チームコミュニケーションとコラボレーションのためのトップ11 Zulip代替ツール

チームの生産性は、全員がどれだけ効果的にコミュニケーションを取れるかにかかっています。

Zulipのトピックベースのスレッド会話は非同期チームには適していますが、より深い統合機能、組み込みのプロジェクト管理ツール、または強力なビデオ会議サポートを求める場合には物足りないかもしれません。

チームの実際の仕事方に合った柔軟なコラボレーションプラットフォームは数多く存在します。本ブログでは、チームの勤務場所や時間帯に関わらず、円滑なコミュニケーションとプロジェクトの進捗を追跡する主要なZulip代替ツールをご紹介します。

主要なZulip代替ツール一覧

ツール 最適な用途 主な機能 価格 ClickUp オールインワンコラボレーション：ClickUp Chatから直接AI搭載のタスク・ドキュメント・ホワイトボード作成が可能 オールインワンコラボレーション：ClickUp Chatから直接AI搭載のタスク・ドキュメント・ホワイトボード作成が可能 Freeプランあり；企業向けカスタム対応 Slack 連携機能 チャンネル、スレッド、2,400以上の連携機能 無料；有料プランは月額7ドルから Microsoft Teams Microsoft 365 ユーザー Office連携、通話機能、チャネル 無料；有料プランは月額4ドルから Mattermost セキュリティ重視の組織 セルフホスティング、コンプライアンス 無料；有料プランは月額10ドルから Rocket. チャット セルフホスト型デプロイメント オープンソース、カスタム 無料；有料プランは月額8ドルから Discord コミュニティ構築 音声チャンネル、サーバー 無料；企業向けカスタム対応 Twist 非同期コミュニケーション スレッド優先、集中しやすい設計 Free；有料プランは月額8ドルから Pumble 予算に制限のある小規模チーム向け 無制限の履歴、チャンネル 無料；有料プランは月額3ドルから Zoom ビデオファーストのコミュニケーション HDビデオ、チームチャット Free；有料プランは月額17ドルから Flock 効率化されたワークフロー 組み込みの生産性向上ツール 無料；有料プランは月額3ドルから Google Workspace Googleエコシステムユーザー Gmail、Drive、ミーティングとの連携 有料プランは月額3ドルから

Zulipとは？

Zulipはオープンソースのチームコミュニケーションソフトウェアで、会話をストリームと特定のトピックに整理します。従来のメッセージアプリがチャットを時系列で構造化するのとは異なり、Zulipはリアルタイムコミュニケーションの即時性と電子メールスレッドの整理性を組み合わせた独自のスレッドシステムを採用しています。

このプラットフォームは以下の機能を提供します：

トピックベースのスレッド機能で議論を整理

強力な検索機能

リッチテキストフォーマットのためのmarkdownサポート

ファイル共有 機能

様々なツールやサービスとの連携

クロスプラットフォームサポート（モバイルアプリを含む）

Zulipは、強力なプライバシー制御を備えたオープンソース代替ツールを好む開発チームや組織の間で特に人気があります。

Zulipのリミット

Zulipのストリームとトピックモデルは、チームコミュニケーションに独自のアプローチを提供します。しかし、このユニークなシステムには、チームの生産性やコラボレーションの効率性に影響を与える可能性のある、いくつかの顕著な欠点があります。

習得が難しい ：ストリームとトピックの概念は、従来のチャットレイアウトに慣れたユーザーを混乱させる可能性があります

ビデオ会議機能にリミットあり ：堅牢なネイティブオプションがなく、サードパーティ製統合に依存

基本的なタスク管理 ：タスク作成をサポートしますが、完全なプロジェクト管理機能は備えていません

モバイル体験 : モバイルアプリはデスクトップ版に比べて洗練度が低いと感じられる場合があります

小規模なコミュニティ ：主要競合他社に比べて連携機能やサポート体制が限定的

ユーザーインターフェース : より現代的なコラボレーションプラットフォームと比べると、UIが時代遅れに感じられる可能性があります

通知管理: 通知設定が他のツールに比べて直感的でない場合があります

チームの規模拡大に伴いコミュニケーションのニーズが複雑化するにつれ、こうしたリミットはより顕著になり、組織は代替プラットフォームの模索を迫られるケースが増えています。

