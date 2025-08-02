2025年のAI搭載ビデオ＆オーディオ編集に最適なDescriptの代替ツールトップ11

Descript は、AI による文字起こし、ビデオ編集、画面録画に広く使用されており、多くの作成者にとって頼もしいスタート地点となっています。しかし、コンテンツのニーズが拡大するにつれて、より詳細な編集機能、より優れたナレーション、より柔軟なワークフローを備えたツールが必要になるかもしれません。

このガイドでは、ポッドキャスターや教育者向けに開発されたツールから、映画編集、多言語文字起こし、AI 搭載のコラボレーションプラットフォームまで、Descript のトップ代替ツールをまとめました。

なぜDescriptの代替ツールを選ぶべきか

Descript を使用すると、特にオーディオやビデオのコンテンツを編集し始めたばかりの場合、編集作業がはるかに簡単になります。しかし、作業に慣れてくると、いくつかの問題点が気になり始めるかもしれません。ユーザーがよく遭遇する問題点をいくつかご紹介します。

長いビデオは遅延や混乱が生じやすい

音声品質は、外部ツールでのクリーニングが必要になることがよくあります。

マルチトラック編集はリミットがあり、あまり直感的ではない

コンテンツコラボレーションソフトウェア との統合が弱い

基本プランを超えると価格が高くなります。

ストーリーボードテンプレートは 複雑なビデオプランニングをサポートしていません。

AI ツールは、ノイズの多い音声や技術的な音声のコンテキストの理解に苦労します。

さらに、詳細なコミュニケーション戦略を策定したり、大規模なメディアプロジェクトやビデオ映像を管理したりする場合は、より高度な機能を備えたツールが必要になるかもしれません。

Descriptの代替ツールを一目で確認

詳細に入る前に、当社のリストに掲載されている最高の Descript の代替製品について、主な機能、使用例、価格などを比較してみましょう。

Descriptの代替ツール11選

このツールの欠点を理解したところで、そのギャップを埋めるだけでなく、シームレスなユーザーエクスペリエンスを提供する Descript の代替ツールを探してみましょう。それぞれの優れた機能、制限、価格、ユーザーレビューを詳しく紹介するので、オーディオおよびビデオのニーズに最適なツールを見つけてください。

文字起こしベースの編集に頼っている、ビデオ映像を管理するためのより優れたツールが必要、あるいは単にビデオをより迅速かつ柔軟に編集したい、など、お客様のコンテンツ作成ワークフローに最適なプラットフォームが、当社のリストに必ず見つかります。

1. ClickUp（オーディオおよびビデオ編集のワークフロー管理に最適）

仕事のためのすべてを備えたアプリ、ClickUp は、ビデオやポッドキャストの制作ワークフロー全体の管理に簡単に適応します。編集と文字起こしにのみ焦点を当てている Descript とは異なり、ClickUp は、脚本作成からポストプロダクションまで、すべてのステップのプランニング、割り当て、追跡を支援します。

複数のプロジェクト、厳しい納期、そして多くの変動要素を同時に処理しなければならないチームに特に役立ちます。このプラットフォームは、簡単なビデオを録画し、AI 搭載のミーティングメモ、要約、トランスクリプトを生成し、タスクをシームレスに統合してプロジェクトを円滑に進めることができます。

画面をすばやく録画したい？ClickUp Clips を使えば、ワークスペースから直接画面を録画、共有できます。追加のツールは必要ありません。

録画が完了したら、リンクをコピーしてClickUp ドキュメントまたはタスクに埋め込み、チームに次のステップを案内してください。

ClickUp Clips でビデオを作成し、画面録画を埋め込みましょう。

ClickUp Clips を使用すると、任意のタブ、マイク、画面からビデオを作成し、画面録画を埋め込むことができます。

ClickUp Clips は、透かしのない無料のスクリーンレコーダーで、更新情報、チュートリアル、フィードバックを、延々と入力したりミーティングを開いたりすることなく共有できます。Clip をダウンロードしたり、ワークスペース外でも公開リンクを共有したりできます。

すべてのビデオは、後で使用するためにハブに保存されます。エディターの指導、チュートリアルの録画、企業ビデオの作成など、Clips は Descript の複雑な編集に代わる、よりシンプルな代替手段を提供します。

非同期のミーティングを実施し、フィードバックループを簡素化

毎日のスタンドアップや長時間のビデオ通話をスキップしましょう。ClickUp チャットを使用して、コンテキストに沿ってコラボレーションしたり、コメントを投稿したり、チームメイトにタグを付けたりすることができます。SyncUpsを使用すると、ClickUp を離れることなく、チームとのリアルタイムのビデオ通話や音声通話に参加することができます。画面を共有したり、タスクを接続したり、メモを取ったり、セッションを録画して、参加できなかった人たちに共有することができます。迅速な制作のハドル、レビュー、その場での編集に最適です。

ClickUp Brain でクリップを自動的に文字起こし

ClickUp は、オーディオやビデオの音声からテキストを自動的に生成する AI 文字起こしツールも提供しています。ご利用を開始するには、ワークスペースからClickUp Brain を起動してください。作成したすべてのクリップが自動的に文字起こしされます。

