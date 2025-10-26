10の/AI企業検索活用事例

すべての企業は隠れた税金を支払っています：即座に得られるべき答えを探すのに浪費される時間です。テラバイト級のデータ、無数の文書、そして誰もが存在を確信しながら誰もが見つからないあの重要なファイル。その間、チームは数秒で発見できるはずの情報を探すのに丸々午後を無駄にしています。

人工知能を活用した企業の検索プラットフォームは、ユーザーが求める情報を理解することで、この仕事の拡散を解決します。

その理由は、コンテクスチュアルAIがビジネス 全体を理解するからです ——データ、ワークフロー、ツールまで。チームが真に信頼できる知的な成果を提供します。

実際の課題を解決する10の実用的なAI企業検索ユースケースをご紹介します。さらに、ClickUpが企業知識管理をいかに容易にするかも解説します。 🌟

⭐ 機能テンプレート 回答が電子メール、ドキュメント、チケットに分散していると、顧客は待たされることになります。ClickUpナレッジベーステンプレートはこれらのガイドを一箇所に集約し、繰り返される修正やFAQを検索・共有・更新しやすいライブラリに変えます。 無料テンプレートを入手 ClickUpナレッジベーステンプレートを検索可能なライブラリに変換する

なぜ/AIは企業検索を変革するのか？

従来の企業検索は、虚空に向かって質問を叫んでいるようなものです。「予算報告書」と入力しても、その単語を含む500件のランダムな文書が返ってくるだけです。

AIがこれを完全に完了します。🤖

/AI搭載企業の検索のメリット

意思決定の迅速化： 必要なデータを数秒で正確に見つけられます。フォルダを何時間も探したり、同僚にデータの保管場所を尋ねたりする必要はありません。

重複仕事の削減： 作成中のプレゼンテーションが既に誰かによって作成されていることを発見し、数日分の不要な努力を節約

より良いコラボレーション： 存在すら知らなかった類似プロジェクトに取り組むチームメンバーと接続し、リソースの共有とより強力な成果を実現します

生産性の向上： 自社の情報システムを調査する探偵ごっこに時間を費やすのではなく、思考と創造に時間を割く

知識の定着強化：ベテラン社員の専門知識を退職前に収集し、将来のチームが検索可能な形で活用できるようにする

AIはどのように企業検索の精度を向上させるのか？

従来の検索エンジンでは見落とされる同義語や文脈をAIは理解します。例えば「顧客体験メトリクス」と検索された場合、AIは異なる文書内の「クライアント満足度スコア」や「ユーザー体験データ」との接続を認識します。

機械学習アルゴリズムが検索パターンとユーザー行動を分析し、結果を継続的に最適化します。

自然言語処理や深層学習といったAI技術により、会話形式のクエリが可能になります。例：「ホリデーシーズン中に最も成果の良かったマーケティングキャンペーンはどれですか？」といった質問が投げかけられます。

さらに、AI検索エンジンは質問の背後にある意図を理解し、複数のシステムから関連情報を抽出します。所属部署やセキュリティレベルも認識し、特定の役割でアクセス・利用可能な情報を表示します。

