Jotform 対 Formstack：どちらのフォームビルダーがあなたに適していますか？

FormstackとJotformのどちらを選ぶか迷っていますか？ここが最適な場所です。

ワークフローの最適化、顧客データの収集、承認の自動化など、どちらのツールも強力なフォーム作成機能を備えていますが、統合、カスタマイズ、自動化に関しては、まったく異なるアプローチを採用しています。

このブログ記事では、各ツールの主な機能と価格について詳しくご紹介し、お客様のチームに最適なツールをお選びいただくお手伝いをいたします。また、フォームの作成とそれに続く作業の管理を 1 つのプラットフォームで実行できる、3 つめの候補であるClickUp についてもご紹介いたします。

JotformとFormstackの比較概要

どちらのフォームビルダーがあなたに最適かを判断するのに役立つ、簡単な比較テーブルをご用意しました。

機能 Jotform Formstack ⭐️ ボーナス：ClickUp 🎯主な焦点 レスポンス率の向上に重点を置いた、魅力的なコード不要のフォーム作成 データ処理、ワークフローの自動化、コンプライアンス重視のプロセス AI を組み込んだオールインワンの生産性およびタスク管理プラットフォーム 最適な選択肢 魅力的で視覚的に魅力的なフォームをお探しのスタートアップ、教育者、チーム 高度なワークフローを必要とする、医療、金融、人事、その他のコンプライアンス重視の業界 カスタムフォームを日常業務ワークフローに統合する必要がある、スタートアップから企業まで、あらゆる規模のチーム 🖱️使いやすさ ドラッグ＆ドロップ、レイアウト重視のフォーム インテリジェントなフィールド事前入力機能を備えたドラッグ＆ドロップ タスクのドラッグ＆ドロップ、カスタマイズ可能なビュー（リスト、ボード、カレンダーなど） 📋 テンプレート 10,000 以上のすぐに使えるテンプレート テンプレートが限定的、高度なカスタマイズ タスク、プロジェクト、ワークフロー用の、カスタマイズ可能な豊富なテンプレート 🔗 共有 QR コード、カスタムサブドメイン、埋め込み CRM、支払いゲートウェイ、マーケティングツールとの統合 公開/プライベートリンク付きの共有可能なフォーム、タスク、ドキュメント 💬 提出物の管理 提出物を自動的に PDF に変換し、締め切り後の提出を無効にし、確認の電子メールを送信します。 部分的な提出を追跡し、放棄の回復キャンペーンを提供し、ボトルネックに関する洞察を提供します。 提出物を割り当て可能かつ追跡可能なタスクに自動的に変換し、自動化シーケンスを実行 🔌 統合機能 統合機能に制限あり 幅広い統合機能（Salesforce、支払いゲートウェイなど） 1,000 以上の統合（Slack、Google Drive、Zoom など） ⚖️ コンプライアンス 基本的なコンプライアンス機能 医療、金融、人事など、コンプライアンス重視の業界向けに設計されています GDPR、HIPAA、SOC 2 準拠 💰 料金* 無料～月額 129 ドル（企業向けカスタム） 月額 99 ドルから 299 ドル（企業向けはカスタム、アドオンは別途） 無料～19 ドル/ユーザー/月（企業向けはカスタム

Jotformとは何ですか？

Jotform経由で

Jotform は、コードを一切使用せずに公開可能なフォームを作成するというコンセプトで設立されたオンラインフォーム作成ツールです。スタートアップ企業や、回答率の向上に重点を置く教育機関に人気があります。10,000 以上のすぐに使えるテンプレートが用意された、フォーム作成の遊び場のようなツールと考えてください。

従来のフォーム作成ツールとは異なり、Jotform では、イベント登録から患者の受付まで、ウェブアプリやモバイルアプリのように魅力的なフォームを作成できます。フォームの管理に加え、アプリ作成、PDF 編集、電子署名の収集機能も備わっています。

Jotform の機能

Jotform が人気を博している理由を、概要で簡単に確認しましょう。フォーム作成をシームレスにする、3 つのユニークなフォーム機能をご紹介します。

機能 1：レイアウト重視のフォーム作成

Jotform経由で

Jotform は、シンプルなカスタムフォームの作成に特化したツールです。ドラッグ＆ドロップのインターフェースにより、理想的なフォームのレイアウトを編集することができます。これにより、チームは、基本的なテキストフィールドへの回答に制限されることなく、効果的で魅力的なアンケートや質問を作成することができます。

このツールには、ワンクリックで複製できる、複数のアンケートおよびフィードバックフォームテンプレートも用意されています。さらに、Jotform は、予約スケジュール設定、即時写真アップロードオプション、明確な条件付きロジックなど、詳細かつ関連性の高い情報をカレンダー設定で管理します。

