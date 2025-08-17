より多くのクライアントを簡単に獲得するための無料のクリーニング提案テンプレート

世界の清掃業界は、2030年までに年平均成長率（CAGR）6.9％で成長すると予測されています。清掃会社としてこの成長の波に乗るためには、プロフェッショナルな清掃提案書が最適なスタートポイントです。

サービス、価格、スケジュール、利用規約を明確かつ自信を持って提示するチャンスです。

これを正しく実行できる企業は、クライアントに良い印象を与えるだけでなく、競合他社を凌駕し、成約の可能性を高めることができます。しかし、説得力があり、正確な提案書を作成することは、容易なことではありません。

クライアントに送信するためにカスタマイズできる、無料の清掃提案テンプレートをいくつかご紹介します。

クリーニング提案テンプレートとは？

清掃提案テンプレートは、清掃会社が潜在的なクライアントにサービスを売り込むために使用する正式な文書です。

仕事の範囲、価格体系、清掃スケジュールと頻度、利用規約などの重要な詳細を記載できます。また、清掃会社の名前、住所、連絡先などの情報も記載できます。

これらの清掃提案テンプレートはすぐに使用できるため、提案書を作成するために法律の専門家を雇う必要はありません。さらに、サービスをプロフェッショナルに紹介することができ、契約獲得の可能性を高めることができます。

🧠 面白い事実： ほとんどのクライアントは、提案を読んだ最初の 30 秒以内にその提案を受け入れるかどうかを決定します。すっきりとした整理されたレイアウトは、あなたが想像する以上に大きな違いをもたらします。⏰

優れた清掃提案テンプレートの条件とは？

優れた清掃提案テンプレートは、競合他社との差別化を図ります。そこで、無料の清掃提案テンプレートに必ず含まれているべき重要な要素をいくつかご紹介します。

使いやすさ： 編集や操作が簡単なテンプレートを選びましょう。提案書を作成したことがない方でも、直感的に操作できるものが良いでしょう。

プロフェッショナルな外観： フォーマルな印象で、概要が明確、レイアウトが整理され、ブランド要素が統一されたテンプレートを探しましょう。これにより、清掃サービスをプロフェッショナルにアピールすることができます。

包括性： 連絡先情報、提供サービス、価格、キャンセルポリシーなど、ビジネスの詳細が記載されたクリーニング提案テンプレートをお選びください。これにより、潜在的な顧客はあなたのサービスをすばやく確認することができます。

カスタマイズ性： 構成要素をカスタマイズできるテンプレートをお選びください。これにより、法律の専門家を必要とせずに、クライアントのニーズに合った清掃作業提案書を作成することができます。

清掃提案テンプレート

清掃会社向けに利用できる、最高の無料清掃提案テンプレートをご紹介します。

1. ClickUp クリーニングサービステンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の清掃サービステンプレートを使用すると、すべての清掃サービスを 1 か所で追跡、管理できます。

清掃サービスの開始から終了までの整理にサポートが必要ですか？このClickUp 清掃サービステンプレート を使用すると、簡単に整理できます。完了、再スケジュール、進行中など、すべての清掃タスクの包括的な概要を作成できます。

これにより、優先度を管理し、クライアントの期待に応え、構造的な方法で潜在的なクライアントに提案を行うことができます。また、各クリーニングサービスの顧客の要件をビューして、品質と満足度を最適化することもできます。

なぜこれが役立つのか：

予定されているすべての清掃作業、クライアント、タスクを追跡して、業務を整理整頓

クライアントの プロジェクトリクエスト 、メモ、ジョブチェックリストを 1 か所に一元化

定期的な清掃スケジュールとリマインダーを自動化して、時間を節約

🔑 理想的なユーザー： クライアントのジョブ、スケジュール、タスクチェックリストを一元管理するハブを必要とするクリーニングビジネスの所有者。

📮 ClickUp Insight： 従業員の半数以上が、仕事に必要な情報を見つけるのに苦労しています。 簡単だと答えたのは 27% にとどまり、残りの従業員は一定程度の困難を感じ、23% は非常に難しいと感じています。 知識が電子メール、チャット、ツールなどに散在していると、無駄な時間がどんどん増えてしまいます。 ClickUp を使用すると、電子メールを追跡可能なタスクに変換したり、チャットをタスクにリンクしたり、AI から回答を取得したり、1 つのワークスペース内でさまざまな操作を行うことができます。 💫 実際の結果：Teams は、ClickUp を使用することで、時代遅れの知識管理プロセスを排除し、毎週 5 時間以上、年間 1 人あたり 250 時間以上の時間を節約しています。 毎四半期 1 週間分の生産性が向上したら、あなたのチームが達成できることを想像してみてください。

