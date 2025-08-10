チームの士気と評価を高める 15 種類の無料従業員スポットライトテンプレート

チームの士気を高め、チームメンバーが仕事に対して当然の感謝を伝えたい場合は、従業員スポットライトが最適です。毎月の称賛や全社員ミーティングでの簡単な紹介など、優秀な従業員の貢献を評価することは、前向きな職場文化の構築に非常に役立ちます。

しかし、現実的に考えてみましょう——毎回新鮮で魅力的なコンテンツを考案するのは、そう簡単ではありません。

だからこそ、私たちは、評価の推測や努力を排除し、一貫性があり、意味のある、そしておそらくは少し楽しい評価を行うために、トップの従業員スポットライトテンプレートのリストをまとめました。

従業員スポットライトテンプレートとは？

従業員スポットライトテンプレートは、個々の従業員の成果、ストーリー、役割、または個性を一貫して魅力的に紹介するために、企業で使用されるあらかじめデザインされたフォーマットです。

通常、社内ニュースレター、イントラネットページ、ポッドキャストのインタビュー、ソーシャルメディアの投稿などに使用されます。これらのテンプレートには、通常、職務、最近の成果、趣味、面白い事実など、従業員の職業的側面と個人的な側面を紹介するための構造化されたプロンプトが含まれています。

📌 注意： 名前、タイトル、勤続年数をリストするテンプレートは避けてください。その代わりに、チームの習慣、お気に入りの Slack 絵文字、チーム間のコラボレーションなどに関するプロンプトを含めることで、企業文化を反映し、特にリモートチームや部門横断チーム間のつながりを構築するために活用してください。

優れた従業員スポットライトテンプレートの条件とは？

優れた従業員スポットライトテンプレートは、見た目の美しさだけではありません。コミュニティの構築、有意義な回答の促し、再利用のしやすさを考慮して設計されています。

このテンプレートの特徴は以下の通りです。

構造化されながら人間味のある ：優れたテンプレートは、個性を表現できる、すっきりとした繰り返し使用可能なレイアウトが特徴です。写真用スロット、職務のヘッダー、仕事と生活を融合させた 4～5 つのダイナミックなプロンプトなどを考えてみてください。

文化に合わせたプロンプト ：最高のテンプレートは、チームのコミュニケーション方法を反映したものです。GIF で勝利を祝いますか？楽しい事実や社内の称賛の言葉を記入するスペースを設けてください。

エンゲージメントのために設計 ：コメントしやすい質問や、Slack や LinkedIn で再共有しやすいフォーマットなど、交流を促進する要素が盛り込まれています。

柔軟なフォーマット ：テンプレートは、構造を損なうことなく、サイズ変更や微調整が簡単にできるものである必要があります。文書全体を自由にフォーマットできるテンプレートをお選びください。

再利用可能で拡張性：優れたスポットライトは、より大規模な表彰システムの一部であるべきです。そのため、誕生日、マイルストーン、チームの勝利などをテーマにしたテンプレートが多く用意されており、コミュニティのお祝いを一貫して行うことができます。

従業員スポットライトテンプレート

従業員スポットライトには、さまざまな興味深いフォーマットがあります。さまざまな用途に合わせてデザインされた、お気に入りのテンプレートをいくつかご紹介します。

さあ、始めましょう！

1. ClickUp パフォーマンスレビューテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のパフォーマンスレビューテンプレートで、パフォーマンスレビュープロセスを効率化しましょう。

ClickUp パフォーマンスレビューテンプレート は、マネージャーが従業員の進捗状況を構造的に繰り返し追跡し、有意義な成長に関する会話を促すためのツールです。

自己評価、同僚による評価、成果を並べて表示できる列により、複数の視点からの貢献を把握しながら、職務の理解度、コアスキル、成長、全体的なパフォーマンスなど、重要な分野を見逃すことはありません。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