ClickUp Brain を使用して、クリップを自動的に文字起こしし、即座に洞察を得ることができます。

クリップや文字起こしから質問することもでき、ClickUp Brain が即座に正確な情報と洞察を生成します。さらに、組み込みの AI が、ビデオ編集やコンテンツ作成プロセスの改善点を提案します。

💡 プロのヒント：ClickUp Brain Maxの「Talk to Text」機能を使用すると、話した内容を完全にフォーマットされたドキュメントやタスクに変換することができます。マイクアイコンをクリックして、自然に話すと、ClickUp が文章を作成します。

ClickUp AI Notetaker でライブミーティングの要約を生成

Descript や他のAI 文字起こしツールでは、録音ファイルをアップロードまたはインポートして文字起こしを取得し、手動で編集する必要がありますが、ClickUp ではすべてがリアルタイムで処理されます。ClickUp AI Notetakerは、Zoom または Google Meet の通話に参加し、議論を処理して、アクションアイテム、決定事項、フォローアップを含む要約を自動的に生成します。

ClickUp AI Notetaker を使用して、ミーティングの要約やアクションアイテムを自動かつリアルタイムで生成

手作業によるメモの記入を減らし、チームが電話中にメモを取ろうと慌てることなく、集中力を維持できるように設計されています。議論の内容を記録し、わかりやすい要約を作成して、関連するタスクや ClickUp ドキュメントに直接リンクすることができます。

チームが毎週ミーティングでスクリプトや概要のプランを立てている場合は、ClickUp でその作業をライブで処理しましょう。後で Descript で作業を行う必要はありません。割り当て可能なアクションアイテムを含む要約が即座に作成されるため、コンテンツチームは編集や整理作業を行うことなく、会話をタスクに変換することができます。

📮ClickUp Insight：アンケート回答者の 50% が、金曜日を最も生産性の高い日だと回答しています。これは、現代の仕事に特有の現象である可能性があります。金曜日はミーティングが少ない傾向があり、週の業務で蓄積されたコンテキストと相まって、中断が少なく、集中して深い仕事ができる時間が増えるためと考えられます。 金曜日と同じ生産性を 1 週間維持したいとお考えですか？仕事に必要なすべてを備えたアプリ、ClickUp で非同期コミュニケーションを実践しましょう。ClickUp Clips で画面を録画し、ClickUp Brain で瞬時に文字起こしを行うほか、ClickUp の AI ノートテイカーにミーティングの要点を要約してもらうこともできます。

ClickUp の主な機能

ClickUp の制限事項

初心者の方は、その豊富な機能に最初は少し圧倒されるかもしれません。

ClickUp の価格

ClickUp の評価とレビュー

G2: 4.7/5 (9,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

ClickUp について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューでは次のように評価されています：

ClickUp は、タスク、チームワーク、クリエイティブなカオスを管理するために、私たちの代理店で毎日使用しているツールです。モダンで、すっきりとしていて、直感的で、非常にカスタマイズ性が高く、自分の頭の中にある考えを正確に反映させることができます。UX はよく考えられており、本当に楽しく作業することができます。また、すべてを簡単に接続し、ワークフローを効率化し、効率的にコラボレーションできる点も評価しています。ホワイトボード、クリップ、リマインダー、メモ帳などの機能により、すべてを 1 か所にまとめることができます。ツールや考えが散らばったり、混乱したりすることはもうありません。すっきりとしていて効率的、そして実際に使うのが楽しいツールです。

ClickUp は、タスク、チームワーク、クリエイティブなカオスを管理するために、私たちの代理店では毎日使用しているツールです。モダンで、すっきりとしていて、直感的で、非常にカスタマイズ性が高く、自分の頭の中の仕事のやり方にぴったり合わせて調整することができます。UX はよく考えられており、本当に楽しく仕事ができます。また、すべてを簡単に接続し、ワークフローを効率化し、効率的にコラボレーションできる点も評価しています。ホワイトボード、クリップ、リマインダー、メモ帳などの機能により、すべてを 1 か所にまとめることができます。ツールや考えが散らばったり、混乱したりすることはもうありません。すっきりとしていて効率的、そして実際に使うのが楽しいツールです。

2. Otter.ai（AIエージェントによるミーティングの録音と文字起こしに最適）

viaOtter AI

Otter AI は、ミーティングやビデオをリアルタイムで文字起こし、さまざまなコンテンツフォーマットで共有・再利用可能な、明確で構造化された要約に変換することで、この課題の解決をお手伝いします。

タイムラインの編集に重点を置き、手作業による仕上げが必要な Descript とは異なり、Otter は音声コンテンツのキャプチャと整理を効率化します。これにより、余分な編集ステップを省き、スクリプトの作成、レビュー、再利用に集中することができます。

Otter の AI アシスタントは、Zoom、Google Meet、または Microsoft Teams を通じて仮想ミーティングに自動的に参加し、会話全体をライブで文字起こし、各話者を識別し、共有スライドを同期し、発言された重要なアクションアイテムをハイライトします。すべては検索可能、タイムスタンプ付き、共有可能なので、録音全体を再生することなく、数日または数週間後に会話を再確認することができます。

また、自動要約、キーワード、チームメイトにハイライトやコメントを割り当てる機能も利用でき、通話でのコラボレーションや関係者に決定内容を共有することがより簡単になります。Otter の Chrome 拡張機能とカレンダー同期により、ミーティングを見逃すことはもうありません。また、モバイルアクセスにより、外出先でも録音やトランスクリプトの確認が可能です。

