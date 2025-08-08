2025年にビジネスを管理するためのMoxieの代替製品トップ10

Moxie は、個人フリーランサーや小規模ビジネスに最適です。契約、請求書、簡単なクライアントとのコミュニケーションなど、基本的な機能を網羅しています。

しかし、ビジネスが成長するにつれて、これらの基本機能だけでは不十分になります。プロジェクトの管理、他のユーザーとのコラボレーション、パッチを当てずに拡張するための、より優れたツールが必要になります。

Moxie の限界に達した多くの小規模ビジネスの所有者は、より迅速な請求書発行、より詳細なタスク追跡、1 か所でのチームコラボレーションなど、実際の業務に適応したツールへと移行しています。

管理業務にかかる時間を節約し、クライアントのタスクを把握し、追加のツールを使用せずにビジネスを運営できる、10 のスマートな Moxie の代替製品をご覧ください。

Moxieの代替ツールのベストセレクションを一目で確認

ツール 主な機能 おすすめ 料金* ClickUp ドキュメント、CRM、フォーム、請求書、時間追跡、自動化 クライアントの業務、請求、コミュニケーションを 1 か所に集約したい個人、ソロプレナー、成長中のチームに最適です。 無料プランあり、有料プランは月額 7 ドルから エージェンシー・ハンディ ダッシュボード、承認ワークフロー、ファイル管理、ブランドポータル 複数のクライアントの成果物や修正を管理するクリエイティブエージェンシーに最適 有料プランは月額 19 ドルからご利用いただけます。 Dubsado カスタムフォーム、スケジューラ、ワークフロー、契約管理、自動化 完全自動化された、ブランド化されたクライアントのジャーニーを必要とするコーチ、コンサルタント、サービスプロバイダーに最適です。 有料プランは月額 20 ドルからご利用いただけます。 HoneyBook 提案書、契約書、支払い、リマインダー クリーンでクライアントフレンドリーな予約および請求フローを求めるフリーランサーやクリエイティブな方に最適です。 有料プランは月額 36 ドルからご利用いただけます。 Bonsai 提案、時間追跡、フリーランス向け銀行業務、税務ツール 仕事、財務、税務を 1 つのダッシュボードで管理したいフリーランサーに最適です。 有料プランは月額 15 ドルからご利用いただけます。 Moxo ブランドポータル、メッセージング、ファイル共有、モバイルファーストの UX ホワイトレーベルのクライアントポータルを提供するコンサルタント、法律事務所、金融の専門家たちに最適です。 カスタム価格 Plutio 受信トレイ、多言語サポート、時間追跡、クライアントポータル 1つのアプリから複数のサービスとグローバルクライアントを管理するソロプレナーに最適 有料プランは月額 19 ドルからご利用いただけます。 17hats ワークフローテンプレート、スケジューラー、契約、自動化 サービスベースのビジネスを運営する写真家、イベントプランナー、クリエイティブなプロに最適です。 有料プランは月額 60 ドルからご利用いただけます。 SuiteCRM オープンソースの CRM、モジュール式のダッシュボード、自己ホスト型 CRM とワークフローを完全に制御したい、技術に精通した小規模チームに最適です。 無料（オープンソース）、有料サポートプランあり Capsule CRM 連絡先タイムライン、タスク追跡、パイプラインビュー、モバイルアプリ 複雑さを排除した軽量の CRM を求める小規模チームに最適 有料プランは月額 21 ドルからご利用いただけます。

Moxieの代替ツールを選ぶ際に注目すべきポイント

Moxie のようなツールが不要になることは、一夜にして起こるものではありません。それは徐々に進行するものです。扱うクライアントのプロジェクトが増え、請求書の発送件数も増え、電子メール、Slack、スプレッドシートを使って調整作業も増えます。

突然、あなたはフリーランスではなく、ビジネスを運営していることに気づくでしょう。

この変化は、自動化、可視性、プロジェクトコラボレーション、そしてすべてを 1 か所で管理できる機能という新たな要求をもたらしています。そして、多くの Moxie ユーザーは、その要求を満たす別の製品を探し始めるのです。

