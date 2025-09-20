2025年版 ビデオ編集向けVeed.io代替ツールトップ10

Veed.ioはソーシャルビデオに最適です。素早い編集が可能で、字幕を自動追加します。

ただし、ストレージ、チームコラボレーション、自動リサイズ、バッチ編集、またはYouTubeチュートリアル、ウェビナー、ポッドキャストクリップのサポートが必要な場合は、より高度なビデオ編集ツールを検討する必要があります。

ビデオ編集時に生じるこれらの制限を克服する、Veed.ioに代わる優れた代替ツールをいくつかご紹介します。最適な選択ができるよう、主要機能・価格・制限事項を共有します。

Veed.ioの代替ツールを選ぶ際に重視すべきポイントとは？

次のツールに登録する前に、ステップバックして自問してください：あなたのビデオワークフローに必要なものは、Veedが提供していないものですか？ビデオコンテンツ作成ワークフローにおいて優先すべき高度な機能をご紹介します。

編集の深度: Veedがプロジェクトに基本機能しか提供しないと感じるなら、マルチトラックタイムライン、オーディオレイヤー、カスタムトランジションなどの高度な機能を備えたビデオツールを探しましょう

より良いコラボレーション：オンラインビデオ制作で個人編集以上の機能が必要ですか？コメント機能、役割ベースの許可、共有フォルダをサポートするVeed.io代替ツールを優先し、フィードバックと承認プロセスをスムーズにしましょう

ブランディングとテンプレートサポート： ブランド資産の保存、ビデオテンプレートの再利用、各種ソーシャルプラットフォーム向け自動リサイズが可能なツールを選択しましょう。ビデオをアップロードするたびにロゴを再アップロードしたり、フォントを再入力したりする手間は避けたいものです。

AI機能と自動化：*VeedはMagic Cutと自動字幕を提供しますが、他のビデオツールはさらに進化しています。無音部分の削除、ソーシャル向けクリップ生成、長尺ビデオの迅速な再編集が可能なAIツールを探しましょう。

柔軟で拡張性のある価格設定： 透かし表示やチーム向け価格設定が障壁となっている場合は、より優れた無料プラン、拡張性のある価格設定、または従量課金制の個人・ビジネスプランを提供するVeed代替ツールを選択してください

ワークフローに最適なツール選び：*YouTube向け、マーケター向け、ポッドキャスター向けなど、エディターは用途が異なります。チュートリアルビデオ、TikTok、ブランドビデオなど、あなたの制作スタイルに合ったビデオ編集ツールを見つけましょう。

Veed.ioのベスト代替ツール一覧

Veed.ioの代替ツールトップ10を簡単にご紹介します：

Veed.ioに代わるベストな代替ツール

各ツールの機能、制限事項、ユーザーレビュー、料金プランを詳しく見ていきましょう。

1. ClickUp（ビデオプロジェクト管理とチームコラボレーションに最適）

ClickUpホワイトボードでアイデアやタスクを整理し、視覚的にコラボレーションしましょう

編集以上のビデオプロジェクト管理には、すべての仕事アプリ「ClickUp」がすべてのツールを一箇所で提供します。ClickUpホワイトボードで制作タイムラインをプランし、ビデオシリーズのアウトライン作成から始めましょう。

チームとリアルタイムでアイデアをドラッグ＆ドロップし、配置を変更しながら、最初から全員の認識のページを統一できます。これは特に初期のブレインストーミングセッション、脚本フローのプラン、シーン遷移やショットリストなどの視覚的要素の追跡に有用です。

準備が整ったら、ClickUpタスクを活用して動画制作ワークフローを明確で管理しやすいステップに分割しましょう。責任の割り当て、期限の設定、進捗の追跡を行い、プロジェクトを期日通りに完了することができます。

例、タスクから始めましょう。脚本作成では、下書きを添付ファイルとして添付し、ライターに割り当て、ClickUp Docsで共同作業を行い、レビューの期日を設定します。次にストーリーボード作成、そして撮影へと進みます。各シーンや撮影は個別のタスクとして追跡可能で、カメラセットアップ、場所、機材のチェックリストを管理できます。

ClickUpタスクでタスク管理、期限設定、ビデオ作成ワークフローの効率化を実現

ナレーションやアニメーション字幕の編集段階では、「進行中」「レビュー待ち」「最終エクスポート」といったタスクステータスを活用し、各ビデオの進捗状況を追跡しましょう。