AI 機能： Otter は AI を使用して、手動入力なしでリアルタイムのトランスクリプトを生成し、ミーティングを要約し、話者を識別し、重要な瞬間を強調表示します。これにより、メモの作成から共有に至るまでのミーティング後のワークフローが効率化されます。

Otter.ai の最高の機能

事前に録音したオーディオファイルやビデオファイルをインポートして文字起こし

Zoom、Google Meet、Microsoft Teams のビデオ録画を再生

Otter のセールスエージェントを使用して、販売の洞察や顧客からの電話のメモを Salesforce に直接同期

Android または iOS でウィジェットにアクセスし、Siri ショートカットを使用してすばやく操作

重要な引用を強調表示し、要約を作成し、リアルタイムでコメントを割り当てることができます。

Otter Assistant を使用して、カレンダーから自動的にミーティングに参加

Otter.ai の制限事項

Otter AI の無料プランでは、1 か月あたり 300 分の文字起こし、1 回の会話あたり 30 分までというリミットがあります。

エンタープライズプランでも、月間 6,000 分、録音セッションは 4 時間までという制限があります。

Otter.ai の価格

基本： 無料

Pro： 16.99 ドル/ユーザー/月

Business： ユーザーあたり月額 30 ドル

企業：カスタム価格

Otter.ai の評価とレビュー

G2: 4.3/5 (300件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (90件以上のレビュー)

Otter.ai について、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

G2のレビューには次のように記載されています：

要約、その編集機能、そしてサイドバーを使用して、詳細の要約に基づいてフォローアップの電子メール作成テンプレートを作成できる点が気に入っています。これにより、非常に多くの時間を節約できます。すべてのメモをウェブサイト上で検索でき、簡単に検索できる点も気に入っています。週の初めに Otter をミーティングに参加させるスケジュールを簡単に設定できます。チームとメモを簡単に共有できます。

要約、その編集方法、そしてサイドバーを使用して詳細の要約に基づいてフォローアップの電子メール作成テンプレートを作成できる点が気に入っています。これにより、非常に多くの時間を節約できます。すべてのメモをウェブサイト上で検索でき、簡単に検索できる点も気に入っています。週の初めに Otter をミーティングに参加させるスケジュール設定も簡単です。チームとメモを簡単に共有できます。

3. Murf AI（広告やビデオコンテンツにナレーションを追加するのに最適）

Murf AI経由

ビデオコンテンツを印象付けるには、クリアで高品質のオーディオが不可欠です。ナレーションの質が悪いと、視聴者の注意が散漫になったり、メッセージが薄まってしまいます。手動で録音すると、時間がかかり、バックグラウンドノイズや音調のばらつきなどのリスクも伴います。

Murf AI は、テキストから高品質の AI 音声ナレーションを生成する Descript の代替ツールです。さまざまな声、声の調子、言語から、視聴者に合ったものを選択できるため、手動で録音することなく、オーディオの品質を簡単に維持することができます。

クリップを完成させる前に、さまざまな声を使ってスクリプトをプレビューすることもできるので、クリエイティブチームが声のトーンをテストするのに役立ちます。スタジオインターフェースでは、音楽の追加、スクリプトの編集、ナレーションと映像の同期を 1 か所で簡単に行うことができます。

AI 機能： Murf は、ディープラーニングによる音声合成技術を用いて、文章コンテンツを、ピッチ、スピード、強調、声の調子などをコントロールしながら、リアルな音声に変換します。

Murf AI の最高の機能

AI 搭載のナレーション文字を使用して、テキストを瞬時に音声に変換

ピッチ、ポーズ、強調、スピードを正確に調整してオーディオを編集

さまざまなアクセント、声の調子、言語から 120 以上の音声から、あらゆるタイプのコンテンツに最適な音声をお選びいただけます。

組み込みの脚本編集ツールを使用して、プラットフォーム内で直接ナレーションを洗練させることができます。

高品質のオーディオクリップをエクスポートして、ビデオエディターと統合し、簡単に同期できます。

リアルタイムでナレーションをプレビューし、スクリプトの途中で声を切り替えて、よりダイナミックな表現を実現します。

追加のツールなしで、ナレーションを豊かにするために背景音楽やサウンドエフェクトを追加できます。

Murf AI の制限事項

これはテキストベースのビデオエディターではないため、ビデオクリップを直接カットしたり、順番を変更したりすることはできません。

このツールは、実際の音声録音から音声のクリーニングや改善を行うことはできません。

Murf AI の価格

作成者： 月額 29 ドル

成長: $99/月

Business： 月額 299 ドル

企業：カスタム価格

Murf AI の評価とレビュー

G2: 4.7/5 (1,300件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

Murf AI について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューでは次のように評価されています：

Murf studio は使いやすいです。私たちは歯科医院で、現在、退屈な保留音を、患者さんに当院のサービスについて知らせる音楽付きのマーケティング用メッセージに変えるために使用しています。次のプロジェクトでは、患者教育用ビデオやマーケティング用ビデオをウェブサイトに掲載するために使用したいと思っています。

*Murf studio は使いやすいです。私たちは歯科医院で、現在、退屈な保留音を、患者さんに当院のサービスについて知らせる音楽付きのマーケティング用メッセージに変えるために使用しています。次のプロジェクトは、患者教育用ビデオやマーケティング用ビデオをウェブサイトに掲載するために使用することです。

