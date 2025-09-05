今すぐ試せるGoogle AIモードの代替ツール10選

GoogleのAIモードは答えを見つけるのは得意ですが、その答えを使って何かを行う必要がある場合はどうでしょうか？

問題は、AIツールによって得意分野が異なることです。アプリとのシームレスな連携を重視したAIツールもあれば、データ分析に秀でたもの、業界の文脈を理解することに特化したものもあります。

日々の仕事において重労働を担えるGoogle AIモードの代替ツールをお探しなら、これらの選択肢が独自の価値をテーブルに提供します。 🎯

主要なGoogle AIモード代替ツール一覧

比較したGoogle AIモードのトップ代替ツールはこちら。👇

ツール* 最適な用途* *主な機能 価格* ClickUp 個人、小規模チーム、大企業まで、AIの洞察からチームの実行までを一元的に実現したい方へ ClickUp BrainでAIプロンプトをスケジュールタスクに変換、Autopilot Agentsで質問に自動応答、複数のLLMを瞬時に切り替え Freeプランあり；企業向けカスタム価格設定 Perplexity /AI リアルタイム調査を行うアナリスト、研究者、好奇心旺盛な学習者 引用付きで回答を得る、ニュースや学術論文を閲覧する、スレッド内で追跡質問を行う Freeプランあり。有料プランは月額20ドルから。 You. com カスタマイズ可能なAI体験を必要とする作成者、学生、マーケター向け 検索モードを切り替え、低品質サイトを排除し、時間ベースのフィルターを活用 Freeプランあり。有料プランは月額20ドルから。 1min. AI 情報統合を迅速に行いたいライター、コンテンツリサーチャー、ソロプレナー向け トピックの要約する、統計情報の抽出、コピー生成、複数の検索結果からの文脈抽出 Freeプランあり。有料プランは月額8ドルから。 Microsoft 365 Copilot Microsoft 365ユーザーおよびOfficeアプリ内でAIを統合したい企業Teams向け EdgeとBing内で利用可能。チャット内で画像やデータを直接分析し、文脈に応じたアシスタント機能を活用できます。 Freeプランあり（チャット機能のみ）；有料プランはユーザーあたり月額30ドルから ChatGPT Pro 複雑な検索推論を必要とする専門家、研究者、技術Teams向け 文脈を維持し、長文のリサーチ会話の構造化を行い、創造的なアイデア創出をサポートします Freeプランあり。有料プランは月額20ドルから。 Claude /AI ニュアンス豊かな会話を求める研究者、作家、そして深い思考者たちへ デリケートなトピックに関する倫理的洞察を得て、文脈に沿った推論のプロバイダーとして機能します Freeプランあり。有料プランは月額20ドルから。 Inflection AIのPi カジュアルな検索会話を実施する個人 トピックを会話で探求し、フォローアップ質問を行い、詳細レベルを選択できます Free BraveのLeo プライバシー重視のAI支援を求める個人およびセキュリティ意識の高いTeams向け クエリをローカルで処理し、ブラウザタブを要約する、完全な匿名性を維持します Freeプランあり。有料プランは月額14.99ドルから。 Opera OneのAria ウェブ閲覧活動に/AIを統合したいマルチタスカー向け 記事の要約する、ページ翻訳（その場で）、デバイス間同期 Free

Google AIモードの代替ツールを選ぶ理由

Google AIモードの代替案を探るべき理由：

🔍 ご存知ですか？ 検索結果のGoogle AI概要を「常に信頼する」と答えた人はわずか8.5%。これはユーザーがオンラインで目にする情報をAIが形にすることに依然として慎重であることを示す明確な兆候です。

Google AIモードに代わる最高の代替ツール

最高のGoogle AIモード代替ツールを詳しく見ていきましょう。🤖

ClickUpにおけるソフトウェアレビューの方法 編集チームでは透明性が高く、研究に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。 ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。

