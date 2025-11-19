無料で使える10の機能ドキュメントテンプレート

新機能をリリースした直後に「待って、この機能の役割って何だっけ？」と質問された経験はありませんか？
機能ドキュメントは、公開前に全員が同じページにいることを保証します。しかし、毎回一から作成するなんて？ごめんなさい。💭
確かなテンプレートがここでお役に立ちます。
このブログ記事では、エンジニアリング、プロダクト、デザインチームをシームレスに同期させる10の無料ClickUp機能ドキュメントテンプレートをご紹介します。💁
機能ドキュメントテンプレートとは？
機能ドキュメントテンプレートは、新規または更新された製品機能の仕様、動作、目的を概説する構造化された文書です。製品マネージャー、開発者、UXデザイナー、QAチームが、その機能が何をするのか、なぜ存在するのか、どのように動作すべきか、成功とはどのような状態かを理解するための単一の信頼できる情報源として機能します。
これらのテンプレートには通常、以下のセクションが含まれます：
- ユーザーストーリー、
- 技術要件
- 受け入れ基準
- エッジケース
- ユーザーの期待、および
- 依存関係
これらはチーム間での一貫したコミュニケーションを確保し、顧客満足度を高め、開発中の誤解を減らすのに役立ちます。これらの包括的なフレームワークは、プラン、設計、エンジニアリング、テスト間の引き継ぎを加速します。
優れた機能ドキュメントテンプレートの条件とは？
単なるチェックリストではなく、強力な機能ドキュメントテンプレートは、曖昧さを排除し、スコープの拡大を防ぎ、部門横断的な実行を加速させる仕事文書です。
効果的な技術文書テンプレートを際立たせる要素とは？ 📑
- 目的を定義： 機能が解決する課題、対象ユーザー、製品戦略における重要性を説明します
- 依存関係とリミットを明示： 技術的制約、システムとの接点、潜在的な障害要因を事前に把握
- エッジケースの考慮事項を含む：開発および品質保証エンジニアが推測に頼らなくて済むよう、一般的でない複雑なシナリオをリストします
- ユーザーのフローを分解：ワイヤーフレーム、ロジックパス、またはステップバイステップのアクションを提供し、UX、開発、テストを連携させます
- 受け入れ基準をユーザーストーリーにマップ：期待される動作が、承認のための測定可能な条件とリンクされている
- 共同編集をサポート：プロジェクト管理、エンジニア、デザイナーが共有スペースでコメントやタグ付けを行い、バージョン変更を管理できるため、継続的な改善が可能になります
- 関連タスクと仕様書へのアクセスを容易に：文書、関連チケット、リンクされている参照資料を一元管理し、迅速な参照を実現します
🤝 親切なリマインダー：すべてを文書化する必要はありません。機能ドキュメントでは、些細なUI要素、古いスクリーンショット、ユーザーが気にする必要のない事項は省略してください。
主要機能ドキュメントテンプレートの概要
トップクラスの機能ドキュメントテンプレートをご紹介します：
|テンプレート名
|テンプレートをダウンロード
|最適な用途
|主な機能
|ビジュアルフォーマット
|ClickUp 製品要件文書 (PRD) テンプレート
|無料テンプレートを入手
|複雑な機能リリースをプランするプロダクトマネージャー向け（部門横断的なドキュメント作成が必要）
|カスタマイズ可能なPRDページ、ペルソナ＆ユーザーストーリー、リリース基準プロンプト、進化するドキュメント構造
|ClickUp ドキュメント
|ClickUp 製品要件テンプレート
|無料テンプレートを入手
|ユーザーストーリー、受け入れ基準、ビジネス目標といった高レベルの製品要件を文書化するチーム
