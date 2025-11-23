Moveworks vs. Glean—どちらのAIプラットフォームがチームに適しているか？

私たちの時間の約60%は、異なるプラットフォームやツール間で情報を検索し、共有し、更新することに費やされています。これは、仕事時間中に様々な社内アプリを使用する際、情報検索にどれほどの時間が浪費されているかを明確に示す指標です。

GleanとMoveworksは、AIを活用した企業検索とナレッジマネジメント機能を通じて、この課題解決において強力な候補です。

両者とも従業員サービスとプロセス自動化のための強力なAI機能を提供していますが、特定の制限により、チームはトップクラスの代替案を探求するようになっています。

本記事では、MoveworksとGleanを比較し、サービス提供の改善や従業員サービス管理プラットフォームとして/AI駆動型ツールを評価する際に考慮すべき点を解説します。

Glean vs. Moveworks — 一目でわかる最適な代替案

機能 Glean Moveworks ⭐ 最適な代替案：<2>ClickUp 企業検索 250以上のデータソースを横断するセマンティック検索（LLM搭載）；分散した知識の抽出に強み 推論エンジン搭載のセマンティック検索。チケット解決と構造化された内部リクエスト処理に最適化 タスク、ドキュメント、チャット、連携アプリを横断する接続型企業検索 — 即時対応可能なアクション準備完了の回答を提供 タスク＋ワークフロー自動化 リミットされたアクション実行；情報を要約する、検索、整理に重点を置く IT/人事/財務タスクの高度な自動化を実現。リセット処理、アクセス管理、承認フロー、チケット管理を包括的に対応 AIエージェントがワークスペース内で直接、アクションをトリガーし、タスクを更新し、リクエストをルーティングし、IT/HRワークフローを自動化します AIアシスタント Glean Assistant：企業コンテキストを活用した要約する・コンテンツ生成・クエリ応答を実現 チャット内でクエリを解決し、メッセージを起草し、アクションを実行するAIサポートアシスタント ClickUp Brain MAX + ClickUp Agents：検索、回答、要約する、タスク作成、ドキュメント更新、ワークフロー実行を実現 ナレッジマネジメント 強み：検証済み回答、厳選 hub、FAQ、Goリンク；オンボーディングや社内ドキュメントに最適 構造化されたコンテンツ管理よりも、サポート解決に重点を置いています ドキュメント・タスク・チャット・ナレッジを一元管理。AIによるリンク機能と瞬時のコンテキスト検索で全てがリンクされています 開発者の柔軟性 APIサポートあり、ただしワークフローのカスタマイズはリミット Agent Studio：ローコードツールでタスク特化型エージェントとカスタム自動化を構築 インフラ管理なしでカスタムAIエージェント、自動化、統合、ITワークフローを構築 チャット＋コラボレーション サイドバーの要約と回答；チャット内のアクションベースのワークフローには対応していません Slack/Teams内で直接IT/HRワークフローを処理し、チャット内でタスクを解決 ClickUp Chatはメッセージを自動的にタスク・要約・決定事項・同期されたプロジェクト更新に変換します 連携機能 Google Drive、Salesforce、Zendesk、Teamsなど250以上のソースに対応 ID管理、人事、ITSM、メッセージアプリなど100以上のシステムを横断 GitHub、Slack、Drive、ServiceNow、Salesforceなどとの連携が可能。すべてが1つのワークスペースに統合されています。 セキュリティ + 許可 厳格な許可認識型検索：企業のアクセス制御を遵守 コンテンツスコアリング、引用、検証ワークフローによるガバナンス タスク・リスト・ドキュメント・スペース単位の詳細な許可設定。セットアップ負担なしの企業セキュリティを実現。 ユースケースの強み 企業向け検索とナレッジ発見に最適 従業員サービス自動化とチケット転送に最適 検索＋自動化＋仕事管理を統合したAIワークスペースを求めるチームに最適

Gleanとは？

via Glean

従業員は毎日、同じ質問を繰り返すのに多くの時間を費やしています——人事ポリシーはどこにある？パスワードのリセット方法は？最新のピッチデッキのバージョン？こうした遅延は、企業のデータが多数の企業アプリケーションに分散しているだけでなく、非効率な顧客対応にも起因しています。

そこでGleanがステップインします。従業員サービス管理プラットフォームで、あらゆるツールと接続し、迅速かつ正確な回答を提供します。強力な企業検索機能により、関連情報を瞬時に抽出。さらに：