より高性能で包括的なプラットフォームへの移行を検討する際のポイントは以下の通りです：

時間を節約する自動化： フォームの提出をタスクに変換したり、フォローアップをトリガーしたり、請求書を自動生成したりする、必須のツールを探しましょう。

組み込みの CRM およびクライアントポータル： 一方通行のコミュニケーションから脱却し、クライアント向けのビュー、共有ファイル、プロジェクトの最新情報をリアルタイムで入手

請求と時間追跡を統合： 切り替えに費やす時間を削減し、請求、追跡、納品を一元管理することで、支払いの回収に費やす時間を増やしましょう。

マルチユーザーコラボレーション： 契約業者やチームを参加させたら、すぐに共有ダッシュボードの設定、タスクの割り当て、カレンダービューの作成を行うことができます。

ClickUp でのソフトウェアのレビュー方法 当社の編集チームは、透明性が高く、調査に裏打ちされた、ベンダー中立のプロセスに従っているため、当社の推奨事項は実際の製品の価値に基づいていることを信頼していただけます。 ClickUp でソフトウェアをレビューする方法の詳細については、こちらをご覧ください。

2025年のおすすめMoxie代替ツール10選

現代のビジネスツールは、コントロール、明確性、成長のスペースを提供すべきです。これらの Moxie の代替ツールは、さらにその先を行きます。プロジェクト管理、請求、CRM、コラボレーションを統合し、複数のシステムを統合する手間を省き、1 か所でビジネスを運営できるように支援します。

1. ClickUp（包括的なプロジェクトおよびクライアント管理に最適）

ClickUp の AI 搭載のオールインワンワークマネジメントプラットフォームで、タスク、コラボレーション、ドキュメントを簡単に統合

ClickUp は、プロジェクト管理、ナレッジマネジメント、チャットを統合した「仕事のためのすべて」のアプリです。AI を活用して、より迅速かつスマートに仕事を進めることができます。

Moxie の代替ツールとして、クライアントには見えない裏方の作業（見積、タイムライン、更新、支払いなど）を 1 つのダッシュボードから管理できます。イベントをプランニングし、カスタム注文を追跡し、アプリ間でファイルやメッセージを追跡することなく進捗状況を共有できます。

顧客オンボーディングやクライアントのリクエストをすぐに開始するには、ClickUp フォームをご利用ください。このダイナミックなフォームは、各提出を詳細なタスクに変換し、新しいプロジェクト、サービスリクエスト、フィードバックの提出の追跡に最適です。電子メールやスプレッドシートから手動で詳細をコピーする代わりに、オンボーディングや問い合わせのプロセスを一元化して効率化することができます。

ClickUp CRM では、すべての取引フェーズを確認し、タスクを即座に割り当てることができます。

すべてのクライアント情報を 1 つの統合ビューで確認したいですか？ClickUp CRMを使用すると、リードの管理、会話の追跡、プロジェクトのステータスの確認を、カスタマイズ可能なすっきりとしたビューで行うことができます。取引のフェーズで並べ替え、フォローアップのスケジュールを設定し、別の CRM ツールに切り替えることなくチームメンバーにタスクを割り当てることができます。

膨大な販売ツールを必要とせず、すべてのクライアントとの関係を簡単に管理できるツールをお探しの一人起業家や小規模チームに最適です。

10 以上のビューから選択して、ClickUp CRM でプロジェクトを整理しましょう。

クライアントに概要を送る必要がありますか？AI を使用して、ClickUp Docsで即座に下書きを作成できます。フィードバックが必要ですか？コメントを追加して、同僚にアクションアイテムとして即座に割り当てることができます。結婚式のブーケのデザインでも、写真撮影のプランニングでも、ClickUp は更新情報、タスク、ファイルを接続するので、受信トレイ間で情報が失われることはありません。

請求可能時間と請求書に移ると、ClickUp の時間追跡機能により、請求可能時間をタスクやプロジェクトに直接記録することができます。時間をリアルタイムで追跡したり、手動で入力したり、作業時間に基づいてレポートや請求書を作成したりすることができます。