1. ClickUp（AIの洞察からチームの実行までを一元管理するのに最適）

ClickUp Brainでインサイトを割り当てタスクに変換

AIツールは回答を提供するのに優れています。しかし、ほとんどのチームにとって、それが問題ではないのです。

真の課題は答えを得た後に始まります：その情報をどう活用するか、タスクに変換し、適切な担当者を割り当て、フォローアップし、進捗を追跡することです。

ClickUpは、あなたの洞察、ワークフロー、チームの行動を接続することで、入力から実行まで途切れることなく進められるよう支援します。これが、ClickUpを最も完了するGoogle AIモード代替ツールの一つたらしめている理由です。

AIの応答を目に見える可視性に変える

ClickUp Brainは作業の上に重ねられたチャットボットではありません。ワークスペースを隅々まで理解するアシスタントです。プロジェクト、担当者、タイムライン、ワークフロー、依存関係、さらにはGoogle Driveなどの接続アプリまで把握しています。

例えば、顧客フィードバックをClickUpドキュメントにまとめ、ClickUp Brainに主要な苦情を分析させるとします。オンボーディングの遅延や価格体系の不明瞭さといった主要な問題を即座に要約する。そこからタスクを生成してチームメンバーに割り当て、期限を設定し、文脈把握のためにソースドキュメントをリンクできます。

チームアクションを自動化

ClickUpのAnswers Autopilot Agentでステータス質問に自動応答

ClickUpオートパイロットエージェントは、/AIアシスタントを基盤に構築され、プロジェクトの進行を遅らせる手動のフォローアップ作業を自動化します。2種類があります：

事前構築済みエージェント は質問に回答し更新情報を作成、特定のトリガーに応じて即座に展開可能な状態で提供されます

カスタムエージェント*でコード不要の自動化ロジックを構築可能

例えば、フォーム提出が「緊急」タグ付きで「クライアント対応」とマークされているが、1万ドル以上の取引に限定される場合。カスタムオートパイロットエージェントは自動的に3つの条件をすべて確認し、タスクを作成、リードに割り当て、期限を追加し、チャット更新を投稿します。

ClickUpカスタムオートパイロットエージェントにカスタム指示を追加

音声でプロンプトを入力し、即座にアクションを実行

作業に没頭している時、プロンプトを入力したりメニューをクリックしたりすると作業が遅れます。ClickUp Brain MAXは音声優先のデスクトップAIコンパニオンを提供し、素早いやり取りを実現します。

例えば、プレスリリース草案の校正中にBrain MAXを開き、「この段落をよりフォーマルな表現に修正し、第2四半期レポートの鍵の統計データを箇条書きで追加して」と指示します。

接続されたAIはリンクされているドキュメントから文脈を抽出し、指定したトーンでコンテンツを書き換え、ワークスペース内のQ2レポートから適切な数値を取得し、すべてをドキュメントに挿入します。

Brain MAXに画像生成やタスク作成、さらにはミーティングのスケジュール設定を依頼することも可能です。

ClickUp Brain MAXに、ミーティングスケジュール管理やその他の業務をサポートするよう依頼しましょう

ClickUpの主な機能

ClickUpのリミット

TeamsがClickUpのようなオールインワンプラットフォームに慣れていない場合、学習曲線が生じることを想定してください

ClickUpの価格プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

Redditのユーザーが共有した内容：

ClickUp Brainは正直なところ、何度も行き来する手間を大幅に省いてくれます。無料プランでもかなり効率的なAIツールは存在しますが、タブの切り替えが頻繁になると負担になります。それに、集中して仕事している最中にそんなことをするのは、正直言って最も避けたいことです。コンテンツ業界にいるため、主に文章作成にAIを活用しています。書いた文章の編集もしてくれるんです（素晴らしい！）。もう一つ本当に助かっているのがドキュメントです。フォーマットオプション、特にあのバナーが最高！

2. Perplexity /AI（リアルタイム調査に最適）

viaPerplexity AI

Perplexity AIは、ニュースを読み込んで利息部分をまとめて報告してくれる友人のような存在です。質問を投げかけると、検索結果の壁ではなく、サポートとなる証拠付きの簡潔な回答が得られます。

