創造性と生産性向上のためのGalaxy AIプロンプト活用術

Galaxy AIは単なるスマート機能の集合体ではありません。Samsungデバイスに直接組み込まれた創造的なコパイロットです。適切なプロンプトを用いれば、アイデアの下書き作成、思考の整理、ラフなメモを洗練されたコンテンツへと変えることが可能です。

創造性の火花が必要な時こそ、Galaxy AIプロンプトが真価を発揮します。見出しに詰まった？数秒で10の候補を生成。デザインのインスピレーションが必要？バリエーションをスケッチしたり、新たな視点を提案したりします。

たった一つの巧みなプロンプトで、プランや旅行計画さえも立案できます。

このガイドでは、Galaxy AIプロンプトを活用してこれら全てをやることの方法を、ステップバイステップで詳しく解説します。最適なプロンプトの選び方、効果的な表現方法、そしてGalaxyデバイスに組み込まれた創造性と生産性の可能性をロック解除する秘訣を学びましょう。

Galaxy AIとは？

Galaxy AIは、サムスンのスマートフォン、タブレット、ノートパソコンに組み込まれた、デバイス内およびクラウド対応の人工知能機能群です。文章作成、画像生成、ビデオサポート、日常的なコンテンツタスクのためのツールを提供します。

このAIマーケティングツールには、様々なタスクに合わせて組み合わせ可能なジェネレーターとアシスタントの機能が搭載されています。具体的には：

ライブ翻訳： 通話をリアルタイムで翻訳し、言語を超えて自然に会話できるようにします

チャットアシスト: メッセージを異なるトーンで書き換え、より明確なコミュニケーションを実現します

通訳者： 対面会話向けに分割画面による双方向翻訳をプロバイダーが提供します

メモアシスト： メモを要約し、テンプレートを作成し、テキストを自動でフォーマットします

文字起こしアシスト： 音声録音を正確な文字起こしと要約に変換します

サークルで検索： 画面上のあらゆるものを丸で囲むだけで、即座に検索できます

生成編集： AI画像生成技術でオブジェクトを除去したり背景を拡張したりします

写真アシスト： ワンタップで画像を強化し、編集を提案

スケッチから画像へ： シンプルなスケッチをリアルな画像に変換します

AIキーボードアシスト: 入力中に、より明確で洗練されたテキストを提案します

AIサマリー： 長文記事や文書を素早く読みやすい要約に短縮します

ハイブリッドAI: 高速なデバイス内処理と高度なクラウドベースの知能を融合

Galaxy AIプロンプトの仕組み

Galaxy AIプロンプトは、システムに生成・形・改良してほしい内容を指示する役割を果たします。

プロンプトを入力すると、プラットフォームはそれを基に、目指す出力のフォーマット、トーン、長さ、目的を理解します。これは文章作成、要約、プラン立案、画像生成の全領域に適用されます。

明確なライティングプロンプトは、構造化されたアウトライン、短い要約、洗練された下書き、ビジュアルコンセプトなど、Galaxy AIが核心的なタスクを特定するのに役立ちます。システムは提供された詳細に基づいて結果を生成するため、プロンプトが目標に近づけば近づくほど、出力はより正確で有用になります。

Galaxy AIプロンプトが役立つ理由

GalaxyAIプロンプトテンプレートは、プラットフォームが生成するコンテンツの品質と焦点性を向上させ、クリエイティブ作業から仕事関連タスクまで幅広く活用できます。具体的には以下の支援が可能です：

文章出力のトーン、構造、フォーマットの設定

追加情報を明確な要約やアウトラインに変換する

キャンペーンコンセプトとコンテンツの方向性を導く

より強力な画像生成のための詳細追加

下書きの修正や手直しに費やす時間を削減

様々な役割やプロジェクトにおける進捗を迅速にサポート

Galaxy AIプロンプトの種類

ユースケース別に整理した25のGalaxy AIプロンプトをご紹介します。📝

コンテンツ作成プロンプト

教室における倫理的なAI活用に関する900語のブログ記事のアウトラインを作成してください。H2およびH3見出し、K-12教育現場の実例、教師が提起する可能性のある懸念事項、簡単な導入部とまとめ部を含めてください。 この下書きを、明瞭さとフローを改善するために書き直してください。元の意味は維持しつつ、冗長な文を簡潔にし、不自然な接続を修正し、段落構成を改善し、全体を通してトーンの一貫性を確保してください。 新興デジタルクリエイティブトレンドに関する電子メールニュースレターのイントロを5つ作成（各70～90語）。トーンを変化させてください：・鼓舞的なトーン・データ駆動型のトーン・会話調のトーン・挑発的なトーン・ストーリーテリング重視のトーン 長編コンテンツを短編Clipに再利用する方法を説明する5分間のYouTubeスクリプトを作成してください。編集用のタイムスタンプ、最初の10秒間の視聴者を引きつける提案、そして実践可能な3つのポイントを含めてください。 個人ブランディングの基礎を教える作成者向けに、LinkedIn投稿アイデアを10個開発してください。フォーマットを組み合わせて：教育的なスレッド3つ、クイックヒント3つ、誤解を解く投稿2つ、舞台裏の洞察2つ

