マーケティングチームのためのテキストから画像生成プロンプト：AIビジュアルコンテンツ活用術

人は写真や短いClipに足を止める。誰もがそうだ。明確な一枚の画像は長いキャプションよりも多くのことを伝える。この現象こそが、50～60秒のYouTubeShortsが最も多くのビューを獲得する理由だろう。

朗報です。完全なデザイン体制がなくても対応可能です。AI画像生成ツールを使えば、チームはシンプルなテキストプロンプトを高品質な画像に変換し、それらを短いビデオに編集して、数時間でキャンペーンをリリースできます。

本記事では、マーケティングチームのワークフロー向けに実用的なテキストから画像へのプロンプトに焦点を当て、一貫性のあるブランドビジュアルを迅速に作成する方法を解説します。

プロンプトを活用してアートスタイル・色・照明・ムードを形作り、ビジュアルがブランドを反映する方法を学びます。

テキストから画像へのプロンプトとは？

テキストから画像へのプロンプトとは、AI画像生成ツールに与える特定のキーワードを含む指示セットと考えてください。

数語、あるいは1～2文を入力するだけで、ツールがAI画像生成技術で驚異的な画像を生成します。生成される出力は「居心地の良いソファで眠る犬」のようにシンプルでも、「黄金の夕日に輝く未来都市のスカイラインと、空中に浮かぶホログラフィック看板」のように鮮烈でも可能です。

また、異なるAIアートジェネレーターを活用し、それぞれの独自の創造プロセスとモデルに基づいてロゴを生成することも可能です。

✍🏻 注意点： 言葉で明確に伝えるほど、AIの理解はあなたのイメージに近づきます。アートスタイル、雰囲気、色、背景などの詳細を追加で考慮できれば、より個性的で洗練された結果が得られます。

このプロセスを可能にするテキストから画像生成ツールは数多く存在します。Adobe Firefly、DALL·E、Midjourney、Stable Diffusionなどが代表的なツールです。それぞれに独自の特性と強みがあります。

シーンを生き生きと表現するプロンプトの例をいくつかご紹介します：

「夕暮れ時の海岸道路を走るヴィンテージの赤いオープンカー、崖に打ち寄せる波、空を舞うカモメ。」

「岸辺に小さな木造の小屋が建つ静かな山の湖。背景には雪を冠した峰々がそびえ、柔らかな朝の日差しが差し込む。」

「アールデコデザインに着想を得た、渦巻く色の抽象的なデジタルアートポスター。輝く金色のラインと深みのある青が特徴。」

via ChatGPT

ボン研究所は、視覚刺激が言葉よりも速く脳に到達し、異なるシステムがそれぞれを適切に処理することを確認している。恐怖やその他の強い感情への反応を助ける扁桃体は、特定の画像に反応して活性化し、パルスや手の汗ばみといった身体的トリガーさえ引き起こすことがある。

要点を平易な言葉で説明すると：ソーシャルプラットフォームでは、ポジティブなイメージがより多くの注目を集め、クリックや共有の可能性を高める。

同時に、主張の横に写真を配置すると、たとえ写真が新たな事実を追加しない場合でも、その主張をより信憑性のあるものに感じさせることがあります。だからこそ、写真の選択には細心の注意を払うことが非常に重要なのです。

画像がより速く届き、より長く記憶に残るなら、マーケティングチームは簡単に作成できる手段を持つべきです。テキストから画像へのプロンプトが役立つ理由は以下の通りです：

テキストから画像を生成するプロンプトで、素早いアイデアをブランドに合ったビジュアルへ大規模に展開 。これにより小規模チームでも、ソーシャルメディア用グラフィック、広告、電子メールヘッダーのバリエーションを数分で作成可能に

アートスタイル、色、照明条件を明確に定めたプロンプト構造を再利用 することでキャンペーンの一貫性を保ち、生成画像が全チャネルで統一された見た目と雰囲気を実現

マーケターがAI画像生成ツールでシンプルなテキスト説明から高品質な画像へ移行できるようにすることでコストを削減。デザイナーは真に必要とされる複雑なデザインタスクに集中できる

🎥 マーケティングにおけるAIの活用に興味はあるものの、日常業務への具体的な応用方法がわからない方へ。この初心者向けガイドでは、実績のある活用事例とすぐに使える実用的なツールを解説します。

コンテンツ作成の時間を節約

ロイター通信によると、IBMのデザインチームはAdobeの生成型ツールをプロセスに導入後、キャンペーンの納期を約2週間から約2日に短縮した。

これが多忙なチームが即座に実感する変化です。明確なテキストから画像へのプロンプトがあれば、ブリーフから高品質な画像までを同じ朝のうちに実現できます。

シンプルなテキスト説明から始め、主題・アートスタイル・照明・ムード・色で画像プロンプトを形作ります。AI画像生成ツールが複数の生成画像を返すので、それらを並べて確認し、ストーリーに合うものだけを残せます。

📁 効果のあったプロンプトをシードや設定と共に保存すれば、来週も再利用可能なライブラリが完成します。

小規模チームがソーシャルメディア用グラフィックや電子メールヘッダーを、長い待ち時間なく公開するのにも役立ちます。最終的なデザイン調整は依然必要ですが、毎回ゼロから始める必要はなくなります。1か月単位で見れば、節約された時間はプランの向上、テストの効率化、安定した成果物へとつながります。

チャネルをまたいで一貫したブランドビジュアルを維持する

一貫したブランディング＝収益向上。これは、安定したビジュアルが時間をかけて信頼を築くという貴重なリマインダーです。

画像プロンプトを作成する際は、毎回同じ背景言語を含めることで、生成される画像が一つのファミリーから生まれたような統一感を持たせましょう。細部がずれる場合は、避けるべき点を簡潔に否定形で追加してください。