Zulipに代わる最適な代替ツール

厳選したZulipの代替ツールリストをご紹介します。これらのツールは、多様なチーム間のコラボレーションとコミュニケーションを改善する他のシステムを見つけるのに役立ちます。

ClickUp（プロジェクト管理機能を備えた最高のオールインワンコラボレーションツール）

孤立したコミュニケーションツールは会話で終わります。一方、ClickUpはプロジェクト管理、ナレッジ管理、チャットを統合した世界初の「統合型AIワークスペース」。完全な文脈理解型AIがすべての機能を駆動し、より速く、よりスマートに仕事をすることを支援します。

特にリモートチーム、開発者、ビジネス、プロフェッショナルにとって、ワークフローと緊密に連携した効率的なリアルタイムコミュニケーションを実現する上で非常に価値があります。

現代のチャットアプリの問題点は、仕事環境から切り離されていることです。タスクについて同僚に確認し、進捗情報を得た後、手動でタスクを更新する必要があります。あるいは、仕事を進めるために必要な文脈を得るためだけに、チャットスレッドを一行ずつ探さなければなりません。ClickUp Chatなら、そうした煩わしさは全て解消されます。

ClickUpの組み込みメッセージングアプリとして、チャットを即座にClickUpタスクに変換可能。適切な担当者に割り当て、期限を設定できます。これにより会話中に発生したアクションアイテムを簡単に捕捉でき、見落としを防ぎます。さらにAIを活用してスレッドの要約する、メッセージの割り当て、関連タスクの検索を—すべてChatから直接実行できます。

ClickUpはチームチャットとタスク管理を統合しているため、あらゆる議論が自然と割り当てられた仕事に変わり、明確な所有権と期限が設定されます。

ClickUp Chat内で直接複数のタスクを割り当て

それだけではありません。ClickUp AIを活用すれば、チャットウィンドウから直接ClickUp DocsやClickUp Whiteboardsを作成でき、作業の流れを中断することなく作業を進められます。

ClickUpのSyncUps機能は、ミーティングをワークフローに統合することでチームコミュニケーションをさらに強化します。

従来の会議ツールは仕事が切り離されて存在しますが、SyncUpsはリアルタイムのビデオミーティングと、共同編集可能なアジェンダ・メモ・録画・自動タスク作成機能を統合。これら全てがプロジェクトの文脈に直接組み込まれています。

ClickUp SyncUpsで同僚と瞬時に直接対面でコラボレーション

SyncUpsでは、構造化されたミーティングテンプレートを作成し、ミーティング開始前に共同でアジェンダアイテムを追加し、後で参照できるよう重要な議論を記録し、話し合い内容を即座に割り当て可能なタスクに変換できます。

Zulipのような単体のメッセージングアプリとは異なり、ClickUp Chatでは統合された仕事エコシステム全体からドキュメント、画像、ファイルを直接共有できるため、リソースが常に手の届くところに。これにより重要な情報を簡単に検索・アクセス可能に。この検索機能はチャットとタスク間で統一されており、チャット履歴にリミットされません。

グループチャットで質問があれば、ClickUpエージェントに回答させましょう。チームはワークスペースに関する質問への回答を即座に得たり、コンテンツのアイデアを生成したり、反復的なタスクを処理したりできます。Chatに深く組み込まれたClickUp AIがこれを実現します。これにより会話は生産性を維持し、高価値の仕事に集中できます。

ClickUpチャットの自動応答エージェントを活用し、インサイトを迅速に抽出

ClickUp Brainは、会話に直接AI機能を導入することで、多様なチーム間のコミュニケーションを強化します。チャットの文脈内で、返信の下書き作成、長文ディスカッションの要約する、創造的な解決策の生成を支援します。

