自己認識を高める無料気分記録テンプレート

「エスプレッソの香りがほのかに漂う晴れ」から「予期せぬミーティングが混じる曇り」まで、日々が揺れ動くなら、あなたはごく普通の人間です。この日々の感情のジェットコースターこそが、感情を追跡する方法を確立すべき理由なのです。

ムードトラッカーテンプレートは、気分を記録し、トリガーとなる要因についてのメモを追加し、日常の忙しさの中で見失いがちなパターンを色分けして可視化する手段を提供します。

自己認識を高めたい個人、進捗をモニタリングするセラピスト、より健康的な感情習慣を促すウェルネスコーチに最適です。

このガイドでは、マインドフルネスを高め、長期的なメンタルウェルネスをサポートする無料の気分記録テンプレートをご紹介します。

免責事項：本記事は気分追跡、日記付け、感情的ウェルビーイングに関する一般的な情報を提供するものです。うつ病、不安障害、ADHD、その他の精神疾患に対する専門的な医療アドバイス、診断、治療に代わるものではありません。ご自身の気分やメンタルヘルスに懸念がある場合は、資格を持つセラピスト、カウンセラー、または医療専門家に相談してください。

トップ12の気分記録テンプレート一覧

ClickUpおよびその他のムードトラッカーテンプレートの全要約テーブルはこちら：

気分記録テンプレートとは？

ムードトラッカーテンプレートとは、日々の気分を統一された方法で記録するための既製のチャートや日記ページです。日付、時間帯、気分評価、強度、短いメモなど、記録内容を標準化するため、各エントリーを前回と比較しやすくなります。

これらのテンプレートは、印刷可能なページ、スプレッドシート、アプリビュー、または絵文字や色分けを使ったバレットジャーナル形式の気分記録帳など、様々なフォームで利用できます。

気分記録テンプレートを使えばセットアップ作業が不要：スケール（例：1～5段階評価や複数の気分ラベル）を直接選択し、色を定義するだけで、毎朝または毎晩ボックスに記入するだけです。

この日々の習慣を続けることで、単一の気分記録帳が形成されます。そこでは気分を追跡し、睡眠・習慣・イベントにおけるパターンを確認でき、必要時にはセラピストや医師に明確な記録を提示できます。

優れた気分記録テンプレートの条件とは？

優れた気分記録テンプレートは、日々の記録を素早く簡単に行い、日ごとの比較を可能にします。明確な構造を提供し、追加の分析なしに傾向を可視化します。

ムードトラッカーテンプレートで重視すべきポイント：

シンプルな気分評価尺度（番号、絵文字、または言葉）で、必要に応じて複数の気分を記録するオプション付き

日付と時刻用の固定スペースにより、毎日の気分エントリーが週単位で整列します

強さの記録欄と、睡眠・イベント・トリガーに関する短いメモ欄付き

一度設定すれば繰り返し使える明確な色分け凡例で、エントリーの一貫性を保ちます

一目でわかるカレンダー、チャート、またはテーブルで、パターンを素早く把握できます

あなたの生活リズムに合うフォーマット：・バレットジャーナル・印刷用PDF・スプレッドシート・アプリベースの日次気分トラッカー

メモを追加するのに十分なスペースがありながら、毎日の記録が面倒に感じられるほど広すぎない設計です。

👀 豆知識：あなたの気分は思っている以上に予測可能です。ほとんどの人は7～10日ごとに感情のサイクルを経験しており、ムードトラッカーはこうしたパターンをより明確に可視化するだけです。

トップ12 無料気分記録テンプレート

気分追跡をランダムなメモアプリや散らばった日記、付箋で行っていると、習慣を維持したり、メンタルウェルビーイングに影響を与える要因について意味のある洞察を得たりするのが難しくなります。

世界初の統合型AIワークスペースであるClickUpは、あらゆる業務アプリ、データ、ワークフローを統合します。プロジェクト管理に主に使用される一方、その柔軟性により個人のウェルビーイング追跡にも強力に活用できます。

