無料の写真撮影ショットリストテンプレートで全ての撮影をプランする

現在、マーケターの21%がSEO戦略の要として、滞在時間を延ばすためにビジュアルコンテンツを活用していると回答しています。画像こそが人々を引きつけ、サイトに留まらせる要素です。しかし優れたコンテンツには入念なプランと準備が不可欠です。

そこで写真撮影用ショットリストテンプレートの出番です。必要なショットを体系的に撮影できるよう、焦点を絞ったプランを提供します。シーン番号、ショット番号、ショットの種類、特殊機材の有無、撮影時間を確認できます。

本記事では、主要な写真撮影用ショットリストテンプレートを解説し、自信を持って独自のショットリストを作成できるようご案内します。

🔎 ご存知でしたか？「三分割法」は18世紀の絵画から生まれたもので、写真技術とは無関係です。この用語が初めて登場したのは1797年、カメラが発明されるはるか以前、英国の画家ジョン・トーマス・スミスが絵画の明暗バランスを取るために構図を三分割する方法について記した時でした。 写真業界はこの概念を簡易構図ガイドとして採用し、現在ではカメラアプリで最も一般的な「グリッド」オーバーレイの一つとなっている。

写真撮影用ショットリストテンプレート 一覧

本ブログで紹介したClickUpおよびその他の写真撮影用ショットリストテンプレートの要約テーブルはこちら：

写真撮影用ショットリストテンプレートとは？

写真撮影用ショットリストテンプレートとは、撮影中にカメラマンが撮影をプランしている特定の写真の概要を示す、あらかじめ作成されたチェックリストです。これらは、ショットのカテゴリー、必要なアングル、ポーズ、構図、クライアントがリクエストした画像の構造化されたレイアウトを提供します。

これにより撮影中のあらゆる細部が記録され、ショットやアングルを見逃すことはありません。セットアップから終了までチーム全員が同じ認識を共有でき、多忙な撮影日に不可欠な連携を実現します。

以下に注意すべき点を挙げます：

撮影時間とセットアップ時間のスケジュール管理を支援 し、スタッフは場所と時間を把握できます

複数カメラと複数アングルをサポート しながら、個々のショットを追跡することはありません

生きている撮影記録 となり、ポストプロダクションで確認しながら全てのショットが完了していることを確認できます

照明・場所・特殊機材の明確化を促進し、直前の変更や取り逃した瞬間を減らします

優れた写真撮影用ショットリストテンプレートとは？

優れた撮影ショットリストテンプレートは、その意図を実行可能な明確な選択肢に変換します。使いやすく、一目で把握でき、最初の構想から最終納品まで全員が同じ認識を共有できるよう設計されているべきです。

✅ 各ショットをクライアントの目標・メッセージ・対象層に整合させるため、単なるチェックリストではなくストーリーを紡ぐプランを実現します

✅ ムード、色、構図のメモといったビジュアルリファレンスやスタイルのヒントを含み、チームが一目でルック＆フィールを統一できるようにします

✅ 使用権、モデルリリース、アクセスと許可の必要性、バックアップ場所、天候や遅延への対応メモなど、実用的なガイドラインを網羅

トップ11 写真撮影用ショットリストテンプレート

写真を撮るのではなく、創り出すのだ。

写真を撮るのではなく、創り出すのだ。

アンセル・アダムスの言葉は写真の精神を的確に捉えている。しかし撮影プランを立てる際、仕事は一箇所にまとまることは稀だ。スプレッドシートのショットリストテンプレート、PDFのコールシート、ムードボードの参考資料、チャットのフィードバック、そしてメモやキャプション用に別のAIツールを使うこともある。

この断片化は典型的な仕事の拡散であり、タスクやファイル、更新情報が連携しないアプリに散らばり、時間と労力を浪費させています。

ClickUpはその課題を解決します。タスク、写真、スケジュール、ドキュメントがすべて単一のスペースに統合された、初のAIワークスペースです。

プロジェクトやファイルを完全に把握したAI「ClickUp Brain」を活用すれば、メモを要約したり、文脈に沿って撮影リストを洗練させたり 🧠 することも可能です。

