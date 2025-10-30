顧客フィードバックとアンケートのためのSurvicate代替ツールトップ11

顧客の半数以上は不満を抱えても声を上げません。この沈黙は、不満を持つ1人のユーザー以上の損失をもたらします。パターンを見えなくし、成長を遅らせ、推測に基づく意思決定を強いるのです。

事態が悪化する前に顧客フィードバックを収集することが、常に解決策でした。

Survicateのようなツールは、アンケートロジックやマルチチャネル配布といった機能でこうした課題を解決します。ただし、選択肢はこれだけではありません。また、御社チームに最適なソリューションとは限らないでしょう。

より良い価格設定、深い洞察、直感的な操作性を求める場合でも、強力な代替ツールが数多く存在します。フィードバック収集、満足度向上、確信を持った製品決定を支援するSurvicateのトップ代替ツールをご紹介します。

🎯 このガイドでは以下の内容をご紹介します： アンケートを超えたツール——感情分析/AIとリアルタイムインサイトを実現

あらゆるサイズのチームと予算のチームに対応した選択肢

フィードバックを意思決定に結びつけるターゲットワークフロー

なぜSurvicateの代替ツールを探す必要があるのか？

Survicateユーザーのうちの一人が説明するように：

より高度な機能と分析ツールがあれば、複雑なアンケートにも活用できるでしょう。

より高度な機能と分析ツールがあれば、複雑なアンケートにも活用できるでしょう。

基本的なオンラインアンケートには優れていますが、Survicateは総合的な評判管理を求めるビジネスには不十分です。このツールで直面する可能性のある課題は以下の通りです：

限定的なアンケートオプション： 質問タイプやフォーマットのリミットにより、多様性や複雑性を伴うアンケートの実施における柔軟性が低下する可能性があります

オーディエンスターゲティングの課題： フィルタリング機能がリミットであるため、特定の顧客セグメントにターゲットを絞ったフィードバックを収集することが困難です

パフォーマンスの問題： 時折発生する遅延やラグにより、複数のアンケートの編集や管理が効率的に行えなくなる可能性があります

カスタムのリミット： デザインやブランディングの選択肢が少なく、自社ブランドイメージに合わせたアンケート設計が困難です

基本分析機能： 高度なレポート作成ツールや複数チャネルにわたる感情分析などの機能が不足しています

拡張性のリミット ：中小規模のチームに適しており、大規模組織では不十分な場合があります

価格面での懸念点：同価格帯の競合他社と比べて提供機能が少なく、一部のユーザーにとっては費用対効果が低い可能性があります

Survicate代替ツール一覧

ツール名 最適な用途 主な機能 価格 ClickUp あらゆるチームのサイズ（個人、中小企業、中堅企業、大企業）に対応 自動化、条件分岐ロジック、AIを活用したインサイト、チームコラボレーションツールを備えたフィードバックフォーム Free Foreverプラン；企業向けカスタム対応 Typeform クリエイティブチーム インタラクティブなUXとパーソナライズされた質問パス 有料プランは月額29ドルから。企業向けカスタム対応可能 Qualtrics 企業向け ウェブサイトへのアンケート埋め込み用カスタムロジック、Google Analytics連携、/AIと機械学習を活用したStats iQおよびText iQ分析機能 カスタム価格設定 Google Form 個人および小規模なビジネス 柔軟なフォームビルダー、パーソナライゼーション機能、組み込みのデータ可視化ツール Freeプラン；企業向けカスタム対応 SurveyMonkey 中小企業 質問バンク、アンケートロジック、多言語サポート、組み込み分析ツール Freeプランあり；有料プランは月額11ドルから Jotform 中小企業および中堅ビジネス 支払い連携、自動化機能、HIPAA準拠 Freeプランあり；有料プランは月額39ドルから Zoho アンケート 中堅企業 多言語サポート、電子メール配布、リアルタイムレポート作成、CRM連携 Freeプランあり；有料プランは月額6ドルから GetFeedback 中堅企業および企業 ドラッグ＆ドロップビルダー、NPS追跡、Salesforce連携、モバイル最適化アンケート カスタム価格設定 フォーム. アプリ 個人および小規模なビジネス ノーコードフォームビルダー、商品リスト、支払いサポート Freeプランあり；有料プランは月額25ドルから ProProfs Survey Maker 中小企業とクリエイティブチーム カスタマイズ可能なテンプレート、スコアリングと分岐ロジック、リアルタイム分析、統合機能 Freeプランあり；有料プランは月額39ドルから Formstack 中堅企業および企業 電子署名、ワークフロー自動化、データ暗号化機能 有料プランは月額99ドルから

