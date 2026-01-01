プレゼンテーション＆コンテンツ向け 最高のガンマ AI 代替ツール厳選

ガンマ/AIでプレゼン資料を作成したことがある方なら、その驚きと不安が入り混じった感覚をご存知でしょう。ガンマ/AIは優れたAI資料作成ツールですが、GoogleスライドやPowerPointへのエクスポートはワンクリックでは完了しません。

AIデッキが洗練されて見えても、デザインの微調整や独自画像の追加が、なぜか技術的に感じられることがあります。

そこで信頼できるGamma AI代替ツールの検討が有効です。本記事では、チーム横断でのプレゼン資料の設計・編集・共有に最適なAIプレゼンテーションソフトを比較。各ツールの強み、トレードオフ、Gamma AIからの移行時の注意点をご紹介します。

Statistaの最近の調査によると、マーケティングおよびクリエイティブ専門家の48%以上が、プレゼンテーションツールを含むコンテンツ作成ワークフローの設計と自動化にAIを活用しています。これはこのスペースがどれほど急速に進化しているかを示しています。

ガンマ AI 代替ツール一覧

主要機能、価格、ユーザー評価に基づいて最適な選択肢を見つけるための、主要なGamma AI代替オプションの簡易比較をご紹介します。

ツール 最適な用途 主な機能 価格* ClickUp 共同作業ワークスペースでプレゼンテーションの作成、管理、編集を一元化 ホワイトボードでフローを可視化、ドキュメントで執筆、BrainとBrainGPTでAI下書きと音声テキスト変換、タスクでレビューとバージョン管理、ダッシュボードで進捗追跡 Freeプランを提供中。企業向けカスタマイズ対応。 Presentations. AI ブランドに合ったAI生成スライドを即座に作成 テキストからのプレゼンテーション作成、ブランド整合性、リアルタイム共同編集、Google スライドおよび PowerPoint エクスポート機能 Freeプランあり；有料プランは月額198ドルから Plus AI Google スライドとの連携と共同作業ワークフロー Google スライドにネイティブ対応、アウトラインからスライド作成、トーンとレイアウトの提案、共同編集、コメント機能 7日間無料試用版、有料プランはユーザーあたり月額15ドルから トーム ストーリーテリング主導のプレゼンテーション プロンプトやドキュメントからストーリー主導型プレゼンテーションを作成、内蔵AI画像生成、リアルタイム共同編集、SlidesやPowerPointへのエクスポート機能を搭載 有料プランはユーザーあたり月額10ドルから MagicSlides.アプリ Google スライドでの高速テンプレートベースのスライド生成 サイドバーワークフロー、プロンプトからデッキ生成、テーマ、即時編集、Slides内でのエクスポート Freeプランと有料プラン（ユーザーあたり月額8ドル～）をご用意しています Visme チーム横断型のブランド統一マルチメディアプレゼンテーション ブランドキット、AIアウトライン下書き、チャートとアニメーション、スライド・PowerPoint・PDFへのエクスポート、共有リンク Freeプランと有料プラン（月額12.25ドル～／ユーザー） Beautiful. AI 自動化されたデザインとブランドの一貫性 自動レイアウト機能付きスマートスライド、フォントと色のブランドロック、GoogleドライブやSlackとの連携、PowerPointやPDFへのエクスポートが可能 有料プランはユーザーあたり月額12ドルから GenPPT データ駆動型AIプレゼンテーションの作成 スプレッドシートや要約をアップロード、自動チャートと分析結果、PowerPoint・PDF・Google Slidesへのエクスポート カスタム価格設定 Twistly AI ビジュアルストーリーテリングとブランドデッキ テキストから画像生成によるプレゼンテーションデッキ、自動パレットとトランジション、アセットライブラリ、SlidesやPowerPointへのエクスポート、リアルタイムフィードバック Freeプランと有料プラン（月額4.99ドル/ユーザー～）をご用意しています Zoho Show 共同プレゼンテーション管理 リアルタイム共同編集（コメント機能付き）、AIフォーマット設定、PowerPointインポート、ブラウザからのライブプレゼンテーション、PPTX/PDF/HTML形式でのエクスポート Freeプランと有料プラン（カスタム価格設定対応）

ガンマ AIの代替ツールを選ぶ際に重視すべき点は？

Google スライドのプレゼンテーション、ピッチデッキ、チーム向け更新資料の作成を問わず、次なるAIプレゼンテーションツールには創造的な自由と確実な制御の両方が求められます。

なぜなら、AIプレゼンテーション作成ツールの真価はビジュアルやテーマではなく、AIがあなたのワークフローにどう組み込まれるかにあるからです。

ニーズに合った最適なガンマAI代替ツールを見つけるための簡易チェックリストです。以下の機能を備えている必要があります：

柔軟なカスタムとエクスポートオプションで、美しいプレゼンテーションを生成・編集

Google スライド、PowerPoint、および複数のフォーマットをサポートし、簡単に共有できます

時間を節約するスマートテンプレートとAI生成コンテンツ提案を提供

共有スライドデッキを扱うチーム向けのコラボレーション機能とフィードバック機能を搭載

編集可能なテーマ、フォント、AI搭載プレゼンテーションツールでブランドイメージを統一

Freeプランまたは試用版を提供し、導入前にテストできるようにします

ガンマはAIを最優先に設計されたデッキエディターですが、その代替ツールは主に以下の3種類に分類されます：

AIスライド生成ツール

Google スライド/PowerPoint AI アドオン

エンドツーエンドのコンテンツ＋コラボレーションスイート

さあ、始めましょう。

ガンマAIに代わる10のベスト代替ツール

検討すべきトップAIプレゼンテーションツールを、最適なユースケース、例、カスタマイズの深さ、コラボレーションフロー、エクスポート品質、AI機能、連携機能、価格、主なトレードオフの観点から紹介します。