|組み込みワークスペースシステム、機能説明、前提条件、変更の取り消しと追跡、リリース履歴
|ClickUp リスト、ドキュメント、ボード（ワークスペースビュー）
|ClickUp 技術文書テンプレート
|無料テンプレートを入手
|マニュアル、APIリファレンス、エンジニアリングガイドを作成するテクニカルライターや開発者
|安全上の注意事項、部品図、技術仕様テーブル、保証およびサポートに関するセクション
|ClickUp ドキュメント
|ClickUp 機能リクエストリストテンプレート
|無料テンプレートを入手
|ユーザー機能のアイデアを追跡、優先順位付け、管理するプロダクトチーム
|ClickUp Formsの入力、優先度と価値評価フィールド、依存関係、タスク割り当て
|ClickUp リスト、フォーム
|ClickUp 製品機能マトリックステンプレート
|無料テンプレートを入手
|機能の評価と優先順位付けを行うプロダクトマーケティングおよび戦略チーム
|機能ランキングメトリクス、カスタムステータス、ハードウェア/ソフトウェアビュー、オンラインコラボレーション
|ClickUp リスト、テーブル、ボード
|ClickUp ビジネス要件文書（BRD）テンプレート
|無料テンプレートを入手
|スコープ、予算、制約条件、成功基準について調整する部門横断チーム
|カスタマイズ可能な10のサブページ、機能要件と非機能要件、コンプライアンスと依存関係
|ClickUp ドキュメント
|ClickUp 製品ポジションテンプレート
|無料テンプレートを入手
|メッセージングとポジションフレームワークを作成するプロダクトマーケター
|ポジション評価、タスク自動化、かんばんワークフロー、GTM調整
|ClickUp リスト、ボード、フォーム
|ClickUp 製品フィードバックアンケートテンプレート
|無料テンプレートを入手
|構造化されたユーザーフィードバックを収集するUXリサーチャーとプロダクトチーム
|分類されたフィードバックビュー、評価ダッシュボード、問題の深刻度によるソート、クローズドループリンクされている
|ClickUp リスト、フォーム、ダッシュボード
|ClickUp 製品概要文書テンプレート
|無料テンプレートを入手
|プロダクトマネージャーが仕様、目標、開発要件についてチームを調整する
|展開可能なネストされたページ、オブジェクトとユーザーの課題のセクション、モックアップと調査ストレージ
|ClickUp ドキュメント
|ClickUp 機能仕様書テンプレート
|無料テンプレートを入手
|エンジニアリング＆QAチーム向け：詳細な製品仕様書とロジックフローの作成
|機能要件と非機能要件のセクション、システム設計、データベース構造、アジャイルユーザーストーリー
|ClickUp ドキュメント
機能ドキュメントテンプレート
製品にとって重要な要素を詳細を漏らさず捉えたいなら、ClickUpが最適なソリューションを提供します。
機能の文書化を迅速化し、より良いコラボレーションを実現するために設計された10の製品ドキュメントテンプレートをご紹介します。⚒️
ClickUp 製品要件文書 (PRD) テンプレート
ClickUpの製品要件文書（PRD）テンプレートは、各機能や製品イニシアチブにおける「誰が」「何を」「なぜ」「いつ」「どのように」を明確に記録し、プロジェクトの進展に合わせてPRDを継続的に更新します。この製品要件文書テンプレートの各セクションはカスタマイズ可能です。
構造化されたページは、プロダクト、デザイン、エンジニアリング部門間で深い理解を構築するのに役立ちます。特にリリース基準ページは際立っており、「ユーザーは摩擦なく支払い方法を更新できるか？」といった重要かつ検証可能な条件を明確にするプロンプトで導きます。これにより、検証を偶然に任せることがなくなります。
🌼 このテンプレートが気に入る理由
- 組み込みのガイダンスで成功を定義し、アイデアを明確でテスト可能な要件に変換します