ClickUpにおけるソフトウェアのレビュー方法 編集チームでは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。 ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。

Survicateに代わる最適な代替ツール

適切なカスタマーサービスツールへの投資は、CSチームの活躍を保証する最も簡単な方法です。インサイトを通じてユーザー体験を向上させる、最高のアンケート・オンラインフォームビルダーを詳しく見ていきましょう。

ClickUp（カスタマイズ可能なフォーム作成、データ収集、フィードバック管理に最適）

ClickUp Formsで顧客の声を結果に変える

ClickUpは、初の統合型AIワークスペースとして、企業、マーケター、製品チームのための共有リファレンスポイントとして機能します。コラボレーション、ワークフロー、重要データの組織化を保証する本格的な生産性プラットフォームです。

ClickUpのカスタマイズ可能なフォーム機能では、ドラッグ＆ドロップインターフェースでブランド化されたフィードバックアンケートを簡単に作成でき、多様なフィールドタイプ（テキスト、ドロップダウン、評価など）をサポートします。

購入後のフィードバック収集、NPSアンケートの実施、製品機能の提案収集など、あらゆる質問をターゲットに合わせて調整できます。

従来の硬直的な調査ツールとは異なり、これらのフォームはワークフローに自然に溶け込み、提出を即座に実行可能なタスクに接続します。プラットフォーム間のデータコピーやファイルインポートの煩わしさから解放されます。ClickUpタスク管理との直接連携によりフィードバック管理が効率化され、顧客の意見一つひとつが追跡可能なタスクへと変換されます。

クライアントポータルにClickUpフォームを統合し、顧客の課題やフィードバックを追跡。実行可能なタスクに変換しましょう

フォームを共有するには、顧客フィードバック、製品提案、満足度スコアの収集など、目的を問わず、リンク経由で簡単に共有するか、ウェブページに埋め込むことができます。

ClickUpのフォームビューは、同時にあなたの指令センターとしても機能します。

ビュー・バー、サイドバー、フォーム hub に直接統合され、作業中のプロジェクトから直接フォームを作成・管理できます。ワークフローを中断せずにアンケート更新や新規開始も可能。シームレスで柔軟な設計により、フィードバックフォームを日常業務の中心に組み込みます。

フォーム経由でフィードバックを送信した顧客に、ClickUp自動化で自動返信

回答が集まり始めたら、単なるデータ保管以上の機能を持つシステムが必要になります。そこで登場するのがClickUp Automations+AI Agents。疲れを知らない業務のリーダーです。

製品所有者に即座にアンケートタスクを割り当てたいですか？スコアが特定閾値を下回った際にカスタマーサクセスへ通知したいですか？感情分析に基づく次のステップを自動化したいですか？簡単です。ClickUpのエージェント型自動化により、チームは手作業に埋もれることなく迅速に対応し続けられます。

この自動化は時間を節約するだけでなく、フィードバックが適切なチームメンバーに確実に届き、プロンプトに対応されるため、ワークフロー全体の効率性を向上させます。

全体像を把握するには、戦略担当者を投入しましょう：ClickUpダッシュボード。フォーム、タスク、タイムラインから洞察を抽出し、顧客の感情、チームの対応時間、フォローアップステータスなどを可視化します。