ClickUp Brain MAXは、デスクトップ専用AIコンパニオンとして、すべての仕事アプリとウェブ上でチャット・検索・自動化を統合します。マルチモデルAIチャット、文脈に応じた回答、音声テキスト変換により、Brain MAXは仕事の作成・検索・自動化を高速化し、連携しないAIツールの混乱を解消します。

統合チャット、プロジェクト管理、ダイレクトメッセージ、ファイル共有、組み込みビデオ会議を備えたClickUpは、ワークフローを効率化し、アプリ疲労を軽減。チームの会話が常に行動につながることを保証します。

ClickUpの主な機能

チャットメッセージから直接タスクを作成し、タスクやドキュメントにリンクしてシームレスなワークフロー統合を実現

ClickUp チャットエージェントで、人間の介入なしに即座に回答を得られます

プロジェクトやタスクごとに整理されたチャンネル、グループチャット、プライベートなダイレクトメッセージングをすべて1つのプラットフォームで実現

スマート通知とワークフロー自動化を活用し、集中力を維持しながら通知の過剰な負担を回避しましょう

スレッド化された会話と強力な検索機能で、議論の追跡や過去の情報の迅速な検索を容易にします。

ClickUpの制限事項

包括的な機能セットのため、学習曲線が生じる可能性があります

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

G2のレビューではこう言われています：

ClickUpは複数チーム・プラットフォーム・プロジェクト管理の混乱を解消しました。チャット、ドキュメント、タスク、更新情報の確認でアプリを切り替える必要がなくなりました。特に当社のようなペースの速いオフィス環境において、ビジネスの効率化・連携強化・生産性向上を実現しています。

ClickUpは複数チーム・プラットフォーム・プロジェクト管理の混乱を解消しました。チャット、ドキュメント、タスク、更新情報の確認でアプリを切り替える必要がなくなりました。特に当社のようなペースの速いオフィス環境において、ビジネスの効率化・連携強化・生産性向上を実現しています。

💡 プロのコツ： ClickUpの「@メンション」機能で直接注意を引くのは有効ですが、通知過多や不要な注意散漫を防ぐため、過度な使用は避けましょう。適切なチャットマナーを実践することで、敬意と効率性を兼ね備えたコミュニケーション環境が育まれ、チームの協働と生産性が向上します。

2. Slack（統合機能とエコシステムに最適）

viaSlack

Slackはチームコミュニケーションの定番ツールであり、プロジェクト・トピック・部署ごとに会話をチャンネルで整理できます。

その広範な統合エコシステムは2,000以上のサードパーティアプリと接続し、会話内でのワークフローを直接効率化します。トピック中心のスレッドを採用するZulipとは異なり、Slackはチャンネルとスレッドを活用して情報の煩雑さを軽減します。

Slackのワークフロービルダーはコード不要のカスタム自動化を実現し、AI搭載の検索・要約するツールはチームの情報検索や見逃した議論のキャッチアップを支援します。全メッセージ・ファイルを横断する強力な検索機能、簡易音声/ビデオ通話用のハドル、共同編集可能なCanvaドキュメントも提供しています。

Slackの主な機能

会話を公開チャンネルとプライベートチャンネルに整理

画面共有付きで即座に音声ディスカッションを開始

キーワードと重要度に基づいて通知をカスタム

職場のコラボレーションを 強化するSlack Connect

Slackの制限事項

多数のチャンネルや通知により、圧倒される可能性があります

プロジェクト特化型ツールと比較して、タスク管理機能とAI機能がリミット

Slackの価格

Free

Pro : ユーザーあたり月額7ドル

Business+ : ユーザーあたり月額15ドル

企業+: カスタム価格

Slackの評価とレビュー

G2 : 4.5/5 (34,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (23,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはSlackについてどう評価しているのか？

Capterraのレビューでは次のように述べています：

複数のグループを作成できる点が非常に便利です。これによりコミュニケーションを効果的に整理できます。さらに、ハドル機能は特に有用だと感じています。その気軽な性質により、テキストメッセージよりも効率的に問題を解決できる、迅速な1対1のやり取りが可能になります。