組織全体の集合的知識やノウハウを検索し、プロジェクトの完全な文脈を把握することが、驚くほどシンプルで直感的、かつ容易になります。

AI企業検索 vs. 従来型検索

両者の比較を簡単にご紹介します：

カテゴリー 従来の検索 AI企業検索 検索方法 キーワードベースのマッチングは、完全一致する単語やフレーズを検索します 自然言語処理（NLP）と意味検索の理解による意図把握 検索結果の品質 長いリストを返すが、しばしば無関係 クエリに合わせてカスタマイズされた直接的かつ関連性の高いデータを提供します データの範囲 一度に1つのプラットフォームまたはサイロへのリミット 複数のツール、アプリ、データベースを同時に横断検索 コンテキスト認識 意味や関係性の理解は行いません クエリの同義語、関連概念、背景にある文脈を認識します 学習能力 静的；使用しても結果は改善しない ユーザーの行動から学習し、時間の経過とともに適応します コラボレーション チームワークフローに対するサポートがほとんど、あるいは全くない 共有知識、プロジェクト更新情報、チーム固有のコンテンツを可視化します 回答時間 遅い；ユーザーが手動で結果をフィルタリング より迅速に：最も関連性の高いコンテンツを最優先で提供 ユーザーエクスペリエンス 基本およびトランザクション処理 パーソナライズされた、直感的でインタラクティブな ビジネスへの影響 無駄な時間、分散した知識、低下した生産性 情報に基づいた意思決定、検索時間の短縮、効率性の向上

🧠豆知識：企業検索は意外な場所でも活用されています。BBCは内部システムを構築し、ジャーナリストが数十年にわたる放送台本を瞬時に検索できるようにすることで、ニュース制作を迅速化しました。

鍵/AI企業検索ユースケース

AI企業検索ソフトウェアは、あらゆる部門にわたるチームの情報のアクセス方法を革新します。

これらの実用的な応用例は、組織がインテリジェントな検索機能を通じて実際の問題を解決し、日常業務のワークフローを改善する方法を示しています。🧑‍💻

1. 卓越したカスタマーサービス

viaAirbnb

🚩 課題: カスタマーサービス担当者が3つの画面を操作している間、イライラした顧客が同じ問題を二度も説明しています。担当者は答えがシステム内のどこかにあることを知っていますが、それを見つけるには製品マニュアル、ポリシー文書、過去のケースメモをクリックして確認する必要があり、その間顧客は保留状態のまま待たされています。

✅ 解決策：AI企業検索がこの状況を変えます。エージェントは顧客の包括的なコンテキストを即座に把握できます：

完了するインタラクション履歴：*過去の通話、チャット会話、電子メールのやり取りが一つのビューに表示されます

文脈に基づく問題マッチング：*問題の説明に基づいて、類似の解決済み事例が自動的に抽出されます

スマートなリソース推薦： 関連するポリシー、手順、承認レベルが手動検索なしで表示されます

*部門横断的な可視性: 技術サポートメモ、請求調整、アカウント変更がシームレスに接続

従来の検索はすべてのクエリを汎用的なデータベース検索のように扱いますが、AI検索はカスタマーサービスが求める文脈と緊急性を理解します。

💡 プロの秘訣：許可設定は慎重に行いましょう。機密データが漏れる検索は無意味ですが、延々と「アクセス拒否」結果が表示される検索も同様に無意味です。インデックスレベルでの可視性とデータセキュリティのバランスを取るため、IT部門と連携してください。

2. 財務データ分析とコンプライアンス

小売業務における予算差異の説明をClickUp Brainでリクエスト

🚩 課題: 財務チームは毎月、達成不可能な締切に追われています。規制要件は完璧な正確性を求め、経営陣は「昨日までに」レポート作成を必要とします。アナリストは、経営陣に有益な洞察を提供すべき時間を、コンプライアンスデータベースや予算スプレッドシートを何時間も掘り下げることに費やしています。

✅ ソリューション：企業検索ツールは財務上の関係や規制上の接続を理解し、手作業による仕事を大幅に削減します：

統合差異分析： 予算配分、実績経費、部門別説明が自動的に接続

規制トリガー認識：*特定のクエリに対して、関連するコンプライアンス要件や提出期限を自動的に提示します

*過去の傾向の特定：過去の期間の内部データとメモが現在の数値と共に表示される

部門横断的なコンテキスト：電子メールでの議論、承認ワークフロー、戦略的決定が財務データとリンクされている

この包括的なビューにより、ボードでのプレゼンテーション中に、経営陣が追加質問をして文脈の欠落が露呈するという気まずい場面を防ぎます。

*例：小売店（ウォルマートなど）の財務チームは、高度なAI検索機能を活用し、大規模な小売事業全体における予算差異の説明を特定できます。一方、アナリストは投資家向け電話会議の準備時に、特定の店舗業績データを検索し、収益変動を説明する地域マネージャーレポート作成、サプライチェーンの混乱、季節的なトレンド分析を即座に見つけ出せます。

