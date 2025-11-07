2025年版 開発者向けベストコードカバレッジツール13選

コードに携わったことのある方ならご存知の通り、ソフトウェアのテストとエラー修正は開発時間の大きな割合を占めます（バグは尽きることがありません！）。実際、ある調査によれば、ソフトウェア品質の低さは米国経済に少なくとも2.41兆ドルの損失をもたらしています。
解決策は？あらゆるソフトウェアプロジェクトにおいて、コードカバレッジツールを使用してコードのあらゆる側面をテストすることです。これは特に、大規模なコード変更や再編成が行われた場合に有効です。また、これらのツールを活用すれば、主要な機能テストの不足部分を、バグやテスト失敗を引き起こす前に修正できます。
本記事では、主要なコードカバレッジツールの詳細、その仕組み、テストカバレッジの向上やコードの信頼性・本番環境対応の確保にどのように役立つかを解説します。
主要13のコードカバレッジツール一覧
最適なコードカバレッジソリューションの簡易比較表です。適切なツール選びの参考にしてください：
ClickUpにおけるソフトウェアレビューの方法
コードカバレッジツールを選ぶ際に重視すべきポイントとは？
Redditなどのコミュニティプラットフォームにおけるコードカバレッジツールに関する議論は、往々にして「コードカバレッジツールを検討中ですが、皆さんは何を使っているのか気になります」という質問から始まります。
選択肢を深く探るほど、利用可能なシステムが非常に多いことが明らかになり、初めて利用するユーザーにとっては選択が困難に感じられるかもしれません。選択肢を絞り込むために、優れたコードエディターは以下の基本要件を満たしています：
- ツールがステートメントカバレッジ、ブランチカバレッジ、機能カバレッジ、条件カバレッジ、パスカバレッジといった鍵のメトリクスを提供していることを確認し、コードベース全体にわたる徹底的なテストを保証しましょう。
- 既存のワークフロー（IDEやCI/CDパイプラインなど）に容易に統合でき、ユーザーフレンドリーなインターフェースと充実したドキュメントを備え、セットアップや設定が簡単なツールを探しましょう。
- カバレッジの不足箇所を明確に示し、経時的な傾向を追跡できる詳細でカスタマイズ可能なレポート作成プロバイダーを選択してください。
- ツールがテスト実行速度に与える影響の度合い、およびコードベースの複雑さに比例して拡張可能かどうかを検討してください
- 無料またはオープンソースの選択肢で十分か、より高度な機能を備えた有料ツールが必要か評価しましょう
- 充実したドキュメントと活発なコミュニティを備えたツールは、トラブルシューティングの時間を節約し、投資効果を最大限に引き出せます。
最高のコードカバレッジツール13選
開発プロセス全体で一貫したコード品質を保証し、テスト手順を改善できる、高評価のコードカバレッジツール13選をご紹介します。正確なコードカバレッジ結果を提供します。
ClickUp（テストプラン・レビュー・QAチェックリスト・バグ追跡の管理に最適）
ソフトウェア開発チームの各プロセスが複数のツールに分散している場合、チームはテストカバレッジの管理、バグ修正の追跡、コードレビューの実施において課題に直面することが多い。
ClickUpの連携機能とAI搭載機能は、すべての仕事を単一プラットフォームに集約することでチームに大きなメリットをもたらし、業務の迅速化を実現します。
ClickUpを利用するソフトウェアチームが、テストと開発プロセスを整理する方法をご紹介します：
ClickUp Brain + AIエージェントでよりスマートに
ClickUp BrainはQAプロセスを次のレベルへ引き上げます。テスト結果を自動要約し、カバレッジの不足箇所をハイライト表示。「コードベースのどの領域に追加テストが必要か？」といった疑問にも平易な言語で回答します。AIによる洞察で、チームは問題を迅速に特定し、情報に基づいた意思決定を行い、リリースを順調に進められます。
ClickUpタスクでテストカバレッジタスクとコードレビューを整理する
ClickUpでは、すべての仕事はタスクとして始まります。
ClickUpタスクでは、チームのプロセスに合わせたカスタムワークフローを作成できます。「QA準備完了」「レビュー中」「ブロック中」などのステータスを設定可能です。特定のチームメンバーにタスクを割り当て、期日を設定し、関連ファイルやリンク（テストケースやプルリクエストなど）を添付できます。
開発者が機能開発を完了すると、タスクを自動的に次の段階へ進められます。ClickUpは適切なレビュー担当者やQAエンジニアへ自動通知するため、「メッセージ確認した？」や「誰がテストしてるの？」といった混乱がなくなります。