機能 2：カスタム共有と QR コードの生成

Jotform経由で

Jotform のもう 1 つの魅力的な点は、作成および収集した内容を簡単に共有できることです。さまざまなフォーム共有オプションのうち、外部フォームの記入に最も効果的なのは、ユーザーがスキャンしてどこからでもアンケートにアクセスして記入できる QR コードの生成です。

また、これらのフォームをウェブページに簡単に埋め込み、カスタムサブドメインリンクで URL をカスタマイズして、ブランドのアイデンティティを強化することもできます。つまり、オンラインフォームは必要な場所に正確に届きます。

機能 3：多様な提出設定と自動返信

Jotform経由で

Jotform では、ユーザーによる情報の提出方法や作成者による情報の保存方法を詳細に制御することもできます。これには、提出された情報を、記録の保管やクライアントとの共有に最適な、洗練された PDF 文書に自動的に変換する機能も含まれます。期限が過ぎると、Jotform では提出を無効にして、データをより効率的に管理することができます。

提出機能に加え、回答を途中で保存したり、フォームの提出確認メールを送信したりといった、便利な自動化機能も備わっています。これにより、データ収集プロセスがより信頼性が高く、便利になります。

Jotformの料金プラン

スターター： 無料

ブロンズ： ユーザーあたり月額 39 ドル

シルバー： ユーザーあたり月額 49 ドル

ゴールド： ユーザーあたり月額 129 ドル

企業： カスタム価格

45% の労働者は自動化の利用を検討したことがあるものの、まだ踏み出せていません。時間的な制約、最適なツールがわからない、選択肢が多すぎるなどの要因が、自動化への第一歩を妨げる要因となっています。

Formstackとは何ですか？

Formstack経由で

Jotform はフォームの迅速な作成を強調しているのに対し、Formstack はデータ処理を優先しています。もう 1 つのコード不要のフォーム作成ツールで、複雑なワークフローの効率化と、生のフォームの回答を構造化されたプロセスに自動的に変換する機能で知られています。

Jotform の代替ツールとして、Formstack は、データ収集以上の機能が必要な医療、金融、人事チームに最適です。条件付きルーティング、電子署名、安全なデータストレージなどの強力な機能により、コンプライアンス重視の業界をサポートしています。

フォームで取得した情報に基づいて、ドキュメントの作成や承認も行うことができる、完全なプロセス自動化スイートです。

Formstack の機能

Formstack がフォーム管理ソリューションとしてどのように優れているかご興味がありますか？その主な機能の概要をご紹介します。

機能 1：フィールドのカスタマイズと事前入力

Formstack経由で

コード不要のドラッグアンドドロップエディターに加え、Formstack はインテリジェントなフィールド事前入力オプションも提供しています。この機能により、フォームはデータベースやシステムから既知のユーザーデータを取得できるため、手動入力が削減され、フォームの記入が迅速化されます。また、このソリューションは、データストレージ、カスタム編集、ビューの許可など、より多くのバックエンド設定も提供しています。

機能 2：ステップロジックの自動化

Formstack経由で

Formstack では、ユーザーに 1 つの長いフォームを入力させる代わりに、作成者がダイナミックなマルチステップの体験を構築することができます。ステップロジックの自動化により、回答者の回答に応じて異なるパスに誘導するため、フォームが軽快でよりパーソナルなものになります。

その高度な条件付きロジックは、データの処理方法や統合アプリへのプッシュ方法も制御します。セットアップは複雑に聞こえますが、実際には、応答の詳細とインサイトの品質が向上します。

機能 3：コンバージョンキットと統合

Formstack経由で

Formstack は、応答率の向上に強力な機能を発揮します。Conversion Kit は、ボトルネックの分析、部分的な提出の追跡、放棄の回復キャンペーンなどの機能を備え、離脱をリアルタイムで発見し、フォームのパフォーマンスを微調整するのに役立ちます。

また、Salesforce などの CRM、支払いゲートウェイ、マーケティングツールとも簡単に接続できるため、複数のアプリを切り替えることなく、提出物を完全なワークフローに変換することができます。

Formstackの料金プラン

フォーム： 月額 99 ドルから

Suite: 月額$299から

企業：カスタム価格

Jotform と Formstack：機能の比較

Jotform はフォームの作成をゲームのように楽しく行えるのに対し、Formstack はデータの収集と管理の機能に重点を置いています。用途に応じて、どちらが適しているかを判断してください。それぞれの機能について詳しく見ていきましょう。

