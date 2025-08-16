Jotform 対 Typeform：あなたにぴったりのフォーム作成ツールはどちら？

JotformとTypeformのどちらを選ぶか迷っていますか？

どちらも、チームが美しく実用的なフォームを作成するのに役立つと高い評価を得ていますが、そのアプローチは大きく異なります。

Jotform は洗練された機能、テンプレート、高度なフォームロジックを提供しますが、Typeform は、エレガントでユーザーフレンドリーなデザインと、より会話的なユーザーエクスペリエンスを優先しています。

一見、どちらが優れているかは判断が難しいでしょう。しかし、複数のプロジェクトを同時に進行したり、フィードバックフォームのテンプレートを作成したり、クライアントとのやり取りを管理したりする場合、使用するフォームツールは便利で、自分の仕事に適している必要があります。

この記事では、TypeformとJotformの実際の違いを比較します。TypeformとJotformを探している場合、必要な情報を提供します。 ✨

JotformとTypeformの比較概要

機能/ツール Jotform Typeform ClickUp (ボーナス) フォームのデザインと UI 従来のフォーム、高度なカスタマイズ、複数ページ、CSS サポート 会話形式、1 問ずつ、モダンで魅力的 ドラッグ＆ドロップビルダー、カスタマイズ可能、ビジュアルと説明文のサポート、ワークフローとの統合 条件付きロジック 上級（フィールドの表示/非表示、カスタム通知、リダイレクト） ロジックジャンプ（ダイナミックブランチ、スマートバリデーション） フォームとワークフローに統合された条件付きロジック 支払い統合 40 以上のゲートウェイ（Stripe、PayPal、Square など）、定期支払い、追加料金なし Stripe、Square（オプションが限定的） ネイティブの ClickUp 支払いはサポートされていませんが、統合により接続可能です。 分析とレポート作成 組み込みの分析機能、視覚的なレポート、Excel/Sheets へのエクスポート 基本的な分析機能、Google Analytics および Facebook Pixel との統合 カスタムダッシュボード、アンケートレポート、AI によるインサイト 統合機能 Google スプレッドシート、Dropbox、Slack、Trello、Airtable、Salesforce、Mailchimp など。 Google スプレッドシート、Slack、HubSpot、Mailchimp、Zapier など。 1,000 以上の統合、自動化、フォームとタスク、ドキュメント、チャットなどの接続 モバイルサポート モバイルに最適化されたフォーム、アプリによるオフラインデータ収集 モバイルフレンドリーなフォーム モバイルアプリ、モバイルでアクセス可能で操作可能なフォーム 使いやすさ 機能豊富で、高度な機能も簡単に習得可能 非常に簡単で、学習曲線が極めて緩やかです。 フォームの直感的な操作に加え、プロジェクト管理、ドキュメント、自動化を 1 か所で実現 自動化 自動化されたワークフロー、電子メールアラート、CRM ハンドオフ 自動化機能にリミットあり フォームとすべての仕事に強力な自動化、トリガー、AI エージェント 料金（月額） 無料、ブロンズ 39 ドル、シルバー 49 ドル、ゴールド 129 ドル、企業（カスタム） Basic 29 ドル、Plus 59 ドル、Business 99 ドル、Growth Essential 119 ドル、Pro 349 ドル、カスタム 永久無料、有料プランあり おすすめ 高度なフォーム、支払い、詳細なカスタマイズが必要なチーム ユーザーフレンドリーで魅力的なアンケート、フィードバック、リード獲得 フォーム + プロジェクト管理、自動化、ドキュメント、ダッシュボード、AI をすべて 1 つのプラットフォームで利用したいチーム

Jotformとは何ですか？

via Jotform

Jotformは、さまざまな用途のフォームの作成、管理、分析を簡素化するために設計された、パワフルで柔軟性の高いオンラインフォーム作成ツールです。このオンラインフォーム作成ツールでは、ユーザーはドラッグ＆ドロップインターフェースを使用して、フォームを簡単に作成、管理することができます。

しかし、その機能は基本的なフォーム作成プロセスだけにとどまりません。長年にわたり、Jotform は、モバイルフォームアプリ、PDF フォームエディター、電子署名サポート、強力な統合機能など、高度なフォーム機能を備えた多機能プラットフォームへと進化してきました。