これにより全員が常に同期を保ち、プロセスの各フェーズにおけるテストカバレッジの追跡が可能になります。
ClickUpの自動化で日常業務を自動化し、重要な業務に集中しましょう
タスクステータスの手動更新やレビュー依頼の追跡は誰にとっても面倒です。ClickUpの自動化機能と AIエージェントが 、そんな繰り返し作業を代行します 。
例：GitHubやGitLabでプルリクエストがマージされると、ClickUpは関連タスクを自動更新し、QA担当者に割り当て、さらには回帰テスト用のチェックリストを自動トリガーします。
期限切れのテストについてチームメンバーにリマインダーを送信したり、障害をエスカレーションしたり、タスクを次のフェーズに移行したりする自動化を設定できます。
💡 プロの秘訣：ClickUp AIエージェントを活用してQAワークフローを強化しましょう。例：テストカバレッジレポートを自動分析し、カバレッジの低いモジュールをフラグ付けするAIプラットフォームの設定や、日々のスタンドアップ向けに最近のQA活動の要約を生成できます。
プルリクエストとQA sprint管理のためのGitHub/GitLab連携
ClickUp の GitHubおよびGitLabとの連携により、バージョン管理とタスク管理が統合プラットフォームに集約されます。プルリクエストをClickUpタスクにリンクさせることで、コードレビューやQAスプリントのステータスを一元的に追跡できます。
例、開発者は特定のプルリクエストにリンクされているテストケースを簡単に確認でき、QAエンジニアはテスト実行中の進捗や更新を直接追跡できます。この統合により関係者間の連携が保証され、ツールの頻繁な切り替えが不要になります。
💡 プロの秘訣： ClickUpはGitHub、GitLab、Jira、Slackなど1,000以上のツールと接続可能。コミット、コードレビュー、テストケース、プロジェクト更新をリアルタイムで追跡できます。アプリを切り替えることなく、ClickUp内で開発ワークフロー、QAサイクル、チームコラボレーションを管理しましょう。
ClickUpの主な機能
- ClickUpタスクでタスクを整理し、レビュアーを割り当て、コードレビューの追跡を行うことで、テストプロセスを簡素化しましょう。
- ステータス更新、リマインダー、タスク割り当てなどの反復作業を自動化し、チームが本当に重要なことに集中できるようにしましょう。ClickUp Automationsで実現します。
- GitHubやGitLabのプルリクエストをClickUpタスクに直接リンクし、コードレビューやQA sprintのシームレスな追跡を実現
- カスタマイズ可能なClickUpダッシュボードを作成し、テストカバレッジを監視し、テスト実行結果をリアルタイムで追跡しましょう
- ClickUp Brainと/AIエージェントを活用し、テスト結果を自動分析、不足箇所を特定、カバレッジ向上のための提案を提供します
ClickUpの制限事項
- カスタムワークフローやダッシュボードは、初期セットアップ時間や習熟が必要になる場合があります。特にClickUpを初めて使用するチームではなおさらです。
- 大規模プロジェクトの複雑さにより、統合と自動化を完全に最適化するにはより多くの時間を要する場合があります
- GitHubやGitLabとの連携はシームレスですが、一部のニッチなツールでは追加セットアップが必要になる場合があります
ClickUpの料金プラン
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (9,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (5,000件以上のレビュー)
ユーザーはClickUpについてどう評価している？
このG2レビューでは以下が共有されました：
画像、リンク、プログラミングコードを追加して仕事の手順をステップごとに文書化できる手軽さは（ClickUpで）多用途です。
画像、リンク、プログラミングコードを追加して仕事ステップを段階的に文書化できる手軽さは（ClickUpで）多用途です。
2. JaCoCo（Javaコードカバレッジ測定に最適）
Java開発において、コードが十分にテストされていることを保証することは大きな課題となり得ます。豊富なテストツールが存在するにもかかわらず、アプリケーションのあらゆる側面が十分なテストを受けているかどうかを判断することは困難です。
Java開発者には、JaCoCoが最適です。
このオープンソースのJavaコードカバレッジツールは、ユニットテスト実行時にコードのどの部分がテストされているかを詳細かつ信頼性の高い洞察で提供することで、テストカバレッジ測定プロセスを簡素化します。
JaCoCoの主な機能
- 行カバレッジとブランチカバレッジを測定し、未テストコードを特定してJavaアプリケーションの品質を向上させましょう
- Javaエージェントとして仕事し、テスト実行中にバイトコードを計測。どのコード行が実行されたかをリアルタイムでフィードバックするプロバイダーです。
