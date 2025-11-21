よりスマートなスケジュール管理のためのYouCanBookMe代替サービス11選

現在のツールでは、スケジューリングのニーズに対応できなくなっています。

より優れたカレンダー同期機能、業務プロセスに合わせたカスタムワークフロー、あるいは基本的な予約確認を超えた自動化が必要かもしれません。

適切なスケジューリングソリューションは、あなたの仕事の仕方に適応すべきです。

これらのYouCanBookMe代替サービスは、シームレスな連携から必要な情報を正確に収集するカスタム予約フォームまで、求める高度な機能を提供します。

あなたにぴったりのスケジュールを見つけましょう。⏰

YouCanBookMeの代替サービス一覧

比較した中で最高のスケジュール管理ツールです。

ツール 最適 主な機能 価格設定 ClickUp タスク、ドキュメント、リアルタイム更新を統合したスケジュール機能チームサイズ： クロスファンクショナルなプロジェクトチームに最適 AIカレンダー、予約受付テンプレート、フォーム、リマインダー、カレンダー同期、チャット、スマートタイムブロッキング、組み込みAIアシスタント Free Forever；企業向けカスタム対応 Calendly ワンクリックで簡単にミーティングやデモを予約可能チームサイズ：小規模チームや個人事業主に最適 イベントの種類、タイムゾーン検出、スクリーニング質問、バッファ時間、支払い回収 無料；有料プランは月額12ドルから アクイティ・スケジューリング サービスベースの予約ワークフローとフォーム受付チームサイズ：スタジオ、コーチ、セラピストに最適 カスタム入力フォーム、定期予約、クライアント向けパッケージ、自動化されたワークフロー、ウェイティングリスト 無料試用版；有料プランは月額20ドルから SimplyBook. me 複数場所での予約チームサイズ：小売店、スパ、複数ブランチを構えるビジネスに最適 複数場所管理、割引キャンペーン、ロイヤルティプログラム、ウィジェット埋め込み、複数日予約 Free；有料プランは月額9.90ドルから セットモア リーンチーム向け共有予約システムチームサイズ：小規模サービスプロバイダーや社内チームに最適 スタッフ専用予約ページ、SMS/電子メールリマインダー、ソーシャルメディア連携、基本CRM、データエクスポート Free；有料プランはユーザーあたり月額9ドルから 落書き グループ空き状況に基づく投票型スケジュール調整 チームサイズ： 委員会形式やクロスチームセットアップに最適 投票機能、空き状況の可視性、回答期限といった予約調整ツール 無料；有料プランはユーザーあたり月額14.95ドルから ワンスハブ リードの適格性評価＋ミーティング自動化ワークフローチームサイズ：営業、マーケティング、オンボーディングチームに最適 事前審査フォーム、チャットボット、スマートルーティング、ブランドページ、予約分析 無料；有料プランはユーザーあたり月額12ドルから 時計回り ディープワークとミーティングのためのカレンダー最適化チームサイズ： Google Workspaceを利用するリモートチームに最適 スマートフォーカス時間ブロック、スケジュール分析、Slack同期、自動ミーティング移動、カレンダー同期 Free；有料プランはユーザーあたり月額7.75ドルから Microsoft Bookings Microsoft 365 エコシステム内でのスケジュール管理チームサイズ： 学校、クリニック、Microsoft 365 ベースのビジネスに最適 Teams統合、自動招待、顧客データベースアクセス、Outlook同期 月額6ドルから（Microsoft 365 Basic付き） Zoho Bookings CRMおよび請求書発行との接続されたアポイントメント管理チームサイズ： サポートチーム、営業、クライアント成功チームに最適 Zoho CRM同期、請求書発行、顧客履歴、カスタムフィールド、詳細な受付追跡 有料プランはユーザーあたり月額8ドルから スクエア・アポイントメンツ サービスビジネス向け支払いリンクされているスケジュール管理チームサイズ：サロン、コンサルタント、小売所有者に最適 預金、ギフトカード、POS、支払い支払いリマインダー、およびキャンセル料の処理 無料；有料プランは1場所あたり月額29ドルから