そのため、データ収集の自動化と管理ワークフローの効率化を目指すチームや組織に最適です。

顧客からのフィードバックの収集、支払いの処理、新入社員の入社手続き、イベント参加者の登録など、Jotform は機能的で視覚的にも魅力的なフォームを簡単に作成するためのツールを提供しています。

Jotform の機能

Jotform は、フォームの作成とデータ収集を改善するための包括的なツールを提供しています。これらのツールは、技術的な知識のレベルが異なるソフトウェアチームによるフォームの作成、共有、管理のプロセスを簡素化します。Jotform の機能の概要は次のとおりです。

1. ドラッグ＆ドロップフォーム作成ツール

Jotform のシンプルなドラッグ＆ドロップフォーム作成インターフェースにより、ユーザーは技術的なスキルを必要とせずに、オーダーメイドのフォームをデザインすることができます。

フォームフィールド、ウィジェット、コネクタを追加して、ニーズに合わせてカスタマイズできます。また、インテキストボックス、ドロップダウン、チェックボックス、ファイルアップロードフィールド、ウィジェットをキャンバスに追加し、必要に応じて再配置するオプションもあります。

ゼロから作成するか、すぐに使える何千ものテンプレートから選択してください。高度なデザインコントロールにより、色、フォント、レイアウトの設定をカスタマイズして、ブランドアイデンティティに合ったフォームを簡単に作成できます。デザインや技術的な知識は必要ありません。

2. 条件付きロジック

条件付きロジックを使用すると、ユーザーの回答に応じてフィールドを動的に表示または非表示にすることができ、よりパーソナライズされた体験を提供し、データ収集プロセスを迅速化することができます。

Jotform の条件付きロジック機能を使用すると、入力応答に基づいてユーザーエクスペリエンスをカスタマイズできます。これにより、特定の質問に対する回答に応じて、フォームフィールドの表示/非表示、カスタム通知の送信、提出後のユーザーのリダイレクトを行うことができます。

このようなダイナミックな対話により、フォームへの入力プロセスが効率化され、回答者に適切な質問のみが表示されるため、回答の脱落が減り、データの正確性が向上します。

3. 支払い統合

Jotform は、Stripe、PayPal、Square を含む 30 以上の安全な支払いゲートウェイの統合をサポートしています。

組み込みの支払い収集機能に加え、Jotform 自体から追加のトランザクション手数料を支払うことなく、顧客からのフィードバックを簡単に取得したり、注文フォーム、イベント登録ページ、寄付フォーム、サブスクリプションベースのサービスを作成したりすることができます。

このツールでは、定期的な支払いの設定、請求書の作成、税金や送料のオプションの追加も、わずか数分で完了します。

4. モバイル対応性

Jotform のフォームはモバイル向けに最適化されており、スマートフォンやタブレットのユーザーにも直感的なインターフェースを提供します。

さらに、Jotform Mobile Forms アプリを使用すると、ユーザーはオフラインでもデータを収集することができます。インターネット接続が復旧すると、すべての回答は自動的にクラウドに同期されます。

これは、接続環境が不安定な場所で活動するフィールドチーム、研究者、イベントスタッフなどに特に役立ちます。

5. 第三者アプリケーションとの統合

Jotform は、Google スプレッドシート、Dropbox、Slack、Trello、Airtable、Mailchimp、Salesforce などのさまざまなサードパーティアプリケーションと統合できます。これらの統合により、自動応答の同期、リアルタイムの通知、チームやツール間のスムーズな引き継ぎが可能になります。

また、追加の自動化プラットフォームを必要とせずに、新しい提出を CRM に転送したり、電子メールアラートをトリガーしたりするなどの自動ワークフローを設定することができます。

6. 高度なフォーム分析

Jotform には、フォームのパフォーマンス、提出率、ユーザーの行動を追跡するのに役立つ分析ツールが組み込まれています。

視覚的なレポートと回答の傾向により、離脱ポイントを特定し、質問を明確化して最適化し、フォームの構造やコンテンツについて情報に基づいた意思決定を行うことができます。これらの洞察は、エンゲージメントの向上とデータ品質の確保に非常に役立ちます。