アンケート結果、トレンド、SLA遵守状況用のカードを追加すれば、フィードバックエコシステム全体のリアルタイムな状況把握が可能になります。

さあ、ここにAIを導入しましょう。ClickUp Brainは、大量のウェブサイトフィードバックアンケートやオンラインアンケートから実用的な知見を迅速に抽出するチームを支援し、より優れた製品・サービス決定を促進します。すべてワークスペース内で完結します。

ClickUp Brainで顧客の提出内容をリアルタイムに分析し、AIによるインサイトを獲得

ClickUp Brain MAXでより深い洞察のロック解除ができます。Brain MAXでは、強化されたAIモデル、音声テキスト変換、高度な分析、より強力な自動化を利用可能。これにより、複雑なフィードバックを大規模に分析し、詳細なレポートを生成し、洗練されたワークフローを自動化できます。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

初心者にとっては習得に時間がかかる可能性があります

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (9,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

TrustRadiusのレビューにはこう書かれています：

当社チームでは、フォームとテンプレートを活用してワークフローの標準化を進めています。また、特にカスタムフィールドで情報を収集し、タスク担当者を決定する際に役立つケースでは、組み込みの自動化機能でワークフローを効率化しています。さらに、電子メール連携機能とAPIを活用し、プラットフォームからパフォーマンス問題の可能性が通知された際に、自動的にタスクを生成する仕組みも構築しています。

当社チームでは、フォームとテンプレートを活用してワークフローの標準化を進めています。また、特にカスタムフィールドで情報を収集し、タスク担当者を決定する際に役立つケースでは、組み込みの自動化機能でワークフローを効率化しています。さらに、電子メール連携機能とAPIを活用し、プラットフォームからパフォーマンス問題の可能性が通知された際に、自動的にタスクを生成する仕組みも構築しています。

💡 プロの秘訣：ChatGPTに文章を書いてほしい？それともClaudeにコードを処理してほしい？ClickUpワークスペース内で異なるLLMモデルを切り替えられます！

2. Typeform（インタラクティブなデータ収集に最適）

viaTypeform

Survicateが機能重視すぎる場合は、Typeformが洗練されたユーザーフレンドリーな代替案を提供します。1問ずつ表示されるレイアウトは、あらゆるデバイスで自然な会話のフローを生み出し、エンゲージメントと回答の質を高めます。

AI搭載の分析機能で感情・行動・意図を掘り下げ、ユーザーの意見とその背景を理解。洞察力を損なわずにアンケートをもっと簡素化したいチームにとって、Jotformの有力な代替ツールです。

Typeformの主な機能

フォーム提出やインタラクションをGoogle Analyticsのイベントとして送信する

自社ロゴやブランド資産を追加し、企業アイデンティティをデザインしましょう

平均的な回答と最も人気のある回答の詳細な アンケートのレポート 分析を入手

Typeformのリミット

自動化された電子メールセットアップが使いづらい

プロバイダーが提供するアンケートテンプレートを超える高度なカスタムにはリミットがあります

Typeformの価格

コアベーシック : ユーザーあたり月額29ドル

コアプラス*：3ユーザーあたり月額59ドル

コアビジネスプラン*: 5ユーザーあたり月額99ドル

コア企業*: カスタム価格

Typeformの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (750件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (850件以上のレビュー)

実際のユーザーはTypeformについてどう評価しているのか？

Capterraのレビューにはこう書かれています：

新規クライアントのスクリーニングにTypeformを活用しています。これにより、直接質問する必要が大幅に減り、非常に役立っています。クライアントを分類し、データを分析することでマーケティングに活用できます。

新規クライアントのスクリーニングにTypeformを活用しています。これにより、直接質問する必要が大幅に減り、非常に役立っています。クライアントを分類し、データを分析することでマーケティングに活用できます。