なぜYouCanBookMeの代替サービスを選ぶのか？

YouCanBookMeの代替サービスを検討するメリットは以下の通りです：

カスタム予約ページ： 貴社のビジネスイメージに合わせた、ブランド性を高めた予約リンクを作成します

ニッチな連携機能： 特定のCRMやZapierなどのツールと接続し、業務を円滑化します

スマートな自動化： リマインダー、フォローアップ、またはクライアント登録フォームを自動化し、時間を節約します

チームスケジューリング： 複雑なチーム向けに、高度なグループまたはローテーションスタッフ予約を提供します

モバイル管理：堅牢なモバイルアプリで、どこからでも予約を管理できます

洞察に満ちたレポート：予約パターンやクライアントデータを詳細な分析機能で追跡します

ユニークな予約オプション：グループ投票や複数サービス予約といった基本的な予約機能を提供します

YouCanBookMeのベストな代替サービス

YouCanBookMeの代替サービスとしておすすめする選択肢はこちらです。👇

ClickUpカレンダーでタイムブロックを簡単に ClickUpカレンダーでの予定ミーティング周辺のブロック準備とフォローアップ時間

ClickUpは、プロジェクト管理、ナレッジ管理、チャットを統合したすべての仕事アプリです。/AIがすべての機能を駆動し、より速く、よりスマートに働くことを支援します。

予約ワークフローの全工程——受付からフォローアップまで——を一元管理。完全な可視性と自動化を実現します。

/AI搭載カレンダーによる自動スケジュール設定

ClickUpカレンダーから始めましょう。これはスケジュールを表示し、プランや調整を積極的にサポートするダイナミックなワークスペースカレンダーです。

ミーティングのスケジュール設定、仕事優先のための自動ブロック時間設定、予定変更時の即時再調整が可能です。日次・週次・月次のビューをサポートし、Google カレンダーやOutlookとの同期により円滑な調整を実現します。

複数のタイムゾーンにまたがるステークホルダーとの進捗確認、sprintレビュー、社内同期を管理しているとしましょう。AIカレンダーを活用すれば、各種類のミーティングを色分けした別々のビューで整理し、ミーティング前の準備時間を確保し、タスク更新やフォローアップ送信のためのバッファ時間を設定できます。

AI搭載のミーティング議事録作成ツール

ClickUpのAIノートテイカーで、ライブディスカッションを実行可能なプロジェクト更新情報に変換

ミーティング中、ClickUpのAIノートテイカーが通話に参加し、記録・文字起こしを行い、重要な要点を関連文書やタスクとリンクされています。

ClickUp Brainを追加すれば、作業負荷とカレンダーを分析してリアルタイムで更新され、ミーティングと優先度の高いタスクのバランスを取るスマートなスケジュールを構築します。

例、製品ロードマップ会議を開催している場合、ClickUpは議論を記録し、製品チーム向けのアクションアイテムを作成し、リンクされているプランを更新します。

フォームによるミーティングリクエスト

ClickUpフォームを通じて予約情報を収集する

次に、ClickUp フォームを使用してミーティングリクエストやサービス予約を管理します。

各フォーム提出はタスクとなり、フォームデータ、カスタムタグ、担当者情報が自動的に設定されます。チームが必要とする情報を正確に収集するため、ドロップダウン、カレンダー、テキストフィールドを追加できます。

例えば、人事チームは「1対1面談の予約」フォームを利用できます。従業員が記入すると、部署タグ付きのタスクが生成され、担当人事パートナーに割り当てられ、カレンダーにリクエストが追加されます。

ClickUp自動化でルートスケジューリングのためのタスクを自動化

次に、ClickUp自動化でこれらをすべて連携させます。フォームの回答に基づいてタスクを割り当てるルールを設定したり、ClickUpチャットにリマインダーを投稿したり、依頼者にドキュメントやチェックリストを送信したりすることも可能です。

たとえば、誰かがあなたの問い合わせフォームを使ってキックオフ会議を予約したとします。自動化機能により、そのタスクがプロジェクトマネージャーに割り当てられ、クライアントに事前準備チェックリストが送信され、#クライアント更新 チャットチャンネルに確認メッセージが投稿されます。