1. ClickUp（共同作業スペースでプレゼンテーションの作成・管理・編集に最適）

ClickUpでプレゼンテーションの作成・管理・拡張を1つの共同作業スペースで実現

優れたプレゼンテーションはアイデアから始まりますが、そのアイデアが電子メールのスレッドやチャットメッセージ、共有ドライブ、未完成の草案などに散らばってしまうことがあまりにも多いのです。

誰かがGoogleスライドでデザイン作業をし、別の誰かがWord文書でテキストを書き直し、フィードバックはスクリーンショットで届く。これがワークスプロールだ。プロジェクトの各ステップがバラバラの場所で進行する状態である。チームの作業速度を低下させ、エラーを増やし、バージョン管理をほぼ不可能にする。

ここで、連携しないAIプレゼンテーション作成ツールが加わります。あるツールはスライドを生成し、別のツールはコンテンツを作成し、さらに別のツールはAI生成画像を生成します。その結果は？AIの拡散。美しく見えるかもしれませんが、一貫性に欠ける資料が生まれ、修正に作成時間以上の労力を要する事態を招きます。

ClickUpは世界初の統合型AIワークスペースとして、あらゆる業務アプリ・データ・ワークフローを統合し、仕事とAIの拡散を解消します。

さらに、すべてを一から構築する必要はありません。ClickUpのプロジェクトプレゼンテーションテンプレートは、同じワークスペース内で、計画資料の作成、担当者割り当て、承認追跡、スライドと関連タスクの連携といった作業を効率化する既成のワークフローを提供します。

ClickUpを活用してプレゼンテーションとコンテンツ戦略を成功させる方法を簡単にご紹介します：

ClickUpホワイトボードで視覚的にプラン・共同作業

ClickUpホワイトボードでアイデアをプラン・共有・実行

スライドが1枚も存在しない段階で、チームにはストーリーが必要です。ClickUpホワイトボードは、それを素早くマップするためのクリーンなキャンバスを提供します。

アイデアを付箋メモとして貼り付け、セクションごとにグループ化、スライドのフローをラフにスケッチ。 素早いコンセプトアートやスライドモチーフが必要な時には、 内蔵AI画像生成機能でブランドに合ったビジュアルを生成することも可能です。

アイデアが固まったら、ワンクリックでメモをタスクに変換。所有者、期日、チェックリストが自動設定されます。ClickUpホワイトボードはワークスペース全体と接続しているため、ストーリーへの変更が最終プレゼンテーションを推進するタスクに即反映されます。

ClickUpドキュメントとClickUp BrainGPTでプレゼン資料を作成・改良

ClickUp Docsでドキュメントをワークフローに接続し、洗練されたプレゼンテーション資料を作成

フローは掴んだ。次は言葉にしよう。ClickUpホワイトボードからClickUpドキュメント まですべてを統合し、 資料の唯一の真実の源を確立する。

ライターは文書内で見出しや要点を下書きします。デザイナーはコピーの横にモックアップを貼り付けられます。マネージャーは意思決定が行われる箇所に直接インラインコメントを追加できます。

ClickUpコラボレーション検出機能で、チームメンバーがClipや更新内容をリアルタイムで共同編集する様子を確認

さらに、ClickUpのコラボレーション検出機能により、チームメンバーが同じスライドやドキュメントを閲覧・編集している状況を即座に把握できます。これにより変更の重複を回避し、リアルタイムで更新を調整することが可能です。

💡 プロの秘訣： プレゼンテーション作成時には、ClickUp Clipsを活用してスライドの説明、主要データポイント、デザイン選択を解説する短いビデオを録画しましょう。 ClickUp Clipsでスライド解説動画を録画・共有し、非同期フィードバックを迅速化 これらのClipをプレゼンテーションタスクに直接添付ファイルとして添付できるため、チームメンバーはライブ通話なしでウォークスルーを確認し、コメントを残し、状況を把握できます。これにより、誰もがあなたのビジョンを理解し、フィードバックを提供することが容易になります。

ClickUp BrainとClickUp BrainGPTは、既存のドキュメントやタスクからプレゼン資料のアウトラインを作成し、ミーティングメモをスライドセクションに変換し、ブランドの声でスピーカーノートを書き換えることができます。

空白のプロンプトではなく実際のワークスペースのコンテキストから情報を引き出すため、プレゼンテーション資料、キャンペーン、チャネルをまたいでも一貫したストーリー展開が実現します。

ClickUp BrainGPTのAI音声テキスト変換で、音声メモをプレゼンテーションに使えるコンテンツに変換

深夜や移動中、アイデアをテキスト入力で記録。ClickUp BrainGPTが文字起こしし、ドキュメントに自動配置。すぐに確認可能。

SlidesやPowerPointを起動する時点で、あなたのストーリーは既に構造化され、ブランドに整合し、ほぼ完了しています。

📌 例：スタートアップ創業者が投資家向けピッチ資料を準備する場合を考えてみましょう。彼らはClickUp Docsで市場動向、チーム経歴、成長メトリクスなどの要点をまとめ、 ClickUp BrainGPTがそれらの記録をまとまりのあるフローに整理します。 その後、創業者による新たな資金調達マイルストーンを説明する音声メモが記録されると、ClickUp BrainGPTが自動的にこれをキャプチャし統合します。複数のツールを切り替える必要はなく、アイデア創出から実行までのプレゼンテーション作成プロセス全体が、単一のワークスペース内で完結します。

