時間影響分析のやり方（例付き）

重要なインフラストラクチャ プロジェクトが半分終わったところで、納期の遅れや設計変更により、タイムラインが突然狂ってしまいました。この挫折はチームの責任ではないことはわかっていますが、それをどのように証明すればよいのでしょうか？さらに重要なことは、その遅れによって実際にどれだけの時間が失われるかを正確に把握する方法です。

そこで登場するのがタイムインパクト分析（TIA）です。 🏗️

このスケジュール管理手法は、遅延の可能性をモデル化し、その影響を拡大する前に評価するのに役立ちます。遅延が完了日にどう影響するかを推測する代わりに、現在のスケジュールに遅延を組み込み、何が変更されるかを確認し、実際のデータで裏付けることができます。

建設プロジェクト、エンジニアリングプラン、政府契約のいずれを管理する場合でも、TIA の実施方法を知っていることで、遅延に関するクレーム、変更注文、タイムラインの交渉を自信を持ってコントロールすることができます。

このガイドでは、以下の内容を解説します：

✅ タイムインパクト分析とは何か（法律用語なし）

🛠️ ステップバイステップの実行方法

🔁 避けるべきよくあるミス

🧠 遅延のモデル化を容易にするツール

📊 すべてを現実のものにする実例

コース終了時には、プロのようにスケジュールへの影響を分析し、その内容を明確に伝えることができるようになります。

⭐️ 機能テンプレート ClickUp 時間分析テンプレート は、チームが時間の使い方を明確に把握するのに役立ちます。タスクやプロジェクトに費やした時間を追跡することで、パターンを発見し、ボトルネックを解消し、全体的な効率を向上させることができます。 無料テンプレートを入手 ClickUp の時間分析テンプレートを使用して、よりスマートに仕事をこなし、スケジュールを管理しましょう。

タイムインパクト分析とは何ですか？

タイムインパクト分析 (TIA) は、天候の問題、資材の遅延、設計変更などの特定の遅延がプロジェクトの全体的なタイムラインにどのような影響を与えるかを評価するために使用されるスケジューリング手法です。

この手法は、プランのわずかな変更が数か月にわたる作業に影響を及ぼす建設、エンジニアリング、インフラプロジェクトで最もよく使用されます。TIA を使用すると、問題が発生してから事後的に説明をする代わりに、遅延が発生する前にシミュレーションを行うことができます。そのため、その影響を評価し、対策を講じることができるのです。

その仕組みを簡単に説明します。現在のプロジェクトスケジュールに、一連のアクティビティ（フラグネットと呼ばれる）を挿入します。このフラグネットは、遅延イベントを表します。追加したら、スケジュールを再計算して、プロジェクトの終了日が変更されるかどうか、および変更される場合はその内容を確認します。その差分が、時間の影響となります。

🎉 豆知識: 「fragnet」という用語は「fragment（断片）」と「network（ネットワーク）」を組み合わせた造語で、マスタースケジュール内のミニスケジュールを指します。

仕組み：遅延シミュレーションの構築

TIA の中心となるのは、フラグネット（fragmented network の略）です。これは、特定の遅延を表す一連のタスクのミニチュア版と考えてください。このフラグネットを現在のプロジェクトのタイムラインにドロップして、何が起こるかをテストします。

フローは以下の通りです。

フラグネットの構築： プロジェクトの高速道路にポップアップの迂回ルートを設置するなど、遅延を接続されたタスクのグループとしてモデル化します。 現在のスケジュールに挿入する： 遅延が現実的に発生する可能性のある場所に、最新のバージョンのライブスケジュールを使用して追加します。 再計算の実行： スケジュールを再計算して、クリティカルパス および 終了日 が変更されるかどうか（および変更される場合、どのように変更されるか）を確認します。 結果の分析： 当初のタイムラインと更新後のタイムラインの差 = タイムインパクト

🧠 静かな水面に石を投げた場合を想像してみてください。フラグネットは石です。波紋は、調整後のタイムラインです。TIA を使用すると、遅延に反応するだけでなく、遅延を予測し、その影響を視覚化し、チームをより賢明な意思決定へと導きます。

👉 タスクの優先順位付けと遅延の回避方法をご覧ください！⏱️✅

時間影響分析の鍵となる要素：

これは将来展望的な分析であり、過去を振り返るものではありません： TIAは、仮定の遅延を評価するために「未来」を展望し、法医学的な遅延分析のように過去を振り返るものではありません。

