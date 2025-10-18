スタートアップ共同創業者向けFree創業者契約書テンプレート

スタートアップの初期フェーズを乗り切ることは、スリリングであると同時に困難でもあります。

共同創業者にとって最も重要でありながら見過ごされがちなステップの一つは、明確で法的効力のある創業契約書を確立することです。

これがないと、最も有望なベンチャーでさえ、役割の定義、知的財産の管理、日常的な意思決定において障害に直面する可能性があります。

しかし重要なのは、一から作成する必要はないということです。基本的な項目を網羅した無料の共同創業者契約書テンプレートが数多く存在します。本ブログでは、パートナーシップを保護し組織運営を円滑に進めるための適切な契約書テンプレートを見つけるお手伝いをします。

10種類の創業者契約書テンプレート一覧

優れた創業契約書テンプレートの要約テーブルはこちら：

*創業契約書テンプレートとは？

創業契約書のテンプレートは、スタートアップの共同創業者らが新規ビジネスにおける役割・責任・所有権を明確化するための事前作成文書です。創業時から明確な期待値を設定し、会社の成長に伴う紛争リスクを低減します。

創業者の合意書は通常、株式配布、知的財産の所有権、意思決定プロセス、紛争解決といった鍵となる分野をカバーします。また、共同創業者が時間をかけて株式を獲得する方法を示す権利確定スケジュールを含むことも多いです。

さらに、本契約では各創業者の貢献内容、意思決定プロセス、機密保持、知的財産権、チーム変更の手続きなどを定義できます。

*優れた創業契約書テンプレートの条件とは？

創業者は重要な意思決定において会社を代表するため、創業者の合意書テンプレートは、最初から明確な期待値を設定するのに役立つリソースに最適なタイトルです。

創業契約書のテンプレートを選ぶ際に注目すべき5つの鍵となる特徴は以下の通りです：

明確な所有権構造: テンプレートで各共同創業者の所有権比率（創業者の株式、未確定株式、完全確定利益を含む）を定義することを確認してください

包括的な条項： 会社の資産を保護するため、知的財産権、機密保持、営業秘密保護をカバーする条項を確認してください

意思決定プロセス： 本テンプレートでは、重要な意思決定と日常的な意思決定の方法（相互の書面による同意が必要な場合を含む）を明記する必要があります。

報酬と権利確定：*報酬条件、提供サービス、権利確定スケジュールを明確に定めたレイアウトを選択し、将来の紛争を回避しましょう

法的効力：本テンプレートには、当事者間の完全合意を構成し、書面で署名され、管轄区域において法的拘束力を有することを明記する条項を含める必要があります

創業者契約書テンプレート

スタートアップ共同創業者の皆様、こうした紛争を回避する第一歩は、強固な創業契約書のテンプレートを用意することです。以下に、公平な所有権構造を確立し、知的財産を最初から保護するために設計された、主要な創業契約書テンプレートをご紹介します。

*ClickUp パートナーシップ契約書テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpパートナーシップ契約書テンプレートで法的拘束力のあるパートナーシップ契約を作成

ClickUpパートナーシップ契約書テンプレートは、初心者でも責任範囲や資金拠出を簡単に明文化できます。株式パートナーシップや戦略的提携を結ぶ際に、迅速なスタートを支援します。

このすぐに使えるテンプレートでは、各当事者の義務や損益分担の取り決めを含むパートナーシップ条件を明記しています。資金拠出、紛争解決、日常的な意思決定についてもカバーしています。特定のニーズに合わせてカスタム化し、組織の強固な所有権構造を構築できます。

こんな理由で気に入るはず：

タスクとパートナーシップの詳細を追跡して、一元管理された場所で整理整頓を維持しましょう

利益共有と意思決定に関する明確な条件で、紛争を最小限に抑えましょう

役割と責任を体系的に整理し、全員の認識を統一する

🔑 こんなビジネスに最適： パートナーシップや戦略的提携をフォームする新規スタートアップや小規模なビジネス。

LiveBetter Community Servicesのエンゲージメント＆ビジネスイノベーション責任者、マーク・ボニーがClickUpについて語る：

現在、機能別・地域別に分かれたチームが同期化されたタスクに取り組んでいます。つまり、パートナーシップチームとコミュニケーションチームはClickUp内で別々のスペースを持ちながらもタスクを共有しており、これはプロジェクト成果に向けた取り組みの連携において極めて重要です。

