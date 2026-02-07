Modelli gratuiti per organizzare documenti di ricerca

La maggior parte dei documenti di ricerca non fallisce perché le idee sono deboli. Fallisce perché le fonti, le note e le bozze sono sparse, quindi la scrittura si trasforma in una costante caccia al tesoro. Il lavoro che richiede molte ricerche peggiora la situazione: i lavoratori della conoscenza trascorrono circa il 20% della loro giornata alla ricerca e alla raccolta di informazioni.

Questo articolo ti guida attraverso sei modelli gratis per organizzare documenti di ricerca che ti aiutano a effettuare il monitoraggio delle fonti, creare schemi e gestire progetti in più fasi senza perdere dettagli importanti lungo il percorso.

Panoramica dei modelli di Research Organizer

Modello Link per scaricare Ideale per Funzionalità principali Formato visivo Modello di rapporto di ricerca ClickUp Ottieni modelli gratis Studenti e professionisti che scrivono documenti di ricerca strutturati Sommario esecutivo, metodologia, sezioni dei risultati, campi personalizzati per il monitoraggio delle fonti, sintesi IA. Rapporto di ricerca strutturato Modello di lavagna online per la ricerca ClickUp Ottieni modelli gratis Pensatori visivi che elaborano argomenti e mappano idee Trascina e rilascia i nodi, raggruppa le idee, converti gli elementi della lavagna online in attività o sezioni di documenti. Lavagna visiva Modello di promemoria di ricerca ClickUp Ottieni il modello gratis I ricercatori sintetizzano i risultati mentre leggono Layout standardizzato dei promemoria, creazione di riepiloghi/riassunti annotati, supporto per bibliografie annotate. Formato memo Modello di piano di ricerca utente ClickUp Ottieni modelli gratis Studenti laureati, ricercatori UX, progetti accademici multifase Sezioni per ipotesi, domande di ricerca, metodologia, monitoraggio delle attività cardine, collaborazione. Piano del progetto di ricerca Modello ClickUp per ricerche di mercato Ottieni il modello gratis Ricercatori accademici o aziendali che effettuano revisioni della letteratura o analisi di scenario Categorie di ricerca organizzate, monitoraggio delle tendenze, confronto delle fonti, assegnazione delle attività. Database di ricerca + flusso di lavoro delle attività Modello di report di ricerca azionaria ClickUp Ottieni il modello gratis Autori di testi di finanza, economia e ricerca quantitativa Riassunto esecutivo, analisi basata sui dati, raccomandazioni strutturate, layout incentrato sulle prove. Rapporto di ricerca sull'equità Modello ClickUp per i risultati dell'analisi dei dati Ottieni modelli gratis Studenti STEM, analisti e ricercatori quantitativi Organizzazione dei dati, monitoraggio dei test statistici, tracciabilità chiara, documentazione dei risultati. Risultati dell'analisi dei dati Modello di proposta di sovvenzione ClickUp Ottieni modelli gratis Ricercatori che richiedono sovvenzioni o finanziamenti Descrizione dei problemi, metodologia, sezioni relative alla sequenza, monitoraggio delle scadenze, collaborazione in team. Proposta di sovvenzione Modello di implementazione ClickUp LMS Ottieni un modello gratis Teams di ricerca che necessitano di formazione strutturata, protocolli o inserimento Lista di controllo per la formazione, monitoraggio delle certificazioni, documentazione dei protocolli, monitoraggio dello stato Flusso di lavoro LMS Organizzatore grafico per articoli di ricerca basato su modello di Template.net Scarica questo modello Studenti che necessitano di uno schema semplice e stampabile Mappatura della tesi, layout degli argomenti, sezioni strutturate visivamente. Organizzatore grafico stampabile Modello per documenti di ricerca Bit. ai Scarica questo modello Teams che collaborano alla stesura di un articolo di ricerca Coediting in tempo reale, contenuti multimediali incorporati, sezioni accademiche strutturate. Documento collaborativo

Che cos'è un modello di organizzatore di documenti di ricerca?

