的に

従来の全員参加型ミーティングは、設計上、参加できない人を排除します。時間枠に合わせられない者は、情報を逃すことになります。

リモートワークや地理的に分散したチームにおいて、非同期コミュニケーションは同様に重要となっています。

企業は、状況に応じて同期型会話と非同期型ワークフローをバランスよく活用することで成長します。

ClickUp SyncUpなら、両方の良いところを両立できます。全員参加のZoomミーティングをSyncUpに置き換える準備はできていますか？今すぐClickUpに無料で登録して始めましょう。