マーケティングとソーシャルメディアのプロンプト

新サプリメントラインをローンチするウェルネスブランド向けに、30日間のInstagramコンテンツカレンダーを作成する。週ごとのテーマ、リール/カルーセル/ストーリーの組み合わせ、キャプションのフレームワーク、健康志向のオーディエンスに向けた最適な投稿時間を盛り込む。 多忙なビジネスパーソン向け語学学習アプリのFacebook広告を5種類作成。認知広告1点、機能強調の検討広告2点、期間限定オファーのコンバージョン広告2点。各広告は125文字以内に収めること。 生産性向上ビデオ向けの目を引くTikTokフックを12個生成。各フックは10語以内で、パターン中断を活用し、テキストオーバーレイと音声オープニングの両方のオプションを含めること。 プレミアムコーヒーサブスクリプションサービス向けブランドボイスガイドを作成する。4～5つのコアボイストラクトを定義し、各項目ごとに推奨事項と禁止事項を提示。8～10のサンプルフレーズを含め、競合他社のボイス例との対比を示す。 サステナブルなビーチウェアの夏の新商品発売に向けたInstagramキャプションを7つ作成（100～150文字）。環境に優しい素材のメッセージを盛り込み、明確な行動喚起（CTA）を含め、関連するハッシュタグを2～3個追加し、トーンを変化させてください。

教育と学習のプロンプト

散らばった講義メモを体系的な学習ガイドに変換しましょう。明確な見出しで整理し、段落を箇条書きに変換し、重要用語をハイライトし、最後に簡単な5項目の復習チェックリストを追加します。 中学生向けに光合成を会話調で説明してください。4～5つの簡単なステップに分解し、身近な例えを用い、専門用語は避け、覚えやすい一文の要約を含めてください。 高校生向けデジタルプライバシーの45分プランを作成してください。学習目標、10分間のディスカッション導入、実践的な活動2つ、振り返りの質問、宿題を含めてください。 気候変動に関する12ページの研究論文を、大学新入生向けに150語の説明文に要約してください。3つの主要な発見を抽出し、方法論を簡潔に説明し、この研究が重要な理由に関する背景情報を追加してください。 第二次世界大戦に関する10問の多肢選択式クイズ問題を生成してください。内容：日付、主要人物、主要なイベント。難易度：易しい問題3問、中程度の問題4問、難しい問題3問。各問題に正解と簡潔な解説を含めてください。

生産性とワークフロー向けプロンプト

これらのミーティングメモを洗練されたプロジェクト概要書に変換しましょう。明確なセクションで構成します：プロジェクト目標、範囲の境界、三段階のタイムライン、仕様付きの主要成果物、関係者、予算範囲、未解決の質問事項 4～6件のクライアントを管理するフリーランスデザイナー向けの週間計画テンプレートを設計してください。プロジェクトタスク、クライアントの納期、管理業務、フォローアップリマインダー、優先度付けシステムを含むセクションを設けてください。 複数回のフィードバックラウンドにわたるクライアント修正依頼を管理する6段階のプロセスを作成してください。各ステップのテンプレートで実践可能にし、バージョン管理のヒントを含め、スコープクリープ対策の意思決定ツリーを追加してください。 この45分間のミーティング議事録を、整理されたアクション文書に要約してください。決定事項を抽出し、担当者付きで次のステップをリストアップし、リーダーシップの入力が必要な障害要因を特定し、保留アイテムがあればメモしてください。 マーケティングコンサルタント向けに、50語、100語、150語の3種類のプロフェッショナルな経歴バージョンを作成してください。自信を持ちつつ親しみやすい口調で、専門分野を強調し、顕著な結果を含め、簡潔な表現を心がけてください。