気分記録、感謝の日記、習慣トラッカー、ウェルネス目標をすべてカスタマイズ可能なワークスペースに保存できます。さらに、ClickUp AIがパターンを特定し、継続的なリマインダー設定を支援します。

一緒にいくつかの気分記録テンプレートを探ってみましょう：

1. ClickUpセルフケアプランテンプレート

付箋や別々の気分日記に散らばったセルフケアでは、何が実際に効果的か判断しにくいものです。ClickUpのセルフケアプランテンプレートを使えば、セルフケアの目標や気分に関連するタスクを1つのリストとカレンダーに集約できます。これにより、目標達成の頻度やその後の気分を可視化できます。

このリストテンプレートでは、「達成」「挫折」「軌道から外れた」「保留」「未着手」といったカスタムステータスに加え、セルフケアの種類、ウェルネスの種類、目標値、メモ用のカスタムフィールドを使用します。

🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら

ルーティン、振り返り、気分記録を、実際に継続できる一つのワークスペースで整理しましょう

毎日の気分・睡眠・エネルギーと習慣を照らし合わせて追跡し、早期のパターンを発見して調整しましょう

ビューを切り替えて週のプランを立て、進捗を確認し、仕事に関連する背景情報を把握しましょう

明確なステータスとカスタムフィールドを活用し、迅速かつ正直な振り返りを実現しましょう

コーチやセラピストと連携し、フィードバックを実際の仕事現場で管理しましょう

✨ こんな方に最適：気分記録と習慣形成、明確な振り返りを組み合わせた体系的な日次気分トラッカーを求める個人、セラピスト、ウェルネスコーチ。

💡 プロのコツ： 気分記録は、振り返りが素早く繰り返し行える場合に定着します。ClickUp Brainを活用して、毎日のメモを短い気分スナップショットに要約し、複数のエントリーに共通する繰り返しトリガー（睡眠、カフェイン、社交時間）をハイライトし、明日試す小さな習慣を1つ提案しましょう。 ClickUp Brainはワークスペースの文脈から学習するため、週次レビューの精度が向上し、ルーティンの改善により多くの時間を割けるようになります。 ClickUp Brainで散らばったメモを傾向分析・次なるステップ・優しいリマインダーに変換

2. ClickUp 個人用習慣トラッカーテンプレート

習慣管理と気分記録が別々のアプリだと、どの習慣が活力を与え、どれが消耗させるのか把握しづらいものです。ClickUpの個人用習慣トラッカーテンプレートでは、各習慣を「開始」または「完了」のシンプルなステータスを持つタスクとして管理できるテーブルビューとリストビューのビューを提供します。

習慣をテーマ別にグループ分けしたり、頻度やターゲット用のカスタムフィールドを追加したり、優先度・タグ・サブタスクを活用して大きな目標を小さなステップに分割できます。

ClickUp Automationsが定期的なタスクやリマインダーを処理し、ClickUp Brainは日々の習慣達成頻度を要約します。

🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら

全ての習慣を一箇所に記録し、数秒で更新できます

漠然とした目標を、実際に測定可能な日々のターゲットに変えましょう

勢いを失うことなくプラン・実行・振り返りができるビュー切り替え機能

優先度とサブタスクを活用し、小さな成功から大きな習慣へと段階的に進めましょう

何が助けになったか、何がブロックになったかを簡潔にメモし、来週に向けて改善しましょう

✨ こんな方に最適：目標を日々の行動に変え、週次レビューを簡単にできる、シンプルで正直な習慣トラッカーを求めているすべての方。

📮 ClickUpインサイト： アンケート回答者の個人目標で最も多いのは健康とフィットネスですが、38%が「進捗を一貫して追跡できていない」と認めています。🤦 意図と行動の間に大きなギャップが存在します！ ClickUpの専用習慣トラッカーテンプレートと 定期的なタスク機能で、フィットネス習慣を強化しましょう。ルーティン構築、ワークアウト記録、瞑想継続を楽々実現できる姿を想像してみてください。💫 実証済み効果： ClickUpユーザーは生産性が2倍向上したと報告しています。なぜなら、進捗管理は「進捗を可視化すること」から始まるからです。