2. ClickUp クリーニング契約テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の清掃契約テンプレートを使用して、クライアント向けの正確な清掃提案書を作成しましょう。

このClickUp クリーニング契約テンプレートを使用すると、仕事の範囲、タイムライン、更新条件など、詳細なサービス契約書を起草でき、契約初日から両者の認識を一致させることができます。繰り返しまたは長期の契約を、最小限のやり取りで正式に締結するのに最適です。

なぜこれが役立つのか：

明確な条件、条項、更新スケジュールで、すべてのクライアント契約を標準化

契約更新のリマインダーを自動化

契約バージョンと承認履歴を整理して、参照を容易にします。

🔑 理想的なユーザー： 複数のクライアントとサービス契約書の作成、管理、更新を定期的に行う清掃サービスプロバイダー。

3. ClickUp サービス提案テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp サービス提案テンプレートを使用すれば、手作業なしで魅力的なサービス提案書を作成できます。

ClickUp サービス提案テンプレートは、法的拘束力のある入札や提案書を作成できるもう 1 つのドキュメントです。唯一の違いは、適用範囲がやや広く、カスタマイズ可能なサービスパッケージをサポートしていることです。

清掃業以外のサービスプロバイダーも、柔軟なアドオンや価格帯を設定して、潜在的なクライアントに提案するためにこのテンプレートを使用できます。

具体的なタスクを紹介し、重要な詳細を強調し、お客様のニーズに合わせて範囲を調整し、すべてを明確かつ視覚的に魅力的な形で表現することで、入札の効果を最大限に引き出します。

なぜこれが役立つのか：

提案のステータスを、草案から承認までシームレスに追跡

クライアントからのフィードバックや修正依頼を一元管理

価格表、オプションのアドオン、サービス規約を統合

🔑 理想的なユーザー： さまざまなサービスパッケージや価格オプションを、見込みクライアントに提案する清掃チームやフリーランサー。

💡 プロのヒント：空白のページはスキップしてください。ClickUp Brainを使用して、提案書の草案を即座に作成できます。「月額 1500 ドルの予算で、5 階建てのビルの週 1 回のオフィス清掃の提案書を作成してください」とプロンプトを入力してみてください。価格、スケジュール、サービスなど、カスタマイズ可能な構造化された概要が表示されます。

4. ClickUp プロジェクト提案ホワイトボードテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のプロジェクト提案ホワイトボードテンプレートを使用して、チームとリアルタイムで魅力的なプロジェクト提案書を作成しましょう。

プロジェクト提案を視覚化するテンプレートをお探しですか？ClickUp のプロジェクト提案ホワイトボードテンプレートをご利用ください。共同作業用のホワイトボードフォーマットを採用しており、チームメンバーとの調整や、クライアント向けの正確な提案書の作成にご利用いただけます。

アイデアの整理からタスク管理チェックリストの作成まで、提案プロセスを細分化できるため、チームでより効率的に実行することができます。

なぜこれが役立つのか：

商業用クリーニングプロジェクトをタスク、タイムライン、マイルストーンに分割

予算見積もり、必要なリソース、範囲を 1 つのドキュメントにまとめます。

提案書を プロジェクトプラン に直接リンクして、更新を簡単に

🔑 理想的なユーザー： 複数の場所、納期、タスクの依存関係がある大規模な清掃プロジェクトを監督する業務管理者。

5. ClickUp ビジネス提案テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のビジネス提案テンプレートを使用して、シンプルかつ包括的なビジネス提案書を作成しましょう。

ClickUp のビジネス提案テンプレートは、あらゆるタイプのビジネスに欠かせないツールです。このテンプレートを使用すると、面倒なフォーマット作業を行うことなく、潜在顧客向けに説得力があり、整理された入札提案書を作成することができます。

