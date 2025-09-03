資金調達を簡素化するFree寄付フォームテンプレートオプション

企業の社会的責任（CSR）が再び注目を集めています。しかしその恩恵は慈善団体だけでなく、組織の従業員にも良い影響を与えます。
ただし、Businessが資金を提供する場合でも、寄付プロセスの効率化は非営利団体やNGOの責任です。
つまり、エラーのない寄付を実現し、寄付者を支援するための正確な情報を収集し、支払い追跡を簡素化することを意味します。
そのお手伝いとして、寄付フォーム作成を簡素化し、効率的に資金を集め、支払いを管理するために設計された最高の寄付フォームテンプレートをご紹介します。
寄付フォームテンプレートとは？
寄付フォームテンプレートは、非営利団体や慈善団体が寄付金と重要な寄付者情報を収集するために使用する、あらかじめデザインされたカスタマイズ可能なフォームです。
本質的に、その役割は一つです：オンライン寄付フォームの作成・共有・管理を容易にし、寄付プロセスを簡素化すること。以下に、手作業を削減する方法を示します：
✅ 単発寄付と定期寄付の両方に対応
*寄付金額、連絡先情報、支払いパートナーに関する必須フィールドを含める
*コメント欄、寄付の種類、または誰かのために贈られた贈り物など、任意のフィールドを追加可能
✅ 組織のブランディングや資金調達目標に合わせて完全にカスタム可能
✅ PayPalやStripeなどの信頼できる支払いシステムと連携可能
トップ寄付フォームテンプレート一覧
以下は、各テンプレートに正しいランディングページとダウンロードのリンクが設定されている、優れた寄付フォームテンプレートの要約テーブルです：
|テンプレート名
|*テンプレートをダウンロード
|*主な機能
|こんな方に最適です*
|ビジュアルフォーマット*
|ClickUp寄付フォームテンプレート
|無料テンプレートを入手
|自動化機能内蔵、支払いシステム連携、カスタマイズ可能、自動化されたお礼メッセージ機能
|非営利団体・慈善団体向け 寄付受付の効率化
|ClickUp フォーム
|ClickUp寄付テンプレート
|無料テンプレートを入手
|寄付者データを一元管理し、資金調達状況を追跡。定期寄付・単発寄付に対応。
|すべての寄付を追跡する資金調達チーム
|ClickUp リスト、ボード
|ClickUp寄付依頼書テンプレート
|無料テンプレートを入手
|説得力のある手紙作成、寄付者とのやり取りの記録、フォローアップの追跡
|アウトリーチコーディネーター、寄付者関係担当者
|ClickUp ドキュメント
|ClickUp 資金調達プランテンプレート
|無料テンプレートを入手
|目標、戦略、タイムラインを明確化し、進捗状況を追跡します
|キャンペーン管理者、資金調達Teams
|ClickUp リスト、ボード
|ClickUp スポンサーシップフォームテンプレート
|Freeテンプレートを入手
|スポンサーの受け入れ、コミュニケーション/締切の追跡、関係構築
|スポンサーや地域パートナーに連絡する団体
|ClickUp フォーム、リスト
|ClickUp 資金調達イベントプランニングテンプレート
|無料テンプレートを入手
|タスク、タイムライン、予算、寄付者情報を整理します
|イベント主催者、資金調達Teams
|ClickUp リスト、ボード、カレンダー
|ClickUp 非営利団体向け標準業務手順書テンプレート
|Freeテンプレートを入手
|ワークフロー、チェックリスト、ステータス追跡を標準化します
|非営利団体の運営 Teams
|ClickUp ドキュメント、リスト
|ClickUp 非営利団体向けイベントプランテンプレート
|Freeテンプレートを入手
|マップ、タスク、予算、寄付者情報の収集を可視化
|非営利団体のイベント Teams
|ClickUp リスト、ボード、カレンダー
|ClickUp 会員申込書フォームテンプレート
|Freeテンプレートを入手
|メンバーデータ収集、オンボーディング、ワークフロー自動化
|コミュニティ管理者、非営利団体
|ClickUp フォーム、リスト
|Jotform提供の資金調達寄付フォームテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|ノーコードセットアップ、支払い連携、カスタマイズ可能
