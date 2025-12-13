[年]にチームチャットとコラボレーションを実現するGroupMeの代替ツール11選

それは、見逃したメッセージが一つでも多すぎることから始まる。
ある時は締切について話し合っているかと思えば、次の瞬間にはGIFや脱線した愚痴に埋もれ、誰かが（3度目となる）ミーティングの開催確認を尋ねてくる。
そんな状況に心当たりがあるなら、チームチャットとコラボレーションの主要ツールとしてGroupMeから移行する準備が整っているでしょう。
GroupMeの代替ツールを厳選したこのまとめは、最適な出発点となるでしょう。本題に入る前に。
なぜGroupMeの代替ツールを選ぶべきか
GroupMeのシンプルさは基本的なグループチャットに適していますが、その制約により、より高度な管理や信頼性を必要とするチームの妨げとなる可能性があります。こうした制限があるため、より円滑なチームコミュニケーションを実現する代替ツールへの移行が魅力的となります。
他の選択肢を検討すべき理由：
- メッセージ検索機能の欠如: 古いメッセージを探すために延々とスクロールを強いられ、チーム連携の効率を低下させる
- 管理機能のリミット: 監視されていない投稿がパブリックグループに溢れ、重要な更新情報がノイズに埋もれてしまう
- 過剰な通知: プロフィール変更などの些細な事柄でも全員に通知が送信され、受信トレイが埋まる
- 固定メッセージ機能なし：イベントプランなどの重要情報が混雑したスレッドで埋もれ、ユーザーを苛立たせる
- メディア共有の劣化: 写真やビデオを大幅に圧縮するため、共有されるビジュアルの画質がぼやける
- 使い勝手の悪いデスクトップ環境：動作が重いWebアプリを提供し、洗練されたPC機能が不足している
- 複雑なグループ管理：メンバーの追加や削除が煩雑で、チームの更新が遅れる
🔍 ご存知ですか？コミュニケーションの93%は非言語です。心理学研究者アルバート・メラビアンによれば、言葉で伝わる意味はわずか7%に過ぎません。残りは？ 口調（38%）とボディランゲージ（55%）です。次回のビデオ会議では覚えておきましょう：あなたの表情は言葉以上に多くを語っています。
GroupMe代替ツール一覧
どこから始めればいいかわからない？トップクラスのGroupMe代替ツールを比較した概要はこちら。📊
|ツール
|主な機能
|最適な用途
|価格
|ClickUp
|チャット＋プロジェクト/タスク管理、AIアシスタント、ドキュメント、ビデオ通話、自動化、連携機能
|オールインワンのチームコミュニケーション＆プロジェクト管理
|Free Forever；有料プランあり
|Slack
|チャンネル、連携機能、メッセージ検索、ハドル、ワークフロー自動化
|部門間コミュニケーションとワークフロー自動化
|無料；有料プランはユーザーあたり月額7.25ドルから
|Discord
|音声/ビデオチャンネル、役割、ボット、画面共有、コミュニティツール
|シンプルでセキュリティの高いチャットを必要とするグローバルチーム
|無料; Nitro: カスタム価格設定
|エンドツーエンド暗号化、音声/ビデオ通話、一斉送信リスト、モバイル/デスクトップ同期
|グローバルチームに必要なシンプルで安全なチャット
|Free
|Flock
|ToDoリスト、共有メモ、ビデオ通話、スマートチャンネル、生産性向上アプリ
|予算重視のチーム向け、メディア共有機能
|無料；有料プランは月額6ドル/ユーザーから
|Telegram
|大規模グループ/チャンネル、ボット、クラウドストレージ、プライバシー機能
|大規模コミュニティ、プライバシー重視のチーム
|無料；有料プランあり
|Microsoft Teams
|Office 365連携、ミーティング、wiki、タグ、議事録、ファイル共有
|Microsoft中心の組織
|無料；有料プランはユーザーあたり月額4ドルから
|Connecteam
|モバイルファースト、シフト管理、デジタルフォーム、トレーニング、ターゲットコミュニケーション
|デスクレス／フィールドベースのチーム
|無料；有料プランは月額35ドルから
|Google Chat
|スペース、Googleワークスペース連携、検索機能、Meetミーティング、ファイル共同編集
|Google Workspaceを利用するチーム
|無料プランなし；有料プランはユーザーあたり月額8.40ドルから
|Rocket.Chat チャット
|セルフホスト型、オープンソース、カスタムワークフロー、フェデレーテッドネットワーク、暗号化
|データ主権、規制産業
|無料；有料プランは月額8ドル/ユーザーから
|Signal
|エンドツーエンド暗号化、自動消滅メッセージ、音声/ビデオ通話、オープンソース対応
|セキュリティとプライバシーを重視するチーム向け
|Free
ClickUpにおけるソフトウェア評価方法