この商業用清掃提案テンプレートでは、作業範囲、支払い条件、タイムラインなどの重要な詳細を追加することができます。

また、ビジネスのミッション、チームの経歴、その仕事がなぜ適切であるかを説明するお客様の声などを記載するスペースも設けられています。そのため、このテンプレートは、あらゆる方に最適な、非常に包括的な選択肢となっています。

なぜこれが役立つのか：

ビジネスの概要と実績をプロフェッショナルに紹介

提案書内でクライアントの関与やコメントを追跡

提案のコンテンツを プロジェクトのビジネス目標および KPI に整合させる

🔑 理想的なユーザー： 企業クライアントに自社のビジネス実績、サービス、価値提案をアピールしたい清掃会社。

6. ClickUp 提案依頼書テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の RFP プロセステンプレートを使用して、ビジネスの RFP プロセスを標準化しましょう。

サードパーティ企業やベンダーからの提案書を求めるビジネスなら、ClickUp の RFP プロセステンプレートが役立ちます。

プロジェクトの範囲の特定から提案書のレビューまで、RFP プロセスを細かく分割して整理できる、見やすいデザインなので、プロジェクトに最適な提案書を選択することができます。

このテンプレートは、共同作業にも非常に適しており、コミュニケーションの効率化と障害の最小化に役立ちます。テンプレートには、すべての情報を入力するためのスペースが用意されているため、事務処理が軽減され、RFP プロセスが迅速化されます。

なぜこれが役立つのか：

提出期限やレビューのリマインダーを自動化

入札評価とスコアシートを中央集約化

提案の比較を標準化し、公正な選択を実現

🔑 理想的な用途： 複数の清掃サービス所有者から提案を招待、追跡、比較したい調達チーム。

7. ClickUp の商業提案テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の商業提案テンプレートを使用して、エレガントなビジネス提案書を作成しましょう。

注目度の高いクライアントへの提案準備中ですか？ClickUp の商業提案テンプレートをご利用ください。印象に残る魅力的な、情報満載のプロジェクト提案書を作成できます。

サービス、価格、利用規約を記載するだけでなく、会社の情報、ミッション、クライアントの声を追加することもできます。これにより、クライアントはあなたのビジネス全体を把握しやすくなります。

このテンプレートは、複雑さと視覚的な明瞭さが重要な、複数の拠点や部門にわたる大規模な清掃作業に最適です。

なぜこれが役立つのか：

大規模な商業清掃業務を、現場と範囲ごとに細分化します。

提案の承認、修正、クライアントのフィードバックを追跡

商業契約と提案条件をシームレスに整合させます。

🔑 理想的な用途： カスタマイズされた価格、スケジュール、作業範囲で複数の拠点の提案を管理する商業清掃会社。

8. ClickUp プロジェクト説明テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のプロジェクト説明テンプレートを使用して、すべてのプロジェクトの範囲を効率的に説明しましょう。

ClickUp のプロジェクト説明テンプレートを使用して、商業用清掃サービスの細部を把握しましょう。

この文書では、アプローチ、範囲、目標、期間、その他の重要な詳細など、プロジェクトの概要を説明しています。

これにより、目標を設定し、リソースを整理し、チームを連携させて、清掃プロジェクトを効率的に遂行することができます。商業用清掃提案書は、潜在的なクライアントを効果的に確保する、インパクトのあるブランドストーリーの作成にも役立ちます。

なぜこれが役立つのか：

更新情報や関係者による承認の進捗状況を追跡

サポート文書、写真、クライアントのメモをリンク

プロジェクトのタイムラインと成果物を説明文コンテンツと整合させる

🔑 理想的なユーザー： 提案書でプロジェクトの目標、背景、作業プランの概要をまとめる必要がある清掃プロジェクトの責任者。

9. ClickUp 予算提案テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の予算提案テンプレートを使用して、クライアントのために財務的に賢明な提案を作成しましょう。

次に、ClickUpの予算提案テンプレートを使用すると、クライアント向けに、財務的に健全で法的拘束力のある入札提案書を作成できます。プロジェクトのコストをすばやくビューできるため、予算の評価と計画を立てることができます。