ワークフローが整ったら、組み込みAIアシスタント「 ClickUp Brain」で スクリプト作成を支援。初稿作成、シーンの推敲、アニメーションキャプション作成、未編集映像の文字起こしなど、あらゆる段階で複数のLLM（Gemini、Claudeなど）を活用し、同一インターフェースから高品質な原稿を生成します。

チームとのコミュニケーションが必要な時は、ClickUp Brainがプロジェクトの文脈に基づいて電子メールやコメント、タスク更新案を作成します。特定のタスクのステータスも質問可能。例：「台本は確定したか」「映像素材はアップロードされたか」といった問い合わせに対し、ClickUp Brainはワークスペースから最新の情報を直接取得します。

ついに、 ClickUp Clipsを使えば、プラットフォームを離れることなくワークスペース内で直接短いビデオを録画できます。さらに、Clipを録画すると、Veed.ioの強力な代替ツールであるClickUpが自動的にナレーションの文字起こしを生成します。これにより、チームはビデオを最初から最後まで見直すことなく、重要なポイントをざっと確認したり参照したりできます。

ClickUp Clipsでビデオを簡単に録画・共有・整理

ClickUp BrainはAIツールとして、Clipとその文字起こしデータとの対話を可能にし、このプロセスをさらに強化します。BrainにClipを要約するよう依頼したり、アクションアイテムを抽出したり、文字起こしの一部を明確化したりすることで、チームの連携と集中を維持できます。

Clipは自動的に保存され、タスクやドキュメントにリンクされている。電子メールスレッドやメッセージアプリで重要な情報が埋もれてしまう事態は避けたいものだ。プロジェクト全体で視覚的なコミュニケーションが円滑にフローするシンプルな方法である。

ビデオ制作プロジェクト管理をさらに効率化するため、ClickUpはクリエイティブワークフロー向けに特別設計された即利用可能なテンプレートを提供します。 ClickUpビデオ制作テンプレートは、明確なタスク、タイムライン、コラボレーションツールでプロジェクトの各フェーズを管理し、見落としを防ぐのに役立ちます。

ビジュアルプランニングには、 ClickUpストーリーボードテンプレートが最適です。シーン、タイミング、ビジュアルディレクションを整理する構造化されたレイアウトで、チームの認識を統一します。これらの 無料ストーリーボードテンプレートは、ビジュアル、メモ、期限、コラボレーションを1つの整理されたスペースに統合し、クリエイティブワークフローを効率化します。

ClickUpなら、プラン・脚本作成から共同作業・納品まで、ビデオ制作プロセス全体を一元管理できます。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

豊富な機能は新規のユーザーにとって圧倒される可能性があります

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (9,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

G2のレビューでは次のように言及されています：

ClickUp Brainは時間を節約します。組み込みAIが長いスレッドを要約する、ドキュメントの下書き作成、さらには音声クリップの文字起こしをタスク内で直接実行可能に。これによりチームはコンテキスト切り替えを減らし、アドオンツールを探す手間も軽減できます。

🌼 ClickUpでスケーラブルなビデオコンテンツ運用を構築する方法👇🏼

viaKapwing

KapwingはAIビデオ編集ツールで、編集スキルがなくても誰でも簡単にビデオ作成が可能です。テキストプロンプトを入力するだけで、AIが音楽・効果音・トランジション付きの完了するビデオを自動生成。Magic Subtitles機能ではAI生成の字幕を即時取得でき、ブランドに合わせてスタイルやアニメーションをカスタム可能。Smart B-Rollは動画分析を自動化し、編集過程でキーポイントに合致する映像素材を挿入します。

複数の話者が登場するビデオでは、スピーカーフォーカス機能で話者へカメラを自動追尾し、視聴者の接続を維持。多言語仕事時にはリップシンク機能で音声と口の動きを同期させ、自然な翻訳を実現。さらにスプリットボーカル機能でボーカルとBGMを分離し、音質調整や編集の自由度を大幅に向上させます。

