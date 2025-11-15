Glean vs. Elasticsearch：検索とナレッジマネジメントに最適な/AIはどちらか？

GleanやElasticsearchのような/AI駆動型ツールは、データの検索・取得・管理方法に革命をもたらしました。
では、どちらがあなたのニーズに最適でしょうか？社内ナレッジベースの高速かつ正確な検索を実現するツールが必要ですか？それとも直感的で拡張性の高いwiki構築を支援するツールが必要ですか？
本ブログ記事では、GleanとElasticsearchという2つの企業検索ツールを比較し、その機能とパフォーマンスを評価します。関連性の高い検索結果を実現するために、これらのツールがナレッジマネジメントシステムに与える影響についても考察します。さらに、両ツールに代わる有力な選択肢としてClickUpもご紹介します！
🔎 ご存知でしたか？最初の検索エンジン「アーチー」は1990年に公開されました。
大学生のアラン・エムテージ、ピーター・ドイッチュ、ビル・ヒーレンによって開発されたArchieは、公開FTPサーバー上のファイルをインデックス化し、ユーザーがそれらを場所検索・ダウンロードするのを支援した。その名称は「archive」から「v」を省略したことに由来する。画期的な存在であったにもかかわらず、Archieは1990年代後半までに次第に姿を消していった。
Glean vs. Elasticsearch—そして最適な代替案を一目で
|機能
|Glean
|Elasticsearch
|⭐️ 最良の代替案：ClickUp
|検索機能
|大規模言語モデルと機械学習を活用した/AI検索により、パーソナライズされた関連性の高い結果を生成します
|構造化データと非構造化データの両方に対応した高性能な全文テキスト検索。開発者向けにクエリDSLによるカスタマイズが可能
|タスク、ドキュメント、コメントなどを横断する統合型企業検索—セットアップ不要。迅速で実用的な結果を必要とするチーム向けに構築されています
|データ取り込みとエンリッチメント
|100以上のツールと連携し、データを統合された体験に整理することで、プラットフォームをまたいだシームレスな検索を実現します。
|複雑なデータ変換、マッピング、カスタムトークン化、インデックス作成をサポート。HadoopやSparkなどのビッグデータツールとの連携性に優れる。
|タスク、ドキュメント、SlackやGoogle Driveなどの接続アプリからデータを自動取得。複雑な設定は不要です。
|ユーザーエクスペリエンスとインターフェース
|技術的知識のないユーザー向けに設計。自然言語プロンプトとデータ整理機能を備えたシンプルで直感的なインターフェース。
|技術的専門知識が必要です。検索アルゴリズムとクエリDSLの理解を通じて真の潜在能力をロック解除します。
|日常的なユーザー向けに設計—検索は、チームが既に仕事を管理している馴染み深いワークスペースの一部に過ぎません
|データセキュリティとコンプライアンス
|データアクセスとプライバシーのための組み込みガバナンスツールにより、コンプライアンスを確保
|よりカスタマイズ可能なセキュリティ機能により、複雑なコンプライアンスやセキュリティ要件に適しています
|ワークスペース、フォルダ、タスク単位でのきめ細かい許可制御。追加のオーバーヘッドなしでほとんどのチームのニーズを満たします。
|スケーラビリティとパフォーマンス
|大規模データセットにおける/AI駆動型検索に最適化されているが、きめ細かい制御と水平スケーリングには欠ける
|分散アーキテクチャによる水平スケーラビリティにより、データが増加しても高可用性と高速パフォーマンスを保証します
|拡大するチームやプロジェクトを容易に処理。ワークスペースのサイズや複雑さが増しても、パフォーマンスは安定して維持されます。
Gleanとは？
Gleanは、企業がデータ・ツール・タスクを効率的に管理するための仕事AIプラットフォームです。 Google Workspace、Slack、Salesforceなど既存の社内アプリと連携し、AIで組織の業務プロセスを理解します。その結果、特定の仕事環境に適した、より高度な検索機能、優れた提案、迅速な回答を実現します。
