30以上のカルチャーフィットに関する面接質問とサンプル回答

私の成功の秘訣は、世界で最高の従業員を採用するために並外れた努力をしてきたことです。スティーブ・ジョブズ、元アップルCEO 採用にあたっては、スキルと社風への適合性も重視されてきました。何世紀も前、鍛冶屋や商人、職人は、ただその仕事を知っているだけでなく、自分たちのやり方に合う見習いを選んでいました。彼らは、ギルドのカスタム、価値観、期待に適応しなければなりませんでした。

あまり変わっていません。企業は、仕事をやることと、環境にうまく適応できる人を探しています。カルチャーフィットとは、同じような人々を採用することではなく、自然に協力し合い、アイデアに挑戦し、会社を前進させるチームを構築することです。

## カルチャーフィットとは何か、なぜ重要なのか? 候補者は完璧な履歴書を持っているかもしれませんが、価値観や仕事スタイル、チームワークへのアプローチが自社の企業文化と合わない場合、採用は長続きしません。 カルチャーフィットとは、職務要件を満たし、組織の運営、コラボレーション、成長の方法に一致する人材を見つけることです。

それは、意欲的で高い成果をあげるチームと、離職率が高く、チームワークが乱れているチームの違いです。

* 価値観とミッション:意思決定と目標の裏にある指針
* 職場環境:日常業務のペース、柔軟性、構造
* リーダーシップスタイル:チームの指導、動機付け、サポートの方法
* コミュニケーションの規範:ミーティング、フィードバック、コラボレーションに対する期待

カルチャーフィットの面接は、候補者がその環境に自然に溶け込めるかどうかを評価するのに役立ちます。

### カルチャーフィットが仕事の満足度と定着率に与える影響は?

カルチャーフィットを重視した採用がもたらすメリットとリスク カルチャーフィットがうまくいくかどうかは、チームをまとめる接着剤となるか、それともイノベーションのリミットとなるか、という点にかかっています。 採用マネージャーが明確で測定可能な基準でカルチャーフィットを優先する場合には、従業員が成長できる職場が生まれます。 しかし、直感的な判断に任せる場合には、採用にまつわる大きなミスにつながる可能性があります。 ## カルチャーフィットを重視した採用がうまくいくのはどんな場合か?

危機に強いチーム: 意思決定のスタイルや企業ワークフローに自然に適合する人材を採用する企業は、プレッシャーに強く対応できる *より速い文化の進化 : 企業の価値を理解し、それに貢献する従業員は、より強固で統一された文化を長期的に形作るのに役立つ * 従業員の支持: 企業文化の整合性が高いチームは、同じ考えを持つ人材を引き付けるブランド大使の社内ネットワークを作り出す

スキルギャップが整合性として偽装される: 候補者が「企業文化に適合している」ように感じられるため、企業は技術的な欠点を看過してしまうことがあります。 *浅い採用決定: 明確な評価基準がなければ、企業文化への適合性は、体系化された採用メトリクスではなく、曖昧な直感に基づく判断となります。 * 意思決定におけるエコーチェンバー(共鳴室):適合性を過度に優先すると、同じような考え方を持つ人材を採用することになり、斬新なアイデアがリミットされてしまう可能性があります。

カルチャーフィットに関する面接の質問の主なカテゴリーは以下の通りです。 ### コミットメントに関するカルチャーフィットの質問 優秀な人材とは、給与以上のものとして自分の役割を捉えている人です。 これらの質問は、候補者が企業のミッションや長期的な成功に真にコミットしているかどうかを判断するのに役立ちます。 #### 1. どのような企業ミッションであれば、一層の努力を惜しまないでしょうか?

🔹 この質問でわかること:候補者がイノベーション、社会的な影響、顧客の成功のいずれにモチベーションを感じているか。 彼らの回答から、意義のある仕事を求めているのか、それとも単に別の仕事を探しているのかがわかります。 サンプル回答 ミッションがイノベーション、問題解決、人々への支援に関するものであれば、私は自然とより多く貢献したいと思うでしょう。 前職では、中小企業の業務を円滑化するお手伝いをしており、そのために私は努力を惜しみませんでした。

2. 職務内容を超えて、会社の目標をサポートした経験について教えてください。 🔹 ここからわかること: 候補者が自発的に行動し、割り当てられた職務以外の貢献も厭わないかどうか、組織へのコミットメントを示す サンプル回答

当社のマーケティングチームはキャンペーン用に顧客データが必要でしたが、私はオペレーション部門で働いていたにもかかわらず、トレンド分析を手伝いました。 私の役割ではありませんでしたが、ギャップを見つけたのでステップインしました。 キャンペーンはより良い成果を上げ、自分の役割を超えて支援することが全員に利益をもたらすことを学びました。 #### 3. 5年以上その会社で働き続ける理由は何ですか?