複数のグループを作成できる点が評価できます。これによりコミュニケーションを効果的に整理できます。さらに、ハドル機能は特に有用だと感じています。その気軽な性質により、テキストメッセージよりも効率的に問題を解決できる、迅速な1対1のやり取りが可能になります。

3. Microsoft Teams（Microsoft 365ユーザーに最適）

viaMicrosoft Teams

カジュアルなチャットからドキュメント共同編集まで、Microsoft TeamsはOfficeアプリケーションを会話に深く組み込むことで、コミュニケーションと生産性の境界をなくします。Microsoft 365エコシステム内で仕事している限り、実際のExcelファイルのビューを見ながら四半期予測などを議論でき、意思決定をより迅速かつ情報に基づいたものにします。

これらの組織向けに、チャット、ファイル、ミーティングを一元化したスペースを提供します。TeamsはMicrosoftの生産性スイートと深く連携した包括的なコラボレーションhubも実現します。

Microsoft Teamsの主な機能

コミュニケーションチャネル内に必須のアプリやツールを埋め込み

高度なセキュリティ制御で機密性の高い会話を保護

Togetherモードでより魅力的なミーティングを実現

専用ブレイクアウトルームで少人数グループディスカッションを円滑に進行

包括的なライブイベントツールで大規模な配信をホスト

Microsoft Teamsの制限事項

リソースを大量に消費する可能性があり、古いハードウェアでは動作が遅くなる場合があります

専用チャットツールと比較してより複雑なユーザーインターフェース

Microsoft Teams の価格

Free

Microsoft Teams Essentials : ユーザーあたり月額4ドル、年額課金

Microsoft 365 Business Basic : ユーザーあたり月額6ドル、年額課金

Microsoft 365 Business Standard : ユーザーあたり月額12.50ドル、年額課金

Microsoft 365 Business Premium: ユーザーあたり月額22ドル、年額課金

Microsoft Teamsの評価とレビュー

G2 : 4.3/5 (12,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (8,000件以上のレビュー)

Microsoft Teamsについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューにはこう書かれています：

Teamsがチャット、ミーティング、ファイル、タスクリストまでをすべてを一箇所にまとめてくれる点が本当に気に入っています。チームで作業する際、異なるアプリを頻繁に切り替える必要がないのは非常に便利です。Outlookや他のMicrosoftツールと接続できる点も高く評価しています。ミーティングのスケジュール調整やドキュメント共有が驚くほど簡単になり、作業を整理整頓し、プロジェクトの進捗管理をサポートしてくれます。

Teamsがチャット、ミーティング、ファイル、タスクリストまでをすべてを一箇所にまとめている点が本当に気に入っています。チームで仕事をする際、異なるアプリを頻繁に切り替える必要がないため非常に便利です。Outlookやその他のMicrosoftツールと接続できる点も高く評価しています。ミーティングのスケジュール調整やドキュメント共有が驚くほど簡単になり、作業を整理整頓し、プロジェクトの進捗管理をサポートしてくれます。

4. Mattermost（セキュリティ重視の組織に最適）

viaMattermost

「セキュリティを損なうことなく、現代的なコラボレーションを実現するには？」この問いは、セキュリティを重視する組織にとって日々の課題です。Mattermostは、完了するデータ主権を提供するセルフホスティング機能と企業グレードのセキュリティ機能を通じてこの課題に対応します。チームが期待するコラボレーション体験を損なうことなく実現します。

Mattermostは、企業レベルのセキュリティとコンプライアンス機能を備えたオープンソースのチームコミュニケーションプラットフォームを提供します。Zulipのプライバシーへのコミットメントと同様に、Mattermostはクラウドベースのチャットプラットフォームに代わる、安全なセルフホスト型ソリューションの提供に重点を置いています。