毎月同じ請求書を送ったり、クライアントのオンボーディングステップを繰り返したりする場合、ClickUp を使用すると、その作業を 2 回行う必要がなくなります。テンプレートを 1 回作成し、リマインダーや承認を自動化して、プロセスを円滑に進めることができます。その間、クライアントから報酬を得る仕事に集中することができます。

最後に、Moxie の代替ツールとして ClickUp の最大の魅力は？ClickUp Brain は、ワークフロー全体を処理することができます。例えば、新しいタスクが入ってきた場合、AI Prioritize が各タスクの緊急度を設定するので、何から手をつけるべきかが常にわかります。Autopilot Agents は、 期限切れや滞っているタスクを監視し 、リマインダーの送信やステータスの更新などのアクションを実行します。

また、AI を使用して、長いドキュメントやスレッドをすばやく要約したり、更新の草案を作成したり、プロンプトで新しいタスクやドキュメントを作成したりすることもできます。これにより、管理業務に費やす時間を削減し、仕事に専念する時間を増やすことができます。

ClickUp テンプレートはカスタマイズ可能で、再利用可能であり、プロジェクトのタスクや CRM レコードに簡単に添付できます。

✅ClickUp フリーランス向け請求書テンプレート：時間単位またはプロジェクト単位で請求を行う個人サービスプロバイダーに最適です。サービス内訳、時間記録、クライアント情報を追加し、ClickUp から直接送信するか、PDF としてエクスポートできます。

無料テンプレートを入手 ClickUp のフリーランス向け請求書テンプレートを使用して、クライアントに明確かつプロフェッショナルな請求書を送付しましょう。

✅ClickUp Invoice Template：定期的なプロジェクトや小規模チーム向けに設計されています。行項目、税の詳細、支払い条件、ブランディング要素を追加できるので、毎月同じフォーマットを再作成する必要はありません。

無料テンプレートを入手 ClickUp の請求書テンプレートで、請求書のステータス、期日、支払い方法を追跡しましょう。

ClickUp の主な機能

ClickUp のリミット

幅広い機能により、初期セットアップのガイダンスがないと、その機能に圧倒されてしまうかもしれません。

モバイルでは、複雑なドキュメントやフォームを外出先で管理するのはそれほどスムーズではありません。

ClickUp の価格

ClickUp の評価とレビュー

G2: 4.7/5（10,000件以上のレビュー）

Capterra: 4.6/5 (4,400件以上のレビュー)

ClickUp について実際のユーザーからの声

Celine R.（UX/UIデザインリード）は次のように述べています：

私は ClickUp を初期の頃から使用していますが、包括的な生産性ツールへと進化していく様子を目の当たりにして、その素晴らしさを実感しています。新機能やアップデートの継続的なリリースは、ユーザーエクスペリエンスの向上にコミットしているチームを物語っています。

私は ClickUp を初期の頃から使用していますが、包括的な生産性ツールへと進化していく様子を目の当たりにして、その素晴らしさを実感しています。新機能やアップデートの継続的なリリースは、ユーザーエクスペリエンスの向上にチームが一丸となって取り組んでいることを示しています。

💡プロのヒント: ワークフローを 10 倍に拡大したいとお考えですか？ClickUp の AI デスクトップコンパニオン、Brain MAX をお試しください。強力なエンタープライズ検索と音声優先のコマンドをワークフローに導入し、接続されたすべてのアプリから 1 回の検索または音声リクエストで、あらゆるドキュメント、チャット、プロジェクトの更新情報を見つけることができます。 アイデアのブレインストーミング、クライアントのフィードバックの収集、納期管理など、Brain MAX はすべてをあなたの指先で管理します。そのため、ツールの管理に時間を費やすことなく、ビジネスの成長に集中することができます。

2. Agency Handy（クライアントの成果物を管理する代理店に最適）

viaAgency Handy

Agency Handy は、フィードバックのループの中で仕事をするクリエイティブチームのために開発されました。クライアントの仕事を構造化されたダッシュボードに整理し、タスクを割り当て、ファイルのリビジョンを管理することができ、電子メールのやり取りが煩雑になることはありません。すべてが可視化され、追跡可能で、納期重視です。