最大の利点：ChatGPT、Claude、Geminiなど複数のプレミアムLLMを切り替え可能。これにより、ニーズに応じて各モデルの特長を最大限に活用できます。

複雑で深いタスクにはClaudeを、迅速な編集や要約にはGeminiやChatGPTを推奨します。

📖 プロの秘訣： ClickUpチャットを活用すれば、アイデアを即座に共有し、フィードバックを集め、プレゼンテーションに関するすべての議論をスライドやタスクと連動して整理できます。 ClickUpチャットでプレゼンフィードバックやスライド議論をタスクと一箇所にまとめて管理

ClickUpタスクでレビュー、フィードバック、デザインバージョンを管理

ClickUpタスクでタスク要約・進捗更新・翻訳・アクションアイテムを生成

下書きの形が整ったら、フィードバックを一元管理しましょう。ClickUpタスクで資料をタスク化し、スライドグループをサブタスクに分割。各タスクに所有者、チェックリスト、期日を設定します。

レビュー担当者を追加し、「原稿承認後のデザイン」を設定。自動化機能で担当者の順番が回ってきたら、適切な人物に通知を送信します。

すぐに使い始められるよう、ClickUpはすぐに使えるテンプレートを提供します。 ClickUpプレゼンテーションテンプレートで、次の資料のプラン・下書き・整理を迅速に行いましょう。AIプレゼンテーション作成ツールを開く前に、アイデアのアウトライン作成、フィードバックの割り当て、チーム調整を行うための既成のワークスペースを提供します。

💡 プロのコツ：ClickUp Brainを使えば、コメントスレッドを整理された変更履歴や次のステップのチェックリストに要約できます。これにより、デザイナーやライターはバージョン間の変更点を正確に把握できます。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

基本的な無料AIスライド生成機能のみを必要とするチームには複雑に感じられる可能性があります

ワークスペースを最大限活用するには、ビュー、自動化、許可などの初期セットアップが必要です

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7 / 5 (9,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6 / 5 (4,000件以上のレビュー)

ユーザーが語るClickUpの魅力

G2のレビュアーが共有した内容：

ClickUpはタスクとプロジェクト管理のための優れたオールインワンプラットフォームです。カスタマイズ性の高さが特に気に入っています——チームの運営方法に合わせてビュー、ダッシュボード、ワークフローを調整できます。優先度設定、タスク割り当て、リアルタイム進捗追跡機能により、全員が連携を保てます。

ClickUpはタスクとプロジェクト管理のための優れたオールインワンプラットフォームです。カスタマイズ性の高さが特に気に入っています——チームの運営方法に合わせてビュー、ダッシュボード、ワークフローを調整できます。優先度設定、タスク割り当て、リアルタイム進捗追跡機能により、全員が連携を保てます。

2. Presentations. AI（ブランドに合ったAI生成スライドを即座に作成するのに最適）

アイデアからプレゼン資料まで数分で作成したいチームに最適。Presentations.AIは、洗練されたブランドスライドを自動生成するシンプルなAIプレゼンテーション作成ツールです。

特に頻繁にプレゼンテーションを行う必要があるが、各レイアウトを手作業でデザインする時間がないマーケティングチームやスタートアップに人気です。このプラットフォームはAI機能を活用し、入力プロンプトに基づいてコピー作成、ビジュアル提案、スライドシーケンス構築を行います。

その最大の特長は、現代のワークフローに自然に溶け込む点です。Word文書をアップロードするだけで、システムが画像・見出し・トランジションを完備した、完全に構造化されたAI生成プレゼンテーションへと変換します。

各スライドはブランド色に統一され、Google スライドや PowerPoint へ直接エクスポートしてさらにカスタム可能です。

プレゼンテーション。AIの優れた機能

最小限の手動操作で、テキストやアウトラインから完全なプレゼンテーション資料を生成

スライドを編集、ブランド化、Google スライドや PowerPoint へエクスポート

コメント機能と役割ベースのアクセス権限で、リアルタイムにプレゼンテーション資料を共同編集

マーケティング、営業、投資家向け用途に活用できるスマートテンプレートのライブラリを拡充中

AI機能を活用してテキストの言い換え、トーン調整、スライドの可読性向上を実現

プレゼンテーション。AIの限界

フル機能のプレゼンテーションソフトウェアスイートと比較して、高度なデザイン制御が限定的

AIがレイアウトを過度に簡略化する場合があり、手動での調整が必要となることがあります

ブランディングツールは進化していますが、VismeやBeautiful.aiほどの柔軟性にはまだ及びません。

プレゼンテーション。AIの価格設定

スターター: Free

プロ版: 1ユーザーあたり年間198ドル

企業: カスタム価格

プレゼンテーション。AI評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

🎥 クライアント向けプレゼンテーションの作成は、単に見栄えの良いスライドを並べるだけではありません。説得し、信頼を築き、契約を成立させる絶好の機会です。このビデオでは、ゼロからクライアント向けプレゼンテーションを作成する方法を解説します：構造、ストーリーテリング、ビジュアル、そして確実に印象に残る発表のコツまで。 クライアントとのミーティングを「検討させてください」ではなく「いつから始められますか？」で締めくくりたいなら、これがあなたの青写真です。