チームメンバーにはまずこれらのブロックを使用してもらい、各シーンの詳細を追加してもらいます。生成された画像のグリッドを一緒に確認し、公開前にトーン、カラーパレット、構図をチェックします。地域別バージョンが必要な場合は、設定や製品色を変更し、照明条件とレイアウトは統一したままにします。

各画像プロンプト内で同じアートスタイル、照明条件、背景、ムードワードを再利用し、チャネルごとにビジュアルの一貫性を保つ

品質を保ちつつ日々の監視を省くため、「派手なネオン色を避ける」「背景の混雑を避ける」といったネガティブリストを簡潔に作成しておく

複数のデザインバリエーションを素早く試す

Google Marketing Live 2024でGoogleは、パフォーマンスマックス内で広告主がより多くの画像バリエーションを迅速に作成・テストできるクリエイティブ資産生成機能を発表しました。これはまさに、タイムラインが厳しい状況下でほとんどのチームが必要とするものです。

今日からAI画像生成ツールで簡易バージョンをやることができます。

✅ 同一コンセプトに対し、画像スタイルや照明を変化させたテキストから画像へのプロンプトを3種類作成。主題とメッセージは統一を保つ✅ 12種類の候補を生成しラベル付け、各チャネルで2～3種類を選択。 ビデオカバーやショート動画には、クローズアップ構図と強い焦点ポイントを試す✅ LinkedInバナーには、コピー用のスペースを明確に残す✅ ソフトな体積光やゴールデンアワーの逆光など、注目を集めやすいプロンプト行を追跡し、それらを標準プロンプト構造に昇格させる✅ ローカライズ時は背景や色を変更し、コアな見た目は維持する。

こうすることで、一から始めるのではなく、各ラウンドから学びを得ることができます。

外部デザイナーとの依存関係を減らし、迅速なプロジェクトを実現

マッキンゼーの試算によれば、生成AIはマーケティング生産性を総費用の約5～15％向上させるとされ、これは多くのチームがプロンプトファーストのワークフローに切り替えた際に実感する効果と一致している。

これによりデザイナーの時間を保護します。

マーケターにはテキストから画像を生成するプロンプトで迅速なアイテムを処理させ、真に手作業が必要な重要な要素の洗練はデザイナーに依頼しましょう。まず、ソーシャル投稿、ブログヘッダー、簡易広告、ウェビナーカードなど、社内で作成するアセットをリストアップすることから始めます。

依頼が入ったら、AI画像生成ツールを開き、プロンプトを貼り付け、1時間以内に3つの案を作成。最終調整やレイアウトが必要な場合はデザイナーに手直しを依頼する。

💡 プロの秘訣：マーケティングキャンペーンの総ROI計算にお困りですか？ClickUpの無料ツール「マーケティングROI計算ツール」なら、全てのキャンペーン・ROI・KPIを一元追跡。個々のキャンペーンのマーケティング費用と売上高を入力するだけで、ツールが即座にROI率と純利益を算出！

効果的なテキストから画像へのプロンプト作成法

テキストから画像を生成するプロンプトの活用例を議論する前に、いくつかの重要な点を明確にしておきましょう。AIはパターンの生成と理解に優れていますが、プロンプトが曖昧な場合、意図を誤解しやすい傾向もあります。

AI画像生成ツールのための明確な地図となるテキストから画像へのプロンプト作成方法を、望む結果を具体的に指定することで見ていきましょう。

1. 市場調査

スプレッドシートでは数値と実際のビジネス成果を結びつけるのが困難です。データはセグメントや時間軸ごとに分散しがちで、チームはメトリクスが示す真の意味を見失いがちです。適切なチャートスタイル、ブランド色、メモスペースを備えた明確なビジュアルは、こうした洞察を可視化し、議論を焦点化・有意義に保つのに役立ちます。

プロンプト

「四半期（Q1～Q4）別の市場シェアを明快に示したインフォグラフィック。ミニマルアートスタイル、ブランドカラーの青とグレーを基調。右側に凡例を配置したワイドレイアウト。シンプルな白背景、落ち着いた雰囲気。高解像度。煩雑さや濃い影は避ける」

via ChatGPT

2. コンセプト化

初期のアイデアは、チームがそれを視覚化できないと勢いを失いがちです。明確なテキストから画像へのプロンプトは、コンセプト、対象となるオーディエンス、そしてそれが生活の中でフィットする瞬間について、全員に共通のイメージを与えます。アートスタイル、背景、ムード、ブランド色を定義することで、構築対象についてチームが認識を共有できるシーンを作り出せます。

プロンプト

「学習プランを支援するモバイルアプリのコンセプトスケッチ。デジタルアート、ソフトなグラデーション背景、ブランドカラーの紫と青緑の配色、親しみやすい雰囲気。明確なUIブロックと大きなボタン。左側にメモ用のスペースを確保。小さなテキストや画面の詰め込みは避ける」

via Google Gemini

3. 製品要件定義書（PRD）の作成

製品要件書（PRD）は、ユーザー像と成果像を全員が共有することで合意形成が容易になります。適切に配置された小さなビジュアルは、読者が長いページを素早く把握し、コアなユーザー体験、画面上の主要オブジェクト、成功状態を記憶するのに役立ちます。潜在的なリスクや回避すべき事項を示し、一貫した画像スタイルとカラーパレットを維持することで、PRDはより明確で実行可能な文書となります。