🔹 これが明らかにすること:候補者の長期的な期待と、キャリア成長目標が企業の定着戦略と一致しているかどうか サンプル回答 私にとって重要なのは、成長、素晴らしい人材、そして意義のある仕事です。 もし私が学び、価値を認められ、自分の仕事が影響を与えていると感じることができれば、長期的にコミットできるでしょう。 前職ではそれらすべてが揃っており、5年以上勤務しました。

この会社に入社した場合、最初の90日間でどのようなことをやりますか? 🔹 これが明らかにするもの:候補者が新しい会社に積極的に溶け込み、戦略的に取り組む姿勢を持っているかどうか。また、現実的な短期目標を設定する能力も示されます。 サンプル回答

まず、学習に重点を置き、チーム、文化、優先度を理解することに努めます。次に、プロセスを合理化したり、新しいアイデアを導入したりするなど、早期に成果を出すことを目指します。90日後までには、有意義な貢献をしたいと考えています。 こちらもご覧ください: undefined ### 人格と企業文化の適合性に関する質問 候補者の性格は、彼らがどのように協力し、コミュニケーションを取り、企業文化に貢献するかに影響します。 #### 5. もしあなたが職場でのルールを1つだけ作れるとしたら、それはどのようなルールですか?

🔹 これが明らかにするもの:候補者が職場で重視する価値観(チームワーク、透明性、独立性のいずれを優先するか) サンプル回答 不要なミーティングはしない。 簡単なメッセージや電子メールで済むことは、そうしよう。 そうすることで全員が集中力を維持でき、時間を節約できる。 #### 6. あなたの親友は、あなたの仕事スタイルを3つの言葉でどう表現しますか?

🔹 これが明らかにするもの:候補者の性格、自己認識、チーム内での役割の認識の仕方 サンプル回答 信頼性があり、積極的で、協調性がある。私は物事を完了させ、率先して行動し、チームがうまく連携できるようにしたい。 #### 7. どのような職場環境ではエネルギーが消耗し、どのような職場環境ではやる気が維持できるか?

🔹 これが明らかにするもの: 候補者が、ペースの速い環境、協調的な環境、または構造化された環境のどれで力を発揮できるか、あなたの会社の企業文化と一致しているか サンプル回答 絶え間ない細かい管理や不明確な期待がある職場環境は、人を疲れさせます。私は、お互いに信頼し合いながら仕事を完了させる協調的かつ柔軟な環境で、最善を尽くします。 こちらもご覧ください: undefined ### 職場環境のカルチャーフィットに関する質問 会社の職場環境は、ペース、柔軟性、構造に関する期待を左右します。 これらの質問は、候補者が既存のワークフローでうまくやっていけるかどうかを評価するのに役立ちます。 #### 8. 構造化されたワークフローと柔軟なタスク管理のどちらを好みますか? その理由は?

🔹 これにより明らかになること:候補者が厳格なプロセス主導の環境で力を発揮できるか、あるいは自主性と適応性を好むか。 サンプル回答 タスクによります。 大きなプロジェクトの場合は、計画に沿って進捗を追跡できる構造化されたプランを好みます。 しかし、日々の仕事の場合は、優先度に応じて適応し、集中できるよう柔軟性を好みます。

これまでの環境とはまったく異なる環境で仕事をしなければならなかった経験について説明してください。 どのように適応しましたか? 🔹 これにより明らかになること:応募者が新しい職場環境に適応し、溶け込むことができるかどうか。これは、新しい会社に移る際に非常に重要な要素です。 サンプル回答

私は、すべてが急速に変化するスタートアップ企業に転職しました。 そのために、優先順位をその場で判断し、適切な質問をし、固定的なプロセスを期待するのではなく適応性を維持することを学びました。 #### 10. リモートワークやオープンオフィスで仕事をする際、どのように生産性を維持しますか? 🔹 これが明らかにすること:候補者が異なる職場セットアップで集中力と効率性を維持できるかどうか サンプル回答

