仕事追跡に最適なSmartsheetダッシュボードテンプレート

アメリカの俳優兼作家スティーブン・ライトはかつてこう述べた。「すべてが順調に見えるなら、君は明らかに何が起きているのか分かっていない」

皮肉に聞こえるかもしれませんが、プロジェクトマネージャーは、プロジェクトに明確な可視性がないと、スケジュール、予算、進捗状況の更新がどれほど簡単に崩れ去るかを熟知しています。

そこでSmartsheetダッシュボードテンプレートが大きな違いを生みます。これらのテンプレートは、内部チームと外部ステークホルダーの双方に向けて、プロジェクト情報、メトリクス、リアルタイム更新を統合する「真実の単一ソース」として機能します。

主要業績評価指標（KPI）、予算、タイムライン、リソースの追跡に最適な組み込みレイアウトを備えたSmartsheetダッシュボードは、ダッシュボード作成を迅速かつ効率的に行うための合理化されたアプローチを提供します。これにより、プロジェクト管理ダッシュボードテンプレートを一から構築する必要がなくなります。

以下は、導入を支援する高パフォーマンスなSmartsheetダッシュボードテンプレートの厳選リストです。

Smartsheetダッシュボードテンプレートの概要

以下に要約をまとめました：

Smartsheetダッシュボードテンプレートとは？

複雑なプロジェクトを管理する際、情報は散在しがちです：更新情報は電子メールに、期限はスプレッドシートに、予算は別のツールに。この仕事の断片化は意思決定を遅らせ、現状把握を困難にします。

多くのチームがSmartsheetダッシュボードを採用する理由はここにあります。リアルタイムの更新情報、タスクのステータス、パフォーマンスデータを統合し、単一のデータ可視化ツールとして機能するため、プロジェクトマネージャーや関係者は一目で全体像を把握できます。

Smartsheetダッシュボードテンプレートは、こうしたやることを実現するために設計された事前構築済みでカスタマイズ可能なレイアウトです。さらに以下の機能も備えています：

リアルタイム更新 されるチャート、グラフ、ウィジェットでメトリクスを表示

すべてのプロジェクト情報を一元管理し、一ビューでアクセス可能にします

チームメンバーや経営陣と共有し、可視性と連携を強化しましょう

チームや部署に合わせてレイアウト、色、コンポーネントをカスタム

リアルタイムでSmartsheetデータの変更を自動反映

優れたSmartsheetダッシュボードテンプレートの条件とは？

機能的なダッシュボードはデータを表示するだけですが、優れたSmartsheetダッシュボードテンプレートは、生のプロジェクト情報を解釈しやすく、優先順位をつけやすく、行動に移しやすい洞察へと変えます。

プロジェクトマネージャー、アナリスト、ビジネスチームにとって、この違いは遅延がタイムラインを狂わせる前に察知したり、予算リスクが深刻化する前に特定したりすることを意味します。

優れたダッシュボードテンプレートを見分ける方法は以下の通りです：

✅ 鍵となるメトリクスを最上部または中央に配置し、即座の可視性を実現する優先順位付けを実現

✅ ユーザーが混乱することなくデータを理解できるよう、明確で一貫性のあるラベルを使用

✅ 視覚的階層構造（グループ化、色、フォントサイズ）を適用し、主要業績評価指標を強調表示

✅ 効果的なチャートやグラフを活用し、複雑なデータを分かりやすいフォーマットで提示します

✅ 直感的なデザインにより、ユーザーが迅速に操作し価値を抽出できるように設計されています

Free Smartsheetダッシュボードテンプレート

マーケティングキャンペーンの管理、予算の監視、部門横断的なリソース管理を支援する7つの無料Smartsheetダッシュボードテンプレートをご紹介します。

1. Smartsheetプロジェクトダッシュボードテンプレート

via Smartsheet

プロジェクト全体で複数のタスク、優先度、期限を追跡することは決して簡単ではありません。特に更新情報が異なる人物や場所から寄せられる場合にはなおさらです。

このSmartsheetプロジェクトダッシュボードテンプレートは、重要な情報をすべてリアルタイムのビューで可視化します。円グラフやタスクタイムラインなどの色分けされた視覚要素を活用し、タスクのステータス、優先度の内訳、主要なプロジェクトタイムラインを一目で把握できます。