3. Google AIを活用した企業検索

viaGoogle Cloud

🚩 課題: 多くの検索システムは企業を汎用データベースのように扱いますが、Google Cloud Searchは、同一の検索語句でも異なる役割が異なる情報を必要とすることを理解しています。

✅ ソリューション：優れたAI企業検索システムは、組織のパターンと個人の仕事スタイルに適応します：

役割ベースの結果フィルタリング： マーケティングチームはクリエイティブ資産を、財務チームは同じクエリに対して予算データを確認できます

クロスプラットフォーム連携： Gmailのディスカッション、Driveのドキュメント、カレンダーのイベントがシームレスに接続

学習アルゴリズム： ユーザーの行動と成功した情報発見パターンに基づき、検索結果が改善されます

許可の認識：結果はアクセス制御を遵守しつつ、制限付き情報に関連する連絡先を提案します

Googleの機械学習は、人間が見逃す情報の関係を特定し、従来の検索では実現できない包括的なプロジェクトインテリジェンスを構築します。

4. コンプライアンスおよび法務調査

viaLexisNexis

🚩 課題: 法務調査では従来、アソシエイトが数週間かけて数百件の判例や契約書例を読み込む必要がありました。パートナーは数千ドルをクライアントに請求する調査を、AIなら数分で正確に完了する。

✅ ソリューション：インテリジェントAI検索が理解する：

判例パターン認識： キーワード一致ではなく法的原則に基づき、類似事例や関連判例を抽出

条項関係マップ: 契約検索が階層、相互参照、関連条項を自動的に理解

管轄情報：*結果には、異なる法体系や裁判所における関連するバリエーションが含まれます

*内部知識の統合：企業の専門知識、過去の議論、成功した戦略を外部法務調査と接続させる

*例：法律事務所が複雑な合併交渉を扱う際、弁護士は類似の取引構造、規制上の判例、社内専門知識を迅速に参照する必要があります。AI検索は、過去のトランザクションから関連する契約条項、SEC提出要件、異なる業務分野で類似案件を担当した同僚を見つけるのに役立ちます。

5. 人的資源知識管理

ClickUp Brain 企業検索 機能画像

🚩 課題: 人事部門は毎日同じ質問に回答する一方、従業員は膨大な文書に埋もれた基本方針情報を見つけるのに苦労しています。重要な更新情報は誰も読まない電子メール通知に埋もれ、関係者全員に不満を生んでいます。

✅ ソリューション：/AI搭載の社内検索エンジンが以下を保証します：

従業員は推測する代わりに、会話で質問を投げかけます

回答は、個々の従業員の状況、勤続年数、場所、福利厚生の選択を反映しています。

最近の変更点と明確化事項は、標準的なポリシー情報と共に表示されます

6. 営業インテリジェンスとリード管理

ClickUp Brainで営業詳細と最新情報を即座に取得

🚩 課題: 営業担当者は、プレッシャーの中で契約を成立させようとしながら、見込み客調査、競合情報収集、取引履歴管理を処理しています。優秀な担当者は百科事典的なアカウント知識を蓄えますが、この専門知識はゼロから始める新メンバーには伝承されません。

