会計士のためのベスト13 CRMソフトウェア

マーケティングチームは、見込み客の育成や強固な顧客関係の構築について話すことが大好きです。しかし、忘れてはならないのは、財務のプロも同様の課題に直面しているということです。会計士や会計事務所は、トレーニングやツールの不足が主な原因で、クライアントとの契約、見込み客の管理、顧客関係管理システムの操作に苦労することがよくあります。会計士を変更しようとしている場合でも、新しい会計士を採用しようとしている場合でも、会計用CRMソフトウェアを探している場合でも、より優れたソリューションが求められていることは明らかです。

その答えとは? 会計士向けにカスタマイズされたCRMソリューションです。優れたCRMシステムは、単にミーティングの期限を守るだけでなく、クライアントとのコミュニケーション管理、会計プロセスの合理化、やり取りの追跡、見込み客の育成を容易にするオールインワンのツールです。

⏰ 60秒でわかるまとめ 会計士向けのおすすめCRMソフトウェア13選とそのUSP(独自の強み)のリストは以下の通りです。 *ClickUp: 財務プロジェクト管理とクライアントとの関係を効率化するのに最適 *HubSpot CRM: 成長中のチームに最適なプレミアムCRMソリューション *Method CRM: QuickBooksユーザー向けのカスタマイズ可能なワークフローに最適

QuickBooks CRM:財務管理とCRM機能を統合するのに最適 *Pipedrive:営業チームのパイプライン最適化に最適 *Insightly CRM:営業に特化した機能を備えたプロジェクト管理に最適 *Zoho CRM:スタートアップや小規模ビジネスに最適な低価格のCRM *Liscio:会計士のクライアントとのコミュニケーションとコラボレーションに最適 *Nimble:ソーシャルメディアとの統合に対応した、リレーションシップ重視のCRMとして最適 *Accelo: プロフェッショナルサービスチーム向けのオールインワン自動化として最適 *Keap: 小規模ビジネス向けの高度なマーケティング自動化として最適 *Capsule: スタートアップ企業向けの拡張性のある手頃な価格のCRMとして最適 *TaxDome: 会計事務所向けの複雑なワークフローの管理に最適 undefined

会計士にとってのCRM(カスタマー・リレーションシップ・マネジメント)に求めるべきことは? 正直に言おう。山のような仕事と終わりのないスプレッドシートに、会計士はクライアントとの関係を管理するのに苦労している。「監査人は探偵のようなものだが、唯一の手がかりは書類と番号だけだ」という諺がある。それは大変な仕事だ。

そこで、会計士の悩みを解決する手段として、優れたCRMは次の機能を備えているべきです。 *クライアントデータの集中管理:電子メールやファイルをあちこち探し回ることなく、単一のダッシュボードからクライアント情報にアクセスし、更新できます。 * チームのコラボレーションツール:チームのリソース共有、チケット発行、ナレッジベースやチュートリアルを使ったトラブルシューティングが可能です。 * ワークフローの自動化:税金のリマインダーの送信や見込み客のフォローアップなど、繰り返し発生するタスクを自動化できます。

簡単な統合 :QuickBooks、Xero、またはその他の会計ソフトウェアとシームレスに同期し、手作業を最小限に抑えます。 *簡素化されたクライアントのオンボーディング :書類収集、リマインダー設定、タスク割り当てのツールでオンボーディングをスムーズにします。 * 顧客ライフサイクルの追跡:営業パイプラインの可視性を得て、ボトルネックを特定し、見込み客をロイヤルカスタマーに変えます。

