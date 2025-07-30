2025年版 キャンパス管理ソフトウェアツール ベスト10

学校や大学の運営は、複雑で、常に稼働し続ける業務です。入学、出席、教員のスケジュール、授業料、学生のエンゲージメント、卒業生のサポートなど、管理すべき事項は多岐にわたります。
あなたは、たった1日の業務をこなすために、12もの異なるツールを同時に使いこなしているかもしれません。
問題は、それらのほとんどが相互に連携していないことです。そのため、効率化されるはずが、電子メールやスプレッドシート、フォローアップの漏れに埋もれてしまっています。
そのため、ますます多くの小中高校、大学、高等教育機関が、キャンパス全体の運営管理の方法を再考しています。
学生データ、学業、運営、コミュニケーションなど、あらゆる機能を統合したキャンパス管理ソフトウェアソリューションをお探しなら、このガイドが最適です。このガイドでは、今年検討すべき最高のツールを、実際の長所、短所、価格情報とともに紹介し、貴機関に最適なツールを見つけるお手伝いをします。
キャンパス管理ソフトウェアを選ぶ際に注目すべきポイントは？
キャンパス管理ソフトウェアは、学術、管理、運営のワークフローを 1 か所に統合するのに役立ちます。優先すべき主な機能は次のとおりです。
- 学生データの集中管理：平均 チームの時間の 60% は、相互に接続されていないシステム間で情報の検索、更新、共有に費やされています。 集中型キャンパス管理ソフトウェア は、学業成績、出席、個人情報、コミュニケーション履歴を 1 つの安全なシステムに保管します。
- 入学および学生登録のワークフロー：フォームの提出、書類の収集、承認などの反復的な雑務を自動化したいとお考えですか？今日のキャンパス管理ツールの多くは、スムーズな入学手続きを保証するように設計されています。
- 学業計画とスケジュール管理：手作業による負担を最小限に抑えながら、時間割、コースカレンダー、教員のスケジュール、授業の課題などを管理できるツールをお選びください。
- コミュニケーションツール：チャット、お知らせ、インタラクティブなポータルが組み込まれたこれらのアプリは、学生、教師、親、スタッフ間のシームレスな連携を確立するのに役立ちます。
- パフォーマンスの追跡と分析：視覚的なダッシュボードとレポートは、別の分析ツールを使用せずに成績、出席、エンゲージメント、教育機関の KPI を監視できるため、大きなメリットとなります。
- モバイルアクセスおよびセルフサービスポータル：モバイルアプリまたはウェブダッシュボードを通じて、学生や教職員に重要なリソースへの 24 時間 365 日のアクセスを提供
- 統合性と拡張性：ソフトウェアが LMS（学習管理システム）や SIS（学生情報システム）などのツールと確実に接続し、教育機関の成長に合わせて拡張できることを確認してください。
主要なキャンパス管理ソフトウェアの比較一覧
|ツール
|おすすめ
|主な機能
|価格*
|ClickUp
|学術および管理ワークフローの両方を管理する中規模から大規模の教育機関
|各部門にカスタマイズ可能なプロジェクトスペース、15 以上のビュー（リスト、カンバンなど）、ClickUp フォーム、ホワイトボード、AI カレンダー、ドキュメントハブ、オートパイロットエージェント、AI による洞察を提供する ClickUp Brain
|Freeプランあり、企業向けカスタム価格設定あり
|Alma SIS
|使いやすさと親の関与に重点を置いている小規模から中規模の幼稚園から高校までの教育機関
|役割ベースのポータル、自動スケジュール設定、リアルタイムのダッシュボード、カスタマイズ可能な成績証明書と分析、シームレスな統合（Google Classroom、Canvas）
|カスタム価格
|キャンパス365
|設定可能なオールインワンの ERP を必要とする中小規模の学校
|80 以上のモジュール（学業、ホステル、財務、交通）、ネイティブライブクラス、モバイルサポート、24 時間 365 日のサポート、リアルタイムダッシュボード
|カスタム価格
|Ellucian
|高等教育に特化した ERP + SIS を必要とする中規模から大規模の大学
|統合された学生ライフサイクルデータ、学業および運営ダッシュボード、人事/給与/ERP 管理、アドバイザリーポータル
|カスタム価格
|PowerSchool
|K–12の学校区で、拡張性のあるSIS（学生情報システム）と堅牢なコンプライアンス機能が必要な場合。