現実の混乱をモデル化： 現場の条件、リソースの変更、または予期せぬイベントを模したタスクを使用

クリティカルパスを再計算： 遅延によって主要なマイルストーンがずれるか、またはフロートで吸収できるかを明らかにします。

弁明可能な洞察を提供： クライアントへの最新情報の提供、法的請求、変更注文に不可欠

TIA は、プロジェクトの予期せぬ事態によってスケジュールや信頼性が脅かされたときの秘密兵器です。📉 しかし、心配はご無用です。その方法をステップごとに詳しくご説明します。

💡 プロのヒント： ClickUp では、カスタムフィールド、タスクの依存関係、リアルタイムのダッシュボードなどの強力な機能を活用して、TIA プロセスのすべてのステップを文書化、視覚化、伝達することで、これらの要素を現実のものにすることができます。

タイムインパクト分析が重要な理由

遅延は避けられません。天候の変化。資材の遅延。ステークホルダーからの直前のスコープ変更要請。

しかし、プロジェクトの成功と遅延を分けるのは、混乱を回避できるかどうかではなく、混乱が発生したときの対応力です。

これがタイムインパクト分析の真価が発揮される場面です。

TIA は、単なる事前通知以上の、明確さとコントロールを提供します。プロジェクトマネージャー、スケジューラー、請負業者が、納期遅延、予算の逼迫、法的紛争など、遅延が雪だるま式に拡大する前に、先手を打つことができます。

🎉 豆知識: 一部のプロジェクトマネージャーは、タイムインパクト分析のシナリオを内部シミュレーションとして活用しています——「クレーンのアクセスが2日間遅れたらどうなるか？」や「設計の承認が再び遅れたらどうなるか？」といったシナリオです。これにより、遅延がコスト高になる前に、下請け業者との浮動時間の使用や再配分について事前交渉が可能になります。

🎯 TIA がプロジェクトにとって重要な理由：

遅延を予測可能に—混乱を回避： TIAは、混乱がどのように展開するかをシミュレートするため、事後対応に追われることなく計画を調整できます。

データに基づく意思決定をサポート： 特定のタスクの迅速化や契約延長の要請など、TIA は推測ではなく、正当な根拠となる証拠を提供します。

チームとクライアント間のコミュニケーションが改善されます： 曖昧な説明ではなく、実際の入力に基づいて視覚化されたタイムラインのシフトを示すことができます。これにより、ミーティングでの説明がはるかに容易になり（そして議論もはるかに難しくなります 😉）、

クレームや拡張機能に役立ちます： 多くの政府機関やインフラ関連の契約では、遅延の正当な理由の説明が*義務付けられています。TIA を使用すると、正式な紛争や拡張機能の要求において、スタンドアップできる文書を作成することができます。

ClickUp の共同作業スペースを使用すると、全員の認識を簡単に統一することができます。ドキュメント、チャット、タスクのコメント機能により、遅延に関するすべての議論、裏付けとなる証拠、決定事項を一元化でき、電子メールのスレッドやスプレッドシートで情報が失われることがありません。

💡 プロのヒント： ClickUp の「許可」および「共有」設定を使用して、遅延ログ、TIA ドキュメント、ダッシュボードを閲覧または編集できるユーザーを制御します。これにより、クライアントや契約業者とリアルタイムの更新情報を安全に共有することができます。

例：建設業界では、わずかな混乱でも大きな遅延につながる可能性があります。建設プロジェクトのマネージャーは、プロジェクト全体の完了日を確保するために、時間影響分析 (TIA) などのスケジュール遅延分析手法を利用しています。過去のデータを分析する回顧的分析とは異なり、TIAは最新の承認されたスケジュールを使用して潜在的な建設遅延をシミュレートする予測分析手法です。CPMスケジュールにフラグネットを挿入することで、遅延が発生する前にクリティカルパスがどのようにシフトするかを予測できます。

遅延が重複する場合、建設会社は、同時発生の遅延を説明し、責任の所在を判断するために、個別の分析を実行する必要があることがよくあります。そのためには、明確な論理と依存関係を備えた適切なスケジュール構造が必要ですが、ClickUpなどの最新のプロジェクト管理ソフトウェアは、その効率化に役立ちます。スケジュール分析とリアルタイムのコラボレーションをサポートするツールを使用することで、すべての遅延を明確に追跡、シミュレーション、解決することができます。