- ペルソナ、ユーザーストーリー、デザインといった構造化されたページを活用し、チーム間のギャップを埋める
- 実際のユーザーシナリオやエッジケースを浮き彫りにするプロンプトで検証を軌道に乗せ続ける
- 製品の複雑さに応じてセクションを柔軟に調整し、明瞭さやフローを損なわずに適応させられます
📌 こんな方に最適：複雑な機能リリースをプランし、部門横断的な入力が必要な製品ドキュメントワークフローを管理するプロダクトマネージャー
📮 ClickUpインサイト： 当社のアンケートによると、ナレッジワーカーは職場で1日平均6件の接続を維持しています。これはおそらく、電子メール、チャット、プロジェクト管理ツールをまたいだ複数のやり取りを意味します。これらすべての会話を一箇所に集約できたらどうでしょうか？
ClickUpなら可能です！プロジェクト、ナレッジ、チャットを1か所に統合したすべての仕事アプリ。AIがあなたとチームの仕事をもっと迅速かつスマートにします。
2. ClickUp 製品要件テンプレート
5つの異なるチームからの機能リクエストを同時に処理し、前回のスプリントで決定した理由を誰も覚えていない場合、ClickUpの製品要件テンプレートが解決策です。機能 説明、目的、ユーザーの問題点、ユーザー価値、および前提条件を記載できるカスタマイズ可能なスペースを提供します。
以前のテンプレート（すぐに使えるドキュメント）とは異なり、これはワークフロー全体を設定できる「すぐに使えるClickUpスペース」です。つまり、すべてを単一の文書に詰め込むのではなく、製品決定、リリースプラン、部門横断的な連携を同期させる「生きているシステム」を構築できるのです。
🌼 このテンプレートが気に入る理由
- 散在する製品情報を、リリースごとに成長する接続ワークスペースへと変革しましょう
- 各フェーズごとに整理されたビュー、ステータス、カスタムフィールドで意思決定を透明化
- 過去の選択を手間なく再検討し、歴史的文脈を失うことなくそれらを基盤として構築できます
- 要件、更新情報、リリースプランが1つの共有hubでリンクされている状態を維持し、チームの連携を維持しましょう
📌 こんな場合に最適：ユーザーストーリー、受け入れ基準、ビジネス目標など、製品要件を包括的な文脈と共に文書化するチーム
🚀 ClickUpの優位性：ClickUp Brainで自動化、ナレッジ検索、インテリジェントライティングをシームレスに統合。ClickUpと接続アプリ内のタスク、ドキュメント、担当者、組織ナレッジを接続し、一元的に回答を見つけられます。
あなたの役割、ワークフロー、状況を理解するため、すべての成果物はチームが作成したかのように感じられます。機能仕様書の作成、ステークホルダー向け更新情報の調整、リリースメモの作成、準備ドキュメントの生成が可能です。
AIライティングツールに自然言語で次のようにプロンプトしてください：
- 新機能リリースに向けたプロジェクトキックオフメモを作成する
- これらのラフなメモを構造化されたPRDセクションに変換しましょう
- ダッシュボードカスタム機能のユーザーガイドを作成する
ClickUp Brainで機能ドキュメントを素早く作成する方法については、こちらのビデオをご覧ください：
3. ClickUp 技術文書テンプレート
ClickUp技術文書テンプレートには、セットアップやワークフローから安全上の注意やトラブルシューティングまで、すべてに対応した既成セクションが用意されています。ユーザーマニュアル、製品ガイド、内部文書を作成するSaaSライターやプロダクトマネージャーに最適な選択肢です。
安全上の注意では、ユーザーに情報を提供し保護するための一般的なガイドラインと製品固有の警告を網羅しています。この技術設計文書テンプレートの部品と構成要素セクションでは、識別と組み立てを容易にするため、テキストとラベル付き図面が機能しています。
