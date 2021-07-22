ADHD のユーザーのための ClickUp のヒント

免責事項：この記事は、生産性向上ツールや戦略に関する情報を提供することを目的としています。ADHD やその他の健康状態に関する専門的な医療アドバイス、診断、治療に代わるものではありません。

ADHD についてブログを書き始めたのに、15 分後にはジャック・ブラックのウィキペディアのページで、まったく別のことに夢中になっている、なんてことはよくありますよね。

この皮肉は私にもよく分かります、皆さん：

はい、これは、注意欠陥多動性障害を持つ大人である私が、気付かないうちに 15 分間の生産的な時間を失ってしまうことが、どれほど危険で簡単か、を完全に正確に表現したものです。

ClickUp の通知音が現実の世界に引き戻さなかったなら、私は「スクール・オブ・ロック」の子供たちが今こうなっている😱」というクリックベイト記事に没頭し、また時間を忘れてしまった自分の愚かさにパニックに陥っていたかもしれません。

幸い、ClickUp には、ADHD の症状を管理し、大好きな仕事で優れた成果を上げるのに役立つ機能は、通知だけではありません。ADHD を抱える ClickUp の同僚たちとともに、より多くの人々がこのプラットフォームを活用して ADHD の症状を管理し、仕事で成果を上げるための、最高のヒントやコツをまとめました。

ADHD：聞いたことは忘れてください

「ADD」という用語は、「OCD」や「双極性障害」と同様に、現代の俗語として定着し、本来は「集中力が散漫」「非常に整理整頓が得意」「気分が変わりやすい」といった通常の特性を指す言葉の代わりに使われるようになりました。

無害な意図にもかかわらず、病状による誇張表現は、これらの障害を正常化することよりも、誤解を広め、現実を薄める結果になります。

ADHD（以前は「ADD」と呼ばれていましたが、現在は臨床的に「ADHD」と診断されます）は、最も静かに偏見を持たれている認知障害の一つです。そのため、個人はこれを自覚し、診断を受け、治療オプションを探索し、他者に開示することが困難です。最も一般的な偏見には次のようなものがあります：

❌ ADHDは成長と共に克服できるものではありません

❌ ADHDは主に若い男性に多く見られます

❌ ADHDは「過活動」や「集中力が持続しない」といった状態を指す専門用語です。

❌ ADHDは障害ではなく、単に自己管理の欠如です。

私は、非常に意欲的で、自分の目標に非常に集中し、時にはおそらく過度に自己規律に厳しい成人女性ですが、そのリストを自信を持って「でたらめ」と断じ、その根拠も提示することができます。

幸いなことに、米国には440 万人のADHD 大人がいますが、成人 ADHD の正当性を否定する人々は、その数が減少しつつあります。ADHD から ASD まで、認知的または神経学的課題を持つ人々を生活のあらゆる面でサポートし、受け入れる取り組みである「神経多様性運動」は、職場内外で私のような人々を支援する大きなストライドを遂げています。

成人ADHDの症状とは

高校1年生の時にADHD（当時は「注意欠如障害」と呼ばれていました）と診断された時、一部の教科で追加の支援を受けることができたのは安堵でした。しかし、ADHDの症状が教室の外でも人々に大きな影響を与えることは、当時広く知られていませんでした。当時の多くの親たちと同じように、私の両親も、ADHD による家庭での問題行動を、単なる反抗と誤解していました。彼らは、私の慢性的な遅刻、話を聞かない態度、睡眠障害、コミュニケーションの不足は、ADHD による生産性の低下を改善するためのツールが必要だった結果であり、私が「問題のある人間」だからではないことを理解していませんでした。

最終的には、治療に最も効果的な対応に対して、激しい非難や罰を受けるという結果になります。ADHD が「規律のない若者」という意味の誤解が笑える（ブラックユーモアのような意味ですが🙃）もう一つの理由です。

こうしたことが、20 代後半まで私の ADHD に対する見方、あるいは誤解に影響を与えていました。しかし、最終的には自分の診断の現実を完全に理解できたことを感謝しています。ADHD の治療によって恩恵を受けることができる多くの成人は、改善可能な症状を個人的な欠陥と誤解し、状況をさらに悪化させてしまうことが多いからです。