リモートワークの際には、時間ブロックとタスクリストを使って集中力を維持しています。オープンオフィスでは、集中して仕事をする必要があるときはヘッドフォンを装着しますが、必要に応じてコラボレーションにも対応できるようにしています。 #### 11. 締め切りに間に合わせるために、仕事のやり方を調整しなければならなかった経験について教えてください。 🔹 これが明らかにするもの:候補者がプレッシャーの下でアプローチを変更できるか、時間管理と適応力を示すことができるか サンプル回答

プロジェクトの締め切りが突然早まったため、私は不要なステップをカットし、タスクをデリゲートし、インパクトの大きい仕事に集中しなければなりませんでした。
急いでいましたが、品質を落とすことなく、予定通りに終わらせることができました。

👀 ご存知でしたか? 採用担当者の80%以上が、候補者が企業文化に本当に適合している場合、彼らは単に役割をこなすだけでなく、長期的に会社に貢献してくれると同意しています。素晴らしいカルチャーフィットは、チームワークに良い影響を与えるだけでなく、離職率の高い企業にとって秘密の武器となることが判明しました!

チームのダイナミクスとカルチャーフィットに関する質問 強力なチームはスキルだけで構築されるものではありません。リーダーシップ、サポート、コラボレーションのバランスが必要です。 #### 12. これまでに経験した中で最高のチームのダイナミクスとはどのようなものでしたか? 成功の要因は何だったでしょうか? 🔹 これにより明らかになること: 候補者が活躍するチーム文化のタイプ(オープンなコラボレーション、構造化された役割、または独立した貢献を価値とするかどうか) サンプル回答

私が一緒に働いた中で最高のチームは、明確な役割とオープンなコミュニケーションがありました。 誰もが自分の仕事に責任を持っていましたが、助けを求めたり、アイデアを共有することを恐れませんでした。 マイクロマネジメントはなく、信頼、説明責任、そして共通の目標がありました。 #### 13. 苦労しているチームメイトをサポートしなければならなかった時のことを教えてください。 どのようにサポートしましたか? 🔹 これが明らかにするもの:候補者がチームプレーヤーとして積極的に同僚をサポートしているか、それとも自分のタスクだけに集中しているか。 サンプル回答 同僚が締め切りに追われていたので、私はそのタスクを分割し、最も重要なものを優先し、いくつかのタスクを肩代わりしました。 誰かが自分のことを気にかけてくれているとわかっているだけで、大きな違いが生まれることがあります。 #### 14. 2人の同僚が対立し、仲裁を求めてきた場合、どのように対応しますか?

🔹 これが明らかにするもの:候補者が対人関係の課題にどのように対処するか、介入することを好むか、それとも対立を避けるかを明らかにする サンプル回答 私は双方と個別に話し、共通点を見つけ、問題よりも解決策に焦点を当てるよう手助けします。 ほとんどの対立は誤解から生じているので、それがクリアされれば通常は物事が楽になります。

文化的な適合に関するマネジメントの質問 リーダーシップはマネージャーだけのものではありません。すべての従業員がチームに影響を与える決定を行っています。これらの質問は、リーダーシップのスタイルと意思決定能力を評価します。 #### 15. 意思決定を行う際に、長期的な戦略と短期的な優先度をどのようにバランスさせますか? 🔹 この質問からわかること:候補者がアプローチにおいて、短期的な影響と長期的なビジネス目標の両方を考慮しているかどうか サンプル回答

私は、針を動かすものに焦点を当てています。 短期的なタスクが全体像をサポートするのであれば、それを優先します。 そうでない場合は、再評価を行い、長期的な目標に沿うものに焦点を移します。 即効性と長期的な成功のバランスを見つけることが重要です。 #### 16. チームや上層部に対して、アプローチを変更するように説得しなければならなかったことはありますか? どのようにやりましたか?