技術文書テンプレートには、寸法・電力要件・材質などの詳細を迅速に参照できる技術仕様テーブルも含まれます。保証とサポートセクションでは購入後のサービス内容を明記し、メモ欄では免責事項・モデルバリエーション・カスタム更新情報を記載できるスペースが用意されています。
🌼 このテンプレートが気に入る理由
- 白ページから始めることなく、洗練されたプロフェッショナルなドキュメントを作成しましょう
- 技術的な詳細、ビジュアル、安全情報を整理して管理しましょう
- 仕様、部品、サポート情報など明確なセクション分けで、ユーザーがより迅速に回答を見つけられるようにします
- 製品のスタイルやブランドのトーンに合わせて、レイアウトを簡単にカスタムできます。
📌 こんな方に最適：明確なフォーマットと迅速なナビゲーションが求められる、社内システム概要、APIリファレンス、エンジニアリングハンドブックを作成するテクニカルライターや開発者
技術文書の書き方はこちらで学べます：
4. ClickUp 機能リクエストリストテンプレート
ClickUp機能リクエストリストテンプレートは、ユーザーのアイデアを収集し、客観的に評価し、実行可能な開発タスクに変換するための中央集約型で構造化されたスペースを提供します。
ClickUp Forms内で構築されたこのテンプレートは、あらゆるソースからの提案を収集し、優先度、推定努力、価値スコアなどのカスタムフィールドを使用して、影響度、工数、戦略的価値で即座に分類するのを支援します。
このテンプレートを使用して、自動化ソフトウェアの機能を文書化したり、バックログから進まない社内ツールの機能強化案をマップしたりできます。複数のチームと連携する必要がある場合、リクエストを直接タスクとして割り当て、依存関係を設定し、通知機能で最新情報を共有しましょう。
🌼 このテンプレートが気に入る理由
- 散在するフィードバックを体系化したシステムに変え、真に重要な点を明確にします
- 組み込みの「努力」「価値」「優先度」フィールドで、機能案を客観的に比較
- 責任の所在を明確にし、進捗をリアルタイムで追跡することで、チームの責任感を高めます。
- 視覚的なビューで意思決定を効率化し、リクエストをアイデアからリリースまで進めます
📌 こんな方に最適：複数のチャネルからユーザーが提案した機能アイデアを追跡し、影響度やロードマップ目標に基づいて優先順位付けを行うプロダクトチーム
💡 プロのコツ：機能の概要を簡潔に紹介した後、すぐに使い始めたいユーザー向けの「クイックスタート」セクションを設けましょう。続いて基本概念と定義を説明し、より詳細なガイド、ワークフロー、トラブルシューティングのアドバイスへと展開します。
5. ClickUp 製品機能マトリックステンプレート
前のテンプレートは機能提案の収集・整理・レビュー用に設計されていますが、ClickUpの製品機能マトリックス・テンプレートは、構築すべき機能の評価・優先順位付け・プランを支援します。
このマトリックスは、影響度、価値、顧客タイプ、努力といった定義済みで追跡可能なメトリクスを通じて機能の評価と優先順位付けを支援します。ソフトウェア機能ビューやハードウェア機能ビューなど、部門間で競合する優先度に対応したカスタマイズビューを活用し、各チームに関連する事項に焦点を絞り込みましょう。
さらに、完了、ハードウェア機能、新モデル、およびソフトウェア機能といったカスタムステータスにより、各機能のフェーズと種類を追跡できます。このテンプレートにはオンライン共同作業ツールも備わっており、リモートチームとの効果的な連携を実現します。
🌼 このテンプレートが気に入る理由
- 価値、影響、努力といった明確でデータに基づいたメトリクスを用いて、製品機能を評価・ランク付けする
- ソフトウェア、ハードウェア、製品ラインごとに専用のレイアウトを用意し、各チームに焦点を絞ったビューを提供します
- ワークフローを反映したカスタマイズ可能なフィールドとステータスで、開発をスムーズに追跡