機能 1：フォームのカスタマイズとフォーマット

フォームは第一印象が重要です。よくデザインされたフォームはプロフェッショナルな印象を与え、ユーザーを最初から提出までスムーズに誘導します。

Jotform は、より幅広い質問タイプをサポートしており、ユーザーはさまざまな用途に合わせたフォームを、よりクリエイティブにデザインすることができます。

一方、Formstack はカスタムフィールドの設定に優れており、ビジネスニーズに非常に特化したデータ収集を可能にする、カスタマイズされたデータ収集を実現します。

🏆勝者：Jotform は、複雑で複数のフォーマットに対応したフォームを作成したいチームに最適です。一方、Formstack は、フィールドレベルの柔軟性が高く、精度が重要なニッチなデータ収集シナリオに最適です。

機能 2：条件付きロジックとスマートなワークフロー

フォームは、ユーザーの応答に合わせてスマートにカスタマイズできる必要があります。これは、効果的な条件付きロジックによって実現される機能です。無関係なデータフィールドがポップアップすると、フォーム全体が自分用に作成されたものではないような印象を与えてしまいます。

Formstack は、スムーズで応答性の高いフォームフローを作成する強力なロジック機能でこれを実現しています。Jotform も条件付きロジックを提供していますが、特にフォームが長く複雑になるほど、直感的で習得しやすいとは言い難いでしょう。

🏆 勝者： Formstack は、構築が簡単で、非常にダイナミックなロジックフローが評価され、このラウンドで勝利しました。Jotform は小規模なフォームには適していますが、複雑なフォームを使用すると、チームの既存のプロセスが遅くなる可能性があります。

機能 3：外部統合との互換性

データを正しく取得するには、フォームが、すでに使用しているツールと適切に接続されていることが重要です。そのため、候補リストに挙げた人気のオンラインフォーム作成ツールは、すべて、強力で信頼性の高い統合機能を備えている必要があります。

Jotform は、Google スプレッドシートや Slack から HubSpot や PayPal まで、100 以上のアプリケーションと統合できます。ビルダーからパイプライン全体を自動化することができます。

Formstack も主要な統合をサポートしていますが、CRM、電子メールマーケティングプラットフォーム、ドキュメントの自動化、支払いゲートウェイなどの企業向けの接続に重点を置いています。

🏆 勝者：このラウンドは引き分けです！Jotform はより多くのフィードバックツールをカバーしていますが、Formstack は深いビジネス統合に優れています。幅広さを求めるなら Jotform、深さを求めるなら Formstack をお選びください。

機能 4：テンプレートの種類と品質

フォームを作成する場合、すぐに使えるソリューションがあるかどうかは、決定的なポイントになることがあります。結局のところ、毎回一から作成したい人はいないでしょう。

Jotform は 10,000 以上のテンプレートを用意しており、イベント登録から社内情報入力まで、他の多くのフォーム作成ツールよりも幅広い用途に対応しています。

Formstack は、特定のビジネスニーズに合わせたオプションを提供していますが、テンプレートのバリエーションはそれほど豊富ではありません。

🏆 勝者： Jotform は、テンプレートの量と多様性の点で明らかに勝者です。しかし、ビジネスでは、Formstack の厳選されたテンプレートが、独自のユースケースにより関連性があるかどうかを検討することができます。

👀 ご存知でしたか？ 1937 年から、英国の Mass‑Observation プロジェクトは、ボランティアの観察者を募集し、日常生活の日記や自由回答を記録しました。ジョージ 6 世の戴冠式や第二次世界大戦中の彼らの仕事は、世論調査を単なる番号ではなく、生きた経験として捉えるという、世論調査の研究の形を築き上げました。

Jotform vs. Formstackの比較（Reddit）

Reddit で、ユーザーが Jotform と Formstack について実際にどう思っているかを調査しました。そのフィードバックは、これらのツールが実際にどのように機能しているかをよく表しています。

カスタマイズに関しては、Reddit ユーザーjuxhinam は、Jotform はデザインに関する制御機能がそれほど充実していないことを強調しています。

Jotform のフォームは単調で、カスタマイズの余地があまりありません。

Jotform のフォームは味気なく、カスタマイズの余地もあまりありません。

別のサブレディットスレッドでは、各ツールのサポート機能が紹介され、Jotform チームの方がはるかに迅速に対応していることが明らかになりました。

Jotform のサポートには問題はありません… Formstack のサポートは？2 週間も連絡がありません。

Jotform のサポートには問題はありません… Formstack のサポートは？2 週間も連絡がありません。

とはいえ、高度な統合機能に関しては、特に SharePoint などの企業向けツールに関しては、Formstack が優れています。

Formstack では、SharePoint サイトにアップロードし、フォームのフィールドの回答に基づいてフォルダを作成することができます…完璧です！

Formstack では、SharePoint サイトにアップロードし、フォームのフィールドの回答に基づいてフォルダを作成することができます…完璧です！

一般的な評価は？よりシンプルなニーズと、迅速でコスト効率の高いセットアップには Jotform を使用してください。より深い統合と高度なワークフローが必要で、サポートの遅延をある程度許容できる場合は、堅牢で機能豊富な Formstack が最適です。