Mattermostの主な機能

Markdownでメッセージをフォーマットし、豊かなコミュニケーションを実現

すべての過去のメッセージを包括的に検索

カスタムスラッシュコマンドでワークフローを自動化

Active Directory および LDAP と直接接続

オープンソースプラグインで機能をカスタム

包括的な監査ログによるコンプライアンスの追跡

Mattermostの制限事項

セルフホスティングには技術的専門知識とインフラストラクチャが必要です

ユーザーのインターフェースは、一部の商用代替ツールほど洗練されていません

Mattermostの価格設定

Free

プロフェッショナル : ユーザーあたり月額10ドル

企業: カスタム価格

Mattermostの評価とレビュー

G2 : 4.3/5 (300件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (160件以上のレビュー)

実際のユーザーはMattermostについてどう評価しているのか？

G2のレビューにはこう書かれています：

Mattermostはオープンソースであり、デプロイとデータセキュリティを完全に制御できる点が気に入っています。厳格なコンプライアンス要件を持つ企業に最適です。インターフェースはシンプルで、スレッド化された会話をサポートし、JiraやGitLabなどのDevOpsツールとの連携も良好です。リアルタイムメッセージングとファイル共有はスムーズで、リモートチームに理想的です。

Mattermostはオープンソースであり、デプロイとデータセキュリティを完全に制御できる点が気に入っています。厳格なコンプライアンス要件を持つ企業に最適です。インターフェースはシンプルで、スレッド化された会話に対応し、JiraやGitLabなどのDevOpsツールとの連携も良好です。リアルタイムメッセージングとファイル共有はスムーズで、リモートチームに理想的です。

5. Rocket. チャット（自社ホスティング展開に最適）

セルフホスティングにより組織はコミュニケーションデータを完全に管理でき、Rocket.Chatはすべてを自社インフラ内で運用することでこれを実現します。このセットアップは厳格なセキュリティ要件を持つチームや、高度にカスタマイズ可能なプラットフォームを必要とするチームに最適です。

クラウド専用ツールのように事前定義された機能に縛られることなく、Rocket.Chatはチームに最適なコラボレーション環境を構築する柔軟性を提供します。Zulipと同様に、組織がコミュニケーション基盤を管理できると同時に、チームのチャットにおける機能の範囲をサポートします。

Rocket.Chatの主なチャット機能

エンドツーエンド暗号化で機密性の高い会話をセキュリティ保護

外部パートナーとの連携を、管理されたゲストアクセスを通じて実現

統合型ライブチャットで顧客と直接対話

会話の中でシームレスにファイルを共有・プレビュー

カスタマイズ可能なユーザー役割で許可を管理

包括的なAPIを通じて外部システムと連携

Rocket.Chatのチャット制限事項

セルフホスティングとメンテナンスには技術リソースが必要です

商用代替ツールと比較すると、ユーザーの使うユーザーインターフェースが時代遅れに感じられる場合があります

Rocket.Chatの価格

スターター : 無料

Pro : ユーザーあたり月額8ドル

企業: カスタム価格

Rocket.Chatの評価とレビュー

G2 : 4.2/5 (330件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (150件以上のレビュー)

実際のユーザーはRocket.Chatについてどう評価しているのか？

Capterraのレビューアーはこう述べています：

カスタムの利便性が高く、追加モジュールをインポートすることなく、お好みの方法でライブチャットウィジェットをWebアプリに簡単に追加できます。Webアプリ内でJavaScriptスクリプトを実行するだけです。機能性は非常に優れていますが、正しい使い方を理解するのは少し難しいかもしれません 🙂

カスタマイズの幅が広く、追加モジュールをインポートすることなく、ウェブアプリにライブチャットウィジェットを自由に追加できるシンプルさが特徴です。ウェブアプリ内でJavaScriptスクリプトを実行するだけで実現します。機能性は非常に優れていますが、正しい使い方を習得するには少し手間がかかるかもしれません 🙂

6. Discord（コミュニティ構築に最適）

viaDiscord

Discordは多機能なコミュニケーションプラットフォームで、カスタマイズ可能なサーバー内でテキストと音声の両方のチャンネルをサポートしています。もともとゲーマー向けに構築されましたが、現在では高品質な画面共有、Go Liveストリーミング、大規模な音声イベント向けのステージチャンネルなどの機能を備え、多様なコミュニティにサービスを提供しています。