プロンプト

「アプリ内での食料品注文におけるユーザーージャーニーのストーリーボード（3コマ構成）。ミニマルなベクターアートスタイル。1コマ目：商品閲覧、2コマ目：カート画面、3コマ目：配達確認。ブランド色のグリーンとチャコールグレーを基調に、クリーンな白背景で落ち着いた雰囲気を表現。極小テキストやグラデーションは避ける」

via Google Gemini

💡 プロのコツ：ClickUp BrainGPTの「音声入力」機能を活用し、その場でプロンプトのアイデアを音声入力しましょう。アイデアが新鮮なうちに、テーマ・雰囲気・色・背景を話して記録し、後で軽く編集します。フローを止めずにプロンプト作成を効率化する優しい方法です。 ClickUp Talk To Textでハンズフリーでミーティングメモをキャプチャ

4. バグテストとソフトウェアテスト

テストメモが散在しているとバグは見逃されやすい。チェックリスト画像があれば、デバイスやプラットフォーム、重要状態を問わずチームが集中を維持できる。既知のリスク領域と合格/不合格タグ記入スペースを設けることで、テストはより明確かつ信頼性の高いものとなる。

プロンプト

「モバイル決済フローのQAチェックリストポスター：デバイスアイコン付き、ミニマルなフラットアートスタイル、ステップと合格/不合格を明示する明確な列、見出しにブランド色、白背景、落ち着いた雰囲気、高解像度、小さなチェックボックスや密集したテキストブロックは避ける」

via ChatGPT

5. 顧客インタビュー

データの裏側にいる実在の人物とチームが接続することで、意思決定はより強固になります。シンプルな1ページ資料で、ペルソナに名前・短い引用文・主な課題・主要な悩みを付与し具体化。製品の使用環境の文脈とブランドカラーパレット内の温かみのあるアクセントを加えることで、人間味と共感性を保ちます。

プロンプト

「顧客の1ページペルソナ（写真プレースホルダー、名前、短い引用文、上位3つの課題、上位3つの目標、ミニマルなカードレイアウト、温かみのあるアクセントカラーを基調としたブランドブルー、柔らかな背景、親しみやすい雰囲気、堅苦しい企業ストック画像の使用は避ける）」

via ChatGPT

ClickUp Brainはマーケティングタスクを効率化する多様な活用方法があります。一例をご紹介します：

ClickUp Brainに質問して文書を要約し、必要なファイルを素早く見つけよう

6. 価格モデルの最終決定

トレードオフが明確であれば価格交渉は容易になる。各プラン名、コア機能、そして各プランの価格を正当化する単一の特長を整理した見やすいテーブルを作成しよう。必要に応じて利用リミットや席を追加し、印刷に適した背景色を用いることで、比較テーブルをシンプルかつ実用的に保つことができる。

プロンプト

「3段階の価格比較テーブルを並列表示、ミニマルデザイン、ブランドカラーパレットを採用し中間層に控えめなアクセント、明確な機能チェックマーク、脚注スペース、ウェブと印刷用の高解像度対応、派手なグラデーションや装飾的なアイコンは避ける」

via ChatGPT

7. プレスリリースの作成

発表の効果を高めるには、事前に視覚的な証拠を示すことが重要です。明確なメイン画像が製品名と主要な利点を結びつけ、適切なスタイル・雰囲気・配色を設定します。見出し文のための余白を確保し、可読性を保つ背景を選択することで、ニュース記事とソーシャルチャネルの両方で効果を発揮します。

プロンプト

「製品を清潔なテーブルトップに配置したプレスリリース用メイン画像。フォトリアリスティックな質感、ソフトなスタジオ照明、ブランドカラーの青と白、落ち着いた雰囲気。右側に見出し用のスペースを確保。高品質な画像。コピー領域への反射は避ける」

via Gemini

8. 顧客オンボーディング

オンボーディングは、最初のアクションが明確で優しく説明されている場合に最も効果的です。短いビジュアルセットで、新規ユーザーが取るべき3つのステップと、表示される画面やオブジェクトを示します。親切で人間味のあるトーンを設定し、アートスタイルと背景をブランドと一貫させることで、ガイドが落ち着いていて分かりやすい印象を与えます。

プロンプト

「3ステップのオンボーディングビジュアル：登録→最初のプロジェクト→最初の成功。モダンなベクターアートスタイル、ブランドカラーパレット、柔らかなグラデーション背景、親しみやすい雰囲気、番号付きマーカー。極小テキストや複雑なパターンは避ける」

via Gemini

9. KPIと業績指標の追跡

ステークホルダーが求めるのは、番号の洪水ではなくシンプルな指標です。焦点の絞られた画像は、定義された時間枠内で適切なKPIを強調し、トレンドを示す最も効果的なチャートタイプを採用します。ブランド色、バランスの取れた余白、スライドやドキュメントに適合するエクスポートサイズにより、更新内容は理解しやすく共有しやすい状態を保ちます。

プロンプト

「経営陣向けKPIダッシュボードのメイン画像：明確なチャート3つと主要メトリクスの見出し1つ、ミニマルなチャートスタイル、ブランドカラーの青とグレー、十分な余白、無地の背景、落ち着いた雰囲気、3D効果やごちゃごちゃした要素は避ける」

via Gemini

10. 顧客レビューの分析

長いフィードバックスレッドは、パターンを明確に把握する手段がなければ雑音に埋もれがちです。テーママップは主要テーマを短い例文と感情分析でグループ化することで、課題点と好意的な瞬間を可視化します。ソース・期間・サンプルサイズを追加することで分析を現実的に保ち、中立的で敬意あるトーンを維持します。

プロンプト

「主要テーマをグループ化したメモ、短い例、淡い感情色付け、ホワイトボード風デザイン、ブランドアクセント色、クリーンな背景、内省的なムードを反映。絵文字や濃いグラデーションは避ける。」

via ChatGPT

11. SQLクエリの記述

技術的な仕事においても、小さな図表がデータ構造の理解を容易にします。テーブル、主要フィールド、想定される結合タイプを示すことで、クエリ作成前に明確化を図れます。フィルタ、時間範囲、結果の使用先を追加することで、図表の実用性と焦点性を維持できます。