🧠 面白い事実：初期のエディターは、フィルムストリップを手作業でつなぎ合わせていました。ビデオやデジタルシステムが登場する以前は、エディターははさみ、テープ、接着剤を使ってセルロイドの断片をつなぎ合わせ、カットの位置を確認するために酒棚の照明を参考にする場合もしばしばありました。

4. VEED. IO（ビデオ編集プロセスをブランドガイドラインに整合させるのに最適）

一貫したブランディングを行っている企業は、注目される可能性が 3.5 倍高くなります。これはビデオにも当てはまります。VEED.IO を使用すると、ブラウザ上でビデオのトリミング、字幕の追加、ブランド付けを行うことができ、その一貫性を維持することができます。

ブランドキットの適用、ロゴの追加、テキストのオーバーレイ、オーディオグラムの作成をすべて 1 か所で行うことができます。Descript は文字起こしの多いワークフローやポッドキャストに最適ですが、VEED.IO はテンポの速いビジュアルストーリーテリングや、迅速な対応が求められるブランドコンテンツに最適です。

VEED は、洗練さを犠牲にすることなくスピードを必要とするマーケティング担当者やコンテンツチームのために設計されています。このプラットフォームには、バッチ編集、サイズ変更、プラットフォーム固有のエクスポートなどのツールが含まれており、ソーシャルビデオのパイプラインの高速化に役立ちます。

AI 機能： VEED は AI を使用して、字幕の自動生成、フィラーワードの検出、オーディオのクリーンアップ、さらにはハイライト部分や無音部分を識別してコンテンツを自動トリミングします。

VEED.IO の最高の機能

Android、デスクトップ、iOS などのあらゆるデバイスからオンラインでビデオを編集し、外出先でもアクセス可能

オールインワンプラットフォームを使用して、ビデオのトリミング、字幕の追加、ブランド化、エクスポートを行う

初心者でも簡単に編集できる、ユーザーフレンドリーなインターフェースをナビゲートしてください。

不要な言葉や不自然な間を削除して、オーディオをクリーンアップします。

組み込みの文字起こしツールで字幕を自動的に生成します。

VEED.IO の制限事項

大きなビデオファイルは、ブラウザでバグや遅延を引き起こすことがあります。

オーディオ編集ツールは基本機能しか備わっておらず、柔軟性に欠けます。

VEED. IOの料金プラン

Free

Lite： ビデオエディター 1 つあたり月額 24 ドル

Pro： ビデオエディター 1 つあたり月額 55 ドル

企業：カスタム価格

VEED. IO の評価とレビュー

G2: 4.6/5 (1,300件以上のレビュー)

Capterra: 3.3/5 (50件以上のレビュー)

VEED.IO について、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

G2のレビューアーがコメントしています：

VEED を使用すると、オールインワンのオンラインビデオ作成および編集機能により、コンテンツを迅速、簡単、かつプロフェッショナルに作成できます。使いやすさにより編集時間が短縮され、そのツールを使用すると、個人的なタッチを簡単に実装できます。カスタマーサポートは迅速に回答し、サポートしてくれます。あらゆるプラットフォームにビデオを統合するのに役立つ優れた機能が、継続的に更新、追加されています。

VEED を使用すると、オールインワンのオンラインビデオ作成および編集機能により、コンテンツを迅速、簡単、かつプロフェッショナルに作成できます。使いやすさにより編集時間が短縮され、そのツールにより、個人的なタッチを簡単に実装できます。カスタマーサポートは迅速に回答し、サポートしてくれます。あらゆるプラットフォームにビデオを統合するのに役立つ優れた機能が、継続的に更新、追加されています。

5. Maestra（ビデオのリアルタイム翻訳および文字起こしに最適）

viaMaestra

Descript の主な制限の 1 つは、多言語コンテンツの処理です。文字起こしやテキストベースの編集には優れていますが、翻訳や吹き替えのための組み込みツールは備わっていません。Maestra はそのギャップを埋めるツールで、オーディオやビデオをアップロードすると、125 以上の言語で文字起こし、字幕、AI によるナレーションを瞬時に作成できます。

テキストインターフェースで字幕を編集したり、一貫性を保つために音声を複製したり、ライブキャプション、リアルタイム文字起こし、オーバーダビングなどの機能を利用したりできます。ウェビナーやバーチャルイベントに最適です。

Maestra は、グローバルな視聴者を抱えるクリエイターやビジネスに特に役立ちます。音声のクローン作成とリアルタイムのキャプション作成をサポートしているため、複数の編集ツールに頼ることなく、包括的でアクセスしやすいコンテンツを簡単に作成できます。

AI 機能： Maestra は AI を使用して、自動文字起こし、多言語翻訳、ニューラル音声クローンを作成します。これにより、ユーザーはコンテンツの吹き替えバージョンを数秒で作成することができます。