編集部では透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。
ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。
利用すべき最高のGroupMe代替ツール
さあ、どんな選択肢があるのか見てみましょう。仕事でのインスタントメッセージングに最適なGroupMe代替ツールを詳細に紹介します。
1. ClickUp（オールインワンのチームコミュニケーションとプロジェクト管理に最適）
GroupMeはチームのコミュニケーションを維持しますが、仕事の進捗管理にはほとんど役立ちません。構造化されたコラボレーションを前提に設計されていないため、会話がタスクやファイル、進捗報告に発展すると、ツール間を頻繁に行き来せざるを得なくなります。
ClickUpがそれを変えます。プロジェクト管理、ナレッジ管理、チャットを統合した世界初のAIワークスペースです。AIが駆動するこれらの機能により、より速く、よりスマートに仕事を進められます。
ClickUp Chatは、会話機能をワークフローの中心に組み込みます。各スペース、フォルダ、リストには専用のチャット機能が付属しているため、チームはプロジェクトから離れることなく、タスクについて議論し、最新情報を共有し、アクションを起こすことができます。
チャットこそがワークスペースである。
ClickUp BrainGPT
1つのメッセージが数秒でタスクに——カスタムしたい場合は手動で、ClickUp BrainGPTなら瞬時に変換可能。
AIアシスタントはメッセージの文脈を把握し、明確なタスク名と説明文を作成。元の会話へのリンクも付加します。ピッチデッキの第二版作成が提案されると、即座にそのタスクを生成します。
不在時や他の仕事に集中していた日のために、AI CatchUpが逃した情報を要約します。決定事項、タスク割り当て、重要な質問を抽出するため、プロジェクトチャットに復帰した時点で既に状況を把握できます。
ClickUpチャットのフォローアップ機能
説明責任は記憶やチャットの反応にも依存しません。
任意のメッセージをチームメンバーに割り当てると、それがFollowUpTMになります。誰がデリゲート済みで何が割り当てられたかが全員に明確になり、二度手間で連絡したり、次のステップを追跡したりする心配がなくなります。
チームの議論が堂々巡りになっているなら、ClickUpチャットが会話に方向性を与えます。
ClickUp内のSyncUps
SyncUpsは、全員の認識を統一し前進を促すために設計された組み込みのビデオ/音声通話機能です。ClickUpでは、ワークスペース内で直接SyncUpsをスケジュール・実行でき、議論・決定事項・次工程が常に作業現場で確実に記録されます。AIによる要約とアクション項目の抽出機能により、見落としを完全に防止——すべてのSyncUpが明確な成果と追跡可能なフォローアップにつながります。
ClickUpのチャットエージェント
ClickUpのエージェントはAI搭載アシスタントで、 特定のタスクを代行実行します。日常業務の自動化、質問への回答、チームが協業する現場での即時サポートを提供。長文スレッドの要約、プロジェクト進捗報告書の作成、会話からの新規タスク生成など、あらゆる場面でチャットエージェントが常時対応。反復作業の処理と重要情報の抽出によりチームの生産性を維持し、最も重要な業務に集中できる環境を実現します。
ClickUpの主な機能
- 代わりに話してくれるClip：ClickUp Clipsで画面操作の解説やビデオ更新をチャット内で直接録画・共有。チームがタイムゾーンで分散している際の非同期コミュニケーションに最適です。
- 消えない投稿：重要な更新情報、決定事項、ミーティングメモを「投稿」に変換。ピンで固定表示され、後で簡単に参照可能
- SyncUpsで迅速な通話：ClickUpのチャット画面から直接音声通話やビデオ通話を開始。タブを切り替えることなく、即座に意思疎通を図り、次のステップを明確化し、リアルタイムで共同作業が可能です。
- 必要な通知だけを受け取る：チャンネルごとの通知設定で、本当に必要な更新情報のみを通知
- 会話が生まれるドキュメント：チャット内で直接ClickUp Docsを共有・編集し、全員が同じページ（文字通り！）を共有しましょう。
- 本当に役立つ検索：エンタープライズ検索とAI搭載フィルターを活用し、ワークスペースや連携サードパーティアプリから特定のメッセージ、タスク、リンクされているコンテンツを素早く発見
- チームメンバーのプロフィールとスケジュール管理：チャット内で直接動作するClickUpカレンダーで相手の優先度を確認し、やり取りのやり取りなしで時間を予約可能
- 時間を節約するチャット自動化：特定のメッセージや条件に基づいて、タスク作成のトリガー、フォローアップ送信、またはClickUp Automationを使用した返信を実行
ClickUpの制限事項
- プラットフォームの豊富な機能群は、初期段階での学習曲線を伴う可能性があります
ClickUpの価格設定