3. ClickUp 個人開発プランテンプレート

大きな目標が別々の文書に存在すると、日々の気分やモチベーションとのつながりが感じられなくなることがあります。ClickUpの個人成長プランテンプレートでは、四半期ごとの目標と振り返りを1つのリストに集約。成長プランの進捗が、週単位での自身の感情とどう連動しているかを可視化できます。

このリストベースのテンプレートには、目標達成、順調、遅延、保留、未着手といったカスタムステータスに加え、11のカスタムフィールドが含まれています。さらに、時間追跡やタグなどの機能を備えたClickUpビューも活用できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら

大きな目標を四半期ごとのマイルストーンと達成可能な週間タスクに変換しましょう

進捗の傾向を一目で把握し、努力が効果を生んでいない箇所を特定しましょう

リソース、メモ、タイムラインを一箇所にまとめて、簡単に振り返れるようにしましょう

タスクから直接時間をブロックして、意図をカレンダー上の約束に変えましょう

各サイクルでプランを改善するため、達成したことと学んだ教訓を振り返りましょう

✨ こんな方に最適： スキルアップのための体系的なプランを立て、成果を追跡し、手軽な週次レビューを実施したいプロフェッショナルや学生。

4. ClickUp デイリープランナーテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpデイリープランナーテンプレートで一日全体を可視化

タスクと優先度を1つのシンプルなプランにまとめれば、忙しい日々も軽やかになります。ClickUpデイリープランナーテンプレートは、タスクリストを現実的なスケジュールに変える「タスクビュー」と「カレンダービュー」を提供。その日の気分に合わせた計画を立てられます。

タスクを「個人」「仕事」「目標」などのカテゴリに整理し、見積もり時間や集中ブロック用のカスタムフィールドを適用できます。その後、カスタムタスクステータス（未完了、完了）を活用して進捗を追跡しましょう。

プランと感情の状態を比較したいですか？シンプルな毎日の気分フィールドを追加するか、気分トラッカーリストを接続させて、毎日のスケジュールと気分を簡単に追跡しましょう。

🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら

タスクをカテゴリーと緊急度で整理し、次に取るべき適切な行動が明確になるようにしましょう

タスクをカレンダーにドラッグして集中時間を確保し、予定過多を防ぎましょう

表示を切り替えて、朝にプランを立て、日中を追跡し、夜に振り返りましょう

仕事内容を頭の中ではなく、素早くメモやサブタスクとして記録し、文脈を保ちましょう

軽量なビジュアルを活用して、完了したことやることとまだ注意が必要な事項を把握しましょう

✨ こんな方に最適： 優先度をスケジュールに変換し、進捗を可視化する、無駄のない日次プランナーを求める個人や専門家

💡 便利な裏技: 気分追跡を自動化したいですか？ClickUpリマインダーで定期的なタスクや通知を設定し、毎日または毎週の記録を促しましょう。 継続的なリマインダー機能で持続可能な日記習慣を構築し、セッションの記入漏れを防ぎます。この習慣が定着すれば、振り返りが日常の自然な一部となるでしょう。 自動化されたClickUpリマインダーで、継続的な日記習慣を築きましょう

5. ClickUp デイリーメモテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpデイリーメモテンプレートで最高のアイデアを捉えましょう

思いつくままにランダムなドキュメントや半分しか埋まっていない日記に書き留めているなら、日々の気分や達成感を振り返るのはほぼ不可能です。ClickUpデイリーメモテンプレートは、アイデア、ToDo、簡単な振り返りを一箇所にまとめるワンストップページとして機能します。

「今日完了したこと」から「今日の気分」まで、すべてが整理された一つのスペースに集約されます。この初心者向けリストテンプレートには、素早くエントリーできる「デイリーノートビュー」と、長期にわたるスレッド用の「ノートリストビュー」が含まれています。さらに「To Do」「レビュー済み」「完了」のステータスでメモをアクションに移せます。