Discordはリッチテキストフォーマット、カスタム絵文字、詳細なアクセス制御のための役割ベースの許可、モデレーションから音楽再生まで機能を追加するボットを提供します。

Zulipの構造化されたスレッド形式とは異なり、Discordはサーバー、チャンネル、スレッドで会話を整理し、強力なボイスチャット機能を備えています。

Discordの主な機能

豊富なプレゼンスインジケーターによるシグナルの可用性表示

チャンネル内スレッド機能で会話を構造化

サーバーフォルダで複数のワークスペースを整理

豊富なボット機能でタスクを自動化

専用フェーズチャンネルで大規模グループへのプレゼンテーションを実現

Discordのリミット事項

無料プランにおけるファイル共有のサイズリミット

カジュアルな見た目は、プロフェッショナルな環境には適さない場合があります

Discordの価格

Free

Nitro Basic : カスタム価格

Nitro: カスタム価格

Discordの評価とレビュー

G2 : 評価データなし

Capterra: 4.7/5 (400件以上のレビュー)

実際のユーザーはDiscordについてどう評価しているのか？

Capterraのレビューでは次のように述べています：

設定・操作が簡単で、同僚とのコミュニケーションもスムーズ。学校でもビジネスでも優れたインターフェースを提供。

設定・操作が簡単で、同僚とのコミュニケーションもスムーズ。学校でもビジネスでも優れたインターフェースを提供。

7. Twist（非同期コミュニケーションに最適）

viaTwist

絶え間ない通知音、即座に返信せねばというプレッシャー、そして追いつけない感覚に悩まされていませんか？Twistは通知システムを一新し、更新情報をまとめて通知することで集中仕事を促す。さらに受信トレイ機能により、延々と続くチャットログをスクロールすることなく、重要なスレッドに追いつくことが可能です。

Twistは非同期コミュニケーションを重視し、議論を混沌としたリアルタイムストリームではなくスレッド単位で整理します。Zulipと同様にTwistも会話をチャンネルとスレッドで管理しますが、より一層集中した思慮深い議論を重視しています。各スレッドは明確なトピックと時系列順のメッセージを維持するため、離脱後も会話の流れを容易に追跡できます。

このプラットフォームでは、異なるチームやプロジェクト向けのチャネル、ダイレクトメッセージング、全会話にわたる包括的な検索機能が提供されています。

Twistの主な機能

強力なクロス会話検索であらゆる情報を発見

GitHub、Zapier、Todoistなどの人気ツールとの連携が可能で、ファイル共有やmarkdownフォーマットをサポートします。

電子メールのようなエディターで考え抜かれたメッセージを作成

Twistのリミット事項

ネイティブのビデオ会議機能なし

オールインワンプラットフォームよりも機能が豊富ではない

Twistの価格

Free

無制限: ユーザーあたり月額8ドル

Twistの評価とレビュー

G2 : 3.9/5 (70件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (30件以上のレビュー)

Twistについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

Capterraのレビューでは次のように述べています：

チーム全員が気に入った理由は、特定のチャンネルで誰かがメッセージを送信するたびに気が散る代わりに、ようやく生産的な仕事に集中し、電子メールやTwistの通知は必要な時に確認できるようになったからです。

チーム全員が気に入った理由は、特定のチャンネルで誰かがメッセージを送信するたびに気が散る代わりに、ようやく生産的な仕事に集中し、電子メールやTwistの通知は必要な時に確認できるようになったからです。

8. Pumble（予算が限られた小規模チームに最適）

viaPumble

予算重視のチームに人気のPumbleは、無制限のメッセージ履歴とコアコミュニケーション機能を、企業レベルの価格設定なしで提供します。

小規模チームは、必須機能を妥協することなく、ニーズに合わせて成長する完全なコミュニケーションソリューションを導入できます。このSlack代替ツールは、Freeプランでも無制限のメッセージ履歴を備えた、費用対効果の高いチームコミュニケーションプラットフォームを提供します。