🔍 想像してみてください： あなたは、遅延について不満を抱いているステークホルダーにプレゼンテーションを行っています。TIA レポートを取り出し、遅延が発生した場所、それがクリティカルパスに与えた影響、および調整のために実施した対応を正確に示します。すると、会話は責任の追及から、解決策の検討へと一変します。

これがTIAの力です。

タイムインパクト分析の実施方法

タイムインパクト分析は技術的な用語のように聞こえるかもしれませんが、明確で繰り返し可能なプロセスに従っています。Primavera P6、Microsoft Project、または ClickUp のような仕事用アプリなど、使用しているツールに関わらず、基本的なステップは変わりません。

ほとんどの建設プロジェクトでは、スケジューラーまたは計画エンジニアが TIA を実施します。多くの場合、プロジェクトマネージャーと協力し、重要な案件では契約管理者やクレームコンサルタントも参加します。法的審査の可能性のある場合、一部の建設会社は、TIA が業界基準を満たしていることを確認するために、独立した遅延アナリストを招き入れます。

これを簡単なワークフローに分解してみましょう。

ステップ 1: 遅延イベントを特定する

まず、スケジュールに影響を与える可能性のある問題を特定します。これは、納期の遅延から設計の変更、天候による混乱まで、さまざまな問題があります。具体的には、その原因、発生時期、影響を受ける可能性のあるタスクは何か、などを特定します。

イベントを特定したら、電子メール、現場の写真、ミーティングのメモ、コストへの影響など、証拠を 1 か所に一元的に保存する方法が必要になります。

ClickUp を使用して、遅延に関するドキュメントを明確かつ追跡可能に整理する方法をご紹介します。🗂️ClickUp Docsで遅延に関するドキュメントを一元管理 —コストへの影響、添付ファイル、チームの議論を 1 か所にまとめて、完全な追跡可能性を確保します。

時間影響分析 ClickUp ドキュメント

このドキュメントは、関連するタスクに直接リンクされているため、プロジェクトマネージャー、スケジューラー、法務チーム全員が同じ情報源にアクセスできます。これは、期間延長 (EOT) の請求や正式な紛争に最適です。

遅延に関するチームの議論は、タスクのコメントやClickUp チャットで行うことができ、すべてが文書化されて参照しやすくなります。

🧐 ご存じでしたか？Dodge Data & Analytics のレポートによると、77% の建設業界の専門家は、スケジュールの可視性の低さが予算超過の主な原因であると回答しています。 遅延の影響をモデル化し、伝達するツールを使用することで、そのリスクを大幅に軽減することができます。

ClickUp フォームを使用すると、チームメンバーやフィールドスタッフは、あらゆるデバイスから遅延イベントを送信できるため、見落としがなくなります。送信されたフォームは、必要なすべての詳細情報とともに遅延ログリストに自動的に入力されます。

ClickUp Brainを使用すると、コミュニケーションのスレッドや毎日のレポートをすばやく要約して、遅延の原因や状況を正確に特定することができます。ただし、スケジュールへの影響を自動的に分析またはシミュレーションする機能はありません。要約や洞察は、既存のワークスペースのデータに基づいており、ユーザーのプロンプトが必要です。

ClickUp Brain はチャットを要約し、洞察を提供します。

ステップ 2：フラグネットを構築する

次に、フラグネット、つまり遅延に関連するタスクの集中的なグループを作成し、混乱が現実的にどのように展開するかモデル化します。これには、アイドル時間、調整ミーティング、承認、再作業などが含まれます。

フラグネットの各タスクには、以下の内容を含める必要があります。

期間（所要時間）

依存関係（ブロックするもの、ブロックされるもの）

責任チームまたは関係者

コストまたはリソースへの影響

ClickUp のリストビューでは、次のように表示されます。

時間影響分析 リストビュー

🧩 フラグネットをリンクされたClickUp タスクまたはサブタスクとして構造化し、カスタムフィールド、コスト追跡、担当者を使用して、プロジェクトの遅延の実際の複雑さをシミュレーションします。

このビューでは、現場でのフラグネットの構築を詳細に制御できます。アイドル時間の追跡、添付ファイルの追加、フォローアップの自動化を行うことができます。

💡 プロのヒント：「フラグネット」は遅延モデルです。スケジュールに挿入して再計算すると、「フラグネットシナリオ」が発生します。ClickUp では、複数のフラグネットシナリオを並べて作成、テストすることができます。