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (10,200件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (4,450件以上のレビュー)
実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？
このG2レビューが全てを物語っています：
他のツールで最も悩まされたのは分断化でした。タスク管理は別のアプリで、チームとのコミュニケーションはまた別のアプリで、文書管理はさらに別の場所で…タブを切り替え続ける日々はキーボードテトリスをプレイしているようでした。非効率極まりない。ClickUpが他と一線を画すのは、タスク管理とリアルタイムメッセージング・コラボレーションがシームレスに統合されている点です。タスクからチャットアプリへ切り替える必要はなく、タスクをクリックするだけでその場で議論を始められます。 すべてのコメント、ファイル、更新情報は、タスク自体に添付ファイルとして添付され、必要な場所に正確に存在します。
📮 ClickUpインサイト： 従業員の92%がアクションアイテムの追跡に 一貫性のない方法を使用しており、その結果、意思決定の遅れや実行の遅延が発生しています。
フォローアップのメモ送信やスプレッドシートの使用など、プロセスは散在し非効率になりがちです。ClickUpのタスク管理ソリューションは、会話をタスクへシームレスに変換。チームは迅速に行動し、連携を維持できます。
2. Slack（部門間コミュニケーションとワークフロー自動化に最適）
大量のグループチャットに埋もれて重要なメッセージが見つからないあの感覚、わかりますよね？Slackはこの問題を完全に解決します。会話をチャンネルごとに整理できるので、すべての情報は常にすぐに見つかります（Slackのハックに頼る必要はありません）。
「ハドル」機能は非常に便利——簡単な質問には、わざわざZoom会議を設定せずに、クリックしてすぐに話せる。
Slackの主な機能
- プロジェクトやチーム専用のチャンネルを作成し、トピックごとに会話を整理して管理しましょう
- ワークスペースに直接接続する生産性ツールとのSlack接続を活用する
- フィルターと演算子を使用してメッセージ履歴全体を検索し、数か月前の特定の会話、決定事項、共有ファイルをピンポイントで特定できます
- シンプルな自動化ツールでカスタムワークフローを構築し、Slackプロジェクト管理を効率化
Slackの制限事項
- Freeプランではメッセージ履歴の閲覧が90日間にリミットされるため、ユーザーはSlackの代替ツールを選択する傾向にあります
- 適切なチャネル管理なしでは、利用が煩雑になりがちです
- ビデオ通話には、専用の会議ツールに見られる高度な機能が一部不足している
Slackの価格設定
- Free
- プロプラン: ユーザーあたり月額7.25ドル
- Business+: 月額15ドル/ユーザー
- エンタープライズグリッドプラン： カスタム価格設定
Slackの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (34,280件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (23,845件以上のレビュー)
実際のユーザーはSlackについてどう評価しているのか？
あるユーザーレビューではこう述べています：
複数の企業やビジネスでSlackを利用してきましたが、その使いやすさに感銘を受けています。個人番号を共有することなく、組織内のメンバーとシームレスに連絡を取れる点が魅力です。また、ハドルミーティング機能も頻繁に活用しています。75%がリモートワークのチームにおいて、Slackはチームワークを容易にします。ミーティングの予定者やメッセージの既読状況が一目で確認でき、共有ファイルストレージも構築できるためです。
📖 こちらもご覧ください：Slack vs. ClickUp：どちらが最適なGroupMe代替ツールか？
3. Discord（コミュニティ構築とカジュアルなチーム交流に最適）
Discordはゲーマー向けに開発されましたが、自然なコミュニケーションを求めるあらゆるチームに最適です。音声チャンネルはおそらく最大の機能。話したい時に飛び入り参加し、完了すれば退出するだけ。気まずい「電話してもいい？」といったメッセージは不要です。
リモートチームは、このツールが新たなアイデアを生み出す即興的な会話を復活させる点を高く評価しています。画面共有機能も、デザインファイルやビデオを共有する場合でも確実に動作します。
Discordの優れた機能
- 異なるプロジェクトや部門ごとに個別のサーバーを設定し、明確な境界線を確立する
- Stage Channelsを利用したライブ音声セッションをホストし、アイデア発表、チーム更新の共有、コミュニティAMAをリアルタイムで実施