|助成金や寄付資金を申請するTeams
|Jotformフォーム
|Jotformによる献血申込書フォームテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|寄付者を登録、カスタマイズ可能、HIPAA準拠
|病院、血液銀行、医療系非営利団体
|Jotformフォーム
|123FormBuilder提供の慈善寄付依頼書テンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|効率化された依頼、ウェブサイト埋め込み、セキュリティデータ管理
|大量の寄付依頼を管理するNGO
|123FormBuilder フォーム
|123FormBuilder提供 寄付サブスクリプション解約フォームテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|簡単なオプトアウト機能、フィードバック収集、セキュリティな処理
|定期的な寄付を受け付ける非営利団体
|123FormBuilder フォーム
|高齢者ケア・サポート寄付フォームテンプレート by Venngage
|このテンプレートをダウンロード
|シンプルで使いやすい、カスタマイズ可能な、デジタル/印刷対応
|高齢者ケアのサポートを行う慈善団体
|Venngage フォーム
|医療支援用寄付フォームテンプレート by Venngage
|このテンプレートをダウンロード
|インパクトのあるデザイン、支払い機能の統合、緊急支援案件
|医療支援キャンペーン、医療系非営利団体
|Venngage フォーム
優れた寄付フォームテンプレートとは？
Redditユーザーは、非営利団体がオンライン寄付フォームテンプレートに求める要素を明確に示しています。理想的な寄付フォームテンプレートは、シンプルな寄付プロセスと、寄付者にとってスムーズでセキュリティを確保した体験のバランスを取っています。
大きな利点の一つは、複数の支払い方法のサポートです。理想的な寄付フォームテンプレートが備えるべきその他の機能を要約する：
- 潜在的な寄付者を煩わせないよう、入力フィールドを最小限に抑えた必須のフィールドのみを収録
- 単発寄付と定期寄付の両方をサポートし、選択肢を明確に表示します
- 寄付者が寄付金額をカスタムしたり、提案された価値から選択したりできます
- PayPalやStripeなどの信頼できる支払いパートナーとの連携を提供します。
- 寄付が慈善活動や目的をどのようにサポートするかを説明し、信頼を築きます
💡 プロの秘訣：非営利団体の運営には慈善の意志だけでは不十分です——『ClickUpを活用した効果的な非営利団体運営』では、業務の効率化、組織的な管理、そして最も重要な使命に注力するための努力の方法を解説します。
15のベスト寄付フォームテンプレート
資金調達活動や慈善団体をサポートする、利用可能な寄付フォーム用テンプレートの中から厳選した15のベストテンプレートをご紹介します。
下記の各テンプレートには、最適な使用例と収集可能な寄付者情報の種類が記載されています。
1. ClickUp寄付フォームテンプレート
寄付プロセスが本来より仕事が多すぎと感じたことはありませんか？ClickUpはそのお悩みを理解しています。
ClickUpの寄付フォームテンプレートは、非営利団体や慈善団体がフォーム作成に費やす時間を削減し、実際の資金調達活動に集中できるよう設計されています。
ツールを切り替えることなく、寄付者情報の収集、支払いの管理、お礼メッセージの自動化を簡単に行えます。
単発の募金活動を企画する場合でも、定期的な寄付をサポートする必要がある場合でも、このカスタマイズ可能なフォームは、あなたと寄付者の双方のために、すべてを整理され、セキュリティが確保され、シンプルに保ちます。
💫 このテンプレートが気に入る理由
- 寄付者情報の収集、支払いの管理、自動化されたお礼メッセージを実現します
- 非営利団体のブランドイメージやニーズに合わせて完全にカスタマイズ可能
- 信頼できる支払いパートナーと連携し、セキュリティとシームレスな寄付を実現します
✨ こんな団体におすすめ：寄付受付の簡素化、フォローアップの自動化、寄付者情報のセキュリティを確保した一元管理を実現したい非営利団体や慈善団体。
📖 こちらもご覧ください：最高のフォームビルダーソフトウェア
2. ClickUp寄付テンプレート
従来、寄付はスプレッドシートや電子メールで管理されてきました。しかし、その方法は決して良い結果をもたらしません——データが紛失し、寄付者が見落とされ、寄付プロセス全体が混乱を招くばかりです。