Kapwingの主な機能

リアルタイム共同編集: 複数のチームメンバーが同時に同じビデオを編集・貢献できるようにし、チームの効率性を向上させます

ビデオを手軽に翻訳：*/AI生成ボイスやボイスクローン技術で音声を70言語以上に変換し、世界中の視聴者に届けましょう

無音部分を自動削除： スマートカット機能でビデオ内の無音部分を自動検出・トリミングし、手動編集の手間を削減

Kapwingの制限事項

ビデオコンテンツのコンテンツをエクスポートする際、音質が大幅に低下する可能性があります

Kapwingの価格設定

Free Forever

プロプラン: メンバー1人あたり月額24ドル

ビジネスプラン: 月額64ドル（メンバー1人あたり）

*企業: カスタム価格

Kapwingの評価とレビュー

G2: 4/5 (30件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (200件以上のレビュー)

Kapwingについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューではこう言われています：

Kapwingのテンプレートセクションが気に入っています。プロがデザインした数千種類のテンプレートが用意されており、写真・ビデオ・テキストといったコンテンツを置き換えるだけで、動画を際立たせることができます。

Kapwingのテンプレートセクションが気に入っています。プロがデザインした数千のテンプレートが用意されており、写真やビデオ、テキストといったコンテンツを置き換えるだけで、動画を際立たせることができます。

3. Descript（文字起こしと共同スクリプト作成によるビデオ編集に最適）

viaDescript

Descriptは音声・ビデオ編集のためのAI搭載プラットフォームです。Veed.ioの代替ツールとして、テキストベースのインターフェースでメディアファイルを編集できるため、文書編集のように直感的に操作できます。オーバーダブ（AI音声クローン）、フィラーワード除去、マルチトラック編集、スタジオ品質の音声強化といった機能により、複雑な編集スキルがなくてもプロ品質のコンテンツを制作可能です。

YouTube Shortsを作成する場合、Descriptionは画面録画をサポートします。マーケティングチーム向けに、このAIビデオエディターはチームメンバーとの共同作業を可能にします。

Descriptの主な機能

タイムライン編集*： 時間の経過に伴う構成をビューし、メディアとスクリプトの同期を精密に調整。従来の編集体験を実現します

*プロジェクトとコンポジションで整理：プロジェクト（編集用のアクティブな作業領域）とコンポジション（エクスポート用の最終版または下書きバージョン）を区別することで、仕事を体系的に管理します。

SquadCastでリモート録音：* どこからでも共同作業者とシームレスに音声を録音。Descriptと直接連携し、スムーズなリモートセッションを実現

Descriptのリミット

このプラットフォームの統合機能は直感的とは言えません

Descriptの価格

Free Forever

ホビイスト: メンバー1人あたり月額24ドル

作成者: メンバー1人あたり月額35ドル

ビジネスプラン: メンバー1人あたり月額50ドル

*企業: カスタム価格

Descriptの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (700件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (170件以上のレビュー)

実際のユーザーはDescriptについてどう評価しているのか？

Capterraのレビューでは次のように述べています：

Descriptは、オーディオ・ビデオ編集プロセスを効率化したい方、特に初心者にとって画期的なツールです。自動文字起こし、画面録画、テキスト編集といった優れた機能を備えています。メディアファイルをWord文書のように簡単に編集できるため、大幅な時間と努力の節約が可能です。

viaInVideo AI

InVideo.ioは、マーケター、ソーシャルメディア管理者、コンテンツチーム向けに設計されたオンラインビデオ作成プラットフォームです。テキストプロンプトでマーケティングビデオを素早く生成したり、ブログコンテンツを短編ビデオに再利用したり、広告キャンペーン用のビジュアルを一括作成したりできます。ブランドキット、ナレーションツール、ストック素材の統合、複数プラットフォーム向け自動リサイズ機能も提供しています。

豊富なテンプレートライブラリ、ダイナミックなテキストアニメーション、直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースにより、幅広いビデオ制作に対応。優れたVeed.io代替ツールとして最適です。

Veed.ioは生の映像素材やポッドキャストを精密に編集するのに適していますが、InVideoは最小限の努力で公開可能な高品質なビデオを大量に作成したい場合に最適な選択肢です。

InVideo AIを使えば、ニュース記事、YouTube動画、ブログページをリンクを貼り付けるだけで簡単に魅力的なビデオに変換できます。プラットフォームが自動的にコンテンツを処理し、関連するビジュアル、ナレーション、トランジションを数クリックでビデオに組み込みます。