統合型AIワークスペースと連携する11種類の撮影ショットリストテンプレートをご紹介します。ご自身のスタイルに合った構成から始め、ClickUpの機能を組み合わせて撮影を円滑に進めましょう。

1. ClickUp フォトグラファー戦略プランテンプレート

ClickUpフォトグラファー戦略プランテンプレートは、スタジオの目標・キャンペーン・撮影カレンダーを一元管理します。これにより、タイムラインと成果物が同一ワークスペースに統合されるため、各キャンペーンに即した現実的な撮影リストテンプレートの作成が容易になります。

タスクやカスタムフィールドをカスタマイズ可能。シーン番号、ショット番号、ショットタイプ、カメラアングル、ショットサイズ、撮影時間、特殊機材などを追加できます。リスト、ガントチャート、タイムライン、ワークロードビュー、目標といったビューで、場所やスタッフを跨いだショットシーケンスの進行状況を確認できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

スタジオの目標、撮影キャンペーン、詳細なショットリストを1つのClickUpスペースで連携

クライアント別、場所別、日付別に撮影をグループ化して、どのプロジェクトが同じスタッフや機材を競合しているかを確認できます

ガントチャートビューとタイムラインビューを活用し、全計画ショットのセットアップ時間、撮影時間、納期を可視化

主要な撮影日に合わせて、写真家、アシスタント、エディターの作業量を追跡し、バランスの取れたスケジュールを確保します。

✨ こんな方に最適： ビジネス目標と詳細な撮影リストを同じClickUpワークスペースでプランしたいスタジオ。

💡 プロのコツ： ClickUp Brainで散らかったアイデアを整理された撮影リストに変換しましょう。ラフなメモ、クライアント電子メール、ムードボードのコメントをClickUp DocsやClickUpタスクにドロップし、ClickUp Brainに「これをシーン番号、ショット番号、ショットタイプ、場所フィールド付きの構造化された撮影リストに変換してください」と指示します。 ClickUp Brainで長くて複雑なメモを分かりやすいチェックリストや要約に変換しましょう。 ClickUp Brainは長文スレッドを要約し、次のステップを提案するため、常に使いやすく追跡しやすいリストが完成します。タスク、ドキュメント、ホワイトボードを横断して機能するため、フィードバックが入り次第同じ撮影リストを改良でき、一から作り直す必要がありません。

2. ClickUp クリエイティブブリーフホワイトボードテンプレート

ClickUpクリエイティブブリーフホワイトボードテンプレートは、撮影開始前に目標や参考資料をまとめるのに役立ちます。ムード画像、色リファレンス、タイポグラフィ、例となるフレームを配置し、撮影ショットリストテンプレートを作成する前に全員で見た目を合意しましょう。

コンセプトが確定したら、メモや形をタスクに変換し、シーン番号、ショット番号、ショットタイプ、ショットサイズ、カメラの動き、カメラアングルなどのフィールドを追加できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

共有ホワイトボード上で、各ショットごとのビジュアルリファレンスと書面メモを収集

ボード上のアイテムを、明確な所有者・期日・詳細な撮影フィールド付きタスクへ数クリックで変換

リストビューとタイムラインビューを活用し、シーン・場所・時間帯ごとに特定のショットをグループ化

クライアントのフィードバック、承認、修正されたフレームを、影響を受けるショットに直接紐づけて管理

✨ こんな方に最適： クリエイティブディレクター、ブランドチーム、フォトグラファー、プロデューサー。スムーズに共有できるブリーフを求めている方へ。

3. ClickUpプロジェクトチェックリストテンプレート

基本が疎かになると撮影は台無しになる：バッテリーが充電されていない、バックアップドライブの担当者が誰か誰も覚えていない。シンプルなチェックリストで防げるが、チームが普段仕事をする場所に存在してこそ効果を発揮する。ClickUpプロジェクトチェックリストテンプレートは、撮影準備を簡単に参照できるチェックリストに変える。