このプラットフォームは複数の情報源からデータを収集し、それらを統合して意味のある一貫性のあるストーリーを構築します。学術文献、技術文書、Redditのようなディスカッションフォーラムなど、特定の分野に検索クエリを絞り込むことも可能です。

Perplexityの優れた点は、追跡質問への対応方法にあります。毎回最初から始める必要なく、トピックを深く掘り下げられるのです。まるで「でもあの件は？」という終わりのない質問にも決して疲れない研究助手がいるような体験です。

Cometブラウザの追加により、このAIツールでカレンダー管理、電子メールフォローアップ、アイデア創出も可能になりました。

Perplexity AIの主な機能

複数のデータベースや情報源を同時にクエリし、あらゆるトピックに関する包括的な情報を収集。各主張には詳細な出典情報を付記します。

リアルタイムのウェブクロール機能により、発生したばかりのニュースや最新のイベントを即座にアクセス可能に

研究スレッドを コレクション に整理し、プロジェクト向けの共有可能な集中型知識リポジトリを作成

PDF、CSV、テキストファイルを含むアップロードされた文書を分析し、コンテンツを要約するまたは鍵のデータポイントを抽出します。

Perplexity AIの制限事項

異なる情報源からの矛盾した情報をプロバイダーすることがあり、明確な解決策を示さない場合があります

高度に技術的または専門的なクエリを処理する際には、パフォーマンスが顕著に低下します

応答スタイルやフォーマット設定を調整するカスタムオプションがリミット

Perplexity /AIの価格設定

Free

プロ版: 月額20ドル

*企業プロ：月額40ドル/ユーザー

Perplexity AIの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (50件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (20件以上のレビュー)

実際のユーザーはPerplexity AIについてどう評価しているのか？

Redditのコメントによると：

テック業界ではGoogleよりもこちらを好む人が増えています。覚えておいてください、Perplexity AIはOpenAIの代替を目指しているわけではありません。Googleの代替を目指しているのです。検索結果の質が優れている上に、スレッドやライブラリという概念も備えています。間違いなく正しい方向へ進んでいると言えるでしょう。

3. You. com（カスタマイズ可能な/AI体験に最適）

viaYou.com

You.comは、アルゴリズムが想定する検索方法ではなく、あなたの思考プロセスに沿った検索を可能にします。従来のウェブ検索とAIチャットを融合したプラットフォームで、自然な質問が理解され、意味のある結果が得られます。

最大の利点は？優先する情報源を自由に制御できる点です。検索結果にはAI生成の要約が付随しますが、詳細が必要な場合は元のソースに直接アクセス可能です。特定の期間内での検索や、特定のコンテンツタイプの除外も可能です。

さらに、GPT-4やClaudeといった主要な大規模言語モデル（LLM）や、調査・画像作成・コードなど特定のタスクに特化したモードも利用可能です。

You.comのベスト機能

定期的なタスク向けに、特定の性格・専門分野・応答スタイルを備えた カスタムAIアシスタント を設計

事実に基づく調査と創造的なインスピレーションのどちらが必要かという依存関係に応じて、異なる 検索モード を切り替えられます

同一プラットフォーム内で長文テキストとビジュアル素材の両方を生成

検索結果から特定のウェブサイトやコンテンツを除外し、関連性の低い情報や低品質な情報を回避しましょう

You.comの制限（リミット）事項

ユーザーの数が小さいため、ニッチなクエリに対するカバー範囲の広さと深さに影響する可能性があります

研究モードでは引用機能を提供しますが、その表示は目立たず一貫性に欠ける場合があります

ユーザーからは、特に/AI負荷の高いタスクやファイルアップロード時に、プラットフォームの動作が遅く感じられるとのレポート作成があります。

You.comの価格設定

Free

プロ版: 月額20ドル

上限： 月額200ドル

企業: *カスタム価格

You.comの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

You.comについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2レビューより：

ページ間を移動せずに利用できる利便性が気に入っています。欧州クライアントとのコミュニケーションやプロジェクトプレゼンテーション案作成のブレインストーミングで翻訳機能を試しましたが、使いやすさを感じました。