ClickUpの寄付テンプレートは、非営利団体が寄付金の追跡、寄付者情報の整理、資金調達ターゲットの効率的なミーティングを行うための中央プラットフォームを提供します。
単発寄付から定期寄付まで、このフォームは組織の目標に沿いながら、あらゆる詳細を記録するのに役立ちます。
さらに、支払いパートナーとの接続、キャンペーン実績の監視、寄付者の履歴への迅速なアクセスも可能です。これらすべてを一つのワークスペースで実現します。
💫 このテンプレートが気に入る理由
- 全ての寄付と寄付者情報を1つのワークスペースに集約
- 資金調達の進捗状況と寄付者の履歴を一目で把握
- 単発寄付と定期寄付の両方のキャンペーンに対応
✨ 最適な対象：単発・定期寄付を一元管理し、寄付者情報を完全に可視性できるシステムを必要とする資金調達 Teams。
3. ClickUp寄付依頼書テンプレート
寄付を集める最初のステップは寄付者へのアプローチですが、時に困難を伴うこともあります。
良い知らせは、必ずしもそうである必要はないということです！特に、よく練られた手紙が手元にある場合にはなおさらです。
そこで役立つのがClickUpの寄付依頼書テンプレートです。このテンプレートは非営利団体や慈善団体が、潜在的な寄付者の心に響く明確で説得力のあるメッセージを作成するのに役立ちます。
作成作業だけでなく、各寄付依頼の追跡、回答の記録、寄付者情報の整理も行い、スムーズなフォローアップを実現します。
💫 このテンプレートが気に入る理由
- 明確で説得力のある寄付依頼文の作成を支援します
- すべての寄付者とのやり取りを記録し、フォローアップを追跡します
- 今後の活動に向けた全ての連絡を整理して保管します
✨ こんな方に最適：寄付依頼文を効果的に作成しつつ、すべての寄付者とのやり取りを記録し、フォローアップを追跡しながら確実に進めるアウトリーチ担当者
👋🏾 複雑な寄付追跡タスクを整理するお手伝いとして、AIアシスタントを活用しましょう！
4. ClickUp 資金調達プランテンプレート
ほとんどの寄付キャンペーンに必要なものは何だと思いますか？寄付プロセスの各フェーズを最初から最後まで包括的にまとめた資金調達テンプレートです。
何と言っても、優れた資金調達キャンペーンは確固たるプランから始まります。まさにそれが、ClickUpの資金調達プランテンプレートが提供するものです。
このフォームテンプレートは、非営利団体や慈善団体が目標を定義し、戦略を策定するのに役立ちます。さらに、進捗の追跡やTeams間のタスク調整に特に有効です。
💫 このテンプレートが気に入る理由
- 資金調達の目標、戦略、タイムラインを一箇所で明確にします
- 各キャンペーンフェーズにおける進捗とチームの責任を追跡します
- 明確で実行可能なステップにより、関係者全員の連携を強化します
✨ こんな方に最適：明確な目標・タイムライン・進捗追跡を備えた戦略的資金調達ロードマップを構築するキャンペーン管理者
📖 こちらもご覧ください：非営利団体が試すべきAIツール
5. ClickUp スポンサーシップフォームテンプレート
全ての寄付者が寄付を行うわけではありません。スポンサーとなる方もおり、その場合は異なるアプローチが必要です。
ClickUpのスポンサーシップフォームテンプレートは、適切な寄付者情報を収集する構造化された記入しやすいフォームで、スポンサーと資金調達キャンペーンを接続します。
資金、設備、現物サポートのいずれを求める場合でも、このカスタムフォームは、ビジネスパートナーや地域スポンサーとの有意義で長期的なリレーションシップ構築を支援します。
💫 このテンプレートが気に入る理由
- 構造化されたフォームでスポンサーの詳細とサポート形態を収集します
- コミュニケーション、締切、フォローアップを自動的に追跡します
- ビジネスパートナーやスポンサーとの長期的な関係を構築します
✨ こんな組織に最適：企業スポンサーや地域パートナーに連絡する際に、構造化されたプロフェッショナルな情報収集フォームが必要な団体。
📮 ClickUpインサイト：知識労働者の約33%が、必要な情報を得るためだけに1日1～3人にメッセージを送っています。
しかし、もしすべてが既に文書化され、簡単に見つけられるとしたら？
ClickUp BrainのAI Knowledge Managerを使えば、やり取りの手間を省けます。ワークスペースで直接質問するだけで、ClickUp Brainがドキュメントや接続したサードパーティツールから即座に回答を抽出します。