✅ 様々な企業システムにまたがるデータとユーザー履歴を統合し、シームレスな情報検索を実現✅ 自然言語処理と機械学習でユーザー行動を理解✅ スマート提案とAIチャットによる日常的なクエリ対応でサポートチームの負荷を軽減✅ コンテンツ生成、スレッド要約、反復タスクの自動化を従業員が容易に行えるように支援

Gleanの主な機能

Gleanの最大の特徴は、企業データとの接続を実現し、ユーザーフレンドリーなインターフェースを通じて情報の検索・管理・活用プロセスを自動化することです。これらの主要機能がリアルタイムサポートと迅速な導入を実現します。詳細を見ていきましょう。

機能 #1: コンテキスト認識機能を備えた/AI搭載セマンティック検索

Gleanは大規模言語モデルを活用した高度な意味検索のプロバイダーであり、従業員が散在する情報へ迅速にアクセスできるようにします。しかし正確な結果を返すには、依然として構造化された知識ソースへの依存度が高いのが現状です。

このツールの企業の検索機能は、検索者、その役割、最近の活動に基づいて適応し、パーソナライズされた統一された検索体験を実現します。

さらに、Gleanは既存の許可レベルを尊重するため、機密性の高いコンテンツは保護されたままです。

📖 こちらもご覧ください:ITチーム向けチケット管理ソフトウェアシステム

2. 機能 #2: Glean アシスタントと AI エージェント

via Glean

Gleanアシスタントは、従業員からの質問に回答し、コンテンツを要約する形で文書作成を支援します。

さらに特典として：カスタムAIエージェントを構築し、日常タスクの自動化、多ステップワークフローのトリガー、企業ナレッジグラフ内でのアクション実行が可能です。すべて許可認識型で文脈に応じた精度を実現します。これによりITチームとサポートチームはチケット件数を削減しつつ、サービス提供品質を向上させられます。

👀 豆知識: AIはルーチンクエリや反復タスクを削減する際に最も効果を発揮します。まさに企業検索とClickUp自動化が 最大の効果を発揮する 領域です。

3. 機能 #3: ナレッジマネジメントと検証済み回答

via Glean

チームは検証済みFAQ、Goリンク、厳選リソースhubで知識を集中管理できます。Gleanの機能は信頼性の高い最新回答を簡単に見つけられるため、従業員のクエリを減らしオンボーディング速度を向上させます。これはダウンタイム削減に不可欠です。

via Glean

GleanはSalesforce Service Cloud、Google Drive、Zendesk Support、Microsoft Teamsを含む250以上のデータソースをサポートしています。

さらに、Gleanは企業アプリケーションをインデックス化し接続させることで適切なコンテンツを適切な担当者に届けるため、機密データの漏洩リスクもありません。

5. 機能 #5: 職場効率化のためのネイティブ自動化

via Glean

Slack、Zoom、Microsoft 365などのツールと連携するGleanは、従業員が普段仕事をする場所で要約、アクション提案、AIを活用した返信を提供します。

スレッドを要約するからOutlook電子メールの作成まで、部門横断的な生産性向上と反復タスクの削減を目指します。

📮 ClickUpインサイト： 知識労働者は情報と文脈を探すためだけに1日平均25通のメッセージを送信し、散らばったチャットや電子メールを精査する貴重な時間を浪費しています。 タスク、プロジェクト、メッセージ、ナレッジがすべて接続されたワークスペースに存在し、AIがそれらを統合する姿を想像してみてください。想像する必要はありません。ClickUpがあります。今すぐお試しください！

Gleanの価格

カスタム価格設定

Moveworksとは？

via Moveworks

従業員は即座の回答を必要としている——この点は既に明らかです。

パスワードのリセット、ポリシーの検索、有給休暇残高の確認など、情報が企業システム全体に埋もれてしまうと、サポートチームは対応に追われ、仕事は遅延します。

Moveworksは、自然言語でクエリを理解し、関連情報を取得し、企業が既に使用しているツール全体で応答を自動化する、AI搭載の従業員サービス管理プラットフォームでこの課題を解決します。

これによりMoveworksは以下のことをやることが可能になります：

✅ 自社データで訓練されたAIアシスタントによるIT・人事・財務部門向けリアルタイムサポートを提供✅ 人間の介入なしにタスクを処理するインテリジェントエージェントで日常的なクエリを解決し、サポートチケットを自動化✅ 構造化/非構造化ソースを横断する企業検索を実現し、文脈に基づいた迅速でパーソナライズされた回答を提供