私のADHDの難しい部分がどのように現れるか：

時間に対する概念が本来乏しく、どれだけの時間が経過したか、物事にはどれだけの時間がかかるかなどを判断することが難しい。

物事をよく忘れる、特定の種類の情報を記憶するのが苦手

興味を引くことに過度に集中するため、注意力が散漫な状態では、細かい詳細や手元のタスクを完全に無視してしまうことがあります。

頭の中で関連があると思われることに気が飛んでしまい、他の人にとっては混乱を招くため、口頭でのコミュニケーションが困難になることがある。

これらの症状に支配されてしまったら、人生は完全に台無しになってしまうため、ADHD の症状による干渉を最小限に抑え、自分の脳に責任を持つために、毎日ステップを踏む必要があります。他の多くの人たちと同じように、私は、すべて書き留める、リマインダーを設定して物事を忘れないようにし、自分にとって楽しい、持続可能な整理方法を確立するよう教えられてきました。

皮肉なことに、ADHD を持つ人にとって、物事を追跡するために使用するさまざまなツールをすべて追跡することは、非常に困難な作業になる場合があります。

まさにこれが、ClickUp が私の人生を変えた理由です。

ClickUp で生産性を管理

ClickUp で働き始めたとき、私は当然、仕事をするためにこのプラットフォームを習得しなければなりませんでした。多くの新規ユーザーと同様、私は当初、利用可能なツール、機能、統合の多さに少し圧倒されました。しかし、私が励まされたのは、自分自身を信頼し、自分にとって最適なワークフローを見つけることでした。

ClickUp は、個人のユニークなワークスタイルに合わせて見た目、操作感、動作が設計されているため、生産性を高める上で間違った方法がないことがとても気に入りました。特に、「既成概念にとらわれない」考え方の私にとっては、これは大きな魅力でした。また、生産性に必要なものがすべて 1 か所にまとめられているため、仕事を順調に進めるために設計されたツールを見失ってしまうという皮肉な課題も解消されました。

マーケティングマネージャーからカスタマーサポートのチャンピオンまで、ClickUp を使用している同僚たちにアンケートを実施し、ADHD の最も厄介な症状の管理に役立つ機能を調査しました。彼らの意見をもとに、あなた が自分のスタイルに合わせて ClickUp をマスターするためのヒントをまとめました。

機能の特徴の鍵：

🗂️ = 組織化

⏰ = タイムマネジメント

🧠 = 物事を覚えること

🔍 = 細部への注意

1️⃣ = 一度に一つのことに集中する

ヒント 1：お気に入りのビューを見つける

サポートする機能: 🗂️ 🧠

すべてはここから始まります。作業に入る前に、時間をかけてすべてのビューでスペース、フォルダ、リストを確認してください。テーブル、ビジュアルマッピング、リスト、ボードなど、どのビューが自分に合っているかは、実際に使ってみて「ああ、これはわかりやすい」と直感的に感じたときにわかります。

ADHD の人の多くは、視覚に強く、一貫性があることで力を発揮します。これがご自身に当てはまる場合は、タスクや優先度を表示する方法に多くの選択肢があることで、作業を開始するのに最適なビューを確実に見つけることができます。

ヒント 2：タスクトレイをピン留めする

サポートする機能: ⏰ 🧠 1️⃣

タスクが見えないと、他のことに集中しているときに、そのタスクを忘れてしまいがちです。タスクトレイをピン留めすることは必須です。

私は毎日、今日と明日までに完了すべきタスクを追加しています。これにより、1つのことに集中でき、未完了のタスクに圧倒されるのを防ぐことができます。タスクは、ドラッグ＆ドロップで優先度に応じてトレイに整理しています。タスクをクリックすると、そのタスクのページに移動します。タスクが完了したら、トレイからそのタスクを削除するだけで、達成感に満ちた気持ちを楽しむことができます。

ヒント 3：カスタム通知を設定する

サポート内容: ⏰ 🧠

作業負荷に関する通知を、数えきれないほどの電子メールに頼らなければならない状況には、ClickUp を使い始めてからはもう戻れないと思います。常にいっぱいの退屈な受信トレイを処理することは、気が散って非効率的であり、重要な通知を見逃してしまうこともありました。

ClickUp では、通知は1 か所にまとめられ、好みの設定に従ってフィルタリングされます。通知は、可能であればすぐに処理したり、後で戻ってくる必要がある場合はタスクトレイに保存したりできるように設計されています。私の記憶力が悪いので、タスクを確実に遂行し、見落としがないようにするために、この機能は不可欠です。