- Jenkins、Maven、Gradle、その他の CI ツールとシームレスに統合され、パイプラインでの自動コードカバレッジレポート作成を可能にします。
- HTML、CSV、XMLなどのフォーマットで詳細かつ人間が読みやすいレポートを生成し、テストカバレッジの明確な概要を提供します
- JUnitおよびTestNGをサポートし、主要なJavaテストフレームワークとの効率的な仕事を実現します
JaCoCoの制限事項
- MavenやAntなどの一部のビルドシステムでは手動設定が必要です
- 他のあまり一般的でないJava環境やツールと仕事をするには、追加のセットアップが必要になる場合があります
- 大規模で複雑なプロジェクトでは、コードの計測化がテスト実行時間にわずかな影響を与える可能性があります
JaCoCoの価格
- Free
JaCoCoの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (40件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
ユーザーはJaCoCoについてどう評価しているのでしょうか？
このG2レビューでは次のようにメモされています：
ユニットテストにおいて、実行されたコード行数と未実行のコード行数を検証できます。これにより、ビジネスロジックが期待通りに仕事をしていることを確認できます。
ユニットテストにおいて、実行されたコード行数と未実行のコード行数を検証できます。これにより、ビジネスロジックが期待通りに仕事をしていることを確認できます。
3. Cobertura（Javaコードカバレッジ分析とレポート作成に最適）
包括的なテストカバレッジを達成することは、困難なタスクとなる可能性があります。
課題は山積みです：複雑なコードベースの管理、全てのメソッドとブランチがテスト対象となることの保証、そしてカバレッジツールやAIコードツールを既存ワークフローにシームレスに統合すること。
Coberturaは、コードカバレッジの追跡をよりアクセスしやすく効率的にするシンプルなオープンソースソリューションを提供することで、これらの課題を特化して解決します。主要ツールとの連携をサポートし、数クリックでレポートを生成することも可能です。
Coberturaの主な機能
- 行カバレッジとブランチカバレッジを測定し、未テストコードを特定してJavaアプリケーションの品質を向上させましょう
- Maven、Ant、Gradleとの統合をサポートし、ビルドパイプライン内で自動化されたコードカバレッジ分析を実現します
- HTML、CSV、XML形式で人間が読みやすいレポートを生成し、コードカバレッジメトリクスとカバレッジ未到達コードセグメントに関する洞察を提供します
- テスト実行時の個々の行、ブランチ、メソッドのステータス（実行状況）を示す詳細なレポートを提供します
- カバレッジ閾値の設定を支援し、カバレッジが設定基準を下回った際にチームに警告を発信。継続的なコード品質を確保します
Coberturaの制限事項
- 現在、積極的にメンテナーされておらず、現代的なJavaプロジェクトではJaCoCoのようなより新しく強力なツールが好まれています。
- 新しいJava機能や一部の複雑な統合シナリオに対するサポートはリミットです
- 新規ユーザーにとって、特にCI/CDパイプラインとの統合時には、インストールとセットアッププロセスが複雑になる場合があります
Coberturaの価格
- Free
Coberturaの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
ユーザーはCoberturaについてどう評価しているのでしょうか？
Coberturaは私が今まで使った中で最高のカバレッジツールです！何も見逃さず（Cloverの問題点）、カバレッジ済みのコードを誤って未カバレッジと判定することもありません（EMMAの問題点）。残る唯一の課題は、あるテストメソッドが大きすぎる点ですが、ワークアラウンドとして分割可能です。 仕事でこのツールの採用を推進します。Eclipseプラグイン化に値するツールです。
Coberturaは私が今まで使った中で最高のカバレッジツールです！何も見逃さず（Cloverの問題点）、カバレッジ済みのコードを誤って未カバレッジと判定することもありません（EMMAの問題点）。残る唯一の課題は、あるテストメソッドが大きすぎる点ですが、ワークアラウンドとして分割可能です。 仕事の場所でこのツールの採用を推進します。Eclipseプラグイン化に値するツールです。
4. SonarQube（包括的なコード品質とセキュリティレビューに最適）
ご存知ですか？アプリケーションの約63%が自社開発コードに欠陥を含み、70%がサードパーティ製コードに問題を抱えています。