最初のコンセプトから最終的な承認まで、仕事のあらゆる側面が透明化され、追跡可能になり、納期と綿密に連携されます。Agency Handy の真の特徴は、その洗練されたクライアントの承認ワークフローです。

新しいロゴのコンセプト、複数ページのパンフレット、その他のクリエイティブな資産を、プラットフォーム内でシームレスに共有し、具体的なフィードバックを求め、正式に承認をリクエストすることができます。これにより、仕事の流れが維持され、電子メールの受信トレイが溢れて作業が延々と停滞してしまうという事態を回避できます。

Agency Handy の主な機能

ドラッグ＆ドロップで簡単に、すべてのクライアントプロジェクト用のダッシュボードを構築

改訂の回数を削減する組み込みの承認フローにより、承認プロセスを効率化

ビジュアルファイルマネージャーを使用して、資産、モックアップ、バージョンを追跡

クライアントポータルをカスタマイズして、ドキュメントの共有やリアルタイムのステータス更新を提供

Agency Handy の制限事項

コアなクリエイティブツール以外の統合オプションが限られている

小規模でシンプルなプロジェクトを管理するチームには過剰な機能かもしれません。

エージェンシー向けの手頃な価格設定

フリーランサー: $19/月

チームスターター： 99 ドル/月

Business Pro： 199 ドル/月

Agency Handy の評価とレビュー

レビューが不足しています

Agency Handy について実際のユーザーからの声

G2 ユーザーの声：

Handy は、ユーザーフレンドリーなインターフェースにより、クライアントがプラットフォームへのアクセスや操作を簡単に行える、代理店にとって素晴らしいクライアントポータルツールです。

Handy は、ユーザーフレンドリーなインターフェースにより、クライアントがプラットフォームへのアクセスや操作を簡単に行うことができる、代理店向けの素晴らしいクライアントポータルツールです。

3. Dubsado（カスタマイズ可能なワークフローと自動化に最適）

viaDubsado

Dubsado は、クライアントのパイプラインの進捗をより細かく管理したいサービス業向けに設計されています。オンボーディングからオフボーディングまで、カスタムフォームの作成、契約の自動化、スケジュールの効率化など、あらゆるツールを自社ブランドで提供します。

このプラットフォームの最大の強みは、非常に詳細でインテリジェントなワークフローの作成を容易にする機能にあります。自動フォローアップの設定、特定のタスクの割り当て、パーソナライズされた電子メールのトリガー、特定のクライアントのアクションやプロジェクトのマイルストーンに基づいてクライアントのステータスを動的に更新することができます。

個人コンサルタントや、多数のクライアントを管理するチームにとって、この洗練された自動化機能は、クライアントとの関係に欠かせない個別対応を損なうことなく、管理上のオーバーヘッドを大幅に削減します。

Dubsado の主な機能

完全にカスタマイズ可能な受付フォームとリード獲得ページを作成

組み込みの電子署名サポートにより、契約書や請求書の作成を自動化

タイムゾーン検出とバッファ設定により、ミーティングを簡単にスケジュール

条件付きロジックとタスクトリガーを使用してワークフローを設計し、シームレスな自動化を実現

Dubsado の制限事項

ワークフローの自動化に不慣れなユーザーにとっては、学習曲線が急である

競合他社と比較して、レポート作成および分析ツールが限定的

Dubsadoの料金プラン

無料試用版あり (時間制限なし、クライアントは 3 件まで)

スタータープラン: $20/月

プレミア: $40/月

Dubsado の評価とレビュー

G2: 4.2/5 (70件以上のレビュー)

Capterra: 4.2/5 (50件以上のレビュー)

Dubsado について実際のユーザーからの声

Capterra ユーザーの声：

それは間違いなく仕事を完了し、私たちのニーズに最適なプラットフォームでしたが、もっと改善の余地がありました。

それは間違いなくその仕事を完了しました。それは、私たちのニーズに最適なプラットフォームでしたが、もっと良くなる可能性があったと思います。

4. HoneyBook（契約や支払いを扱うフリーランサーに最適）

HoneyBook経由で

HoneyBook は、物事をシンプルに保ちたいフリーランサーやソロクリエイティブのために開発されました。提案書、契約書、支払いを 1 つのすっきりとしたフローにまとめ、クライアントは数日ではなく数分で署名と支払いを行うことができます。技術的なスキルやバックエンドのセットアップは一切必要ありません。