Zulipの特殊なスレッド方式とは異なり、PumbleはSlackのような直感的な操作性を提供し、高価格帯の料金体系なしで、本質的なコミュニケーション機能に焦点を当てています。

Pumbleの主な機能

外部パートナーとのゲストアクセスによる共同作業を実現

iOSおよびAndroidモバイルアプリでコミュニケーションにアクセス

リッチテキスト機能でメッセージをフォーマット

包括的な検索機能で過去の会話履歴を簡単に見つけられます

カスタマイズ可能な通知で中断を制御

画面共有機能付きビデオ通話でつながる

Pumbleの制限リミット

プレミアム代替ツールと比較して高度な機能がリミット

サードパーティツールとの連携が限定的

Pumbleの価格

Free

Pro : ユーザーあたり月額2.99ドル

ビジネスプラン： ユーザーあたり月額4.99ドル

企業: ユーザーあたり月額7.99ドル

Pumbleの評価とレビュー

G2 : 十分なレビューが利用できません

Capterra: 4.7/5 (180件以上のレビュー)

実際のユーザーはPumbleについてどう評価しているのか？

Capterraのレビューでは次のように述べています：

基本的にはSlackですが、より優れています。有料プランも手頃な価格設定なので、これも素晴らしい点です。

基本的にはSlackですが、より優れています。有料プランも手頃な価格設定なので、これも素晴らしい点です。

9. Zoom（ビデオ優先コミュニケーションに最適）

viaZoom

テキストメッセージには限界があります。口調や感情、ニュアンスは伝わりにくいものです。そのためチャットでの会話は、すぐに長々としたやり取りのスレッドに陥りがちです。これは全員の作業効率を低下させます。

Zoomはこの点を理解しています。対面でのやり取りを最優先に考え、チームがチャットからビデオへシームレスに移行できるように設計されています。アプリを切り替えたり、ミーティングリンクを探す必要はありません。Zulipが構造化されたテキストに焦点を当てる一方、Zoomはビデオを主役とし、チャットを便利な補助ツールとして活用する、よりリアルタイムで人間味のあるアプローチを取っています。

Zoomの主な機能

高度な 画面共有機能 でアイデアを明確に提示

ブレイクアウトルームで小規模なディスカッショングループを作成

バーチャル背景でビデオ体験をパーソナライズ

重要なミーティングを録音と文字起こしで記録

カレンダー連携で効率的にスケジュールを管理

インタラクティブホワイトボードで視覚的に共同作業

Zoomの制限リミット

チャット機能は専用プラットフォームほど充実していません

会話の整理が煩雑になりがちです

Zoomの料金体系

Free

プロ ：1ユーザーあたり月額16.99ドル

ビジネス: ユーザーあたり月額21.99ドル

Zoomの評価とレビュー

G2 : 4.5/5 (56,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (14,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはZoomについてどう評価しているのか？

G2のレビューアーはこう述べています：

大規模なミーティングでも高い信頼性を誇るプラットフォーム。AIコンパニオン、ブレイクアウトルーム、常時利用可能なホワイトボードなどの機能により、協業をより構造化され効率的なものにします。

大規模なミーティングでも高い信頼性を誇るプラットフォーム。AIコンパニオン、ブレイクアウトルーム、常時利用可能なホワイトボードなどの機能により、協業をより構造化され効率的なものにします。

10. Flock（効率的なワークフローに最適）

viaFlock

あらゆるチャット会話は同じ問題で終わります：「誰が何をいつまでにやるのか？」

Flockは、会話が行われる場所に直接生産性ツールを組み込むことで、この根本的なコラボレーション課題を解決します。チームチャットが自然に投票、タスク、リマインダーへと拡張されることで、ワークフローが途切れることなく、責任の所在が自動的に明確になります。

Flockはダイレクトメッセージングと統合型生産性ツールを組み合わせ、シームレスなワークフローを実現します。Zulipが構造化されたスレッドに重点を置くのとは異なり、Flockは実用的な効率性を重視。会話にアクション指向の機能を組み込み、チームがコンテキストを切り替えずに議論から実行へ移行できるよう支援します。