また、タイプ別（例：ミーティング、個人的なチェックイン）にタグ付けしたり、簡単なコメントを追加して日々のマイルストーンを追跡することも可能です。

🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら

✨ こんな方に最適：日々のメモを素早く済ませたい忙しいプロフェッショナル。継続的なフォローアップ機能と、その日の気分を優しく振り返る仕組みが組み込まれています。

💡 プロの秘訣：ClickUp BrainGPTはデスクトップAIコンパニオンです。一貫した追跡習慣を維持し、記録した全データに基づいて感情状態に影響を与える要因を理解するのを容易にします。 ClickUp Brain GPTの「Talk to Text」で、素早く正確な音声テキスト起こしを実現 方法は以下の通りです： 音声で瞬時に気分を記録 ：音声入力機能で、 テキスト を入力せずに今の気持ちを記録。気分やエネルギーレベル、感情に影響を与えていることを話すだけで、記録されたエントリーに変換されます

感情のパターンについてクエリを投げかけよう ：「一週間のうち、どの日に最も不安を感じるか？」「運動を始めてから気分はどのように変化したか？」といった質問を投げかけます。記録したデータを分析し、手動で確認するだけでは見落としがちな傾向を明らかにします。

感情やイベントから過去のエントリーを検索 ：すべてのエントリーから感情、トリガー、人生のイベントなどを検索し、特定の気分ログを見つけられます

ニーズに合ったAIを選択：Claude、GPT、Geminiを含む複数のLLMにアクセス可能。感情を処理する共感的な応答、気分パターンの分析的洞察、創造的なジャーナリングのヒントなど、プロンプトの用途に応じて異なるモデルを活用できます。

6. Freepik提供の感情トラッカーテンプレート

提供元 Freepik

若いユーザーや、厳密なチャートよりもストーリーテリングを好む方にとって、ストーリーボードレイアウトは気分追跡をより親しみやすくします。Freepikの「My feelings storyboard」テンプレートベクターは、印刷または編集可能な漫画風ページを提供。その日に感じたことや起きたことを、絵やメモで埋めていきましょう。

WepikやFreepikのエディターでアートワークをカスタムし、印刷可能な画像としてエクスポートして、バインダーやバレットジャーナルに挟み込めます。各フレームが気分日記の小さなシーンとなり、特にスケールや番号よりも絵で感情を表現しやすい子どもたちに最適です。

🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら

あなたの好みに合う複数の気分追跡スタイルを閲覧し、集中力に合わせて選択しましょう

バレットジャーナル用にシンプルな印刷用ページを用意するか、継続的に利用したい場合はデジタルバージョンを活用しましょう

シンプルな凡例で気分を素早く追跡し、一目でパターンを把握しましょう

カレンダーから始めて、感情ホイールに切り替え、定着するまで試行錯誤を繰り返しましょう

エントリーは一箇所にまとめることで、日々の気分履歴に一貫性が保たれます

✨ こんな方に最適：柔軟で印刷可能な感情記録ツールを、素早くカスタムでき、豊富なスタイルオプションから選べることを求めるすべての方。

👀 豆知識：1970年代に流行したムードリングは感情ではなく温度で色が変わるものですが、感情が色で「見える」という概念を広める一助となりました。この考え方は現在、多くの色分け式ムードトラッカーの核となるアイデアとなっています。

7. Template.Net によるムードトラッカーテンプレート

ゼロからデザインせずにバレットジャーナル用ムードトラッカーテンプレートをお探しなら、Template.netのFreeバレットジャーナルムードトラッカーテンプレートが確かな出発点です。エディターで独自の色コードを適用でき、プランナーにそのまま組み込める月間グリッドで感情の健康状態の追跡を始められます。

このテンプレートは編集可能で、複数のフォーマット（Google ドキュメント、Google スプレッドシート、PDF、デザインファイルを含む）でダウンロードできます。印刷用ページとして使用したり、デジタルで保存したりできます。

各日のスペースに簡単な気分と短いメモを記録し、月単位で振り返ることで、睡眠・日課・社交時間におけるパターンを把握できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら

様々な気分追跡スタイルを閲覧し、実際に記入できるものを選んでください

バレットジャーナル用のページを印刷するか、簡単に更新できるデジタル版で管理しましょう

シンプルな凡例を使って気分を素早く追跡し、一目でパターンを把握しましょう

自分に合った方法を見つけ、継続的に活用できるよう、レイアウトを自由に変更できます

すべてを一箇所にまとめて管理すれば、感情の推移を時系列で比較し続けられます

✨ こんな方に最適： 印刷用または編集可能なバレットジャーナル用ムードトラッカーテンプレートを、最小限のセットアップですぐに活用したい方。

8. Craft製 PDF気分記録テンプレート

提供元 Craft

1日を通して体系的なチェックインを好む方には、Craftのムードトラッカーテンプレートがおすすめです。ドキュメントスタイルのアプリ内にシンプルなテーブルを提供し、各日を「午前」「午後」「夕方」の時間帯に分割。各時間帯ごとに気分と短いコメントをメモするスペースが設けられています。

1か月分の概要をスクロールまたは1ページ印刷して、感情の状態が時間とともにどう変化したかを確認できます。シンプルなグリッドレイアウトのため、デジタル文書としても、手書きでハイライトや注釈を加えられる印刷可能な気分記録帳としても活用できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら

朝・昼・夜の時間帯を設定し、一日を通して変化する気分を記録しましょう

1ページで1か月分の気分を追跡し、パターンを簡単に把握できます

ラベルや気分を表す言葉をカスタムして、トラッカーをあなたの言葉に合わせましょう

ページを印刷するか、Craftに保存するか、ご自身の習慣に合わせてお選びください

色分けと短いメモを組み合わせて、感情とイベントを接続しましょう

✨ こんな方に最適：シンプルで月ごとのレイアウトと簡単なメモが書ける印刷可能な気分記録帳をお探しの方。

9. InkPxによるカラフルな気分記録テンプレート

提供元 InkPx

InkPxのカラフルな気分記録テンプレートは、鮮やかな色とすっきりしたグリッドで、気分記録を楽しく感じさせます。印刷前にフォントや色の調整、テキストの追加・削除、A4サイズとUSレターサイズの選択が可能です。

カレンダー形式のグリッドを採用したレイアウトもあれば、表形式のチャートを採用したレイアウトもあり、1日に複数の気分を色と短いメモで記録できるものも複数あります。その結果、バインダーや個人用プランナーに挟めるカラフルな気分記録ページが完成します。

🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら

更新が素早く満足感を得られる虹色のパレットからお選びください

簡単な凡例を使用し、エントリーを統一し、経時的な比較を可能にします

単一の気分を追跡するか、複数の感情を組み合わせて感情状態のニュアンスを反映させましょう

色のあるドットと簡単なメモを組み合わせて、睡眠・習慣・イベントなどのトリガーを接続しましょう

週単位でトレンドラインが形成される様子を確認し、行動につながる洞察を得ましょう

✨ こんな方に最適：継続的なエントリーと明確な振り返りを促す、明るい印刷用ムードトラッカーテンプレートをお探しの方。

10. La La Landによるムードトラッカーテンプレート

気分日記を臨床的なものではなく、柔らかく励みになるものにしたいなら、ラ・ラ・ランドの無料気分トラッカーテンプレートがカラフルなスタート地点です。ページを印刷して手帳やノートに挟み、シンプルな日々の気分記録として活用すれば、一ヶ月を通して自分の本当の気持ちに気づき続けることができます。

デザインは映画『ラ・ラ・ランド』のイラスト入り日記帳から着想を得ており、毎日の気分欄と短い感想を書き込めるスペースが組み合わさった、視覚的に落ち着いたレイアウトです。ブログからJPGフォーマットでテンプレートをダウンロードし、保存・印刷して、気分を表す独自の色や記号を追加することも可能です。

🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら

落ち着きを感じさせる洗練されたレイアウトで、手軽な更新が心地よい満足感をもたらします

エントリーを統一し、一目で把握できるよう、シンプルな凡例を用意しましょう

1つの気分を追跡するか、複数の感情を組み合わせて1日を通して変化する気分を反映させましょう

トリガーやサポート要因に関する洞察を得るために、簡単な背景説明を追加しましょう

ページをまとめて保管し、記録を比較可能で役立つ状態に保ちましょう

✨ こんな方に最適： 心地よい印刷可能な気分レイアウトで、継続的な確認と穏やかな振り返りを促したい方

11. Therapist Aid提供 スプレッドシート簡易版 日次気分チャート

提供元 セラピストエイド

明確な構造と番号を好む方には、セラピストエイドの「デイリー気分チャート」ワークシートがおすすめです。スプレッドシート形式で一日の感情を追跡できます。

認知行動療法（CBT）やその他のセラピーと併用し、頭の中ですべてを記憶しようとする代わりに、環境と感情の接続を可視化できます。このテンプレートでは、1日を通したグリッド上で数時間おきに感情を記録できます。

「嬉しい」「悲しい」「怒っている」「疲れている」「ワクワクしている」「不安」などのラベルから選択し、強度を1～10のスケールで評価できます。さらに明確化のため、その時の状況を簡潔に記述できるメモ列も用意されています。

🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら

チェックインごとに1つのスコアを記録し、簡潔なメモを追加できます（煩雑さを避けつつ）

週単位で一目で比較し、感情や気分のパターンを把握しましょう

色分けやフラグ用の簡単な凡例を用意しておくと、辛い日が簡単に把握できます

イベントと感情の強さを併せて記録し、原因と結果の洞察を得る

レビュー用にスナップショットが必要な時は、気分記録をエクスポートまたは印刷できます

✨ こんな方に最適：シンプルなスプレッドシート形式で日々の気分を継続的に追跡し、セッションで進捗を確認したい個人やセラピスト。

12. マギル大学作成 PDF 気分モニタリングシートテンプレート

マギル大学の「気分モニタリングシート」は、認知行動療法や気分障害プログラムで使用される臨床医仕様のワークシートです。このシートには、1日ごとの気分（怒っている、完全に平穏、または疲れている）を評価するグリッドと、感情状態に影響を与えた可能性のある睡眠やイベントについてのメモを追加する欄が用意されています。

治療現場向けに設計されているため、列構成や表現が統一されており、週単位でのスコア比較やセラピスト・医師との共有が容易です。バインダー用に印刷したり、日記帳に貼り付けたりして、月ごとの気分記録をまとめて診察時に持参できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由はこちら

印刷可能なシンプルなトラッカーで、日々の更新を素早く行えるようにしましょう

気分評価に短いメモを添えて、背景が失われないようにしましょう

別々のチャートを作成せずに、行をスキャンするだけで傾向の変化を確認できます

朝と夜のフィールドを使い、一日の異なる気分を記録しましょう

セッションに簡潔な記録を持ち込み、より早く洞察を得ましょう

✨ こんな方に最適： 構造化された臨床医スタイルの気分記録テンプレートで、日々の継続的なモニタリングや短いセッションの振り返りをしたい個人やセラピスト。

ClickUpで気分追跡が簡単に

良い日は偶然訪れることは稀です。それは繰り返す小さな選択と気づきから生まれるものです。日々の気分を1つ記録する場合でも、個人の好みに応じた記録でも、適切な気分トラッカーテンプレートはパターンを特定することで、あなたの内省のフローを継続的に促します。

日々の気分記録、メモ、習慣の振り返りを一箇所で接続させたいなら、ClickUpは全ての情報を管理する完璧なノートブックのように機能します。📕

ClickUpでは、タスクリストの横に気分記録リストを設置したり、カレンダーに優しいリマインダーを設定したり、ClickUp Brainに傾向の要約や次のステップの提案を依頼したりできます。

習慣管理と気分追跡を別々のツールで管理する必要がなく、これら全ての機能を実現します。これにより整理整頓が容易になり、自己発見と内省の進捗を促進します。

インスピレーションを得たいですか？ClickUpに登録して、ウェルビーイングの旅を記録する最適な方法を見つけましょう。