さらに、依存関係を使用して、前後に何があるかを表示し、見積もり時間を設定し、適切なチームメンバーを割り当てることができます。タスクの関係 (ブロック、待機、リンクされたタスク) を使用して、プロジェクト全体に遅延が連鎖する様子を視覚的にマップします。

一般的なフラグネット構造がある場合は、将来の使用のためにタスクテンプレートとして保存してください。これにより、すべての TIA が、標準化されたベストプラクティスのワークフローに従うようになります。

ClickUp タスクに時間追跡と見積もり時間を追加する

💡 プロのヒント： ClickUp の組み込みの時間追跡機能を使用して、遅延によって実際に失われた時間を追跡し、レポート作成や請求のために合計をまとめます。タスク、リスト、プロジェクトレベルで予測遅延期間と実際の遅延期間を比較して、より正確な予測を立てることができます。

ステップ 3：フラグネットを現在のスケジュールに挿入する

フラグメントを定義したら、それを古いベースラインではなく、最新の承認済みプロジェクトスケジュールに配置します。これにより、分析の信頼性と最新性が確保されます。

ClickUp のガントチャートビューを使用すると、フラグメントをライブスケジュール に簡単にドロップして、上流および下流のタスクとの接続を確認することができます。

遅延をシミュレートした際の画面例です：

時間影響分析ガントチャートビュー

📅 ガントチャートビューでライブ依存関係のある遅延をモデル化—フラグネットがタイムラインとクリティカルパスに与える影響を即座に視覚化します。

この例では、鋼材の納期の遅れにより、骨組み工事、検査のスケジュール変更、および関係者への連絡が遅延しています。すべての変更は、クリティカルパスで動的に更新されるため、スプレッドシートの式や推測は必要ありません。

🎉 おもしろい事実： 記録上最短の商業建築プロジェクトとは？中国で、モジュール式ユニットと過酷なスケジュールを用いて、6 日 未満で組み立てられたポップアップホテルです。Fragnet 分析、どなたかご興味がありますか？

ステップ 4：スケジュールの再計算

次に、スケジュールの再計算を実行します。これが真価が問われる瞬間です：遅延がクリティカルパスを延長させるか、または十分な余裕があるかどうかが判明します。

ClickUp のガントチャートビューは、タイムラインを自動的に更新し、依存関係やマイルストーンの変更をハイライト表示します。ClickUp は高度な CPM ロジックや自動化されたクリティカルパスの再計算は実行しませんが、影響を視覚的に評価し、ダッシュボードを使用してマイルストーンの日付の変更、新しい依存関係、タスクの開始/終了時間のずれを追跡することができます。

注目すべきポイント：

マイルストーンの日付の変更

クリティカルパスに対する新しい依存関係

タスクの開始/終了時間のずれ

💡 プロのヒント： ClickUp を Google カレンダーまたは Slack と統合すると、遅延の影響が全員の毎日のアジェンダやチームチャンネルに表示され、コミュニケーションがスムーズになります。

ステップ 5: 変更前後のタイムラインを比較する

最後に、更新されたスケジュールを元のバージョンと比較して、純時間の影響 を把握します。これにより、追加される日数、移動される成果物、およびリスクがどこにあるかが明確になります。

ClickUp ダッシュボードでは、タイムライン、円グラフ（遅延の原因）、ワークロードビューを使用して、遅延の傾向、累積的な影響、プロジェクトの健全性を視覚化するカスタムウィジェットを作成できます。サイドバイサイドのタイムラインウィジェットを設定して、ベースラインと現在のスケジュールを比較し、チームやクライアントと洞察を共有することができます。

ClickUp のダッシュボードで、プロジェクトのパフォーマンスに関するリアルタイムの洞察を得ることができます。

📊 この比較は、社内の意思決定、クライアントへの最新情報の報告、正式な遅延の申し立てなどに活用できます。

💡 プロのヒント： ClickUp Brain を使用して、遅延に関するすべての議論を要約し、経営陣向けの週次影響レポートを作成しましょう。

🔍 クイックチェックリスト：時間影響分析の実施方法 ✅ 遅延イベントを特定して文書化する✅ 依存関係を含む現実的なフラグネットを作成する✅ フラグネットを最後に承認されたスケジュールに挿入する✅ 再計算してクリティカルパスの変更を評価する✅ 結果を比較し、時間的影響を文書化する✅ 結果を明確なビジュアルで伝える