クライアントオンボーディングプロジェクトの管理、クロスチーム展開の調整、週次マーケティングsprintの運営など、あらゆる場面でデータを入力するだけで、チャートが自動更新されます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

タスクのステータス、優先度のバランス、タイムラインを自動更新されるチャートで追跡。進捗状況が一目で把握できます。

期限切れのアイテムや障害要因をリアルタイムで可視化。スタンドアップミーティングではデータ探しではなく意思決定に集中できます

ステークホルダーと単一のライブビューを共有し、更新情報をステータス報告資料に置き換える

✨ こんな方に最適 : 動きの速いプロジェクト全体で、タスク・優先度・タイムラインのリアルタイムビューが必要であるプロジェクト管理担当者。

2. Smartsheet エグゼクティブダッシュボードテンプレート

via Smartsheet

NerdWalletのレポートによると、米国の中小企業の所有者の平均は、週に60時間近く仕事をしています。そんな多忙なスケジュールの中で、最も避けたいことは、重要な情報を探すためにスプレッドシートを掘り下げることです。

このSmartsheetエグゼクティブダッシュボードテンプレートは、最も重要な主要業績評価指標（KPI）を一元化し、一目で把握できるビューを実現します。経営陣向けの可視性を重視した設計で、財務データ、売上、部門別業績をリアルタイムで追跡するリーダーシップチームの支援に最適です。

取締役会ミーティングへの準備、四半期目標のレビュー、全社プロジェクトの監視など、あらゆる場面でこの経営ダッシュボードが意思決定を促すメトリクスに全員の集中を促します。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

財務、営業、業務のKPIを一画面に集約し、経営陣が重要な情報を優先的に把握できるようにします

四半期累計実績とターゲットを比較し、進捗の問題を早期に発見

部門別スナップショットをドリルダウンして、フォローアップをより迅速かつ集中的に行えます

✨ こんな方に最適：スプレッドシートを掘り下げる手間なく、高レベルのKPIを素早く把握したい経営幹部やビジネス所有者の方。

3. Smartsheet KPIパフォーマンスダッシュボードテンプレート

via Smartsheet

経時的なパフォーマンスを明確なビューで把握できなければ、チームの進捗が向上しているのか、遅れを取っているのか判断が困難です。しかし、月次や年次での進捗を手動で比較するのは時間がかかり、エラーも発生しやすい作業です。

このSmartsheet KPIパフォーマンスダッシュボードテンプレートには、組み込みの棒グラフ、折れ線グラフ、ドーナツチャートが機能しており、トレンドの監視や主要業績評価指標（KPI）のリアルタイム可視化を容易にします。

月次結果、年初来進捗、過去データとの比較の明確なビューを得ることができます。さらに、マーケティングとオペレーションのデータが事前に入力済みですが、あらゆる部門、チーム、サービスに合わせて完全にカスタマイズ可能です。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

折れ線グラフ、棒グラフ、ドーナツチャートで月次および累計（YTD）の傾向を可視化し、パフォーマンスのパターンを明確に把握できます

チームやイニシアチブごとにメトリクスを切り替え、レビューが対象者に適した内容となるようにします

前期との差異を強調表示し、改善領域を即座に可視化

✨ こんな方に最適：経時的なパフォーマンスの傾向を追跡し、進捗を明確でカスタマイズ可能なビジュアルで提示する必要があるチーム。

4. Smartsheet KPIダッシュボードテンプレート

via Smartsheet

成果と努力のバランスに注力する場合、チームが期待に応えているか、それとも時間とリソースを浪費しているかを迅速に測定する手段が必要です。

この効率性KPIダッシュボードテンプレートは、まさにその追跡を支援します。独自の「効率レベル」フィールドを機能させ、設定された月次ターゲットに対する実績を計算。実際の結果に基づいたリアルタイムのパーセンテージスコアを提供します。