Moveworksの主な機能

Moveworks UnitedはAIを活用したソリューションで、組織全体におけるサポートの自動化、ワークフローの加速、サービス提供の強化をユーザー支援します。プロセスに関わる主な機能は以下の通りです：

機能 #1: 会話による推論を備えた/AIアシスタント

via Moveworks

Moveworksは内部サポートワークフロー向けに設計されたAIアシスタントのプロバイダーですが、応答精度を維持するには構造化されたデータ、安定したナレッジ記事、継続的なメンテナンスが必要です。

ソフトウェアのプロビジョニング、電子メールの起草、認証情報の更新など、ユーザーは人間のエージェントを待たずにチャット内で直接アクションを実行できます。

💡 プロの秘訣: 正しいバージョンのファイルが見つからない、承認の追跡に追われている？ブログ記事「文書管理ワークフローの最適化」で、明確で構造化されたプロセスによる解決法をご紹介します。

2. 機能 #2: 高度な企業の検索エンジン

via Moveworks

Moveworksの企業検索機能は、意味理解と推論エンジンを活用することでキーワードマッチングを超え、正確で関連性の高い情報を取得します。ユーザーは内部ナレッジベース、PDF、電子メール、システム記録を単一のクエリで検索でき、出典を明記した完了する回答を得られます。

Moveworksには組み込みのAIガバナンス機能も搭載。コンテンツ評価、検証制御、出典に基づく引用を機能として備え、ナレッジベースが進化する中でも回答の正確性とコンプライアンスを保証します。

3. 機能 #3: エージェント型自動化とエージェントスタジオ

Moveworksは、チームがカスタムエージェントを構築し、タスクの自動化、アクションのトリガー、企業システム横断的なバックエンドワークフローの実行を可能にします。

Agent Studioにより、開発者は複雑な統合を必要とせず、シンプルな自然言語入力で強力なタスクエージェントを展開できます。このソフトウェアは、サポートチケットの優先順位付けからIT・人事・財務部門を跨ぐワークフロー連鎖のトリガーまで、幅広い自動化をサポートします。

📖 こちらもご覧ください:最高の企業検索ソフトウェアソリューション

4. 機能 #4: リアルタイムサービス管理

via Moveworks

チケット作成や承認送信からリクエストステータス確認まで、Moveworksはサービス管理サイクル全体を自動化します。

インテリジェントなトリアージとスマートな引き継ぎシステムにより、サポートチームの負担を軽減し、エスカレーションを最小限に抑え、迅速な対応時間を確保します。

MoveworksはSalesforce Service CloudやMicrosoft TeamsからID管理・人事プラットフォームまで100以上のシステムと接続し、エンドツーエンドの機能を提供します。従業員が既に利用している環境で動作するため、ツールを切り替えることなく検索・アクション実行・日常タスクの解決が可能です。

Moveworksの価格

カスタム価格設定

GleanとMoveworksの機能比較

両ツールには類似点がある一方、特定の分野に特化しているため、市場で最高の選択肢の一つとなっています。目的の結果を得るためにどちらを使用すべきかを理解するため、実際のユースケースにおける機能比較を見てみましょう：

Gleanは、Google Workspace、Slack、Salesforceなど100以上のデータソースに接続する強力な企業検索エンジンを提供します。その自然言語処理機能と意味的インデックスにより、断片化されたシステム全体で正確な情報検索を保証します。

Moveworksには検索機能が含まれますが、探索的な知識仕事をサポートするよりも、チケット解決やタスク開始に特化しています。

🏆 勝者：Glean — あらゆるツールやシステムを横断して情報を素早く見つけるのに最適

機能 #2: タスクとワークフローの自動化

Moveworksは、パスワードリセット、ソフトウェアアクセス、フォーム提出などのタスクを、人的エージェントを必要とせずに自動化するために構築されています。ITSMプラットフォームと深く統合し、エージェント型AIフレームワークを使用してバックエンドアクションをトリガーします。

一方、Gleanはコンテンツを要約したり抽出したりすることは可能ですが、同等のアクションベースのワークフロー機能は備えていません。

🏆 勝者：Moveworks — 内部サポート業務の処理と日常的なクエリの自動化に優れる

機能 #3: コミュニケーションプラットフォーム連携

両プラットフォームともMicrosoft TeamsやSlackと連携しますが、Moveworksはチャット内で直接エンドツーエンドのワークフローを処理します。例えば、サポートチケットの解決、承認の提出、記録の更新などが可能です。