- 構造化されたマトリックスで意思決定の不要な複雑さを簡素化し、優先度を可視性と整合させます
📌 こんな方に最適：競合他社との自社製品機能比較や、製品成功に向けた異なるユーザー層向け機能セットのマップを行うプロダクトマーケティング・戦略チーム
🚀 ClickUpの優位性： 技術文書作成にAIを活用していますか？ 分散したAIツールを統合し、AIスプロールを 解消する、 文脈を深く理解するデスクトップAIアプリ「ClickUp Brain MAX 」を導入しましょう 。その文脈認識型出力は、チームのロードマップ、ドキュメント、スプリントメモ、ダッシュボードメトリクス、GitHub問題、さらにはGoogle Driveファイルにまで基づいています。
活用すべき理由は以下の通りです：
- 統合hub：単一のAIが検索、執筆、プラン、自動化、質問への回答、ワークフローの草案作成を実行します
- 音声優先ワークフロー：ClickUpの音声入力機能で話しかけるだけで、テキストがタスク・要約・更新情報・自動化に変換されるため、仕事速度が400%向上します
- マルチモデルAI: タスクに応じて、1つのアプリ内でChatGPT、Claude、Geminiを切り替えられます
📖 こちらもご覧ください：コンテンツ作成に最適な/AIライティングツール
6. ClickUp ビジネス要件文書テンプレート
ClickUpビジネス要件文書（BRD）テンプレートは、スコープの拡大を防ぐために設計されています。チームのビジネス要件定義、その重要性、成功の測定方法を一元管理するスペースを提供します。「ビジネスドライバーは何か？」「規制上のリミットは何か？」といった適切な質問を通じて、見落としがちな課題を明らかにします。
長期目標、非技術的なステークホルダーのニーズ、コンプライアンス基準、依存関係、予算/リソース制約を明確に定義します。10のカスタマイズ可能なサブページを活用すれば、プロジェクト文書、機能要件と非機能要件、財務的影響、承認ワークフローの作成も可能です。
🌼 このテンプレートが気に入る理由
- ビジネス目標を構造化された測定可能な要件に変換し、仕事の全フェーズを導く
- 依存関係、制約、成功メトリクスに関する組み込みプロンプトで、盲点を早期に発見
- 財務、コンプライアンス、承認に関する文書化のための整理されたセクションを通じて、関係者の認識を統一します。
- ワークフローに合わせた柔軟なサブページで、プロジェクト横断的なドキュメント作成を標準化しましょう
📌 こんな場合に最適：大規模な取り組みにおいて、開発開始前にスコープ、予算、ステークホルダーの期待値について部門横断のチームが合意形成を行う場合
7. ClickUp 製品ポジションテンプレート
製品ビジョンを中心にメッセージング、ブランディング、市場投入戦略を統一したいですか？ClickUpの製品ポジションテンプレートがお役に立ちます。マーケティング、デザイン、プロダクトなどあらゆるチームを一つのワークスペースに集約し、構想からローンチまで製品ストーリーの一貫性と明確さを維持します。
まず製品ポジション評価から始めます。これは価値提案、市場セグメント、ローンチ目標、顧客の課題といった基本要素を体系的に整理するビューです。入力が提出されると、製品リストビューが回答を実行可能なタスクに変換し、割り当て、優先順位付け、進捗によるグループ分けが可能な状態にします。
ClickUpのボードビューは、ドラッグ＆ドロップ式のカンバンセットアップによりさらに進化。各ポジショニングタスクをプラン中、進行中、保留中といったステータスで管理するのに最適です。
🌼 このテンプレートが気に入る理由
- 価値提案やターゲットなど、すべての製品詳細を一箇所にまとめて管理しましょう
- チームの意見を取りまとめ、マーケティング、デザイン、プロダクト部門の連携を促進する明確なタスクに変換します
- ドラッグ＆ドロップ操作で簡単に進捗をビューできるカンバンボード
- 目標、メッセージング、ローンチプランを単一のワークスペースで接続し、円滑な協業を実現しましょう