🔍 ご存知ですか？ ClickUp Brain を利用する Teams は、単純に繰り返し仕事（＝繰り返し作業）が自動化されるだけで、最大86%のコスト削減を実現しているとレポート作成しています。

4. 1min. AI（情報素早い統合に最適）

via1min.AI

1min. AIに質問すれば、60秒以内に鍵の事実と関連する文脈を網羅した完了する回答が得られます。このGoogle AIモードの代替ツールは、複雑な検索トピックを要点に絞り込むことに特に優れています。

派手なアニメーションや複雑なインターフェースに時間を浪費しません。ファイルをアップロードすれば、処理が開始されます。それだけのシンプルさです。

このアプリケーションは、OpenAI、Anthropic、Midjourneyなど複数のツールを1つのプラットフォームに統合。単なる検索ツールではなく、音声ファイルの編集からコピーライティング、AIによる画像生成まで、コンテンツ作成を支援します。

1min. AIのベスト機能

手動での確認を必要とせず、複数の検索結果のリアルタイム情報を同時に処理して関連性の高い情報を抽出します。

トレンドトピック、速報ニュース、時事イベントの要約を素早く生成し、迅速な理解を実現

キーワード検索ではなく自然言語の質問を用いて、検索結果から特定のデータポイントや統計情報を抽出します。

テキスト抽出やPDFファイルとのチャットを通じて文書を操作し、情報を素早く見つけ出せます

1分。AIの限界

高速処理は時に、速度を優先するあまりニュアンスや文脈を犠牲にすることがある

高度に創造的または主観的なコンテンツのリクエストへの対応能力にはリミットがあります

簡潔さを重視すると、複雑なシナリオでは重要な詳細を見落とす可能性があります

1min. /AIの価格

Free

プロ版: 月額8ドル

Business向け: *月額12.5ドル

企業: *月額8.5ドル/ユーザー

1分。AI評価とレビュー

G2: 4.6/5 (600件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (360件以上のレビュー)

実際のユーザーは1min. AIについてどう評価しているのか？

この/AI搭載検索エンジンに関するG2のレビューでは次のように述べられています：

その使いやすさとスピードには本当に感心しています。このプラットフォームは確実に結果を出してくれるので、時間がない時の素早い下書き、要約、コンテンツのアイデアに最適です。インターフェースはシンプルでユーザーフレンドリー、効率的なAIサポートが確実に仕事を完了してくれます。

5. Microsoft 365 Copilot（Office連携に最適）

viaMicrosoft 365

Microsoft 365 Copilotは同一スペースで検索とチャットを可能にします。質問すると、ウェブから情報を抽出し、会話のフォーマットで応答し、必要に応じてリンクされている情報源へのリンクを提供します。

BingとMicrosoft Edge内で動作するため、ブラウジング中に操作可能です。さらにGPT-4とMicrosoftのPrometheusモデルを基盤とし、リアルタイムデータを取得。タブを切り替えずに画像生成やページ要約も可能です。

その中核的な価値は、組織内のデータ（電子メール、文書、チャット、カレンダー）を活用し、文脈に応じた支援を提供することにあります。

Microsoft 365 Copilot の主な機能

画像をアップロードして、写真内の内容に関するAIの洞察を得ましょう。オブジェクトの識別、チャートの分析、手書きメモの解釈など、あらゆる場面で活用できます。

Bing Chatで直接コードスニペット、式、論理クエリを実行し、ツールを切り替えることなくアイデアの検証や技術的問題の解決が可能です

AIチャットと従来の検索結果の結果を切り替えて、同じウィンドウ内で回答を比較したり、複数の角度から探索したりできます。

Microsoft 365アプリと直接連携し、Word文書の下書き作成、アウトラインからのPowerPointプレゼンテーション作成、Excelでの自然言語によるデータ分析を実現します。