6. ClickUp 資金調達イベントプランニングテンプレート
タスクのプランニング、寄付者情報の収集、資金調達キャンペーンの追跡、支払い管理——これらすべてを一元化されたワークスペースで実現できるとしたら？それがClickUpの「資金調達イベントプランニングテンプレート」です。
資金調達イベントを主催する際、会場、ボランティア、寄付金、締切など、常に多くの要素を抱えています。
このテンプレートは非営利団体や慈善団体が業務を統合管理するのに役立ちます。組み込みのタイムライン、タスク割り当て、ステータス追跡により、チームは事務作業ではなく成果に集中できます。
💫 このテンプレートが気に入る理由
- あらゆるイベントのタスク、タイムライン、予算を整理します
- 責任を割り当て、リアルタイムでステータスを追跡します
- 寄付者情報、支払い、ボランティア調整を一元管理
✨ こんな方に最適：ボランティア、会場、予算、寄付金を一元管理するイベント主催者向け。すべてを1つの共同ワークスペースで。
🧠 豆知識：従業員の91%が、パンデミックや経済変動といった困難な時期に、自社の目的が帰属意識をもたらしたと回答。ミッション駆動型組織で仕事することは、世界のためにも士気のためにも良いことが判明！
7. ClickUp 非営利団体向け標準業務手順書テンプレート
非営利団体を運営する者だけが理解できる、日々のやることリストに山積する膨大なタスクの番号——アウトリーチ、ボランティア、寄付、そしてその間のあらゆる業務。
ClickUpの非営利団体向け標準業務手順書（SOP）テンプレートは、組織のあらゆる部分に対してステップ手順を作成できるようにすることで、その複雑さを整理するのに役立ちます。
特に優れた点は、ワークフローや書類を可視化できることです。例として、資金調達キャンペーンを扱う際に非常に役立ちます。
このテンプレートには詳細なチェックリスト、ステータス追跡、関連タスク間の簡単なリンク機能も含まれており、すべてご要望に合わせて完全にカスタマイズ可能です。
💫 このテンプレートが気に入る理由
- ステップ手順でワークフローを標準化します
- 反復する仕事を削減し、チームの一貫性を確保します
- 各プロセスに対応したカスタマイズ可能なチェックリストとステータス追跡機能
✨ 最適な対象：ワークフローの標準化、反復タスクの削減、全メンバーが統一された手順に従うことを確保する運営チーム。
💡 プロの秘訣：次回の資金調達イベントをチームを疲れさせずにどう企画すべきか悩んでいませんか？「イベント＆チャリティー向け無料資金調達テンプレート」には、よりスマートなプラン立案、効果的なプロモーション、そしてより多くの資金調達を実現する即利用可能なテンプレートが揃っています。
8. ClickUp 非営利団体向けイベントプランテンプレート
非営利イベントのプランには、物流調整から資金調達責任者まで、あらゆる役割を担う必要があります。ClickUpの非営利イベントプランニングテンプレートなら、これら全てを一元管理。スプレッドシートや電子メールのスレッドを追いかける必要はありません。
このテンプレートの仕事は以下の通りです：タイムラインの作成、タスクの割り当て、予算の追跡、さらにはイベントに紐づけた寄付金の収集まで可能です。
このカスタムフォームテンプレートはプランを簡素化するために設計されており、組織がチェックリストではなく地域社会への影響に集中できるよう支援します。
💫 このテンプレートが気に入る理由
- イベントのタイムライン、タスク、予算を一元的に可視化します
- 各イベントの寄付金収集と広報活動を効率化します
- プランを整理し、電子メールの過剰な負担を軽減します
✨ こんな方に最適：資金調達イベントの運営（物流から寄付者への連絡まで）を担う非営利団体のTeamsで、電子メールのやり取りに追われることなく業務を進めたい方。
💡 プロの秘訣：煩雑なフォームや延々と続く電子メールでスポンサーを追いかけるのは疲れるものです。Freeスポンサーシップフォームテンプレートなら、12種類の既成テンプレートでアプローチを簡素化し、信頼を築き、より多くの支援を獲得し、より迅速にサポートのセキュリティを確保できます。
9. ClickUp 会員申込書フォームテンプレート
会員管理は寄付管理より難しいべきではありません。ClickUpの会員フォームテンプレートを使えば、それは実現します。