|LMS とのリアルタイム同期、コンプライアンステンプレート、カスタマイズ可能なプラグイン、ハイブリッド/クラウド/オンプレミスオプション
|カスタム価格
|Fedena
|IT サポートが限られている、小規模から中規模の米国の K-12 教育機関
|入学手続きから料金自動化、モバイルフレンドリーなポータル、統合（Zoom、Teams）、カスタムレポートまで
|有料プランは年間 999 ドルから。企業向けのカスタム価格もご用意しています。
|Blackbaud SIS
|統合型 LMS および SIS を導入したい米国の私立幼稚園から高校までの学校
|統合ポータル、柔軟な成績評価/成績証明書モデル、リアルタイム同期、コンプライアンスおよび学業追跡のためのダッシュボード
|カスタム価格
|アカデミアERP
|複数のキャンパスを運営する機関で、モジュール式のERPシステムが必要な場合
|設定可能なモジュール（入学から人事まで）、リアルタイムのアラート、安全なポータル、マルチキャンパスレポート
|カスタム価格
|Workday Student
|大規模な大学で、学生、人事、財務のデータを一元管理したい場合
|セルフサービスポータル、カリキュラム/アドバイジング/請求管理ツール、予測分析、大規模キャンパスへの拡張性
|カスタム価格
|Skyward
|米国K–12学区で、信頼性が高く安定したシステムと強い保護者連携機能が必要な場合
|一元化された記録（出席、財務、人事）、リアルタイムポータル、コンプライアンスエクスポート、カスタムフォーム
|カスタム価格
貴機関に最適なキャンパス管理ソフトウェア
便利なチェックリストが手に入ったところで、試してみるべきキャンパス管理ツールに関する以下の推奨事項をご検討ください。
1. ClickUp（学術および管理ワークフローを管理するための最高のオールインワンシステム）
仕事のためのすべてを網羅するアプリであるClickUp は、教育機関に、ばらばらのシステム間を移動することなく、キャンパスライフのあらゆる部分を管理するための統合プラットフォームを提供します。入学の監督、教員のタスクの管理、学生の進捗の追跡など、ClickUp をカスタマイズして、教育機関の構造に合わせてあらゆることを行うことができます。
ClickUp の 15 以上のビュー（リスト、テーブル、カンバンボードなど）を使用して、学生のプロフィールから設備在庫まで、すべてを 1 か所で視覚化できます。
教育機関の各部門は、ClickUp のカスタマイズ可能なプロジェクトスペースで、重要なデータを保管しながら仕事を進めることができます。これにより、学業、運営、人事、イベントなど、それぞれのワークフローを別々に管理しながら、1 つのツールですべてを監視することができます。まさに効率の良さそのものです。
また、この話題に関連して、ClickUp の自動化機能によってさらに時間を節約する方法もご紹介いたします。
たとえば、入学シーズン中に、学生があなたが送信したカスタムClickUp フォームから出願書類を提出したとします。そのフォームは、すべての詳細が記入された「入学手続きパイプライン」リストにClickUp タスクを自動的に作成します。
次に、そのタスクは入学担当者に自動的に割り当てられ、書類の検証期日が設定されます。
💡 プロのヒント：ClickUp オートパイロットエージェントは、タスクを監視し、指示に基づいてアクションを実行する AI チームメイトのような役割を果たします。ドキュメントの検証には、フォームの提出に必要なカスタムフィールド（「成績証明書のアップロード」や「ID 証明」など）が記入されているかどうかをカスタム ClickUp エージェントにチェックするようにトレーニングすることができます。
不足している書類がある場合、エージェントはタスクのステータスを「書類不足」に自動的に変更し、申請者にリマインダーを電子メールで送信します。すべての書類が提出されると、ステータスは「審査準備完了」に更新されます。手動での確認は不要です。
週の終わりには、入学担当チームは、申請が保留中、完了、または滞っている申請者を完全に把握することができ、誰もスプレッドシートや延々と続く電子メールのやり取りに埋もれることがありません。
役割間のコラボレーションはシームレスです。教職員、スタッフ、学生サポートチームは、タスクにコメントを残してフォローアップすることができます。また、ClickUp ホワイトボードや ClickUp ドキュメントでリアルタイムに共同作業を行い、授業のプランを立案したり、ポリシー文書を更新したり、イベント資料を準備したりすることもできます。