3. Qualtrics（顧客の不満をリアルタイムで特定・解決するのに最適）

viaQualtrics

問題があっても、すべての顧客がそれを伝えるわけではありません。しかし、彼らの行動はそれを物語ります。

怒りのクリック、不規則なスクロール、フォームの途中放棄——これらはすべてユーザーの苛立ちを示すサインです。Qualtrics AIはこの行動を検知し、ユーザーが困難を感じている瞬間を特定します。リアルタイムで課題点を把握し、解決策をプランできます。

Qualtricsは点と点を接続することで、ユーザージャーニー全体にわたる予測的インサイトを生成します。最初のウェブサイト訪問から最新のサポートコールまで、顧客の感情を追跡可能です。これによりチームは包括的な全体像を可視化し、顧客維持率・ロイヤルティ向上、製品改善を推進できます。

Qualtricsの主な機能

カスタム表示ロジックを使用してウェブサイトにアンケートを埋め込み、ユーザーの行動に基づいて質問をトリガーしましょう

Google Analyticsと連携し、アンケートへの関与度、離脱率、ユーザーの行動をリアルタイムで追跡

複雑な統計分析にはStatsiQ、自由回答形式のフィードバック解釈にはText iQを活用し、AIと機械学習機能の機能をStatsiQで実装しましょう

Qualtricsのリミット

カスタマーサービス 担当者とのコミュニケーションは難しい場合があります

レポート作成のカスタム機能にリミットあり

Qualtricsの価格

カスタム価格設定

Qualtricsの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (700件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (70件以上のレビュー)

実際のユーザーはQualtricsについてどう評価しているのか？

G2のレビューにはこう書かれています：

Qualtricsプラットフォームは、多様なSAPシステムおよび非SAPシステムとの幅広い連携機能を提供し、アンケート配布のための様々なコミュニケーションチャネルを備えています。

Qualtricsプラットフォームは、多様なSAPシステムおよび非SAPシステムとの幅広い連携機能を提供し、アンケート配布のための様々なコミュニケーションチャネルを備えています。

4. Google Forms（Googleエコシステム内でフォームを作成するのに最適）

Googleフォーム経由

すでにGoogleエコシステムに深く組み込まれていますか？

Google Formsは無料で簡単にデータ収集を行う最適な選択肢です。Google Driveとのシームレスな連携により、フォームへのアクセス・編集・共有が容易に行えます。

スマートなデータ検証ルールにより、ユーザーが無効または不完全なデータを送信するのを防止。後で回答を確認・整理する手間を省けます。組み込みルールを活用すれば、特定の入力値をデータタイプに基づいて検証する自動チェックの設定が可能。

Google Formsの主な機能

顧客が任意のデバイスからGoogleフォームを作成・編集・返信できる機能を提供

複数の質問タイプから選択、ドラッグ＆ドロップ要素、厳選されたテーマを適用

シンプルな円グラフ、棒グラフ、折れ線グラフを作成し、アンケートの回答を可視化。データの概要を把握して傾向やパターンを分析しましょう。

Googleフォームの制限事項

そのアンケートテンプレートライブラリはリミットされています

スマートな提案機能、ロジックスキップ、ブランチ処理が不足している

Googleフォームの価格

Free

フォーム for 仕事: カスタム価格設定

Google Formsの評価とレビュー

G2: レビューはありません

Capterra: 4.7/5 (10,800件以上のレビュー)

Googleフォームについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

Capterraのレビューにはこう書かれています：

社内外のフォーム作成ニーズに簡単に対応できる点が気に入っています。

社内外のフォーム作成ニーズに簡単に対応できる点が気に入っています。

5. Survey Monkey（詳細なインサイト収集に最適）

viaSurvey Monkey

SurveyMonkeyのフォームでは、スキップロジック、パイピング、フリップロジックの3つの仕組みが導入されています。

スキップロジックは回答者の過去の回答に基づき、関連する質問のみを表示。不要なステップを排除し、アンケートのフローを改善します。さらにパイピング機能では回答内容を次の質問へ引き継ぎ、会話のようなダイナミックでパーソナライズされた体験を実現します。