これらの問題を早期に対処することは、高いコード品質を維持し、アプリケーションがスケールしてもセキュリティを確保するために極めて重要です。
ここがSonarQubeの本領発揮の場です。コード品質とセキュリティレビューを自動化し、既存のCI/CDパイプラインにシームレスに統合。連携機能と自動化サポートにより、開発プロセスの早い段階で問題を発見するお手伝いをします。
SonarQubeの主な機能
- コード品質レビューを自動化し、開発およびCI/CDサイクル中に継続的なフィードバックを提供します
- 脆弱性を検出する詳細なコードセキュリティ分析を提供。人間が書いたコードと/AI生成コードの両方の問題を検出します。
- GitHub Actions、GitLab、Jenkins、Azure Pipelines などの一般的な CI/CD ツールとシームレスに統合し、自動コード検査を実現
- 複数の言語とフレームワーク（Java、Python、JavaScriptなど）をサポートし、多様なコードベースに対応するオールインワンツールです。
- カスタマイズ可能な品質ゲートを提供し、高品質なコードのみを確保することで、開発者の生産性を高めます。
SonarQubeの制限事項
- 初期セットアップや構成は複雑になる場合があります。特に大規模プロジェクトやコード品質ツールを初めて導入するチームではなおさらです。
- リソースを大量に消費する可能性があり、特に大規模アプリケーションでは、CPU、メモリ、ストレージを大幅に必要とする場合があります。
- 包括的ではありますが、技術的負債が深刻なレガシーコードを分析する際、一部のユーザーは誤検知を経験する可能性があります
SonarQubeの価格
- Free
- チーム: ユーザーあたり月額65ドル
- 企業: カスタム価格
SonarQubeの評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (90件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (60件以上のレビュー)
SonarQubeについてユーザーはどんな評価をしていますか？
このCapterraレビューでは以下の点が強調されました：
SonarQubeはコードの臭い、バグ、脆弱性、コードカバレッジなどの重要なメトリクスを提供します。CI/CDツールとの簡単な統合が可能です。
SonarQubeはコードの臭い、バグ、脆弱性、コードカバレッジなどの重要なメトリクスを提供します。CI/CDツールとの簡単な統合が可能です。
ClickUpでユニットテストタスクを優先順位付けする方法のビジュアル解説はこちら：
5. Istanbul（JavaScriptテストカバレッジに最適）
JavaScriptやその他の様々なプログラミング言語におけるコードカバレッジの追跡は難しい場合があります。アプリケーションのサイズが大きくなるにつれ、すべての機能、ブランチ、行を適切にテストするタスクは困難になります。Istanbulはこの問題に対する解決策として登場します。
JavaScriptアプリケーションにおけるコードカバレッジ追跡プロセス全体を簡素化するオープンソースソリューションです。ES5から最新のES2015+まで、Istanbulはコードの計測を容易にし、ユニットテストのカバレッジ状況を正確に測定します。
イスタンブールの主な機能
- babel-plugin-istanbulを通じてES6/ES2015+の第一級サポートを提供します
- ターミナルやブラウザ出力など、多様なレポート作成オプションを提供します
- Mocha、AVA、Tapなどの主要テストフレームワークとシームレスに連携します
- テストカバレッジのためのシンプルなインストールと使いやすいコマンド統合
- HTML、XML、CSVフォーマットで包括的なカバレッジレポートを生成します
イスタンブールのリミット事項
- 設定には初期セットアップが必要な場合があります。特に複数のJavaScriptテストフレームワークと仕事を行う場合、その顕著さが際立ちます。
- 他の包括的なコードカバレッジAIツール（例：JaCoCo）と比較すると、高度な機能へのサポートがリミットです。
- 大規模プロジェクトではレポート作成が圧倒的になる可能性があります。なぜなら、大量のデータを精査する必要があるからです。
イスタンブール価格
- Free
イスタンブールの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
6. OpenClover（テスト実行の最適化とリスクの高いコード領域の特定に最適）
すべてのコードが等しいわけではなく、テストも同様です。
大規模なJavaおよびGroovyプロジェクトを管理する際、開発者が直面する最大の課題の一つは、コードのどの領域に最も注意を払うべきか、そしてそれらを効率的にテストする方法を把握することです。