Un modello di organizzatore di documenti di ricerca è una struttura organizzata per raccogliere, organizzare e stabilire connessioni tra gli elementi chiave di un progetto di ricerca, tra cui fonti, note, schemi e bozze.

Senza un sistema chiaro, la ricerca spesso rallenta a causa della dispersione del contesto. Le informazioni vengono sparse tra schede, documenti, segnalibri e note, rendendo più difficile individuare le fonti, tenere traccia delle idee e mantenere i progressi.

Un modello di organizzazione efficace include in genere:

Monitoraggio delle fonti con dettagli delle citazioni

Organizzazione tematica delle note

Struttura dell'argomento e schema

Gestione delle bozze e monitoraggio dello stato

A differenza di uno schema di base che si limita a mappare l'argomento, un organizzatore di ricerca supporta l'intero flusso di lavoro, dalla raccolta del materiale alla definizione e alla rifinitura del documento finale. Alcuni sono semplici e lineari, mentre altri funzionano come aree di lavoro complete per i progetti con monitoraggio delle attività e collaborazione.

Cosa cercare in un modello di organizzatore di documenti di ricerca

Scaricare il primo modello che trovi spesso porta a una maggiore frustrazione. Passi un'ora a impostarlo, solo per renderti conto che non effettua il monitoraggio di ciò di cui hai bisogno o che è troppo rigido per adattarsi al tuo argomento in evoluzione. Finisci per abbandonarlo e tornare al tuo sistema caotico di file sparsi.

Per evitare questo, devi sapere cosa distingue un modello utile da uno inutile. Ecco le funzionalità chiave che rendono un organizzatore di documenti di ricerca utile piuttosto che un altro documento abbandonato. ✨

Campi di gestione delle fonti: il tuo modello ha bisogno di uno spazio dedicato per registrare ogni dettaglio delle tue citazioni: autore, titolo, pubblicazione, data e URL o DOI. Un ottimo modello avrà anche un campo per lo stile di citazione (come APA, MLA o Chicago) per risparmiarti il mal di testa di dover riformattare in seguito. Questa è la tua tabella delle fonti e deve essere solida.

Collegamento tra note e fonti: trovi una citazione brillante, ma settimane dopo non hai idea di dove l'hai trovata. Un buon organizzatore ti consente trovi una citazione brillante, ma settimane dopo non hai idea di dove l'hai trovata. Un buon organizzatore ti consente di collegare direttamente le tue note alla loro fonte , così non dovrai più perdere tempo a cercare una citazione.

Flessibilità della struttura: il tuo argomento cambierà man mano che procedi nella ricerca. Un modello statico che ti vincola a una struttura rigida è inutile. Hai bisogno della possibilità di trascinare, rilasciare e riorganizzare le sezioni della tua struttura senza compromettere l'intero documento.

Monitoraggio dei progressi: scrivere un articolo di ricerca è una maratona, non uno sprint. Un modello con monitoraggio dei progressi, come gli stati "Da leggere", "In fase di stesura" o "In fase di revisione", ti mantiene motivato e ti chiarisce su cosa devi lavorare successivamente.

Supporto alla collaborazione: se lavori con coautori o hai bisogno del feedback di un consulente, avrai bisogno di funzionalità/funzioni come la modifica in tempo reale, i commenti e l'assegnazione di attività. In questo modo tutte le comunicazioni rimangono in un unico posto, senza essere sparse in thread di email.

Compatibilità dei formati: il tuo documento finale dovrà probabilmente essere in formato Word o Documenti Google. Verifica che il tuo modello si esporti correttamente o, meglio ancora, che si integri con gestori di riferimenti bibliografici come Zotero o Mendeley per il tuo documento finale dovrà probabilmente essere in formato Word o Documenti Google. Verifica che il tuo modello si esporti correttamente o, meglio ancora, che si integri con gestori di riferimenti bibliografici come Zotero o Mendeley per semplificare il tuo flusso di lavoro

Ora che sai cosa cercare, ecco alcuni modelli che vale la pena prendere in considerazione.