煩雑なワークフローの整理、散在する情報の収集、作業効率化など、あらゆるニーズにGleanが適応します。従業員が既に利用しているアプリにもシームレスに統合可能です。
Gleanの機能
機能 #1: プロンプトビルダーと高度なプロンプト
Gleanのプロンプトビルダーでは、自然言語で検索コマンドを作成できます。単純なプロンプトで文書検索やコンテンツを要約する開始できますが、より複雑なタスクには高度なプロンプトが必要です。
従来は複数のシステムやプロンプトが必要だった作業も、Gleanの高度なプロンプティング機能により、タスクを細分化できます。各ステップに特定の検索やアクションを設定し、それらをリンクされている一貫性のある自動化されたワークフローを構築。各ステップは前の成果を基盤とし、進捗に伴いより深い洞察を提供します。
📮 ClickUpインサイト：プロフェッショナルの5人に1人が、タスクに関連するファイル・メッセージ・追加情報を探すだけで1日3時間以上を費やしています。これは1週間の労働時間の約40%に相当し、本来数秒で済む作業に無駄な時間が割かれているのです！ClickUpのエンタープライズ検索は、タスク・ドキュメント・電子メール・チャットを横断して業務情報を統合。必要な情報を必要な時に、ツールを切り替えることなく即座に見つけられます。
💫 実証済み結果：QubicaAMFのようなチームは、時代遅れのナレッジ管理プロセスを排除することで、ClickUpを活用し週に5時間以上（年間1人あたり250時間以上）の時間を創出しました。四半期ごとに1週間分の生産性が追加されたら、あなたのチームが何を創造できるか想像してみてください！
機能 #2: AIの流暢さを構築するためのプロンプトライブラリ
プロンプトライブラリは、すべてのカスタムプロンプトが保存される場所です。一から新規作成する代わりに、チームが構築した既存のプロンプトを簡単に参照できます。各チームメンバーは効果的なプロンプトを発見・再利用でき、重複を減らし導入を加速させます。
Gleanは役割や過去の使用パターンに基づいて人気のプロンプトを提案します。チームがAI駆動ワークフローのwikiを作成する方法を学ぶにつれ、共有ナレッジベースのように絶えず成長します。開始時の提案機能により、一から全てを構築する時間を無駄にすることはありません。
機能 #3: あらゆる役割に対応するAI
Gleanのプラットフォームはノーコードのため、営業からサポートまであらゆる担当者が、シンプルな自然言語でワークフローを自動化できます。
顧客への返信作成、文書の要約する、過去の会話に埋もれた関連情報の検索など、Gleanは文脈を理解し、追加セットアップや技術的知識なしに仕事を前進させます。
機能 #4: 効率化されたナレッジ管理のためのスマートコレクション
Gleanは、チームが重要な情報を一箇所に整理できるようにすることで、散在する文書や見つけにくいリンクの煩雑さを軽減します。Collections機能により、チームは関連するファイル、メモ、リンク、会話をグループ化できます。これらはGoogle Drive、Slack、社内ツールなど、元の保存場所に関係なく集約されます。
これにより、プロジェクト資料の追跡や更新情報の共有が容易になり、複数のプラットフォームを横断して検索する必要なく、全員が同じ情報にアクセスできることが保証されます。
Gleanの価格
- カスタム価格設定
📖 こちらもご覧ください：Gleanの主な競合製品と代替ソリューション
Elasticsearchとは？
Elasticsearchは、構造化データと非構造化データの両方を大量に処理するために設計されたオープンソースの分散型検索・分析エンジンです。社内のビジネスデータ向けGoogleと捉えてください。データベース、ログ、文書、アプリケーションデータなど複数のソースから情報を収集・インデックス化し、迅速かつ効率的な検索を可能にします。
このプラットフォームはキーワードを単純に一致させるだけでなく、関連性と文脈に基づいて結果をランク付けします。特定のドキュメントの場所の検索、顧客行動の分析、リアルタイムシステムログの追跡など、Elasticsearchは数百万件のレコードを横断しても、ほぼ瞬時に適切なデータを返すよう設計されています。