プロンプト

「鍵と結合関係を示す3つのテーブルを含むデータフロー図。ミニマルな図式スタイル、ブランドブルー、明確な矢印とラベル、白背景、説明的な雰囲気。コードブロックや複雑な表記は避ける」

via ChatGPT

12. ピッチデッキの作成

各アイデアに強力なイメージを1つずつ結びつけることで、プレゼンテーションはより理解しやすくなります。聴衆とプレゼンテーションの目標に関連した明確なビジュアルは、各スライドのメッセージをより記憶に残るものにします。適切なアートスタイル、背景、短いコピーのためのスペースを用いることで、ストーリーは焦点が定まり一貫性を保ちます。

プロンプト

「市場機会を示すスライド用ヒーロー画像：抽象的な上向きの形、モダンなベクター調のイメージスタイル、温かみのあるアクセントカラーのブランドパレット、見出しのためのバランスの取れたスペース、自信に満ちた落ち着いた雰囲気。ストック写真や陳腐なアイコンは避ける。」

via Gemini

13. 機能の限界の特定

明確な境界線は機能決定を容易にする。境界マップには機能名、主なユースケース、そして現時点で可能なことと不可能なことを形作る制約が示される。中立的かつブランドに即したスタイルで範囲外のシナリオ、リスク、技術的リミットを明示することで、チームは確信を持って範囲を合意できる。

プロンプト

「機能境界マップ：中心に中核機能を配置し、範囲外の領域を明確にグレーアウト。シンプルな図式スタイル、ブランドブルーを基調に薄いグレーで除外領域を表現。読みやすいラベル、無地の背景、説明的なトーン。警告アイコンは使用しない」

via Gemini

14. コミュニケーションと協業を簡素化する

進捗状況が別のミーティングなしで可視化されると、チームの進捗は加速します。共有ボード画像にはプロジェクト名、現在のフェーズ、各所有者が次に手掛けるタスクが表示されます。ブランドカラースキームと共にリスクや障害要因を追加することで、更新内容は透明性が高く、一目で把握しやすくなります。

プロンプト

「3列のチームステータスボード：現在・次・後で、明確な所有者タグ、ミニマルなカードスタイル、優先度をブランド色で表示、柔らかな背景、協働的な雰囲気、チャットバブルや装飾的な雑多さは避ける」

via ChatGPT

15. データ分析と統計

複雑な図表は、データに精通していない人々をしばしば置き去りにします。適切なメトリクス、比較対象グループ、時間軸を示すシンプルなビジュアルは、チーム全体がインサイトにアクセスできるようにします。選択したチャートの種類、信頼度や変動を示す手がかり、適切なチャートサイズを追加することで、あらゆる場面で図表が有用であり続けます。

プロンプト

「コホート別コンバージョン率のビフォーアフターチャート、シンプルなラインスタイル、薄く陰影を付けた信頼区間、ブランドブルーとニュートラルカラー、無地の背景、落ち着いた雰囲気、3D効果とグリッドノイズは避ける」

via Gemini

16. QAテストシナリオの開発

テキスト説明では機能の実態が伝わりにくい。小さなストーリーボードは機能・ユーザー役割・成功条件・正常経路と例外ケースを可視化し、フローを明確化する。端末やブラウザの文脈を追加し、ニュートラルな配色を保つことで、ストーリーボードは簡潔で明瞭な状態を維持できる。

プロンプト

「ログインシナリオの4コマストーリーボード：正常フロー、タイムアウト、パスワード誤入力、ロックアウト；ミニマルな線画スタイル；キャプション表示スペースを明示；ハイライトにブランドアクセント色を使用；白背景；落ち着いた説明調；警告色は避ける」

via Gemini

17. あなたの主張への挑戦

アイデアは代替案と比較検証することでより強固になる。バランスの取れた比較図は、主張・反証・各側面に重要な証拠を明確に提示する。中立的で敬意あるトーンを保つことで、チームは焦点を見失わずトレードオフを議論できる。

プロンプト

「左側に主張、右側に反例を配置した並列比較画像。バランスの取れたレイアウト、ミニマルデザイン、ブランドブルーとグレーを基調。明確なキャプション領域、ニュートラルな背景、配慮されたムード。皮肉を連想させるビジュアルは避ける」

via ChatGPT

18. 競合分析ワンページ資料

競合分析レポートは簡潔で直接的なビューが最も効果的です。1ページに主要競合他社、比較対象機能、比較時点を明記し、文脈を明確にします。ブランドカラーパレットを使用することで比較の一貫性を保ち、共有を容易にします。

プロンプト

「5社・8機能の競合マトリックス、最小限のテーブルスタイル、ハイライト列にブランド色、白背景、落ち着いた雰囲気、ロゴの乱立回避、脚注の過密化回避」

via Gemini

19. ソーシャルメディアキャンペーン用ムードボード

クリエイティブチームは、トーンが最初から可視化されていると迅速に連携できます。ムードボードはテーマ、ターゲットプラットフォーム、カラースキームを示し、仕事の指針となります。明確な「すべきこと」と「すべきでないこと」を追加することで、全作成者間でスタイルの一貫性を保ちます。