自己、同僚、上司のフィードバックを 1 つのビューに整理

コアスキル、業務知識、成長、および全体的なパフォーマンスをカバーしています。

会社の価値を反映した、従業員の実際のストーリーを明らかにするのに役立ちます。

コーチング、表彰プログラム、および雇用ブランド構築に最適です。

✅ 理想的なユーザー：同僚、部下、上司からの意見を取り入れて 360 度のフィードバックを促進したい人事担当者やチームリーダー。

2. ClickUp 四半期業績評価テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の四半期業績評価テンプレートで、業務を整理し、業績を追跡しましょう。

ClickUp の四半期業績評価テンプレート は、四半期ごとにプロセスを一から作り直すことなく、業績に関する会話の信頼できるリズムを構築するのに役立ちます。

マネージャーは、リスト、カレンダー、またはガントチャートビューを使用してレビューサイクルを監視し、「未開始」、「進行中」、「フィードバック待ち」などのカスタムステータスで進捗状況を追跡できます。組み込みのClickUp 自動化機能により、 レビューの進捗に応じてタスクのステータスが更新されるため 、時間を節約し、手動でのフォローアップが不要になります。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

構造化されたワークフローにより、四半期ごとの業績評価を効率化

リスト、カレンダー、またはガントチャートビューを使用して、サイクルを視覚的に追跡

ステータス更新を自動化して管理業務を軽減

適切なタイミングで、整理された、成長指向のフィードバックを促進します。

✅ 理想的なユーザー：定期的なパフォーマンスレビューを追跡および管理するために、データに基づくアプローチを必要とする、成長中の人事チーム、人事マネージャー、およびチームのリーダー。

ClickUp 自動化の詳細はこちらをご覧ください 👇

3. ClickUp 印刷可能な称賛カードテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の印刷可能な称賛カードテンプレートを使用して、従業員への感謝をシンプルかつエレガントに表現しましょう。

ClickUp 印刷用称賛カードテンプレート は、大小を問わず、チームの貢献を称えるためのシンプルで思いやりのある方法です。

各カードは、名前、画像、表彰の種類でカスタマイズでき、今月の従業員 や 卓越した業績 などのカテゴリに整理できます。優先度タグを使用すると、影響力の大きい成果を簡単にスポットライトで取り上げることができ、担当者機能により、複数の関係者が称賛のコメントを共同で作成することができます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

贈答者、受け手、称賛の種類フィールドをカスタマイズできるカード

表彰を分類して追跡を容易にする

優先度タグで重要な成果を強調

複数の関係者を感謝への努力に関与させる

✅ 理想的なユーザー：ワークフローに感謝を定期的に組み込みたいチームリーダー、人事マネージャー、人事コーディネーター。

4. ClickUp 従業員エンゲージメントアクションプランテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の従業員エンゲージメントアクションプランテンプレートを使用して、チームのモチベーションを維持するために必要なリソースを確実に提供しましょう。

ClickUpの従業員エンゲージメントアクションプランテンプレート は、フィードバックをエンゲージメントと定着率の向上につながる測定可能なアクションに変換します。

ガントチャートビューを使用して、目標を定義し、タスクを割り当て、タイムラインを設定します。アンケートへの参加率の向上や、全社的なスポットライトプログラムの立ち上げなど、カスタムステータスとClickUp マイルストーンを使用して、取り組みを追跡します。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

フィードバックを明確で実行可能なプランに変換

マイルストーンを使用して成果を追跡し、祝う

複雑なエンゲージメント目標をサブタスクに分割

目に見える、測定可能な進捗のループを維持するのに役立ちます。

✅ 理想的なユーザー：従業員のエンゲージメントを高め、従業員の定着とモチベーションの向上を図るための実用的な方法を探している人事チームやチームリーダー。

💡 プロのヒント：アンケートの結果を放置しないでください。従業員エンゲージメントソフトウェアを使用して、評価の低さやマネージャーとのコミュニケーションの不足などの傾向を明らかにし、その情報を ClickUp のアクションプランに直接反映させましょう。所有者を割り当て、期限を設定し、取り組みをリアルタイムで追跡することで、フィードバックが可視化され、進捗を測定できるようになります。