Maestra の主な機能

オーディオおよびビデオファイルを自動的に文字起こしして、手作業を省略

メディアの編集中に、複数の言語でトランスクリプトを生成

トランскриプトから不要な言葉や不自然な間を直接削除できます。

自分の声を複製し、音声認識機能を使用して、言語間で声の調子を統一しましょう。

高度な編集コントロールで、タイミング、テキスト、オーディオを調整

AI 生成のナレーションを複数の言語で追加して、グローバルなリーチを拡大

ライブイベント、ウェビナー、バーチャルトレーニングにリアルタイムキャプションを使用

Maestra の制限事項

タイムラインベースの編集機能がないため、ビジュアルコンテンツの微調整が難しい

大きなビデオファイルの処理では、自動翻訳の速度が低下します。

Maestraの料金プラン

従量課金制: $12/月

Lite: $29/月

基本プラン: $49/月

プレミアム: $99/月

企業：カスタム価格

Maestra の評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

Maestra について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューアーは次のように述べています：

さまざまな言語のキャプションを、迅速かつ簡単にアップロードして文字起こしできる点が、このツールの一番の魅力です。また、文字起こししたテキストファイルをすぐにダウンロードできる点も気に入っています。

さまざまな言語のキャプションを、迅速かつ簡単にアップロードして文字起こしできる点が、このツールの一番の魅力です。また、文字起こししたテキストファイルをすぐにダウンロードできる点も気に入っています。

6. Camtasia（タイムラインベースのビデオ編集に最適）

Camtasia経由で

Descript のトランスクリプト優先のエディターが制限を感じ、より視覚的なコントロールを望むなら、Camtasia が確実な代替ツールです。クラシックなタイムラインインターフェースを備え、スクリーンキャプチャの微調整、ビジュアルのレイヤー化、正確な注釈の追加を簡単に行うことができます。

Camtasia の際立った特徴は、組み込みの e ラーニングツールキットです。クイズの埋め込み、インタラクティブなホットスポットの追加、SCORM パッケージのエクスポート、注意を引くためのコールアウトのアニメーション化などを行うことができます。また、企業のトレーニングや新入社員研修用のビデオソフトウェアとしても最適です。

Camtasia のドラッグアンドドロップ環境と既製のテンプレートにより、制作時間を大幅に短縮できます。社内または社外向けのトレーニングコンテンツを作成する教育デザイナー、教育者、人事チームに最適な選択肢です。

AI 機能： Camtasia にはネイティブの生成型 AI ツールは搭載されていませんが、AI ベースのノイズリダクションと音声レベル調整によるオーディオのクリーンアップをサポートしています。サードパーティの AI スクリプトやキャプションツールと統合可能です。

Camtasia の最高の機能

画面、ウェブカメラ、オーディオの録画を、出力を完全にコントロールして組み合わせることができます。

内蔵のスクリーン、マイク、カメラキャプチャを使用して、すべてを同期して録音

テンプレート、ドラッグ＆ドロップによるアセットの移動、アニメーション機能でプロジェクトを加速

共有アクセス、コメント、レビュー機能を備えたウェブアプリで共同作業

ノイズ除去、音量調整、トラックの分離など、エンジニアの助けを借りずにオーディオを洗練させることができます。

eラーニング体験向けにクイズやインタラクティブな要素を作成しましょう。

Moodle や Canvas などの LMS プラットフォームで使用するための SCORM 準拠のパッケージをエクスポート

Camtasia の制限

クラウドベースのエディターに比べ、リアルタイム編集やチームによるフィードバックの連携がスムーズではありません。

ご利用を開始するには、ローカルアプリをインストールする必要があります。

Camtasiaの料金プラン

個人

Camtasia Essentials: $179.88/年

Camtasia Create: $249/年

Camtasia Pro: $599/年

Teams & Business

Business： 198.00 ドル/年

企業： カスタム価格

教育

教育者向け: $162.36/年

学生向け: $41.08/年

Camtasia の評価とレビュー

G2: 4.6/5 (1,500件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (440件以上のレビュー)

Camtasia について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューには次のように記載されています：

他のビデオ編集ソフトウェアよりも直感的に使用できます。高度なテクニックを簡単に使いこなし、わずか数クリックでビデオを本当に磨き上げることができます。最近、ビデオシリーズを制作しましたが、Camtasia のおかげで非常に短い時間で完成させることができました。

他のビデオ編集ソフトウェアよりも直感的に使用できます。高度なテクニックを簡単に使用して、わずか数回のクリックでビデオを本当に磨き上げることができます。最近、ビデオシリーズを制作しましたが、Camtasia のおかげで非常に短い時間で完成させることができました。

7. Riverside.fm（高解像度ビデオおよびポッドキャストの編集に最適）

Riverside.fm は、ビデオの録画品質と信頼性において Descript を上回っています。参加者を 4K および非圧縮 WAV 形式でローカルに録画し、スタジオ品質の結果を実現します。インターネット接続が不安定でも、最終的な出力には影響はありません。

ファイルはリアルタイムでクラウドにアップロードされるため、データ損失のリスクを最小限に抑えることができます。そのため、クリーンで高解像度のソースファイルが必要なポッドキャスト、リモートインタビュー、ビデオ通話の編集に最適です。

Descript はテキストベースの編集に優れていますが、Riverside.fm は、シンプルなポッドキャスト編集機能を備えた放送品質の録音に重点を置く作成者向けに設計されています。トランスクリプトの生成、オーディオのクリーンアップ、Magic Clips を使用して、短いコンテンツと長いコンテンツの両方を作成することができます。