Gleanのサイドバーは文書の検索・要約する支援しますが、チャット内での複数ステップワークフローを完了する機能は備えていません。

🏆 勝者：Moveworks — コラボレーションプラットフォーム内で強力なアクションエンジンを実現

機能 #4: ナレッジマネジメントと発見

Gleanはチームが厳選されたコレクション、検証済み回答、共有リソース hub を作成できるようにし、オンボーディング、調査、社内コラボレーションに最適です。

一方、Moveworksは組織の知識体系を整理するよりも、リクエストの解決に重点を置いています。

🏆 勝者：Glean — 大量の社内コンテンツやドキュメントを管理するチームに適しています

機能 #5: 開発者の柔軟性とエージェントのカスタム

Moveworksは開発者向けにAIエージェントスタジオを提供し、ローコードツールを用いたタスク特化型エージェントの構築・展開を可能にすることで、企業システム全体にわたる深い自動化を実現します。

GleanはAPIやAIサポートを提供しつつも、プロセス設計よりも検索クエリや情報アクセスに重点を置いています。

🏆 勝者：Moveworks — 企業固有の自動化構築のための強力な開発者環境

RedditにおけるGleanとMoveworksの比較

Redditユーザーは、特に授業メモを整理したりデバイス間で資料を取得したりする際に、Gleanの強力な企業検索機能とスライド同期機能を高く評価しています。あるユーザーが強調したように：

授業用に2つの異なるアプリを使うのは好きじゃないけど、Gleanでスライドと音声を同期できるのは最高だ。

授業用に2つの異なるアプリを使うのは好きじゃないけど、Gleanでスライドと音声を同期できるのは最高だ。

ただし、複数のユーザーから、特にノートパソコンでの音声認識精度が低く、背景ノイズが過剰であるとのレポート作成があります。また、モバイル版のバッテリー消費が激しいことや、ユーザーインターフェースの直感性に欠ける点も指摘されています。

先日初めてGleanを使ってみたが、録音の質がひどかった（教授の話し声より背景の雑音の方が多く拾われていた）

先日初めてGleanを使ってみたが、録音の質がひどかった（教授の話し声より背景の雑音の方が多く拾われていた）

一方、ITマネージャーらはMoveworksが大量のサポートチケットを回避し、ヘルプデスクの負荷を軽減し、ITと人事チーム全体でのサービス提供を改善する能力を強調した。

最初は遅かったが、一度動き出せば非常に効果的だった。SDマネージャーからの最新情報では、対応する案件の約45%を解決または回避している。

最初は遅かったが、一度動き出せば非常に効果的だった。SDマネージャーからの最新情報では、対応案件の約45%を解決または転送している。

ただし、ツール設定に必要な努力を投資する意思がない場合、課題が生じる可能性があります。Moveworksを効果的に仕事するには、明確で構造化されたナレッジ記事と継続的な監視が必要である点がユーザーに警告されています。

情報のスコアをビューするには、毎日分析データを確認する専任リソースのチームが必要です。

情報のスコアをビューするには、毎日分析データを確認する専任リソースのチームが必要です。

ClickUpのミーティング ― GleanとMoveworksに代わる最良の選択肢

重要な点はこうだ：GleanとMoveworksはどちらもサイロ化された運用だ。Gleanにはタスク実行機能が不足し、Moveworksは硬直的なワークフローと構造化データに依存関係にある。ClickUpAIはAI搭載プラットフォームで両者の課題を解決する。

ClickUpの差別化要因は「統合」であり「バンドル」ではありません。Gleanのような検索ツールとMoveworksのような自動化ツールを行き来する代わりに、ClickUpはタスク・ナレッジ・チャット・ワークフローを単一の統合型AIワークスペースで接続します。これによりツール数が減り、手戻りが減り、はるかに明確な業務環境が実現します。

ClickUp Brainで多様なタスクを実行

ClickUp Brainでワンクリックで回答を得てタスクを作成

ClickUp Brainは、文書の要約やサポートチケットへの回答以上の機能を提供します.