最後に、Flip Logicは回答選択肢をランダム化することでバイアスを最小限に抑え、選択肢の順序が回答者のランキング質問や多肢選択式質問への回答に影響を与えないようにします。

Survey Monkeyの主な機能

Survey Monkeyの制限事項

ツールの遅延問題は、アンケートを完了するのを困難にする可能性があります

アップグレードされた料金プランがない場合、顧客がアンケートを完了しても通知されません

Survey Monkeyの価格

基本 ：無料

個人向けスタンダード月額プラン: 11ドル/月

個人向けアドバンテージ年額プラン ：月額24ドル

個人向けプレミア年間プラン: 59ドル/月

企業: カスタム価格

Survey Monkeyの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (22,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (10,000件以上のレビュー)

SurveyMonkeyについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューにはこう書かれています：

最小限の努力でアンケートを作成・配布できる手軽さが魅力です。ドラッグ＆ドロップインターフェースにより、技術的知識がなくても簡単にアンケートを作成できます。

最小限の努力でアンケートを作成・配布できる手軽さが魅力です。ドラッグ＆ドロップインターフェースにより、技術的知識がなくてもアンケート作成が驚くほど簡単になります。

6. Jotform（オフラインデータ収集に最適）

viaJotform

JotformはSurvicateの強力な代替ツールであり、高度にカスタム可能な顧客フィードバックアンケートやオンラインフォームを簡単に作成できる点で優れています。

数千もの完全にカスタマイズ可能なアンケートテンプレート、カスタムCSSを含む高度なデザインオプション、直感的なドラッグ＆ドロップ式フォームビルダーを提供し、ブランドや特定のニーズに合わせたアンケート作成を可能にします。

インターネット接続なしでデータ収集が可能なため、SurveyMonkeyの優れた代替ツールでもあります。顧客はオフラインでフォームへの記入、署名の投稿、回答の送信が可能です。オンライン環境に戻ると、すべてのデータが自動的に同期されます。

Jotformの主な機能

収集したフィードバックを各種フォーマット（CSV、Excel、PDF）でダウンロードし、レポート作成、分析、ストレージに活用できます

キオスクモードのセキュリティ機能でフォームを固定し、早期退出を防止。中断のない管理されたフィードバック収集を実現します。

サブスクリプション、会員制、分割払いベースの支払い を自動化し、手間のかからない収益回収を実現

Jotformの制限事項

アンケートテンプレートのデザインを自由に変更することはできません

ブランチの作成は難しい場合があります

Jotformの価格

スターター: Free Forever

ブロンズ: 月額39ドル

シルバー: 月額49ドル

ゴールド： 月額129ドル

企業: カスタム価格

Jotformの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (3,200件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (2,200件以上のレビュー)

7. Zoho Survey（自由回答形式のアンケートの回答を翻訳するのに最適）

viaZoho アンケート

スペインの顧客がスペイン語で詳細な製品レビューを投稿すると、Zoho Surveyの回答翻訳機能により、フランスのベンダーは即座にフランス語でその内容を受け取れます。短い回答、詳細な説明、マトリックス形式の入力も、選択した言語へ自動翻訳されます。