- 特定の許可を持つカスタム役割を割り当て、誰が何を閲覧できるか、誰がチャンネルを編集できるか、新規メンバーを招待できるか、ワークスペースのその他の側面を管理できるかを制御します。
- ミーティングリマインダーやチャネル整理といった日常タスクを代行する特化型ボットを追加し、生産性を向上させましょう
Discordの制限事項
- ビジネス向け機能は、企業向けコミュニケーションツールほど充実していません
- Freeプランではファイル共有のサイズリミットが厳しい
- 検索機能は他のGroupMe代替ツールほど強力ではありません
Discordの料金体系
- Free
- Nitro: カスタム価格設定
Discordの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: 4.7/5 (500件以上のレビュー)
実際のユーザーはDiscordについてどう評価しているのか？
Capterraのレビューアーがこう述べています：
Discordは、私の会社におけるリモートワークにおいて非常に役立っており、当初は大きな驚きでした。私たちは、簡単な会話からより深いチームミーティングまで、すべてに毎日使用しています。
Discordは、私の会社におけるリモートワークにおいて非常に役立っており、当初は大きな驚きでした。私たちは、簡単な会話からより深いチームミーティングまで、すべてに毎日使用しています。
💡 プロの秘訣：現状を揺るがすフィードバックを歓迎する文化を促進しましょう。これは現状に挑戦したり大きな変革を提案したりするフィードバックであり、チームに枠を超えた思考を促します。コミュニケーション手法の限界を押し広げ、革新を推進します。
4. WhatsApp（シンプルでセキュリティの高いメッセージングを必要とするグローバルチームに最適）
友人とのチャットにはWhatsAppを利用している方も多いでしょうが、チームコミュニケーションにも活用を。このアプリは、誰もが使い方を理解しているシンプルなツールが必要な場面で真価を発揮します。トレーニング不要です！
エンドツーエンド暗号化により、機密情報を議論する際の安心感が得られます。特に国際的なメンバーで構成されるチームは、不安定なインターネット接続環境下でもWhatsAppが完璧に機能することを高く評価しています。
音声メッセージ機能は、複雑な説明をタイプするのに時間がかかりすぎる場合に非常に便利です。
WhatsAppの優れた機能
- グループチャットに全員を追加せずに複数人へ通知を送信できるブロードキャストリストを作成。これにより、他のメンバーの返信を互いに閲覧する状況を防ぎます。
- チームメンバーと場所情報を共有し、対面イベントや不慣れな場所でのミーティングにおける調整を容易にします
- WhatsApp Webまたはデスクトップアプリを使用すれば、パソコンからシームレスに会話を継続できます
- チャット履歴をクラウドにバックアップし、デバイス間で同期してデータを安全に保管し、いつでもアクセス可能にします
WhatsAppのリミット
- 過去の会話を整理・検索するための組織化ツールが限定的
- グループは最大256メンバーまでと制限され、大規模なチームコミュニケーションを妨げる
- メッセージやリマインダーのスケジュール機能はありません
- 電話番号が必要となるため、一部のチームメンバーは共有を望まない可能性があります
WhatsAppの料金体系
- Free
WhatsAppの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (95件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (16,055件以上のレビュー)
実際のユーザーはWhatsAppについてどう評価しているのか？
あるユーザーレビューではこう述べています：
WhatsAppは、臨界質量を獲得した最初のモバイルプライベートメッセージングサービスでした。WhatsAppユーザー／ビジネスクライアントとして、毎月1億人以上がWhatsAppを利用していることを学びましたが、その理由は容易に理解できます。私はWhatsAppの使いやすいインターフェースと楽しい機能、そしてセキュリティとプライバシー対策が本当に気に入っています。
🧠 豆知識： 研究によると、絵文字はリモートワークにおける口調や感情の伝達を助け、デジタル会話に人間味を加えます。シンプルな😄や👀がフィードバックを和らげたり、チームチャットに遊び心を添えたりします。
5. Flock（メディア共有を求める予算重視のチームに最適）
Flockはこのリストで最も有名な名前ではないかもしれませんが、注目に値します。このプラットフォームは洗練されたインターフェースに驚くべき機能性を詰め込んでいます。
チームからは特に、会話内容を期限付きの具体的なアイテムに変換するToDoリスト機能が高く評価されています。複数のアプリを組み合わせて様々なコミュニケーションニーズに対応しているチームには、Flockが予算を圧迫することなくワークフローを効率化できるでしょう。
Flockの主な機能