Elasticsearchの機能
AI検索機能の統合からインフラストラクチャの拡張まで、Elasticsearchは必要な柔軟性とパフォーマンスを提供します。主な機能は以下の通りです：
機能 #1: アプリケーションへのAI検索機能の組み込み
Elasticsearch Relevance Engine（ESRE）はアプリケーションに意味検索機能を追加し、キーワード一致だけでなく意味に基づいた結果の提供をユーザー支援します。特定のドメイン向けにモデルを再トレーニングする必要がなく、すぐに利用可能なため導入が容易です。
ESREは外部言語モデルとの連携、独自のトランスフォーマーモデルによるカスタム、従来型検索と意味的関連性を融合したハイブリッド検索体験の構築も可能です。この柔軟性により、多様なコンテンツやユーザーに応じた検索機能のカスタマイズやAIワークフローの自動化に活用できます。
💡 プロの秘訣：メタデータを軽視してはいけません！ 検索対象の「内容」だけでなく、情報の「タグ付け方法」「分類方法」「リンクされている方法」も同様に重要です。日付、著者、プロジェクトタグ、アクセスレベルなどの強力なメタデータは、検索結果の精度向上、関連性のパーソナライズ化、そして忘れ去られた貴重な情報を最適なタイミングで発見するのに役立ちます。
機能 #2: あらゆるビジネスニーズに対応するスケーラビリティ
Elasticsearchは水平方向にスケーリングするため、規模拡大に柔軟に対応します。単一ノード環境でも300ノードのクラスター環境でも、一貫した運用体験を提供します。
毎秒数百万のリクエストを処理し、インデックスとクエリをクラスター全体に配布することで、スムーズで効率的な運用を保証します。Elasticsearchのスケーラビリティにより、AIを活用した生産性向上方法をお探しの場合でも、データ検索機能を容易に拡張できます。
機能 #3: データをお好みの方法で保存・探索
Elasticsearchはデータの保存方法と場所において柔軟性を提供します。ニーズに応じて、高速クエリのためのローカル保存を選択したり、低コストのS3ストレージなどよりスケーラブルなオプションを利用したりできます。
ランタイムフィールドにより、変化するデータへの適応や新たなデータセットの即時取り込みが容易になります。文書管理ワークフローの改善に注力するチームにとって、Elasticsearchはデータの整理・管理・横断検索を直感的に実現します。
機能 #4: 高可用性と障害検出
クロスクラスタレプリケーションなどの機能により、常にバックアップが準備されています。その分散システムは耐障害性と信頼性を重視して構築されています。何か問題が発生しても、データは利用可能な状態を維持します。
Elasticsearchの価格
- カスタム価格設定
📖 こちらもご覧ください:Elasticsearchのベストな代替ソリューション
GleanとElasticsearch：機能比較
GleanとElasticsearchは同じ課題に取り組んでいます：ワークスペース検索を通じてチームの効率化を支援することです。しかし、そのアプローチは異なります。
主な違いを簡単に比較すると：
|Glean
|Elasticsearch
|直感的でユーザーフレンドリーなソリューション。ノーコード/AI機能を搭載。
|高度にカスタマイズ可能なスケーラブルな検索プラットフォーム
|パーソナライズされた回答と文脈に応じた結果により、社内ナレッジを迅速に整理・検索可能
|大規模データセットと複雑なクエリを処理可能。全文検索企業プラットフォームの柔軟性を備えています。
|非技術ユーザーに/AI駆動の検索、データ分析、自然言語プロンプトを提供
|コンプライアンスと複雑なデータガバナンスのための高度なセキュリティ機能を提供します
|スマートコレクションとGo Linksによる迅速なアクセスで知識管理を効率化
|大規模データをサポートし、水平スケーリングのための分散アーキテクチャを提供します
それでは、各ツールが優れている点を確認するため、鍵となる機能について詳しく見ていきましょう。
機能 #1: 検索機能