InVideoの主な機能

ストック素材へのアクセス： 1600万点以上のロイヤリティフリービデオ・画像・音声トラックを活用し、コンテンツを簡単に強化

カスタマイズ可能なテンプレートを選択： 様々な場面や業界に適した、プロがデザインした5000種類以上の豊富なテンプレートから選択可能

魅力的な顔なしビデオを作成： 画面上のプレゼンターなしで高品質なビデオを制作。ビジュアルとナレーションを活用し、メッセージを効果的に伝達します

InVideoのリミット

InVideoの価格

Free Forever

追加特典： 月額35ドル

最大: 月額60ドル

Generative: 月額120ドル

InVideoの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (160件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (400件以上のレビュー)

実際のユーザーはInVideoについてどう評価しているのか？

G2のレビューでは次のように言及されています：

InVideoの直感的なインターフェースにより、完成度の高い映像作品を簡単に制作できます。音声クローン機能は、ナレーションの繰り返しを避けつつ一貫した語り口を維持するのに役立ちます。

5. CapCut（モバイル編集に最適で、クリエイティブな視覚効果を実現）

viaCapCut

CapCutはTikTokの親会社であるByteDanceが開発したビデオ編集アプリです。精密な分割ツールにより、必要なフレーム単位でクリップをカット可能。映像と音声の同期や、ビデオの精密なトリミングに最適です。よりクリエイティブな表現を目指すなら、逆再生機能でクリップを逆再生し、ビデオにユニークで意外性のあるひねりを加えられます。

ムードやジャンル別に整理されたロイヤリティフリー音楽の拡張機能にアクセス可能。プロジェクトにぴったりのサウンドトラックを簡単に見つけられます。お好みで自身のオーディオをインポートすることも可能です。

CapCutの主な機能

ビデオのペースを制御： 速度を精密に調整し、滑らかなスローモーションやダイナミックなタイムラプス効果を創出。あなたのビジョンに合わせられます

ビジュアルを瞬時に強化： 幅広い美的フィルターの範囲を適用し、トーン・色・明るさを調整して洗練されたプロフェッショナルな仕上がりに

クリエイティブな効果を追加： 画面分割、ユーモラスな演出、夢のようなオーバーレイ、パーティー効果などの特殊効果でコンテンツを際立たせましょう

CapCutのリミット

CapCutの無料バージョンではビデオに透かしが入ります。これを削除するには有料サブスクリプションが必要です。

CapCutの料金プラン

7日間の無料試用版

プロプラン: 月額9.99ドル

CapCutの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

6. HeyGen（リアルなAIアバターを使ったビデオ作成に最適）

viaHeyGen

当初Surrealという名称でリリースされたHeyGenはビデオ作成ツールです。/AIアバター作成機能では、人種・年齢・スタイルの範囲を表現する300種類以上のアバターから選択可能。台本を投入するだけで、アバターがリアルなリップシンクで代弁します。

静止画や動画のアバターを活用した発表、トレーニング、顧客コミュニケーション、広告制作も可能です。さらに「Avatar IV」機能では、写真と台本または音声クリップをアップロードするだけで、あなたそっくりの見た目と声を持つカスタムアバターを生成できます。

そして微調整が必要な時には、編集スタジオがテキスト、背景、エフェクトでビデオを磨き上げるためのあらゆるツールを提供します。

HeyGenの主な機能

あらゆるプロンプトに対応： FAQ、製品ドキュメント、カスタムスクリプトをAIアバターで魅力的なビデオコンテンツに変換

無制限の見た目でアバターをカスタム： ブランドやメッセージに完璧に合うよう、アバターの衣装、背景、ポーズを変更できます

表情で視聴者を惹きつける: プロフェッショナル、真剣、軽快など様々な表情から選択し、適切なトーンを設定

HeyGenのリミット

アバターの音声は時に不自然に感じられることがあります。特に長い文で複雑な感情を表現する際に顕著です。

HeyGenの価格

Free Forever

作成者: 月額29ドル

チーム: メンバー1人あたり月額39ドル

*企業: カスタム価格

HeyGenの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (830件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (290件以上のレビュー)

実際のユーザーはHeyGenについてどう評価しているのか？

G2のレビューでは次のように言及されています：

HeyGenの直感的で初心者にも優しい使い勝手が最高です！大学のビデオプロジェクトで異なる設定の3体のアバターを作成しましたが、どれもプロ級の仕上がりでした。リップシンク機能は驚くほど精巧で、英語でのアイデア表現を自分以上に明確にしてくれました。アバターの動きは自然で、背景除去から衣装変更までカスタムオプションも充実。まるでオンデマンドの専属プレゼンターを手に入れた気分です！