ヒント 4：タイムトラッカーを活用する

サポートする機能: ⏰ 🧠 1️⃣

私が 6 年生だった頃、私の存在の悩みの種だった数学の授業で、教育補助の先生が助けてくれました。彼女は、私が各問題にかかった時間に注意を向けられるように、私の机の上に安っぽい小さな卵型タイマーを設置してくれました。今でも数学は好きにはなれませんが、そのシンプルな時間追跡方法は、私にとって非常に役立ちました。ClickUp が、特別支援教育用の卵型タイマーに相当する大人向けのツールを提供していることは、とても嬉しいことです。

ADHD の人の多くは、時間を把握することの重要性を理解していますが、それを実行し続けることが難しいのです。ClickUp のタイムトラッカーの好きな点は、時間を積極的に追跡しているときに、タスクトレイの最後に明るい緑色で表示されるため、見落としにくいことです。私はもともと時間の感覚がまったく無いため、実際にどれくらいの時間がかかっているかを確認して、仕事の優先順位付け、整理、管理を行うことが非常に重要です。

ヒント 5：ホームに Google カレンダーを表示する

サポート内容: ⏰ 🧠

私は Google カレンダーが大好きで、ClickUp を使用するためにそれを手放す必要がなかったことがとても嬉しいです。アプリの設定で、ClickUpのタスクをGoogle カレンダーと同期するのに文字通り 5 秒しかかからなかった後、ワークスペースのホームに戻り、「カレンダーを表示」オプションを切り替えました。

瞬時に、私の毎日の ToDo リストがすべてフロントに表示され、現在の仕事をすべて一度に表示する煩雑さが解消されます。

ヒント 6：タスクにカスタムフィールドを追加する

サポートする機能: 🗂️ 🧠 🔍

奇妙なことに、私は実は整理整頓が大好きです。私の本棚は数十個の小物で整頓され、クローゼットは完璧に整頓されており、画材も常に整然と整理されています。私が苦労しているのは、財務や作業負荷など、私にとってストレスになるものを効率的に整理することです。これは悪い習慣ですが、ClickUp はその改善に間違いなく役立っています。その大きな要因は、カスタムフィールドです。

カスタムフィールドでは、独自のファイリングシステムを作成し、好きな情報に基づいて物事を整理することができます。これにより、そうでなければすぐに頭に残らないようなタスクに関する一般的な詳細を忘れないようにすることができます。タスク固有のメモにカスタムフィールドを設定することは、すべての変動要素を把握しておく上で非常に役立っています。

サポートする機能: 🧠 🔍

ADHD は、常に特定の細部を見落としがちだったり、記憶に苦労したりという症状が現れます。ライターとして、私は記憶に頼ることなく、細部やフィードバックを綿密に追跡する必要があります。ドキュメントやファイルなどにコメントを投稿したり、コメントを受け取ったりできることで、フィードバックを完璧なコンテキストで追跡し、実装することができています。

ライターにとって「割り当てコメント」が、デザイナーにとって「校正」がそうであるように、ファイルに直接フィードバックを残したり受け取ったりできる特定の方法があることで、5 分後にはきっと忘れてしまうような場所にフィードバックを保存しておく必要がなくなります。これらのツールはどちらも、細部にまでこだわり、コミュニケーションを重視する仕事（そして、そのような仕事にいつも苦労している人）に最適です。

あなたの素晴らしい能力を最大限に活かす

かつて負担だと感じていたことが、単に改善可能なだけでなく、あなたの才能の根源である可能性に気づくことは、非常に力強い経験です。適切なツールがあれば、他の人にとって自然にできることがあなたには難しいかもしれない一方で、他人が夢にも思わないような素晴らしい強みを持っていることに気づくでしょう。

高い知性、生まれつきのカリスマ性、控えめな人間百科事典のような知識など、ADHD の心にはさまざまな特徴がありますが、それらはすべて ADHD の心と関連しており、誇らしいことなのです。

ADHD を持つ人全員が同じ好みを持っているわけではありませんが、だからこそ ClickUp は非常に役立つツールなのです。ClickUp は、これまで簡単には見つけることができなかった、自分にとって最適な解決策を見つけるまで、探求と実験を繰り返すことを奨励するツールだからです。ClickUp では、何かを行う正しい方法は、自分のニーズに最も適した方法でそれを行うことです。

そして、それは一部の人が最も活き活きとできる種類の自由です。

自分にぴったりのワークフローを見つけるには、まず 1 つのステップから始めましょう。