11 modelli gratis per organizzare documenti di ricerca

Questi modelli spaziano da strumenti visivi per il brainstorming a strumenti strutturati per il monitoraggio dei progetti. Alcuni sono più adatti al lavoro accademico individuale, mentre altri sono ideali per i progetti di ricerca di gruppo. La chiave è sceglierne uno in base al modo in cui lavori effettivamente, non a come pensi che dovresti lavorare.

1. Modello di rapporto di ricerca ClickUp

Ottieni modelli gratis Il modello di rapporto di ricerca ClickUp descrive in dettaglio i metodi e l'approccio del tuo team, oltre ai risultati ottenuti per il tuo cliente.

Iniziare un documento di ricerca formale da una pagina bianca può essere intimidatorio. Non stai solo scrivendo, ma stai anche cercando di ricordare il formato standard dei documenti accademici mentre ti occupi della tua ricerca. Il modello di rapporto di ricerca ClickUp risolve questo problema fornendoti una struttura già pronta per i rapporti formali, completa di sezioni per un riassunto esecutivo, la metodologia, i risultati e le conclusioni. Invece di una cartella disordinata di documenti, avrai a disposizione un unico spazio di lavoro per l'intero progetto.

Le sezioni predefinite del modello di rapporto di ricerca ClickUp rispecchiano il formato standard di un documento scientifico, consentendoti di concentrarti sul contenuto piuttosto che sulla struttura. Crea una tabella delle fonti direttamente nel tuo flusso di lavoro con i campi personalizzati ClickUp, monitorando tutto, dai nomi degli autori e le date di pubblicazione allo stato delle citazioni per ciascuna fonte. Scrivi la tua bozza proprio accanto alla tua ricerca con ClickUp Docs, mantenendo la tua struttura, le note e le fonti in un'unica vista. Sintetizza le informazioni e individua i modelli più rapidamente utilizzando ClickUp Brain per riepilogare materiali di riferimento complessi o suggerire connessioni tra le tue note.

Il modello di rapporto di ricerca ClickUp è perfetto per studenti e professionisti che hanno bisogno di produrre rapporti di ricerca strutturati e desiderano unificare in un unico posto il loro sistema organizzativo e l'ambiente di scrittura.

2. Modello di lavagna online per la ricerca ClickUp

Ottieni modelli gratis Organizza tutti i tuoi dati di ricerca in visualizzazioni chiare con il modello ClickUp Research lavagna online.

Le idee migliori non sempre arrivano in ordine lineare e preciso. Cercare di forzare il brainstorming iniziale in uno schema rigido e verticistico può uccidere la creatività. Hai bisogno di spazio per esplorare le connessioni, raggruppare i pensieri correlati e vedere il quadro generale prima di committere a una struttura.

Il modello ClickUp Research Whiteboard fornisce questa tela visiva. Si tratta di uno spazio flessibile che consente di mappare concetti, tracciare connessioni tra fonti e giocare con il flusso degli argomenti prima di impegnarsi in una struttura lineare.

Il modello ClickUp Research Whiteboard ti offre uno spazio flessibile per raggruppare le idee invece di un elenco visivamente restrittivo. Utilizza i nodi drag-and-drop per raggruppare fonti e concetti correlati, rendendo più facile vedere come i diversi elementi della tua ricerca si incastrano tra loro. Colma il divario tra brainstorming ed esecuzione: quando un'idea è pronta, puoi convertire gli elementi della lavagna online direttamente in attività o sezioni di documenti con un solo clic, trasformando la tua mappa visiva in un piano attuabile.

Il modello ClickUp Research lavagna online è ideale per i pensatori visivi che hanno bisogno di comprendere la struttura complessiva di un documento prima di perdersi nei dettagli. Utilizzalo per creare una revisione bibliografica visiva, mappando il modo in cui diversi autori e studi si relazionano alla tua tesi centrale e tra loro.

📚 Guarda questo video per scoprire come gli strumenti second brain ti aiutano a organizzare le note, stabilire connessioni tra le idee e trasformare informazioni sparse in conoscenze utilizzabili.

3. Modello di promemoria di ricerca ClickUp

Ottieni modelli gratis Utilizza il modello ClickUp Research Memo come semplice guida per presentare lo stato e i risultati del tuo progetto di ricerca.