ClickUp をご紹介します — Jotform と Formstack の最良の代替ツール

仕事管理体験全体を構築できるのに、フォームの作成だけで妥協する必要はありません。つまり、フォームのデータを即座に取得し、素晴らしい洞察とデータに基づくビジュアルを得ることができます。

ClickUp は、1 つの包括的なプラットフォームで、これらすべてを提供しています。30 以上のツールと 1000 以上の統合機能を備え、従業員アンケートの作成からデータ分析、フォームの結果のプレゼンテーションに至るまで、Jotform や Formstack をすべて上回っています。

ミズーリ大学のシニアプロジェクトマネージャー、Christa Keers 氏は、そのメリットを次のように完璧に表現しています。

全員を 1 つのプラットフォームに統合することで、すべてが 1 か所にまとめられ、時間と手間が大幅に削減されました。ClickUp によって少なくとも 3 つのツールを置き換え、いくつかのプラットフォームからのコミュニケーションも統合しました。

全員を 1 つのプラットフォームに統合することで、すべてが 1 か所にまとめられ、時間と手間が大幅に削減されました。ClickUp によって少なくとも 3 つのツールを置き換え、いくつかのプラットフォームからのコミュニケーションも統合することができました。

ClickUp が Formstack と Jotform の両方に代わる最良の選択肢である理由をご覧ください。

ClickUp の優位点 1：ClickUp フォーム

ClickUp Forms を使用すると、条件付きロジック、高度な自動化、リアルタイムの応答分析、ユーザーフレンドリーなフォーム作成を統合できます。

フォームの作成から始める場合は、ClickUp Formsがこのプラットフォームの定番フォームビルダーです。AI 搭載のフォームソリューションは、さまざまな質問タイプとカスタムフィールドを提供し、パーソナライズされた、状況に応じたアンケートを作成するのに役立ちます。

短いテキストや長いテキストを入力するフィールド、単一選択および複数選択の質問用のドロップダウン、電子メールや電話番号用のカスタムフィールドなどを追加できます。条件付きロジックでフォームを強化し、アンケートや質問票に最も適切で関連性の高いデータのみ収集します。

また、ClickUp フォームを、ブランドの色、ロゴ、テーマに合わせてスタイル設定することもできます。すべての回答は、選択したClickUp ビューに即座に更新され、フォームハブスペースで簡単に追跡できます。さらに、カスタム計算や reCAPTCHA の設定もわずか数秒で完了します。

🧠 おもしろい事実： 誰かが ClickUp フォームに入力すると、その回答は即座に ClickUp タスクになります。事前に入力されたフィールド、添付ファイル、および設定済みの担当者ルールもすべて含まれます。つまり、入力は単なる受動的なデータ収集ではなく、最初からアクションに移せる状態になっているのです。

リリースビデオをご覧いただき、フォームがより柔軟で便利になった点をご確認ください。

フォームを最初から作成する手間を省き、必要な結果を得たいとお考えですか？ClickUp には、役立つテンプレートが数多く用意されています。

無料テンプレートを入手 ClickUp のフォームテンプレートを使用して、データを収集し、リードを管理し、正確な洞察を明らかにしましょう。

ClickUp フォームテンプレートから始めると、情報の収集からアクションの実行までが非常に簡単になります。このテンプレートには、必要な連絡先フィールドと、あらゆる用途に合わせて調整できるカスタマイズ可能なセクションが満載の、すぐに使えるフォームが用意されています。

複数のカスタムビューを使用して、提出フェーズや担当者ごとに回答をきれいにグループ化できます。プロのヒントボードビューは、アンケートの追跡状況をすばやく視覚的に把握したい場合に、非常に役立つ機能です。

ClickUp の優位点 2：ClickUp Brain および ClickUp Autopilot Agents

ClickUp Brain を使用して、フォームの質問をブレインストーミングし、自動要約を設定し、独自のデータパターンを即座に発見しましょう。

AI アシスタント、自動化、エージェントが生産性を高めるツールとなっている今、フォームの管理はもはや手作業で行うべきタスクではありません。

世界最完全のワーク AI、別名ClickUp Brain のおかげで、そんなことは決してありません。

組み込みの作業支援ツールとして設計された Brain は、アンケートに適切な質問を作成し、フォームの結果を分析するのに役立ちます。また、シンプルで自然な言語のプロンプトを使用して、その洞察をスマートなプロジェクト概要、アクションリスト、製品戦略に変換します。