- メッセージを直接タスクに変換し、期限と担当者を設定。チームディスカッション中の合意事項を簡単に追跡可能にします。
- ミーティング中に全員が同時に編集可能な共有メモを作成し、別途文書コラボレーションツールが不要になります
- 追加のソフトウェアダウンロードやリンクを必要とせず、チャットから直接画面共有機能付きビデオ会議を開始
- キーワードや送信者役割に基づいて関連メッセージを自動フィルタリングするスマートチャネルを設定し、重要な情報を可視性が高い状態に保つ
Flockのリミット
- ユーザーベースが小さいため、確立されたGroupMe代替ツールよりも統合機能が少ない
- モバイルアプリは機能面でデスクトップバージョンに遅れを取る場合があります
- 通知とアラートのカスタマイズオプションが限られている
Flockの価格設定
- Free
- プロプラン: 月額6ドル/ユーザー
- 企業: カスタム価格設定
Flockの評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (270件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (340件以上のレビュー)
実際のユーザーはFlockについてどう評価しているのか？
あるG2レビューではこう評しています：
Flockの最大の特徴は、直感的で使いやすいデザインです。クラウドストレージシステムにより、メッセージやファイルはセキュリティを確保して保存され、あらゆるデバイスからアクセス可能です。さらに、統合された音声通話は高品質で、円滑なコミュニケーションを維持できます。
6. Telegram（多様なプライバシー要件を持つ大規模コミュニティに最適）
Telegramは最大20万人の大規模公開グループを難なく処理します。大規模コミュニティや全社的な告知を管理する場合に最適です。チャンネル機能を使えば、返信可能なユーザーを制御しながら、無制限のフォロワーに向けて更新情報を一斉配信できます。
セキュリティ重視のチームは、保持すべきでない機密情報向けの自動消滅メッセージ機能を高く評価しています。さらに、ボットエコシステムがスケジュール管理からデータ収集まで反復タスクを自動化します。
セキュリティ機能を求めてTelegramを試すチームも多いが、大容量ファイル共有時でも驚くべき速度と信頼性を実感し、継続利用するケースが少なくない。
Telegramの優れた機能
- 無制限のフォロワーが更新情報を受け取れる公開チャンネルを作成し、管理者はコンテンツ投稿権限を完全に制御可能
- シンプルなAPIでカスタムボットを構築し、日次レポートの収集やよくある質問への回答といった日常タスクを自動化しましょう
- 1ファイルあたり最大2GBのファイル共有が可能なクラウドストレージを利用。スマートフォンのストレージを圧迫せず、別途クラウドアカウントも不要です。
- フォルダとピンでチャットを整理し、重要な会話を見逃さないようにしましょう
Telegramのリミット
- 通常のチャットではデフォルトで暗号化がエンドツーエンドではない（シークレットチャットのみ）
- ビジネス特化機能は企業向けプラットフォームと比較して限定的
- 一部のチームメンバーは、同社が現在独立しているにもかかわらず、ロシア起源について懸念を抱いている可能性がある
Telegramの料金体系
- Free
- プレミアムプランあり
Telegramの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: 4.7/5 (6,370件以上のレビュー)
実際のユーザーはTelegramについてどう評価しているのか？
あるユーザーレビューではこう述べています：
Telegramは他の多くのアプリと比較して優れたメッセージングアプリです。ストレージにGmailアカウントを必要とせず、バックアップを気にせずデバイスを切り替えられます——情報は完全に保持されます。シークレットチャットを含む強力なプライバシー機能を備え、セキュリティを重視する方に最適です。 もう一つの大きな利点は、大容量ファイルの送受信が複雑さなく行えることです。さらに、大規模なオンラインミーティングの開催に最適であり、祈祷会や聖書研究のプラットフォームとして理想的です。多くの人が参加を希望していますが、ほとんどのアプリにはグループサイズにリミットがあります。だからこそ、私たちのコミュニティにとってより良い選択肢として、牧師にTelegramを推奨しているのです。
💡 プロの秘訣：リー・トンプソンの「創造的共謀」の概念を取り入れ、チームメンバーが意図的に革新的な解決策を共創するコラボレーションセッションを促進しましょう。この手法は、意図的で集中した創造性を育む文化を醸成します。
✅ 最高のチームコミュニケーションツールを調査した結果、以下のツールが選ばれました：
7. Microsoft Teams（Microsoft 365と深く統合された組織に最適）
御社がMicrosoftエコシステムに依存している場合、Teamsはすべてをシームレスに連携させます。Officeアプリとの深い統合により、チャットウィンドウ内で直接Excelスプレッドシートを直接編集できます。