Gleanの検索精度とMoveworksのタスク自動化機能を融合させつつ、プロジェクト管理・ドキュメント・リアルタイムチャットを含むより広範なワークスペースを実現します。

即時回答、AIによるタスク作成、統合更新により、単一のコマンドセンターからチームに状況認識型で即実行可能なインテリジェンスを提供します。

Brain MAXでより迅速な回答を実現

ClickUp Brain MAXは、タスク・ドキュメント・チャット・接続ツールから文脈を認識した即答を提供。音声入力機能で質問や更新内容を数秒でタスク・要約・文書化。アプリを切り替えずに、あらゆる知見を正確に仕事に接続させます。

ClickUp Brain MAXでシームレスな検索を実現

ClickUpエージェントで実際のワークフローを自動化

ClickUpエージェントはルールに従い、アクションを実行し、データを更新し、タスクをルーティングし、ITや人事プロセスを自動でサポートします。プロジェクト、ドキュメント、チャット内で仕事し、手動での監視なしにすべてを連携させます。

ClickUpオートパイロットエージェントを設定し、反復的なよくある質問への回答作業を自動化して手間を削減

💡 プロの秘訣：より速い回答、よりスマートなプロジェクト、自動生成されるコンテンツをお求めですか？「ナレッジ共有・プロジェクト自動化・ライティングのためのトップツール」では、ClickUp BrainがAIを日常の仕事に導入する方法を解説。プロンプトエンジニアリング不要です。

ClickUp企業検索で、知識の検索と実行可能性のミーティング

ClickUpの「Connected Search」機能で、あらゆるツール内のドキュメント・タスク・チームメンバーを瞬時に検索

GleanとMoveworksが企業検索機能を提供する一方で、ClickUpエンタープライズ検索はさらに進化しています。ユーザーの意図を理解し、あらゆるツールから回答を抽出し、検索結果をタスク・ドキュメント・プロジェクトとリアルタイムでリンクされています。

この統合検索体験は、単にデータを見つけるだけでなく、即座にアクションを起こすことを可能にします。

IT向けに設計されたClickUp自動化

ClickUp自動化でルールを一度設定するだけで、毎週何時間も節約

ITチーム向けClickUpは、大規模な柔軟性の扉を開きます。

100以上のテンプレート、動的な担当者割り当て、GitHub、Salesforce、ServiceNowなどのツールとの連携により、チームはClickUpのAutomationsを活用して、コード1行書くことなく、チケットルーティングからインシデント対応まですべてを自動化できます。

さらにAI駆動のトリガー機能によりデータを分析しアクションを提案。職場全体の効率性を向上させます。

より迅速に構築し、より賢くプランを立てましょう。ClickUpは、AIを活用した洞察を実行可能なプロジェクトプランへと変換するお手伝いをします。

ClickUp Chatによるリアルタイムコラボレーション

リアルタイムの会話から実際の仕事へ―ClickUp Chatで実現

GleanやMoveworksとは異なり、ClickUp Chatは単なる会話サポートを超えています。メッセージをタスクに変換し、スレッドを要約する機能を持ち、プロジェクトと自動同期します。

AI CatchUpとリアルタイムのコンテキストリンクにより、チャットの履歴が孤立することはありません。ClickUp Chatは、コラボレーション、意思決定、実行が同一スペースで行われる唯一のチャットツールであり、市場で最高のAIコラボレーションツールです。

ClickUpのITサポートテンプレートは、これまで議論してきたすべてを実用的に拡張機能としたものです。Moveworksのタスク自動化の強みとGleanの検索可能なナレッジアクセスを、単一の統合ワークスペースで融合しています。

無料テンプレートを入手 ClickUp ITサポートテンプレートを活用し、摩擦を減らして迅速な解決を実現するチームを支援

このITテンプレートにより、ITチームはチケットを一元管理し、進捗を追跡し、定型応答を自動化できます。ツールを切り替えたり複雑なワークフローを構築したりする必要はありません。

ClickUpで無駄な仕事を終わらせよう

まとめると：優先度が迅速な意味的企業検索ならGleanを、自動化と従業員セルフサービスならMoveworksが最適です。

しかし、ClickUpなら両方の長所を兼ね備えたソリューションを実現できます。

ITサポートの自動化、文書の要約する、チャットの構造化タスク化など、ClickUpは受動的な検索を真の生産性へと変えます。コネクテッドサーチ、自動化、AIチャットといった機能により、チームはついにツール間の切り替えから解放されます。

結果は明らかです。

QubicaAMFの調査によると、ClickUpを利用するチームは情報検索に費やしていた時間を週5時間以上削減しています。これを全部門に拡大すれば、大幅な時間節約と生産性向上が実現します。今すぐClickUpに登録してツールを統合し、仕事を完了しましょう！