予約を簡素化する既成のテンプレート

セットアップを迅速に進めるには、ClickUpの予約受付テンプレートをご利用ください。このテンプレートには、既成のフォーム、自動化されたタスクルーティング、確認済み予約をすべて追跡できるカレンダービューが含まれています。フォームフィールドのカスタム、自動化ステップの調整、事前準備ドキュメントの各タスクへのリンク設定が可能です。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

ClickUpでは、他者があなたのリアルタイムカレンダーから時間を選択できる公開用のパーソナライズされた予約リンクは提供していません

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4. 7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについて何と言っているのでしょうか？

G2レビューからの引用：

ClickUpの最も優れた点は、チームの独自のワークフローにシームレスに適応する点です。QA、開発者、デザイナー、リーダーを含む20名以上のチームメンバーが毎日利用していますが、負担を感じさせることなく全員の連携を保っています。 ビューの柔軟性（リスト、ボード、タイムラインなど）により、各メンバーが最適な方法で仕事しながらも、統一されたプロセスに貢献できます。特に、タスク、ドキュメント、スプリント、目標がすべて相互接続されている点が気に入っています。これにより複数のツールを使い分ける手間が省け、コラボレーションが透明かつ迅速に行えます。*

ClickUpの最も優れた点は、チームの独自のワークフローにシームレスに適応する点です。QA、開発者、デザイナー、リーダーを含む20名以上のチームメンバーが毎日利用していますが、負担を感じさせることなく全員の連携を保っています。 ビューの柔軟性（リスト、ボード、タイムラインなど）により、各メンバーが最適な方法で仕事しながらも、統一されたプロセスに貢献できます。特に、タスク、ドキュメント、スプリント、目標がすべて相互接続されている点が気に入っています。これにより複数のツールを使い分ける手間が省け、コラボレーションが透明かつ迅速に行えます。*

2. Calendly（ワンクリック予約に最適）

Calendly経由で

あの面倒な電子メールのやり取り、覚えてる？誰かとミーティングの時間を調整するために何度もやり取りするやつ。Calendlyなら、そんな会話が始まる前に解決します。相手があなたの無料を確認して、スロットを予約できるから、「火曜日はどう？」みたいなやり取りが不要になるんです。

自己スケジュール調整ツールはGoogle、Outlook、Appleカレンダーと同期し、自動的に時間をブロックします。特筆すべきはタイムゾーンの処理方法です。東部標準時午後3時が西海岸のクライアントに仕事と認められるかといった計算は不要。リンクを共有するだけで、相手が自ら予約できます。

Calendlyの主な機能

異なるミーティングの長さや目的に応じて、複数のイベントタイプを作成する

予約の合間にバッファ時間を設定し、連続したスケジュールを防止する

ミーティング前に見込み客を選別するためのスクリーニング質問を追加する

予約プロセス中に支払いを受け取るために、StripeまたはPayPalを接続してください

Calendlyの制限事項

無料バージョンではユーザーは1種類のイベントタイプに制限されます

新規ユーザー向けにはiCloudカレンダーの連携機能が廃止されました

Calendlyの料金体系

Free

標準プラン: 月額12ドル/ユーザー

Teams: ユーザーあたり月額20ドル

企業: 月額15,000ドルから

Calendlyの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (2395件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (4000件以上のレビュー)

実際のユーザーはCalendlyについて何と言っているのでしょうか？

実際のG2レビュアーの声：

大幅な時間節約：都合の良いミーティング時間を決めるための延々と続く電子メールのやり取りはもう不要。リンクを共有するだけで、クライアントが空き枠を選択すれば、あっという間にスケジュールが確定し、即座にカレンダーに追加されます…ただし、モバイルアプリがフリーズしたりクラッシュしたりすることが時々あります。再インストールや再起動で解決しますが、外出先で設定しようとしている時には面倒です。また、リマインダーがスパムフォルダに届くことも数回ありました。 *