プロンプト

「6つのタイルでテクスチャ、色スウォッチ、例の画像を組み合わせたキャンペーン用ムードボード。アートスタイルはモダンでミニマル。ブランドカラーパレット。柔らかな紙の背景。親しみやすい雰囲気。ストック画像の透かしは避ける」

via Gemini

20. ランディングページのヒーロー画像オプション

最初の画面の形は製品理解の基盤となる。3種類のバリエーションをテストすることで、ユーザーとの接続を最大化し約束を果たす最適なデザインを発見できる。製品写真または抽象的なビジュアル、クリアな背景、コピー配置スペースを各案に含めることで、視覚的な比較を容易にする。

プロンプト

「クリーンな背景に製品を配置したランディングページ用メイン画像。フォトリアリスティックな質感、柔らかな縁取り光、ブランドブルーの配色。左側に見出し用のスペースを確保。高解像度。コピー付近の複雑な反射は避ける」

via Gemini

1. ClickUp BrainGPT + ClickUp Talk to Text

ClickUpの「Talk to Text」でタイピングをスキップし、あなたの声を洗練されたドキュメント、タスク、メッセージに瞬時に変換

最大の課題が画像生成ではなくキャンペーン全体でテキストから画像へのプロンプトを統一することなら、ClickUp BrainGPTがマーケティングチームにプロンプト作成の実践的な「拠点」を提供します。

プロンプト文を散在するドキュメントやチャットで紛失する代わりに、最適なプロンプト構造をDocsに保存し、キャンペーン関連タスクに接続し、承認コンテキストを保持したまま再利用できます。ClickUp BrainGPTはChatGPTやGeminiなど複数のAIモデルにも対応（より厳密なコピーが必要な場合や詳細な画像指示が必要な場合に応じて切り替え可能）し、アプリ横断で動作するよう設計されているため、チームが終日コピー＆ペースト作業に追われることはありません。

ClickUp BrainGPTの「Talk to Text」機能は、このワークフローにシームレスに統合されます。プロンプト（主題、アートスタイル、照明条件、色、背景、ネガティブ要素）を音声で入力すると、ドキュメントやタスク、AI画像生成ツールに直接貼り付け可能なクリーンなテキストに変換されます。これにより、ブレインストーミングやレビュー中、ソーシャルメディア用グラフィック作成時にプロンプトのアイデアを簡単に記録できます。

ClickUp内蔵の画像生成機能

ドキュメント作成でビジュアルを多用する場合、ClickUp BrainとBrainGPTがこっそりその仕事を引き受けます。図解や簡易モックアップ、古いスクリーンショットの代替が必要な時は、タスクやドキュメント内で直接生成可能です。

必要なものを説明するだけ。新しい許可モデルのフローチャート、簡略化されたUIスケッチ、ウォークスルー用のクリーンなイラストなど、ClickUp Brainが即座に作成します。既存のグラフィックをアップロードし、より明確で更新されたバリエーションをリクエストすることも可能。手動更新なしで、ドキュメントを最新の製品状態に確実に整合させられます。

これにより、特にスプリント終盤で機能が変更された場合や、ガイド、FAQ、社内ドキュメントのビジュアルの一貫性を保とうとする際に、ビジュアルドキュメントの更新がテキスト編集と同じくらい迅速に行えるようになります。

ビジュアル例：簡潔なプロンプト vs 詳細なプロンプト

以下に、ClickUpの組み込みツールで生成された2つの画像を示します。1つ目はシンプルなプロンプトを使用し、2つ目はより詳細で複雑なプロンプトを使用しています。どちらのアプローチも高品質な結果を生みますが、詳細度やクリエイティブな方向性はニーズに合わせて調整可能です：

画像作成のためのClickUp BrainGPT

あるいは、可愛いキャンペーン用に即席で愛らしい画像を作成したい場合や、どんな場面でもちょっとした喜びを共有したい場合でも、ClickUp Brainがサポートします 🐶✨

あるいは、可愛いキャンペーン用に即席で愛らしい画像を作成したい場合や、どんな場面でもちょっとした喜びを共有したい場合でも、ClickUp Brainがサポートします 🐶✨

手法を問わず、ClickUpの画像生成機能によりビジュアルドキュメントの更新がテキスト編集並みの速さで実現します。特にスプリント終盤での機能変更時や、ガイド・FAQ・社内ドキュメントのビジュアル統一性を維持する必要がある場合に効果的です。

ClickUp Brainによる画像生成

手法を問わず、ClickUpの画像生成機能によりビジュアルドキュメントの更新がテキスト編集並みの速さで実現します。特にスプリント終盤での機能変更時や、ガイド・FAQ・社内ドキュメントのビジュアル統一性を維持する必要がある場合に効果的です。

ClickUp BrainGPTのベスト機能

ClickUp BrainGPTのリミット

完全な機能を利用するには有料のAIプランとアドオンが必要です（プランと管理者設定により異なります）

プロンプトライブラリの更新など、軽量なガバナンス習慣が必要です。さもないと、チームは単発的なプロンプトスタイルに流れてしまいます

ClickUpの料金プラン

2. Canva AI（Magic Media）

viaCanva AI

Canva AIは、マーケティング仕事の「作成→リサイズ→納品」という現実のために設計されています。Magic Mediaを使えば、チームが広告、プレゼン資料、ランディングページ用グラフィック、SNS投稿を作成している場所で直接、テキストプロンプトからAI画像を生成できます。これにより、特に複数のフォーマットを迅速に必要とする場合、画像生成と制作デザインの間のギャップが短縮されます。

ブランドの一貫性を重視しつつ、すべての依頼をデザインチケットにしたくない場合にも有用です。Canvaのワークフローはテンプレートとクイック編集を中心に設計されているため、チームはタイポグラフィやブランド要素を管理しながらバリエーションを生成できます。