その最大の特徴は、卓越したクライアント対応体験です。最小限の努力で、プロフェッショナルなブランド提案書を簡単に送信し、明確な支払いスケジュールを設定し、支払いリマインダーを自動化することができます。

延滞請求書の追跡やクライアントの登録を手作業で管理することに常に苦労しているなら、HoneyBook は、財務および管理タスクを厳密に整理する、効率的で直感的なソリューションを提供します。

HoneyBook の主な機能

提案書、契約書、請求書用の既成のテンプレートを使用して、時間を節約しましょう。

支払いを簡単にスケジュールし、自動リマインダーを送信して、スケジュールを順守しましょう。

専用のクライアントポータルで、すべてのプロジェクトコミュニケーションを一元化

フル機能のモバイルアプリで、外出先でもプロジェクトを管理

HoneyBook のリミット

高度なワークフローのカスタマイズオプションが限定的

ネイティブの時間追跡機能と詳細なレポート作成ツールがない

HoneyBookの料金プラン

スタータープラン: $36/月

基本プラン: $59/月

プレミアム: $129/月

HoneyBook の評価とレビュー

G2: 4.5/5 (170件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (600件以上のレビュー)

HoneyBook について実際のユーザーからの声

G2 ユーザーの声：

必要なものがほとんどすべて 1 か所でアクセスできるところが気に入っています。ビジネスもプロフェッショナルなレベルにステップアップしました。

必要なものがほとんどすべて 1 か所でアクセスできるところが気に入っています。ビジネスもプロフェッショナルなレベルにステップアップしました。

📮 ClickUp Insight：パフォーマンスの低いチームは15 以上のツールを同時に使用している割合が 4 倍高く、パフォーマンスの高いチームはツールキットを 9 つ以下のプラットフォームにリミットすることで効率を維持しています。では、1 つのプラットフォームを使用するのはどうでしょうか？ 仕事のためのすべてを網羅するアプリであるClickUp は、タスク、プロジェクト、ドキュメント、wiki、チャット、通話を 1 つのプラットフォームに統合し、AI 搭載のワークフローも完備しています。よりスマートに仕事をする準備はできましたか？ClickUp はあらゆるチームに対応し、仕事を可視化することで、AI が残りの作業を担当する間、あなたは重要な業務に集中することができます。

5. Bonsai（オールインワン型フリーランスプラットフォームとして最適）

viaBonsai

Bonsai を使用すると、1 つのプラットフォームから提案、契約、請求書、税金の処理を行うことができます。洗練されたシンプルなデザインで、ビジネスを 1 人で運営するために必要な管理機能をすべて備えています。

基本的なビジネスニーズに加え、Bonsai は、組み込みのビジネスアカウント、自動化された税追跡機能、完全にカスタマイズ可能な契約、および合理化されたクライアントのオンボーディングワークフローなど、独自の機能を備えています。

支払いには Stripe、会計には QuickBooks、ドキュメントにはGoogle ドキュメントなど、さまざまなサービスを個別に組み合わせることに疲れているなら、Bonsai は、これらの機能をすべて 1 つの効率的なワークスペースに統合する、一貫性のあるクリーンなセットアップを提供します。

Bonsai の主な機能

組み込みのフリーランス向けバンキング機能で財務を簡素化— 税額見積もり、償却、貯蓄目標を追跡

電子署名とマイルストーン請求により、提案から支払いまでのプロセスを効率化

1回のクリックで時間を追跡し、請求書に変換

契約、NDA、オンボーディングドキュメント用の既成のテンプレートを使用して、作業効率を向上させましょう。

Bonsai の制限事項

複数のユーザーを抱えるチームや代理店には柔軟性に欠ける

一部の金融機能は、現時点では米国でのみご利用いただけます。

Bonsaiの料金プラン

基本： 1 ユーザーあたり月額 15 ドル

Essentials： ユーザーあたり月額 25 ドル

プレミアム： 39 ドル/ユーザー/月

Elite： 59 ドル/ユーザー/月

Bonsai の評価とレビュー

G2: 4.3/5 (100件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (90件以上のレビュー)