✅ ソリューション：AI検索により営業インテリジェンスをチーム全体で民主化：

類似アカウントからの完了する関係履歴、競合ポジション、成功した取引戦略

見込み顧客の営業サイクルにおけるポジションに基づき、関連リソースが表示されます

最新動向、価格変更、競合優位/劣位の状況が自動的に可視化されます

関連するアカウント経験と成功した取引パターンを持つチームメンバー

7. ITサポートとトラブルシューティング

ClickUp Brainで繰り返し発生するIT問題のトラブルシューティングステップを追跡

🚩 課題: ITサポート部門は独特のプレッシャーに直面しています。あらゆる技術的問題が緊急を要するように感じられる一方で、解決には正確な診断が必要です。技術者はドキュメント、過去のチケット、システムログを検索する一方、イライラした従業員は解決を待ち続けています。

✅ ソリューション：AIイントラネット検索ツールの主な機能：

例：従業員がソフトウェアのクラッシュやネットワーク接続の問題をレポート作成した場合、IT技術者は特定のエラーメッセージを検索できます。これにより、同一状況で有効だったトラブルシューティングステップ、競合する可能性のある最近のソフトウェア更新、ベンダーのサポート文書を即座に見つけられます。

8. マーケティング資産管理

ClickUpエンタープライズ検索で、接続アプリ内の結果を、内外の情報を一元的に検索

🚩 課題: マーケティングチームは数千ものアセットを作成しますが、それらはプラットフォーム、フォルダ、チームドライブに散在しています。適切な画像、動画クリップ、キャンペーンテンプレートを見つける作業は、既存の仕事を場所を見つける代わりに再作成することになり、クリエイティブな生産性を損ないます。

✅ ソリューション：AI検索は以下を通じてマーケティング資産を真に発見可能にします：

ビジュアルコンテンツ認識： /AIによる視覚要素とブランドコンポーネントの分析を通じて、画像やビデオが検索可能になります

パフォーマンス統合： エンゲージメントメトリクスとキャンペーンの成功に基づき、高パフォーマンスな資産を目立つ位置に表示

使用パターンの学習： 成功した創造的な組み合わせと季節的な嗜好が検索レコメンデーションに影響を与える

例：ナイキのようなグローバルブランドは、地域やスポーツカテゴリーごとに数千ものキャンペーン資産を作成しています。 マーケティングチームは、特定のビジュアルテーマやアスリートコンテンツを検索し、過去の成功したキャンペーンから高解像度画像、動画クリップ、ブランド基準に準拠した素材を、コンテンツを再作成することなく見つけることができます。

📮 ClickUpインサイト：従業員の28%は、自分の考えを胸に秘めておくことを好むか、ミーティングで意見を共有しても安全だと感じていません。しかし、優れたアイデアのすべてがミーティングで声に出して共有されるわけではありません。時に、真の閃きはタスクのコメント欄や忘れ去られたファイルの中に隠れているのです。 数ヶ月前にチームメンバーがコメントでひっそりと提案した業務改善案や、ミーティングにすら上程されなかったドキュメント内の独自解決策を想像してみてください。 ClickUp Brainの エンタープライズ検索を活用すれば、ワークスペース内のどこに存在しても、こうした貢献を即座に可視化できます。つまり、発話されたアイデアも書かれたアイデアも、すべてアクセス可能で実行可能な状態となり、チームの最良の思考を見逃すことがなくなります。

9. プロジェクト管理とコラボレーション

ClickUp Brainの即時更新でプロジェクトを前進させる

🚩 課題: プロジェクト情報は、電子メールスレッド、チャットメッセージ、共有ドキュメント、プロジェクト管理ツールなどに分散しがちです。チームメンバーは、デジタルワークスペースのどこかに存在する意思決定の経緯を再構築したり、文脈を探し回ったりする時間を無駄にしています。