5. ClickUp ボーナスマトリックステンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のボーナスマトリックステンプレートを使用して、チームのパフォーマンス、報酬、インセンティブを追跡するための整理されたシステムを構築しましょう。

ClickUp ボーナスマトリックステンプレート は、業績に基づく報酬やインセンティブを追跡するための透明性の高いフレームワークを提供します。

「未完了」、「審査中」、「支払済み」、「完了」などのステータスを含む専用のボーナスリストを使用します。テーブルビューでは、パフォーマンスの目標と報酬を連携させ、特定の マイルストーンにリンクすることで、優れた成果を強調表示します。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

報酬やインセンティブを 1 つのビューで一元的に追跡

テーブルビューを使用して、目標と報酬を整合させます。

ボーナス配布に関する透明性を確保

評価をパフォーマンスのマイルストーンと直接統合

✅ 理想的なユーザー：報酬の透明性を確保して従業員のモチベーションを高めたいチームリーダーやマネージャー。

リアルタイムの可視性と追跡に関しては、ClickUp Brainがさらに一歩進んでいます。 1 つのプロンプトだけで、ワークスペースを手作業で探さなくても、ボーナス承認、保留中のレビュー、完了した支払いの最新情報を即座に確認できます。 ClickUp Brain を会社の知識スペースとして活用

6. ClickUp 評価フォームテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp 評価フォームテンプレートを使用して、チームのための包括的で効果的な評価を作成しましょう。

ClickUp 評価フォームテンプレート は、定量化可能なメトリクスと自由回答形式のフィードバックを 1 つの使いやすいフォーマットに統合しています。

ドロップダウン、評価スケール、カスタムフィールドを使用して、勤務時間、保留中のタスク、表彰、改善点を追跡します。完全にカスタマイズ可能なので、チーム全体で一貫性のある、繰り返し可能な評価に最適です。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

技術スキルとソフトスキルを一度に評価できます。

評価尺度、ドロップダウン、フィールドを自由にカスタマイズ可能

進捗、表彰、成長分野を追跡

ClickUp ワークスペースに 従業員フィードバックツール として直接統合でき、可視性を高めます。

✅ 理想的なユーザー：測定可能なデータを用いて従業員のパフォーマンス、成長、目標の進捗状況を追跡したい部門長やチームリーダー。

7. Template.Net の「従業員スポットライトテンプレート」

Template.net の「従業員スポットライトテンプレート」 を使用すると、個々の成果を簡単に強調表示しながら、チームメンバーに自分のストーリーを共有する機会を与えることができます。これにより、前向きな職場環境を構築し、士気を高め、従業員の生産性を向上させることができます。

職歴、個人的な興味、チームへの貢献などを記載することができます。デザインは完全にカスタマイズ可能で、フォント、色、ビジュアルをブランドのアイデンティティに合わせて調整することができます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

プロフェッショナルな実績と個人的な要素を組み合わせたデザインです。

会社のブランドイメージに合わせてカスタマイズ可能です。

アイコン、チャート、インフォグラフィックなどの視覚的要素をサポート

リモートチームや部門横断チーム間の接続の構築に役立ちます。

✅ 理想的なユーザー：人事チーム、社内コミュニケーションの専門家、および、パーソナライズされた視覚的に魅力的な方法で従業員を称賛したいチームリーダー。

🧠 文化構築のヒント：スポットライトテンプレートに「何を贈ろうか？」というプロンプトを追加します。これにより、チームメンバーは共有した思い出に基づいてアイデアを提案でき、従業員への感謝の気持ちをより個人的かつ共同的なものにするギフトを選ぶことができます。

8. Canva の「今月の従業員スポットライト」テンプレート

Canva経由

Canva の「今月の従業員スポットライトテンプレート」で、個々の従業員とその成果を称えましょう。ドラッグ＆ドロップのインターフェースにより、洗練されたスポットライトを簡単に作成でき、レイアウト、フォント、ビジュアルを調整することで、フォーマル、楽しい、カジュアルなど、トーンを簡単に調整することができます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