商業用清掃提案テンプレートでは、プロジェクトの進捗状況を追跡することもできます。これにより、リスクを視覚化し、それに応じて対応策を講じることができるようになります。このテンプレートは、会社のロゴを追加できる、堅実なブランディングツールとしても活用できます。

なぜこれが役立つのか：

サービス、人件費、材料費ごとに予算の内訳を追跡

承認のルーティングを自動化して、 予算提案の 承認を迅速化

クライアント向けに明確で詳細な財務要約を作成

🔑 理想的なユーザー： クリーニングビジネスの財務マネージャー、クライアントへの提案のための見積書や財務内訳の作成担当者。

💡 プロのヒント： Microsoft Word の使いやすさが気に入っていますか？それを使って、数分で請求書を作成しましょう！作業を簡単にする、最高のMicrosoft Word 請求書テンプレートをご覧ください。

10. ClickUp 契約管理テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の契約管理テンプレートを使用して、すべてのクライアント契約を 1 か所で管理しましょう。

すべてのビジネス契約の管理に苦労していませんか？ClickUpの契約管理テンプレートが最適です！詳細かつ整理されたこのテンプレートを使用すると、清掃業界におけるすべてのクライアントの契約を追跡できるため、仕事を効率的に管理できます。

さらに、チームメンバーを割り当て、優先度を定義して、シームレスな実行を実現します。このテンプレートには、契約締結前の成果物、デューデリジェンス、トランザクション文書を追跡するためのさまざまなフォルダが用意されているため、すべての法的要件に準拠することができます。

なぜこれが役立つのか：

有効な、期限切れの、および未処理の清掃契約を整理する

契約のマイルストーン、更新、義務を追跡

交渉メモとバージョン履歴を一元管理

🔑 理想的なユーザー： 複数のプロジェクトで、複数の有効契約、契約更新、法的義務を同時に処理している清掃会社。

11. ClickUp 見積依頼テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の見積依頼テンプレートを使用して、ベンダーから効率的に見積を収集しましょう。

清掃サービス業者に見積りを依頼するビジネスには、ClickUpの見積依頼テンプレートが役立ちます。

このテンプレートには、提供する清掃サービス、頻度、支払いなど、入札提案に欠かせない要件が記載されているため、見込みクライアントは自社のサービスを詳しく説明することができます。これにより、プロセス全体が効率化され、最適なオフィス清掃サービスを選択しやすくなります。

詳細な RFQ により、ベンダーの選択プロセス全体が迅速になり、より正確な評価が可能になります。

なぜこれが役立つのか：

複数のベンダーからの見積もり依頼を標準化しましょう。

ベンダーの回答、価格、リードタイム期間を追跡

期限のリマインダーと見積評価を自動化

🔑 対象： 複数の業者から見積もりを収集し、大量または定期的な清掃業務を依頼する清掃サービス購入者。

💡 プロのヒント： 過去の作業の「前」と「後」の写真を掲載しましょう。短い文章で約束を並べるよりも、一目でわかる写真の方が説得力があります。

12. Better Proposals の清掃提案テンプレート

via Better Proposals

清掃や清掃業務サービスを提供しているなら、Better Proposals の「清掃提案テンプレート」は、説得力のある正式な提案書を作成するための無料ツールです。このテンプレートは、見やすく構成されており、仕事の内容、価格、経験など、潜在的なクライアントに伝えるべき情報を明確に記載することができます。