オンラインコミュニティの構築でも非営利団体の運営でも、この非営利団体向けテンプレートを使えば、メンバー情報を迅速かつセキュリティに、ステップを省くことなく収集できます。
基本情報の整理、新規寄付者の進捗の追跡、すべての情報を一箇所に整理して保管できます。
このテンプレートは、登録するすべての人がスムーズで体系的な体験を得られることを保証しながら、管理業務の時間を削減したいTeamsにも最適です。
💫 このテンプレートが気に入る理由
- メンバー情報をセキュリティを確保した上で収集・整理します
- 新規会員の登録を自動化し、会員ステータスを追跡します
- 構造化されたワークフローで管理業務の時間を削減
✨ こんな方に最適：データをクリーンに、セキュリティを確保しながら整理しながらメンバーの受け入れを行うコミュニティ管理者や非営利団体。
10. Jotform提供 資金調達寄付フォームテンプレート
非営利団体や新規プロジェクトの資金調達をお考えですか？Jotformが提供するこの資金調達寄付フォームテンプレートを使えば、一からフォームを作成することなく、寄付金と寄付者情報を素早く、コード不要で収集できます。
地域プログラムの立ち上げでも、既存プロジェクトへの追加寄付の依頼でも、このオンライン寄付フォームなら必要な情報を簡単に収集できます。
さらに、このテンプレートは主要な支払いパートナーと連携し、フォームのカスタムをサポートしているため、組織のミッションに沿ったデザインとメッセージを実現できます。
💫 このテンプレートが気に入る理由
- ノーコードセットアップで迅速にカスタマイズ可能な寄付フォームを実現
- 支払いパートナーと連携し、資金収集を容易にします
- 助成金申請や新たな資金調達活動に最適です
✨ こんな方に最適：助成金や寄付資金を申請するTeamsで、オンライン上で寄付依頼を迅速かつカスタマイズ可能な方法で収集したい場合。
💡 プロの秘訣：一時的な寄付者を生涯サポートに変えたいですか？当ブログ「非営利団体向けベストCRMソフトウェア」では、より強い関係を築き、リピート寄付を増やすための適切なツールを見つけるお手伝いをします。
11. Jotformによる献血申込書フォームテンプレート
寄付は必ずしも金銭的とは限りません。病院、血液銀行、非営利医療団体で仕事をしている場合、Jotformのこの献血申込書テンプレートを使えば、献血者の登録や重要な献血者情報の収集が簡単に行えます。
まず第一に、このフォームは完全にカスタマイズ可能で、ロゴの追加、フィールドの調整、ブランディングへの適合を、コードを1行も書くことなく行えます。
さらに、HIPAA準拠の機能により、機密データのセキュリティを確保しながら、フォーム提出からフォローアップまでの寄付プロセスを効率化します。
💫 このテンプレートが気に入る理由
- 献血者を登録し、重要な健康情報を収集します
- あらゆる組織向けにカスタマイズ可能なフィールドとブランディング機能
- HIPAA準拠の機能で安全なデータ処理を実現
✨ 最適な利用先: 病院、血液銀行、およびセキュリティが確保され、HIPAA準拠な献血者情報を収集する医療系非営利団体。
🧠 豆知識：米国では1億7000万人以上が臓器提供者として登録されていますが、臓器提供が可能な状態で亡くなるのは約1000人に3人だけです。だからこそ、提供者として登録することが命を救う大きな違いを生むのです。
12. 123FormBuilder提供の慈善寄付依頼書テンプレート
多くのNGOにとって、定期的な寄付依頼を受けることはまさに恵みです。しかし、整理されていない受信トレイは現実的な解決策とは言えません。
123FormBuilderのこの寄付フォームテンプレートは、リクエストをセキュリティかつ効率的に収集する合理化されたシンプルな方法を提供します。コードや技術的な知識は不要です。
さらに、フォームのカスタムやウェブサイトへの埋め込みが可能で、詳細な寄付者情報や資金要請を数分で収集開始できます。
💫 このテンプレートが気に入る理由
- シンプルなオンラインフォームで寄付依頼を効率化
- ウェブサイトに簡単に埋め込み、寄付者がすぐにアクセス可能
- 寄付者情報をセキュリティを確保した上で収集・整理します
✨ こんな方に最適：技術的な手間をかけずに、明確でセキュリティを確保した受付プロセスを必要とする、大量の寄付依頼を管理するNGO。
💡 プロの秘訣：スプレッドシートはもう時代遅れ。代わりに、ミッション駆動型プロジェクトのプラン・追跡・実行を容易にするスマートツールを『非営利団体の成功を支える最高のプロジェクト管理ソフトウェア』でチェックしましょう！