メモや電子メールに散らばったタスクではなく、プリプロダクション、撮影日、ポストプロダクションごとに明確な所有者や日付付きの順序立てられたタスクを取得できます。リスト、ガントチャート、カレンダー、ワークロードビューにより、複数のクルー、場所、納品物の重複を確認でき、撮影日前に再調整が可能です。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

次のプロジェクトをプリプロダクション、撮影日、ポストプロダクションのステップに分割し、各ステップを完了確認できます

ブリーフ、ロケーションマップ、コールシートをタスクに直接添付すれば、ファイルを探す手間がなくなります

場所、照明セットアップ、スタッフごとにチェックリストアイテムをグループ化することで、異なるアングル間のリセット作業を削減

ガントチャートビューとカレンダービューを活用し、プランされた各撮影ブロックに十分な時間が確保されていることを確認してください

✨ こんな方に最適： ステップごとのチェックリストとして機能し、追跡可能なショットリストとしても使えるツールを求める写真家やプロデューサー。

🎥 タスク管理でお困りですか？ ClickUpのビデオ解説をぜひご覧ください：

4. ClickUp イベントプランテンプレート

ライブイベントは展開が速く、理想的なシナリオ通りに進むことは稀です。そのため、ロジスティクスと撮影リストが別々の場所にあると、重要な瞬間を見逃しがちです。ClickUpのイベント計画テンプレートは、ベンダー、タイムライン、場所を撮影仕事と連携させます。これにより、撮影リストはイベントを運営する同じプラン内に配置されます。

イベントの各セグメントごとにタスクを作成し、カスタムフィールドやサブタスクを追加できます。個々のショットシーケンスには、シーン番号、ショット番号、ショットタイプ、カメラポジションなどを設定可能。さらにリストビュー、ボードビュー、カレンダービュー、タイムラインビューを活用すれば、スタッフの動きや主要なキュー間のセットアップ時間を可視化できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

式典、スピーチ、パフォーマンス、移行を明確なタイミングと担当者と共に計画する

フロアプラン、座席チャート、照明配置図を添付し、実際のスペースを反映した撮影プランを立てましょう

複数の角度や複数のカメラを部屋間で調整し、スタッフの重複配置を回避

カレンダーとタイムラインビューを活用し、主要ショットの撮影時期とチームの配置場所を可視化

✨ こんな方に最適： イベントプランナー、写真責任者、ブランドチーム。ロジスティクスと撮影リストを一元管理したい方へ。

5. ClickUp リストテンプレート

ほとんどの撮影はアイデアの奔流から始まります：気に入った場所やクライアントの必須要件を様々なファイルに書き留める段階です。ClickUpリストテンプレートは、それらのアイデアを明確な撮影ショットリストテンプレートに変換し、個々のショットを追跡可能なタスクとして管理できるようにします。

リストビュー、ボードビュー、ガントチャートビュー、カレンダービューを切り替え、同じ情報をスケジュール、カンバンボード、シンプルなチェックリストとして確認できます。撮影現場のメモとしてコメントを追加し、各フレームを撮影するたびにタスクを完了としてマークすれば、ポストプロダクションで参照できる整理されたショットログが残せます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

一貫したフィールドとステータスで、必要なショットをすべて1つのリストにまとめて管理

場所、被写体、時間帯で絞り込み、次の仕事ブロックに集中しましょう

複数のアングルショットを単一のシーンにグループ化すれば、セットアップが変わっても混乱しません

リストをクライアントやスタッフと共有し、撮影範囲について全員が認識を共有できるようにします

✨ こんな方に最適： あらゆるプロジェクトに合わせてカスタムできる、わかりやすいショットリストテンプレートを求める写真家、スタジオコーディネーター、クリエイティブチーム。

6. ClickUp カレンダーテンプレート

撮影を1回ずつプランしていると、編集作業や新規依頼がカレンダーに積み上がることに気づかず、予定を詰め込みすぎてしまうことがよくあります。ClickUpのカレンダープランナーテンプレートを使えば、撮影と関連するショットリストを数週間から数ヶ月にわたって一覧表示できるため、実際に守れるスケジュールを立てられます。