販売データが事前入力済みのこのテンプレートは、製品開発からカスタマーサービスまで、あらゆるチームや部門に簡単に適応できます。

プロジェクトや仕事のメトリクスを入力するだけで、仕事ダッシュボードが自動更新され、パフォーマンスが優れている部分と改善の余地がある部分が明確に表示されます！

🌻 このテンプレートが気に入る理由

収益、経費、前年比増減を1ビューで可視化し、キャッシュフローと成長トレンドの可視性を常に確保

製品や地域でフィルタリングし、予測に関する会話で同じ事実を共有しましょう

ソースシートで一度更新するだけで、すべてのチャートがリアルタイムの番号を反映します

✨ こんな方に最適：チームの効率性を測定し、実績を月次ターゲットと比較したいマネージャー。

5. Smartsheet財務ダッシュボードテンプレート

via Smartsheet

ビジネスの財務状況を把握するのに、無限のスプレッドシートや静的なレポート作成を掘り下げる必要はありません。

Smartsheet財務ダッシュボードテンプレートは、売上収益や経費の傾向から前年比比較まで、最も重要な財務データを明確かつ視覚的に要約します。これにより、ビジネスの成長を追跡し、現在の結果に基づいて将来の業績を予測することが可能になります。

番号を入力するだけで、ダッシュボードは自動的に更新され、リアルタイムの財務実績を反映したチャートが表示されます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

収益、経費、前年比増減を1ビューで可視化し、キャッシュフローと成長トレンドの可視性を常に確保

製品や地域でフィルタリングし、予測に関する会話で同じ事実を共有しましょう

ソースシートで一度更新するだけで、すべてのチャートがリアルタイムの番号を反映します

✨ こんな方に最適：財務チームやビジネスリーダーが、財務実績と成長をシンプルに可視化した要約を求める場合。

6. Smartsheet 営業管理ダッシュボードテンプレート

via Smartsheet

結果が複数のプラットフォームに分散している場合、製品、地域、顧客セグメントを横断した営業活動を追跡することは、すぐに手に負えなくなる可能性があります。

Smartsheet 営業管理ダッシュボードテンプレートは、すべての情報を1つの視覚的ワークスペースに集約します。製品別、地域別、顧客タイプ別に営業実績を追跡し、ターゲットを達成している領域と注力が必要な領域の即座な可視性を確保できます。

組み込みのチャートと構造化されたフィールドにより、このテンプレートは営業リードやアカウントマネージャーがパフォーマンスに集中し、トレンドを発見し、チームを責任明確にするのに役立ちます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

製品別・地域別にパイプライン、受注率、受注高を監視し、勢いを可視化

セグメント横断的な傾向を把握し、データに基づいたコーチングや予算シフトを実現

営業担当者とリアルタイムの業績ビューを共有し、ターゲットを常に最優先に保ちましょう

✨ 最適な活用シーン：製品別・地域別・顧客セグメント別の業績を追跡する営業リードやアカウントマネージャー。本ソリューションが提供する機能を活用できます。

7. Smartsheet プロジェクトポートフォリオ管理要約ダッシュボードテンプレート

via Smartsheet

複数のプロジェクトを担当する場合、個々の進捗を追跡するだけでは不十分です。ビジネス目標を達成するために、それらすべてがどのように仕事をしているかを理解することが重要です。

Smartsheetプロジェクトポートフォリオ管理ダッシュボードテンプレートは、全体像を把握する手段を提供します。各プロジェクトからデータを収集し、ステータス、予算、リスク、進捗などの情報を明確な視覚的ダッシュボードと要約に変換します。

このアプリは、経営陣やポートフォリオマネージャーがリソース配分の対象領域を特定し、遅延しているプロジェクトをピンポイントで把握し、ポートフォリオ全体のパフォーマンスを評価するのに役立ちます。四半期レビューや戦略策定時に特に有用です。

さらに、視覚的なチャートと要約ビューを備えたこのプロジェクトポートフォリオダッシュボードは、ステータス、優先度、予算対実績、全体的な進捗などの重要な詳細を表示します。これにより、ポートフォリオレベルでより良い意思決定が可能になります。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

プロジェクトのステータス、予算、リスクを集約し、ポートフォリオの健全性を数分で把握できるようにします

プログラム間の優先度と進捗を比較し、リソースを最大の効果を発揮する場所に配置しましょう

プロジェクトごとの予算対実績を追跡し、修正策をタイムリーに実施

✨ 最適なユーザー：複数のプロジェクトを監視し、タイムリーな対応を必要とする戦略的なリソース決定を行う必要がある経営幹部やポートフォリオマネージャー。

Smartsheetダッシュボードの制限事項

Smartsheetコミュニティのユーザーからは、特に大規模チームやデータ量の多いプロジェクトにおいて、拡張性と柔軟性に影響を与える可能性のあるいくつかの制限点が指摘されています。