ClickUp の AI カレンダーなどの組み込みのスケジュール管理ツールを使用すると、授業のスケジュールから部門間のミーティングまで、すべてを管理できます。また、ClickUp チャットのプロジェクトやタスク専用のチャンネルを使用すると、チームは迅速な議論や状況に応じた最新情報の共有が可能になり、すべての会話が仕事と関連付けられます。
どの部門が過負荷になっているか、どの学生が常にリスクにさらされているかを確認したいですか？ClickUp ダッシュボードのカスタムカード、チャート、レポートをお試しください。または、AI アシスタントのClickUp Brain に、ワークスペースからこのデータを取得するよう依頼してください。
最後に、ClickUp Docs Hub とその安全なナレッジベースにより、教育機関の知識は保存され、簡単にアクセスできるようになります。学校のポリシーから学生ハンドブック、IT トラブルシューティングガイドまで、ドキュメントの作成、保存、共有をすべて同じプラットフォーム内で実行できます。
ClickUp の主な機能
- ClickUp Docs を使用して、ネストされたページ、リアルタイム編集、チームコメント機能を備えた、構造化された共同ドキュメントを作成しましょう。
- カスタマイズ可能な ClickUp フォームを使用して、学生やスタッフのデータをシームレスに収集し、タスクリストに直接反映させることができます。
- 組み込みのClickUp 目標と進捗ダッシュボードを使用して、部門全体の目標と重要な結果を追跡します。
- ClickAppsを使用してワークスペースをカスタマイズし、教育機関のニーズに応じて機能をオンまたはオフに切り替えることができます。
- ClickUp Brain MAXデスクトップアプリを使って、長いスレッドや電子メールを要約し、タスクを即座に更新し、ワークスペースから音声コマンドで洞察を抽出しましょう。
ClickUp の制限事項
- その柔軟性の高さは、初めて使用するユーザーには圧倒されるかもしれません。
ClickUp の価格
ClickUp の評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (5,000件以上のレビュー)
ClickUp について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
G2のレビューアーは次のように述べています：
学校の業務全体が、学校管理チーム全員に可視化されている点が素晴らしいと思います。
学校の業務全体が、学校管理チーム全員に可視化されている点が素晴らしいと思います。
📮 ClickUp Insight：仕事は推測ゲームであってはなりません。しかし、多くの場合、それは推測ゲームとなっています。当社のナレッジマネジメントに関するアンケート調査によると、従業員は、必要な情報を見つけるために、社内のドキュメント（31%）、会社のナレッジベース（26%）、さらには個人的なメモやスクリーンショット（17%）を検索して時間を無駄にすることが多いという結果が出ています。
ClickUp のコネクテッドサーチを使用すると、すべてのファイル、ドキュメント、会話にホームページから瞬時にアクセスできるため、数分ではなく数秒で答えを見つけることができます。
💫 実際の結果：Teams は、ClickUp を使用することで、時代遅れの知識管理プロセスを排除し、毎週 5 時間以上、年間 1 人あたり 250 時間以上の時間を節約しています。四半期ごとに 1 週間分の生産性が向上したら、チームで何ができるか想像してみてください。
2. Alma SIS（親との関わりが深い、教育者によって開発された最高の SIS）
Alma SIS は、米国の幼稚園から高校までの学区やチャータースクールで広く採用されている、クラウドネイティブの学生情報システムです。出席、成績評価、スケジュール管理、州法の遵守を 1 つの直感的なインターフェースで簡素化するように設計されています。
その USP は？キャンパス管理ソフトウェアの使いやすさと迅速な導入の重要性を理解している教育者によって開発されています。教師、管理者、さらにはご家族も、多くの場合、数分以内にこのツールに慣れることができます。
Google Classroom、Canvas、Schoology、Microsoft Teams とのリアルタイム統合により、データの重複が排除され、成績や出席がシステム間で自動的に同期されます。
Alma SIS の主な機能
- 最新の役割ベースのポータルを通じて、親、学生、教職員の関与を簡素化
- 授業のスケジュール設定、出席の追跡、成績表の作成を自動化