Microsoft 365 Copilotの制限事項

応答時にMicrosoftサービス（EdgeやOfficeなど）を優先する場合があり、結果が偏る可能性があります

Bingの検索インデックスに依存しているため、Google AIツールとは異なる情報源や少ない情報源が表示される可能性があります

高度な機能や長時間のチャットセッションを含む完全なアクセスにはMicrosoftアカウントが必要です

Microsoft 365 Copilot の価格

Microsoft 365 Copilot Chat: *Free

*Microsoft 365 Business Basic および Copilot: ユーザーあたり月額36ドル（年額課金）

Microsoft 365 Business Standard および Copilot: *ユーザーあたり月額42.50ドル（年額一括課金）

Microsoft 365 Copilotの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (105件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

6. ChatGPT Pro（複雑な検索推論に最適）

viaChatGPT Pro

ChatGPT Proは、深い思考を必要とする検索クエリに対応します。複雑なトピックの調査を依頼すると、見つけた情報を分析・比較・推論します。

このツールは長時間の調査セッションでも文脈を維持できるため、プロジェクト全体を再度説明することなく、過去の検索に基づいた追跡質問が可能です。

因果関係の理解、複数の視点の比較、複雑な研究課題の解決が必要な場合、ChatGPT Proは基本的なイントラネット検索エンジンでは対応できない高度な分析処理を代行します。

ChatGPT Proの主な機能

数時間から数日にわたる拡張機能の会話履歴を維持し、文脈を損なわず、繰り返しの説明も不要にします

論争の的となる複雑なトピックについて、異なる視点を比較対照し、検索結果に対するバランスの取れた理解のプロバイダーとなります。

複雑な研究課題を管理しやすい小さな部分に分解し、各要素を体系的に仕事する

アップロードされた文書、スプレッドシート、画像からデータを分析し、要約、洞察、可視化を生成します

単一の会話型インターフェース内で高品質な画像を生成し、多様なコンテンツフォーマットを草案化し、コードスニペットのデバッグを実行

ChatGPT Proのリミット

ChatGPT Proの価格

プロ版: 月額200ドル

ChatGPT Proの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (825件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (220件以上のレビュー)

ChatGPT Proについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？

G2のレビューによると：

ChatGPTの最も優れた点は、日々の執筆タスクを容易かつ明確に開始できる手助けをしてくれることです。手紙や電子メール、ポリシー文書の草案作成に頻繁に活用しています。こうした文書は完璧に仕上げるのに時間がかかるものですが、ChatGPTは私が共有した考えや要点をもとに確かな出発点を提供し、アイデアを構造化され首尾一貫した形に整える手助けをしてくれます。白紙のページから書き始める際のプレッシャーを軽減してくれるのです。これはゼロから何かを書く際の最大の障壁の一つと言えるでしょう。

7. Claude /AI（ニュアンス豊かな会話に最適）

viaClaude

このGoogle AIモードの代替ツールは、特に事実だけでなく分析を求めている場合、検索クエリの背後にある意図を理解します。

倫理的ジレンマや複雑な社会問題についてClaudeに調査をプロンプトすると、単純な答えではなく、様々な視点に対する思慮深い考察が得られます。ニュアンスを捉えて検索し、複数の視点を公平に提示するとともに、情報源が偏っている可能性や不完全な理由についての背景も提供します。

特に評価が高いのは、大規模なコンテキストウィンドウを備えている点です。これにより、単一のプロンプトで膨大な文書、コードベース、会話履歴を処理・分析できます。専門家にとって、深い文脈理解を必要とするタスクに最適な選択肢となる理由です。