OpenCloverはこの課題を強みに変え、開発者がテストと効率のバランスを取るのを支援します。コードの最もリスクの高い部分を強調表示し、最も重要なテストのみに集中できるようにし、これまでにないほどテスト時間を最適化します。
OpenCloverの主な機能
- コードカバレッジと20以上のコードメトリクスを測定し、コードベース内の未テスト領域やリスクの高い領域を可視化します
- 不要なテスト（自動生成コードやゲッター／セッターなど）を除外してカバレッジ範囲をカスタムし、重要な部分に集中しましょう
- 個々のテストのコードカバレッジを記録・分析し、どのクラスやコード行が実行されたかを深く把握できます
- Jenkins、Bamboo、Hudson などの CI ツールと統合して、継続的なカバレッジレポート作成を実現
- IntelliJ IDEAやEclipseなどの主要IDE向けプラグインで、テスト結果とカバレッジをリアルタイムに追跡
OpenCloverの制限事項
- カバレッジ範囲の詳細なカスタムには、セットアップとツールの習熟が必要となる場合があります
- CIツールとの連携が必要であり、自動テストパイプラインが初めてとなるチームでは追加設定が必要となる場合があります
- 大規模なコードベースにおいて本ツールの真価が発揮され、高度なコード分析を必要とするプロジェクトで特に有用です。
OpenCloverの価格
- カスタム価格設定
OpenCloverの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
OpenCloverについてユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
このRedditコメントは次のようにメモしています：
クローバーのコードベースはJaCoCoの約10倍の規模であるため、非常に豊富な機能リストを備えています。
クローバーのコードベースはJaCoCoの約10倍の規模であるため、非常に豊富な機能のリストを備えています。
7. NCover（チーム間で一貫したコードカバレッジを確保するのに最適）
大規模な.NET開発チームが複雑なプロジェクトに取り組み、複数の開発者が異なるモジュールを担当している状況を想像してください。コードベースが拡大するにつれ、アプリケーションのどの部分が十分なテストを受けているかを追跡することはますます困難になります。
この断片的なアプローチは、本番環境での問題発生リスクを高めるだけでなく、リリースサイクルの遅延も招きます。
しかし、NCoverはこの課題を解決します。開発チーム全体にわたるコードカバレッジの測定と管理を統合プラットフォームで実現するプロバイダーだからです。
NCoverの主な機能
- チーム横断的なコードカバレッジ追跡を統合し、関係者全員に完了する可視性を確保します
- 行カバレッジ、ブランチカバレッジ、メソッドカバレッジなどの詳細なメトリクスを提供し、テストが不十分なコードを正確に特定可能
- 主要な.NETテストフレームワークと連携し、カバレッジ測定プロセスを効率化します
- コード品質の向上と技術的負債の削減に向けた実践的な知見と推奨事項を提供します
- チームレベルのカバレッジ追跡により、開発者、QA、管理者の間の連携を強化します
NCoverの制限事項
- 大規模なコードベースを処理するには十分なシステムリソースが必要であり、パフォーマンスの問題を引き起こす可能性があります
- コードカバレッジ導入が初めて、または非標準的なプロジェクト構造を持つチームにとって、セットアップの複雑さは課題となる可能性があります
- 特定のCI/CDパイプラインとの最適な統合にはカスタムが必要となる場合があります
NCoverの価格
- デスクトップライセンス: ユーザーあたり年間658ドル
- Code Central: ユーザーあたり年間2,298ドル
NCoverの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
8. dotCover（シームレスなコードカバレッジ分析を求める.NET開発者に最適）
.NETアプリケーション開発において高品質なコードを維持することは、継続的な課題となり得ます。コードが基準を満たしていることを確認するタスクは、コードカバレッジの追跡からユニットテストの実行に至るまで、すべてを伴う煩雑なタスクとなることが頻繁にあります。
ここでdotCoverのステップが活躍します。Visual StudioやJetBrains Riderとシームレスに連携するdotCoverは、テストとカバレッジのプロセスを明確にします。
dotCoverの主な機能
- Visual StudioやJetBrains Riderとシームレスに連携するため、IDEを離れることなくカバレッジ分析が可能です
- MSTest、NUnit、xUnit、MSpecを含む複数のユニットテストフレームワークをサポート
- 継続的テストモードでは変更直後にテストを自動再実行し、フィードバックループを緊密に維持します