大幅な時間節約：都合の良いミーティング時間を決めるための延々と続く電子メールのやり取りはもう不要。リンクを共有するだけで、クライアントが空き枠を選択すれば、あっという間にスケジュールが確定し、即座にカレンダーに追加されます…ただし、モバイルアプリがフリーズしたりクラッシュしたりすることが時々あります。再インストールや再起動で解決しますが、外出先で設定しようとしている時には面倒です。また、リマインダーがスパムフォルダに届くことも数回ありました。 *

3. Acuity Scheduling（サービスベースの予約管理に最適）

Acuity Scheduling経由で

Acuityはサービスビジネス向けのオンライン予約ツールです。予約受付はもちろん、問診フォームの収集、パッケージ販売、グループクラスの管理も可能です。

プラットフォームは文脈を理解し、異なるクライアントタイプに応じて調整します。インスタンスとして、営業チームのリピートはビジネスコンサルタントとは異なる予約ロジックを必要とします。クライアントはセッションの事前支払い、定期的な予約の登録、希望時間が埋まっている場合の待機リストへの参加も可能です。

Acuity Schedulingの主な機能

特定のスタッフメンバー、部屋、または機器を異なる予約タイプに割り当てる

定期的なクライアント関係構築のためのパッケージプランと会員プログラムを構築する

グループクラスとワークショップの 週間スケジュールを作成し 、個人予約オプションと併せて提供

特定の予約アクションに基づいてトリガーされる自動化されたワークフローを設定する

Acuity Schedulingの制限事項

リミットされた外観カスタマイズのオプションにより、予約ページが単調に見える

支払処理業者の選択肢はPayPal、Stripe、Squareのみにリミットされています

Acuity Schedulingの価格設定

無料試用版

スターター: 月額20ドル

スタンダード: 月額34ドル

プレミアム: 61ドル/月

企業: カスタム価格設定

Acuity Schedulingの評価とレビュー

G2: 4. 7/5 (400件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (5,730件以上のレビュー)

実際のユーザーはAcuity Schedulingについてどう言っているのでしょうか？

あるユーザーのレビューにはこう書かれています：

Acuity Schedulingは、私の役割遂行に不可欠なツールです。洗練されたシンプルなUIにより、設定・導入・運用・管理がこれまで非常に容易でした。幅広い機能と柔軟性を備え、クライアントとの打ち合わせやグループ通話など、様々なタイプの予約を管理できます。 Acuity Schedulingのカスタム機能は最高水準であり、予約の再スケジュール、キャンセル、追加、カレンダー上の必要な変更を可能にしています。

Acuity Schedulingは、私の役割遂行に不可欠なツールです。洗練されたシンプルなUIにより、設定・導入・運用・管理がこれまで非常に容易でした。幅広い機能と柔軟性を備え、クライアントとの打ち合わせやグループ通話など、様々なタイプの予約を管理できます。 Acuity Schedulingのカスタム機能は最高水準であり、予約の再スケジュール、キャンセル、追加、カレンダー上の必要な変更を可能にしています。

4. SimplyBook.me（複数場所のビジネス管理に最適）

SimplyBook.me経由で

SimplyBook.meなら、複数の場所のスケジュール管理を1つのダッシュボードから行えます。例えば、都心の場所と郊外のブランチでは提供するサービスが異なる場合でも、システムは難なくその差異に対応します。

特筆すべき点は？予約フロー内で直接、紹介プログラムの実施、割引の提供、または忠実なクライアントへの報酬付与を可能にする組み込みのプロモーションエンジンです。クライアントが今日戦略セッションを予約すると、次回用の割引コードが自動的に付与されます。追加ツールは一切不要です。

SimplyBook.meの主な機能

ウェブサイトデザインに完璧にマッチするカスタム予約ウィジェットを埋め込みます

顧客維持のための割引コードとロイヤルティ報酬プログラムを開始する

長期サービスやイベント向けの複雑な複数日予約を処理する

各種サービスカテゴリごとに異なる予約ルールと空き状況を適用する

SimplyBook.meの制限事項

高度なプロモーション機能には上位のサブスクリプションプランが必要です

複数の場所を同時に管理すると、インターフェースが煩雑になる

SimplyBook.me の料金体系

Free

基本プラン: 約11.49ドル/月（約9.9ユーロ/月）

スタンダード: 約34.69ドル/月（29.9ユーロ/月）

プレミアム: 月額約 69.50ドル (月額約59.9ユーロ)