Bonsai について実際のユーザーからの声

G2 ユーザーの声：

契約書、提案書、請求書、フォームをすべて同じプラットフォームからクライアントに送信できるなんて、本当に素晴らしいです。Bonsai は、フリーランサーや中小企業にとって、まさにワンストップショップのような存在で、とても気に入っています。

契約書、提案書、請求書、フォームをすべて同じプラットフォームからクライアントに送信できるなんて、本当に素晴らしいです。Bonsai は、フリーランサーや中小企業にとって、まさにワンストップショップのような存在で、とても気に入っています。

👀 ご存じでしたか？ 2023 年、フリーランサーの収益は合計 1 兆 2700 億米ドルに達し、韓国の GDP に匹敵する規模になりました。

6. Moxo（ホワイトレーベルのクライアントポータルに最適）

viaMoxo

ハイタッチでクライアント第一主義の体験を提供したいなら、Moxo がそのためのツールを提供します。安全なドキュメント共有からリアルタイムメッセージング、ブランド化された作業スペースまで、洗練された印象を与え、セキュリティも確保したい企業のために設計されています。

Moxo は、その堅牢なホワイトレーベル機能で真価を発揮します。つまり、クライアントはサードパーティのインターフェースを一切見ることがなく、すべての体験がお客様のブランドとシームレスに統合されます。

機密情報を管理する法律コンサルタントでも、個別指導を行うファイナンシャルアドバイザーでも、自分だけのプロフェッショナルなモバイル対応クライアントハブを簡単に立ち上げ、あらゆるタッチポイントでブランドアイデンティティを強化することができます。

Moxo の主な機能

ロゴ、色、カスタムドメインを使用して、安全なブランド化されたクライアントポータルを作成

モバイルファーストのワークフローで、シームレスなオンボーディングとサービスを提供

承認ステップを自動化し、すべてのクライアントとのやり取りをリアルタイムで追跡

チャット、ファイル共有、電子署名を組み込んで、統一されたクライアント体験を実現

Moxo の制限事項

ブランディング要素以外のカスタマイズは限定的

社内チームプロジェクト管理には不向き

Moxoの料金プラン

カスタム価格

Moxo の評価とレビュー

G2: 4.5/5 (170件以上のレビュー)

Capterra: 4.0/5 (20件以上のレビュー)

Moxo について実際のユーザーからの声

Capterra ユーザーの声：

Moxo は、クライアントとのコミュニケーションや文書のやり取りを効率化する上で非常に役立っています。1 つの指定した場所（テキストメッセージや WhatsApp などではなく）でクライアントとコミュニケーションを取り、ファイルをやり取りできる点が気に入っています。

Moxo は、クライアントとのコミュニケーションや文書のやり取りの効率化に非常に役立っています。テキストメッセージや WhatsApp などではなく、1 つの指定した場所でクライアントとコミュニケーションを取り、ファイルをやり取りできる点が気に入っています。

💡 プロのヒント： Moxo の共同ブランドオンボーディングを使用して、ソフトウェアベンダーではなく、自社から送信したかのようなウェルカム体験をお客様に提供しましょう。

7. Plutio（複数のサービスを扱うソロプレナーに最適）

Plutio経由で

1 人でビジネスを運営することは、プロジェクトマネージャー、クライアント担当者、マーケティング担当者など、常に複数の役割を切り替えることを意味します。Plutio は、クライアントの管理、提案書の送信、時間の追跡、チャットなど、あらゆる機能を 1 つのすっきりとしたダッシュボードにまとめました。アプリから移動する必要はありません。

Plutio の特徴的な機能には、共同受信トレイ、多言語対応クライアントポータル、組み込みの CRM などがあります。分散した単独の業務を、複数の役割を担っている場合でも実行可能な、集中的なワークフローに簡素化するように設計されています。