📌 こんな方に最適： 顧客の課題や市場セグメントを反映したメッセージングフレームワークやポジショニング戦略を策定するプロダクトマーケター
💡 プロの秘訣：手作業の煩雑な業務を排除し、対応時間を短縮。ClickUp AIエージェントを活用すれば、絶え間ない監視なしにプロジェクトを前進させられます。以下の選択肢から選べます：
- 事前構築済みエージェント：スペース、リスト、チャットで有効化できるすぐに使えるアシスタント
- カスタムエージェント：定義済みのトリガー、条件、アクション、指示を備えたノーコードビルダーで独自のエージェントを構築
たとえば、長いコメントスレッドに埋もれた更新情報のため、サポートチームが重要なバグ報告を見逃し続けているとします。次のようなカスタムエージェントを構築できます：
- トリガー: コメントに「バグ」「問題」「緊急」などのフレーズが含まれる
- 条件: ClickUpタスクは「顧客フィードバック」リストの一部です
- アクション: タスクを「高優先度」として自動タグ付けエンジニアリングリーダーに割り当てClickUp Brainを使用して問題の要約を素早く生成
- タスクを自動で「高優先度」にタグ付けする
- エンジニアリングリーダーに割り当ててください
- ClickUp Brainで問題の要約を素早く生成
- タスクを自動で「高優先度」にタグ付けする
- エンジニアリングリーダーに割り当ててください
- ClickUp Brainで問題の要約を素早く生成
この簡単なデモ動画を見て、初めてのClickUp AIエージェントを作成しましょう：
8. ClickUp 製品フィードバックアンケートテンプレート
ClickUp製品フィードバックアンケートテンプレートは、製品の使いやすさ、機能のパフォーマンス、価格に対する認識、満足度に関する構造化されたフィードバックを収集するための既成のシステムを提供します。
このテンプレートの特長は、組み込みの整理機能にあります。総合満足度、製品評価、および提出内容といったビューにより、フィードバックを製品領域、使用フェーズ、または問題の深刻度別に分類できます。これにより、チームはUXの全面的な見直しが必要な機能を特定したり、パフォーマンスのギャップが存在する領域を把握したり、価格に対する認識が実際の価値と一致していない場合を明らかにしたりすることが可能になります。
さらに、フィードバックを改善タスクに直接リンクさせることで、ユーザーと製品チームの間で閉じたフィードバックループを構築できます。
🌼 このテンプレートが気に入る理由
- 機能、フェーズ、または問題の深刻度別にフィードバックを収集・分類する
- リアルタイムでユーザビリティのギャップと改善機会を特定する
- アンケートの結果を直接実行可能なタスクとリンクし、迅速な解決を実現
- ユーザーと製品チームの間で継続的なフィードバックループを維持する
📌 こんな方に最適：UXリサーチャーやプロダクトチームが、実際のユーザーから構造化されたフィードバックを収集し、改善点や課題点を特定する場合
Airbnbのビジネスプロセス改善アナリスト、アンシュ・プラバカルがプロジェクトプランとコラボレーションにClickUpを推奨する理由は以下の通りです：
ClickUpはプロジェクト管理、ブレインストーミング機能、タスク管理、プロジェクト計画、ドキュメント管理など、多くの機能を1か所で提供します。使いやすく、UIも優れたデザインで、チーム内や他チームとのコラボレーションが容易なため、仕事が格段に楽になりました。業務管理の効率化、進捗の追跡とレポート作成が容易になり、日々の進捗ハドルや将来のプランニングもスムーズに行えました。
ClickUpはプロジェクト管理、ブレインストーミング機能、タスク管理、プロジェクトプラン、ドキュメント管理など、多くの機能を1か所で提供します。使いやすく、UIも優れたデザインで、チーム内や他チームとのコラボレーションが容易なため、仕事が格段に楽になりました。仕事管理の効率化、進捗の追跡・レポート作成が容易になり、日々の進捗ハドルや将来のプランニングもスムーズに行えました。