Canva AIのベスト機能

マーケティング資料作成に使用する同じエディター内で、テキストプロンプトから画像を生成

異なるチャネル、サイズ、クリエイティブの方向性に対応したバリエーションを素早く作成

テンプレートとブランド管理機能を適用し、ソーシャルメディア投稿やキャンペーン素材全体でビジュアルの一貫性を維持

AI画像と制作準備完了のレイアウト・エクスポート・共同作業用コメントを統合

ステークホルダーが早期に選択可能なオプションを生成し、「草案から承認」までのサイクルを加速

Canva AIの制限事項

高度な技術的プロンプトパラメーターが必要な場合、専門的なアートジェネレーターと比較して制御性が限定される

より高度なAI利用やリミットの引き上げには有料プランが必要です（チームセットアップに応じて）

公開前には、ブランド整合性、製品詳細、コンプライアンスについて人間の確認が必要です

Canva AIの価格設定

Freeプラン

Canva Pro: 月額15ドル/ユーザー

Canva Business: 月額20ドル/ユーザー

Canva for 企業: カスタム価格設定

3. Adobe Firefly

Adobe Firefly経由

Adobe Fireflyは、プロのクリエイティブワークフローに適合するAI生成画像と、商用利用向けの明確なガイドラインが必要な場合に最適な選択肢です。AdobeはFireflyを商用利用向けに設計しており、広範なAdobeエコシステムとの連携性に優れています。これは、チームが最終デザイン制作にCreative Cloudを既に活用している場合に特に重要です。

マーケティングチームにとって、Fireflyはアセットの迅速な生成、アートスタイルの方向性探索、Adobeツールでの仕上げ前のクリエイティブコンセプトの反復に頻繁に活用されます。クレジットベースのシステムを採用しているため、チーム全体での使用量を予測可能に管理できます。

Adobe Fireflyの主な機能

スタイルと構図をブランドに適合させる制御機能で、テキストプロンプトから画像を生成

Adobeの安全なコンテンツ調達に関する方針で商業ワークフローをサポート

Adobeの広範なクリエイティブツールチェーンに統合し、最終編集と制作アセットを効率化

チーム規模での画像生成を管理するために生成クレジットを活用する

利用可能な場合、Adobeのコンテンツ認証アプローチを通じて出所情報を付与する

Adobe Fireflyのリミット

多くのバリエーションを実行すると、特に高品質設定ではクレジットを急速に消費します

チームが最終デザインと編集にAdobeツールを既に使用している場合に最適です

公開前に正確性、ブランド主張、使用権に関する確認が必要です

Adobe Fireflyの価格

Firefly Standard: 月額9.99ドル/ユーザー

Firefly Pro: 月額19.99ドル/ユーザー

Firefly Premium： 月額199.99ドル/ユーザー

Creative Cloud Pro: 月額69.99ドル/ユーザー

4. DALL·E (OpenAI)

viaOpen AI community

DALL·Eはマーケティング画像生成に広く活用されています。特に、意図したムード・照明・構図に近づけるためテキスト説明を数回にわたり改良する反復的なプロンプト作成に優れているためです。また、SNS用グラフィック・ブログヘッダー・キャンペーンコンセプトの迅速なアイデア創出にも一般的に使用されます。

ワークフローにChatGPTが含まれている場合、DALL·Eスタイルの画像生成も会話形式で実行可能です。つまり、背景や色、画像スタイルの変更を、プロンプト全体を最初から書き直すことなくリクエストできます。

DALL·Eの主な機能

シンプルなテキストプロンプトから画像を生成し、反復的なフォローアップで磨きをかける

同一キャンペーン案に対し、複数のビジュアル方向性を迅速に模索する

フォトリアリスティックな画像からデジタルアート風まで、幅広いスタイルをサポート

最終レイアウトデザイン前のマーケティングビジュアル構想に効果的

画像生成ワークフローの自動化を求めるチーム向けにAPIアクセスを提供

DALL·Eの制限事項

ブランドの一貫性、製品詳細、主張内容については、慎重なプロンプト作成とレビューが必要です

生成可能な内容に影響する使用制限と安全上の制約を含む

正確なタイポグラフィ、微細なディテール、厳密なレイアウト要件については予測が難しい場合があります

DALL·Eの価格設定

カスタム価格設定

5. Midjourney

viaMidjourney

Midjourneyは、印象的で様式化されたビジュアルを求め、理想の見た目を実現するために多少の反復作業を厭わない場合に人気です。マーケティングチームは、大胆なコンセプトアート、キャンペーンのムードボード、そして文字通りの正確さと同じくらいアートスタイルが重要なヒーロービジュアルに頻繁に活用しています。

MidjourneyのプランシステムはGPU時間と生成モードを基盤として構築されているため、締切に応じて高速生成と低速キュー処理を選択できます。

Midjourneyは上位プランでステルスモードによるプライバシー制御も提供しており、ローンチ前のキャンペーンや可視性を低めたいクライアント向けビジュアルを扱う場合に重要です。

Midjourneyのベスト機能

バリエーション全体で強い美的統一性を保ったスタイリッシュな画像を生成する

複数の生成速度を提供（高速モードとリラックスモードを含む）

ステルスモードによる高度なプライバシーサポートを実現

有料プランでは無制限のリラックスモードで大量の実験を可能に

出力ニーズに基づいた予測可能なサブスクリプション階層で利用規模を拡大

Midjourneyのリミット

本格的なマーケティング用途にはサブスクリプションプランが必要です

正確なテキストレンダリングと厳密なレイアウト制御が不均一になるため、最終的なデザイン仕事には依然としてレイアウトツールが必要です

ステルスモードにより、プライバシー機能をProおよびMegaプランにリミット

Midjourneyの料金体系

ベーシックプラン： 月額10ドル

スタンダードプラン： 月額30ドル

プロプラン： 月額60ドル

メガプラン：月額120ドル

AI生成画像をマーケティングワークフローに統合する

チームが強力なテキストから画像へのプロンプトセットと生成済み画像でいっぱいのフォルダを手にしたら、次の課題はそれらの資産をアイデアから公開までの明確なプロセスで進めることです。