- カバレッジ可視化のハイライトと未検出コードをカバーし、問題箇所を一目で把握しやすくします
- ホットスポットビューを活用し、カバレッジの低い複雑なメソッドを特定。どこに努力を注ぐべきかが明確になります
dotCoverのリミット
- Visual Studioのパフォーマンス低下を引き起こす可能性があります。特に大規模なコードベースや高負荷使用時において顕著です
- 統合テストのサポートは改善の余地あり。非ユニットテストでの活用が難しいと感じるユーザーもいます
- コードカバレッジツールが初めての方には、初期セットアップに少し慣れが必要かもしれません
dotCoverの価格
- 30日間の無料試用版
- dotUltimate: ユーザーあたり月額21.90ドル
- 全製品パック： ユーザーあたり月額29.90ドル
dotCoverの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
dotCoverについてユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
このG2レビューの機能は：
DotCoverはセッション中にコードのどの部分が呼び出され、どの部分が到達されなかったかをすべて表示します。またコード内の潜在的なメモリリークも示してくれるため、DotCoverのすべての機能が非常に有用で使いやすい点が気に入っています。
DotCoverはセッション中にコードのどの部分が呼び出され、どの部分が到達されなかったかをすべて表示します。またコード内の潜在的なメモリリークも示してくれるため、DotCoverのすべての機能が非常に有用で使いやすい点が気に入っています。
9. Codecov（コード品質の向上とデバッグ時間の短縮に最適）
コードのデバッグに膨大な時間を費やした挙句、単純なテストが失敗していたことに気づいたことはありませんか？ あるいは、さらに悪いことに、コードの重要な部分が最初からテストされていなかったことに気づいたことはありませんか？ 誰もが経験したことのある状況です。
難しいのは、コードの脆弱な箇所を特定することです。そこでCodecovが役立ちます。問題箇所をより明確に可視化することで、迅速に対応し、バグが本番環境に到達する前に阻止できます。
Codecovの主な機能
- プルリクエスト内で直接確認できる包括的なカバレッジレポート作成により、どのコード行がテストされたかを素早く把握できます
- 不安定なテストの検出とワンクリックで特定テストを再実行する機能により、断続的な失敗への対応が容易になります
- テストスイートのパフォーマンスを時系列で追跡し、どのテストを最適化すべきかに関する洞察を提供します
- 主要なCIツール、Gitホスト（GitHub、GitLab、Bitbucket）、Python、JavaScript、Ruby、Goなどのプログラミング言語とのフルスタック統合を実現します。
- JavaScriptのバンドルサイズ追跡により、大規模なアセットが気づかれないまま本番環境に混入するのを防止します
Codecovのリミット
- 一部のユーザーから、特にGitHub OAuthとの連携において、想定以上の許可を要求される問題がレポート作成されています
- 基本的な機能は、小規模なコードベースを仕事にするチームや詳細なカバレッジ分析を必要としないプロジェクトではリミットを感じるかもしれません
- プロジェクトの規模によっては、一部の可視化機能は小規模チームにとって「余計な装飾」と見なされる可能性があります
Codecovの価格
- 開発者: 無料
- チーム: ユーザーあたり月額5ドル
- プロ: ユーザーあたり月額12ドル
- 企業：カスタム価格
Codecovの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
Codecovについてユーザーはどんな評価をしているのでしょうか？
このG2レビューでは次のようにメモされています：
高品質なレポートを生成し、実施中のテストにおけるコードカバレッジの詳細な結果を提供してくれます。これにより、テストでカバーされていない領域のコード最適化にも役立ちます。
高品質なレポートを生成し、実施中のテストにおけるコードカバレッジの詳細な結果を提供してくれます。これにより、テストでカバーされていない領域のコード最適化にも役立ちます。
10. Gcov（C/C++プログラムのコードカバレッジ分析に最適）
GCCを使用する開発者は、CおよびC++プログラムに対して正確な行単位のカバレッジを提供する軽量ツールを見つけるのに苦労することが多い。
GcovはGCCのネイティブサポートによりこの課題を解決し、開発者に各コード行の実行頻度に関する正確な洞察を提供します。
gprofと組み合わせることで、高負荷な「ホットスポット」の特定にも役立ち、パフォーマンスチューニングやテストが完全に完了するよう向上させる最適な選択肢となります。
Gcovの主な機能