Jotformの料金プラン

スターター： 無料

ブロンズ: $39/月

シルバー: $49/月

ゴールド: $129/月

企業： カスタム価格

🧠 面白い事実：最初のオンラインフォームは、1993年に国立スーパーコンピュータアプリケーションセンター（NCSA）の研究者によって作成されました。このフォームには、ユーザーが NCSA のウェブサイト上でドキュメントを検索できる単一のテキストボックスが含まれていました。

Typeformとは何ですか？

via Typeform

Typeform は、従来のフォーム作成をダイナミックでインタラクティブな体験に変える、革新的なオンラインプラットフォームです。

洗練された会話形式のフォームで知られる Typeform では、ユーザーは 1 行のコードも記述することなく、魅力的なアンケート、クイズ、お問い合わせフォーム、投票フォームを作成できます。

顧客のインサイトやユーザーのフィードバックの収集、従業員のフィードバックの実施、リード生成キャンペーンの運営など、Typeform は、静的なアンケートよりも、より人間らしい会話のようなフォームの作成に役立ちます。

さらに、Typeform は、データ収集戦略の向上を図るために適切なフォーム作成ツールを探しているビジネス向けに、デザインの柔軟性、条件付きロジック、シームレスな統合を魅力的に組み合わせたソリューションを提供しています。

ユーザーとの対話に対する独自のアプローチにより、Typeform は従来のフォーム作成ツールとは一線を画しています。Typeform は、すべての質問を一度に表示するのではなく、自然な会話のフローを模倣して 1 問ずつ質問を表示します。

この会話型インターフェースにより、フォームがより魅力的になり、ユーザーの認知的負荷が軽減されるため、回答率が向上します。

Typeform の機能

Typeform は、従業員のフィードバックに反応する、ダイナミックでユーザーフレンドリーなフォームを作成するための機能を提供しています。これらの機能は、ユーザーによりパーソナライズされた魅力的な体験を提供することを目的としています。

1. 会話型インターフェース

Typeform のデザインは、質問を同時に表示し、会話のようなディスカッションをシミュレートします。この方法により、ユーザーのエンゲージメントが向上し、完了率が高まります。

Typeform の魅力の核心は、会話形式のレイアウトとユーザーフレンドリーなインターフェースです。Typeform のフォーム作成ツールは、質問を個別に表示することで、回答者に集中できる個人的な体験を提供します。このアプローチは、トーンやシンプルさが重要なお問い合わせフォーム、従業員エンゲージメントアンケート、フィードバックフォームに最適です。

2. ロジックジャンプ

Typeform のロジックジャンプ機能は、スマートなフォーム検証とダイナミックなブランチングを導入し、回答者の以前の回答に基づいてフォームを適応させることができます。これにより、ユーザーは関連性の高いパーソナライズされた体験を作成し、データ収集を効率化することができます。

さあ、関連性の高い質問のみが表示されるロジックジャンプ機能を使って、クイズやオンボーディングフォームの作成を始めましょう。ユーザーと回答者の双方の時間を節約できます。

3. マルチメディア統合

画像、ビデオ、GIF を使用してフォームを充実させ、視覚的に豊かでインタラクティブな体験を生み出しましょう。これは、ブランドのストーリーテリング、製品のデモ、従業員アンケート、入社時クイズなどに特に効果的です。

マルチメディアサポートにより、静的なアンケートがユーザーを魅了する没入型のフォームに変わり、高品質のフォームデータを収集するのに最適です。

4. カスタマイズ可能なテンプレートとブランディング

ブランドの一貫性を維持することは非常に重要であり、Typeform はそれをサポートするカスタマイズ可能なテンプレートオプションを提供しています。

ブランド固有のフォントや色の選択から、ロゴのアップロード、レイアウトスタイルの調整まで、各フォームを視覚的なアイデンティティに合わせてカスタマイズできます。これにより、お問い合わせフォームや登録ページなど、従来のフォームコンテンツも洗練されたプロフェッショナルな外観になります。