Glean は、LLM（大規模言語モデル）と機械学習を活用し、よりパーソナライズされた正確な検索結果を生成するAI搭載の企業検索プラットフォームです。各クエリの背景にある文脈を理解することで、関連性の高い回答を提供することに重点を置いています。
一方、Elasticsearchは構造化データと非構造化データの両方に対する高速で高性能な全文検索に焦点を当てています。そのクエリDSL（ドメイン固有言語）により詳細なクエリのカスタムが可能で、開発者は検索クエリと結果のランキングを精密に制御できます。
🏆 勝者：Glean AI駆動型検索により、よりパーソナライズされ文脈を認識した結果を提供。検索クエリを手動で調整することなく、直感的で関連性の高い回答を求める非技術ユーザーにとって効果的です。
機能 #2: データ取り込みとエンリッチメント
一方、Gleanは100以上のツールと連携し、データを統合された体験に整理することで、プラットフォームをまたいだシームレスな検索を実現します。他方、データ取り込みにおいて高い柔軟性を提供します。
その取り込みパイプラインは複雑なデータ変換とマップをサポートし、ユーザーがニーズに合わせてカスタムされたトークン化とインデックス作成プロセスを設定できるようにします。
ElasticsearchはHadoopやSparkなどのビッグデータツールとシームレスに連携するため、大規模なデータ処理に最適です。
🏆 勝者：Elasticsearch データ取り込みパイプラインに対するカスタマイズ性ときめ細かい制御が可能であるため、ビジネスがデータインデックス作成プロセスをニーズに正確に合わせられる点で優位性を示しました。
機能 #3: ユーザー体験とインターフェース
Gleanのインターフェースは、ユーザーフレンドリーで直感的に操作できるよう設計されています。技術的知識を持たないユーザーを想定して構築されているため、特別な知識がなくても操作可能です。自然言語プロンプトやデータをコレクションに整理する機能などにより、Gleanは非常にアクセスしやすいツールとなっています。
Elasticsearchは、しかし、はるかに技術的である。堅牢な機能を提供するが、その真価をロック解除するには検索アルゴリズムとクエリDSLを深く理解する必要がある。
🏆 勝者：Glean技術的な専門知識を必要としないユーザーフレンドリーなインターフェースを提供できる点で優れており、チームが迅速に情報を見つけ、生産性を維持できるため、ここで勝利を収めました。
機能 #4: データセキュリティとコンプライアンス
Gleanには、適切なデータアクセスとプライバシーを確保するガバナンスツールが組み込まれており、組織が内部ポリシーや外部規制への準拠を支援します。
一方、Elasticsearchはより堅牢で高度にカスタマイズ可能なセキュリティ機能を提供するため、複雑なセキュリティ要件やコンプライアンス要件を持つ企業にとってより優れた選択肢となります。
🏆 勝者：Elasticsearch。より堅牢で高度にカスタマイズ可能なセキュリティ機能が必要な場合、明らかな勝者です。
機能 #5: スケーラビリティとパフォーマンス
Glean は、大規模データセットにおけるAI駆動型職場検索を最適化し、優れたスケーラビリティを提供します。ただし、Elasticsearchほどの効率的な検索機能、システムリソースに対するきめ細かい制御、水平スケーリングは提供していません。
Elasticsearchは水平スケーラビリティを実現する分散アーキテクチャを採用しており、複数のノードに容易にスケールできます。これにより、データが増加しても高可用性と高速なパフォーマンスが保証されます。
🏆 勝者：Elasticsearch が勝者となりました。分散型でスケーラブルなアーキテクチャにより、大規模なデータセットや複数のノードにわたってスムーズなパフォーマンスを保証します。
📖 こちらもご覧ください:活用すべき最高のAIコラボレーションツール
RedditにおけるGleanとElasticsearchの比較
RedditユーザーはGleanとElasticsearchの違いについて強い意見を持つことが多く、そのビューは特定のニーズやワークフローによって形作られています。