- 各コード行の実行頻度を追跡する行単位のカバレッジデータを提供し、開発者がテストでカバーされているコード部分を特定するのを支援します
- GCCとの統合が可能で、このコンパイラを既に使用している開発者がワークフローにコードカバレッジを組み込むのに理想的な選択肢です。
- gprofと仕事をしてプロファイリングデータを提供し、開発者がパフォーマンスを微調整し、必要な箇所に最適化の努力を集中させるのを支援します
- テストスイートの網羅性を確保し、テストで実行されるコード部分を明示することで、ソフトウェア品質を向上させます
Gcovの制限事項
- GCCでコンパイルされたコードでのみ仕事するため、他のコンパイラやプロファイリングツールとは互換性がありません
- 正確なカバレッジデータを確保するため、最適化を行わないコードのコンパイルが必要です。これによりプロフィール性能に影響が出る可能性があります
- CおよびC++プログラムのみをサポートするため、これらの言語での使用にリミットされます
Gcovの価格
- Free
Gcovの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
11. Visual Studio Code コード カバーレッジ（Microsoftのエコシステムを利用する.NET開発者に最適）
.NETやC++で開発する際、アプリケーションのどの部分がテスト済みで、どの部分が未テストかを把握することは、リリースへの確信を得る上で極めて重要です。多くのチームは外部ツールを使用していますが、Visual Studio内で開発しているなら、組み込みのコードカバレッジツールが最適です。
Visual Studio Code Coverageは、開発者がIDEを離れることなく、未テストのブランチを特定し、テストの有効性を監視し、早期にリグレッションを防止するのに役立ちます。
このツールはMSTestおよびテストエクスプローラーとの緊密な連携により、Microsoft製品を多用する環境で仕事をするチームにとって非常に便利です。
Visual Studio Code Coverage の主な機能
- Test Explorerまたはコマンドラインで、行単位およびブロック単位のコードカバレッジレポート作成を実行
- IDE内で直接、色コードされたハイライトでカバレッジ対象行と未対象行を可視化
- MSTest、NUnit、xUnitと簡単に連携し、エンドツーエンドのユニットテスト可視性を実現
- カバレッジファイルをHTMLまたはXML形式でエクスポートし、レポート作成や監査に活用できます。
- ライブユニットテストと組み合わせれば、コード中にリアルタイムで結果をビューできます
Visual Studio コードカバレッジの制限事項
- Visual Studio 企業 エディションでのみ利用可能です
- .NET以外の言語に対する標準的なサポートが不足しています
- Azure DevOpsやGitHub ActionsなどのCI/CDツールとの連携には追加のセットアップが必要です
Visual Studio コードカバレッジの価格
- 企業標準：ユーザーあたり月額499.92ドル
- プロフェッショナル版：月額99.99ドル／ユーザー
Visual Studio Code Coverage の評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (2,300件以上のレビュー)
- Capterra: 4.8/5 (1,600件以上のレビュー)
Visual Studio Code Coverageについてユーザーはどんな評価をしているのでしょうか？
このCapterraレビューで把握できたこと：
VS Codeの使用は非常に快適です。現在では、Web開発、Pythonスクリプト、特定のデータサイエンス仕事において、メインのコードエディターとして活用しています。
VS Codeの使用は非常に快適です。現在では、Web開発、Pythonスクリプト、特定のデータサイエンス仕事において、メインのコードエディターとして活用しています。
12. BullseyeCoverage（組込みシステムや重要システムにおける決定ベースC++テストに最適）
ユニットテストを一通り実施した後でも、組込みシステムや規制対象ソフトウェアの開発の仕事に携わる者は、真の疑問に答えられないことが多々あります：どの論理パスが未テストのままなのか？
BullseyeCoverageは、まさにその課題解決のために設計されました。条件カバレッジを提供することで、基本的な行カバレッジやブランチカバレッジを超えた機能を実現します。航空宇宙・医療システムから自動車・産業用制御システムまで、BullseyeCoverageは詳細なメトリクスと主要ツールとの複数連携により、サポートチームを支援します。
BullseyeCoverageの主な機能
- 単純なステートメントカバレッジやブランチカバレッジよりも高い精度を実現するため、条件分岐カバレッジ/決定カバレッジをサポート