- リアルタイムのダッシュボードと州法遵守レポート作成機能により、学業動向を視覚化
- 学校固有のニーズに合わせて、レポートカード、成績証明書、分析をカスタマイズ
Alma SIS の制限事項
- ファイル共有およびコラボレーションツールは、競合他社と比較してオンラインレビューの評価がやや低くなっています。
- そのマスタースケジュール作成機能はサードパーティのツール経由で管理されており、一部の管理者は操作性が直感的でないと指摘しています。
Alma SISの料金プラン
- カスタム価格
Alma SIS の評価とレビュー
- G2: 4.2/5 (160件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (430件以上のレビュー)
Alma SIS について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
Capterraのレビューから直接引用：
SIS ALMA は、管理者、学生、教師、親にとって使いやすいソフトウェアです。ALMA 管理者である私がサポートが必要な場合、カスタマーサポートは簡単にアクセスでき、いつでもすぐにサポートを受けることができます。教師としてこのソフトウェアを使用する場合、私の成績は安全に保管され、学生や親も簡単にアクセスできるため、子供たちの成績を常に把握することができます。
SIS ALMA は、管理者、学生、教師、親にとって使いやすいソフトウェアです。ALMA 管理者である私がサポートが必要な場合、カスタマーサポートは簡単にアクセスでき、いつでもすぐにサポートを受けることができます。教師としてこのソフトウェアを使用する場合、私の成績は安全に保管され、学生や親も簡単にアクセスできるため、子供たちの成績を常に把握することができます。
🧠 興味深い事実：IU International University of Applied Sciences では、AI チューター Synteaを使用することで、AI を導入していない学生と比較して、約 3 ヶ月で学習時間を約 27% 短縮することができました。その鍵となったのは、パーソナライズされた学習でした。
3. Campus 365（高度にカスタマイズ可能なモジュールが最も適しています）
Campus 365 は、業界で最も広範なモジュールカタログの 1 つを提供しており、入学、学業、財務、交通、図書館、ホステル、ライブクラスなど、80 以上のモジュールをウェブおよびモバイルアプリから利用できます。
このソフトウェアは、管理者が授業料の徴収から学業成績のメトリクスまで、業務運営をリアルタイムで可視化できる一元化されたダッシュボードにより、学校の規模拡大を支援するように設計されています。
この学校向け ERP システムの最大のメリットは、その使いやすさです。ユーザーからは、そのすっきりとしたインターフェースと直感的なワークフローにより、技術的な知識があまりない環境でも、数分でスタッフをトレーニングできるとの声が寄せられています。サポートもこの製品の大きな魅力で、24 時間 365 日のチャット、電話、ライブヘルプに加え、ウェビナーやオンサイトセッションによるトレーニングも提供されています。
Campus 365 の最高の機能
- 単一のダッシュボードから 80 以上の学術および管理モジュールを管理
- サードパーティのツールやプラグインなしで、ネイティブにライブオンライン授業をホストできます。
- モバイルアプリと多言語対応で、保護者、学生、スタッフをサポート
- 料金徴収、出席追跡、学業スケジュールの自動化
Campus 365 のリミット
- ライブクラス機能は、大規模な仮想教室に対応するのが難しい場合があります。
- カスタマイズはモジュールごとに異なります。複雑なワークフローの場合は、カスタマイズサポートが必要になる場合があります。
Campus 365の料金プラン
- カスタム価格
Campus 365 の評価とレビュー
- G2: レビューが不足しています
- Capterra: レビューが不足しています
Campus 365 について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
G2 のユーザーからのコメント：
このソフトウェアは直感的で使いやすく、さまざまな設定をニーズに合わせてカスタマイズできる点が気に入っています。
このソフトウェアは直感的で使いやすく、さまざまな設定をニーズに合わせてカスタマイズできる点が気に入っています。
4. Ellucian（高等教育に特化した、スケーラブルなERP + SISスイート）