各撮影ごとにタスクを作成し詳細なショットリストを添付。撮影時間・集合時間・セットアップ時間のフィールドを活用し、現実的なブロック計画を立てられます。要約・タイムライン・月間プランナービューで、過密スケジュールや長時間空いた日、バッファが必要な連続セッションを即座に把握可能。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

撮影スケジュール、編集セッション、納品予定をチーム全員が確認できる共有カレンダーに計画します

集合時間、セットアップ時間、撮影時間などの時間軸に基づく詳細を追加し、撮影日が混同しないようにします

撮影リスト、コールシート、場所メモをカレンダーイベントに直接添付

タイムラインと要約ビューを活用し、週末に詰め込むのではなく、仕事を数週間に分散させてバランスを取りましょう

✨ こんな方に最適： スケジュールと撮影リストを常に同期させたいプロデューサー、撮影責任者、スタジオマネージャー

7. ClickUp カンバンテンプレート

ClickUpのカンバンテンプレートは、プリプロダクション、撮影現場、編集、納品といったフェーズをカードが移動する様子を追跡し、撮影の進捗管理を支援します。

各カードはシーン、場所、成果物を表し、タスク説明やチェックリスト内に独自の簡易ショットリストを保持できます。これにより、特に複数のプロジェクトを同時に進行させる際に、ショットリストテンプレートを視覚的に管理する手段を提供します。

シーン番号、ショット範囲、場所、スタッフ情報をカスタムフィールドとして追加可能。特定のショットが撮影・承認されるたびに、カードを列間でドラッグして進捗管理できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

仕事を「計画」「撮影」「編集」「納品済み」といったシンプルな列で整理

各カードに詳細なショットリスト、参考画像、コールシートを添付ファイルとして添付

クライアント別、制作別、日別でカードをグループ化すれば、進捗が一目で把握できます

作業中の仕事を制限し、チームが一度に多くのシーンに分散するのを防ぎます

✨ こんな方に最適： 撮影や関連ショットリストの管理にボードビューを好むビジュアルプランナー。

🎥 AIは技術者のためだけのものではありません。あなたの新しいパーソナルアシスタントです。このビデオでは、AIを活用して反復タスクを処理し、新しいアイデアをブレインストーミングし、プロジェクトを順調に進める方法を具体的にご紹介します。スケジュール管理、リサーチ、プロジェクト管理、コンテンツの再利用など、AI活用の例をご覧いただけます。 最終的には、以下のことがわかります： ✅ AIにすぐに任せられる5つのタスク ✅ 多忙なプロフェッショナルのための最高のAIパーソナルアシスタントツール ✅ AIをバックグラウンドで動作させるシンプルなワークフローの設定方法

8. TemplateLAB提供 ワード版 ウェディング撮影リストテンプレート

via TemplateLAB

結婚式当日は感動と小さな魔法のような瞬間で満ちています。しかしそのペースの速さゆえ、見落としがちな点に気を配る余裕はほとんどありません。

TemplateLABのWordウェディング撮影リストテンプレートは、印刷可能な構造化されたレイアウトを提供。撮影を約束した全ショットを明確にリスト化し、当日の流れを確実に把握できます。Word形式のため、列のカスタムや家族名の追加、各撮影者用の印刷が簡単に行えます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

編集・印刷可能なシンプルなテーブルで、結婚式当日の全行程をプランしましょう

各ショットごとに、ショットサイズ、カメラアングル、カメラの動きといった技術的な詳細を記録する

シーンや場所ごとに撮影をグループ分けし、チームが効率的に移動できるようにする

ポストプロダクション中に素早く確認できる記録を残し、撮影範囲を確実に把握しましょう

✨ こんな方に最適： Wi-Fiが不安定な時でも使える、クラシックな印刷用ショットリストテンプレートを求めるウェディングフォトグラファーやコーディネーター。

9. Vimeo提供 スプレッドシート＆Word用撮影リストテンプレート

via Vimeo

『オールドボーイ』の廊下での決闘シーンを覚えているだろうか？カットなしで一気に見せられるあの構造を、Vimeoのスプレッドシート＆ワード撮影リストテンプレートが再現。映像や写真の撮影プランを、より詳細に組み立てるための骨格を提供します。