🔹 これにより明らかになること:候補者が効果的にアイデアを伝え、他者に影響を与え、反発をうまく処理できるかどうか サンプル回答 はい。私たちは時代遅れのプロセスを使用しており、それが足かせになっていたため、私はデータを収集し、リーダーシップに非効率性を示し、新しいアプローチを提案しました。彼らは当初ためらいを見せましたが、私がその利点と早期の成功を強調すると、それを試してみることに同意しました。結果的に、私たちは多くの時間を節約することができました。

17. プレッシャーの中で難しい決断を迫られた経験について教えてください。 🔹 ここからわかること: ストレスの多い状況下でも、批判的に考え、冷静さを保ち、適切な判断を下せる能力 サンプル回答

私たちはプロジェクトの直前に挫折を経験し、私は完璧とは言えないバージョンでプロジェクトを進めるか、それとも立ち上げを延期するかを決断しなければなりませんでした。私はすぐにチームとミーティングを行い、リスクを評価し、品質を犠牲にすることなく期限内に完了できるようプランを調整しました。簡単ではありませんでしたが、明確な情報に基づいた決断を下したことで、全員が軌道に乗ることができました。 ### パフォーマンス文化適合に関する質問

候補者が目標を設定し、成功を測定し、期待される成果にどのように応えるかによって、その候補者が会社に与える影響が左右されます。 ### 18. 職務内容以外の役割を担う必要があった例を教えてください。 🔹 これにより明らかになること: 候補者が新しい課題に意欲的に取り組み、率先して行動し、本来の職務範囲を超えて貢献する意思があるかどうか サンプル回答

上司が急遽不在になったため、クライアント向けのプレゼンテーションを私がリードすることになりました。 それは通常私が担当している業務ではありませんでしたが、その資料についてはよく理解していたので、私が担当することにしました。 ミーティングはスムーズに進行し、より大きな責任を担うことへの自信につながりました。 #### 19. 自分のやり方に疑問を投げかけるフィードバックを受け取った場合、どのように対処しますか?

🔹 これにより明らかになること:候補者が建設的な批判を受け入れるか、それとも自分のやり方を変えるのに苦労するか サンプル回答 まず、一歩下がってそれを処理します。理にかなっている場合は、すぐに調整します。不明な場合は、理由を理解するために質問します。長い目で見ると、フィードバックは常に私を向上させてくれます。たとえ最初は耳に痛いものであってもです。

達成するために多大な努力を要した、ご自身で設定したプロとしての目標は何ですか? 🔹 これにより明らかになること:候補者が目標達成に向けて忍耐力、成長志向、自己規律を持っているかどうか サンプル回答

私は人前で話すことに慣れるために、チームミーティングのリーダーやプロジェクトの最新情報のプレゼンテーションをボランティアで引き受けるようになりました。 時間はかかりましたが、数か月後には自信がかなりつきました。 今では、グループの前で話すことが実際に楽しくなりました。 ### 文化的な相違に関する質問 職場での対立は起こり得ます。 これらの質問は、候補者が緊張を管理し、論争を解決し、プロ意識を維持する方法を評価します。

21. あなたと同僚の間で意見の相違があった時のことを教えてください。 どのようにしてそれを解決しましたか? 🔹 これにより明らかになること: 候補者が、業務上の対立において、オープンなコミュニケーション、妥協、あるいは自分の立場を貫くことを優先するかどうか サンプル回答

チームメイトと私は、プロジェクトの優先順位の付け方について意見が合いませんでした。 言い争いを続けるのではなく、私たちは席について、それぞれの選択肢を検討し、最も良い影響をもたらすものに焦点を当てました。 最終的には両方のアイデアを組み合わせたのですが、予想以上にうまくいきました。 #### 22. 同僚に難しいフィードバックをしなければならなかったことはありますか? どのようにアプローチしましたか? 🔹 これが明らかにするもの:候補者が、建設的なフィードバックを提供することに抵抗がないかどうか、また、良好な仕事上の関係を維持できるかどうか サンプル回答 はい、以前、同僚のプレゼンテーションのスタイルが不明瞭であることを伝える必要がありました。 私は率直であることを心がけましたが、同時に、同僚がうまくやっていることについても指摘しました。 同僚は正直な意見を評価し、アプローチを修正し、次のプレゼンテーションははるかにスムーズに進みました。 #### 23. マネージャーの決定に強く反対する場合、どのように対応しますか?