ZohoはSurvicateと比較して、アンケートタイプの範囲と高度なアンケートロジックを提供し、より複雑でターゲットを絞ったフィードバック収集を可能にします。

Zoho Surveyの主な機能

多様な顧客基盤向けに75以上の言語で多言語アンケートを構築

Zoho Desk連携でアンケート回答からサポートチケットを作成

質問への回答、デモグラフィック、カスタム変数などの条件を用いた高度なフィルタリングを適用し、特定の回答をピンポイントで抽出

包括的なユーザー調査レポート作成と分析機能により、顧客満足度とフィードバック動向に関する深い洞察を得られます

Zoho アンケートのリミット

アンケート送信後、顧客がZoho Surveyのスパム広告ページに遷移する可能性があります

サードパーティ製CRMとの連携は困難を伴う場合があります

Zohoアンケート価格

Free Forever

基本プラン: ユーザーあたり月額6ドル

追加特典： ユーザーあたり月額10ドル

プロプラン： 月額29ドル/ユーザー

企業: ユーザーあたり月額68ドル

Zoho アンケートの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (850件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (400件以上のレビュー)

実際のユーザーはZoho Surveyについてどう評価しているのか？

G2のレビューにはこう書かれています：

結果が明確なチャートやレポート、簡単なフィルターで表示される点が非常に気に入っています。社内チーム評価と顧客フィードバックフォームの両方で使用しましたが、スムーズに機能しています。

結果が明確なチャートやレポート、簡単なフィルターで表示される点が非常に気に入っています。社内チーム評価と顧客フィードバックフォームの両方で使用しましたが、スムーズに機能しています。

8. GetFeedback（Salesforce連携型CX管理に最適）

viaGetFeedback

顧客フィードバックツールはビジネス判断を形作るものであり、GetFeedbackはこのビジョンに沿って設計されています。

回答が収集されると、ツールはそれらをSalesforceレコードに直接マップし、顧客の感情を既存のCRMデータとリンクされている状態にします。これにより顧客満足度のリアルタイムなビューが実現します。

チームはCXトレンドを追跡し、課題点を特定し、フィードバックが顧客維持率と収益に与える直接的な影響を測定できます。

GetFeedbackの主な機能

Salesforceダッシュボード内の組み込み分析機能でインサイトを可視化

自動ワークフローをトリガーし、問題がエスカレートする前にサービスチームに通知して解決を促します

Salesforce内で直接パーソナライズされた連絡やケース作成を開始し、顧客の懸念事項を確実に解決しましょう

GetFeedbackのリミット

レポート作成と可視化機能がリミット

電子メールやキャンペーン経由でアンケートリンクを送信するには追加費用がかかります

GetFeedbackの価格

カスタム価格設定

GetFeedbackの評価とレビュー

G2: レビューはありません

Capterra: 4.6/5 (40件以上のレビュー)

9. Forms.app（組み込みのeコマースと自動化機能を備えたフォーム作成に最適）

Survicateが主にアンケートと顧客フィードバックに焦点を当てているのに対し、Forms.appはトランザクションワークフローをサポートするため、フィードバック収集以上の機能が必要なビジネスに最適です。

カスタムケーキを販売するベーカリーを想像してみてください。Forms.appの製品バスケット機能を使えば、ベーカリーは利用可能な全フレーバー、サイズ、フィリング、デコレーションオプションをリストするフォームを作成できます。顧客は簡単に好みの選択ができ、デザインの参考画像をアップロードでき、内蔵計算機のおかげで合計金額がリアルタイムで即座に更新されるのを確認できます。

フォーム.appの主な機能

シームレスなアクセスを実現するため、必須のサインアップなしで全機能をご利用いただけます

ステップビューアンケートで質問を1つずつ表示し、エンゲージメントを向上させましょう

地理的位置情報制限により、特定の地域からのデータのみを収集

5,000種類以上のカスタマイズ可能なアンケートテンプレートと無制限のアンケートサポート（有料プラン対象）を活用

フォーム. アプリの制限事項

アニメーションフォームが不足しており、コードを使用せずに同様のフォームを作成することはできません

Freeモードのユーザーはロゴを追加できません

フォーム. アプリの価格

Free Forever

基本プラン: 月額25ドル

プロプラン: 月額35ドル

プレミアムプラン: 月額99ドル

フォーム。アプリの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (450件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (230件以上のレビュー)