スプレッドシートバージョンには、シーン番号、ショット番号、説明、場所、ショットタイプなどの要素を記入する列が含まれており、各行が1つのショットを完全に表します。現場で紙媒体を好む場合は、同じレイアウトをシンプルなWordやPDFのチェックリストとしてエクスポートまたは印刷できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

シーン番号、ショットの種類、カメラの動き、機材用の既成の列を活用し、一からシートを作成する必要はありません

場所、時間帯、または俳優ごとにショットの順序を変更し、効率的なスケジュールを作成できます

スタッフの仕事の進め方に合わせて、スプレッドシートフォーマットと印刷可能なフォーマットを切り替えられます

各ショットの横に、音声、フレームレート、特殊機材に関する詳細なメモを記載

✨ こんな方に最適：ノートパソコンでも紙でも使える柔軟なショットリストテンプレートが必要な映像制作者、広告チーム、写真家。

10. Template.net提供 撮影ショットリストテンプレート

類似したクライアント向けに同じ撮影リストを毎回一から作り直した経験があれば、その繰り返しがどれほど時間を浪費するかお分かりでしょう。Template.netのフォトグラフィー撮影リストテンプレートは編集可能な構造を提供するため、毎回レイアウトを再構築することなく、シーンやメモを直接入力できます。

見出しの調整、行の追加、フィールドの名称変更が可能で、撮影の種類を問わず、レイアウトを自身の仕事スタイルに合わせられます。カスタマイズ性が高いため、シーン番号、ショット番号、ショットサイズ、ショットタイプ、場所、被写体、必要な追加メモなどの列を追加できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

数クリックでカスタマイズ可能な既製の撮影ショットリストテンプレートから始めましょう

シーン・場所・被写体の考え方に合わせて、列を追加・削除できます

各クライアントごとにファイルを複製し、個別の詳細や要望を一箇所にまとめて管理しましょう

現場で使用するためのエクスポートバージョンや印刷バージョンを作成しつつ、後日のためにデジタル記録も保持できます。

✨ こんな方に最適： 自分でデザインせずに、カスタマイズ可能でクライアント対応済みの撮影リスト文書が必要な写真家やスタジオ。

11. Milanoteによるフォトシューティング用ショットリストテンプレート

via Milanote

Milanoteのフォトシューティング用ショットリストテンプレートは、参考資料とタスクを並べて管理できるビジュアルボードを提供します。画像、スケッチ、色スウォッチをボードにドラッグ＆ドロップし、場所や具体的なショットのテキストカードを追加できます。

スタジオの壁にプランを貼っているような感覚でありながら、すべてがデジタル化され、チームやクライアントと簡単に共有できます。ボード上の列やグループを活用して、撮影場所・衣装・時間帯ごとに撮影リストテンプレートを整理し、チェックボックスを追加すれば、各ショットを撮影するたびに確認できます。

コメント機能と共有リンクにより、照明キューやバックアップ案などの詳細をメンバーが簡単に追加できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

ビジュアルインスピレーションと書面によるショット詳細を、1つの柔軟なボードに統合

シーン・部屋・衣装ごとにショットをグループ化すれば、一日のフローが一目で把握できます

各カードにチェックリストを追加し、ショットの複数アングルやバリエーションを追跡管理

撮影日前日にクライアントや協力者とボードを共有し、迅速な承認を得られます

✨ こんな方に最適：共同作業用のボードスタイル撮影リストを、ムードボード兼チェックリストとして活用したいビジュアルプランナー。

ClickUpで完璧な撮影のプランを立てる

ここまでお読みいただいた方なら、撮影リストの例、最終撮影リスト、詳細なプリプロダクションプロセス、カメラセットアップの詳細を含む成功するプランの静かな力をご存知でしょう。

詳細をすべて把握していれば、複雑さに関わらず特定のショットを設定できます。

すべてが一箇所に集約されるため、撮影リストテンプレートはカレンダー、ホワイトボード、ブリーフ、タスクのすぐ隣に配置されます。

