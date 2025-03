Calendly vs. Acuity Scheduling：どちらのスケジュール管理ツールが優れているか？

私たちの朝のスケジュールはそれぞれ異なるかもしれませんが、その日のミーティングの予定をカレンダーで確認するという習慣は共有しているでしょう。ある調査によると、経営幹部は時間の約40%を意思決定に費やしているとのことです

、その多くはミーティングで発生します。しかし、手動でのアポイントメントのスケジュール管理は、毎日のミーティングの膨大な量から考えると、非常に非効率的です。ミーティングの相互に都合の良い時間を決めるために何時間もやり取りを繰り返すことを想像してみてください。まったくの混乱です!そこで、CalendlyやAcuity Schedulingのようなスケジュール管理ツールや CalendlyやAcuity Schedulingのような予約ツールが予約プロセスを簡素化します。 しかし、どちらが優れているのでしょうか? 2つの予約ツールを比較し、勝者を見つけましょう。 さあ、始めましょう! 🧠 豆知識:Netflixはミーティングの期間を30分にリミットすることで、非効率的なミーティングに取り組んでいます。 結果として、同社は ミーティングを65%以上削減し、85%以上の従業員がこの変更をサポートしました。 意思決定を記録する統一されたシステムがない場合、必要な重要な洞察がチャット、電子メール、スプレッドシートなどのコミュニケーションチャネルに埋もれてしまう可能性があります。ClickUpを使用すると、ClickUpのカレンダービューからミーティングをタスクに変換できます。また、会話からすべてのタスク、チャット、ドキュメントにわたって即座に実行可能なタスクに変換することもでき、抜け漏れを確実に防ぎます。

## CalendlyとAcuity Scheduling:機能比較 どちらのツールもスケジューリングのニーズに対応していますが、それぞれ異なる強みにフォーカスしています。 鍵となる機能について比較してみましょう。

| 機能/プラン | Calendly | Acuity Scheduling | | ------------------------------- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | | スケジュールタイプ | 1対1(無料)の無制限、複数のタイプ | 対面またはオンラインでの予約ベース |

| 統合 | 100以上の統合(Zoom、Stripeなど)| Stripe、Square、PayPal、その他の統合機能

| 高度な機能 | レポート作成、自動化(Teams/エンタープライズ)| 支払い、クライアント管理、ブランディングツールこのプラットフォームは、ミニマルで直感的なインターフェースを提供しており、数分で使い始めることができます。ウェブサイトにカレンダーを埋め込むことや、複数のイベントタイプの設定など、Calendlyは学習曲線を短く保っています。一方、Acuity Schedulingは、シンプルでありながらも、高度なカスタマイズオプションを必要とするユーザーにより適しています。 インテークフォームやクライアントのセルフスケジューリングなどの機能は、初めてのユーザーにとっては圧倒的かもしれませんが、ビジネスにとっては価値があります。

🏆 勝者:Calendlyのわかりやすいインターフェースとアクセシビリティは、個人や小規模なチームにとって明らかに最適です。しかし、シンプルさよりもカスタマイズを優先する人には、Acuity Schedulingの方が適しています。 ### 機能 #2:カスタマイズとブランディング Calendlyはいくつかのブランディングオプションをサポートしていますが、カスタマイズ機能にはリミットがあります。色を微調整したりロゴを追加したりすることはできますが、クライアントとのやりとりをカスタマイズするような深い機能はありません。

スケジューリング体験のカスタマイズに関しては、Acuity Schedulingが群を抜いています。ユーザーは予約確認、リマインダー、および入力フォームを広範囲にカスタマイズできます。ビジネスは、ロゴや色調などのカスタムブランディング要素を追加して、クライアントに統一感のある体験を提供することもできます。

🏆 受賞:Acuity Schedulingは、カスタム機能とブランディング機能が充実しており、ブランドアイデンティティに沿った予約体験を求めるビジネスに最適です。 ### 機能3:統合と自動化 どちらのツールもこの部門では優れていますが、それぞれに重点を置いている点が異なります。

Calendlyは、Zoom、Slack、Salesforceなどの主要なカレンダープラットフォームやツールと統合できます。複数のタイムゾーンにまたがる大規模なチームで、ラウンドロビン方式のスケジュールが必要な場合、Calendlyは仕事を楽にしてくれます。しかし、Acuity Schedulingは、クライアントの支払いが必要な場合や、予約確認前にフォームの記入が必要な場合などのワークフローにより、自動化を一段と高いレベルに引き上げます。StripeやPayPalなどの支払い処理システムとの統合により、トランザクションを必要とするビジネスに最適です。 🏆 勝者:引き分けです。 一般的なスケジュール管理やチームのワークフローにはCalendlyが適しています。 一方、Acuity Schedulingの統合と自動化は、支払いまたは詳細なクライアントデータを事前に必要とするサービス指向のビジネスにより適しています。 ### 機能 #4: 支払い処理

CalendlyはStripeとPayPalによる支払い収集も提供しています。しかし、その機能はよりシンプルなトランザクションに適しており、Acuity Schedulingよりも汎用性は低いです。前払いを必要とするビジネスには、Acuity Schedulingの方が適しています。Stripe、Square、PayPalとの統合により、スケジュール作成中に料金やデポジットを徴収することができます。この機能は、コンサルタント、セラピスト、またはサービスベースの専門家にとって理想的です。