「楽しい事実」や「同僚の称賛」などのユニークなセクション専用のコンテンツブロックが含まれています。

写真、アイコン、ブランドグラフィックなどのリッチメディアの統合をサポート

Canva のスケジュール設定および公開ツールとシームレスに連携し、より迅速な展開が可能です。

✅ 理想的な用途：柔軟で、デザインスキルを必要とせずに従業員の成果を表彰したいチーム。

💡 プロのヒント：スポットライトで実際の従業員のフィードバックの例を使用して、その人物の影響力を強調しましょう。こうした本物の引用は、深みを与え、信頼性を高め、チームでの素晴らしい仕事の例を示すミニケーススタディとしても役立ちます。

9. Canva の従業員ウェルカムスポットライトテンプレート

Canva経由

Canva の「従業員ウェルカムスポットライトテンプレート」を使用して、新入社員のための温かく印象的な紹介文を作成しましょう。このテンプレートを使用すると、新しいチームメイトの役割、経歴、人柄を、チームコミュニケーションアプリ、電子メール、社内ダッシュボードなどで使用できる、洗練されたブランド化されたフォーマットで簡単に紹介することができます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

チームエンゲージメントを刺激するプロンプトにより、新入社員は入社初日から社風の一員として受け入れられたと感じることができます。

ウェルカムビデオ、GIF、インタラクティブな投票などのマルチメディアの追加をサポート

リモートチームとオフィスチームの両方でシームレスに機能し、入社後の研修をより個人的なものにします。

✨ 理想的なユーザー：新入社員のために、思いやりのある、ブランドイメージにふさわしい歓迎の瞬間を作りたい人事担当者やチームリーダー。

📮ClickUp Insight：アンケート回答者の 12% しか生産性スイートに組み込まれた AI 機能を使用していません。この低い採用率は、現在の実装には、ユーザーが好みのスタンドアロンの会話型プラットフォームから移行するきっかけとなる、シームレスでコンテキストに応じた統合機能が欠けていることを示唆しています。 たとえば、AI はユーザーからのプレーンテキストのプロンプトに基づいて自動化ワークフローを実行できますか？ ClickUp Brainなら可能です。AI は、チャットスレッドの要約、テキストの起草や修正、ワークスペースからの情報の取得、画像の生成など、ClickUp のあらゆる機能に深く統合されています。 3 つ以上のアプリを、仕事に必要なすべてを備えた当社のアプリに置き換えた ClickUp のお客様の 40% に加わってください。

10. Microsoft 365 による Microsoft Word の「今月の従業員」認定書テンプレート

Microsoft 365経由

Microsoft 365 の Microsoft Word による「今月の従業員」認定証テンプレート は、献身、情熱、卓越した業績を表彰するための、すぐに使える正式なテンプレートです。名前、日付、表彰の詳細をすばやく入力し、印刷またはデジタルで共有して、ミーティングやイベントで洗練されたプレゼンテーションを行うことができます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

会社のブランドに合わせて、レイアウト、フォント、色を完全にカスタマイズ可能

「今月の従業員」以外のさまざまな表彰プログラムにも使用できます。

印刷可能またはオンラインで共有可能で、柔軟な表彰方法に対応しています。

✅ 理想的な用途：従業員の成果を正式に評価するための報酬プログラムを設定する人事チーム。

11. SlideModel の PPT 従業員スポットライトテンプレート

viaSlideModel

SlideModel の PPT 従業員スポットライトテンプレート は、ミーティング、タウンホールミーティング、新入社員研修のプレゼンテーションなどで、迅速かつ視覚的に評価を行うために設計されています。あらかじめ作成されたスライドレイアウトを使用することで、デザインに時間を費やすことなく、チームメンバーの成果を簡単に強調することができます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

