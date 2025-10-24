日々の進捗を追跡する無料75ソフトチャレンジテンプレート

多くのホワイトカラー労働者にとって、生活は驚くほど座りがちなものになっています。通勤、デスクワーク、延々とスクロールする時間——静止状態が私たちのデフォルト設定となってしまいました。ソフトな日常チャレンジは、厳しい訓練のような厳しさなしに、活動的であり続け、健康的な習慣を築く手助けをします。

厳しいスケジュールでなくても、気分を良くすることは可能です。必要なのは継続性だけです。無料の75ソフトチャレンジテンプレートがそれを実現します。日々の習慣を追跡し、個人的な目標を確認し、ストレスなくフィットネスの旅を前進させるお手伝いをします。

クリーンな食事、毎日の運動、あるいは延々とスクロールする代わりに本でリラックスすること——どんな目標に焦点を当てても、75ソフトチャレンジは現実の生活に合わせて設計されています。忙しいスケジュール、仕事の要求、そして軌道から外れそうになる誘惑のある社交の場さえも考慮しています。

確かなテンプレートがあれば、あらゆる局面で一貫性を保てます。詳細を見ていきましょう。

*75ソフトチャレンジテンプレートとは？

75ソフトチャレンジテンプレートは、75日間にわたる日々のタスクを管理するための即利用可能なトラッカーです。これらのテンプレートには通常、水分摂取量、運動、読書、食事、およびチャレンジに関連するその他の日常習慣を記録するセクションが含まれています。

一からプランナーを作成することなく、継続的な取り組み、進捗の記録、そして個人の目標達成をサポートするために設計されています。

自己啓発に注力している方、従業員のウェルビーイングを重視している方、あるいは日々のルーティンをサポートする明確なシステムが必要な方へ。これらのテンプレートは、負担を感じることなく責任を果たしたいと考える全ての人々のために作られています。

優れた75ソフトチャレンジテンプレートの条件とは？

堅牢な75ソフトテンプレートはシンプルさを保ち、日々の継続を支えます。開いて重要な項目を追跡し、すぐに次の行動に移せる設計です。

デイリータスクトラッカー : ワークアウト、読書、水分補給、その他の日々のタスクを完了したらチェックを入れよう

柔軟なレイアウト : 個人の目標や習慣に合わせてスペースを調整可能

ボディ測定トラッカー : 変化を記録しながら体形を管理

*習慣記録： 構築中または断ち切ろうとしている習慣を追跡しましょう

進捗カレンダー : 目標達成に向けて継続した日数を確認

食事と水分摂取記録 : 食事と水分摂取を一か所で記録

気分や振り返りのスペース*: その日の気分や印象に残ったことを書き留めましょう

印刷版またはデジタルバージョン*：デバイスで利用するか、印刷するか、ご都合に合わせてお使いください

ミニマルデザイン: 煩雑さや気晴らしなく、追跡に集中できます

トップ75ソフトチャレンジトラッカーテンプレート 一覧

13種類のFree75ソフトチャレンジトラッカーテンプレート

一からトラッカーを作成する必要はありません。これらの既成の75ソフトテンプレートが、力強くスタートし、整理整頓を保ち、チャレンジを完遂する手助けをします。さあ、始めましょう：

ClickUp エクササイズログテンプレート*

仕事でClickUpを利用中なら、フィットネスと75ソフトチャレンジの追跡を同じスペースで統合するのが合理的です。ClickUpエクササイズログテンプレートを使えば、ワークアウトをタスクとして追跡可能。メモ、レップ数、時間、使用器具、トレーナー情報まで記録でき、ワークライフバランスを重視する方に最適です。

別のアプリやノートブックは必要ありません。すべてが一箇所にまとまり、週間プランから完全な記録まで、数秒で切り替えられるビューを備えています。

🌟 主な機能:

各トレーニングセッションのタスクを設定する

カスタムフィールドを使用して、レップ数、期間、エクササイズの種類を追跡しましょう

ワークアウトを「完了」「未実施」「やること」などのステータス別に整理

複数のビューで週間ルーティンを可視化

🔑 こんな方に最適：ワークアウト、日々のタスク、進捗追跡を一つのアプリでまとめて管理したい初心者やフィットネス愛好家。

2. ClickUp 個人用習慣トラッカーテンプレート

75ソフトチャレンジがワークアウトよりも健康習慣に重点を置いているなら、このClickUp個人習慣トラッカーテンプレートが最適です。「15ページ読む」「64オンス飲む」といったカスタム目標を設定し、進捗を確認できるシンプルで効率的なトラッカーです。