🔹 これにより明らかになること:候補者が業務上の懸念を表明し、職場の階層をうまく進む方法について理解しているかどうか サンプル回答 まず、その理由を理解するために一対一の会話をお願いします。それでも強く思うのであれば、私の見解をサポートする事実とともに共有します。最終的に彼らが最終決定を下した場合は、それを尊重し、その決定がうまくいくように集中します。

キャリア開発と企業文化の適合に関する質問 企業は、組織内で成長の機会を見出す従業員に投資します。 これらの質問は、候補者がどのように職業能力の開発に取り組んでいるかを明らかにします。 #### 24. 過去1年間に最も価値あるスキルを身に付けたのはどのようなことですか? 🔹 これにより明らかになること:候補者が継続的な学習と職業上の成長を積極的に追求しているかどうか サンプル回答

ミーティングで簡潔に明確な最新情報を提供する能力が向上しました。以前は説明し過ぎていましたが、今は鍵となるポイントとチームにとって最も関連性の高いことに焦点を当てています。おかげでコミュニケーションがずっと強固なものになりました。 #### 25. 今後2年間で伸ばしたいと思う専門スキルは何ですか?また、それを達成するためのプランは何ですか?

🔹 これがクリアされた場合:候補者が成長に対する明確なビジョンと積極的な学習マインドセットを持っていることを示し、長期的な育成に価値を置く企業との整合性を確保できる サンプル回答 私のフィールドではデータ分析がますます重要になっているため、そのスキルを向上させたいと考えています。オンラインコースを受講し、学んだことを少しずつ仕事に活かして、時間をかけてそのスキルを身につけたいと思います。

26. どのようなタイミングで、新たな責任やプロモーションを求めるかをどのように決めていますか? 🔹 これにより明らかになること:候補者がキャリア成長の所有権を握るか、チャンスが訪れるのを待つか サンプル回答

現在の役割を習得し、すでに責任ある立場にある場合、私は準備ができていると認識します。職務内容以上の価値を付加できている場合、次のステップについて会話します。 #### 27. 最近学んだことで、仕事のやり方を変えるような新しいことはありますか?

私は、防衛的になるのではなく行動を促すようなフィードバックの方法を学びました。
「これは改善が必要です」と言う代わりに、今では「これをより良くするにはどうすればよいと思いますか?」と尋ねています。
これにより会話の生産性が高まり、チームとのより良い協力関係を築くことができました。

/href/ https://clickup.com/blog/hr-challenges// 人事チームのための10の人事課題と解決策 /%href/ ### ワークライフバランスに関するカルチャーフィットの質問 候補者がワークライフバランスにどう取り組んでいるかを見れば、彼らが燃え尽きることなく生産性を維持できるかどうかが分かります。 #### 28. 生産性を維持しながら、ワークライフバランスを保つにはどうしますか?

🔹 これで明らかになること:候補者が境界線の設定、作業負荷の管理、健康維持の方法について理解しているかどうか サンプル回答 勤務時間外は携帯電話に仕事が入らないようにし、日中は必ず休憩を取ることで、明確な境界線を設けています。 仕事中は集中力を維持し、仕事以外の時間は十分に充電することができます。

どのような勤務スケジュールが最高のパフォーマンスにつながりますか?また、そのバランスをどのように維持していますか? 🔹 ここからわかること:候補者が理想的な勤務体系を理解しており、生産性と幸福の両方を確保するための戦略を持っているかどうか

サンプル回答* 私は、決められた納期と集中して仕事に取り組むための柔軟な時間の組み合わせが最も仕事がはかどります。 午前中は集中力が必要なタスクを中心に1日をプランし、午後は気分転換が必要なミーティングや共同作業にあてています。 #### 30. あなたにとって、健全な職場環境とはどのようなものでしょうか?

🔹 これが明らかにするもの:候補者が期待している内容が、柔軟性、作業負荷、福利厚生に関する企業文化や方針と一致しているかどうか サンプル回答 細かい管理をせずに、お互いに信頼し合って仕事を完了させることができ、フィードバックがオープンで、仕事が個人の時間を侵食しないような職場です。 優れたチーム文化は大きな違いを生みます。

ワークライフバランスが難しかった時のことを教えてください。 その時、どのように対処しましたか? 🔹 ここからわかること: 候補者がストレス要因を特定し、持続可能な仕事のリズムを維持するための積極的なステップを取ることができるかどうか サンプル回答