3. Plus AI（Google スライドとの連携と共同作業ワークフローに最適）

via Plus AI

Plus AIはGoogleスライドと直接連携するAIプレゼンテーション作成ツールであり、Google Workspaceを既に利用しているチームに最適です。

ワークスペースを離れることなく、スライドの生成・編集・改善を支援する組み込み型AIプレゼンテーションアシスタントとして機能します。アウトラインの草案作成、トーンの調整、さらにはブランドガイドラインに沿ったAI生成プレゼンテーションのデザインまで、ツールにプロンプトを送って支援させることが可能です。

このツールの文脈認識AI機能は、段落の書き換え、データポイントの要約、コンテンツの目的に基づいたレイアウト提案が可能です。そのため、データに基づいたプレゼン資料を迅速に作成する営業・マーケティングチームに特に有用です。

チームメンバーはスライドをリアルタイムで共同編集したり、コメントを残したり、デザインを共同で調整したりすることも可能です。

Plus AIのベスト機能

Google スライドと直接連携し、ワークスペース内でネイティブな AI サポートを実現します

文脈に応じたAI機能でスライドを生成・編集・最適化

スライドテキストのデータ要約、トーン調整、自動フォーマットをサポート

共有プレゼン資料とフィードバックのリアルタイム共同編集を実現

ビジネス更新、ピッチデッキ、教育用スライドに最適です

さらにAIのリミットを突破

Google スライドのアカウントが必要です。PowerPoint を好むユーザーには適していません。

スタンドアロンツールと比較して、オフライン機能とデザインの柔軟性にリミットがあります

複雑なビジュアルや大規模なデータセットには手動での調整が必要な場合があります

Plus AIの価格設定

7日間無料試用版

基本プラン: 月額15ドル/ユーザー

プロ版: ユーザーあたり月額25ドル

チーム: ユーザーあたり月額40ドル

企業: カスタム価格設定

さらにAI評価とレビュー機能も搭載

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

Plus AIについてユーザーが語る声

あるユーザーが共有しました：

美しいプレゼンテーションを素早く作成したい方には、Plusを強くお勧めします。Googleスライド向けの最高のAIツールであり、何時間もかかる仕事とイライラを解消してくれました。

美しいプレゼンテーションを素早く作成したい方には、Plusを強くお勧めします。Googleスライド向けの最高のAIツールであり、何時間もかかる仕事とイライラを解消してくれました。

4. Tome（ストーリーテリング主導のプレゼンテーションに最適）

via Tome

Tomeはストーリーを最優先に設計されたAIプレゼンテーション作成ツールです。テンプレート的なスライドではなく、統一感と感情に訴えるプレゼンテーションを求める作成者のために開発されました。ユーザーが未整理のアイデアを、構造化された視覚的に豊かなプレゼンテーションへと変換する手助けをします。

ピッチデッキ、マーケティングキャンペーン提案書、製品説明資料など、デザインと同様にストーリーテリングが重要な場面での作成に最適です。

Tomeは、プロンプトから始めるかWord文書をアップロードするだけで動作します。その後、タイトル・レイアウト・トーン提案を含むAIプレゼンテーションを自動生成。統合されたAI画像生成機能が文脈に合ったビジュアルでスライドを埋めるため、ストック画像の検索や手動でのデザイン作業は不要です。

共同作業も驚くほどスムーズ。チームメンバーがリアルタイムで共同編集する中、ユーザーはスライド順序の調整、セクションの書き換え、ビジュアル素材の独自画像への差し替えが可能です。各プロジェクトは共有ワークスペースに保存され、最終的なクライアント納品用にGoogle SlidesやPowerPointへデッキをエクスポートできます。

トームの主な機能

短いプロンプトやアップロードしたアウトラインから、ストーリー主導型のAIプレゼンテーションを生成

内蔵AI画像生成機能で即座にビジュアルを作成

テキスト、メディア、トランジションをシームレスに融合したインタラクティブなプレゼンテーションを作成

共有編集とコメント機能によるリアルタイム共同作業を実現

Google スライドや PowerPoint へのエクスポートでプロフェッショナルな活用を実現

Tomeのリミット

スライドのカスタムオプションは従来のプレゼンテーションツールよりも制限されています

エクスポートしたプレゼンテーション資料によってはフォーマット調整が必要な場合があります

チーム全体での共同編集機能は有料プラン限定です

Tomeの価格

Tome Plus: 月額10ドル/ユーザー

Tome限定：月額$7/ユーザー

トームの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

5. MagicSlides.アプリ（テンプレートベースのスライド生成に最適）

MagicSlides.アプリは、Googleスライド内で直接プレゼンテーションを作成したいユーザー向けに設計されたAI搭載プレゼンテーション作成アプリです。追加ツールが不要です。

その強みは、短いプロンプトから構造化された資料を素早く生成できる点にあり、質を損なわずに迅速な結果を必要とする学生、マーケティングチーム、プロフェッショナルにとって最適なAIプレゼンテーション作成ツールの一つです。

本ツールはGoogleスライドのサイドバーとして動作します。ユーザーがトピックを入力し、トーンとビジュアルスタイルを選択すると、システムがテキスト・タイトル・レイアウトを完備した完全なプレゼンテーション資料を生成します。

MagicSlides.アプリは初期草案作成にも優れています。例えば、四半期成果を要約するコンテンツマネージャーが要点をツールに貼り付けると、見出しや論点を自動で配置したスライドシーケンスが生成されます。ユーザーは色調整や文言編集が可能で、完成した資料はGoogleスライド内で即座にエクスポートできます。