Ellucian は、高等教育のワークフローに特別にカスタマイズされた、堅牢なレポート作成、CRM、SIS、ERP 機能により、米国の公立および私立の大学にサービスを提供しています。学生はオンラインで出願、進捗状況の追跡、学位のプランニングを行うことができ、アドバイザーやスタッフは、問題のある学生を特定し、入学手続きを効率化するための実用的なダッシュボードやレポートを利用できます。
Ellucian の分析ツールを使用すると、教育機関は入学者数の減少や学生維持のホットスポットなどの傾向を検出し、先を見越した対応を取ることができます。拡張性を考慮して設計されており、米国の学資援助に関する規制の遵守もサポートしています。
Ellucian の主な機能
- 学生のライフサイクルデータ（募集から卒業生との関与まで）を統合します。
- 人事、給与、ERP業務を学術データと並行して管理します。
- シームレスなアドバイザーポータルと学位監査ダッシュボードを作成
Ellucian の制限事項
- 導入には、専任の IT チームと正式なトレーニングが必要です。
- 軽量なSISプラットフォームよりも導入コストが高くなる可能性があります。
Ellucianの価格設定
- カスタム価格
Ellucian の評価とレビュー
- G2: レビューが不足しています
- Capterra: 3.6/5 (80件以上のレビュー)
Ellucian について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
Capterraのレビューには次のように記載されています：
Ellucian が製品のルックアンドフィールを最近更新したことを高く評価しています。使いやすさとサポートが向上し（管理側に Java が不要になりました！）、とても満足しています。
Ellucian が製品のルックアンドフィールを最近更新したことを高く評価しています。使いやすくなり、サポートも容易になりました（管理側に Java が不要になりました！）。
5. PowerSchool（米国での広範な導入実績と統合機能を備えた最高のK-12 SIS）
PowerSchool は、米国の K-12 地区で広く使用されており、コア SIS、成績表、出席追跡、スケジュール管理、および専用の地域チームによる強力な州レポート作成コンプライアンスサポートを提供しています。Canvas や Schoology などの LMS と統合し、家族および学生ポータルをサポートし、ISO-27001/Azure ベースの安全なインフラストラクチャ上で動作します。
この製品の最大の強みは、その広範なカスタマイズエンジンにあります。学区は、独自のフィールド、ページ、レポート、自動化機能を作成し、プラグインを使用して独自のワークフローに対応することもできます。
学校はその柔軟性を評価している一方で、導入、ナビゲーション、レガシーデータベースの複雑さにより、熟練した管理リソースが必要であると報告しています。
PowerSchool の主な機能
- 州認定のレポート作成テンプレートとコンプライアンスワークフローを活用
- 出席、成績、スケジュールをポータル間でリアルタイムに同期
- Canvas、Schoology、Ed‑Fi、SIF、およびサードパーティのツールとシームレスに統合
- オンプレミス、クラウド、ハイブリッド、マネージドモードまたはセルフマネージドモードでホスト可能
PowerSchool のリミット
- 内部のカスタマイズには、技術的な専門知識と人材のサポートが必要
- サポートの対応時間やドキュメントにばらつきがある
PowerSchoolの料金プラン
- カスタム価格
PowerSchool の評価とレビュー
- G2: 4.2/5 (730件以上のレビュー)
- Capterra: 4.3/5 (180件以上のレビュー)
PowerSchool について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
当学区では、過去 9 年間にわたり、常にホスト型インスタンスとして PS SIS を使用しています。この間、ダウンタイムの問題やデータの損失はまったく発生していません。管理者向けのトレーニングも素晴らしいです。
当学区では、過去 9 年間にわたり、常にホスト型インスタンスとして PS SIS を使用しています。この間、ダウンタイムの問題やデータの損失はまったく発生していません。管理者向けのトレーニングも素晴らしいです。