多くのプロジェクトを抱え、毎晩遅くまで残業していた時期がありました。
そこで、私はより良い境界線を引く必要があると気づき、集中して仕事をする時間をブロックし、タスクの優先順位付けを行い、作業負荷が限界に達していることを伝えるようにしました。
これにより、燃え尽きることなく、物事をコントロールできるようになりました。

構造化されたカルチャーフィット面接では、これらのカテゴリーを組み合わせることで、候補者の全体像を把握することができます。採用担当者は直感だけに頼らず、データに基づいて、企業文化と長期的なビジネスの成功に適した採用決定を行うことができます。

## カルチャーフィット面接の準備

明確な定義がなければ、カルチャーフィットを考慮した採用はすぐに主観的になってしまいます。
御社で成功に貢献する価値観、仕事スタイル、行動を特定してください。
採用チーム全体で足並みを揃えるために、構造化されたインタビューテンプレートを使用してください。

#### 2. 単なる模範解答ではなく、実際の例を挙げる

候補者はしばしば「チームプレーヤー」や「適応力がある」と答えますが、それを裏付ける行動は何か? 具体的な例を尋ねましょう。 まったく新しい仕事環境に適応しなければならなかった時のことを教えてください。 プレッシャーのかかる状況でチームメンバーと意見が対立した時はどう対処しますか? 「その結果はどうでしたか?」と尋ね、本当に自社の価値観を受け入れているかを確認しましょう。 #### 3. 直感ではなく、構造化された採点基準を使用する

直感だけに頼ると、無意識の偏見につながります。代わりに、適応力、協調性、意思決定力といったあらかじめ設定した基準に基づいて評価を割り当てましょう。
ClickUp Docs は、複数の面接官からのフィードバックを文書化し、データに基づく採用決定を確実に行うのに役立ちます。

#### 4. 適応力を見極める

#### 1. 企業ウェブサイト以外の調査

企業文化とは、単なる価値観のリストではなく、人々がどのように協力し合うかということです。
職場環境が実際どのようなものなのかを理解するために、Glassdoorのレビュー、従業員の証言、企業のソーシャルメディアをチェックしましょう。

#### 2. 自分自身の文化適合要因を特定する

自分自身の文化適合要因を特定する 「溶け込もう」とするのではなく、自問してみましょう。「どのような文化であれば、私は最高の仕事ができるだろうか?」 協調的な設定で力を発揮できる場合は、チームでうまく仕事をした例を準備しておきましょう。 ワークライフバランスが優先度が高い場合は、燃え尽きることなく生産性を維持する方法について考えてみましょう。 3. 説明だけでなく、やり方を見せる回答を用意する

適応力がある、コミュニケーション能力が高いと口で言うだけでは不十分です。実際の例を挙げてそれを証明しましょう。回答は、STAR(状況、タスク、行動、結果)という方法で構成し、明確で魅力的なものにしましょう。

#### 4. 面接の鍵となるポイントのリストを作成する

準備万端の候補者は、企業価値、カルチャーフィットに関する質問、そして説得力のある個人的な例について、構造化されたメモを用意しています。
ClickUp Job Search Template を使用すると、これらの洞察を整理し、フォローアップの準備を確実にすることができます。

このテンプレートは、以下のことをサポートします。

ClickUpは、カルチャーフィットインタビューにおける当て推量を排除し、採用チームがロジスティクス管理に費やす時間を減らし、適切な人材の選択により多くの時間を割けるようにします。

カルチャーフィットに優れた人材は、偶然に採用されるものではありません。
構造化され、協調的で効率的な採用プロセスが結果をもたらします。
ClickUpは、チームがより迅速に、足並みを揃え、より賢く採用し、適切な候補者が逃げてしまわないように支援します。

## 推測に頼らずに最適な人材を見つける

適切な人材を採用することは、チェックリストのスキル項目をチェックするだけではありません。 その企業環境で成功し、課題に適応し、短期目標と長期戦略の両方に適合する人材を見つけることです。 適切な候補者は、単に役割を埋めるだけではなく、企業のアイデンティティに貢献し、コラボレーションを強化し、継続的な改善を推進します。 すべては、企業のコアバリューを維持しながらです。

採用は効率的で魅力的なものでなければならず、不必要な摩擦は排除すべきです。すべてのステップが体系化され、すべての意思決定が意図的なものである場合、企業は単に一緒に仕事をするだけでなく、一緒に成長するチームを構築することができます。