ClickUp Brain を使用して、アンケートフォームの質問を作成しましょう。

Brain は、フォームの回答から深いパターンを発見する専門家でもあります。これは、製品の関連性、理想的な顧客層、さらには顧客の感情を見極めるのに最適です。わずか数回のクリックで、回答に関するアクションアイテムを新しいタスクに変換することもできます。その後、AI Assign を使用して適切なチームメンバーにタスクを割り当て、AI Prioritize を使用して、洞察を遅滞なく実行に移すことができます。

💡 プロのヒント：ClickUp Autopilot Agentsを使用すると、フォームの提出を即座に分類して対応し、ボトルネックやフォローアップの漏れを排除できます。 たとえば、マーケティングチームが ClickUp フォームを使用してクリエイティブのリクエストを収集しているとします。カスタムオートパイロットエージェントを構築して、次のことを実行できます。 フォームの回答を読む リクエストの種類（例：「ソーシャル投稿」と「ランディングページ」）に基づいてタスクに自動タグを付ける 適切なデザイナーまたはコピーライターに割り当ててください 緊急度に応じて期日を設定 必要に応じて、「キックオフ電話」や「資産収集」などのサブタスクを追加 1回の提出で、受付プロセス全体が迅速、正確、かつ完全に自動化されて処理されます。

このビデオで、ClickUp でエージェントを作成する方法をご覧ください。

ClickUp の優位点 3：ClickUp の自動化

ClickUp 自動化機能により、タスクの委任、洞察の共有、承認ワークフロー、ステップの論理条件などを自動化

AI だけではありません。このプラットフォームには、ClickUp 自動化機能も搭載されており、面倒な作業を一掃します。これは、ルールに基づく大量のステップに特に役立ちます。

そのため、タスクの割り当て、コメントの投稿、フォームの回答が特定の条件に一致した場合にフォローアップの電子メールを送信するなど、予測可能なワークフローに最適です。トリガー、オプションの条件、そしてアクション（たとえば、ドロップダウンの回答が「デザイン」の場合、依頼者を「緊急」のデザイナーに割り当てるなど）を定義します。

💡 プロのヒント：トリガーとアクションの間のロジックの設定方法がわからない場合は、ClickUp Brain に平易な英語で自動化を構築するよう指示すると、自動的に設定されます。

ClickUp の優位点 4：ClickUp ダッシュボード

ClickUp ダッシュボードを使用して、フォームの結果を視覚化し、機密データを安全に分析し、見事なチャートから重要なパターンを導き出しましょう。

すべての回答から重要なパターンを見逃してしまうのではないかと心配ですか？心配は無用です。ClickUp ダッシュボードがサポートします。顧客サービスの傾向を発見したり、市場でのポジションを追跡したり、経営陣に従業員の満足度統計情報を提示したりするための、究極の視覚化ツールです。

ダッシュボードは、フォーム、タスク、データベースからユーザーのフィードバックをリアルタイムで取得し、カスタマイズ可能なカード、グラフ、チャートなどを搭載しており、販売の概要、経費の追跡、カスタムアンケートレポートなどを作成できます。クリック 1 つで、AI を使用してチャートや画像をアクションポイントに変換することもできます。

つまり、ClickUp ダッシュボードでは全体像を把握でき、スプレッドシートを駆使する必要はありません。

結論：ClickUp は、タスク、自動化、ワークフローに直接接続する組み込みのフォームを提供し、データ収集と実行を 1 か所で効率化します。Jotform や Formstack とは異なり、フォームの回答を実際の作業に結び付けることで、ツールの切り替えが不要になります。

ClickUp でフォームの作成と分析をレベルアップ

フォームは、潜在顧客から直接、情報を失うことなく、一次データを収集するための最も簡単で効果的な方法です。

Jotform は、数多くのテンプレートを使用して、迅速かつ柔軟なフォームを作成できます。一方、Formstack は、より深いワークフローと企業レベルの統合のために構築されています。もちろん、当社の比較では両者の違いを強調していますが、両方の側面を融合し、より専門的な機能で強化できるなら、どちらか一方に決める必要はありません。

ClickUp では、強力なフォーム作成、視覚化、AI 機能、包括的な自動化、データ管理、タスク管理など、あらゆる機能をすぐに利用できます。