5. サードパーティアプリケーションとの統合

Typeform は、Google スプレッドシート、Slack、HubSpot、Mailchimp などの人気のあるサードパーティプラットフォームと統合できるため、ワークフローの自動化と収集データの効率的な管理が容易になります。

さらに、分析のために回答をシームレスに同期したり、電子メールをトリガーしたり、CRM にリードをプッシュしたりすることができます。これらの統合により、よりスマートなビジネス上の意思決定と、収集したデータに基づくリアルタイムのアクションがサポートされます。

6. フォームと回答数無制限

有料プランをご利用のユーザーには、回答数の制限なく無制限のフォームを作成できる柔軟性を提供しており、ビジネスの拡大やチームの成長に適しています。

この機能は、複数のキャンペーンを同時に実施する場合や、社内のアンケートを制限なく管理する場合に特に便利です。

Typeformの料金プラン

基本プラン: $29/月

プラス： $59/月

Business： 99 ドル/月

企業： カスタム価格

成長必須プラン: $119/月

Growth Pro: $349/月

Growth Custom： カスタム価格

Jotform と Typeform：機能比較

適切なフォーム作成ツールを選ぶ際には、フォームのデザイン、統合機能、カスタマイズ、データ分析、価格など、細かい部分や高度な機能で判断することがよくあります。

Typeform と Jotform はどちらも魅力的なソリューションを提供していますが、対応するワークフローやユーザーの好みは異なります。

以下は、6 つの鍵となる分野について Typeform と Jotform を詳細に比較したものです。お客様のニーズに最適なプラットフォームを決定するご参考ください。

機能 1：フォームのデザインとユーザーインターフェース

Typeform は、1 対 1 の対話を模したユニークな会話形式のフォームスタイルで知られています。このデザインアプローチでは、1 回に 1 つの質問が表示され、ユーザーをシームレスで魅力的な体験へと導きます。

ミニマルなレイアウトは認知的負荷を軽減し、その結果、完了率の向上やより思慮深い回答につながります。ユーザーの操作や集中力を必要とするフィードバックフォーム、従業員エンゲージメントアンケート、クイズなどに最適です。

一方、Jotform は、より伝統的なフォームのレイアウトを採用していますが、強力なデザイン柔軟性を備えています。医療、教育、E コマースなど、さまざまな業界向けにカスタマイズ可能なテンプレートにアクセスできます。

さらに、セクションの並べ替え、複数ページフォーマットの使用、条件付きフィールドの適用もできます。Jotform は、埋め込み CSS およびレイアウトの変更もサポートしており、上級ユーザーはより自由に複雑なフォームデザインを作成できます。

勝者: Typeformは、ユーザーエンゲージメントを重視したインターフェースが特徴です。

機能 2：統合と支払い処理

どちらのツールも、Google スプレッドシート、Slack、Mailchimp、HubSpot などの人気アプリとの幅広い統合オプションを提供しており、ワークフローの自動化と収集データのリアルタイム同期に役立ちます。

ただし、支払い処理に関しては大きな違いがあります。

Jotform は、PayPal、Stripe、Square、Authorize.net、さらには地域固有のプラットフォームなど、40 以上の支払いゲートウェイと統合しています。定期的な支払い、税の設定、製品リストなどを、Jotform から追加のトランザクション手数料を支払うことなく設定できます。

リードの獲得やアンケートには効果的ですが、Typeform は、主に Stripe と Square といった、より狭い範囲の支払いゲートウェイしかサポートしていません。この制限により、さまざまなトランザクション方法を必要とする E コマースや寄付ベースのフォームにはあまり適していません。

勝者： Jotform は、その優れた支払い処理機能と柔軟性により、Jotform が勝者となりました。

機能 3：条件付きロジックとカスタマイズ

ダイナミックフォームは、回答者の体験をよりパーソナライズするために、条件付きロジックに大きく依存しています。

Jotform と Typeform はこの機能をサポートしており、ユーザーは前の回答に基づいて次の質問をカスタマイズすることができます。これにより、よりスマートなアンケート、ワークフローの効率化、より関連性の高いデータ収集が可能になります。