これらの制約は主にウィジェットの上限、データ表示リミット、およびシートキャパシティに関連します：

プロプランではダッシュボードのウィジェット数が10個に制限されます。トリガーの追加、アップグレードのプロンプト、および一度に可視化できるプロジェクト情報の量にリミットが設けられています

レポートウィジェットの表示行数は500行がリミットです。レポートにグループ化されたデータが含まれる場合、このリミットに予想より早く達する可能性があり、ダッシュボードテンプレートでビューできるデータ量に影響する可能性があります。

各Smartsheetシートは最大20,000行、400列、500,000セルまでサポートします。インポートファイルは50MBを超えることができません。大規模プロジェクトや複数部門にわたるレポート作成では制約となる場合があります。

セルリンク、API使用、アクティビティログにはシステムレベルの制限があります。これらのリミットは、チームの自動化構築や履歴変更の確認方法に影響を与える可能性があります。

多くのユーザーは、ダッシュボードやレポートから真のドリルダウン機能が不足している点もメモしています。これにより、主要メトリクスの調査や基盤データのリアルタイム分析が困難になります。

代替となるSmartsheetテンプレート

Smartsheetは便利なツールを提供しますが、ユーザーは行数制限、ウィジェットの制約、ドリルダウン機能のリミットといった限界に直面することがよくあります。

ClickUpは、無制限のウィジェット、より深いデータレイヤー、プロジェクト・チーム・部門を横断したリアルタイム更新をサポートするカスタマイズ可能なダッシュボードで、こうした課題を解決します。ハードリミットに直面することなく。

プロジェクトの進捗追跡と可視性維持に活用できる、8つのClickUpダッシュボードテンプレートをご紹介します。

ClickUp プロジェクト管理ダッシュボードテンプレート

タイムラインが遅延する原因は、ほとんどの場合、一つの大きな問題ではありません。気づかぬうちに積み重なる小さな障害が積み重なるのです。

ClickUpプロジェクト管理ダッシュボードテンプレートは、遅延を早期に発見するのに役立ちます。タスク、期限、チームのキャパシティをリアルタイムで視覚的なビューで把握できるため、作業が遅延する前に問題を解決できます。

クロスファンクショナルな取り組みを率いるプロジェクト管理向けに設計されたこのダッシュボードは、進行中の仕事、期限切れのアイテム、主要な成果物を明確に表示し、常にステップ先を行くことを可能にします。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

進行中の仕事、期限切れのタスク、キャパシティを可視化し、問題が顕在化する前に障害要因を把握しましょう

担当者、タグ、sprintでフィルタリングし、各チームが次に取り組むべき課題を明確に把握できるようにします

リスト、チャート、バーンダウンを統合し、プラン、追跡、レポート作成をシームレスに連携させましょう

✨ こんな方に最適： 潜在的な障害要因や進捗をリアルタイムで把握するための可視性が必要な、動きの速いプロジェクトを管理するマネージャー。

2. ClickUp アナリティクスレポートダッシュボードテンプレート

例えば、前四半期に3つのキャンペーンを実施したところ、ウェブトラフィックが急増し、顧客離脱率が低下したとします。しかし、すべてのデータが別々のスプレッドシートに保存されている場合、これらの変化の理由を説明するのは困難です。

ClickUp分析レポートダッシュボードテンプレートは、カスタマイズ可能なチャートと視覚的な要約で全てを統合し、何が問題だったのかを理解するのに役立ちます。

パターン、トレンド、主要業績評価指標（KPI）を文脈に沿って把握できます。番号の行を丹念に調べる代わりに、何が仕事なのか、どこを転換すべきかを即座に特定できます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

生データをチャートやトレンドラインに変換し、スプレッドシートなしで明確なインサイトを提供します

期間やキャンペーンを並べて比較し、好調な点や低迷した点を簡単に説明できるようにします

読み取り専用ビューを共有し、関係者が最新の番号を確認できるようにします

✨ こんなチームに最適：生のデータを明確な可視化に変換し、推測ではなくトレンドに基づいた意思決定が必要なチーム。

3. ClickUp デジタルマーケティングレポートダッシュボードテンプレート

電子メール、ソーシャル、有料チャネルを横断したキャンペーンを運用しているなら、最も難しいのはローンチではなく、結果を意味のある形でまとめることだとご存知でしょう。