👀 ご存知でしたか？ アイビーテックコミュニティカレッジでは、Google Cloud と機械学習を使用して、1 日 1,200 万件以上のデータポイントを処理し、80% の精度で学生の成績を予測しています。
AI を搭載したプラットフォームにより、1 学期で16,000 人の問題のある学生を特定し、何千人もの学生の成績向上に貢献しました。スタッフのほぼ半数がセルフサービス分析を利用できるようになったことで、Ivy Tech は事後対応型のレポート作成から、大規模な予防的な学生サポートへと移行しました。
6. Fedena（小規模から中規模の米国の幼稚園から高校までの教育機関に最適な、モジュール式でコスト効率の高い SIS/ERP）
IT サポートが限られている教育機関向けに構築された Fedena は、全米の小中学校向けに ERP レベルの自動化、レポート作成、エンゲージメントツールを提供しています。入学、出席、交通、ホステルなど、あらゆる管理にこのツールを使用できます。
さらに、手頃な価格と直感的な UI により、このリストに掲載されている他のツールよりも小規模な学校でも利用しやすいツールとなっています。
Google Workspace、Zoom、Microsoft Teams と統合され、プラグイン拡張機能やカスタマイズ可能なモジュールをサポートして、柔軟なワークフローを実現します。
Fedena の主な機能
- 入学手続きから学費支払いまでのワークフローを、登録および支払いモジュールで自動化
- リアルタイムの出席状況や成績の更新機能を備えた、モバイルフレンドリーな親/生徒用ポータルを導入
- オンラインコース、録画講義、クイズ、コラボレーションツールを統合できます。
- 出席、パフォーマンス、運用に関するカスタムレポートやダッシュボードを作成
Fedena の制限事項
- 大規模な学区では、PowerSchool などの企業向けシステムに比べ、拡張性が低い
- サポートの品質は地域によって異なります。一部のレビューでは、機能の更新が遅いというメモがあります。
Fedenaの料金プラン
- 標準プラン: $999/年
- プレミアム: $1,399/年
- Ultimate: $1,699/年
- 企業：カスタム価格
Fedena の評価とレビュー
- G2: レビューが不足しています
- Capterra: レビューが不足しています
Fedena について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
G2 ユーザーからの意見をご紹介します。
全体として、学生管理に最適なプラットフォームです。ユーザーフレンドリーですが、多くのユーザーには初期トレーニングが必要です。出席管理、個人情報、試験管理、成績、レポートなど、必要な機能をすべて統合しており、すべての関係者が簡単にアクセスできます。
全体として、学生管理に最適なプラットフォームです。ユーザーフレンドリーですが、多くのユーザーには初期トレーニングが必要です。出席管理、個人情報、試験管理、成績、レポートなど、必要な機能をすべて統合しており、すべての関係者が簡単にアクセスできます。
7. Blackbaud Student Information System（米国の私立 K-12 独立学校に最適な SIS）
👀 ご存知でしたか？ 2023 年以降、54% の教育機関がSIS を LMS やその他の管理プラットフォームと統合しています。
LMS 機能、学生ポータル、請求、登録管理が 1 つのログインで統合された、統一されたエクスペリエンスもご希望ですか？Blackbaud は、その要件にぴったりです。
教職員や管理者は、このツールを使用して、成績証明書から課題、課外活動まで、各学生の学習の全過程を 360° の総合的なビューで把握することができます。
さらに、コースの申し込み、待機リスト、採点ワークフロー、設定可能な役割ベースの承認が自動化されるため、事務処理の手間が軽減され、米国のレポート作成および認定要件への準拠がサポートされます。
Blackbaud SIS の主な機能
- 親、学生、教職員向けに、役割ベースのダッシュボードを備えたシングルサインオン (SSO) アクセスを活用
- 柔軟な評価モデルを活用して、成績評価と成績証明書の設定を効率化しましょう。
- 統一されたスケジュール設定、コース申請の承認、リアルタイムの出席者リストの同期を実現
- 部門間のダッシュボードを使用して、管理者は出席、学業動向、コンプライアンスを監視することができます。
Blackbaud SIS のリミット
- 一部のユーザーは、モジュールは、すっきりとした統一されたシステムというよりも、後付けの追加機能のように感じることが多いと報告しています。
Blackbaud SISの料金プラン