SimplyBook.me の評価とレビュー

G2: 4. 4/5 (100件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (1,265件以上のレビュー)

実際のユーザーはSimplyBook.meについてどう言っているのでしょうか？

G2レビューからの短い抜粋：

上記機能に加え、予約機能を超えた追加機能を提供することで、貴社のデジタルマーケティングをワンストップで実現するソリューションを構築可能です。プラットフォームのユーザーの体験を最適化し、容易にアクセスできる環境を整えます。カバー範囲を拡大することで、より広範な市場へのリーチを実現します。

上記機能に加え、予約機能を超えた追加機能を提供することで、貴社のデジタルマーケティングをワンストップで実現するソリューションを構築可能です。プラットフォームのユーザーの体験を最適化し、容易にアクセスできる環境を整えます。カバー範囲を拡大することで、より広範な市場へのリーチを実現します。

5. Setmore（小規模チームの調整に最適）

Setmore経由で

小規模チームが直面するスケジューリングの課題：個人用カレンダーでは不十分だが、企業向けソリューションまでは必要ない。Setmoreはこのニーズにぴったり合致します。各チームメンバーが自身の空き状況を管理しつつ、同一の予約システムを共有できます。

ソーシャルメディアとの連携も非常に便利です。ユーザーは面倒な手続きをせずに、FacebookやInstagramのページから直接予約できます。

Setmoreの主な機能

異なるサービスプロバイダー向けに、スタッフ固有の予約ページを生成する

顧客データと予約履歴を外部記録管理用にエクスポートする

SMSと電子メールのリマインダーを自動化し、予約の無断キャンセルを最小限に抑える

Setmoreのリミット

高度なレポート作成および分析機能には有料サブスクリプションのアップグレードが必要です

一部のユーザーから、外部カレンダー間の同期や スケジュール設定に 時折 問題 が発生するとレポート作成されています

Setmoreの料金体系

Free

プロプラン: ユーザーあたり月額12ドル

Setmoreの評価とレビュー

G2: 4. 5/5 (265件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (955件以上のレビュー)

実際のユーザーはSetmoreについてどう言っているのでしょうか？

このCapterraのレビューを見てください：

Setmoreには素晴らしい機能があり、予約の受付やスケジュール管理が非常に簡単になりました。プレミアムオプションには、個人事業主や小規模チームにとって非常に役立つ機能が多数あります…無料バージョンでもGoogle カレンダーとの同期機能があればいいのですが。

Setmoreには素晴らしい機能があり、予約の受付やスケジュール管理が非常に簡単になりました。プレミアムオプションには、個人事業主や小規模チームにとって非常に役立つ機能が多数あります…無料バージョンでもGoogle カレンダーとの同期機能があればいいのですが。

6. Doodle（グループミーティングのミーティング調整に最適）

Doodle経由で

Doodleでは、アカウントなしで複数の時間帯を提案し、参加者に最適な選択肢を投票してもらえます。全員が回答したら、最も人気のある選択肢を確定すると、自動的にカレンダー招待が送信されます。また、Google Meet、Outlook、Microsoft Teamsとも連携します。

さらに、このプラットフォームには予約ページという機能が備わっています。チームリーダーやプロジェクトマネージャーが、手動でスケジュールを組むことなくオープンオフィスアワーを設定したい場合に最適です。

Doodleの主な機能

対応期限を設定し、スケジューリングプロセスを加速する

集合的な空き状況パターンを表示し、最適なミーティング時間帯を特定する

人気カレンダーアプリを連携し、リアルタイムの空き状況を自動確認

落書きのリミット

従来の個別予約スケジューリングニーズに対するリミットされた機能

自動化された期限リマインダーなどの高度な機能は有料プランが必要です

落書き価格

Free

プロプラン：1ユーザーあたり月額14.95ドル

チーム: 月額19.95ドル/ユーザー

落書きの評価とレビュー

G2: 4. 4/5 (2060件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (1830件以上のレビュー)