ClickUpデジタルマーケティングレポートダッシュボードテンプレートは、散在したエクスポートや手動追跡を不要にします。主要業績評価指標（KPI）のビュー、チャネル別パフォーマンスの比較、チームやクライアントとのリアルタイム更新共有を、一元的に行える環境を提供します。

マーケティングチームは、毎週手動でメトリクスをまとめる代わりに、効果的な仕事を迅速に特定し、予算配分を最適化し、明確な形で結果をステークホルダーに提示できます。

さらに、ノーコードデータベースにより、複数のキャンペーンにわたるデータの整理やフィルタリングが簡単に行えます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

チャネルKPIを一箇所に集約し、予算シフトを推測ではなく情報に基づいた判断に

キャンペーンごとのCTR、CPA、ROAS、コンバージョンを追跡し、最適化を精密に行う

クライアント向けのスナップショットをエクスポートすれば、更新に数分しかかかりません。朝いっぱいかける必要はありません。

✨ こんな方に最適: キャンペーンデータを統合し、明確で実用的なレポート作成に変換する必要があるマーケティングチーム。

🚧 プロジェクトレポートを簡単に作成する方法をご覧ください：

4. ClickUp ITロードマップダッシュボードテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp ITロードマップダッシュボードテンプレートで、努力と影響度に基づいてタスクの優先順位を決定しましょう

IT分野では、1つの依存関係が欠けるとリリース全体が狂う可能性があります。例えば、システム展開をプランしていたのに、たった1つのAPI統合が未完成だと、リリース全体が2週間遅れることになります。

この状況は本来あるべき以上に頻繁に発生します。

ClickUp ITロードマップダッシュボードテンプレートは、すべてのプロジェクト、依存関係、タイムラインを一つの視覚的ビューにまとめることで、こうした遅延を防止します。インフラの移行、新規デバイスの設定、社内ツールの管理など、影響度に基づいて作業の優先順位を付け、期限を設定し、チーム横断で進捗を追跡できます。

特に、障害を未然に防ぎ、経営陣への情報共有を確実に行い、ロードマップが現実と一致していることを確認するのに役立ちます。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

イニシアチブ、依存関係、タイムラインをマップし、デリバリーリスクを早期に可視化

影響度と努力に基づいて優先順位を付け、作業順序がキャパシティに合致するように調整します

チーム横断でロールアウト準備状況を追跡し、稼働開始をプラン通りに実現

✨ 最適な対象: 複雑な依存関係を管理し、プロジェクトを円滑かつ期日通りに確実に遂行する必要があるITチーム。

5. ClickUp マーケティングレポートダッシュボードテンプレート

1か月間にわたるキャンペーンを終えたばかりですが、ここからがより難しい作業です。すべてのパフォーマンスデータを、チームが実際に活用できるレポートに変換することです。

ClickUpマーケティングレポートダッシュボードテンプレートは、散在したメトリクスから構造化されたストーリー駆動型レポート作成への移行を支援します。KPI、キャンペーン実績、視覚的ダッシュボードを統合し、何が仕事になり、何が失敗したか、次に注力すべき領域を明確に説明できるようにします。

エンゲージメント、予算配分、チャネルパフォーマンスの追跡など、あらゆる状況に対応。このテンプレートで明確かつ高品質なレポートを作成し、チームとステークホルダーの連携を強化しましょう。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

支出、リーチ、エンゲージメントを統合し、ストーリーと番号を一致させましょう

チャネル、オーディエンス、または資産ごとにセグメント化することで、学びを実践可能な形に

ライブタスクからの自動更新でレポートが古くなることはありません

✨ こんな方に最適：レポート作成の時間を節約しつつ、明確で視覚的なインサイトを提供し、より賢いキャンペーン決定をサポートしたいマーケター。

6. ClickUpプロジェクトレポートテンプレート

sprintの途中で、鍵の成果物が停滞していることに気づく——しかも前回の更新ではフラグが立てられていなかった。心当たりはありませんか？

ITプロジェクトの200件に1件しか、予定通りかつ予算内で意図した成果を達成できません。そのため、このような遅延は誰もが望む以上に頻繁に発生します。

ClickUpプロジェクトレポートテンプレートは、タスク、タイムライン、更新情報など、すべてのプロジェクト情報を整理された1つのビューに集約することで、問題を早期に発見するのに役立ちます。これにより、障害要因の特定、進捗の測定、チームや関係者への一貫した更新情報の共有が容易になります。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