Plutio の主な機能

多言語対応のクライアントポータルを提供して、より包括的な体験を生み出しましょう。

1つの共同受信トレイから、電子メール、チャット、タスクのコメントを管理

組み込みの電子署名機能を使って、ブランド化された提案書を送信し、承認を迅速化

タスクの追跡、時間の記録、請求書の作成をすべて 1 か所から行えます。

Plutio の制限事項

シンプルなサービスビジネスには機能が多すぎる印象がある

他のプラットフォームに比べ、サードパーティの統合が限定的

Plutioの料金プラン

Solo: $19/月

Studio: $39/月

エージェンシー: $99/月

Plutio の評価とレビュー

G2: 4.3/5 (50件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (160件以上のレビュー)

Plutio について実際のユーザーからの声

G2 ユーザーの声：

私は、すべてのビジネス管理タスクを 1 か所で実行できます。例えば、提案書、請求書、領収書、時間管理、タスク管理などです。

私は、すべてのビジネス管理タスクを 1 か所で実行できます。例えば、提案書、請求書、領収書、時間管理、タスク管理などです。

8. 17hats（イベントのプロや写真家に最適）

via17hats

初期相談、詳細な見積、契約締結、サービス（写真撮影やイベントなど）の実行、最終的な請求など、一連の繰り返しステップでビジネスが成り立っている場合、17hats はあらゆる側面を体系化するのに役立ちます。

このサービスは、写真家、イベントプランナー、デザイナーなど、ゼロからワークフローを構築する負担をかけずに、構造化されたワークフローを必要とするクリエイティブ業界やイベント業界のプロフェッショナル向けにカスタマイズされています。

17hats のすべては、ブランド化された見積書や契約書から、自動化されたフォローアップや感謝メモまで、高度にカスタマイズ可能なテンプレートで動作します。この体系的なアプローチにより、面倒な電子メールのやり取りに費やす時間が大幅に削減され、クライアントへの直接のサービスや次の業務の準備により多くの時間を割くことができます。

17hats の主な機能

イベント、写真、クリエイティブプロジェクトに合わせたワークフローテンプレートを使用

カレンダーと同期する組み込みツールでクライアントとのミーティングをスケジュール

電子メールシーケンスでフォローアップ、リマインダー、お礼のメモを自動化

統合された請求書発行および契約ツールにより、クライアントのオンボーディングを効率化

17hats の制限事項

インターフェースは、新しいツールと比べて古臭く感じるかもしれません。

複雑なサービスを提供するチームやビジネスには柔軟性に欠ける

17hatsの料金プラン

月額: $60/月

17hats の評価とレビュー

G2: 4.4/5 (70件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (130件以上のレビュー)

17hats について実際のユーザーからの声

G2 ユーザーの声：

17hats を使用すると、すべてのビジネス管理タスクと、各クライアントに関連するすべての記録や文書を 1 か所にまとめることができます。最大のメリットは、ほとんどのタスクが自動化されているため、それらのタスクのためにアシスタントを雇う必要がないことです。

17hats を使用すると、すべてのビジネス管理タスクと、各クライアントに関連するすべての記録や文書を 1 か所にまとめることができます。最大のメリットは、ほとんどのタスクが自動化されているため、それらのタスクのためにアシスタントを雇う必要がないことです。

9. SuiteCRM（小規模チームに最適なオープンソース CRM）

SuiteCRM経由で

SuiteCRM を使用すると、CRM システムを完全に制御でき、ベンダーロックインや強制的なアップグレードはありません。オープンソースであるため、技術リソースのある小規模チームでも、業務に合わせてワークフロー、フィールド、ダッシュボードをカスタマイズできます。

包括的な連絡先管理やリードの追跡から効率的なケース解決に至るまで、SuiteCRM のすべてのモジュールは適応性があります。そのため、初期セットアップと継続的な管理に一定の努力を惜しまない IT に精通したチームにとって、コスト効率に優れ、柔軟性が高く、成長の余地も十分な CRM ソリューションとして、確かな選択肢となります。