背景ぼかしやブレイクアウトルームといった、他では有料機能だった機能が標準装備され、Teamsのミーティングは驚くほど洗練された印象を与えます。タブ式会話機能により、無数の異なるチャンネルを作成することなくプロジェクトを整理できます。
Microsoft Teamsの優れた機能
- カレンダー連携により全員の空き状況を表示し自動リマインダーを送信。チャットから直接ミーティングをスケジュール・参加可能
- チームやプロジェクト向けにwikiを作成し、中核的なナレッジベースとして機能させましょう。これにより、繰り返しの質問が減り、新規メンバーのオンボーディング時間が短縮されます。
- 大規模チーム内で特定のグループにリーチするため、別チャンネルを作成したり無関係な通知で他者を妨げたりすることなく、タグを活用しましょう
- ミーティングの議事録や録音にアクセスし、後で重要な決定事項を確認したり参照したりできます
Microsoft Teamsの制限事項
- インターフェースは新規ユーザーにとって煩雑で圧倒的に感じられる場合があります
- 古いコンピューターや帯域幅のリミットがある環境では、動作が重くなることがあります
- 完全な機能を利用するにはMicrosoft 365サブスクリプションとの強い依存関係が必要
- スレッドベースの会話は、競合するGroupMe代替ツールの一部よりも直感的ではない
Microsoft Teamsの価格
ホームプラン
- Microsoft Teams: 無料
- Microsoft 365 Personal: 月額6.99ドル
- Microsoft 365 Family: 月額9.99ドル
ビジネスプラン
- Microsoft Teams Essentials: ユーザーあたり月額4ドル
- Microsoft 365 Business Basic: ユーザーあたり月額6ドル
- Microsoft 365 Business Standard: ユーザーあたり月額12.50ドル
Microsoft Teamsの評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (15,985件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (10,055件以上のレビュー)
Microsoft Teamsについて、実際のユーザーはどのような評価をしているのでしょうか？
このRedditのコメントが私たちの目を引きました：
Teamsはビジネスシーンに非常に適しています。また、多くの企業が既に利用しているOffice 365環境に完全に統合されている点も明らかです。[…] Teamsには他のプラットフォームには存在しない豊富な機能（ミーティング、電話システム機能）も備わっています。さらに、それ自体が非常に大規模なSharePointを介したファイル共同編集機能もサポートしています。
🔍 ご存知ですか？ チーム間のコミュニケーション不足は業務の遅延やプレッシャーの増加を招きます。調査報告によれば、ストレス増加（51%）、生産性低下（41%）、人間関係の悪化（31%）、納期遅延の原因となっています。明確なコミュニケーションはチームの連携を強化し、業務を順調に進める鍵です。
8. Connecteam（デスクレス・フィールドベースのチーム管理に最適）
Connecteamは、他のコミュニケーションツールが認識すらしていない課題を解決します。小売業、建設業、医療業界、フィールドサービス従事者など、メンバーの大半が一日中デスクに座っていないチームのために特別に設計されました。
モバイルファースト設計により、場所を問わず全員が常に接続された状態を維持。特にTeamsが価値を置くのは、コミュニケーションプラットフォームに直接統合された出勤/退勤機能です。さらに優れた点は？トレーニングモジュールで重要情報を配布し、実際に読んだ人を確認できるため、コンプライアンス要件の達成に役立ちます。
Connecteamの主な機能
- 個別のグループを作成せずに、特定の場所、部門、ポジションに向けてターゲットを絞ったコミュニケーションを送信
- フィールド作業員がモバイル端末でチェックリストやフォームを完了できるデジタルチェックリストやフォームを作成し、紙ベースのプロセスを排除します
- トレーニング資料を配布し、完了ステータスを追跡することで、勤務スケジュールに関わらず全チームメンバーが重要な更新情報を確実に受け取れるようにする。
- シフトをスケジュールし、従業員が空きシフトを申請したり、休暇を直接プラットフォームからリクエストできるようにする
Connecteamのリミット
- カジュアルなチームビルディングよりも業務コミュニケーションに重点を置いたツール
- このツールのデスクトップ版はモバイルアプリほど洗練されていない
- 技術に詳しくないチームメンバーにとって習得が難しい
Connecteamの価格設定
- Free
- 基本プラン: 月額35ドル
- アドバンスド: 月額59ドル