- カスタム価格
Blackbaud SIS の評価とレビュー
- G2: 4.2/5（20件以上のレビュー）
- Capterra: レビューが不足しています
Blackbaud SIS について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
学生、親、クラス、教師、アドバイザー、寮、および学生に関連するすべてのデータを管理するための優れたプラットフォームです。当社の毎日のスケジュールは非常に複雑ですが、このソフトウェアは当社のニーズに柔軟に対応しています。
学生、親、クラス、教師、アドバイザー、寮、および学生に関連するすべてのデータを管理するための優れたプラットフォームです。当社の毎日のスケジュールは非常に複雑ですが、このソフトウェアは当社のニーズに柔軟に対応しています。
8. Academia ERP（複数のキャンパスに展開可能な柔軟でモジュール式のERPシステムが必要な機関に最適）
学校や大学が、ソフトウェアに合わせてワークフローを曲げることに疲れているなら、Academia ERP は新鮮な変化をもたらすかもしれません。入学、学業、人事、財務、さらにはホステル管理まで、すべてを処理するように設計されています。1 つのキャンパスを管理している場合でも、20 のキャンパスを管理している場合でも、Academia のモジュール式のセットアップはスムーズに拡張でき、IT 部門に毎回連絡することなく、ほぼすべてをカスタマイズすることができます。
ユーザーに最も評価されている点は、組み込みのコミュニケーションツールです。学生や親は、アプリ、電子メール、SMS を通じてリアルタイムの更新情報を受け取ることができ、ダッシュボードにより、スタッフは出席、成績、学費などの情報を常に把握することができます。
Academia ERP の主な機能
- 設定可能なモジュールにより、問い合わせから入学手続き、学費管理に至るまで、重要なワークフローを自動化
- 組み込みの SMS、電子メール、アプリメッセージングを使用して、リアルタイムのアラートやパーソナライズされた通知を配信
- モバイルからアクセス可能な学生/親/教職員用ポータルを、安全な成績証明書、出席、成績ビューとともに実現
- 出席、財務、学業成績、マルチキャンパスデータに関するダッシュボードやレポートを作成
Academia ERP のリミット
- 一部の教育機関では、特に米国以外での導入の場合、ドキュメントやサポートが地域によって異なる場合があるとの報告があります。
アカデミアERPの価格設定
- カスタム価格
アカデミア ERP の評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (20件以上のレビュー)
- Capterra: レビューが不足しています
Academia ERP について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
G2 のレビューでは、次のように共有されています。
このシステムは、入学手続きの効率化を実現し、入学決定時の手作業によるミスを最小限に抑え、学生管理システム全体を改善しました。
このシステムは、入学手続きの効率化を実現し、入学決定時の手作業によるミスを最小限に抑え、学生管理システム全体を改善しました。
🧠 豆知識: 現在のSISシステムの72%がモバイルアクセスを提供しており、職員と学生の柔軟性を向上させています。
9. Workday Student（大規模な大学で学生、人事、財務の統合運用を追求する機関に最適）
Workday Student は、すでに多数のシステムを運用しており、それらすべての連携を希望する高等教育機関向けに構築されています。人事および財務に Workday をすでに使用している場合は、学生モジュールを追加することで、教育機関全体を 1 つのシステムに統合することができます。入学、アドバイス、カリキュラムのプランニング、請求など、あらゆる業務に対応しながら、スタッフと学生に実際に役立つセルフサービスツールを提供します。
とはいえ、これはプラグアンドプレイのソリューションではありません。導入には時間と計画が必要ですが、一旦稼働すれば、学生の進捗状況、入学傾向、学資援助のステータスなど、すべてを人事および財務データと同期したリアルタイムのビューで確認することができます。
Workday Student の主な機能
- 入学、学資援助、カリキュラム、請求のワークフローを調整
- 学生維持率、入学率、学業成績に関する予測分析とレポート作成を実現
- 学生、アドバイザー、スタッフ向けにセルフサービスポータルを提供