Hai appena trascorso un'intera giornata in biblioteca e letto una dozzina di articoli. Ora hai una pila di note e un vago ricordo dei punti chiave di ciascuna fonte. Quando finalmente ti siedi per scrivere, dovrai rileggere tutto solo per ricordare cosa era importante.

Il modello ClickUp Research Memo Template evita questa enorme perdita di tempo. Si tratta di un modello semplificato per documentare i tuoi risultati in un formato memo conciso man mano che procedi, assicurando che nessuna informazione venga persa lungo il percorso.

Il modello di promemoria di ricerca ClickUp ti obbliga a sintetizzare i risultati ottenuti per ciascuna fonte. Allo stesso tempo, questi risultati sono ancora freschi nella tua mente, creando una libreria di riassunti a cui potrai facilmente fare riferimento in seguito. Poiché ogni promemoria segue lo stesso formato standardizzato, puoi confrontare rapidamente i risultati e gli argomenti di diverse fonti senza dover cercare tra le tue note grezze. Il formato del memo è perfetto per creare voci bibliografiche annotate, facendoti risparmiare un passaggio quando è il momento di compilare i tuoi riferimenti.

Il modello ClickUp Research Memo è l'ideale per i ricercatori che preferiscono documentare e sintetizzare man mano che procedono. Costruisci continuamente la tua libreria di ricerca organizzata, in modo da non ritrovarti con l'attività opprimente di organizzare tutto alla fine del tuo progetto.

4. Modello di piano di ricerca utente ClickUp

Ottieni il modello gratis Il modello ClickUp User Research Plan semplifica la definizione degli obiettivi e mantiene allineati tutti gli stakeholder.

Una tesi o una dissertazione non è solo un progetto, ma una dozzina di progetti più piccoli riuniti in uno solo. Devi gestire le approvazioni IRB, il reclutamento dei partecipanti, la raccolta dei dati, l'analisi e la scrittura, il tutto tenendo informato il tuo relatore. Un semplice modello di documento non è sufficiente.

Sebbene inizialmente progettato per la ricerca UX, il modello ClickUp User Research Plan è perfettamente adattabile a progetti accademici su larga scala. Fornisce la struttura necessaria per gestire contemporaneamente sia il processo di ricerca che la scrittura.

Il modello di piano di ricerca utente ClickUp include sezioni chiare per definire le domande di ricerca, le ipotesi e la metodologia, mantenendo il progetto focalizzato fin dall'inizio. Non lasciare che le scadenze ti prendano alla sprovvista: utilizza il monitoraggio integrato delle attività di ClickUp per monitorare ogni attività cardine, dall'invio della proposta al completamento della bozza finale. Metti fine alle lunghe catene di email con il tuo consulente o i tuoi coautori conservando tutti i feedback e le comunicazioni insieme al lavoro stesso utilizzando funzionalità di collaborazione come la modifica in tempo reale, i commenti e l'assegnazione di attività in uno spazio di lavoro condiviso.

Il modello ClickUp User Research Plan offre solide funzionalità di project management per lavori di livello universitario, aiutandoti a rimanere in linea con gli obiettivi per mesi o addirittura anni. È ideale per studenti universitari o team di ricerca che gestiscono progetti complessi e multifase che richiedono un'organizzazione accurata.

5. Modello di ricerca di mercato ClickUp

Ottieni il modello gratis Definisci la tua ricerca sui clienti e crea report per ottimizzare il tuo processo attuale utilizzando il modello di ricerca di mercato ClickUp.

La ricerca accademica non esiste nel vuoto: è fondamentale comprendere come il tuo lavoro si inserisce nel panorama più ampio degli studi esistenti. Il modello di ricerca di mercato ClickUp fornisce un quadro sistematico per raccogliere, organizzare e analizzare informazioni da più fonti, rendendolo prezioso per le sezioni di revisione della letteratura e analisi della concorrenza.