シンプルさと人気ツールとの迅速な連携を求めるユーザーの間では、一般的にGleanが好まれる傾向にあります。例として、RedditユーザーOld_Cauliflower6316 はr/Llamaindexにおいて次のようにメンションしています：
私の意見では、ユースケースがシンプルな場合はGleanのような製品をお勧めします。彼らは大規模な顧客基盤、実証済みの価値、柔軟性を備えています。「シンプル」とは、Slack、Google Drive、Confluence、Notion、Jiraなどの一般的なデータソースとの連携や、馴染みのあるチャットボット/検索エンジンの体験を提供することを意味します。
一方、Elasticsearchは、特に大規模で複雑な環境において、堅牢でカスタマイズ可能な検索機能を必要とするユーザーに支持されています。多くのRedditユーザーは、Elasticsearchの柔軟性、スケーラビリティ、そしてオープンソースという性質を高く評価しており、これによりインデックス作成やユーザークエリに対する制御性が向上します。Redditユーザーelk-content-share はr/elasticsearchで次のように共有しています：
App Searchは、Elasticsearchを基盤としたElasticの検索ソリューションであり、検索エンジンをカスタムアプリに統合する支援を提供します。
これにより、検索インデックスとパフォーマンスに対するきめ細かい制御を必要とする大規模で多様なデータセットの処理やカスタムアプリケーションにおいて、Elasticsearchの強みが浮き彫りになります。
ただし、両検索エンジンに対して中立的な見解を持つユーザーも一部存在します。例として、unixmonsterは次のようにメンションしています：
私はGleanを頻繁に仕事として利用していますが、設定が非常に簡単で、豊富なAPIセットを備えているため、必要に応じて社内ツールを構築することも可能です
同様に、DraxenatoはElasticsearchについて次のように述べています：
すべてにも長所と短所があるように、ELSにも強みと弱みがあります。 高速・高ボリューム・低データストア環境に適しています。ファイアウォールログのように、頻度が高く小さなドキュメントが大量にあるシナリオにおいて、膨大なメトリクスを意味のある人間が読める形式で瞬時に生成します。PDFの大規模ライブラリなど他のユースケース向けに効率化調整も可能ですが、その用途であれば他のソリューションを検討した方が良いでしょう。*
Redditによれば、結論として、チームが既に使用しているツールとすぐに連携できるものを求めるなら、Gleanがシンプルさを保ちます。しかし、内部のあらゆるギアを微調整するのが好きなら、Elasticsearchの方が適しているかもしれません。
🧠豆知識：Googleのウェブサイト順位付けアルゴリズム「PageRank」は、単に「ページ」をランク付けするからだけでなく、共同作成者であるラリー・ペイジ（Larry Page）にちなんで名付けられました。
ClickUpのミーティング―GleanとElasticsearchに代わる最適な選択肢
GleanとElasticsearchの強みを組み合わせると、その結果はClickUpのようになる！
現代の仕事は機能不全に陥っている。私たちの時間の60%は、異なるツール間で関連情報を共有・検索・更新することに費やされている。プロジェクト、ドキュメント、コミュニケーションが孤立したツールに分散し、生産性を低下させている。
ClickUpはこの課題を解決します。世界初の統合型AIワークスペースにより、プロジェクト、ナレッジ、チャットを一元管理。すべてを世界最高峰の仕事AIが支えています。
現在、300万以上のチームがClickUpを活用し、効率的なワークフロー、一元化されたナレッジ、集中を妨げないチャットにより、作業速度を向上させています。これにより、組織の生産性がロック解除されます。
具体的な内容を見ていきましょう。
ClickUpのワンアップ #1：オールインワン検索機能
検索性能においてはClickUpが圧倒的な差で勝利します。ClickUp企業サーチを利用すれば、チームが使用するあらゆるツールと連携する統合型インテリジェント検索エンジンが手に入ります。