Claude AIの主な機能

複雑な倫理的・社会的課題に対処し、多様なステークホルダーの視点を慎重に考慮する必要があります。

検索トピックの背景にある歴史的・文化的文脈をプロバイダーし、現在の問題が時間をかけてどのように発展してきたかを理解する手助けをします

複雑な文書や長文のテキストを分析し、トーン・構造・対象読者を考慮した文脈に沿ったフィードバックをプロバイダーが提供します

異なる会話をプロジェクトに整理し、ワークフローとナレッジベースを分離して管理

Claude /AIの制限事項

Claudeの価格

Free

プロ版: 月額20ドル

Max: 月額100ドル/ユーザーから

Claudeの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (55件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (20件以上のレビュー)

📮 ClickUp Insight: 労働者の45%が自動化の利用を検討したことがあるが、まだ踏み切れていない。 リミット、最適なツールへの不安、選択肢の多さといった要因が、自動化への第一ステップを踏み出すことを妨げることがあります。⚒️ ClickUpは 、簡単に構築できるAIエージェントと自然言語ベースのコマンドにより、自動化の導入を容易にします 。タスクの自動割り当てからAI生成のプロジェクト要約まで、強力な自動化をロック解除し、学習曲線なしで数分でカスタムAIエージェントを構築することも可能です。 💫 実証済み結果：QubicaAMFはClickUpの動的ダッシュボードと自動生成チャートを活用し、レポート作成時間を40%削減。手作業で数時間かかっていた仕事を変革し、リアルタイムの洞察へと変えました。

8. Inflection AIのPi（カジュアルな検索会話に最適）

viaInflection AI

Piは検索を、知識豊富な友人に尋ねるような感覚に変えます。キーワードを入力して結果を待つ代わりに、自然な質問を投げかけるだけで、あなたの好奇心のレベルに合った回答を得られます。Piは過去の検索履歴を記憶し、新しい質問を以前の興味に関連付けて接続してくれます。

気軽にトピックを探索する場面では、深夜のウィキペディアの深淵のような深い調査よりも仕事を発揮します。より魅力的な会話を実現しつつ、自然な言語のフローと感情に配慮したトーンが強みです。

Inflection AIのPiが提供する主な機能

フォローアップ質問で掘り下げ、最初に見落としていた関連アイデアや視点を発見しましょう

求める詳細度を選択可能。即座の回答が必要な場合も、トピックを深く掘り下げたい場合にも対応します。

未知の領域に飛び込み、一つひとつ分解して理解する必要がある時に、ステップ・バイ・ステップのガイダンスを提供します。

ウェブ、モバイルアプリ、メッセージ連携など複数のプラットフォームでアシスタントにアクセスし、シームレスな会話を実現

音声チャット機能で思考やアイデアを言葉に。マルチタスク中や移動中でも簡単に利用可能

Inflection AIのPiのリミット

技術的なタスクや事実に基づく調査においては、他のGoogle AIモード代替ツールと比較して効果が劣る

AIは視覚的入力にサポートしていません。つまり、画像、スクリーンショット、その他の視覚データをアップロードして分析することはできません。

会話に重点を置いているため、必要な時に直接的な回答をプロバイダーしない場合があります

プロフェッショナルや生産性ワークフロー向けの統合オプションのリミット、または実験的機能である場合

Inflection AIのPiの価格

Free

Inflection AIのPiの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

Inflection AIの「Pi」について、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

Redditユーザーが共有：

Piはリアルタイムインターネットアクセスという追加利点を備え、友情・会話・個性において今なお最高のAIパートナーの一つであり、これらの要素が組み合わさると非常に楽しい体験となります！ ChatGPTやClaudeなどの業務生産性ツールほどハイテンションではありませんが、そもそもそういう目的で作られていません。Inflection AIの3.0 API経由でアクセスするモデルの方がその分野に特化しています。とはいえPiはタスク整理やモチベーション向上には依然として優れており、日常的なチャット用途では業務向けAIよりも適しています。