時間分析テンプレート：生産性のギャップを発見して修正

ClickUp の時間影響分析テンプレートは、遅延を管理するための仮想コントロールルームと考えてください。このテンプレートを使用すると、特に遅延をシミュレーションする場合に、プロジェクト全体での時間の使用状況を追跡、分析、視覚化することができます。

統合されたカスタムフィールド、時間追跡、および複数のビューにより、アイドル時間から 1 時間あたりのコストまで、あらゆる情報を取得し、データを集約して正確な分析を行うことができます。

主な機能：

カスタムステータスと複数のビュー – 既製のリスト、フォーム、およびスタートガイドビューを切り替えて、アイドル時間、遅延イベントを記録し、アクションをシームレスに管理できます。

11+ カスタムフィールド – アイドル時間、部門、1 時間あたりの労働者コスト、労働者数など、あらゆる情報を 1 つの場所、ClickUp にまとめて記録できます。

統合された時間追跡およびロールアップ – タスクに直接時間を記録し、サブタスクにロールアップして、見積もりと実際の期間を比較し、正確な分析を行うことができます。

レビューアに優しいフォームビュー – フォーム入力を使用して、チーム間で遅延やアイドル時間を一貫して記録し、データの漏れを確実に防止します。

視覚的な洞察とダッシュボード – ClickUp ダッシュボードとリンクして、時間の傾向、問題、ボトルネックをリアルタイムで追跡。ステークホルダーへの最新情報の提供に最適です。

時間影響分析の例

たとえば、高層オフィスビルなどの大規模な商業建築プロジェクトを管理しており、チームが構造フレームの組み立ての段階の半分を完了したとします。突然、90 日目に到着予定だった鋼材が、サプライヤーの遅延により 105 日目に延期になりました。

現在、以下の2つの緊急の質問に回答する必要があります：

この遅延は、プロジェクトの最終納期にどのような影響を与えますか？ 契約上のマイルストーンを過ぎても、時間の延長を正当化できますか？

タイムインパクト分析は次のように進められます：

🧱 遅延イベント：

遅延の種類： 構造用鋼材の納期遅延当初の納期： 90 日目納期変更： 105 日目下流への影響： 骨組み、検査、およびその後の作業がブロック

🔗 ステップ 1: フラグネットを構築する

あなたは、以下の要素を含むフラグネットをモデル化します：

「鋼材の納入（遅延）」

「再作業調整の枠組み設定」

「再スケジュールされた検査」

各タスクは依存関係によって接続され、推定期間が割り当てられています。

📅 ステップ 2: フラグネットを挿入する

フラグネットを最新のプロジェクトスケジュール（当初の納期である 90 日目）に追加し、スケジュールを再計算します。

📈 ステップ 3: 結果を分析する

スケジュール更新を実行した後：

クリティカルパスに鋼材の遅延が追加されました

プロジェクトの最終完了日が 10 営業日 遅れます。

重要なマイルストーン（例えば、外壁の被覆、現場へのアクセスなど）を適宜進めます。

🧠 TIAが示す内容：

遅延はプロジェクトの完了日に 直接影響 します。

利用可能なフロート がないため、潜在的な時間拡張の対象となります。

クライアントや請負業者とのコミュニケーション、そして場合によっては遅延の請求を行うための、明確で文書化された根拠が手に入りました。

💡 プロのヒント： 早期に、そして頻繁にコミュニケーションを取りましょう。適切なタイミングで TIA を行うことは、チームに役立つだけでなく、透明性を求め、予期せぬ事態を嫌うクライアントとの信頼関係を構築することにもつながります。

TIAで避けるべき一般的な落とし穴

時間影響分析は強力なツールですが、正しく実行した場合に限ります。ステップを省略したり、古いデータを使用したり、仮定を誤ったりすると、スケジュールが実際よりも信頼性が高く見えてしまい、良い結果にはなりません（😬）。

以下は、注意すべき最も一般的なミスと、その回避方法です：

古いスケジュールに基づいて TIA を実行することは、昨年の道路地図を使って GPS に道順を尋ねるようなものです。分析は不正確になり、クリティカルパスは現在の進捗を反映せず、遅延の影響も信頼できなくなります。