2. ClickUp 50/50 パートナーシップ契約書テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp 50/50 パートナーシップ契約書テンプレートで、数分でバランスの取れたパートナーシップを構築しましょう

ClickUp 50/50 パートナーシップ契約書テンプレートは、合弁事業を正式化し、双方の利益を保護し、資本アカウントの健全な残高を維持するために設計されています。各パートナーの責任と負債を簡単に明記できます。

本テンプレートは意思決定プロセス、比例的な資金拠出、具体的な所有権比率など重要な領域を網羅。全パートナー間の協働文化を構築すると同時に、紛争を最小限に抑え相互信頼を育みます。

こんな理由で気に入るはず：

🔑 こんな方に最適： 明確な役割と責任分担のもと、50/50の所有権構造を確立したいパートナー向け。

👋🏾 ClickUp Brain に契約書やビジネス提案書の作成 を依頼しましょう ！

ClickUp Brainで簡単にコンテンツを作成。同一プラットフォーム内で複数のLLMにアクセス可能

3. ClickUp 50/50 LLC 運営契約書テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp 50/50 LLC運営契約テンプレートで所有権と責任のバランスを保ちましょう

ビジネスは分け合っても、トラブルは分け合わない。50/50 LLCでは両メンバーが同等の権限を持ちますが、明確な合意がなければ事態は急速に複雑化します。そこでClickUpの50/50 LLC運営契約書テンプレートをご活用ください。

法的拘束力のある文書作成をガイドし、メンバーへの明確な期待値設定、投資保護、紛争解決方法の明文化を実現します。さらに、メンバーの加入・脱退に関する規定も盛り込み、堅固な所有権構造のもとでビジネス成長に備えた体制を整えます。

こんな点で気に入っていただけるはずです：

対等なパートナー間で利益と損失の共有を公平に定義する

ClickUpのボードビュー で契約ステータスを簡単に可視化

コメント反応とネストサブタスクでワークフローを効率的に管理

🔑 こんな方に最適： 有限責任会社をフォームする対等なパートナーで、経営と所有権に関する明確な指針を求める方。

💡 プロのアドバイス： 紛争を避けるため、所有権については常に事前に話し合いましょう。アイデアの所有者が誰かを法廷で証明するのは、所有者や関係者が明確に記述していない場合、困難を伴う可能性があります。

4. ClickUp合意書テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp合意書テンプレートで明確かつ簡潔なビジネス契約を実現

ClickUpの合意書テンプレートを使えば、関係者全員が理解できる明確な合意書を簡単に作成できます。プロジェクトの詳細、関連費用、各当事者の義務を網羅しています。

さらに、このテンプレートはタイムライン、成果物、署名などカスタマイズ可能なセクションを提供することで契約プロセスを簡素化します。使いやすいフォーマットにより、あらゆるプロジェクトやパートナーシップに合わせて文書を迅速かつ容易に調整できます。

こんな理由で気に入るはず：

契約書はシンプルで分かりやすいものにしましょう

既成のフォーマットを活用して時間を節約

契約内容を確認しながら、 ClickUpのマイルストーン機能で 進捗を追跡しましょう

🔑 こんな方に最適：プロジェクトやパートナーシップのための迅速かつ明確な契約書が必要なスタートアップや起業家。

5. ClickUp 仕事協定書テンプレート

チーム契約書は明確な期待と責任を設定することでプロジェクトを円滑に運営します。 ClickUp作業契約書テンプレートは、チームのミッション・役割・共有価値を定義し、 協働する全員が連携と責任を保つよう導きます。

さらに、このテンプレートは役割と責任を明確化し、リソースの最適化を支援します。これにより、各メンバーの強み、仕事スタイル、共有目標への貢献度を明確に把握できます。