画像生成プロンプト

シルエットの超高層ビルが立つ夕焼けの都市景観をイラスト化。デジタルペインティング調で、空には温かみのあるオレンジと紫のグラデーション、柔らかな大気のかすみ、穏やかでありながら活気ある雰囲気を表現。 ミニマルな白い背景に高級香水ボトルの製品写真を撮影。柔らかな影、左側からの指向性照明、繊細なガラスの反射、ゴールドのアクセントキャップ、ラベルにはエレガントなセリフ体タイポグラフィを追加。 若い発明家のキャラクターイラストをデザイン：・好奇心旺盛な表情の12歳・乱れた髪・額に保護ゴーグル・パッチ付きデニムジャケット・工具でいっぱいのリュックサック・温かみのあるアースカラー・アニメーションに適したクリーンなベクタースタイル 4K解像度で静謐な森のデスクトップ壁紙を生成してください。高い松の木々、ブランチの間から差し込む柔らかな朝の日差し、地面付近の薄い霧、豊かな緑色の色パレット、浅い被写界深度を含め、前景に焦点を当ててください。 未来的なワークスペースの情景を創造しましょう。ミニマルな浮遊デスクでプロフェッショナルが働くシーンです。データ可視化を表示する半透明のホログラフィックディスプレイ、青みがかった白のアンビエント照明、洗練されたテクノロジー、温かみと集中力、革新性を演出する植物を加えてください。

Galaxy AIプロンプトを最適化するコツ

Galaxy AIから最高の結果を得るには、入念なプロンプト設計が必要です。

出力品質を最大化するための主要な鍵は以下の通りです：

制約条件を前倒しで設定： 単語数リミット、フォーマット要件、トーン指定などをプロンプトの冒頭に配置しましょう。Galaxy AIは初期指示を優先処理し、制約条件が先にある場合により正確な結果を提供します

「悪い例」テクニックを活用： 望まない結果と望む結果を同時に示すことでGalaxy AIを導く。「シナジーのような企業用語は避ける」という指示は、「カジュアルな口調」といった曖昧な要求よりも優れた文章を生成する

品質チェックポイントを追加： 複雑なプロンプトの末尾に「応答前に、このリクエストの最も重要な要素を3つ特定してください」と追加します。Galaxy AIは優先順位付けを改善し、出力生成前に誤解を検出します。

複雑なプロンプトを段階的に構築： まず概要をリクエストし、確認した上で詳細化を依頼します。これにより構造上の問題を早期に発見でき、最終的な結果の質が向上します

まずエッジケースでテスト：日常タスクの前に、技術的に高度なシナリオや特殊なフォーマットなど、難易度の高いケースを実行しましょう。複雑な処理を適切にこなせれば、より単純なタスクでは優れた成果を発揮します。

避けるべきよくある間違い

Galaxy AIは明確な指示で効果を発揮しますが、特定の習慣が誤った方向へ結果を導くことがあります。避けるべき点を以下に示します。

間違い ❌ 何が問題なのか 🚩 代わりにこれをやってください ✅ タスクではなく思考のように読めるプロンプト AIは断片的な情報を拾い上げ、まとまりのない焦点の定まらない出力を生成する 要求事項は明確な指示として記述し、思考の羅列（ブレインダンプ）にしないこと プロンプト途中で目標を切り替える 出力は関連性のない意図を融合します（例：要約＋スクリプト＋キャプション） プロンプトごとに目的を1つに絞ることで、結果を明確に保ちます トーンを指定するが具体的な指示を与えない AIはデフォルトで無難な中間的な表現を選択します 求める雰囲気、ペース、または個性をメンションしてください 階層構造のないキーワードの提供 AIはランダムな単語を過度に強調し、優先度を無視する 最も重要な事項とオプションの詳細を明確に区別する 互いに矛盾するフォーマットのリクエスト 矛盾する指示は一貫性のない構造を生む フォーマットと目標（例：アウトライン vs. 段落）を一致させる 制約を飛び越えて創造的なタスクに取り組む 画像や文章の出力が曖昧になったり、文字通り過ぎたりする リミットを追加：スタイル、角度、構図、長さ、焦点 意図を混乱させるフィラーワードの使用 AIは曖昧な表現（「たぶん」「まあ」「ちょっと」など）を誤って解釈します 明確で決断力のある指示を書く 新たな方向性なしにフィードバックを提供すること /AIはわずかな調整を加えながら同じパターンを繰り返す 変更すべき点と維持すべき点を明示する

Galaxy AIの制限事項

Galaxy AIは日常的な創造的タスクや生産性向上に信頼できますが、出力結果を形作る限界はまだ存在します。例：

Galaxy AIのいくつかの機能はクレジットを消費し、画像ツールは一度に多くのクレジットを使用します。タスクの実行後まで、そのコストが不明確な場合がよくあります