Riverside.fm には、プロデューサーモードとリアルタイムのゲストモニタリング機能も搭載されており、リモートポッドキャストチームやブランドコンテンツスタジオに人気があります。チームがリモートでも、スタジオでの体験をシミュレートできるように設計されています。

AI 機能： Riverside は AI を使用して、録音から Magic Clips を自動生成し、バックグラウンドノイズを除去して音声をクリアにし、話者検出機能で音声をテキストに書き起こします。

Riverside.fm の最高の機能

4K ビデオと非圧縮オーディオをローカルに録音して、スタジオ品質の出力を作成

セッション中のデータ損失を防ぐため、録音内容をリアルタイムでクラウドにアップロード

参加者ごとに個別のオーディオトラックとビデオトラックをキャプチャして、編集を簡略化

Magic Clips を使用して、長い録音から共有可能な短いハイライトを自動生成

内蔵の AI 文字起こし機能で、録音を瞬時に文字起こし

プロデューサーツールとリモートコントロールで、ゲストをリアルタイムで招待、管理

進行中のアップロード機能を使用して、通話中の切断に備えてファイルを保護しましょう。

Riverside.fm の制限事項

タイムラインベースのマルチトラック編集機能がないため、複雑なオーディオやビデオのアレンジが難しい

ローカルトラックが正しくアップロードできない場合、同期の問題が発生する可能性があります。

Riverside. fm の料金プラン

Free

プロプラン: $29/月

ライブ: $39/月

Business：カスタム価格

Riverside.fm の評価とレビュー

G2: 4.8/5 (1,100件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

Riverside.fm について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューでは次のように評価されています：

Riverside が提供する機能は、当社のポッドキャストに、エレガントなビデオコンテンツでブランドを向上させるための多くの新しい機会をもたらしました。Riverside の AI 機能によって、当社のチームが「魔法のような」オーディオ編集、簡単なビデオクリップの生成、そしてチームのワークフローをより効率的にする新機能の継続的なリリースなど、どれだけの時間を節約できているかに、私は常に驚かされています。

Riverside が提供する機能は、当社のポッドキャストに、エレガントなビデオコンテンツでブランドを向上させるための多くの新しい機会をもたらしてくれました。Riverside の AI 機能によって、当社のチームが「魔法のような」オーディオ編集、簡単なビデオクリップの作成、そしてチームのワークフローをより効率的にする新機能の継続的なリリースなど、どれだけの時間を節約できているかに、私は常に驚かされています。

8. Trint（多言語のトランスクリプトの生成と編集に最適）

viaTrint

Trint は、Descript よりも高速で正確な文字起こしと、より強力な多言語サポートを提供しています。40 以上の言語の文字起こし、50 以上の言語の翻訳が可能で、グローバルチームやジャーナリストに最適です。

また、チームメイトとトランスクリプトを編集したり、話者にタグを付けたり、引用を強調表示したり、要約を生成したりできるコラボレーション機能も組み込まれています。最小限の編集で、検索可能で共有可能なトランスクリプトが必要な場合は、Trint が Descript の代わりに、的を絞った効率的な代替ツールとなります。

Trint のウェブベースのエディターは、オーディオとテキストをリンクするため、すべての単語がタイムスタンプにリンクされます。また、トランスクリプトをストーリーボード、スクリプト、キャプションファイルに変換することもできるので、インタビューを記事やビデオに再利用する場合にチームで活用できます。

AI 機能： Trint は、リアルタイムの文字起こし、多言語翻訳、自動要約に AI を使用しており、ユーザーは生の録音から最終的な資産まで迅速に作業を進めることができます。

Trint の主な機能

ブランド名や業界固有の用語にカスタム語彙を追加して、精度を向上させましょう。

トランスクリプト内の任意の単語をクリックすると、オーディオまたはビデオのその瞬間にジャンプします。

タイムスタンプ付きのコメントやメモを残して、レビューや承認の効率化を

トランスクリプトのセグメントを再配置して、脚本、記事、またはナレーションを作成しましょう。

トランスクリプトを複数のフォーマットでエクスポートしたり、インタラクティブで検索可能なウェブページとして公開したりできます。

トランスクリプトから直接、自動ストーリー下書きやソーシャルメディア用のキャプションを生成できます。

インタビューを50以上の言語に翻訳し、国際的な視聴者にリーチしましょう。

Trint の制限

完全なプロ仕様のビデオ編集機能がないため、映像やオーディオトラックを調整するには別のツールが必要になります。

ノイズ除去や不要な単語の削除などの高度なオーディオツールは含まれていません。

Trintの料金プラン

無料試用版あり

スターター： 月額 80 ドル/席

アドバンス： 1 席あたり月額 100 ドル

企業：カスタム価格

Trint の評価とレビュー

G2: 4.4/5 (60件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

Trint について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューでは次のように評価されています：

文字起こしのプロセスは非常に堅牢です。カスタマーサポートも素晴らしく、顧客インタビューを含むすべてのプロジェクトで Trint を使用しています。制作用のビデオのマーキングは、これ以上ないほど簡単です！

文字起こしのプロセスは非常に堅牢です。カスタマーサポートも素晴らしく、顧客インタビューを含むすべてのプロジェクトで Trint を使用しています。制作用のビデオのマークアップは、これ以上ないほど簡単です！