7. Synthesia（音声とアバターのカスタムによるローカライズビデオコンテンツに最適）

viaSynthesia

Synthesiaは/AI搭載のビデオ作成プラットフォームで、カメラやマイク、俳優を必要とせずにプロ品質のビデオを作成できるユーザーのプラットフォームです。

トピック、オブジェクト、目指すトーンを入力するだけで、Synthesia のAIスクリプト生成ツールが自動的に台本を作成します。台本が完成したら、230種類以上のAIアバターから選択可能。様々な背景やスタイルを表現するキャラクターが揃っています。

Synthesiaは、140以上の言語で話すAIアバターを使って、撮影や編集、制作チームなしでビデオを一から作成できます。本格的なチームなしで多言語のトレーニング、マーケティング、情報ビデオを作成したい場合、これは優れたVeed.ioの代替ツールです。

一方、Veed.ioは既存のビデオ編集に特化し、トリミング、字幕、エフェクトのツールを提供します。一方はAIでビデオを生成し、もう一方は既に撮影したビデオを強化します。

Synthesiaの主な機能

コンテンツ効果の評価： ビュー、離脱ポイント、エンゲージメント率を測定し、コンテンツの効果を評価します

コラボレーションの効率化: チームメンバーと共同でスクリプトやビデオを編集し、コメントでフィードバックを共有し、プロジェクトのバージョン管理を単一のワークスペースで一元管理

正確な発音の保証: 「ディクション」機能で音節の強調や発音調整を指定し、名前・用語・アクセントが正確に再現されるよう保証します

Synthesiaの制限事項

統合機能はややリミットされる場合があります。LMSプラットフォームやクラウドドライブ、AsanaやJiraなどのツールとのネイティブ接続はまだ多くないため、主にエクスポートとインポートに依存することになります。

Synthesiaの価格

無料AIビデオページ

スターター: 月額29ドル

作成者: 月額89ドル

*企業: カスタム価格

Synthesiaの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (2,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (300件以上のレビュー)

Synthesiaについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

Capterraのレビューでは次のように述べています：

過去1年間でSynthesiaは複数のアップデートをリリースし、ユーザー体験を可能な限りシンプルにしています。これはユーザーからのフィードバックを真摯に受け止め、実装している証左です。

8. Colossyan 作成者（文書やスライドをビデオ教材に変換するのに最適）

viaColossyan 作成者

Colossyan Creatorは、PDFやPowerPointプレゼンテーションを洗練されたビデオフォーマットに変換し、情報の提示方法を向上させながら時間を節約します。画面録画機能の統合により、プラットフォーム内で直接画面上の操作をキャプチャすることも可能です。これにより、ステップバイステップのビジュアルが必要なチュートリアルや製品ビデオに最適なツールとなっています。

動画のダイナミズムを高めるには、シナリオベースの会話に複数のアバターを追加し、視聴者の関与を高めるリアルな対話を創出できます。さらにブランドキットツールを活用すれば、ロゴ・フォント・色を全プロジェクトに適用し、ビデオの一貫性を簡単に維持可能です。

Colossyan作成者の主な機能

AIスクリプトアシスタントを活用： GPT-3を活用し、簡単なキーボードコマンドで主要言語の脚本を洗練させ、アイデアを生成し、文法を改善します

ビューとのインタラクション向上: 複数のサイドビュー/AIアバターが会話しながらストーリーを伝える機能を搭載することで、ビデオの魅力を高めましょう

グローバルコンテンツの制作: /AIビデオエディターで言語を簡単に切り替え、70以上の言語と様々なアクセント・ボイスでビデオを制作

Colossyan作成者のリミット

現在、ブランド色やロゴなどのブランド資産は、ポストプロダクション工程でのみ追加可能です。事前に設定してテンプレートとして使用するオプションはありません。

Colossyan 作成者の価格

Freeプラン

スターター: 月額27ドル

ビジネスプラン: 月額88ドル

*企業: カスタム価格

Colossyan 作成者の評価とレビュー

G2: 4.6/5 (470件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

Colossyan Creatorについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューでは次のように言及されています：