こんな理由で気に入るはず：

チームの使命と目的を定義し、全員のモチベーションを維持しましょう

柔軟なレイアウトオプションで進捗を可視化し、迅速な調整を実現

タスクを作成し期限を設定して割り当て、プロジェクトを円滑に進めましょう

🔑 こんな方に最適： スタートアップや初期フェーズのビジネスで、責任範囲やチームの目標について明確な合意が必要なチーム。

6. ClickUp請負契約書テンプレート

外部契約者を採用する際、詳細な契約書はビジネスと契約者の双方を保護する鍵となります。ClickUp契約者契約書テンプレートを使えば、業務内容・納期・支払い条件などを手間なく明確化できます。

すぐに使える契約書テンプレートとして、業務委託の主要な要素（業務範囲、タイムライン、成果物など）を網羅し、双方が期待値を明確に理解できるようにします。また、公正な市場価値に基づく条件を設定し、契約者を自社の目標に整合させるのにも役立ちます。

こんな理由で気に入るはず：

チェックボックスなどのカスタムフィールドで細部まで追跡し、見落としを防ぎましょう

リマインダーと更新を自動化し、プロジェクトをスケジュール通りに進める

電子メール連携機能で契約書を直接送信し署名を得られます

🔑 最適な対象： タイムリーなプロジェクトでフリーランスや契約社員を管理する小規模から中規模のビジネス。

➡️ 詳細はこちら：契約の種類と効率的な管理方法

7. ClickUp請負業者管理テンプレート

契約管理にお困りですか？ClickUpの契約者管理テンプレートで、契約書の作成・保管から期限追跡・更新まで、プロセス全体を整理しましょう。

この初心者向けサブカテゴリテンプレートは、関係者管理や更新リマインダー設定を容易にします。契約管理プロセスを洗練させ、コンプライアンス遵守と請負業者との関係強化を実現します。

こんな理由で気に入るはず：

🔑 こんなビジネス様に最適： 複数の契約者を管理し、明確な追跡とタイムリーな更新が必要なビジネス様。

8. ClickUp 契約解除通知書テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp契約終了通知書テンプレートで契約を円滑に終了させましょう

ClickUp契約解除通知書テンプレートを使えば、決定事項を明示しつつ必要な詳細事項を記載した、プロフェッショナルで簡潔な解除通知書を簡単に作成できます。

この書式テンプレートは、解約条件の定義、双方の懸念事項への対応、解約に伴う金銭的・法的義務の管理を支援します。また、難しい会話が円滑に進むようにし、将来の参照用に明確な記録を残すのに役立ちます。

こんな理由で気に入るはず：

あらゆる契約解除ケースに対応する即利用可能な法的条項を提供

未履行の義務と次のステップを明確に示すためのチェックリストを内蔵

各書簡を自動記録し、セキュリティを考慮した記録管理を実現

🔑 こんな方に最適：契約解除を簡潔かつ法的に適切に正式化する方法が必要なあらゆるビジネス

9. Template.Net提供 創業者の合意書テンプレート

ビジネスを立ち上げる際には、シンプルさが鍵となる場合があります。

Template.netの創業契約書テンプレートは、シンプルな契約書作成に最適です。法律用語に圧倒されることなく、ビジネス関係を正式に確立したい共同創業者に理想的な選択肢です。

このシンプルで即使用可能なテンプレートは、ロゴや会社情報を追加できる完全編集可能な表紙ページです。仕事範囲、報酬、機密保持、責任範囲といった重要な要素を網羅し、関与する全創業者の基本的な責任と権利を明確に定義します。

こんな点で気に入っていただけるはずです：

報酬条件を明確に定めて支払いトラブルを回避しましょう

不可抗力条項で予期せぬ事態に備える

将来の紛争を防ぐため、明確な意思決定プロセスを定義しましょう

🔑 こんなビジネスに最適： シンプルで法的効力のある創業契約書を求めるスタートアップや小規模なビジネス

10. Template.Net提供 スタートアップ共同創業者契約書フォームテンプレート

Template.netのスタートアップ創業者契約書フォームテンプレートは、これもまた創業者契約書ですが、ひねりを加えたものです：フォームテンプレート形式です。従来の冗長な契約書とは異なり、簡潔で迅速、要点を押さえています。