9. DaVinci Resolve（VFX およびアニメーションビデオの編集に最適）

DaVinci Resolve経由で

アニメーション映画、VFX を多用したプロジェクト、またはトークヘッドビデオよりも複雑なコンテンツを作成する場合は、Descript では不十分でしょう。このツールは、迅速な編集やポッドキャスト用に設計されており、深いビジュアルストーリーテリングや、正確で多層的なコントロールには向いていません。

一方、DaVinci Resolve は、プロのエディターやスタジオが、ビデオ編集、カラーグレーディング、モーショングラフィックス、オーディオミキシングを 1 つの強力なプラットフォームで組み合わせるために使用しています。Descript のトランスクリプトファーストのアプローチとは異なり、

Resolve は、フレームレベルまでのクリエイティブなコントロールを可能にします。高度なコンポジションツールを使用すると、タイムライン上でブランドイメージに合わせたビジュアルをデザインすることもできます。

Resolve は、マルチユーザーワークフローとスタジオレベルのポストプロダクションパイプラインをサポートしているため、映画、コマーシャル、ドキュメンタリーレベルの制作に携わるチームに最適です。

AI 機能： DaVinci Resolve は、AI を使用してスマートなマスキング、顔認識、音声分離、自動シーンカット、バックグラウンドノイズの低減を行い、大規模なクリエイティブの精度を高めます。

DaVinci Resolve の主な機能

詳細なタイムラインベースのインターフェースを使用してビデオを編集し、完全にコントロール

HDR、RAW、ログフォーマットに対応した業界トップクラスのツールで、映像の色調を調整

組み込みのFusionビジュアルエフェクトツールを使用して、VFXとモーショングラフィックスを追加しましょう。

プロ仕様のオーディオポストプロダクションスイート Fairlight で、オーディオのミキシングとマスタリング

リアルタイムのコラボレーションワークフローで、マルチユーザープロジェクトを管理

顔追跡やスマートフィルターを使用して、被写体を強調したり、スタイリッシュな効果を作成したりできます。

モーショングラフィックス、LUT、3Dコンポジション向けの豊富なプラグインエコシステムにアクセスできます。

DaVinci Resolve の制限事項

プロの編集ツールを初めて使用するユーザーには、習得に時間がかかる

高性能なシステムが必要です。古いマシンでは動作が遅くなったり、クラッシュする可能性があります。

DaVinci Resolveの価格プラン

DaVinci Resolve の評価とレビュー

G2: 4.7/5 (200件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (250件以上のレビュー)

DaVinci Resolve について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューには次のように記載されています：

Davinci Resolve は、圧倒的なインターフェースを備えながら、数多くの機能を備えています。すぐに使い始めることができ、それ以来、その機能をさらに活用しています。ビデオの編集や、より複雑なビデオ編集プロセスにもよく使用しています。多くのビデオおよびオーディオフォーマットをサポートしており、他のユーザーがカスタム作成したさまざまなプレゼンテーションを自分のビデオに統合できるのが楽しいです。このコミュニティサポートは、アプリケーション内のあらゆる操作方法を学ぶ上で非常に役立っています。

Davinci Resolve は、圧倒的なインターフェースを備えながら、数多くの機能を備えています。すぐに使い始めることができ、それ以来、その機能をさらに活用しています。ビデオの編集や、より複雑なビデオ編集プロセスにもよく使用しています。多くのビデオおよびオーディオフォーマットをサポートしており、他のユーザーがカスタム作成したさまざまなプレゼンテーションを自分のビデオに統合できるのも楽しいです。このコミュニティサポートは、アプリケーション内のあらゆる操作方法を学ぶ上で非常に役立っています。

🧠 面白い事実：ジェームズ・キャメロン監督の映画『アビス』では、完全に CGI による水効果が導入されました。ILM は 6 か月かけてデジタル水生生物を作成し、当時のリアリズムの限界を押し広げたのです。

10. Reduct（インタビューベースのビデオの編集に最適）

viaReduct

Reduct は、インタビュー、ユーザーリサーチ、または長時間の録音を取り扱う作成者やチーム向けに、Descript が提供する機能以上の、トランスクリプトベースの編集機能を提供します。

高精度な文字起こし、強力なテキストベースのビデオエディター、コラボレーションツールを 1 つのウェブベースのプラットフォームに統合しています。タイムラインをスクロールして検索する代わりに、テキストのようにビデオを編集し、単語を強調表示または削除すると、ツールがそれに合わせて映像をトリミングします。

Reduct は、UX リサーチャー、ドキュメンタリープロデューサー、または密度の高いインタビューを扱う教育者にとって特に有用です。録音から検索し、トランスクリプトの行をドラッグしてリールを組み立てる機能により、何時間ものコンテンツをわかりやすいクリップに変換することができます。

AI 機能： Reduct は AI を使用して、文字起こし、フィラーワードの検出、ファジーロジックを使用した文脈に応じた検索、および文字起こしの編集とビデオの自動同期を行います。