✅ ソリューション: AI検索は、プロジェクトの会話がどこで行われていても、それらを接続します：

時系列コンテキスト構築： 意思決定、議論、変更が異なるプラットフォーム間でタイムライン順に表示されます

専門知識の特定： 類似の問題を解決したチームメンバーや関連する社内事例が自動的に抽出されます

意思決定根拠の保存 ：ミーティングメモ、電子メール承認、非公式な議論は正式なプロジェクト決定とリンクされている

プロジェクト横断的な学び：類似した取り組みから得られた成功事例とよくある落とし穴が、現在の仕事に活かされる

📌 例：テスラなどの企業におけるエンジニアリングチームは、複雑な車両開発プロジェクトの仕事に取り組んでいますが、関連情報は電子メール、設計文書、ミーティングメモなどに分散しています。 プロジェクトマネージャーは、特定の技術的決定事項を検索し、全コミュニケーションチャネルにわたる完了する議論履歴、承認根拠、関連するエンジニアリング上の選択を把握できます。

10. 研究開発インテリジェンス

viaConsensus

🚩 課題: 研究開発チームは、競合他社の開発に遅れを取らないよう、膨大な量の科学文献、特許データベース、社内研究を調査しています。関連する先行研究を見逃したり、競合情報を軽視したりすると、数年にわたる研究投資と数百万ドルの開発コストが無駄になる可能性があります。

✅ ソリューション：ここでは、LLM検索エンジンが以下を理解します：

類似の課題や手法を共有する異なるフィールドの研究が自動的に抽出されます

特許出願、学術出版物、業界動向が社内研究と並んで表示される

過去のプロジェクトで成功した実験的アプローチと研究手法が、新たな取り組みに知見を提供します

研究の重複分析を通じて、内部の専門知識と外部パートナーシップの可能性の可視性が増す

📌 例：製薬企業（ジョンソン・エンド・ジョンソンなど）では、複数の研究者が異なる治療領域において類似の分子ターゲットに仕事をしています。 科学者は特定の化合物や研究手法を検索し、見落としていた可能性のある関連する社内プロジェクト、公開文献、潜在的な共同研究の機会を発見できます。

ClickUpがAI企業検索をどのようにサポートするか

企業AI検索は、日常のタスク、製品ドキュメント、会話に直接連携させることで最大の効果を発揮します。

ClickUpはAI検索を業務の隅々まで統合。異なる業界のチームがワークスペースを離れることなく、答えを見つけ、即座に行動に移せます。つまり、すべての仕事をひとつのプラットフォームに集約することで、不要な業務の拡散を解消します。

さっそく詳しく見ていきましょう！👀

仕事の隅々まで検索する

ClickUp Enterprise Searchを活用し、ドキュメント、タスク、接続アプリを横断した検索結果を取得

ClickUpエンタープライズ検索は、タスク、ドキュメント、コメント、およびGoogle Drive、Jira、Figma、GitHubなどのアプリと連携します。接続検索機能により、ClickUpから直接、これらすべてのツールにわたるファイル、会話、プロジェクト更新をリアルタイムで検索できます。これにより、ワークスペースを離れることなく、Jiraチケット、Figmaデザイン、Google Driveドキュメントを素早く見つけることが可能です。

すべての結果はClickUp内に一括表示され、ソース元へリンクされている。🔗

質問に対して文脈豊かな回答を得る

ClickUp Brainはキーワード一致を超え、ワークスペース全体のコンテンツから要約を提供します。

✅ このプロンプトを試す：第4四半期ローンチにおけるエンジニアリング、デザイン、マーケティング各タスクの障害要因を要約する。

ClickUp Brainに、異なるチーム間の障害要因を一つの回答にまとめて要約するよう依頼する

例：SaaSローンチを担当するプロダクトマーケティングマネージャーが「第4四半期リリースをブロックしている要因は何か？」と質問すると、ClickUp Brainは期限切れのデザインタスク、GitHubに記録された未解決のバグ修正、Docs内の未承認キャンペーン文書の要約を回答します。マネージャーは具体的なボトルネックを把握した状態でローンチミーティングに臨むことができます。

複雑なマルチソースデータを分析する

Brain Maxなら、AIの無秩序な拡大に別れを告げられます。

ClickUp Brain MAXは、複数のAIモデルとデータソースを一元化するデスクトップコンパニオンです。ChatGPT、Gemini、Claudeや様々なドライブ・チケット間を行き来する代わりに、チームはClickUp内で直接長文クエリを実行できます。