Gleanが正しい情報を抽出するのに苦労することがあるのとは異なり、ClickUpはConnected AIによりリアルタイムで関連性の高い結果を提供します。
ClickUpの企業検索が優れている点は以下の通りです：
- 統合検索：Google Drive、GitHub、Figma、Salesforceなど、接続されたすべてのツールを自然言語コマンドで検索可能
- リアルタイムの文脈：ファイルを見つけるだけでなく、そのファイルに関する会話も確認でき、重要な文脈が追加されます
- 指令センターへのアクセス：プラットフォームを離れることなく、キー操作一つでClickUpとその接続ツールのすべてにアクセス可能
ClickUpなら、タスク、ドキュメント、Wiki、チャット、目標、さらには連携したサードパーティツールまで、すべてを一つのプラットフォームから瞬時に検索できます。これにより、アプリ間の切り替えやドキュメントの検索、サイロ化された情報（いわゆるワークスプロール）の追跡が不要になります。AI搭載の検索機能で、これらすべてが解決されます。
ClickUpのワンアップ #2：コンテキスト対応/AI搭載ワークスペース
ClickUp Brainは、チームが知識を見つけ活用する方法を変革するClickUp内蔵のAIアシスタントです。文脈を理解し、関連情報を提示し、自然言語で質問に答えることで、キーワード検索の枠を超えています。
特定の文書、プロジェクトの更新情報、過去の決定事項など、何を探している場合でも、ClickUp Brainは瞬時に正確な結果を提供します。これはElasticsearchでは大幅なカスタムが必要であり、Gleanでは直感的とは言えません。
タスク履歴やチャットを読み込み、検索したあらゆる質問に対するリアルタイムの回答を解読できます！
ClickUp Brainの仕事のサンプルのみはこちら👇
ClickUp Brainでは以下が得られます：
- 即時回答：ClickUp Brainに質問するだけで、タスク、ドキュメント、コメント、接続アプリから最も関連性の高い結果を抽出します
- プロジェクト概要と自動更新：ClickUpは自動ステータス更新、スタンドアップ、進捗レポートを生成します
- AIコンテンツ作成：AIコンテンツ作成ツールを活用し、電子メール作成、プロジェクト概要書の作成、タスク進捗報告書の生成を数秒で実現
さらに高度な知能を必要とする組織向けに、ClickUp Brain MAXは高度なAI機能を提供します。深層意味検索、自動要約、スマートレコメンデーションなどが含まれます。ワークスペース全体の膨大なデータを分析し、埋もれがちな洞察、トレンド、接続を容易に発見できるようにします。
📮 ClickUpインサイト：答えが見つからない？同僚に尋ねればいい——でもその代償は？従業員のほぼ半数が定期的にチームメイトを中断して情報を求めています。そしてそのたびに？集中力を取り戻すのに最大23分かかるのです。これは毎週何時間もの生産性の損失です。ここに組織のための中央集権的な頭脳が必要です。 AIの同僚、通称ClickUp Brainが、必要なすべてを1か所に集約します——回答、洞察、ファイル、文脈、何でもお任せください！
ClickUpのワンアップ #3：LLMを選択する
Gleanのように単一の組み込みモデルしか使えないツールや、AI統合に開発者セットアップが必要なElasticsearchとは異なり、ClickUp BrainならChatGPT、Gemini、Claudeなどのプレミアム外部AIモデルをワークスペース内で直接切り替え可能。タブ移動も追加ログインも不要です。Claudeでコンテンツ作成やChatGPTでコードのトラブルシューティングをしたい？ すべて対応可能です。
この柔軟性により、AIはタスクとあなたのスタイルの両方に適応します。さらに、より新しく賢いモデルが登場しても、ClickUp Brainはそれらをすぐに導入できる準備が整っています。つまり、AIアシスタントはあなたの仕事と並行して進化し続けるのです。
ClickUpのワンアップ #4：包括的なナレッジマネジメント
知識管理は複雑である必要はありません。ClickUpナレッジマネジメントはシンプルでありながら強力に設計されています。ClickUpなら、GleanやElasticsearchで直面する可能性のある摩擦なく、企業知識の保存・整理・共同作業が可能です。