Reduct の主な機能

AI を使用して録音を瞬時に文字起こし、より正確な文字起こしが必要な場合は、人間による文字起こしにアップグレード

ファジー検索を使用して、何時間もの映像の中からキーワードをすばやく見つけることができます。

トランスクリプトのテキストを強調表示または取り消し線で編集して、セグメントをトリミングまたは削除してビデオを編集

コンテンツを整理、分析するために、リアルタイムでタグ付けやハイライト付けを行う

トランスクリプトの行をビデオシーケンスにドラッグして、ストーリー主導のリールを組み立てましょう。

ブランドイントロ/アウトロ付きのリールをエクスポートし、共有可能なビデオ要約を生成

テーマ、キーワード、または感情で、大規模なリサーチライブラリから検索できます。

制限を削減

ビジュアルのカスタマイズは基本機能で、出力用のブランディングやスタイリングのオプションは少ないです。

エクスポートの品質は元の解像度によって異なり、内蔵のエンハンスメントツールは搭載されていません。

価格を削減

個人： 15 ドル/月（エディター 1 人あたり）

プロフェッショナル： エディター 1 人あたり月額 50 ドル

企業：カスタム価格

評価やレビューを減らす

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

Reduct について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューアーがコメントしています：

Reduct の最も素晴らしい点は、間違いなく、ビデオコンテンツをテキストのように閲覧できるキャパシティです。何時間もかけてフィルムを整理する必要はもうありません！キーワードやフレーズを入力するだけで、Reduct がその部分だけを記録から瞬時に検索します。

Reduct の最も素晴らしい点は、間違いなく、ビデオコンテンツをテキストのように閲覧できるキャパシティです。何時間もかけてフィルムを整理する必要はもうありません！キーワードやフレーズを入力するだけで、Reduct がその部分だけすぐに再生します。

11. Rev（高度な技術的なミーティングのトランスクリプションに最適）

viaRev

AI ツールに依存する Descript とは異なり、Rev.com は、高い精度を実現するために、人間による編集のトランスクリプトとキャプションを優先しています。これは、法務チーム、研究者、メディアの専門家にとって理想的なツールです。また、より迅速でコスト効率の高い納品を実現する自動化オプションも提供しています。

Zoom では、複数の言語の字幕、焼き付けキャプション、ライブキャプションを注文することができます。Rev は、創造的な柔軟性よりも正確さが重視される、インタビュー、法廷記録、グローバルなトレーニング資料を制作するチームにとって、信頼性の高い代替ツールです。

Rev のユーザーインターフェースはシンプルで、トランスクリプトの編集と注文がすべて 1 か所でできます。また、Zoom、Dropbox、YouTube ツールとの統合もサポートしており、配信を効率化できます。

AI 機能： Rev の自動文字起こしエンジンは、音声認識を使用して音声をテキストに迅速に変換し、人間のエディターが最終的なレビューとコンプライアンスレベルの正確性を確認します。

Rev の主な機能

ビデオを複数の言語に翻訳して字幕を付け、世界中に配信

ビデオに直接キャプションを焼き付けて、ソーシャルプラットフォームで簡単に共有

Zoom ミーティング、ウェビナー、バーチャルイベントでライブキャプションにアクセス

Zoom、YouTube、Dropbox などのツールと統合して、シームレスなワークフローを実現

ブラウザベースのすっきりとしたインターフェースで、トランスクリプトをオンラインで編集

高いセキュリティとコンプライアンスを維持し、法務や企業での使用に適しています。

納期に応じて、自動レビューと人間によるレビューから選択可能

マルチ参加者による録音にタイムスタンプ付きスピーカーラベルをリクエスト

Rev の制限

Revの価格設定

基本： 14.99 ドル/ユーザー/月

Pro： 月額 34.99 ドル/ユーザー

企業：カスタム価格

評価とレビュー

G2: 4.7/5 (420件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (40件以上のレビュー)

Rev について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューでは次のように評価されています：

Rev 録音アプリを使って、リアルタイムで考えを簡単に記録できるのがとても気に入っています。特に、執筆プロジェクトのブレインストーミングをしているときに役立ちます。小説シリーズ、コースコンテンツ、信仰に基づく祈りの言葉など、Rev を使えば、つかの間の創造的なアイデアを確実に記録しておき、後で洗練されたコンテンツに仕上げることができます。このアプリは直感的に操作でき、音声もクリアで、すべてが整理されています。

Rev 録音アプリを使って、リアルタイムで考えを簡単に記録できるのがとても気に入っています。特に、執筆プロジェクトのブレインストーミングをしているときに便利です。小説シリーズ、コースコンテンツ、信仰に基づく祈りの言葉など、Rev を使えば、つかの間の創造的なアイデアを確実に記録しておき、後で洗練されたコンテンツに仕上げることができます。このアプリは直感的に操作でき、音声もクリアで、すべてが整理されています。

ClickUp で、強力なビデオコンテンツのワークフローを作成、編集、管理

Descript は、簡単な文字起こしや基本的な編集には適していますが、プロジェクトが大きくなるにつれてその限界が顕著になってきます。Murf や Otter.ai などのツールは、より柔軟な音声ナレーションや文字起こし機能を提供しています。DaVinci Resolve や Camtasia は高度な編集機能を備え、Riverside.fm や Trint は高品質のソースファイルや多言語コンテンツの取り扱いに役立ちます。

包括的なソリューションをお探しなら、ClickUp を選択してすべてを統合しましょう。プラン、スクリプト、録画、レビュー、フィードバックの管理をすべて 1 か所で実行できます。今すぐ ClickUp に登録して、プランニングから公開まで、ビデオ制作プロセス全体を効率化しましょう。