しかし、Jotform は、カスタムウィジェット、HTML/CSS コード、計算や自動応答の追加など、より深いカスタマイズ機能で限界を押し広げています。これにより、Jotform は、選択に基づいて料金を計算する登録フォームや、特定の値を自動入力する受付フォームなど、高度なユースケースに優れています。

Typeform は、複雑さよりも使いやすさを優先した、よりシンプルなアプローチを採用しています。これにより、フォーム作成者のユーザーエクスペリエンスは向上しますが、一部のパワーユーザーが必要とするような、より詳細な技術的なカスタマイズは制限されます。

勝者： Jotform は、より柔軟で技術的に充実したカスタマイズ機能を備えているため。

機能 4：分析とレポート作成

Jotform は、提出の傾向、ユーザーの場所、コンバージョン率、離脱ポイントなどの詳細なフォーム分析をユーザーに提供します。

レポートは、Jotform のダッシュボード内で視覚化したり、Excel、Google スプレッドシート、または統合機能によりサードパーティのツールにエクスポートすることができます。プレゼンテーションや社内レビュー用に、視覚的なチャートを作成することも可能です。

Typeform には、回答数、完了率、1 件あたりの平均回答時間などの基本的な分析機能が含まれています。また、Google Analytics や Facebook Pixel と統合してより詳細な追跡を行うこともできますが、Jotform ほど包括的なネイティブのレポート作成ツールは備わっていません。ユーザーは、より詳細な情報を得るために、多くの場合、外部プラットフォームに依存する必要があります。

勝者：引き分け—Jotform はネイティブのレポート作成に優れており、Typeform は外部分析ツールとの接続性に優れています。

機能 5：価格と拡張性

特にチームや部門間で利用を拡大する場合、コストは重要な要素となります。

Typeform の価格は、月間の回答数に基づいて設定されており、多くの競合他社よりも高い基本料金から始まります。エレガントなフォームを提供していますが、機能あたりの価値を考えると、小規模なチームや無制限のフォーム提出が必要なチームにとっては、コストに見合わないかもしれません。

一方、Jotform は、毎月の提出、ストレージ、フォームフィールドのサポートなど、より充実した無料プランと有料プランを提供しています。

無料プランは特に競争力があり、ユーザーはより少ない制限でコア機能を利用できます。無制限のフォームとより大きな回答枠を必要とする組織には、Jotform は規模に応じてより大きな価値を提供します。

勝者： Jotform は、手頃な価格で拡張性の高いプランが、成長中のチームに最適です。

機能 6：ユーザーエクスペリエンスと学習曲線

Typeform は、使いやすさの点で優れています。ミニマルなエディター、リアルタイムのプレビュー、よく整理されたインターフェースにより、フォーム作成ツールに不慣れなユーザーでも非常に使いやすいです。ステップバイステップの構造とあらかじめ作成されたテンプレートにより、セットアップの時間が短縮され、混乱が排除されます。

Jotform は機能豊富ですが、高度な設定、ウィジェット、カスタマイズツールにより、やや複雑に感じるかもしれません。初心者の方は、特に条件付きロジックや統合機能を使用する場合、インターフェースや機能の理解に時間がかかる場合があります。

勝者： Typeform は、クラス最高のシンプルさ、迅速な習得、スムーズなユーザーエクスペリエンスで優勝しました。

Jotform vs. Typeform on Reddit

Jotform と Typeform が実際の使用においてどのように異なるかをよりよく理解するために、Reddit で Jotform と Typeform を比較し、各プラットフォームの使用体験が共有されている投稿を調査しました。

多くのReddit ユーザーは、Jotform の幅広い統合機能とカスタマイズオプションを高く評価しています。

JotForm は非常に素晴らしいです。数多くの統合機能、高度にカスタマイズ可能な PDF 出力、そして必要に応じて自分でホストする方法の説明も提供しています。

JotForm は非常に素晴らしいです。数多くの統合機能、高度にカスタマイズ可能な PDF 出力、そして必要に応じて自分でホストする方法の説明も提供しています。

ただし、一部のユーザーはJotform のパフォーマンスと価格設定について懸念をメモしています。

私は Jotform をかなり長い間使用していますが、確かに良い製品ですが、しかし！完璧とはほど遠いですし、価格も考慮するとかなり悪い製品だと思います。ユーザーがフォームを送信する際に、フォームが破損することが何度かあり、生成される PDF にも多くのエラーが含まれています。