実際のユーザーはDoodleの評価について何と言っているのでしょうか？

G2レビューからの生の声をご紹介します：

Doodleのおかげで、ミーティングに最適な日時を「投票」するのがずっと簡単になりました。 特にカレンダーが異なる大人数のグループで最適なミーティング時間を調整する際、時間とストレスを大幅に削減できました…改善点として、投票に参加せずに結果を確認できるリンクがあると便利だと思います。投票の必要はないものの結果に関心を持つスタッフと共有する必要がある場合があるためです…*

Doodleのおかげで、ミーティングに最適な日時を「投票」するのがずっと簡単になりました。 特にカレンダーが異なる大人数のグループで最適なミーティング時間を調整する際、時間とストレスを大幅に削減できました…改善点として、投票に参加せずに結果を確認できるリンクがあると便利だと思います。投票の必要はないものの結果に関心を持つスタッフと共有する必要がある場合があるためです…*

7. OnceHub（リードの適格性判定ワークフローに最適）

viaOnceHub

OnceHubは、スケジューリングプロセスにチャットボット、フォーム、ルーティングロジックを直接組み込みました。

見込み客が予約ページにアクセスし、いくつかの適格性確認質問に回答すると、自動的に適切な営業担当者に振り分けられます。予約プロセスのどの段階で離脱が発生しているかを追跡し、それに応じて最適化できます。

プラットフォームのダッシュボードでは、見込み客が最初の接触から確定したミーティングに至るまでの進捗状況を明確に把握できます。また、CRMやマーケティングスタックと連携させ、見込み客の行動に基づいてアクションをトリガーすることも可能です。

OnceHubの主な機能

ミーティングのスケジュール設定前に見込み客を事前審査する、複数ステップの予約ファネルを構築する

初期スクリーニングと情報収集を処理するインテリジェントなチャットボットを展開する

事前定義された基準に基づいて、着信する予約を特定のチームメンバーに振り分ける

カスタムブランディングに合わせたカスタム予約ページを開発する

OnceHubのリミット

プラットフォームの複雑さは、シンプルなスケジュール機能が必要なユーザーを圧倒する可能性がある

高度な統合の中には、正しく実装するために技術的な知識が必要な場合があります

ワンスハブ料金体系

Free

料金プラン: 月額12ドル/ユーザー

ルート: 月額23ドル/ユーザー

エンゲージ: ユーザーあたり月額47ドル

ワンスハブの評価とレビュー

G2: 4. 3/5 (50件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (130件以上のレビュー)

実際のユーザーはOnceHubについて何と言っていますか？

G2のレビューによると：

OnceHubは、見込み客や顧客とのスケジュール調整、チャット、エンゲージメントを行う場を必要とし、他のツールと連携して全ユーザーに統一された体験を提供する営業成功チームのために設計されています…機能が異なるセクションにまとめられているため、ユーザーには最初は直感的でないかもしれません。しかし、慣れれば素早く変更を加えることができます。

OnceHubは、見込み客や顧客とのスケジュール調整、チャット、エンゲージメントを行う場を必要とし、他のツールと連携して全ユーザーに統一された体験を提供する営業成功チームのために設計されています…機能が異なるセクションにまとめられているため、ユーザーには最初は直感的でないかもしれません。しかし、慣れれば素早く変更を加えることができます。

8. 時計回り（生産性重視のカレンダー管理に最適）

時計回りに

リモートチームにとって、特にグローバルなカレンダーでミーティングが突然発生する場合、中断されない集中時間を確保することは不可能に感じられることがあります。Clockwiseは、集中時間を自動的に特定・保護しつつ、同期作業を順調に進めることでこの課題を解決します。

AIスケジューラーは、全員の空き時間を考慮してミーティングを調整し、タイムゾーンの違いを反映し、中断されない仕事時間をブロックします。さらにリアルタイムで適応します：ミーティングを移動すると、Clockwiseは1日のスケジュールを再調整し、他のイベントを移動して仕事のフローを維持します。