:QuickBooks、Xero、またはその他の会計ソフトウェアとシームレスに同期し、手作業を最小限に抑えます。 *簡素化されたクライアントのオンボーディング 顧客ライフサイクルの追跡:営業パイプラインの可視性を得て、ボトルネックを特定し、見込み客をロイヤルカスタマーに変えます。 組み込みのブランディングツール:電子メールテンプレートやキャンペーン管理機能を使用して、一貫性のあるターゲットを絞ったコミュニケーションを実現 *分析と洞察:視覚的なダッシュボードにより、クライアントエンゲージメントの追跡や改善領域の発見が可能 💡 プロのヒント:CRMからの洞察を活用して、以下のような重要な質問に回答しましょう。 クライアントはどのくらいの期間、当社と取引を継続しているか? リードは効果的に転換されているか? 会計士のためのベスト13のCRM

会計士の皆さん、心の準備はよろしいでしょうか。少しショックを受けるかもしれません。https://www.xero.com/ca/campaign/young-entrepreneurs-report/ ほぼ39%のミレニアル世代のクライアントは、単に有能なだけでなく「一緒に仕事をするのが楽しい」アドバイザーを探していると言っています。

そう、楽しいです。 会計士の方々のお役に立てる、13のトップCRMをご紹介します。 ### 1. ClickUp (財務プロジェクト管理と顧客リレーションシップに最適) 深夜の帳簿照合や「これは何の経費ですか?」という電子メールへの対応に追われていると、クライアントとの関係が悪化してしまうのも無理はありません。 ここで、[](ClickUp/%href/は、クライアント管理を自動化し、整理整頓(そして快適な)状態を維持するための負担を軽減するのに役立ちます。なぜ *カスタム可能なワークフロー:柔軟な自動化ツールとオープンAPIにより、プラットフォームを独自のプロセスに適応させることができます。 * オンライン顧客ポータル:顧客が見積もりを承認し、支払いを行い、アカウントの詳細にアクセスできるようにすることで、キャッシュフローと顧客体験を改善します。 * 統合に最適:Method CRMをOutlook、Zapier、支払いゲートウェイなどのツールと接続することで、機能を強化できます。 ###6.InsightlyCRM(販売に重点を置いたプロジェクト管理に最適)/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Insightly-CRM.pngInsightlyCRM:アカウント向けのCRM/%img/_via )

10. Accelo(オールインワンの自動化を必要とするプロフェッショナルサービスチームに最適) via undefined Acceloは、複雑なクライアントプロジェクト、チケット、顧問契約を管理するビジネスに最適な包括的なプロフェッショナルサービスオートメーション(PSA)プラットフォームです。 見積もりから入金までのクライアントのすべての動きを接続し、業務を簡素化し、時間追跡、収益性、プロジェクト管理に実行可能な洞察を提供します。 #### Acceloの主な機能 *統合プラットフォーム:営業、プロジェクト、チケット、請求書を1つのソリューションに集約し、シームレスな管理を実現

自動化機能 :ワークフロー、タスクの割り当て、時間追跡を合理化し、チームの生産性を向上 *カスタマイズ可能なモジュール :営業、プロジェクト、チケット発行のプロセスを独自のビジネスニーズに合わせてカスタマイズ * グローバルサポートチーム:ガイド、ウェビナー、ライブチャットなど、さまざまなリソースを24時間365日提供

:ワークフロー、タスクの割り当て、時間追跡を合理化し、チームの生産性を向上 *カスタマイズ可能なモジュール グローバルサポートチーム:ガイド、ウェビナー、ライブチャットなど、さまざまなリソースを24時間365日提供 収益性追跡:時間、請求可能時間、経費を追跡し、リソースの活用と収益性に関する洞察を提供 #### Acceloのリミット *小規模チームには複雑:幅広い機能は、シンプルなニーズを持つビジネスにとっては過剰に感じられる可能性がある * 時間追跡が難しい:一部のユーザーは、時間追跡とプロジェクト管理に余分な手間がかかるとレポート作成 * 提案機能:レビュアーは見積もりおよび提案プロセスの制限をメモしている