私は Jotform をかなり長い間使用していますが、確かに良い製品ですが、しかし！完璧とはほど遠いですし、価格も考慮するとかなり悪い製品だと思います。ユーザーがフォームを送信すると、フォームが破損することが何度かあり、生成される PDF にも多くのエラーが含まれています。

一方、Typeform は、魅力的なユーザーエクスペリエンスで高い評価を得ています。

Typeformは圧倒的に優れたツールです。Typeformの最大の魅力は、ユーザーがフォームを記入するのを楽しみながら利用できる点です。

Typeformは圧倒的に優れたツールです。Typeformの最大の魅力は、ユーザーがフォームを記入するのを楽しみながら利用できる点です。

一部のユーザーは、Typeform の価格体系について懸念を表明しています。

マーケティング担当者としては、Typeform は、複数のステップからなるフォームのコンバージョン率が高いので、かなり気に入っています。ただし、非常に高価です。

マーケティング担当者としては、Typeform は、複数のステップからなるフォームのコンバージョン率が高いので、かなり気に入っています。ただし、非常に高価です。

ClickUp について：Jotform および Typeform の最良の代替品

仕事に必要なすべてが揃ったアプリ「ClickUp」は、洗練されたフォーム作成機能、プロジェクト管理、自動化、分析ツールを備えた包括的な代替ソリューションです。

この統合により、データ収集がワークフローに即座にリンクされるため、効率と生産性が向上します。

ClickUp の優位点 1：統合フォーム作成機能

ClickUp フォーム を使用してデータを収集し、回答を行動に移しましょう。

ClickUp Formsを使用すると、ワークフローに直接リンクされたカスタムフォームをデザインできます。フォームが提出されると、担当者、期日、優先度などの特定のパラメーターを持つタスクが自動的に作成されます。この機能により、手間のかかるデータ入力が削減され、すべてが 1 か所に整理されます。

これにより、データ収集から実行可能な活動への移行が迅速化されます。わかりやすいドラッグアンドドロップインターフェースは、テキストボックス、ドロップダウン、チェックボックスなど、さまざまなフィールドタイプに対応しており、幅広いデータ収集要件に対応します。

ClickUp Forms の特徴は、ワークフローのあらゆる側面を包括的に組み込んでいることです。提出を使用して、適切なリストにタスクを作成し、カスタムフィールドに入力し、プラットフォームを離れることなく特定のチームメンバーにタスクを割り当てることもできます。さらに、統合された条件付きロジックにより、複雑なワークフローもサポートします。

つまり、ClickUp Forms は以下のことを支援します。

直感的なフォーム作成ツールで時間を節約： 技術的なスキルを必要とせずにフォームをすばやく作成、カスタマイズできるため、必要な情報の収集に集中できます。

AI による分析で洞察をロック解除： 回答を即座に実用的なデータに変換し、より迅速でよりスマートな意思決定を支援します。

情報ブロックと質問の説明で回答者をガイド： フォームに直接、明確な指示や役立つ背景情報を追加して、回答の質を向上させましょう。

インラインビジュアルと説明文でわかりやすさを向上： 質問の横に画像や説明テキストを添えることで、フォームをより魅力的で記入しやすいものにします。

一元化されたフォームハブで整理整頓： すべてのフォームと回答を 1 つの便利な場所でアクセス、管理、追跡

カスタマイズオプションでブランド力を強化： カバー画像、背景、ボタンの色をカスタマイズして、すべてのフォームに独自のスタイルを反映させることができます。

シームレスな ClickUp 統合によりワークフローを効率化： フォームの提出を自動的にタスクに変換し、チームの仕事を連携させ、実行可能にする

フィードバックを一元化してコラボレーションを改善：すべてのフィードバックを 1 か所に収集することで、チームやクライアントからの意見を確認し、それに基づいて対応を容易に行うことができます。