9. BraveのLeo（プライバシー重視のAIアシスタントに最適）

viaBrave

Brave Leoは、Braveブラウザに直接組み込まれたプライバシー優先のAIアシスタントです。検索クエリを処理する際、ユーザーの好奇心のデジタル痕跡を残しません。AIは可能な限りローカルで質問を処理するため、機密性の高い検索もデバイス内に留まります。

レオに個人健康情報、金融アドバイス、または論争的なトピックの検索を依頼しても、その後ターゲット広告に追跡される心配はありません。この企業の検索ソフトウェアは、文脈把握のため既にビュー中のページも分析します。

BraveのLeoの主な機能

外部サーバーへのデータ送信やユーザープロフィール作成を気にせず、機密性の高いクエリや個人情報をデバイス上でローカルに共有できます。

複数のブラウザタブから同時に要約を生成し、様々な情報源にわたる複雑なトピックを効率的に調査

ユーザーのプライバシー保護のため、トラッキングスクリプトや広告をブロックしながら、現在の閲覧履歴に基づいたコンテンツ推薦を受け取れます

アカウントやログイン不要のFree利用で、匿名かつ記録されない会話を通じてユーザーのプライバシーを保護します。

BraveのLeoのリミット

クラウドベースの/AIプラットフォームと比較して、より小規模なモデル機能を備えています

プライバシー優先設計の制約により、高度な機能は少ない

BraveのLeo価格設定

Free

Leo Premium: 月額14.99ドル

Braveのレオ評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

10. Opera OneのAria（統合型ウェブブラウジングに最適）

viaOpera One

Opera OneはAIを単なるアドオンではなく、ブラウジング体験の一部として扱います。複雑な記事を読んでいますか？AI「Aria」がその場でページ上に鍵を整理します。外国語のウェブサイトで困っていますか？元のフォーマットをそのまま維持した即時翻訳を提供します。

AIの提案は必要な時に表示され、不要な時は消えるため、煩わしいポップアップ表示の問題を回避。すべてはデバイス間で同期されるため、会話や設定がどこにでも引き継がれます。

Opera OneのAriaの主な機能

リアルタイムのウェブ検索に基づく、最新かつ包括的なクエリへの回答にアクセスできます

元のフォーマット、画像、インタラクティブ要素をそのまま維持しながら、ウェブサイト全体や選択したテキストをシームレスに翻訳します。

現在のページについて要約する、翻訳、質問への回答を行う「ページコンテキストモード」でウェブページと対話しましょう

タブの整理など、ブラウザの機能を自然言語コマンドで制御

ブラウザ内で直接テキストと画像を生成。シンプルなコマンドラインまたはチャットインターフェースで操作可能

関連するページコンテンツを参照資料として活用し、フォーラムの議論、コメントスレッド、オンライン会話に対して知的な応答を生成します。

Opera OneのAriaのリミット

AIの挙動や応答を調整するためのカスタムオプションにリミットがある

デスクトップ版（特に開発者向けバージョン）では、Ariaを起動するとブラウザのクラッシュ、フリーズ、または過剰なCPU/RAM使用をトリガーする可能性があります。これはAria自体を実際に使用していない場合でも発生します。

Ariaの進行中の会話文脈を記憶する能力にはリミットがある

Opera OneのAriaプラン料金

Free

Opera OneのAria評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

ClickUpなら仕事の感覚が変わる

何をやるべきかを知ることは決して難しいことではありません。難しいのは、そのアイデアを実行に移し、チームの方向性を一致させ、変化するすべてに遅れを取らないことです。そこが、ほとんどのAIツールが物足りない点なのです。

ClickUpはそうしません。

答えを提供するだけでなく、次のタスクを生成し、適切な担当者に通知し、プロジェクトのタイムラインを更新し、散らばった情報を一箇所に集約します。これにより、調査資料が単なるドキュメントで終わらず、フォローアップがチャットで埋もれることもなく、誰かが割り当てるのを待つことで仕事が停滞することもありません。

チームの切り替えを減らし、やることを増やしたいなら、ClickUpはすでにそのために設計されています。今すぐFreeで登録！ ✅