こうした仕事は、タスクが複数のAIツールに分散し、相互連携が取れないため、業務の肥大化の中で埋もれてしまうことがあまりにも多い。

コンテキストの拡散は、変更点やファイルの保存場所といった単純な質問に答えるためだけに複数のシステムを横断して調査しなければならない状況をさらに悪化させる。

ClickUpはすべてを統合されたAIワークスペースに集約します。仕事の可視性と承認の容易さを維持するため、ClickUpの各機能を適切な順序で活用するシンプルなエンドツーエンドフローをご紹介します。

ClickUp Docsで生き生きとしたホームから始めよう

ClickUpドキュメントで平易な言葉でプロンプトライブラリを構築

ClickUp Docsでビジュアルとテキストを一元管理。ClickUp内に「プロンプトライブラリとブランドビジュアル」というドキュメントを作成しましょう。

本書では、実際に効果のあるプロンプト、その成功理由の簡潔なメモ、そして読みやすいブランドガイドを収録。ヒーロー画像の依頼があれば、即座に例、貼り付け可能な画像プロンプト、ムードと色に関する2行の説明を提示できます。ブランド変更時にはまずこのドキュメントを編集すれば、チーム全体が更新バージョンに即座に同期可能です。

ClickUpドキュメントの構成に役立つヒントをいくつかご紹介します：

ユースケース別に分類されたプロンプトブロック（例：SNS用グラフィック、電子メールヘッダー、有料広告）

アートスタイル、色、照明条件、および小さなネガティブリストを含む短い「ブランドトークン」セクション

ClickUpチャットで質問し、ClickUpタスクとして記録する

ClickUpチャットでフィードバックを一元管理し、最適なメッセージをタスク化

ほとんどのリクエストは文章から始まります。その精神を保ちましょう。「グラフィックリクエストとフィードバック」という名前のClickUpチャットチャンネルを作成してください。

誰かが「明日までにLinkedInヘッダーが必要。トーンは右側に製品を配置」と書いたら、同じウィンドウ内でClickUpタスクを使ってそのメッセージをタスクに変換しましょう。タスクの説明欄には、ClickUpドキュメントから正確なプロンプトを貼り付け、サイズ、期日、レビュー担当者を追加します。たった一つの操作で会話から行動へ移行でき、別スレッドで情報が失われることもありません。

📌 例： プロダクトマーケターが目標とトーンを記載したメッセージを送信。あなたはこれを「ケーススタディ用LinkedInヘッダー」というタイトルを持つClickUpタスクに変換し、割り当て、画像プロンプトにテキストを追加、過去に生成された適切な見た目の画像を2点添付ファイルとして添付。これにより作成者はミーティングなしで文脈・参考資料・所有権を把握できる。

ClickUp自動化に仕事を任せ、人に押し付けない

ClickUp自動化でタスクを自動的に適切なリストに移動

優れたプロセスは自然で、簡単に従えるものです。仕事を前進させるClickUp自動化をいくつか設定し、頻繁な通知を不要にしましょう。ステータスが「レビュー準備完了」に変わったら、クリエイティブリーダーをタグ付けしてClickUpチャットに投稿し、ClickUpタスクを「レビュー」リストに移動させます。

タスクの期限が24時間後に迫っているのに進行中の場合、担当者およびプロジェクト所有者にリマインダーを送る。四半期ごとのリマインダーを設定し、ClickUpドキュメントの「プロンプトライブラリとブランドビジュアル」を更新。マーケティングチーム向けテキストから画像生成プロンプトを常に最新の状態に保つ。

💡 プロの秘訣：ClickUpエージェントを活用して画像リクエストをスムーズに進めましょう（承認待ちを解消）。 ClickUp Agentsによるワークフロー連動型クリエイティブコラボレーション* チームがテキストから画像生成プロンプトを大規模に使い始めると、実際のボトルネックは画像生成自体ではなく、その後のフォローアップ作業です。「最新バージョンはどこ？」「承認したプロンプトはどれ？」といった問い合わせが頻発します。ClickUp AIエージェントは文脈に沿ってこうした調整業務を処理するため、ワークフローの可視性を維持できます。 AI生成画像に活用する方法： 「どこにある？」質問に対応するライブ回答エージェントの設定方法： ClickUpエージェントを、クリエイティブタスクが管理されているスペース/リスト（およびプロンプトライブラリとブランドトークンが保存されているドキュメント）に紐付けます。「ランディングページのヒーロー画像にはどのプロンプトを使用しますか？」や「ソーシャル投稿で承認済みのカラースキームはどれですか？」といった質問に対し、AIエージェントが適切な文脈で回答します

ステータス可視性にライブインテリジェンスエージェントを活用： 特に複数の作成者が異なるチャネル向けに生成画像を制作している場合、承認済み・審査中・修正待ちの状態を強調した週次更新を共有するよう設定する

コーディング不要で軽量エージェントを構築： 業務向けプロンプト作成のように扱います。エージェントにやることを定義し、コンテキスト（特定のドキュメント、リスト、接続されたアプリ）を選択。更新情報の要約や次のステップの提案など、実行可能なアクションを選択します

作成、レビュー、承認を一元管理

ClickUpタスクで実現する効率化されたクリエイティブワークフローボード

作成者はAI画像生成ツールでテキストから画像への指示を実行し、生成された3枚の画像を同じClickUpタスクにアップロード。各画像の下に一行のメモを追加します。レビュー担当者はその場で直接コメントを残せます。