その特長は以下の通りです：
- /AI搭載wiki：あらゆる文書を、整理整頓され、簡単にナビゲートできるwikiに変換可能
- バージョン管理と許可：すべての編集履歴を追跡し、アクセス許可を精密に管理できます
- リアルタイムコラボレーション: チームメンバーはシームレスに連携し、タスクをリンクさせ、コメントを残し、ドキュメントコラボレーションツールを使用して共同作業できます。
さらに一歩進めたい場合は、ClickUpが豊富なテンプレートライブラリを提供しており、ナレッジベーステンプレートを含め、作業の進捗を効率化できます。
例えば、ClickUpナレッジベーステンプレートはFAQ、プロジェクト詳細、重要な知見を検索可能なhubに一元化します。これによりダウンタイムを削減し、情報のサイロ化を解消。リアルタイムコラボレーション、直感的な整理機能、完全カスタマイズ可能なレイアウトにより、チームの独自のワークフローにシームレスに統合され、知識共有を効率的かつ容易にします。
このテンプレートの活用方法：
- よくある質問専用のセクションを作成し、問題を迅速に解決し、反復的なタスクを削減します。
- 一般的なタスクに対する明確な手順を策定し、チーム全体での一貫性と効率性を確保する
- プロジェクトのタイムライン、要件、リスク評価を整理し、簡単にアクセスできるようにする
それだけではありません！ClickUpのコネクテッドサーチにより、特定の情報を瞬時に検索可能。長文の文書や散らばったファイルをいちいち探す必要はありません。
TravelLocalのプロダクトマネージャー、トーマス・クリフォードが、タスク管理やナレッジベースなどすべてに対応するオールインワンソリューションとしてClickUpが採用された経緯を共有しました：
当社ではプロジェクト管理・タスク管理全般に加え、ナレッジベースとしてClickUpを活用しています。さらにOKRフレームワークの監視・更新や、フローチャート、休暇申請フォーム・ワークフローなど複数のユースケースにも導入済みです。これら全てを一つの製品で完結できる点が非常に優れており、各要素を容易に相互連携させられるためです。
当社ではプロジェクト管理・タスク管理全般に加え、ナレッジベースとしてClickUpを活用しています。さらにOKRフレームワークの監視・更新や、フローチャート、休暇申請フォーム・ワークフローなど複数のユースケースにも導入済みです。これら全てを一つの製品で完結できる点が非常に優れており、各要素を容易に相互連携させられるためです。
ClickUpのワンアップ #5：ドキュメントの自動化と共同編集
ClickUpオートメーションでは、チケットの割り当て、ステータスの更新、通知の送信といった反復的なタスクも自動化できます。例えば人事チームはポリシー更新のレビュープロセスを自動化し、カスタマーサポートチームは感情分析に基づいてチケットを自動的にエスカレーションできます。
しかしClickUpの進化は止まりません。ClickUp Docsに追加機能をもたらし、単なるメモツールからダイナミックなコラボレーションスペースへと進化させます。
例えばマーケティングチームは、Docs内で直接タスクを割り当て、プロジェクトにおける各自の役割を明確にできます。プロダクトマネージャーはユーザーストーリー、コメント、モックアップを機能ドキュメントに直接リンクでき、静的なドキュメントをインタラクティブなロードマップに変換します。
究極の企業検索ツールを探す旅は、ClickUpで完結します
Gleanのようなツールは高速検索機能を提供し、Elasticsearchは膨大なデータクエリ処理に優れていますが、ClickUpは両者の長所を兼ね備えています。AI搭載の検索機能、シームレスな連携、ドキュメント共同編集がすべて一つのプラットフォームに統合されています。
ClickUpなら、検索やインデックス作成を超えた完了するソリューションで、ワークフローの自動化、プロジェクト管理を実現。最新の情報を常に保持した整理されたナレッジベースを構築し、アクセス性を確保します。
今すぐClickUpを無料で登録し、その変革を直接体験してください！