このフォームテンプレートは、創業者が意思決定権限と紛争解決方法を事前に明確化することをプロンプトすることで、 スタートアップが直面する一般的な 課題を解決するよう設計されています。これにより潜在的な対立を回避し、スタートアップの成長に向けた強固な基盤を築きます。

こんなメリットがあります：

簡単・迅速、空欄を埋めるだけで完了です

役割、責任、所有権を明快な方法で確立します

営業秘密やその他の機密情報を保護するための機密保持条項を内蔵

🔑 こんな方に最適： 複雑な法律用語に深入りせず、役割と株式割合の配布を正式化するための、シンプルで記入式契約書を求めるスタートアップ。

11. PandaDoc提供 創業メンバー契約書テンプレート

PandaDoc経由

PandaDocの創業契約書テンプレートは非常に包括的で、所有権と法的責任を正式に定める企業に最適です。ロゴや連絡先情報を記載したカスタム表紙を追加すれば、プロフェッショナルな印象を与えます。

この法的テンプレートは、所有権の移転、初期資本拠出、株式の権利確定に関する条項を含む12の詳細なセクションを網羅しています。さらに、辞任、解任、代表者保証に関するプロセスを明記し、ビジネス契約が法令に準拠するよう設計されています。

こんな点で気に入っていただけるはずです：

会社情報を追加してPDFをカスタム

詳細な条項で明確な所有権構造を確立

修正条項や権利放棄に関する項目を含め、法的条項を正確に保ちます

🔑 こんな方に最適： 所有権、法的保護、メンバーの役割を詳細に規定する、徹底的かつカスタマイズ可能な契約書テンプレートを求めるビジネス。

12. RazorPay提供 創業メンバー雇用契約書テンプレート

viaRazorPay

RazorPayの創業者雇用契約書テンプレートは包括的な雇用契約書テンプレートです。新入社員（創業者）の役割と責任を正式に定めつつ、会社の利益を保護するよう設計されています。

本テンプレートは創業者の義務、報酬、権利を定義します。機密保持、競業避止、契約解除、知的財産権、第三者支払い、その他諸条項など、法的明確性を確保するための主要条項を網羅しています。

こんな理由で気に入るはず：

創業メンバー向けの試用期間と業績評価のマイルストーンを設定する

自発的または非自発的な創業者の離脱に備えた詳細な退出手続きを含める

会社の資金調達および投資家関係に関する創業者の義務を明記する

🔑 こんな方に最適： 創業者の役割と責任を正式に定めるスタートアップや中小企業

💡 追加アドバイス：契約書には必ず「証人条項」を含め、契約の完全な効力を維持しましょう。例えば、各タスクの責任者と担当分野を明確に記載してください。

13. ビジネスセットアップによる創業契約書テンプレート

viaBusiness Set up

複数の創業者と起業しますか？ビジネスセットアップの「創業者契約書テンプレート」で堅実なスタートを切りましょう。各創業者の権利と義務を明確に定義し、円滑なチームワークを確保します。

本契約書テンプレートは、権利確定期間や退出手続きから所有権、紛争解決に至るまで、あらゆる側面を網羅しています。スタートアップが内部契約を正式化するための、実質的なワンストップソリューションです。

こんな理由で気に入るはず：

創業者の時間的コミットメントと最低限の関与要件を定義する

共有譲渡と紛争解決のプロセスを簡素化

会社閉鎖時の解散プロセスを構築する

🔑 こんな方に最適：創業者の役割を明確に定義し、透明性のある意思決定プロセスを確立したい、初期フェーズのスタートアップやビジネス。

ClickUpで契約内容を的確に管理

構造化された契約書テンプレートは、強固で透明性のあるビジネス関係を構築するために不可欠です。

オールインワン仕事アプリClickUpは、契約書の作成・管理・追跡を容易にする包括的なテンプレート範囲を提供します。請負契約、創業者のコミットメント、解約通知書などあらゆる契約に対応。

これらのテンプレートは時間を節約すると同時に、あらゆる詳細がアカウントされていることを確保し、誤解のリスクを大幅に低減します。書類作成に足を引っ張られることはありません。