変更が必要な場合は、ステータスを「修正必要」に設定し、最初の添付ファイルを残したまま、更新ファイルを「ラウンド2」に追加してください。問題がなければ「承認済み」に切り替えてください。

最終自動化では、タスクと完成したアセットへのリンク付きで短い要約をClickUp Chatで共有できます。ここから、チャンネル所有者がソーシャル投稿、広告、電子メール用に画像を取得するため、ファイルの受け取りを誰かに追いかける必要はありません。

覚えておくと役立つポイント：

タスクに「使用上のメモ」を追加（例：「暗い背景でも問題なし」「右3分の1は空白にしておくこと」）

勝者となった画像プロンプトを小さな教訓と共にClickUpドキュメントに保存

人々が実際に目にする場所でガイドラインを生き生きと保つ

あなたのブランドはフォルダ内のPDFではありません。それはステップ1で開いたClickUpドキュメントの中に存在します。新しいカラーパレットを採用したり、より柔らかいアートスタイルを求めたりする際は、まずドキュメント内の文言を変更し、次にClickUp自動化を使用してClickUpチャット内の「デザイン」「ソーシャル」「ライフサイクル」チームへ通知します。

次に誰かがコピーする画像プロンプトには更新が反映されます。これにより、日々のリマインダーや長い承認プロセスなしに、AI生成画像の一貫性を長期的に維持できます。

AIテキストから画像生成を活用するマーケティングチームのためのベストプラクティス

AIはプロセスを加速できますが、テキストから画像へのプロンプトが信頼性・アクセシビリティ・ブランドの一貫性を保護する明確なガイドライン内に収まっている場合に最も効果を発揮します。

その精神を踏まえ、常に手元に置いておける短いリストをご紹介します：

広告や主張におけるAI使用については透明性を保つ こと。FTCの広告真実性ガイドラインおよびAIガイドラインに従い、主張の根拠を保持すること

すべての画像に代替テキストを記述し、可能な限り画像内にテキストを含めないようにし、チャートには簡潔なテキストバージョンを追加する ことで、誰もがメッセージを理解できるようにする

プロンプト内でブランドの一貫性を維持する 安定したアートスタイル、色、ムードで、一貫したブランディングは成長強化と相関する

各アセットの横にコンテンツ認証情報、またはモデル・バージョン・設定の簡易ログを用いて 記録の由来 を明記し、画像の生成方法を検証できるようにする

チャンネルプレイブックに従い、各配置ごとにプロンプト駆動型のバリエーションを数種類テスト。LinkedInのクリエイティブ仕様などプラットフォームのガイドラインを活用

テキストから画像へ、ClickUpで成功へ

アイデアから画像まで、丁寧に形にしました。アートスタイル、照明、ムード、プロンプト構造を形作る方法を解説し、ビジュアルが意図的なものになるよう導きました。ランダムな要素がない、意図的なビジュアルになります。

しかしチームが本当に実感するのはここです：ClickUpはすべてを一箇所に集約するため、プロンプト作成・画像生成・レビュー・承認が散在するツールで管理されることはなくなります。

ClickUp BrainとClickUp BrainGPTは、マーケターが最初からビジュアルを扱う作業を高速化する手段を提供します。Talk to Textでラフなアイデアを音声入力し、ClickUp BrainGPTで洗練されたプロンプトに変換。ワークスペース内で直接、ムードボード・ヘッダー・サムネイル・図解といった補助画像を自動生成。コピペ作業不要。アプリ間の切り替え不要。バージョン管理の煩わしさも解消。

ClickUp Docsがプロンプトライブラリを管理し、ClickUp Chatがリクエストを捕捉、ClickUpタスクが仕事を推進し、ClickUp自動化が不要な通知なしでレビューを促します。画像作成や調整時には、ClickUp Brainがプロジェクトの文脈と接続し、実際の構築内容に合致した結果を提供します。

他のツールも画像を作成できます。ClickUpはチームが期日通りに、ブランドに沿って、互いに連携しながら画像を作成するのを支援します。

独自のプロンプトトライブラリを作成し、一貫性のあるAI対応ビジュアルを生成する準備が整ったら、今すぐClickUpに登録しましょう。

よくある質問（FAQ）

AI画像生成ツールに言葉からビジュアルを生成させるための簡潔で明確な指示です。マーケティングでは、優れたプロンプトは主題・アートスタイル・照明・色・ムードを明示し、「避けるべき要素」を指定することで、結果の画像がブランドと目的に適合するよう設計されます。

はい、テキストから画像へのプロンプトが、アセット全体で同じ画像スタイル、色、背景、雰囲気を再現する場合です。効果的なプロンプトを共有ライブラリに保存すれば、ソーシャル投稿から広告まで、生成される画像が一つのファミリーのように統一感を持てます。

流行に流されず、ニーズに合ったツールを選ぼう。フォトリアリスティックな画像が目的なら、その強みを持つモデルを。デジタルペインティングやアールデコ調の雰囲気が好みなら、様式化された仕事を得意とするモデルを。いくつかテストし、少量のプロンプトセットを保存し、実際にリリースできる高品質な画像で判断しよう。

仕事を一箇所に集約。プロンプト、バージョン、コメント、承認をClickUpタスクに保存すれば、レビュー担当者はファイルを探し回ることなくフィードバックを提供し、承認できます。

はい。ClickUp Docsでプロンプトライブラリを常に更新し、ClickUpチャットでリクエストを議論し、メッセージをClickUpタスクに変換し、ClickUp自動化でレビューや引き継ぎを自動化しましょう。これにより、テキストから画像へのプロンプトが、信頼できる安定したエンドツーエンドのプロセスの一部となります。