写真、役割、成果、個人的なハイライト用のすぐに使えるスライド

会社のイメージに合わせて、色、フォント、レイアウトをカスタマイズ可能

他のプレゼンテーションツールとシームレスに連携し、マルチプラットフォームでの共有が可能です。

✅ 理想的なユーザー：ミーティング、社内プレゼンテーション、入社研修セッション、全社ミーティングなどで従業員を表彰したいマネージャーや人事チーム。

12. Postermywall の「従業員スポットライトテンプレート」

viaPostermywall

PosterMyWall の「従業員スポットライトテンプレート」を使用すると、ソーシャルメディアや社内プラットフォーム用の、人目を引く表彰ポスター、チラシ、デジタルメッセージを作成できます。迅速な編集が可能なので、アイデアから投稿公開まで数分で完了します。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

テキスト、画像、レイアウトをドラッグ＆ドロップでカスタマイズ

チームコミュニケーションアプリなど、印刷およびデジタルフォーマットの両方に最適化されています。

デザインのインスピレーションとなるスポットライトの例をギャラリーからご覧いただけます。

✅ 理想的なユーザー：外部リソースを雇うことなく、迅速、美しく、実行しやすいものを求める人事チームやマネージャー。

13. Postermywall のカラフルな従業員スポットライトテンプレート

viaPostermywall

PosterMyWall の活気あふれる「従業員スポットライトテンプレート」は、評価の投稿を目立たせたいブランドに最適です。大胆なデザインと適応性の高いレイアウトにより、注目を集める方法で、印象的な瞬間を簡単に紹介することができます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

ソーシャル共有用にデザインされた、明るく人目を引く配色

デザインスキルを必要としない、簡単なドラッグ＆ドロップ編集

ウェブサイト、ニュースレター、チームコミュニケーションアプリ用に、複数のフォーマットでエクスポートできます。

✅ 理想的な用途：複数のチャネルで従業員の成果を強調したい中小企業。

14. Animoto の従業員スポットライトビデオテンプレート

viaAnimoto

Animoto の「従業員スポットライトビデオテンプレート」を使用すると、短くて魅力的なビデオで表彰のストーリーを伝えることができます。画像、テキスト、サウンドトラックを組み合わせて、静止画だけの投稿よりも印象的なスポットライトを作成することができます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

マイルストーン、楽しい事実、プロフェッショナルなハイライト用のビデオブロックが事前に設定されています。

スポットライトの雰囲気に合わせた音楽ライブラリを内蔵

ブランドの色、フォント、トランジションを簡単に編集できるツール

✅ 理想的なユーザー：魅力的なビデオベースの従業員スポットライトを作成したい人事チームや人事マネージャー。

15. Slides Carnival による Google スライド「今月のチームメンバー」テンプレート

Slides Carnival経由

Slides Carnival の Google スライド「今月のチームメンバーテンプレート」 は、毎月の成果を称えるためのプレゼンテーション用フォーマットです。22 枚の既成のスライドを使用して、貢献度を洗練されたインタラクティブな方法で紹介することができます。

⭐ このテンプレートが気に入る理由：

プレゼンテーションを魅力的にするチャート、フレーム、アニメーションが含まれています。

Canva と連携して、さらにクリエイティブな柔軟性を発揮

対面でのミーティングにも、リモートチームコミュニケーションアプリにも最適です。

✅ 理想的な用途：チームプレゼンテーションで毎月の達成者を紹介したいチーム。

ClickUp で成功を祝い、士気を高め、文化を築きましょう。

従業員をスポットライトで取り上げることは、たまにやるべき仕事ではありません。ClickUp は、チームが管理するすべてと並行して実行できる、繰り返し使えるシステムになります。

ClickUp ドキュメントを使用して、スポットライトの記事を起草して保存し、ホワイトボードを使用して新しい表彰のアイデアをブレインストーミングし、カスタムフィールドを使用してマイルストーンや個人的な興味を追跡します。リマインダーを自動化して、素晴らしい仕事が気づかれないままにならないようにします。また、カレンダーやボードなどのビューを使用して、意図的なリズムでスポットライトのプラン、公開、お祝いをすることができます。

さらに、1,000 以上のすぐに使えるテンプレートが用意されているため、いつでもすぐに作業を開始できます。空白のページも、慌てて作成する必要もありません。ワークフローに組み込まれた、有意義な評価制度を構築できます。

ClickUp を無料で試用して、チームが定着したいと思う文化を構築してください。