- 専門家向け: 月額119ドル
- 企業: カスタム価格設定
Connecteamの評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (2,355件のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (2,350件以上のレビュー)
Connecteamについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？
Connecteamはチームの組織化と責任感の維持に役立っています。このプログラムには中小企業が活用できる優れた機能が多数あります。オフィスマネージャーとして、有給休暇・病欠・勤怠管理など、このプログラムの人事機能が不可欠な役割を果たしています。
9. Google Chat（Google Workspaceを既に利用しているチームに最適）
Google Chatは初日から馴染み深いチームコミュニケーションを実現します。GmailやGoogle Driveを既に利用している場合、シームレスにワークフローに組み込めます。スレッド形式の会話で議論を集中させつつ、関連ファイルやカレンダーイベントを提案するスマート機能で時間を節約できます。
チームは、Chatスペースが進行中のプロジェクトのための永続的なルームとして機能し、すべてのファイル、タスク、メッセージが1か所に整理されている点を高く評価しています。最も派手な機能を備えているわけではありませんが、他のGoogleツールとの緊密な連携により、アプリ間の切り替えに費やす時間を削減できます。
Google Chatの優れた機能
- 特定のプロジェクトやチームに関連するメッセージ、ファイル、タスクを時系列のタイムラインで自動的に整理し、簡単にナビゲートできるスペースを作成します。
- Googleの検索機能で会話全体を横断検索。文脈を理解し、正確な表現を覚えていなくても情報を発見可能
- チャットスレッドからワンクリックでGoogle Meetビデオ通話を直接開始。テキストからビデオへの切り替え時も会話の文脈を維持
- チャットインターフェース内でGoogle ドキュメント、Google スプレッドシート、スライドを共同編集。リアルタイム編集とコメント機能を搭載。
Google Chatの制限事項
- 専用チームコミュニケーションプラットフォームと比較して機能が限定的
- フル企業機能の利用にはGoogle Workspaceのサブスクリプションが必要です
- テーマ機能がないため、特化型メッセージングアプリほどカスタマイズ性が低い
- 通知システムは他のGroupMe代替ツールほど洗練されていません
Google Chatの料金体系
- ビジネススターター: 月額8.40ドル/ユーザー
- ビジネススタンダード: 月額16.80ドル/ユーザー
- Business Plus: 月額26.40ドル/ユーザー
Google Chatの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: 4.5/5 (2,365件以上のレビュー)
Google Chatについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？
TrustRadiusのレビュアーはこう要約しています：
Google Chatはビジネスに最適です。当社組織におけるその役割は、チーム間のコミュニケーション維持にあります。顧客がGoogle Chatなしでは解決できない問題に対処するため、チーム間の連携が不可欠です。組織全体がこれに依存関係にあります。他チームからの支援が必要な場合、Google Chatを用いて問題を解決します。
🔍 ご存知ですか？従業員の声に耳を傾けることは、円滑なコミュニケーションを維持し、必要な改善を行うための鍵です。実際、コミュニケーション担当者の75%が詳細なフィードバックを得るためにエンゲージメントアンケートを活用し、54%がイベント後のフィードバックに依存し、52%がライブQ&Aセッションを利用しています。これらのツールは、チームが目標に沿って進み、問題に取り組み、コミュニケーション戦略を微調整するのに役立ちます。
10. Rocket. チャット（完全なデータ主権を必要とする組織に最適）
Rocket.Chatは、コミュニケーションデータの管理権限をユーザーに返還します。ほとんどのGroupMe代替ツールとは異なり、自社サーバーでこのプラットフォームをホストできるため、機密性の高い会話は完全に組織のインフラ内に留まります。
オープンソースであるため、開発者はワークフローのニーズに合わせてカスタム可能です。特に規制産業など厳格なコンプライアンス要件を持つチームは、特定のセキュリティポリシーを実装できる点を高く価値としています。
セットアップにはクラウドオプションよりも高度な技術知識が必要ですが、このプラットフォームはその投資に見合う比類のないプライバシー制御を提供します。
Rocket. チャットの主な機能