✅ このプロンプトを試す： Docs、Jira問題、Google Driveフィードバックフォームから遅延出荷に関する苦情を分析する。頻度別に繰り返し現れるテーマをリストする。

ClickUp Brain MAXでAIモデルとデータソースを統合

例：EC事業責任者は「過去3か月間の配送遅延に関する顧客クレームの傾向を表示して」と指示できます。 Brain MAXはチケットログを含むDocs、物流部門が登録したJira問題、フィードバックを含むClickUpフォームを検索し、倉庫のボトルネックや運送業者の遅延といった繰り返し発生する原因を特定します。このソリューションはAIの拡散を防ぎ、チームが既に仕事している場所で構造化された洞察を提供します。

音声による検索の実行

ClickUpの「音声入力機能」で移動中でもクエリを投げかけ、即座にテキスト情報を入手

ClickUpの「Talk to Text」機能でハンズフリークエリを実現。その仕組みは次の通りです：

例：顧客訪問の合間を縫って移動中のフィールドセールスディレクターが「今月契約フェーズに移行した企業アカウントを表示して」と指示すると、ClickUp内でリアルタイム更新が表示されます。結果にはパイプラインのタスク、顧客通話のメモ、Google Driveからリンクされている提案書が含まれます。 詳細はこちらのビデオでご覧ください：

💡 プロの秘訣：チームに検索を共有メモリのように扱うよう促しましょう。タグの追加、タイトルの更新、FAQの投稿を習慣化させ、システムが継続的に進化するよう訓練します。検索の賢さは、情報を投入する人々の知恵に比例します。

顧客知識を正確かつアクセス可能な状態に保つ

無料テンプレートを入手 ClickUpナレッジベーステンプレートで顧客ガイドを検索可能なhubに整理

ClickUpナレッジベーステンプレートは、FAQ、トラブルシューティングガイド、機能解説を検索可能なhubに整理します。

FinTechサポートチームは、アカウントセットアップ、セキュリティチェック、エラー解決に関する詳細なガイドを記録できます。サポートチャット中、担当者はエンタープライズサーチに「二要素認証リセット」と入力するだけで、テンプレートから直接ガイドを表示できます。

これらの事例は即座にステップを共有し、応答時間を短縮。企業知識管理におけるAI活用で顧客の信頼向上を実現します。

ClickUpユーザーが共有：

ClickUpは、その目標通りオールインワンソリューションとして、当社のビジネス活動のほぼあらゆる側面を管理できるツールでした。これには、ウェブデザインプロジェクト、検索エンジン最適化クライアント、ソーシャルメディア管理、および関連する2社のビジネス管理などが含まれます。

拡張可能な社内リファレンスを構築する

無料テンプレートを入手 ClickUp wikiテンプレートを活用し、チームが迅速にアクセスできる内部プロセスライブラリを構築する

ClickUp Wikiテンプレートは社内ポリシーとプロセスを一元管理するスペースであり、業務の変化に応じて進化します。経営陣が安全基準を更新したり、責任範囲を新部署に移管したりすると、wikiは即座にそれらの変更を反映します。

製造企業において、安全担当者が「設備点検チェックリスト」を検索すると、最新のステップバイステップ手順、各点検サイクルのリンクされたタスク、所有者連絡先が即座に表示されます。新入社員は同僚に助けを求めずとも、必要なポリシーやワークフローを企業検索が正確に提供するため、迅速に業務に慣れることができます。

/AI企業検索における一般的な課題とその解決方法

AI企業検索は知識へのアクセスを変革しますが、同時に組織が慎重に対処すべき課題ももたらします。

⚠️ 課題 #1: 機密データの保護

企業検索ソリューションは、あらゆるファイル、メッセージ、プロジェクト記録にアクセスするため、機密情報が漏洩するリスクが高まります。例：法務チームは、契約書の草案が一般検索結果に表示されることを望みません。