スコープ、マイルストーン、リスクを一つのダッシュボードに集約し、ステータスを明確に把握

スリップと所有者をハイライト表示し、即座かつ具体的なフォローアップを実現

変更点や決定事項を記録し、追加ドキュメントなしで監査可能な履歴を保持

✨ こんな方に最適：リスクを早期に可視化し、明確で信頼性の高い進捗レポートで納期の追跡を確実に管理したいプロジェクトリーダー。

7. ClickUp KPIテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpのKPIテンプレートで一貫したレポート作成と一元化されたメトリクス管理を実現

多くのチームはKPIを定義しますが、課題はそれらを一貫して追跡することにあります。定期的な進捗確認がなければ、目標は意味を失い、進捗は停滞します。

ClickUp KPIテンプレートは、最も重要な主要業績評価指標（KPI）を追跡・可視化・レビューできる一元管理場所を提供することで、この課題を解決します。

収益や顧客離脱率からタスクの完了率やエンゲージメントまで、リアルタイムのパフォーマンスを監視し、全員の認識を統一できます。

報告業務の負担なく責任を明確にしたいチーム向けに設計されています：明確なメトリクス、シンプルな可視化、常に意識される共有目標だけを備えています。

🌻 このテンプレートが気に入る理由

チームのKPIを一元管理し、ミーティングの合間に焦点がぼやけるのを防ぎます

ターゲットと閾値を設定し、達成状況と警告を視覚的に明確に把握

進捗を週単位で確実に把握できるよう、レビューの頻度を設定しましょう

✨ こんな方に最適: ビジネスに不可欠なKPIに集中し、確実な実行を保証したいマネージャーやチームリーダー。

8. ClickUp セールスレポートテンプレート

多くの営業チームは業績を追跡していますが、問題点はここにあります：彼らは往々にして表面的な番号で止まってしまうのです。トレンドや行動パターンへの深い洞察がなければ、成長は推測ゲームに成り下がってしまいます。

ClickUpの営業レポートテンプレートは、営業サイクル全体を一元的に可視化することで、営業チームが基本メトリクスを超えた分析を実現します。実績データ、顧客動向、チーム活動を接続し、実際に役立つレポートを作成します。

製品別、営業担当者別、地域別に販売実績を追跡

トレンドを可視化し、高パフォーマンス戦略と成長領域を発見

購買行動を理解し、プロセスの改善点を特定する

チームが目標達成、パイプライン、実際の成果に集中できるように

🌻 このテンプレートが気に入る理由

営業担当者別・地域別に受注、パイプライン、ベロシティを追跡し、コーチングをターゲットに実施

フェーズ別のコンバージョンを可視化し、ボトルネックを明確に把握

ダッシュボードを目標値に連動させ、全員がリアルタイムで目標達成までの道筋を把握できるようにします

✨ こんな方に最適: チームの業績やパイプラインの機会に対するリアルタイムの可視性を確保したい営業マネージャーや営業担当者。

ClickUpの優れたダッシュボードで結果を上回る

ダッシュボードテンプレートは単なる視覚的補助ではなく、真の意思決定ツールです。

プロジェクトマネージャー、アナリスト、部門責任者にとって、鍵となるメトリクス、プロジェクトステータス、リアルタイム更新の一元的なビューを把握できることは、先行を維持するか遅れを取るかの分かれ目となります。

Smartsheetダッシュボードテンプレートは確かな出発点を提供しますが、そのリミットが、チームが最も明確さを必要とするまさにその時に、足を引っ張る可能性があります。

一方、柔軟なダッシュボード、無制限のウィジェット、さらに高度なカスタム機能を備えたClickUpなら、チームは進捗を追跡し、障害要因を可視化し、部門間でより効果的に連携できます。

これは単なる理論ではありません。Hawke Media社は、経営陣向けレポート作成にClickUpを導入した初年度で、プロジェクト遅延が70%減少したと報告しています。

つまり、行動を促すダッシュボードを構築したいなら、今すぐClickUpに登録しましょう！