Acceloの価格 *カスタム価格 #### Acceloの評価とレビュー * G2: 4.4/5 (515件以上のレビュー) * Capterra: 4.5/5 (170件以上のレビュー) こちらもご覧ください: undefined ### 11. Keap (高度な自動化を求める中小企業に最適) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Keap.png Keap : crm for accountants /%img/ via undefined Keap は中小企業向けにカスタマイズされた CRM およびマーケティング自動化プラットフォームです。 その目標は、業務を簡素化し、顧客エンゲージメントを強化することです。 幅広い自動化機能で知られる Keap は、リードの獲得から電子メールや SMS マーケティングまで、ビジネスのすべてを管理するのに役立ちます。 #### Keap の主な機能 * 高度な自動化:マーケティング、リードナーチャリング、チームワークフローの高度なカスタマイズが可能な自動化機能を提供

リード獲得ツール :フォーム、ランディングページ、ソーシャルメディア統合を通じて、リードを自動的に収集 *内蔵の支払い処理 :プラットフォーム内で直接支払い処理を簡素化 * コンタクトのタグ付けとセグメント化 :ターゲットを絞ったマーケティングキャンペーン用に、コンタクトを自動的にタグ付けして整理 * 電子メールとSMSマーケティング:パーソナライズされたマルチチャネルのコミュニケーションを通じて、ビジネスが顧客にリーチ可能 #### Keapのリミット

高コスト:プランは月額299ドルからで、コンタクトリストに基づく実装と拡張には追加料金が発生します。 *統合費用:多くの統合には追加費用が必要で、サードパーティのツールに依存するビジネスにとっては負担となります。 * 限定的な言語サポート:現在、スペイン語のドキュメントは提供されておらず、英語以外のユーザーにとってはアクセスが制限されています。 #### Keapの価格 年間:月額224ドル

Keapの評価とレビュー *G2: 4.2/5 (1,500件以上のレビュー) *Capterra: 4.1/5 (1,200件以上のレビュー) こちらもご覧ください: undefined ### 12. Capsule(成長の柔軟性があり、手頃な価格のCRMを求めるスタートアップに最適) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Capsule-1400x820.png Capsule : アカウント向けのCRM /%img/

via /href/ https://capsulecrm.com/ Capsule /%href/ Capsule は、シンプルでありながら高度なカスタマイズが可能な、スタートアップや小規模ビジネス向けの CRM です。 クライアントとのやり取りを一元管理し、営業パイプラインの可視性を明確にし、Xero、Zendesk、Mailchimp などのツールとの統合を提供することに優れています。

CRMに少額投資する準備ができている場合、Capsuleの有料プランは優れた拡張性を提供しており、ビジネスの拡大に最適です。 #### Capsuleの主な機能 *クライアント管理の一元化:クライアントとのやり取りを単一ビューで表示し、シームレスなコミュニケーションとタスク管理を実現 * カスタマイズ可能なセールスパイプライン:ドラッグ&ドロップのパイプラインダッシュボードで案件を効率的に管理 * 手頃なプラン:エントリーレベルの価格は、1ユーザーあたり月額わずか15ユーロから * プレミアム統合:QuickBooks、Slack、Xero、Mailchimpなどのツールとシームレスに連携 * 拡張可能なプラン:ワークフローの自動化、チームのアクセス制御、ビジネスの拡充など、拡張に伴う高度な機能 #### Capsuleの制限 * 無料プランの制限:レポート機能が限定的で、高度な統合機能がないため、成長中のチームにはあまり役立ちません

基本レポート作成:スタータープランでは、詳細な販売およびパフォーマンス分析が不足しています。 マーケティングツールなし:マーケティングキャンペーンのネイティブサポートが限定的で、サードパーティの統合に依存しています。 #### Capsuleの価格 *スターター:ユーザー1人あたり月額18ドル * 成長:ユーザー1人あたり月額36ドル * 上級:ユーザー1人あたり月額54ドル * 究極:ユーザー1人あたり月額72ドル