MagicSlides.アプリの主な機能

Google スライド内で直接フルデッキを生成

アウトラインや要約を瞬時に洗練されたスライドに変換

プロフェッショナルなプレゼンテーション向けに、複数のテーマからお選びいただけます

プラットフォームを切り替えることなく編集とエクスポートを実行

チームの初期草案と内部更新を効率化

MagicSlides.アプリの制限事項

Google スライドでのみ動作するため、他のプラットフォームでの柔軟性がリミットされます

スライド出力は最終納品前に手動でのフォーマット設定が必要な場合があります

Beautiful.aiなどの大規模なAI プレゼンテーションツール と比較すると、デザイン自動化の高度さが劣ります。

MagicSlides.アプリの価格プラン

Free

基本プラン: 月額8ドル

プロプラン: 月額16ドル

プレミアム: 月額29ドル

MagicSlides. アプリの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

MagicSlides.アプリについてユーザーが語る声

あるレビュアーが共有しました ：

AIベースのプレゼンテーション作成にMagicslidesを試しました。素早いスライド下書き生成にはまずまず機能しますが、改善の余地は確実にあります。

AIベースのプレゼンテーション作成にMagicslidesを試しました。素早いスライド下書き生成にはまずまず機能しますが、改善の余地は確実にあります。

📮ClickUpインサイト：低パフォーマンスチーム は15以上のツールを使い分ける可能性が4倍高い一方、高パフォーマンスチームはツールキットを9プラットフォーム以下に限定することで効率を維持しています。では、1つのプラットフォームだけを使うのはどうでしょう？ 仕事のためのオールインワンアプリ、ClickUpはタスク、プロジェクト、ドキュメント、wiki、チャット、通話を単一プラットフォームに統合し、AI駆動のワークフローを完備。よりスマートに働く準備はできていますか？ClickUpはあらゆるチームに対応し、作業の可視性を確保。重要な業務に集中できる環境を提供し、残りはAIが処理します。

6. Visme（チーム横断的なブランド統一型マルチメディアプレゼンテーションに最適）

via Visme

Vismeはスライド以上のものを必要とするチーム向けです。デザイナーを待たずに、プレゼンテーション、レポート、ワンページ資料を一箇所で作成できます。ブランド設定（色、フォント、ロゴ）を一度行えば、全てのテンプレートがそれを反映します。

ピッチデッキや月次レビューなど繰り返し仕事では、ベースファイルを複製しデータを差し替え、レイアウトを固定して直前の修正を回避。AIツールがプロンプトからアウトラインを作成しビジュアルを提案。複雑なテーマを明確に説明する豊富なチャート・アニメーション・ショートビデオライブラリも提供されます。

完了後はGoogleスライド、PowerPoint、PDFへエクスポート、または追跡可能なリンクを共有。コンテンツチームは複数のツールを使い分ける必要なく、同一ワークスペースで作成から配布まで行えます。

Vismeの主な機能

Vismeの制限事項

高度なデザイン制御でも、AI下書き後の手動調整が必要な場合があります

軽量なスライド生成ツールのみを必要とするチームにとって、広範な機能セットは重く感じられるかもしれません

一部のエクスポートワークフローは外部アプリやオフィススイートでの最終フォーマットに依存しています

Vismeの価格プラン

基本版: 無料

スターター: 1ユーザーあたり月額12.25ドル

プロプラン: 月額24.75ドル/ユーザー

企業: 10ユーザー以上向けのカスタム価格設定

Vismeの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (400件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (700件以上のレビュー)

Vismeについてユーザーが語る声

G2のレビューアーはこう述べています：

Vismeは幅広いユーザーフレンドリーなテンプレートを提供し、創造性と操作性の両立を実現。ビデオ・プレゼンテーション・インフォグラフィック作成に最適な、豊富なテンプレートを備えた優れたツールです。

Vismeは幅広いユーザーフレンドリーなテンプレートを提供し、創造性と操作性の両立を実現。ビデオ・プレゼンテーション・インフォグラフィック作成に最適な、豊富なテンプレートを備えた優れたツールです。

7. Beautiful.ai（自動化とブランド統一性に最適）

Beautiful.aiは、デザイン要素を細かく管理せずに洗練されたスライドを作成したいチーム向けです。テキスト、画像、チャートを追加するだけでレイアウト、間隔、配置を自動調整。最小限の努力で洗練されたプレゼンテーションを実現します。

スマートスライドから始めれば、レイアウトが自動的に再編成され、バランスの取れた状態を維持します。AIがコンテンツに最適なビジュアルフォーマットを提案するため、ピッチデッキ、クライアントレポート、経営陣向け進捗報告などに便利です。

ブランド管理機能が標準装備。管理者はフォント・色・ロゴ配置をロックし、全ての資料をブランド統一状態に保てます。Google Drive、Dropbox、Slackと連携し共有も簡単。完了後はPowerPointやPDF形式でエクスポート可能です。

Beautiful.aiの主な機能

スマートなスライドテンプレートでデザイン調整を自動化

固定された色、フォント、ロゴポジションでブランド管理を維持

組み込みのAI機能で適切なレイアウトを提案

Google Drive、Slack、Dropboxと連携し、ファイル共有を実現

完成したプレゼンテーションをPowerPointまたはPDFフォーマットでエクスポート

Beautiful.aiの制限事項

手動でのスライドデザインを好むチーム向けの限定的なカスタム機能

一部の高度な機能にはProプランまたはTeamプランが必要です

オフライン編集はサポートされていません

Beautiful.aiの価格

プロプラン: ユーザーあたり月額12ドル

Teams : ユーザーあたり月額40ドル

企業: カスタム価格設定

Beautiful.aiの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (100件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (80件以上のレビュー)