- オープンソースのコードベースを通じてインターフェースと機能性をカスタム化し、ベンダーの更新を待つことなく、組織固有のワークフロー要件に適合させましょう。
- 複数の独立したRocket.Chatインスタンスが、異なる組織間でセキュリティを確保しつつ自律性を維持できるフェデレーテッドネットワークを構築する
- 機密性の高い会話のプライベート性を確保し、業界固有の規制に準拠するためのエンドツーエンド暗号化とカスタム保存ポリシーを導入する
Rocket. チャットの制限事項
- セルフホスト型インスタンスの設定と維持には技術的専門知識が必要です
- ユーザーインターフェースは、一部の商用GroupMe代替ツールに比べて洗練度が低い
- 主流プラットフォームと比較して、事前構築済み統合機能のマーケットプレイスが小規模
Rocket. チャットの価格
- Free
- プロプラン: 月額8ドル/ユーザー（年額一括払い）
- 企業: カスタム価格設定
Rocket. チャットの評価とレビュー
- G2: 4. 2/5 (330件以上のレビュー)
- Capterra: 4.3/5 (150件以上のレビュー)
実際のユーザーはRocket.Chatについてどう評価しているのか？
あるユーザーレビューではこう述べています：
オフィスやワークスペースなどのプロフェッショナル環境で広く利用されている非常に専門的なソフトウェアです。ファイル共有や、活動・プロジェクト・その他用途別のチャンネル（グループ）作成が可能です。メッセージをスレッド付きで削除する機能、スレッド内返信機能、通知の購読解除用フォロー/アンフォロー機能を備えています。
📖 こちらもご覧ください：Freeプロジェクトコミュニケーションプランテンプレート：Excel、Word、ClickUp
11. Signal（最高レベルのセキュリティとプライバシーを優先するチームに最適）
シグナルのプライバシー重視はあらゆる機能に反映されています（セキュリティを損なう可能性がある場合は機能自体を省略することもあります）。極秘情報を扱うチームがシグナルを信頼する理由は、そのオープンソースコードがセキュリティ専門家による徹底的な監査を受けているからです。
音声通話とビデオ通話はエンドツーエンド暗号化されており、接続環境が不安定な場合でも明瞭な通話を実現します。ビジネスコラボレーションツールは不足していますが、規制の厳しい業界や機密プロジェクトを抱える組織では、シグナルが選ばれることが多いです。
Signalの主な機能
- 各会話ごとにカスタム消去タイマーを設定し、閲覧後に機密情報を永久に削除
- デバイス間でセキュリティコードを検証し、会話が傍受や中間者攻撃から確実に保護されていることを確認する
- プロトコルレベルで送信者と受信者を隠蔽するシールド送信者技術を採用し、メッセージコンテンツを超えた関係パターンを保護します
- 安全番号を使用して連絡先を手動で確認し、正しい相手と話していることを確認してください
シグナルのリミット
- 公開グループやワークスペースなど、限定的な組織機能
- カレンダー連携やスケジュール管理ツールなし
- ファイル共有のサイズ制限は、汎用的なGroupMe代替ツールよりも厳しく設定されています
- タスク管理やチーム連携のための投票機能など、ビジネス特化機能が不足している
Signalの価格設定
- Free
シグナルの評価とレビュー
- G2: 4. 4/5 (440件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
実際のユーザーはSignalについてどう評価しているのか？
あるユーザーがこのアプリについてこう語っています：
優れたメッセンジャーアプリ。1年間使用しており、特にプライベートな会話に活用していますが、これまで不満はありません。レイアウトが好みで、通話も安定し、ウェブバージョンも良好です。安全性も高く（実体験ではなく調査で知りましたが）、これは非常に有用です。唯一の欠点は、スマートフォンで表示できるチャット数が限られている点ですが、フォルダ機能で対応可能です。
💡 プロの秘訣：チームに、カレンダーに「ミーティングなしブロック」を設定するよう促しましょう。理想は日中の中頃で、全員が集中して深い仕事に専念できる時間帯です。中断されない時間を確保することで、コミュニケーション過多の軽減につながります。
よりスマートなチャットはClickUpから始まります
チームでの会話は、かくれんぼのようなものであってはなりません。常に文脈を見失ったり、古いメッセージを追いかける必要があったり、情報を把握するためだけにアプリを切り替えたりしているなら、よりスマートなセットアップへの移行時です。
ClickUpは、リアルタイムチャットとタスク・ドキュメント・目標などチームの実行に必要な機能を統合したGroupMe代替ツールとして際立っています。すべての会話は文脈の中で展開され、実行可能なアイテムと連動。AI機能が更新内容を要約し、次のステップを割り当て、遡及作業を排除します。
今すぐClickUpに登録して、会話に集中を取り戻しましょう！ ✅