時計回りの優れた機能

時計回りのリミット

主にGoogle カレンダーとの連携に焦点を当て、他のプラットフォームのユーザーをリミットする

一部の自動化機能は、より手動での制御を好むユーザーにとって干渉的に感じられる可能性があります

時計回りの価格設定

Free

Teams: ユーザーあたり月額7.75ドル

ビジネスプラン: 1ユーザーあたり月額11.50ドル（年額一括課金）

企業: カスタム価格設定

時計回りの評価とレビュー

G2: 4. 7/5 (65件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (50件以上のレビュー)

実際のユーザーはClockwiseについて何と言っていますか？

あるG2レビューに基づく：

Clockwiseは基本的に、自分のスケジュール管理の負担を軽減してくれます。集中時間を保護してくれるので、私はミーティングリンクをプロバイダーするだけで、Clockwiseがスケジュールの重要な部分を保護してくれます…集中時間内のタスクやプロジェクトのスケジュール設定をもっと細かく調整できればいいのですが。 カレンダーにタスクやイベントを追加すると、Clockwiseは集中時間を調整しますが、そのタスクのためにブロックされた時間を集中時間に含めたい場合もあります。

Clockwiseは基本的に、自分のスケジュール管理の負担を軽減してくれます。集中時間を保護してくれるので、私はミーティングリンクをプロバイダーするだけで、Clockwiseがスケジュールの重要な部分を保護してくれます…集中時間内のタスクやプロジェクトのスケジュール設定をもっと細かく調整できればいいのですが。 カレンダーにタスクやイベントを追加すると、Clockwiseは集中時間を調整しますが、そのタスクのためにブロックされた時間を集中時間に含めたい場合もあります。

9. Microsoft Bookings（Microsoft 365 との連携に最適）

Microsoft ブックイング経由

組織でMicrosoft 365を利用している場合、Bookingsは既存のワークフローにシームレスに統合されます。予約は自動的にOutlookに同期され、ミーティング招待にはTeamsリンクが含まれ、顧客データは既存のMicrosoftシステムに連携されます。また、リマインダーや確認電子メール（Teams Premium利用時はSMSも）を自動的に送信します。

Microsoft Bookings の主な機能

組織のビジュアルアイデンティティ基準に合致したブランド化された予約ページをデザインする

仮想面談用の自動Microsoft Teamsミーティングリンクを生成する

Microsoftの統合顧客データベースシステムを通じて顧客情報にアクセスする

Microsoft Bookings のリミット

完全なスケジュール機能を利用するには、有効な Microsoft 365 サブスクリプションが必要です。

サードパーティ統合オプションは制限されています

Microsoft Bookings の価格

月額6ドル（Microsoft 365 Business Basic付き）

Microsoft Bookings の評価とレビュー

G2: 3. 7/5 (30件以上のレビュー)

Capterra: 4. 4/5 (145件以上のレビュー)

実際のユーザーはMicrosoft Bookingsについてどう言っているのでしょうか？

あるユーザーのレビューにはこう書かれています：

Microsoft Bookingsは仕事しますが、使い勝手が悪いです。予約ページを運用するためだけに、Microsoft 365管理コンソールとTeamsの両方に追加のアカウントを作成します。インターフェースは時代遅れで、カスタムはリミットであり、セットアップが技術的に複雑になりがちです。Microsoftのエコシステムに深く依存している場合には問題ありませんが、ユーザーフレンドリーとは言えません。評価は5点満点中5点です。典型的なMicrosoft製品です。エンドユーザーではなくITユーザー向けに設計されています。

Microsoft Bookingsは機能しますが、使い勝手が悪いです。予約ページを運用するためだけに、Microsoft 365管理コンソールとTeamsの両方に追加のユーザーアカウントを作成します。インターフェースは時代遅れで、カスタムはリミットであり、セットアップが技術的に複雑になりがちです。Microsoftのエコシステムに深く依存している場合には問題ありませんが、ユーザーフレンドリーとは言えません。評価は5点満点中5点です。典型的なMicrosoft製品です。エンドユーザーではなくITユーザー向けに設計されています。