また、プロフェッショナルな印象も与えます。ほとんどのテンプレートとは異なり、カバーレターを追加できるため、新規クライアントに良い第一印象を与えることができます。

なぜこれが役立つのか：

画像と価格表でサービスをアピール

クライアントのエンゲージメント（開封やビューなど）をリアルタイムで追跡

すべての清掃提案のリマインダーとフォローアップを自動化

🔑 理想的なユーザー： インタラクティブで視覚的に洗練された提案書を求める、現代の清掃サービスプロバイダー

13. Proposifyによる清掃サービス提案書

via Proposify

現代的なアプローチの清掃提案書テンプレートをお探しですか？Proposify の「清掃サービス提案書」は、きっとご興味をお持ちいただけるでしょう。

この商業用清掃提案書は、住宅、施設、オフィス向けの清掃サービスを魅力的に提案できる、汎用性の高い文書です。価格の詳細、ワークフローなどを記載することができます。

最大のメリットは、画像を追加したり、署名を入れて契約を締結できることです。

なぜこれが役立つのか：

提案のステータス、ビュー、承認を即座に追跡

電子署名ツールを統合して、迅速な契約締結を実現

未閲覧または保留中の提案のフォローアップを自動化

🔑 理想的なユーザー：カスタマイズ可能で電子署名対応の見積書が必要な、清掃会社の営業チーム。

14. PandaDoc のオフィス清掃提案テンプレート

via PandaDoc

PandaDoc のオフィス清掃提案テンプレートは、オフィスビルやコワーキングスペースに専門的なサービスを提供するビジネスに最適です。会社のミッション、清掃手順、スケジュール、価格設定の概要を記載することができます。

この商業用清掃提案テンプレートでは、お客様の清掃ビジネスにおける専門知識を伝えるために、お客様の声やクライアントのレビューを追加することもできます。このテンプレートは、使いやすく、カスタマイズ可能で、すぐにダウンロードできます。

なぜこれが役立つのか：

契約条件、価格、清掃の頻度を追跡

デジタル署名と文書追跡を統合

クライアントのコメントや修正依頼を一元管理

🔑 対象： オーダーメイドの提案を必要とする、オフィススペースの清掃を専門とする清掃業者。

15. PandaDoc のハウスクリーニング提案テンプレート

via PandaDoc

PandaDoc のハウスクリーニング提案テンプレートは、キッチン、床、マットレスのクリーニングなど、住宅に特化したサービスに焦点を当てています。使い方は簡単で、信頼性の高い、個別化された見積書をお探しのご住宅所有者に最適です。

なぜこれが役立つのか：

サービスの日程、価格、各世帯のサービス内容を追跡

季節ごとまたは定期的なクリーニングのリマインダーを自動化

住宅所有者に、明確でモバイルフレンドリーな提案書を提供

🔑 理想的な用途： 個々の住宅所有者に、パーソナライズされたホームサービスパッケージを提供する住宅清掃ビジネス。

16. Venngage の清掃サービス提案テンプレート

via Venngage

次に、Venngage の「清掃サービス提案テンプレート」を使用すると、清掃サービスを売り込むための清掃提案書を作成できます。このテンプレートは視覚的に魅力的で、紹介、サービス内容、チームなど、クライアントに USP を効率的に伝えるためのさまざまなセクションが含まれています。

さらに、商業用清掃提案テンプレートは、さまざまなフォーマット（PDF、PNG など）でダウンロードできるため、柔軟性に優れています。

なぜこれが役立つのか：

視覚的に魅力的なインフォグラフィックスタイルの提案書を作成しましょう。

価格設定、機器リスト、タスクスケジュールを統合

視覚的なパフォーマンスメトリクスとクライアントのフィードバックを一元化

🔑 対象： データ駆動型のビジュアルとサービス内訳を交えた継続的なメンテナンスサービス提案を行う清掃会社。

17. Venngage の窓清掃提案テンプレート

via Venngage

特定の清掃サービスに合わせた個別の提案書を作成できる清掃提案テンプレートをお探しの方は、Venngage の「窓清掃提案テンプレート」をご覧ください。

このテンプレートはカスタマイズ性が高く、文書を編集して、バスルームの清掃、キッチンの清掃など、クライアントが求める特定の清掃サービスについて提案することができます。