ユーザーが語るBeautiful.aiの魅力

G2のレビューアーはこう述べています：

美しいビジュアルで魅力的なスライドを作成するAIボットが気に入っています。これにより短時間でプレゼンテーション全体を作成できます。豊富なテンプレートと高い精度が他のプラットフォームより優れています。テキストの短縮やトーン変更の提案もプラスです。

美しいビジュアルで魅力的なスライドを作成するAIボットが気に入っています。これにより短時間でプレゼンテーション全体を作成できます。豊富なテンプレートと高い精度が他のプラットフォームより優れています。テキストの短縮やトーン変更の提案もプラスです。

8. GenPPT（データ駆動型AIプレゼンテーション作成に最適）

via GenPPT

GenPPTは、スライド作成に苦労することなくデータを明確なストーリーとして伝えたい全ての人向けです。スプレッドシートや短い要約をアップロードするだけで、数分でチャート、インサイト、スライドテキストを備えた完成したプレゼンテーションデッキに変換します。

このGamma AIの代替ツールは、アナリスト、教育者、ビジネスチームに最適です。営業実績、マーケティングレビュー、投資家向け要約などプレゼンテーションの種類を選択するだけで、データを適切なビジュアルと共に整理されたセクションにまとめます。

共有時にはPowerPoint、PDF、Googleスライドへエクスポート。チャートをリアルタイムで調整可能なので、正確性とデザイン性を両立させられます。

GenPPTの主な機能

データシートやレポートを自動的に完全なプレゼンテーションに変換

最小限の手努力で、チャート、グラフ、KPIなどのスライドビジュアルを生成

PowerPointとGoogle Slidesのエクスポートをサポートし、柔軟な編集を実現

AI要約とインサイトを含め、トレンドを自動的に強調

フォント、レイアウト、色をカスタムして、ブランドイメージに合わせましょう

GenPPTの制限事項

デザイン重視のツールと比較して、クリエイティブなデザイン制御のリミットが大きい

データ駆動型のプレゼンテーションに最適。ストーリーテリング主体のコンテンツにはやや不向き

AI生成の分析データには、時折の精度チェックが必要です

GenPPTの価格

カスタム価格設定

GenPPTの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

GenPPTに関するユーザーの声

あるユーザーはこう言います、

技術的な深みと理解しやすさの完璧なバランスを実現した、見事なAIプレゼンテーション。明確な例と魅力的な語り口で複雑な概念も容易に理解できました。実践的な応用例と将来的な影響の組み合わせが、聴衆全員の関心を維持しました。

技術的な深みと理解しやすさの完璧なバランスを実現した、見事なAIプレゼンテーション。明確な例と魅力的な語り口で複雑な概念も容易に理解できました。実践的な応用例と将来的な影響の組み合わせが、聴衆全員の関心を維持しました。

9. Twistly AI（ビジュアルストーリーテリングとブランドデッキに最適）

提供元 Twistly AI

Twistly AIは、プレゼンテーションを単なる企業スライドの羅列ではなく、視覚的なストーリーとして感じさせたいチーム向けです。簡単な概要や長いレポートを投入するだけで、注目を集める画像主導型の資料へと変換します。

作成は簡単。テキストを貼り付けると、Twistlyがレイアウト・タイポグラフィ・フローを自動調整。トピックに合った色パレット・トランジション・アイコンを選択し、編集可能なテキスト・ストックビジュアル・ブランドにマッチしたAI画像でスライドを構築します。

このGamma AI代替ツールは、最終段階でより詳細な制御が必要な場合にGoogleスライドのエクスポートと相性が良いです。チームは共同編集が可能で、リアルタイムにフィードバックを残せます。ロゴ、フォント、色を共有アセットライブラリに保存できるため、新しいプレゼンテーションデッキも常にブランドイメージを保てます。

Twistly AIの主な機能

文書やアウトラインをデザイン重視のAIプレゼンテーションに変換

スライドの文脈とブランドアイデンティティに合致したAI画像を生成

視覚的な一貫性を保つ自動レイアウトとトランジションを適用

ブランド資産とテンプレートを保存し、チーム全体で再利用可能に

Google スライドや PowerPoint へエクスポートして最終納品

Twistly AIの制限事項

共有デッキにおける限定的な分析機能やエンゲージメント追跡

高度なデザイン編集は、AIフロー外では時間がかかる場合があります

画像の多いスライドのレンダリングには安定した接続環境が必要です

Twistly AIの価格

無料 試用版

スターター: 月額4.99ドル

Twistly AIの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

Twistly AIについてユーザーが語る声

あるレビューではこう言っています：

シンプルなテキストが見栄えの良いスライドに驚くほど素早く変換されます。統合機能は完璧に動作し、従来のブラウザベースのツールよりもはるかに優れて高速です。タブを切り替えたりファイルをエクスポートしたりする必要がありません。

シンプルなテキストが見栄えの良いスライドに驚くほど素早く変換されます。統合機能は完璧に動作し、従来のブラウザベースのツールよりもはるかに優れて高速です。タブを切り替えたりファイルをエクスポートしたりする必要がありません。

10. Zoho Show（共同プレゼンテーション管理に最適）

Zoho Showは、コラボレーションと手軽なアクセスを重視するチーム向けのブラウザベースプレゼンテーションツールです。ドキュメントやスプレッドシートと同じ場所で作成・編集・発表が可能で、中小企業やリモートチームに最適です。