フォーム.アプリについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

Capterraのレビューにはこう書かれています：

Freeプランでもロゴを追加できます。登録収集に活用しており、進捗の追跡も簡単です。

Freeプランでもロゴを追加できます。登録収集に活用しており、進捗の追跡も簡単です。

10. ProProfs アンケート Maker（顧客離反リスクの把握に最適）

viaProProfs アンケート

ProProfsは、電子メール、ウェブサイト埋め込み、アプリ内ポップアップ、ソーシャルメディアを通じて顧客にネットプロモータースコア（NPS）アンケートを即時配信します。回答が寄せられると、このSurvicate代替ツールの高度な機能が日次・週次・月次レポートを生成し、企業が長期的な傾向を追跡するのを支援します。

視覚的なダッシュボードにより、ビジネスはNPS（ネットプロモータースコア）の割合を迅速に分析し、改善すべき領域を特定し、潜在的な顧客離脱リスクを発見できます。

Proprofs Survey Makerの主な機能

Proprofs Survey Makerの制限事項

テンプレートライブラリはリミットされています

競合他社と比較するとレポート作成機能がかなり基本的な印象を受けるかもしれません

Proprofsアンケートメーカーの価格

Free Forever

Essentials: 月額39.99ドル

ビジネスプラン: 月額69.99ドル

企業: 月額149.99ドル（年間プランのみ）

Proprofsアンケート作りの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (30件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

11. Formstack（ビジネスワークフローへのデータ収集自動化に最適）

viaFormstack

Formstackはデータ収集後の処理に焦点を当てています。組み込みの自動化、事前入力済みフォーム、動的な承認プロセスにより、情報を適切な担当者にルーティングし、文書を自動作成、承認をトリガーし、システムとの同期を実現します。

例、送信されたリードフォームは即座に担当営業担当者に転送され、患者登録フォームは記録管理システムに送られます。

このSurvicate代替ツールは、条件付きロジック、動的フォーム、ウェブサイトへのシームレスな埋め込みといった高度な機能もサポート。これにより、高いエンゲージメントを促進するインタラクティブでブランド化されたアンケートを簡単に設計できます。直感的なインターフェースと幅広い連携オプションにより、チームはデータ収集を効率化し、顧客満足度の洞察を深めることが可能です。

Formstackの主な機能

CRMや他システムから既存データを活用してフォームを自動入力し、手間とエラーを削減

イベント登録とフォローアップ連絡を自動化

承認プロセス、スキップロジック、マルチユーザーワークフローを統合し、組織内での効率的なデータ移動を実現

医療、金融、教育など厳格なデータ保護が求められる業界向けに、暗号化、堅牢なSMTP要件、コンプライアンス基準を提供します。

Formstackの制限事項

大規模なフォームを作成すると、ツールの動作が遅くなったり応答しなくなったりする可能性があります

Formstackのアンケートを支払いソフトウェアとリンクさせるのは難しい場合があります

Formstackの価格

フォーム: 月額99ドル

Suite: 月額299ドル

企業: カスタム価格

Formstackの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (400件以上のレビュー)

Capterra: 4/5 (100件以上のレビュー)

Survicateの最高の代替ツール「ClickUp」でオンラインフォームを作成

顧客インサイトの収集は、面倒な作業のように感じるべきではありません。

適切なアンケートツールは、単にフィードバックを収集するだけではありません。ワークフローを管理し、コラボレーションを強化し、回答を具体的な行動へと変える手助けをします。

Survicateは確かな機能を提供しますが、必ずしもすべてのニーズにミーティングするとは限りません。

AIによる自動化、柔軟なフォーム作成、シームレスな連携を備えたClickUpは、Survicateの最適な代替ツールです。回答収集からプロジェクト実行までをカバーするオールインワンワークスペースです。

インサイトを収集し、行動に移し、ユーザー体験を向上させましょう。より効果的にフィードバックを集めるため、今すぐClickUpに無料で登録してください。