- Visual Studio、GCC、Clangなどの主要なC++ツールチェーンや組込み環境とシームレスに統合
- CIパイプラインやローカル開発ワークフローへの軽量な統合を実現し、重い依存関係なしで提供します
- 行単位および機能単位のカバレッジ要約を表示し、迅速な診断を実現
- C++20を含むC++標準規格を強力にサポートし、constexprカバレッジなどの新機能にも対応
BullseyeCoverageの制限事項
- CおよびC++プロジェクトのみの仕事
- チーム全体でのコラボレーションのための最新のビジュアルダッシュボードが不足している
- 商用利用には別途ライセンスが必要で、価格の透明性にリミットがあります
BullseyeCoverageの価格
- カスタム価格設定
BullseyeCoverageの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
BullseyeCoverageについてユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
BullseyeはC/C++のコードカバレッジ測定に非常に優れたツールです。手頃な価格で高い性能を発揮するため、当社では通常お客様に推奨しています。特筆すべき点は「ステートメントカバレッジ」を測定せず、「決定カバレッジ」に重点を置いていることです。
BullseyeはC/C++のコードカバレッジ測定に非常に優れたツールです。手頃な価格で高い性能を発揮するため、当社では通常お客様に推奨しています。特筆すべき点は「ステートメントカバレッジ」を測定せず、「決定カバレッジ」に重点を置いていることです。
13. Coverage.py（Pythonユニットテストのカバレッジ測定とHTMLレポート作成に最適）
開発者はテストスイートを実行すれば完了だと考えがちですが、実行されなかった行についてはどうでしょうか？
Coverage.pyがそのギャップを埋めます。Pythonプロジェクト向けに設計されたこのツールは、テスト対象と未テスト部分を、個々の行レベルまで正確に可視化します。
CI/CD環境で仕事をするチーム向けに、Coverage.pyはパイプラインにシームレスに統合され、ツールやダッシュボード向けのJSON/XML出力も提供します。
coverage.pyの主な機能
- 行カバレッジとブランチカバレッジの両方を自動測定
- 見逃した行を強調表示したクリーンなHTMLレポートを生成
- pytest、unittest、noseと簡単なコマンドで統合
- サブプロセスや複数のテストコンテキストにわたるカバレッジを追跡
- テキスト、XML、LCOV、JSON、SQLiteフォーマットでレポートをエクスポート
coverage.pyの制限事項
- Pythonのみサポート、マルチ言語カバレッジは非対応
- デフォルトではテストコードとアプリケーションコードを区別しません
- マクロやメタプログラミングは、行カバレッジ統計を誤解を招くものにする可能性があります
coverage.py の価格
- Free
coverage.pyの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
その他の便利なツール
既に紹介したツールと互換性のある追加のコード・テストカバレッジツールを3つご紹介します。各ツールは言語、ワークフロー、レポート作成要件に応じて特定の利点を提供します：
- SimpleCov: Rubyプロジェクトのコードカバレッジを明確に追跡する手段を提供し、RSpecやMinitestなどの人気テストフレームワークと連携します
- OpenCppCoverage: C++プロジェクト向けの詳細な行カバレッジ分析を提供し、XMLとHTMLフォーマットで出力するため、より深い検証が可能です
- Testwell CTC++: C、C++、組込みターゲットをサポートし、全カバレッジレベル（ステートメント、ブランチ、MC/DC）を完全サポート
ClickUpで不足しているコードを補完しましょう
テストを実行することは一つのことです。それらのテストが実際に何をカバーしているか、そしてカバレッジ結果を知ることは別のことです。そこでコードカバレッジ分析ツールの出番です。
テスト済み箇所、コードブロックや収集データ内の未テスト箇所、次に注力すべき箇所を可視化します。
多くのツールはカバレッジ測定を支援します。しかしClickUpは、そのカバレッジに基づいて行動を起こすことを支援します。
ソースコード、生成レポート、スプレッドシート、タスク管理ツールを行き来する必要はありません。単一のインターフェースで、レビュー担当者の割り当て、QAステータスの更新、カバレッジ分析結果の開発ワークフローへの直接リンクが可能です。
最初から組み込むべきプロセスを継ぎ接ぎで対応するのに疲れたなら、今すぐClickUpに登録しましょう！