一部の生成ツール（ 長文ライティングアシスタントなど ）は優れた性能を発揮する一方、未熟な印象を与えるものや、浅く反復的な出力を生成するものもある

複雑な推論が弱い；多ステップタスク（戦略、フレームワーク、多層的な指示）はしばしば表面的なリストに平坦化される

Galaxy AIは生産性ツールや出版ツールと深く連携していないため、実際のワークフロー実行には依然として外部アプリが必要です

ClickUp BrainがGalaxy AIのリミットをどう解決するか

Galaxy AIはアイデア生成を支援しますが、あなたの仕事と接続しません。タスクやプロジェクト、文書、チームの既定方針を理解せずに質問に答えるだけです。この断絶により、自ら情報を繋ぎ合わせる必要が生じ、作業が遅延します。

ClickUpは世界初のコンテクスト対応AIワークスペースとしてこの課題を解決します。プロンプトを発行するたびにツールを切り替えたり背景を再構築したりする必要はありません。

一つのワークスペースに留まり、ClickUp Brainは質問した瞬間に仕事内容を理解します。これによりAIの乱立も解消されます。複数のアシスタントを別々のアプリで扱う必要がないためです。人間とエージェントが協働するための100%のコンテキストと単一の場所を提供します。

実際の仕事に基づいた回答を得る

ClickUp Brainで作業スペース内のステータス把握と明確な次ステップを可視化

ClickUp Brainはタスク、ドキュメント、チェックリスト、プロジェクト構造内に組み込まれています。 質問すると、要件、メモ、更新内容、リンクされている資産など、チームが実際に作成した仕事内容から情報を抽出します。

Galaxy AIは運用環境へのアクセス権限がないため、この処理をやることができません。そのため、Galaxy AIデバイスからノートパソコンへファイル検索のために移動するといった仕事のループに陥り、仕事の拡散に悩まされることになります。

Brainなら、まったく違います。

例えば、複数チームが関わる拡張プロジェクトを調整しているとします。エンジニアリング、財務、オペレーションの各部門におけるステータスを要約するようClickUp Brainに指示します。ClickUp Brainはワークスペース内の活動を分析し、進捗状況、遅延箇所、次のアクションを正確にまとめたスナップショットを提供します。この情報を基に、経営陣への報告、タイムライン調整、フォローアップの割り当てを行います。

ClickUp Brainのユーザーは、ChatGPT、Claude、Geminiといった複数のプレミアムLLMモデルをClickUpから直接利用可能です。そのため、別のツールを開くことなく、必要な思考スタイルを選択できます。

ClickUp Brainでツールを切り替えずに複数のLLMを活用

📌 このプロンプトを試してみてください：このプロジェクトをレビューし、主なリスク、所有者、保留中の決定事項を要約してください。次回のレビューに向けたフォローアップステップを提案してください。

生産性向上のためにClickUp Brainを活用する様々な方法をご紹介します：

ワークスペースについてClickUp Brainに質問する

マーケティング： 散らかったキャンペーンプラン 散らかったキャンペーンプラン のClickUpドキュメント を、リンクされている調査タスクや過去のパフォーマンスメモから洞察を引き出す構造化されたブリーフに変換します

エンジニアリング: ClickUp Brainにスプリント内のバグ報告をスキャンさせ、プラットフォームやデバイスを横断したパターンをハイライト表示させれば、チームが根本原因をより迅速に修正できます

人事・人材オペレーション: 長文のパフォーマンス評価を、 長文のパフォーマンス評価を、 ClickUpタスク に保存された目標を反映した、整理された成長プラン（ドキュメント内）に変換します

カスタマーサポート： 機能タスクに関連付けられた複数のサポートチケットから、最も頻繁に発生する問題を要約し、製品チームが実際の傾向を把握できるようにします

財務：月次決算前に予測プロジェクトを確認し、ClickUp Brainにリスク、未処理の所有者アクション、今後の期限の概要を提示させる

💡 プロのコツ：「反対」のテクニックが有効です。表現が堅すぎる場合は「友達にテキストするメッセージ風に」と指示を。カジュアルすぎる場合は「上司に伝えるならどう言う？」と。瞬時に調整できます。

BrainGPTでシンプルなプロンプトを使って仕事を管理する

ClickUp BrainGPTをツールやタスクを横断するAIスーパーアシスタントとして活用

BrainGPTは 、複雑な仕事向けに最も強力なLLMと最高性能の階層へのアクセスを提供することで、ClickUp Brainの機能をさらに拡張します 。

Galaxy AIがデバイス上でアイデア・要約・クリエイティブ出力を生成する一方、BrainGPTはデスクトップ向けAIスーパーアプリとして、ワークスペース内で高度な推論・重厚な分析・大規模コンテンツ生成が必要な場面で活躍します。