10. Zoho Bookings（包括的な顧客管理に最適）

Zoho Bookings経由で

コーチング、コンサルティング、コンテンツ作成などのフリーランス仕事を行う場合、Zoho Bookingsは単一のダッシュボードからすべてのサービスを効率化します。

個別のサービスページを作成し、利用可能ルールを設定し、Google、Outlook、またはZohoカレンダーと同期することで、仕事でのよくあるスケジュールの問題を回避できます。

誰かが時間を予約すると、システムは顧客プロフィールを作成し、履歴を追跡し、より広範なZohoエコシステムと接続します。過去の予約や過去のやり取りのメモを確認でき、請求書の発行も可能です。

Zoho Bookingsの主な機能

クライアントが週次・月次セッションを含む定期的な予約を簡単に予約できるようにする

業界固有の情報を収集するためのカスタムフィールドを設計する

確認電子メールやキャンセル通知電子メールで、各ステップでクライアントに情報を提供し続ける

Zoho Bookingsの制限事項

このプラットフォームは他のZohoアプリケーションと併用することで最適に仕事し、単独での価値にはリミットがあります

カスタムオプションを効果的に実装するには、技術的な知識が必要となる場合があります

Zoho Bookingsの料金体系

基本プラン: ユーザーあたり月額8ドル

プレミアム: 1ユーザーあたり月額12ドル

Zoho Bookingsの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: 4.4/5 (40件以上のレビュー)

実際のユーザーはZoho Bookingsについてどう言っているのでしょうか？

Capterraのレビューではこう述べている：

これはZohoアプリなので、私にとっては便利です…。予約時にZohoミーティングのリンクが自動的に招待状に挿入されないことがあり、混乱を招き手動で追加する仕事がはさまります。また、ユーザーが予約したミーティングを、自分のカレンダーに反映される前に承諾または拒否できればさらに良いです。

これはZohoアプリなので、私にとっては便利です…。予約時にZohoミーティングのリンクが自動的に招待状に挿入されないことがあり、混乱を招き手動で追加する仕事がはさまります。また、ユーザーが予約したミーティングを、自分のカレンダーに反映される前に承諾または拒否できればさらに良いです。

11. Square Appointments（支払い機能統合型予約システムに最適）

Square Appointments経由で

Square Appointmentsは、予約時にデポジットが必要なコンサルタントやフリーランサーにとって優れたツールです。

この予約アプリはSquareの支払いインフラと連携し、予約フロー内でデポジットの徴収、キャンセル料の処理、さらにはギフトカードの販売まで可能にします。さらに基本的なPOS機能も備えており、顧客は予約中に小売アイテムの支払いを行うことができます。

Square Appointmentsの主な機能

ギフトカードを販売し、プロモーションオファーを予約プラットフォーム内で直接管理する

店頭での支払いを受け付け、小売アイテムの基本的な在庫管理を可能にする

自動支払いリマインダーを送信し、キャンセル料を処理する

予約データと支払い情報を組み合わせた詳細な財務レポートを生成する

Square Appointmentsの制限事項

高度なスケジュール管理と カレンダー整理 のためのリミット機能

統合機能はSquareのビジネスツールに限定されます

Square Appointmentsの料金体系

Free

追加料金： 1場所あたり月額49ドル

プレミアム: 1場所あたり月額149ドル

スクエア・アポイントメンツの評価とレビュー

G2: 4. 3/5 (35件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (235件以上のレビュー)

実際のユーザーはSquare Appointmentsについてどう言っているのでしょうか？

あるユーザーのレビューにはこう書かれています：

Square Appointmentsはクライアントとの予約を効率的にスケジュールし管理するのに最適ですが、高度なツールを利用するには上位のサブスクリプションレベルが必要です。

Square Appointmentsはクライアントとの予約を効率的にスケジュールし管理するのに最適ですが、高度なツールを利用するには上位のサブスクリプションレベルが必要です。