🏆 受賞: Acuity Scheduling、その成熟した柔軟な支払い処理機能。 ### 機能 #5: グループスケジュールとクラス Acuity Schedulingは、グループスケジュールにさらに高度な機能を提供しており、クラス、ワークショップ、グループ予約を主催するビジネスに最適です。 キャパシティリミットを設定し、キャンセル待ちリストを管理し、クライアントが共有セッションの予約を行うことができます。

Calendlyはグループイベントもサポートしていますが、より基本的なフォームでのみサポートしています。ウェビナーやミーティングなどのチームベースのイベントには効果的ですが、グループクラスの管理には複雑さに欠けます。 🏆 受賞:グループイベントやクラスの管理に特化したツールを備えたAcuity Scheduling ### 機能 #6:モバイルアクセシビリティ 両方のプラットフォームはモバイルを提供していますが、その使い心地は異なります。Calendlyのアプリは軽量で、イベントの種類、空き状況、通知の管理など、コアな機能に重点を置いています。一方、Acuity Schedulingのアプリは少し複雑ですが、クライアント情報管理や外出先での受付フォームへのアクセスなど、追加機能を提供しています。

🏆 Winner: 合理化され、ユーザーフレンドリーなモバイルアプリを提供しているCalendly ### 機能 #7: 価格と価値 Calendlyは、個人ユーザー向けの無料の基本プランと、手頃な価格のチーム向け有料プランというシンプルな価格体系を提供しています。 Acuity Schedulingには無料プランはありません。 しかし、基本プランでも、クライアント管理、/href/ https://clickup.com/blog/online-meeting-tools///オンラインミーティングツール/%href/、支払い回収などの機能が含まれています。 🏆 Winner: ニーズによります。 Calendlyはコスト重視のユーザーに最適です。

Acuity Schedulingのユーザーの多くは、特に定期的な予約、支払い処理、ウェブサイトとの統合を必要とするビジネスにとって、その堅牢な機能セットを高く評価しています。しかし、共通して挙げられるのは、カスタマーサポートチームの対応の悪さです。A undefined :

I’ve been using Acuity for about 4 years, and it’s been good. At the time, their price was ~$200/year -I’ve been grandfathered in at that rate- for all my needs. I use it on my WP site, and it is an easy integration. Also, a client can set recurring sessions as it is an option when setting sessions. The only drawback has been customer service.Acuityに質問をすると、Acuityのスタッフに直接質問を送信する前に、AcuityのFAQを検索(何度も)します。それでも、Acuityは質問に答えることを避けようとするので、役に立ちません。やることがあっても、自動応答です。一方、Calendlyは、その使いやすさとミニマルなデザインでRedditで上位にランクインしています。わかりやすさを優先するユーザーは、

タスクスケジューリングソフトウェアを優先するユーザーは、アプリに傾倒しています。 [… 私はそれをExchange365のカレンダーに追加しました。 そして、「30分間私と面談する」というアイテムを作成しました。 そのアイテムには恒久的なURLがあります。 誰かがそのURLにアクセスすると、私のカレンダーが自動的に確認され、その人が私と30分間の時間枠を自動的に予約できるようになります。 私は招待を受け取り、それを承認して完了です。 私はFreeプランを利用しています。 今年になるまで一度も使ったことはありませんでしたが、とても気に入っています。]() ClickUp Meetingsの機能は、単純な予定のスケジュールにとどまらず、すべてのミーティングを目的意識のある実行可能なものにするように設計されています。このオールインワンのアプローチにより、ミーティングは孤立したイベントではなく、ワークフローの不可欠な一部となります。 *リンクされたタスクとプロジェクト:進行中のタスクやプロジェクトにミーティングのアジェンダを直接関連付けることで、すべての議論が実行可能で追跡可能になります。 * 定期的なミーティングテンプレート:カスタマイズ可能なをカスタマイズして、毎週のチームミーティングやクライアントとの確認ミーティングに活用し、時間を節約し、一貫性を維持 * 包括的なミーティングメモ: ### ClickUpのワンアップ #3:ClickUpカレンダープランナテンプレート

### ClickUpのワンアップ #3: ClickUpカレンダープランナテンプレート

ClickUpカレンダープランナテンプレート https://app.clickup.com/signup?template=t-182201221&department=pmo このテンプレートをダウンロード /%cta/ https://clickup.com/templates/calendar-planner-t-182201221 ClickUpカレンダープランナテンプレート

/%href/ は、さまざまなプランニングニーズに即座に対応できる構造を提供することで、複雑なスケジュールの管理を簡素化します。 * マーケティングキャンペーンのプランニング:マーケティングタスク、締め切り、キャンペーンの開始予定をスケジュールし、追跡します。また、日付を即座に調整することも可能です。 * イベントのコーディネーション:イベントをプランし、締め切りを簡単に管理します。チームメンバーに特定のタスクを割り当て、進捗状況を追跡しながら作業を進めることができます。