📖 こちらもご覧ください：最高の技術文書作成ソフトウェア
9. ClickUp プロダクト概要文書テンプレート
ClickUpプロダクトブリーフドキュメントテンプレートは、開発プロセスを開始するために必要なすべての重要な情報を明確に記述する、空白を埋める形式の青写真のようなものです。目的やユーザーの定義から提案された解決策のリストまで、このドキュメントは、何が構築されるのか、その理由、そして成功がどのように測定されるのかを全員が理解するのに役立ちます。
その価値は、ネストされたページへ拡張できる柔軟性にあります。技術調査、モックアップ、フィードバックループ、意思決定履歴を、すべて同一文書内に追加可能です。このテンプレートは、開発チームの内部ナレッジベースや公式ソフトウェアエンジニアリング文書へと自然に進化していきます。
🌼 このテンプレートが気に入る理由
- 目標、ユーザーニーズ、提案された解決策など、プロジェクトの主要な詳細を概説する
- 技術調査、デザインモックアップ、レビューメモ用にネストされたページを追加
- コメント、タグ、リアルタイム文書更新で簡単に共同作業
- 製品イテレーションごとに成長する共有ナレッジ hub を構築しましょう
📌 こんな方に最適：新製品や新機能の実行前に、開発者、デザイナー、マーケティング担当者を含むチーム全体を、単一の詳細なドキュメントで統一したいプロダクトマネージャー。
10. ClickUp 機能仕様書テンプレート
製品仕様書の書き方がお困りですか？
このClickUp機能仕様書テンプレートは、主観的な解釈の余地を一切残さず、ユーザー視点から製品がどのように機能すべきかを明確に記述します。
システム設計、データベース構造、インターフェース動作など、明確に定義されたセクションにより、エンジニアリング、QA、ステークホルダー間の連携を強化します。機能要件と非機能要件を明確な優先度と依存関係で分解し、あらゆるレベルでの機能優先度付けをサポート。アジャイルチーム向けにユーザーストーリーで全体を統合します。
シンプルアジャイルユーザーストーリーセクションでは、要件をユーザー中心の目標に変換し、焦点が現実世界のニーズに移ることで、チームがユーザーの視点から考えることを促します。
🌼 このテンプレートが気に入る理由
- システムの動作とユーザーフローを構造化されたテスト可能なフォームで明示する
- 機能要件と非機能要件を明確に区別する
- ユーザーストーリー主導の仕様書でアジャイル開発をサポート
- 仕様書が検証および品質保証の結果とリンクされていることで、トレーサビリティを向上させます
📌 こんな方に最適：ビジネス要件を開発向けの詳細な技術文書（仕様書、ロジックフロー、検証ルールなど）に変換するエンジニアリングチームやQAチーム
💡 プロのコツ：機能文書を作成する際は、必ず以下の点を明確に説明しましょう：機能の目的、重要性、対象ユーザー、使用方法、適用タイミング。実際の使用例を記載すれば、ユーザーからの評価もさらに高まります！
ClickUpで機能ドキュメント作成を簡単に
機能ドキュメントは複数の場所に分散したり、記憶やスクリーンショット、善意に頼る必要はありません。ClickUpなら、フォーム、ドキュメント、フィードバック、開発タスクといった必須ツールを、AI搭載の整理されたワークスペースにリアルタイムで接続できます。
適切なテンプレートは、製品概要からフィードバックトラッカーまで、プラットフォームの広範なエコシステムにシームレスに統合されます。各テンプレートには、ネストされたページ、タスクリンク、依存関係、コメントスレッド、自動化機能といった高度な機能も備わり、業務を強力にサポートします。
今すぐFreeでClickUpに登録し、製品ワークフローを一元管理しましょう！🏁