これにより、商業用清掃提案書が簡潔になり、クライアントにとって魅力的なものになります。さらに、デジタル署名を追加して、法的効力を付与することもできます。

なぜこれが役立つのか：

提案書内で「before」と「after」のビジュアルを分析しましょう。

物件ごとにサービス頻度、価格、場所を追跡

安全認証とチームの資格情報を統合

🔑 理想的な用途： 商業施設や住宅のお客様向けに、ブランドイメージを強調した、画像豊富な提案書を作成する、専門の窓清掃プロバイダー。

💡 プロのヒント： 提案書は簡潔にまとめましょう。情報量が多すぎてクライアントを圧倒しないようにしてください。必要な情報だけに絞り、クライアントのスペースに対する自社の価値に焦点を当てましょう。

18. テンプレートによるホテル清掃サービス提案テンプレート

Template.net の「ホテル清掃サービス提案テンプレート」は、ホテル清掃サービスを提供する企業にとって便利なリソースです。この無料提案テンプレートは、使いやすくカスタマイズも簡単で、さまざまなセクションで構成されています。

サービス、スタッフ研修、品質、その他の要素を定義して、自社の USP を包括的に伝えることができます。この商業用清掃提案テンプレートはシンプルなので、業務用途に最適です。

なぜこれが役立つのか：

清掃の頻度や繁忙期の需要を追跡

清掃の価格のカスタマイズにアクセス

ホテルチェーンやフランチャイズ向けに提案履歴を中央管理

🔑 理想的な用途： 部屋ごと、イベント、季節ごとのサービス提案が必要な清掃会社、ホテル、ホスピタリティスペース。

19. Template.net の環境清掃依頼提案テンプレート

Template.net の「環境清掃依頼提案テンプレート」は、環境に優しい清掃サービスを提供する企業向けに設計されています。

この無料のカスタマイズが容易な清掃提案書は、清掃方法、安全対策、環境への影響に関する方針の概要を説明するのに役立ちます。セクションごとに明確に構成されており、クライアントや当局に対して、責任ある持続可能なサービスを紹介するのに最適です。

なぜこれが役立つのか：

提案書に危険物取り扱い手順を詳細に記載してください。

清掃スケジュール、安全対策、チームの認定資格を追跡

規制当局の承認とクライアントの承認を一元化

🔑 理想的な対象： 有害廃棄物、化学物質流出、災害後の清掃サービスを提供する環境サービスプロバイダー。

🧠 面白い事実：ニューヨーク市には、有名人のパーティー後の清掃を専門とする清掃会社があります。同社の清掃提案書には、多くの場合、NDA が添付されています。清掃は行いますが、パーティーで起こったことはパーティーの中に留める、という内容です。

20. テンプレートによる洗車提案テンプレート

Template.net の「カーウォッシュ提案テンプレート」は、クリーニングや追加サービスを提供するカーウォッシュ事業者に実用的なツールです。

Microsoft Word 対応で編集可能なこのテンプレートを使用すると、価格、サービスパッケージ、保険証明書などを詳細に記載することができます。最小限の努力で、洗練されたクライアント向けの提案書を作成したいビジネスに最適なテンプレートです。

なぜこれが役立つのか：

自動車、SUV、および車隊向けのサービスパッケージを詳細に分類します。

価格、アドオン、スケジュールオプションを追跡

提案の承認とサービス確認を自動化

🔑 理想的なユーザー： 個人、車両、企業クライアント向けにサービスパッケージを売り込む洗車ビジネスの所有者。

💡 プロのヒント： 連絡を円滑にする無料のCRM テンプレートを使用して、ご家庭やオフィスの清掃サービスを通じて、すべてのお客様と良好なリレーションシップを維持しましょう。

ClickUp を使用して、クライアントを魅了する清掃提案テンプレートを数分で作成

今日の急成長する市場では、すべての清掃業務は、永続的なクライアントを確保し、ビジネスを成長させるチャンスです。しかし、明確でプロフェッショナルな清掃サービスの提案書がなければ、よくあるミスを犯し、より準備の整った競合他社に負けてしまう可能性が高くなります。

カスタマイズ可能なテンプレートを使用することで、大きな違いが生まれます。テンプレートを使用すると、クライアントのニーズに合わせた提案書を迅速に作成でき、細部まで正確で洗練された内容に仕上げることができます。

提案をワンランクアップさせる準備はできましたか？ClickUp の無料商業清掃提案テンプレートをご覧ください。こちらからサインアップして、ClickUp を無料でお試しください！