✅ 最新の更新済み承認済みスケジュールを使用してください。 ベースラインが正確でない場合、タイムインパクトも正確ではありません。

❌ 適切に定義されていないフラグネット

曖昧または過度に単純化されたフラグネットでは、遅延の真の複雑さを把握することはできません。依存関係、フロートタイム、リソースのボトルネックを見逃し、誤解を招く結果につながる可能性があります。

✅ フラグネットを現実的なものにします。 正確な期間とリンクを使用して、現場での実行と同じようにタスクをモデル化します。

❌ スケジュール再計算を省略する

一部のチームはフラグネットを構築しても、再計算を実行するのを忘れたり、適切な CPM ロジックではなく視覚的な見積もりに頼ったりします。これは TIA の目的を完全に損なう行為です。

✅ スケジュールを再計算する フラグネットを挿入した後は必ず。クリティカルパス論理は分析の基盤です。

❌ 累積影響を無視する

各遅延を個別に分析したくなるものですが、遅延はしばしば積み重なるものです。累積的な影響を追跡しないと、実際のスケジュールリスクを過小評価することになります。

✅ 実行中の TIA ログ または、複数の遅延を時間軸で重ね合わせたシナリオプランを維持します。

❌ 明確なコミュニケーションが取れていない

分析が完璧であっても、関係者がそれを理解しなければ意味がありません。過度に技術的なレポートや、わかりにくいタイムラインは、関係者全員を苛立たせるだけです。

✅ ビジュアル、ダッシュボード、注釈付きガントチャート を使用して、影響を明確に示します。ボーナス：ClickUp ダッシュボードを使用すると、この作業がさらに簡単になります。😉

💡 プロのヒント：大規模なインフラストラクチャや多段階のビルドでは、重要な間隔でプロセスを繰り返して、継続的な TIA を実行することをお勧めします。これにより、遅延リスクの進展を追跡し、プロジェクトのあらゆるフェーズで監査に対応できる文書を常に準備しておくことができます。

タイムインパクト分析は、そのステップを知るだけではありません。それを明確かつ一貫して実行するための適切なツールを用意することが重要です。複雑なスケジューリングロジックを処理し、変更をシミュレーションして、結果を関係者に視覚的に伝えることができるプラットフォームが必要です。

TIA を効果的に実行するためにチームが使用する最高のツールをいくつかご紹介します。

🧠 ClickUp：スケジュール、文書化、コラボレーションをすべて1つにまとめたオールインワンツール

ClickUp には、6 つの異なるツールを切り替えることなく、明確な時間影響分析を実行するために必要なすべてが備わっています。

ClickUp のガントチャートを使用すると、プロジェクトのタイムラインを視覚化し、フラグネット（タスクのグループ）を手動で追加し、それが依存関係やマイルストーンにどのように影響するかを確認できます。ClickUp ドキュメントを使用して、関連するタスクやスケジュールに直接リンクされた、生きた遅延ログ、TIA レポート、または教訓のリポジトリを作成できます。リアルタイムで更新されるダッシュボードで発見した情報を共有し、遅延イベントが記録されたときに通知を自動化して、全員に最新情報を伝達します。

⏩ AI 機能：ClickUp Brain は、プロジェクトの進捗状況をリアルタイムで要約し、遅延のシナリオを平易な英語でクエリし、実際の作業データに基づいて関係者に更新情報を自動生成します。

📊 Primavera P6：複雑なスケジュール管理の業界標準

Primavera P6 は、建設およびインフラのスケジュール管理における重鎮です。堅牢で論理的であり、複数のフラグネットシナリオの作成および分析に最適です。しかし、学習曲線が急であり、チーム間のコラボレーションがぎこちなく感じる場合があります。

使用例：正式な TIA 要件のある大規模なエンジニアリングプロジェクトに最適です。

📈 Microsoft Planner：使い慣れた機能で、スムーズな操作

MS Planner（旧 MS Project）は、基本的な TIA ワークフロー、特に Microsoft エコシステムをすでに使用しているチームに最適な選択肢です。フラグネットの構築、依存関係のリンク、遅延の追跡を行うことができます。ただし、コラボレーションツールや AI サポートが組み込まれていないため、結果の共有や文書化には追加の努力が必要となります。

使用例：PM がすでに Office ツールを利用している中小規模のプロジェクトに適しています。

⚙️ ASTA Powerproject：建設のタイムラインのために構築

ASTA Powerproject は、建設スケジューリング用に設計されており、遅延イベントを挿入するための便利なテンプレートとユーザーフレンドリーな UI を備えています。3D BIM 統合機能により、スケジュール変更を視覚的に確認できるのも魅力です。ただし、ヨーロッパで人気が高く、お住まいの地域によっては導入が限定的な場合があります。