リアルタイムで共同作業が可能。コメント機能と変更履歴追跡で連携を強化。カスタマイズ可能なテンプレートから開始、またはPowerPointファイルをインポートして編集。AIフォーマット機能で配置・間隔調整・レイアウト整頓を自動化。最小限の手間で共有可能な高品質スライドを即座に作成。

PPTX、PDF、HTML形式でエクスポートし、リンクを共有して迅速なレビューを実現。ブラウザからライブプレゼンテーションを行い、視聴者が追従する中、スライドをリモート操作することも可能です。Zohoをご利用中なら、WorkDriveやZoho CRMと連携可能。コンテンツと引き継ぎを単一のワークフローで管理できます。

Zoho Showの主な機能

コメント機能とライブ共同編集によるリアルタイムコラボレーションをサポート

完全互換性でPowerPointファイルをインポートし、洗練させましょう

AIレイアウト最適化によるスライドの自動整列とフォーマット

リモート操作でブラウザ上で直接ライブプレゼンテーションをホスト

PPTX、PDF、HTMLを含む複数フォーマットへのエクスポートが可能です

Zoho Showの制限事項

新しいAIプレゼンテーションプラットフォームと比較すると、インターフェースは時代遅れに感じられる場合があります

競合他社より高度なアニメーションやメディアオプションが少ない

Zoho Showの価格

Free

プロフェッショナルプラン： カスタム価格

Zoho Showの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (60件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (20件以上のレビュー)

ユーザーが語るZoho Showの魅力

G2のレビュアーはこう書いています：

Zoho Showは使いやすく、あらゆるデバイスで快適に動作します。特にモバイル端末での使用に最適で、外出先での素早い編集にぴったりです。組み込みのGoogle画像検索機能でビジュアル作成が加速し、PowerPointインポートでは元のフォーマットが維持されるため、共同作業がスムーズに進みます。

Zoho Showは使いやすく、あらゆるデバイスで快適に動作します。特にモバイル端末での使用に最適で、外出先での素早い編集にぴったりです。組み込みのGoogle画像検索機能でビジュアル作成が加速し、PowerPointインポートでは元のフォーマットが維持されるため、共同作業がスムーズに進みます。

ガンマ AIからの移行時にありがちなミス

Gamma AIから新しいAIプレゼンテーション作成ツールへの切り替えは、一見すると簡単なアップグレードのように思えます。しかし多くのチームはプロセスを急ぎ、再フォーマットや習慣の再学習に時間を浪費しています。目標は単に別のツールを見つけることではなく、チームのコンテンツとコラボレーションのニーズに合った、よりスムーズで信頼性の高いワークフローを再構築することです。

以下に、チームが直面する最も一般的な落とし穴とその回避策を示します。

価格だけを基準に選び、エクスポート精度を無視する

安価なAIスライドツールでも、エクスポートが毎回失敗するなら意味がありません。多くのチームは、移行後に初めてレイアウトの問題、フォントの置換、ビジュアルの欠落に気づくのです。

✅ 解決策：コミット前に、チャート・ブランド色・カスタムフォント・アニメーションを組み込んだ簡易「ストレステスト」用資料を作成し、PowerPoint・Google Slides・PDF形式でエクスポートしてみましょう。

エクスポートしたファイルが画面表示バージョンとどれだけ一致しているか、またどの程度の修正が必要かを確認してください。編集可能なPPTXやGoogle Slidesを日常的に使用するチームにとって、エクスポート精度は「あれば良い」機能ではなく、絶対に必要な要件です。

AI生成のみを唯一の要素と仮定し、ブランディングとコラボレーションを無視した場合

最も派手な初稿を生成するツールを選びたくなるのは当然です。しかし問題は後で表面化します。各資料がブランドガイドラインに合わせるため手動修正を必要としたり、チームが変更点を共有して確認する場所を持たなかったりする状況が生じるのです。

✅ 解決策：Gamma AIの代替ツールを評価する際は、「プロンプトからスライド生成」だけに注目しないでください。ブランドキットの固定、共有アセットの保存、コメント・承認・バージョン管理を一元化できるかを確認しましょう。優れたAIプレゼンテーション作成ツールは、最初の5分間の印象だけでなく、チームの日常的なコラボレーションを毎週支えるべきです。

ワークフローやテンプレートを変更せずにプレゼンテーション資料を移行

もう一つのよくある失敗は、古いガンマデッキを新しいツールにドラッグして「そのまま使える」と期待することです。プラットフォームごとにレイアウト、間隔、フォントの処理方法が異なるため、コピペしたスライドはすぐに散らかって一貫性のないデッキになってしまいます。

✅ 解決策：切り替えをスライドシステムの再構築の機会と捉えましょう。まず、新しいプラットフォーム内で、ブランドイメージと、営業プレゼン、四半期業績レビュー（QBR）、社内レビューなどの一般的なユースケースに合致した、再利用可能なマスターテンプレートの小規模なセットを設計することから始めます。

テストと承認が完了したら、最も頻繁に使用するプレゼンテーションをそれらのテンプレートで再構築または移行し、今後一貫性のある体験を実現しましょう。

直感的なAIツールでさえ、新しいプロンプトや設定、エクスポート動作が追加されます。チームは導入時の学習曲線を過小評価しがちで、これが使用方法のばらつきや「あれ、どうやってやったっけ？」という瞬間を招くのです。

✅ 解決策：役割別に短い導入セッションをプランする：ライター向けにはプロンプト作成と構成、デザイナー向けにはレイアウト制御、マネージャー向けには承認フローと共有機能。