より迅速な応答、高品質な出力、長文処理の信頼性向上を実現。モバイルでの創造活動から本格的な実行段階へ移行する際の、AIが完璧にサポートするデスクトップAIコンパニオンです。まもなくBrainGPTが、調査から実行まですべての業務を支える単一のAI基盤となります。

💡 プロのコツ：Brainと同様に、BrainGPTも複数のLLMを搭載しています。これにより、各AIツールの強力な機能を最大限に活用し、使用ケースに合わせて柔軟に選択できます。例えば： Claude を通せば戦略ナラティブのフローがより滑らかに進む

クライアント向け文書作成は ChatGPT で洗練されます

Gemini を活用すれば、調査や技術的な分析もより明確に伝達できます

DeepSeek によるハイレベル合成が確実に機能します

画像生成と、ClickUp Brainを通じた100%の仕事コンテキストを必要とするタスク ClickUp Brain内でLLMを切り替えて、AI体験をパーソナライズしましょう

タスク、ファイル、ウェブソースをまたいでスマートに仕事をする

ClickUpエンタープライズサーチで、接続アプリ全体のファイル・タスク・ドキュメントを一元ビューで表示

BrainGPT内のClickUpエンタープライズ検索を活用すれば、GitHub、Google Drive、SharePointなどの連携ツールからデータを取得し、プロジェクトタスクの横に直接結果を表示できます。これにより、デジタルワークスペースを単一の統合ナレッジベースとして活用できます。

例えば、コンプライアンス監査を計画する場合。BrainGPTに「Google Drive、SharePoint、過去の監査タスクからGDPRコンプライアンスに関連する全文書をリストアップ」と指示します。BrainGPTが統合リストを返すため、それらをコンプライアンスタスクに直接添付ファイルとして添付できます。

口に出した考えを実行可能な仕事に変える

ClickUp BrainGPTの「Talk to Text」で、音声をテキストに瞬時に変換

BrainMAXにはClickUpの「Talk to Text」機能が搭載されています。話すだけで文字入力とフォーマットが行われ、仕事の速度が400%向上します。ショートカットキーを押すだけで画面下部にフローティングバーが表示され、話した内容をClickUp Brain MAXがテキストに変換します。

例えば、プロセスをレビュー中に新しいSOPセクションの表現をブレインストーミングしたい場合。ショートカットキーを押して下書きの段落を音声入力し、Brain MAXが文字起こしするのを待って、そのままドキュメントに貼り付けます。思考を声に出しながら、フローを止めずに洗練されたテキストをキャプチャできるのです。

エージェントによるタスク自動化で創造性を解き放つ

ClickUp AIエージェントは、反復的で時間のかかるタスクを代行し、創造的かつ戦略的な仕事に集中できるよう設計されています。

プリセットのClickUp AIオートパイロットエージェントを利用するか、カスタムエージェントを作成しましょう

手動ワークフローや単体ツールとは異なり、これらのエージェントは「常に文脈を把握し、常時稼働」状態で、質問を聞き取り、洞察を提示し、レポートを生成し、ワークフローを自動的に管理します。

Galaxy AIがデバイス上で創造性を発揮する（文章プロンプト、画像生成、テキスト改変、アイデア創出）一方、ClickUp AIエージェントは生成された内容を実行可能な整理された仕事に変換します。タスク構築、期限管理、意思決定の要約、全情報の同期化を支援し、インスピレーションと実行の間のギャップを埋めます。

ClickUpのミーティング：生産性の銀河系

新鮮なアイデアはいつも心地よいものです。特に、仕事に弾みが必要なタイミングで閃いた時はなおさらです。

Galaxy AIプロンプトは、その勢いを形作り、思考の流れを保ち、日常タスクを少し楽にする手助けをします。プロンプトの操縦方法を身につければ、創造性と生産性は予測可能になり、慌ただしい状態から解放されるでしょう。

ClickUpは、それらのアイデアをさらに発展させるためのスペースを提供します。

計画、執筆、創作、整理をすべて一箇所で完結。ClickUp Brain + Brain MAXは実際の仕事と常に接続します。タスクを読み取り、文書から情報を抽出し、タイムラインを理解。文脈を損なうことなく迅速な行動を支援します。ここにプロンプト活用の真価が発揮されるのです。