ClickUp の優位点 2：強力な自動化

ClickUp 自動化で反復的なタスクを自動化

ClickUp 自動化機能により、反復的なタスクが排除されます。

他のフォームツールとは異なり、ClickUp の自動化機能は、より大規模なワークフローエコシステムの一部です。フォームの提出、時間、タスクのアクティビティ、依存関係、ワークスペース全体のステータス変更に基づいて、アクションを開始することができます。この機能により、マーケティングキャンペーンの実施、クライアントのオンボーディング、IT リクエストの管理など、洗練されたエンドツーエンドのプロセスを作成することができます。

この短いビデオで、ClickUp のエージェントによる自動化されたワークフローの詳細をご覧ください。

ClickUp の優位点 3：包括的なダッシュボード

ClickUp ダッシュボード を使用して進捗状況を視覚化し、より賢明な意思決定を行いましょう。

ClickUp ダッシュボードは、プロジェクトやチームのパフォーマンスを高いレベルで把握することができます。時間、スプリントの進捗、販売の概要などのパラメーターを測定するための、数多くのウィジェットを使用してカスタムレポートを作成できます。

ダッシュボードは、Typeform や Jotform の代替製品にはない可視性を提供します。パフォーマンスの追跡、アンケートレポートの作成、結果のステークホルダーへの提示を 1 かで行うことができます。この統一された表示により、チームはより情報に基づいた意思決定を行い、目標に向かって順調に進めることができます。

💡 プロのヒント：ClickUp ダッシュボードで関連するタスクとリストを接続して、財務実績の明確で高レベルの概要を把握し、データに基づいた迅速な意思決定を可能にします。

ClickUp の優位点 4：ClickUp Brain

ClickUp Brain を使用してフォームを作成し、より迅速に洞察を得ましょう。

ClickUp Brainは、プラットフォームに組み込まれた AI ヘルパーで、全体的な生産性を向上させることを目的としています。ClickUp Brain は、タスクを要約し、プロジェクトの最新情報を生成し、ワークスペースのコンテンツに関するクエリに回答することで、チームがよりスマートに、より効率的に仕事ができるよう支援します。

電子メールの作成、ミーティングの要約、カスタマーサービスアンケートの質問の作成など、さまざまな作業がありますか？ClickUp Brain は、ツールやコンテキストを変更することなく、これらすべてを管理します。

AI 機能をさらに一歩進めたい場合は、ClickUp の AI デスクトップコンパニオンであるBrain MAX をご利用ください。このアプリでは、音声入力機能、強力な企業向け検索機能、複数の LLM へのアクセス、瞬時の画像生成など、さまざまな機能を 1 つのデスクトップアプリからご利用いただけます。

🎁 ボーナス：ClickUp フォームテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp フォームテンプレートを使って、フォームを簡単に作成しましょう。

ClickUp フォームテンプレートは、フォームの開発と管理のプロセスを簡素化し、あらゆるサイズのチームで利用できるようにします。このテンプレートを使用すると、データ収集の効率が向上し、提出されたデータが構造化されるため、迅速な確認と対応が可能になります。

なぜおすすめか：

テキストボックス、ドロップダウン、チェックボックスなど、さまざまなフィールドタイプを含む直感的なデザインで、ユニークなフォームを作成できます。

ワークフローを最適化し、回答の分析と的確な意思決定に集中できるようにします。

ユーザーからの提出物を収集して整理し、より深い洞察を得ましょう。

ClickUp で Jotform と Typeform の比較を解決

Jotform と Typeform のどちらを選ぶか迷った場合、Jotform の幅広い統合機能やフォームロジック、Typeform の洗練されたユーザーフレンドリーなデザインなど、どちらのツールにも独自の特性があります。

しかし、情報を収集して行動に変換するプラットフォームをお探しなら、もう探す必要はありません。ClickUp は、完全に統合されたフォーム、自動化、ダッシュボードにより、標準的な AI フォームビルダーを凌ぐ性能を発揮します。

データをワークフローに統合し、手順を自動化してチームの生産性を高め、進捗状況を明確に可視化します。すべてを 1 つの場所で管理できます。複数のツールを管理する代わりに、すべてを 1 つのプラットフォームに統合してみませんか？

今すぐ無料登録して、生産性を重視して設計されたフォーム作成ツールを体験してください。