Flockの主な機能

ビデオ会議で直接顔を合わせて接続する

ターゲットを絞ったコミュニケーションのためのカスタムメーリングリストを作成

共有カレンダー連携でスケジュールを調整

高度な検索機能で情報を素早く見つけましょう

カスタムスラッシュコマンドでワークフローを自動化

堅牢な連携機能で外部ツールと接続

Flockの制限事項

競合他社製品に比べて直感的でユーザーフレンドリーなインターフェースとは言えない

モバイル体験はデスクトップの機能に劣る

Flockの価格

Free

プロ ：ユーザーあたり月額3ドル

企業: カスタム価格

Flockの評価とレビュー

G2 : 4.4/5 (200件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (300件以上のレビュー)

実際のユーザーはFlockについてどう評価しているのか？

G2のレビューにはこう書かれています：

管理部門の支援がほとんど不要で、インストールと運用が容易です。インターフェースにより、コンテンツ提出などの変更や管理も簡単に行えます。

管理部門の支援がほとんど不要で、インストールと運用が容易です。インターフェースにより、コンテンツ提出などの変更や管理も簡単に行えます。

11. Google Workspace（Googleエコシステムユーザーに最適）

viaGoogle Workspace

Googleは、Gmail、Drive、Docs、Meetといった仕事環境内にチャット機能を統合することで、チームワークを自然な形にします。これによりアプリ切り替えが減り、文脈に沿った会話が促進され、ランダムな孤立したコミュニケーションが解消されます。日常的な注意散漫を減らし、全員の集中力を維持します。

Google Chatはこのセットアップの一部です。Google Workspaceに組み込まれているため、チームが既にGoogleツールを利用している場合には最適です。Zulipの構造化されたスレッドとは異なり、Google Chatはシームレスで直感的なため、ワークフローを妨げることなくチームが会話できます。

Google Workspaceの優れた機能

チャットからワンクリックでGoogle Meetビデオ通話を開始

会話を離れることなく、ドライブファイルを共有・共同編集

コミュニケーションスペース内でタスクを割り当て、進捗を追跡

Googleの強力な検索機能で、あらゆるメッセージやファイルを簡単に見つけられます

スマートキャンバスと統合されたGoogle ドキュメントでリアルタイムに共同作業

同期されたアプリで、あらゆるデバイス間でシームレスにコミュニケーションをアクセス

Googleワークスペースの制限事項

専用チームチャットプラットフォームよりも機能が豊富ではない

スレッド機能や整理オプションは、専門ツールに比べてリミットが多い

Google Workspaceの価格

ビジネススターター ：ユーザーあたり月額3ドル

ビジネススタンダード : ユーザーあたり月額12ドル

Business Plus ：ユーザーあたり月額24ドル

企業: カスタム価格

Googleワークスペースの評価とレビュー

G2 : 4.6/5 (42,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (17,000件以上のレビュー)

Googleワークスペースについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューアーはこう述べています：

Gmail、Drive、Docs、Sheets、Meetといったツールとのシームレスな連携が真に際立っています。これにより、文書作成、ファイル共有、ミーティングスケジュール設定など、あらゆる場面でチームがリアルタイムに協業できます。

Gmail、Drive、Docs、Sheets、Meetといったツールとのシームレスな連携が真に際立っています。これにより、文書作成、ファイル共有、ミーティングスケジュール設定など、あらゆる場面でチームがリアルタイムに協働できます。

ClickUpで最適なコミュニケーションツールを見つけよう

各プラットフォームにはそれぞれ強みがありますが、ClickUpはコミュニケーションとコラボレーションにおいて特に優れたオールラウンドな選択肢として際立っています。特にリモートチーム、開発者、オールインワンワークスペースを求めるビジネスにとって、Zulipの強力な代替ツールとなるでしょう。

単一目的のコミュニケーションツールとは異なり、ClickUpは会話が1つのプラットフォームで行われ、仕事が別のプラットフォームで完了される際に生じる分断を解消します。