SuiteCRM の主な機能

ソースコードに完全にアクセスして、自社のサーバーに導入できます。

ドラッグ＆ドロップモジュールビルダーを使用して、カスタムダッシュボードを構築

強力なエンジンと条件付きトリガーでワークフローを自動化

コミュニティが作成した豊富なプラグインやテーマのライブラリで機能を拡張

SuiteCRM のリミット

技術的なセットアップと継続的なメンテナンスが必要です。

インターフェースは、現代のSaaS CRMと比べて古臭い印象を受けます。

SuiteCRMの料金プラン

無料（オープンソース、自己ホスト型）

有料サポートプランは、サードパーティパートナーからご利用いただけます。

SuiteCRM の評価とレビュー

G2: 4.2/5 (90件以上のレビュー)

Capterra: 4.2/5 (40件以上のレビュー)

SuiteCRM について実際のユーザーからの声

Capterra ユーザーの声：

当社は、顧客ケアの中心的なリポジトリとして SuiteCRM を使用しています。顧客とのすべての連絡、プラン、完了状況を把握しています。これは、顧客との連絡を確実に把握するために、当社のチームにとって欠かせないハブとなっています。

当社は、カスタマーケアのセントラルリポジトリとして SuiteCRM を使用しています。顧客とのすべての連絡、プラン、完了状況を把握しています。これは、顧客との連絡を確実に把握するために、当社のチームにとって欠かせないハブとなっています。

10. Capsule CRM（クライアント追跡機能を備えた最高の軽量 CRM）

viaCapsule CRM

Capsule CRM は、すっきりとした、集中できるユーザーエクスペリエンスを提供します。販売の追跡、リレーションシップの管理、タスクのフォローアップを、一元化されたシンプルなダッシュボードからすべて行いたい小規模チームに最適です。

これらの重要な機能はすべて、単一のシンプルなダッシュボードに集約されており、使いやすさを実現しています。モバイルフレンドリーなデザインと、自動リマインダー、包括的な連絡先履歴により、ビジネスの優先度を常に把握することができます。

Capsule CRM の主な機能

すべての取引をドラッグ＆ドロップでフェーズ分けして、視覚的な販売パイプラインを管理

ワークスペース内で Gmail や Outlook と電子メールをシームレスに同期

メモ、通話、タスクなど、連絡先に関するタイムラインを 1 か所で表示

カスタムタグ、フィールド、ワークフローを使用して、クライアント管理をセグメント化およびパーソナライズ

Capsule CRM のリミット

下位プランではレポート作成と分析機能が制限されます。

請求書発行機能や高度な自動化機能は搭載されていません。

Capsule CRMの料金プラン

Freeプラン

スターター： 21 ドル/ユーザー/月

成長： 38 ドル/ユーザー/月

アドバンス： ユーザーあたり月額 60 ドル

Capsule CRM の評価とレビュー

G2: 4.7/5 (400件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (160件以上のレビュー)

Capsule CRM について実際のユーザーから寄せられた声

G2 ユーザーの声：

Capsule CRM の機能は基本的なものです。HubSpot でできることの多さを本当に恋しく思っています。しかし、Capsule はその機能は非常に優れており、シンプルで、大規模なオプションのような複雑さもなく、私たちが必要とする要件をすべて満たしています。

Capsule CRM の機能は基本的なものです。HubSpot でできることの多さを本当に恋しく思っています。しかし、Capsule はその機能は非常に優れており、シンプルで、より大規模なオプションが持つ複雑さを排除し、私たちに本当に必要な機能だけを備えています。

あなたとともに成長する ClickUp で、より多くのことを成し遂げましょう。

Moxie のようなツールが不要になったということは、ビジネスが成長している証拠です。しかし、それは同時に、システムも進化する必要があることを意味します。クライアント、成果物、可動部分が増えるにつれ、複雑さを増すことなく対応できるプラットフォームが必要になります。

ClickUp は、そのコントロールを提供します。クライアントのフォームから契約、ドキュメント、ダッシュボードまで、すべてが同期されるため、ツールを統合することなく、規模を拡大することができます。単独での仕事でも、チームを率いる場合でも、明確性、カスタマイズ、真のコラボレーションをすべて 1 か所で実現できます。

ClickUp にサインアップして、初日からすべてのクライアントプロジェクトを管理しましょう。