単なるチェックリストではありません——習慣をリズムに育てましょう。ClickUpなら習慣にタグ・フィルタリング・優先順位付けが可能。生活が混乱してもルーティンが崩れません。

🌟 主な機能:

🔑こんな方に最適: 読書、睡眠、マインドフルな食事など、フィットネス以外の習慣に構造と責任感を持たせるため、75ソフトテンプレートを活用している方

3. ClickUp 食事プランテンプレート

このテンプレートは食事計画を管理しながら、フルタイムの仕事に変えることはありません。ClickUp食事計画テンプレートを使えば、レシピの整理、食材リストの作成、バランスの取れた食事目標の追跡を1つのダッシュボードで実現できます。

75ソフトチャレンジのフォロワーで、直前のテイクアウトや予定外のチートミールを避けたい方に最適です。食事をカレンダーにドラッグ＆ドロップで登録、種類別に分類、ネットカロリーやタンパク質などの栄養価値も記録可能。 朝のルーティンから夜の一杯まで、全ての食事を追跡できます。迅速で視覚的、柔軟な管理を実現します。

🌟 主な機能:

🔑こんな方に最適: 食事・栄養管理や買い物プランを厳密かつ簡単に管理しながら、75ソフトチャレンジテンプレートを継続したい方。

🔊 ClickUpについてお客様はどのように評価していますか？

その良さをいくら語っても語り尽くせません。自動化機能、テンプレート、そして様々な追跡方法やビューまで、ClickUpを選べば間違いありません。

その良さをいくら語っても語り尽くせません。自動化機能、テンプレート、そして様々な追跡方法やビューまで、ClickUpを選べば間違いありません。

4. ClickUpセルフケアプランテンプレート

75ソフトチャレンジが「参加すること」と同じくらい「ペースを落とすこと」を重視するなら、このテンプレートはぴったりです。ClickUpセルフケアプランテンプレートは、スマートウォッチでは追跡されない習慣——休息、ルーティン、睡眠、回復——に時間を確保する手助けをします。

日々の生活に合わせてカスタムでき、セルフケアタスクのリマインダーを設定し、気分やエネルギーレベルを追跡するフィールドも利用可能です。シンプルさを追求した設計なので、セルフケアのプランが新たな負担に感じられることはありません。

🌟 主な機能:

日記、スキンケア、デジタルデトックス時間など、日々のセルフケアタスクを追加しましょう

カスタムフィールドで感情的・身体的なエネルギーレベルを追跡

休息日や振り返りの時間を逃さないよう、繰り返しリマインダーの設定を行いましょう

生産性と休息の両方をサポートする柔軟なルーティンを作りましょう

🔑こんな方に最適: 回復、マインドフルネス、自己成長を中心とした日課を築きながら、よりバランスの取れた健康アプローチのフォロワーの方。

5. ClickUp デイリープランナーテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpデイリープランナーテンプレートで1日の全体を構造化しましょう

ClickUpのこのデイリープランナーテンプレートは、単なるやることリスト以上のものです。それはあなたのパーソナルな指令センターです。個人目標、フィットネス、仕事などカテゴリー別に1日をタスクに分割し、組み込みのフラグやフィルターで全てを優先順位付けできます。

カレンダーとリストビューで、日々のルーティンを視覚的かつ管理しやすい形で構築できます。煩雑さなし。混乱なし。75ソフトチャレンジに取り組むなら、このテンプレートがワークアウト、読書時間、セルフケア、食事のすべてを一箇所で体系化します。

🌟 主な機能:

タスクの種類、優先度、期限で1日を整理しましょう

カレンダービューで日々の習慣と絶対条件をスケジュールしましょう

ボード表示またはリストビューで、すべての活動の進捗を追跡できます

水分摂取量、身体活動、読書などの項目をカスタムできます

🔑特に適している方： 構造と柔軟性を兼ね備えた、繰り返せる日課を構築中の方——特に75ソフトチャレンジや自己成長の段階にある方に最適です

6. ClickUp デイリーやることリストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpデイリーやることリストテンプレートで日々の優先事項に取り組みましょう

明快で簡潔なスタイルを好む方へ。このClickUpデイリーやることリストテンプレートは要点を的確に捉えます。最小限の手間で1日のプランを立てるための設計です。

タスクを作成し、期限を設定し、カテゴリー別（フィットネス、食事、読書など）に整理し、煩わしさなく75ソフトチャレンジの進捗を追跡しましょう。大きな目標を小さな塊に分割し、達成するのがいかに簡単かが際立っています。

🌟 主な機能:

タスクカテゴリ、場所、連続達成日数などのフィールドを備えた体系的なToDoリストを作成しましょう

各タスクに期限、リマインダー、視覚的な進捗バーの設定を行いましょう

組み込みのラベルで緊急性と重要性に基づいて優先順位を付けましょう

カレンダー、リスト、ボード、ガントチャートなど複数のビューを活用し、自分なりの方法で1日をプランしましょう

🔑こんな方に最適: タスク・習慣・個人目標を朝から夜まで可視化し、確実に実行できる、シンプルで実用的な日次トラッカーを求めるすべての方へ。

7. ClickUp 自己啓発プランテンプレート

漠然とした目標で空回りするのを止め、自己成長に向けた仕事を始めましょう。ClickUpの自己啓発プランテンプレートは、邪魔にならず構造を提供します。

「順調」「目標達成」などのステータスオプションが組み込まれているため、一目で進捗状況が把握できます。この目標設定テンプレートで、個人目標を明確化し、マイルストーンに分割し、小さな成功を記録しましょう。

🌟 主な機能:

開発目標を四半期、週、またはカスタムタイムラインに分割

カスタムフィールドを使用して進捗、時間ブロック、達成事項を記録しましょう

アクションステップ、トラッカー、要約などのプランビューを切り替えられます

「進捗にどの程度満足していますか？」などの振り返りフィールドで定期的に自己分析しましょう。

➡️ 詳細はこちら：仕事後に元気を保つ方法

8. ClickUp 個人用生産性テンプレート

仕事や副業をこなしながら、ワークアウト、読書、食事、セルフケアを両立させているなら、このテンプレートがすべてを整理します。ClickUp個人用生産性テンプレートは単なるタスクリストではありません。時間追跡、目標設定、進捗記録を包括的にサポートするシステムです。

食事の準備や早歩きといった個人的なタスクも、仕事関連の目標と並行して管理でき、集中力を損なうことはありません。詳細なステータスオプションとリアルタイムのリマインダーにより、見落としは一切ありません。

🌟 主な機能:

15種類のカスタムステータスでタスクを分類し、未完了と完了を明確に把握しましょう

リストビューとボードビューで日々の習慣と個人目標を優先順位付け

ClickUpの組み込みタイマーでタスクをスケジュールし、費やした時間を追跡しましょう

リマインダー、ラベル、フィルターの設定をして、集中力を保ちスケジュール通りに進めましょう

🔑 こんな方に最適：忙しい毎日の中で75ソフトチャレンジの進捗管理を行いながら、プランをシンプルにまとめつつ、細かい点を見逃したくない方。

9. ClickUp 75日ハードウェルネスチャレンジテンプレート

このテンプレートは、構造化されたウェルネスチャレンジのフォロワーの方のために設計されています。例えば「ClickUp 75ハード ウェルネスチャレンジテンプレート」では、日々の行動、週間チェックポイント、チャレンジのマイルストーンを詳細に分解して確認できます。

習慣・目標・評価を一元管理。毎日の水分補給や運動を完了したか、慌てて確認する必要はありません。個人でもグループでも、明確かつ一貫した進捗管理を実現します。

🌟 主な機能:

ワークアウト、読書、健康的な食事など、日々のタスクを割り当てて進捗を追跡しましょう

75日間にわたる進捗を視覚的なステータス更新で管理

複数のビューを活用して、スケジュール、マイルストーン、評価を管理しましょう

成果を記録し、毎週振り返り、必要に応じてプランを調整しましょう

🔑こんな方に最適: 無料の75ソフトチャレンジテンプレートや75ハードのフォロワーで、構造化されたリマインダー機能と明確な進捗ビューを備えたオールインワントラッカーをお探しの方

10. LaToya Rachelle作 75ソフトチャレンジテンプレート

via LaToya Rachelle

この75ソフトチャレンジテンプレートは、習慣積み上げへの温かみのあるパーソナルなアプローチが特徴です。ラトーヤ・ラシェルによって作成されたこのテンプレートは、セルフケア、身体の健康、日々のルーティンを1つの印刷可能なフォーマットに融合させるよう、細心の注意を払って設計されています。単なるチェックボックスの追跡ではなく、意図を1日に組み込んでいくのです。

落ち着いたレイアウトで分かりやすく、手に取って書き込み、振り返ることができる日次プランナーをお好みの方に最適です。

🌟 主な機能:

振り返りとメモのためのスペース付きチャレンジログを印刷して、自分用にカスタマイズしましょう

読書、水分補給、運動などの習慣を、明確な日々の確認で追跡しましょう

プレッシャーなく進捗を促す、バランスの取れた目標に集中しましょう

柔軟で意識的、かつ励みになる方法で規律を身につけましょう

🔑こんな方に最適: 紙ベースで無料の75ソフトチャレンジテンプレートをお探しの方。実用性とパーソナルなインスピレーションを兼ね備えています。

11. 101 Planners提供 75日間ソフトチャレンジプランナーテンプレート

via 101 Planners

101 Plannersのこの75ソフトチャレンジプランナーは、シンプルさと構造を重視した印刷可能な手間いらずのソリューションです。他のテンプレートとは異なり、チャレンジを明確にラベル付けされた編集可能なセクションに分割し、習慣を追跡しながら進捗を反映できるように設計されています。

PDFに直接入力することも、印刷して手書きすることも可能です。余計な装飾は一切なく、進捗を記録し、日々の習慣を完了させ、個人の目標へのコミットを継続するためのスペースのみを提供します。

🌟 主な機能:

デジタルカスタムや日常使用のための印刷用に、完全に編集可能なPDFをダウンロードしてください。

運動量、食事、読書、水分摂取などを1枚のシートで追跡

75日間のカレンダービューで進捗を記録し、完全な可視性を確保

チャレンジを進める中で、個人的な気づきや調整点を追加しましょう

🔑 こんな方に最適： 登録不要で柔軟性に富み、シンプルでダウンロード可能な無料の75ソフトチャレンジテンプレートをお探しの方。

💡プロの秘訣：習慣トラッカーアプリは体系的な管理とリアルタイムの進捗確認を実現します。連続記録カウンター、リマインダー、カスタマイズ可能な目標設定機能を備えたアプリを選びましょう。

12. Notabilityによる75ソフトチャレンジ

via Notability Gallery

iPadやタブレットでの仕事をすることを好む方へ、Notabilityの75ソフトチャレンジテンプレートは完全デジタルで手書きにも優しい体験を提供します。これは普通のトラッカーではありません。視覚的にすっきりしたデザインでカスタマイズ可能、注釈を付けるのに最適です。

メモを書き留めたり、マイルストーンに丸をつけたり、達成をハイライトしたり——Notabilityの柔軟性がすべてを実現します。音声メモをチェックインと同期させることも可能で、フィットネス体験をより深く、より自分らしく振り返れます。

🌟 主な機能:

デジタルプランナーをダウンロードし、Apple Pencilやスタイラスで直接書き込みましょう

水分の摂取、運動、読書といった日々の習慣をメモ上で直接チェックしましょう

毎日、音声メモや進捗写真、気分を振り返りを追加しましょう

印刷や外部ツールなしで、すべてを1つのアプリにまとめて保存

🔑こんな方に最適: 75ソフトチャレンジをインタラクティブでフリーハンドな方法で管理したいiPadユーザー。描画、記録、入力の完全な自由度を実現。

13. SnapyBiz提供 75日間ソフトチャレンジ無料印刷用テンプレート

via SnapyBiz

SnapyBiz提供のこの75日間ソフトチャレンジ無料印刷用テンプレートは、柔軟性が特徴です。最大の特徴は編集可能なレイアウト——空白の列と行で、自分だけのチャレンジを構築できます。運動、日常タスク、厳格な食事管理、読書など、どんな目標にも合わせてカスタマイズ可能なトラッカーです。

さらに難易度も3段階（易・中・難）から選択可能。画一的なプランに縛られることはありません。A4・A5・USレターサイズに対応したフォーマットなので、自宅印刷も簡単です。

🌟 主な機能:

完全なカスタムのために編集可能なPDFフォーマットからお選びいただけます

現在のペースに合わせてチャレンジの難易度を調整しましょう

ミニマルで記入しやすいレイアウトで日々の習慣を記録

プランナー、チェックリスト、視覚的記録として活用可能——すべて1枚の印刷物で実現

🔑 こんな方に最適： 自分のライフスタイルや好みの追跡方法に合わせた75ソフトチャレンジを作成したい方。

ClickUpで75ソフトチャレンジを継続して追跡しよう*

より良い習慣を身につけるのに、複雑なシステムや高価なアプリは必要ありません。自分に合った方法が必要です。水分摂取量の追跡、食事の記録、セルフケアの時間の確保など、どんな目標でも、この75種類の無料ソフトチャレンジテンプレートを使えば、継続がずっと楽になります。

あなたのスタイルに合ったものを選んでください——無料印刷用、デジタル、構造化されたもの、柔軟なもの——そして日々のルーティンに必要なリセットを与えましょう。

習慣、目標、食事プラン、ワークアウト、進捗——すべてを一箇所にまとめて管理できるツールをお探しですか？

ClickUpの75ソフトチャレンジテンプレートを無料で試して、チャレンジを効率化し、初日から計画的に進めましょう。

👉今すぐClickUpに登録して、その効果を実感してください。