同時に、テンプレートの所有権、ブランド設定の変更権限、データとエクスポートの保存方法を明確にすることで、早い段階でガバナンスを確立しましょう。数時間の体系的なセットアップが、後々の高速で信頼性の高いプレゼンテーションデッキにつながります。

📖 こちらもご覧ください： コンテンツマーケティングにおけるAIの活用方法

主要なガンマ AI 代替ツール以外の選択肢を探しているなら、ユニークなワークフローと創造的な自動化機能で注目を集める3つの AI プレゼンテーションツールをご紹介します：

ClickUpが登場

プレゼンテーションツールの切り替えは、単なるスライド作成の手段ではありません。アイデアをいかに形にするかを再考する機会です。Plus AIのような高速AIプレゼン作成ツールを好む方も、Vismeのようなデザイン重視のプレゼンソフトを好む方も、目標は同じです：手間を減らし、ストーリーテリングを深化させること。

次なるガンマ AI 代替ツールを選ぶ際は、テンプレートを超えた機能を備えたツールを探してください。コラボレーションツール、カスタマイズ可能なテンプレート、そして自社ブランドを真に理解する AI 機能を統合したツールこそが理想的です。

真に優れた代替手段とは、今日の創造性をサポートし、明日のチーム拡大に柔軟に対応できるものです。

そこでClickUpが真価を発揮します。ドキュメント、ホワイトボード、ClickUp Brainを接続し、アイデアのプランニング・作成・発表をワンストップで実現。Talk to Textによるアウトライン作成からAIインサイトによる洗練まで、ClickUpは時間を節約しながら際立つスライド作成を支援します。

よりスマートで洗練されたプレゼンテーションを作成する準備が整ったら、今すぐClickUpを無料で試して、あらゆるアイデアを「見せたい」と思えるものに変えましょう。

よくある質問

多くのGamma AI代替プレゼンツールは、単なるWebファースト型デッキではなく、ワークフローとブランド管理に重点を置いています。例えばPlus AIやMagicSlidesはGoogle SlidesやPowerPoint内でネイティブ動作するため、AI生成・編集・共同作業がチームが既に使用するスライドツール内で完結します。 VismeやBeautiful.aiなどのツールは、ブランドキット、ロックされたフォント/色、共有アセットライブラリといった高度なブランド管理機能に加え、豊富なマルチメディアエクスポートオプションを重視しています。ClickUpのようなプラットフォームは、AIをタスク、ドキュメント、ホワイトボード、ダッシュボードと連携させることでスライド作成の枠を超え、プレゼンテーションのワークフロー全体（最終的なデッキだけでなく）を一元管理できるようにします。

はい。Gammaの有料プランでは、PowerPoint（PPTX）、PDF、PNG、Google Slidesへのエクスポートをサポートしています。これにより、プレゼンテーション資料を標準的な編集ツールに移行し、さらに編集を加えることが可能です。レビューによれば、ほとんどのレイアウトは十分に良好な状態で移行されますが、複雑なデザインの場合、エクスポート後にPowerPointやSlidesで軽微な修正が必要になる場合があります。

はい、いくつかのAIプレゼンテーションツールは、ガンマの中核機能である「プロンプトからスライド作成」に匹敵する機能をFreeプランや試用版で提供しています。1. MagicSlidesとPresentations.AIは、Google Slides/PowerPoint内で直接AI駆動のスライドを生成するFreeプランを提供しています。 Zoho Showも、AI支援フォーマット機能を備えた共同編集可能なブラウザベースプレゼンテーションの無料プランを提供しています。2. プレゼンテーションの全ワークフロー（アイデア→コンテンツ→レビュー→タスク）を管理したい場合、ClickUpはホワイトボード、ドキュメント、タスク、ダッシュボードを含む「Free Foreverプラン」を提供しており、有料アドオンでClickUp BrainをAIレイヤーとして追加できます。

唯一の「勝者」は存在しませんが、重視するポイントによって優位なツールが異なります：1. Presentations. AI は自動ブランド同期（ロゴ・色・フォント）と「レイアウト問題のない高忠実度PowerPointエクスポート」を明確に謳っており、ブランド安全なPPTX引き継ぎの優先度が高いなら有力候補です。2. Vismeはブランドキット、再利用可能なテンプレート、マルチメディアエクスポート（PPTX、PDF、ウェブリンク）に重点を置いており、多様なフォーマットで厳格なブランド管理が必要なマーケティングやデザインチームに適しています。3. Beautiful. aiは固定されたブランド設定と、レイアウトを自動調整しながらもPowerPointやPDFへクリーンに出力するスマートスライドを提供します。4.スライドレンダラー自体よりもプロセスレベルのブランド一貫性（コンテンツ、承認、真実の源となるドキュメント）を重視する場合、ClickUpはコピー、アセット、ガイドラインを一元管理しつつ、最終的なプレゼンテーションをGoogle SlidesやPowerPoint経由で出力するのに優れています。

まずは代表的なガンマデッキを数点、PPTXやGoogle Slidesにエクスポートし、候補ツールでの表示を確認してレイアウトやフォントの問題を早期に発見しましょう。次に、古いスライドを全てコピー＆貼り付けする代わりに、新プラットフォームで少数のマスターテンプレート（ピッチ資料、四半期業績報告、レポート作成）をネイティブに再構築します。ブリーフ、AI生成、デザイン、承認の各工程が新スタック内でどこに位置するかを明確なフローで定義し、文書化してください。 最後に、ライター、デザイナー、承認担当者を対象に短時間のトレーニングセッションを実施し、プロンプト、ブランド管理、エクスポート設定を明確にした上で、実際のプロジェクトに展開してください。