⚠️ 課題 #2: 検索結果の信頼性維持

AIツールは素早く要約できますが、古い文書から情報を抽出すると、チームは結果への信頼を失います。エンジニアリングマネージャーは、古いsprintメモが現在の優先度に影響を与えることを望んでいません。

🟢 解決策: 検索を生きているドキュメントとアクティブなワークフローに連携させることで、この落とし穴を回避できます。静的なアップロードをクロールする代わりに、検索結果は現在のプロジェクトと常にリンクされています。ClickUpでは、検索がタスクやDocsに直接紐づくため、最新の更新情報が常に最優先で表示されます。

⚠️ 課題 #3: 専門用語の処理

汎用AIモデルは頭字語や専門用語の解釈に苦戦します。例えば医療分野のインスタンスでは、「RA」は文脈によって関節リウマチ（rheumatoid arthritis）と規制業務（regulatory affairs）の両方を意味し得ます。

🟢 解決策: 組織は内部用語を反映したカスタムモデルのトレーニングや用語集の提供を行うことが一般的です。企業wikiやナレッジベースなどの検証済み参照資料と/AIを組み合わせることで、検索結果をチームの実際の仕事方法に整合させ続けることが可能です。

⚠️ 課題 #4: 従業員の採用促進

最先端のAI検索であっても、単なる別のプラットフォームのように感じられるなら意味がありません。従業員は日常のツールを離れて答えを探すことを望んでいないのです。

🟢 解決策: 最も効果的なアプローチは、既に使用されている基幹システム（タスク管理、文書ツール、コミュニケーション hub など）に AI 検索機能を組み込むことです。これにより、検索機能が既存のワークフロー内に組み込まれるため、自然な形で導入が進みます。

AIを活用した企業の検索の将来動向

次世代のAI職場検索は、精度・統合性・自然な対話性へと進化します。注目すべきトレンドは以下の通りです：

役割に応じたパーソナライゼーション*：同じクエリでも、質問者によって異なる回答を生成します。財務アナリストとマーケティングリーダーが「第4四半期予測」と入力した場合、それぞれの機能に特化した結果を受け取れます。

マルチモデル連携*：単一のAIプロバイダーに依存する代わりに、企業検索は複数のモデルの強みを組み合わせます。あるモデルによる推論、別のモデルによる要約する、さらに別のモデルによる言語理解を統合します。

音声および会話入力: 営業チームは出張中にアカウント更新を問い合わせることがあり、プロジェクトリーダーはミーティングメモを口頭で記録し、直接検索に反映させることが可能です

例えば、ClickUpの「Talk to Text」機能を利用するチームは、タイピングなしで400%多く文書を作成し、1日あたり最大1時間を節約しています。* 変化は、業務が行われる場所を問わず、シームレスかつセキュリティを確保した知識へのアクセスへと向かっています。

検索からアクションへ：ClickUpで実現する

AI搭載の企業の検索は進化を続けていますが、その真の価値は検索結果が仕事を前進させる時に発揮されます。チームが求めるのは、セキュリティのある回答、迅速な洞察、そして既存のコラボレーション方法に適合するツールです。

ClickUpはその接続を現実のものにします。

企業検索はリアルタイムのタスクとドキュメントを表示するため、結果は忘れ去られたファイルではなく現在のプロジェクトを反映します。ClickUp BrainとBrain MAXは、リーダーやチームがアプリ間を移動することなく、膨大な知識から意味を抽出するのを支援します。

Talk to Textはさらに1ステップ進み、思いつきやフィールドの更新情報を検索可能な記録に変換。チームが毎週何時間も節約できます。テンプレートで構造化されたリソースを追加すれば、/AIが組織の言語で会話し始めます。

今すぐ登録しよう！ClickUpを今日から始めましょう！📋