カプセル評価とレビュー *G2: 4.7/5 (350件以上のレビュー) *Capterra: 4.5/5 (160件以上のレビュー) こちらもご覧ください: undefined ### 13. TaxDome(複雑なワークフローを管理する会計事務所に最適) via /href/ https://taxdome.com/ TaxDome /%href/ TaxDome は、税務、会計、簿記事務所向けにカスタマイズされたオールインワンの業務管理ソフトウェアです。 クライアント管理 /%href/ 、プロジェクト管理、社内ワークフローを一元化し、シームレスなコラボレーションと自動化機能を提供します。

クライアント管理、プロジェクト追跡、社内ワークフローを一元化し、シームレスなコラボレーションと自動化機能を提供します。 #### TaxDome の主な機能 *ブランド化されたクライアントポータル:クライアントとのやり取りに、カスタマイズ可能な洗練されたポータルを提供します。セキュリティ保護された文書共有や電子署名機能も含まれます。 * ワークフローの自動化:クライアントへのリマインダー、請求書発行、フォローアップなどの繰り返しタスクを自動化し、月間40時間以上の時間を節約します。

統合請求およびCRM :時間追跡、請求書発行、CRMツールを1つのプラットフォームに統合し、効率的なバックオフィス管理を実現 *ダイナミックなアップデート :ユーザーからのフィードバックに基づく頻繁な機能リリースにより、ユーザーニーズに応じたプラットフォームの進化を保証 * グローバルなアクセス:多言語プラットフォームと、外出先でも便利な企業およびクライアント用モバイルアプリ #### TaxDomeのリミット

高い学習曲線 :適切な導入なしでは、このプラットフォームは新規ユーザーにとって圧倒的に感じられるかもしれません。 *限定的な通知 :ユーザーは、主催者による更新や変更に関する通知システムにギャップがあることをレポート作成しています。 * 限定的なテンプレート :カスタムオプションは広範ですが、パイプラインやワークフロー用の事前構築テンプレートは限られています。 #### TaxDomeの価格 * 3年間のサブスクリプション:ユーザーあたり年間700ドル

:適切な導入なしでは、このプラットフォームは新規ユーザーにとって圧倒的に感じられるかもしれません。 *限定的な通知 限定的なテンプレート 3年間のサブスクリプション:ユーザーあたり年間700ドル 2年サブスクリプション:ユーザーあたり年間750ドル *1年サブスクリプション:ユーザーあたり年間800ドル #### TaxDomeの評価とレビュー *G2:4.7/5(590件以上のレビュー) *Capterra:4.7/5(3000件以上のレビュー) こちらもご覧ください:

href/ https://clickup.com/blog/balance-sheet-templates// 10 Free Balance Sheet Templates in Excel, Sheets, & ClickUp /%href/ ## Don’t Let Client Relationships Go Off the Books with ClickUp スティーブ・ジョブズはかつて、「顧客にこれまで以上に近づけ。顧客が気づくよりもずっと前に、顧客が必要としているものを伝えるほどに近づけ」と語りました。

ビジネスに携わる人なら誰もが同意する真実があります。それは、クライアントを獲得するよりも維持する方がはるかに難しいということです。優れたサービスを提供することに加えて、長期的なクライアントのロイヤリティは、優れたクライアントサービスに依存しています。そして、すでに多くの課題を抱えている会計士にとって、一歩先を行くための秘訣は、CRMです。ClickUpは、ワークフローの自動化、クライアントとのやりとりの追跡、すべてのデータの集中管理を実現するツールを提供します。

定期的なタスクやカスタマイズ可能なダッシュボード、既存のツールとのスムーズな統合など、ClickUpは本当に重要なこと、つまり永続的な関係構築に集中できることを保証します。 クライアントとの関係をコントロールする準備はできましたか? /href/ https://clickup.com/signup ClickUpに今すぐサインアップ /%href/ 無料で!