13. 123FormBuilder提供 寄付サブスクリプション解約フォームテンプレート
定期的な寄付は不安に感じるかもしれません。銀行との別れのように思えるかもしれませんが、このカスタムフォームテンプレートなら、そんな心配は無用です。
非営利団体や慈善団体向けに設計された寄付サブスクリプション解約フォームは、継続的な寄付を辞退する寄付者に対して、敬意を払いセキュリティを確保するプロバイダーを提供します。
このテンプレートは完全にカスタマイズ可能で、ウェブサイトへの埋め込みも簡単。機密性の高い寄付者情報を保護しながら、貴重なフィードバックを収集するのに役立ちます。
💫 このテンプレートが気に入る理由
- 寄付者が敬意を払った形で簡単にオプトアウトできる方法を提供するプロバイダーです
- 今後の寄付者体験向上のためのフィードバックを収集します
- セキュリティのあるフォーム処理で機密性の高い寄付者データを保護します
✨ こんな団体におすすめ：定期的な寄付を扱う非営利団体で、オプトアウトを透明性高く、敬意を払い、簡単に実現したい場合。
14. 高齢者ケア・サポート寄付フォームテンプレート by Venngage
高齢者ケアを専門とする慈善団体や非営利団体の場合、寄付フォームは専門性、信頼性、そして使いやすさを反映すべきです。
Venngageの高齢者ケア・サポート寄付フォームテンプレートは、色やアイコンからブランディングやメッセージまで完全にカスタマイズ可能な、シンプルでアクセシブルなデザインを提供します。
このフォームテンプレートはデジタルフォーマットにも対応しており、ウェブサイトや印刷物への共有・埋め込みも簡単に行えます。
💫 このテンプレートが気に入る理由
- シンプルでアクセシブルなデザインが寄付者の信頼を築きます
- 貴団体のブランドイメージに合わせて完全にカスタマイズ可能
- デジタルと印刷の両フォーマットで仕事を行い、簡単に共有できます
✨ こんな団体に最適：高齢者ケアをサポートする慈善団体で、洗練されたアクセシブルなフォームを求め、初回クリックから寄付者の信頼を築きたい方へ。
📖 こちらもご覧ください：ExcelとClickUpで使える無料イベントプランテンプレート＆チェックリスト
15. 医療支援用寄付フォームテンプレート by Venngage
医療支援キャンペーンでは緊急性と効果的なコミュニケーションが求められますが、Venngageのこの寄付フォームテンプレートはまさにそれを実現します。
医療費・医療機器・緊急支援など、あらゆる資金調達目的に対応。カスタマイズ可能なフォームで支援の目的を明確にアピールできます。
この寄付フォームテンプレートでは、必要な寄付金額を明示し、お支払いパートナーと連携します。
さらに、完全に編集可能なため、慈善団体や非営利組織はデザインを自団体のブランドやミッションに合わせて調整できます。
💫 このテンプレートが気に入る理由
- インパクトのある編集可能なデザインで緊急の支援課題を強調
- 寄付のニーズを明確化し、支払いパートナーと連携します
- あらゆるサイズの医療支援キャンペーンへの行動を促します
✨ 最適な用途：視覚的にインパクトがあり、カスタマイズ可能な寄付フォームを必要とする医療支援キャンペーン。緊急の行動を促すのに最適です。
ClickUpで寄付を収集し、資金調達を簡単に実現
寄付フォームに不適切な質問を記載したために寄付者を失った経験があるなら、今こそ見直す時です。
最終的に、あなたのフォームは潜在的な寄付者の意思と実際の寄付の間の仲介役となります。したがって、包括的な寄付者管理を可能にするツールが必要です。
定期寄付の管理、寄付者情報の追跡、献血フォームのカスタムなど、すべてを効率化。ClickUpは受付から成果までをシームレスにサポートします。SYZYGYのフィリップ・ストーリー氏が共有したように：
当社Teamsでは、フォームとテンプレートを活用してワークフローの標準化を進めてきました。また、特にカスタムフィールドで情報を収集し、タスク担当者を決定する際に役立つケースでは、組み込みの自動化機能を活用してワークフローの効率化を図っています。
当社Teamsでは、フォームとテンプレートを活用してワークフローの標準化を進めてきました。また、特にカスタムフィールドで情報を収集し、タスク担当者を決定する際に役立つケースでは、組み込みの自動化機能を活用してワークフローの負担軽減を図っています。
今すぐClickUpに登録しよう——将来のあなた（そして混乱したスプレッドシート）が感謝するはずです。