使用例：パワーと使いやすさのバランスを求める建設関連のチーム。

📋 知っておくべき業界標準正式なレビューや紛争でTIAが通用するようにしたいですか？これらの2つの文書があなたの最強のツールです： AACEI推奨実践基準第52R-06号 – 遅延分析の受け入れ可能な方法を定義し、TIAを含む分析手法を規定しています。

SCL 遅延および混乱プロトコル – 英国および国際的なプロジェクトにおける遅延のクレームに関する頼れる情報源 そのガイダンスに従うことで、遅延分析の信頼性と契約への準拠を確保できます。

TIAと他の遅延分析手法の使い分け

時間影響分析は強力なツールですが、常に正しいとは限りません。遅延の種類、プロジェクトの段階、入手可能なドキュメントのレベルによっては、他の遅延分析手法の方が適している場合もあります。

TIAが最適な選択肢かどうかを判断する方法—または別のアプローチを検討すべきか。

✅ タイムインパクト分析を使用するタイミング：

あなたは 潜在的な遅延 を評価しています——つまり、発生する可能性のある遅延または刚刚始まった遅延です。

最新の承認済みスケジュールにアクセスできます。

契約では、 クレームまたは拡張機能の要求 に対して TIA を許可または義務付けています。

影響をモデル化し、伝達するための明確で協調的な方法をお探しの場合

クリティカルパスおよび完了日に遅延の影響を定量化する必要があります。

実際のシナリオ： プロジェクトの途中で設計変更が提出されました。他のタスクを加速するか、時間の延長を依頼する価値があるかどうかを判断したいと考えています。

🧐 ご存じでしたか？同時遅延（2 つ以上の遅延が同時に発生すること）は、評価が非常に難しいことで知られています。ほとんどの裁判所や仲裁人は、遅延経路ごとに個別の分析を要求します。TIA だけでは、権利を判断するために、計画通りと実績の比較などの遡及的手法と組み合わせる必要があります。

❌ 以下の場合は他の方法を検討してください：

遅延は すでに発生 しており、 事後分析 （影響を受けた計画、実施計画と計画との比較など）を行っています。

仕事を進める上で、 信頼できるベースラインスケジュール は存在しません。

法的紛争において、 事後的な文書化と再構築 が必要となっています。

計画 と 実際に起こったこと を、時間の経過とともに比較する必要があります。

💡 プロのヒント: TIAは主に将来予測型の分析手法ですが、正確な施工データと信頼できる基準値と比較できる場合、事後分析にも適用可能です。ただし、事後分析には後知恵バイアスのリスクが伴うため、フォレンジック分析ツールと組み合わせて使用するのが最適です。

代替手法には以下のものが含まれる場合があります：

プランどおりに影響を受ける

展開済み実測図

計画通りと実績

ウィンドウ分析

また、ClickUp ダッシュボードや プロジェクト時間追跡などのツールを使用すると、スプレッドシートやサイロ化されたシステムを使用せずに、ライブデータを監視し、スケジュールへの影響をモデル化することができます。

💡 プロのヒント：TIA は、問題が蓄積した後ではなく、遅延を回避するためにプロジェクト実行中に使用するのが最適です。アクティブなリスクを管理しており、影響を迅速に視覚化する方法が必要な場合は、この方法が最適です。

まとめ：タイムインパクト分析で遅延を先回りする

遅延は、その対処方法を知っていれば、プロジェクトを狂わせる要因にはなりません。タイムインパクト分析を使用すると、混乱をシミュレーションし、タイムラインへの影響を計算し、推測ではなくデータに基づいて対応することができます。

現在おさえたポイントをまとめましょう：

タイムインパクト分析とは何か（そして、なぜその名前ほど恐ろしいものではないのか）

ライブスケジュールにフラグネットを構築して挿入する方法

クリティカルパスを再計算し、変更を伝える方法

ClickUp など、プロセスを円滑にするツール

TIAが適切な方法である場合（およびそうでない場合）

建設プロジェクトを指揮している場合でも、政府契約の管理を行っている場合でも、あるいは単にスコープの creep を先取りしようとしている場合でも、TIA は「これは遅延の原因になるかもしれない」という不確かな情報を、明確で自信に満ちたプランに変えるお手伝いをします。