- 大規模な研究大学で数万人の学生に対応できるよう、容易にスケールアウト可能です。
Workday Student のリミット
- 既製のレポートではすべてのニーズをカバーできない場合があります。
- 導入には、成熟した教育機関の IT チームと長い準備期間が必要になる場合があります。
Workday Studentの料金プラン
- カスタム価格
Workday Student の評価とレビュー
- G2: 4.0/5 (50件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5 (20件以上のレビュー)
Workday Student について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
G2 では、ユーザーが次のように共有しています。
Workday は、教授が発表や課題の投稿を行うのに最適なプラットフォームです。使いやすく、特にモバイルデバイスでの通知機能が優れています。学業指導も素晴らしい追加機能です。
Workday は、教授が発表や課題の投稿を行うのに最適なプラットフォームです。使いやすく、特にモバイルデバイスでの通知機能が優れています。学業指導も素晴らしい追加機能です。
10. Skyward（米国K–12学区向け。安定性、コンプライアンス、保護者との連携を重視する機関に最適）
Skyward は、米国の多くの幼稚園から高校までの学区で採用されている、定評のあるソフトウェアです。何十年にもわたる実績があり、実際の学区の課題を踏まえて設計された充実した機能にそれが表れています。出席の追跡、給与計算、州へのレポート作成、保護者への情報提供など、Skyward はあらゆる業務を確実に、かつ静かに実行します。
家族および学生用アクセスポータルはシンプルながら効果的で、電話の問い合わせ件数を削減し、家族に日々の状況に関する情報を直接提供します。また、IT チーム向けに、Skyward は柔軟なホスティング（クラウドまたはオンプレミス）と、管理を重視する学区向けの堅実なデータエクスポートオプションを提供しています。インターフェースはところどころ少し古風な印象がありますが、その代わりに、最も忙しい学校の日でも確実に機能するシステムを実現しています。
Skyward の主な機能
- 学生の記録、成績管理、財務、人事、スケジュール管理を1つのシステムに統合します。
- 保護者や学生は、ファミリーアクセスまたは学生アクセスポータルからリアルタイムのデータにアクセスできます。
- Ed-Fi およびカスタム CSV/API エクスポートによる州のデータレポート作成をサポート
- カスタムフォームとデータフィールドを使用して、地区独自のニーズを追跡
Skyward の制限事項
- インターフェースは古く、複数のユーザーが、ナビゲーションが難しく、教師のワークフローが遅いと報告しています。
Skywardの料金プラン
- カスタム価格
Skyward の評価とレビュー
- G2: 3.8/5 (170件以上のレビュー)
- Capterra: 4.3/5 (150件以上のレビュー)
Skyward について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？
Skyward を使用すると、生徒情報の検索、成績の入力、課題のコピーが非常に簡単になりました。出席の入力も簡単でした。また、各学校が Skyward のレイアウトをニーズに合わせて変更できる点も気に入っています。
Skyward を使用すると、生徒情報の検索、成績の入力、課題のコピーが非常に簡単になりました。出席の入力も簡単でした。また、各学校が Skyward のレイアウトをニーズに合わせて変更できる点も気に入っています。
授業、コミュニケーション、コンプライアンスなど、すべてを ClickUp で管理
この投稿から1つだけ覚えておいていただきたいことは、小規模な幼稚園から高校までの学校でも、広大な大学システムでも、貴方にぴったりのキャンパス管理ソリューションがあるということです。しかし、世の中には、実際には負荷を軽減するわけでもないのに、ブラウザにタブを追加するだけのツールがたくさんあります。
ClickUp は違います。プロジェクト、人、プロセスなど、すべてを 1 つの場所にまとめ、実際に使いやすいツールです。学生からのフィードバック用のフォームが必要ですか？入学手続き用のダッシュボードが必要ですか？レポートの作成や要約を高速化する AI が必要ですか？複数の分散したシステムを管理することなく、すべてを手に入れることができます。