Colossyanは、高度なビデオ編集スキルがなくてもプロ品質のコンテンツを簡単に生成できる、AI搭載の優れたビデオ作成ツールです。AIアバターはリアルで、テキスト読み上げ機能は滑らか、多彩な音声オプションが用意されています。

9. Camtasia（詳細な画面録画と教育コンテンツに最適）

viaCamtasia

Camtasiaは画面録画とビデオ編集のためのデスクトップアプリケーションです。WindowsおよびmacOSプラットフォームで利用可能で、チュートリアル、トレーニング教材、プレゼンテーションの作成に使用されます。このツールでは、画面、ウェブカメラ、マイク、システムオーディオを同時にキャプチャできます。タイムラインベースのエディターは、トリミング、注釈の追加、トランジション、キャプション、カーソル効果をサポートしています。

一方、Veed.ioは既存のビデオ編集に特化したブラウザベースのビデオエディターで、トリミング、字幕、エフェクトなどの機能を提供します。Camtasiaが画面録画から指導コンテンツを作成するのに有用であるのに対し、Veed.ioは特にソーシャルメディア向けの事前録画済みビデオの迅速な編集に適しています。

Camtasiaの主な機能

マルチトラックタイムラインによるレイヤー編集： 複数のトラック上でメディア、オーディオ、エフェクトを簡単に整理・組み合わせ、完了する柔軟性で複雑なビデオ編集を実現

複数フォーマットでのエクスポート： 様々なフォーマットから選択し、YouTube、Vimeo、Google Driveなどのプラットフォームに直接ビデオを共有して簡単に配布できます

スマートフォーカスとズームツールで強調： ズームとパン機能を活用し、画面上の重要な領域を強調。複雑なデモンストレーション中も視聴者の注意を重要な詳細に集中させます。

Camtasiaの制限事項

背景除去ツールは、グリーンスクリーンを使用しても、きれいな結果を出すのに苦労します

Camtasiaの価格

Essentials: 月額14.99ドル

作成: 月額20.75ドル

プロプラン: 月額41.58ドル

Camtasiaの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (1550件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (400件以上のレビュー)

実際のユーザーはCamtasiaについてどう評価しているのか？

G2のレビューでは次のように言及されています：

私は2013年からCamtasiaを使用しており、スクリーンキャストビデオ制作には最適でした。画面・ウェブカメラ・音声の録画に必要な機能がすべて揃っており、非線形エディターも内蔵されています。

10. Simplified（ソーシャルメディア向けビデオクリップを素早く作成するのに最適）

viaSimplified

Simplifiedは、AIライティング、グラフィックデザイン、ビデオ編集、ソーシャルメディア管理のツールを単一インターフェースに統合したAIコンテンツ作成プラットフォームです。

Veed.ioの代替ツールには、ビデオ編集機能やソーシャルメディアスケジューラーも含まれており、複数のチャネルでコンテンツをプラン・公開できます。

SimplifiedのAIクリッピング機能は、動画の重要な瞬間を自動的に短いクリップに変換し、様々なソーシャルメディアコンテンツに適した形式にします。さらに、自動字幕生成機能により、複数言語での字幕追加が簡単に行えます。

ベスト機能の簡略化

バイラルスコア： ビデオのパフォーマンスメトリクスを取得し、コンテンツのエンゲージメント効果と有効性を追跡

マジックリサイザー: ビデオを自動調整し、様々なソーシャルメディアフォーマットに適合させ、異なるプラットフォーム間で最適な表示を保証します

自動スピーカー検出: ビデオ内の異なる話者を自動的に識別・分離し、音声トラックの編集と管理を容易にします

簡略化されたリミット事項

このツールには、マルチトラックサポート、精密なミキシングコントロール、効果的なノイズリダクションなどの高度なオーディオ機能は含まれていません。

シンプルな価格体系

Free

One: 月額29ドル

ビジネスプラン: 月額79ドル

成長プラン: 月額119ドル

*企業: カスタム価格

簡素化された評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: 4.7/5 (300件以上のレビュー)

実際のユーザーはSimplifiedについてどう評価しているのか？

Capterraのレビューでは次のように述べています：

これは/AI駆動型のツールであり、ソーシャルメディア横断のコンテンツ作成を包括的にサポートするオールインワンソリューションです。これにより、スクリプトの素早い作成、各プラットフォームに適した多様なフォーマットへの変換、画像生成、サムネイルデザイン、さらには投稿スケジューリングまで、すべてを容易に行うことができます。