Il modello ClickUp Market Research ti aiuta a strutturare la tua ricerca secondaria organizzando le fonti in categorie logiche e effettuando il monitoraggio dei risultati chiave dei vari studi. Utilizzalo per identificare le lacune nella letteratura esistente, confrontare le metodologie dei diversi ricercatori e documentare le tendenze a sostegno della tua tesi. La gestione delle attività integrata nel modello ti consente di assegnare specifiche aree di ricerca ai membri del team quando lavori su progetti collaborativi.

Il modello ClickUp Market Research è utile per gli studenti di economia, i ricercatori di scienze sociali e chiunque conduca revisioni sistematiche della letteratura e abbia bisogno di sintetizzare grandi volumi di ricerche esistenti in intuizioni coerenti.

6. Modello di rapporto di ricerca azionaria ClickUp

Ottieni il modello gratis Mostra i tuoi risultati con questo modello di rapporto di ricerca azionaria.

Per i ricercatori nel campo della finanza, dell'economia o delle discipline aziendali, il modello ClickUp Equity Research Report offre una struttura specializzata progettata per un'analisi approfondita. Sebbene inizialmente creato per l'analisi finanziaria, il suo rigoroso framework si adatta bene a qualsiasi ricerca che richieda argomenti basati sui dati e raccomandazioni strutturate.

Il modello ClickUp Equity Research Report fornisce sezioni predefinite per riepiloghi esecutivi, analisi dettagliate, dati di supporto e conclusioni con raccomandazioni. La sua enfasi sull'argomentazione basata su prove lo rende ideale per documenti di ricerca quantitativa che richiedono la presentazione chiara di dati complessi. L'approccio strutturato del modello assicura di non saltare passaggi analitici critici che i revisori si aspettano.

Il modello di rapporto di ricerca azionaria ClickUp è ideale per studenti MBA, ricercatori di economia e chiunque scriva documenti che richiedono analisi quantitative approfondite e strutture di raccomandazioni formali.

7. Modello ClickUp per i risultati dell'analisi dei dati

Ottieni modelli gratis Mostra i tuoi risultati con questo modello di rapporto di ricerca azionaria.

La fase di analisi della ricerca è quella in cui molti progetti si bloccano: hai i dati, ma trasformarli in risultati coerenti sembra un compito arduo. Il modello ClickUp Data Analysis Findings fornisce un quadro strutturato per documentare il processo di analisi e presentare i risultati in un formato chiaro e riproducibile.

Il modello ClickUp Data Analysis Findings ti aiuta a organizzare i dati grezzi, documentare i tuoi metodi analitici e presentare i risultati in una sequenza logica. Usalo per effettuare il monitoraggio dei set di dati che hai analizzato, dei test statistici che hai eseguito e delle conclusioni supportate da ciascuna analisi. Il modello ti garantisce di mantenere una chiara tracciabilità dai dati alle intuizioni, essenziale per la credibilità della ricerca.

Il modello ClickUp per i risultati dell'analisi dei dati è ideale per i ricercatori quantitativi, gli studenti STEM e chiunque lavori con set di dati e abbia bisogno di documentare la propria metodologia di analisi insieme ai risultati.

8. Modello di proposta di sovvenzione ClickUp

Ottieni modelli gratis Effettua il monitoraggio di ogni dettaglio, rendendo le tue richieste di sovvenzioni più efficienti e organizzate con il modello di proposta di sovvenzione ClickUp.

Ottenere finanziamenti è spesso il primo ostacolo in qualsiasi progetto di ricerca importante. Il modello di proposta di sovvenzione ClickUp fornisce un quadro completo per organizzare i numerosi componenti di una domanda di finanziamento con esito positivo, dagli obiettivi di ricerca alle giustificazioni di bilancio.

Il modello di proposta di sovvenzione ClickUp ti guida attraverso ogni sezione che i finanziatori si aspettano di vedere, tra cui descrizione del problema, metodologia, tempistiche e risultati attesi. Utilizza le attività di ClickUp per monitorare le scadenze delle diverse sezioni della proposta e assegnare i componenti ai co-ricercatori. Il monitoraggio dello stato del modello ti aiuta a vedere a colpo d'occhio quali sezioni sono complete e quali devono ancora essere completate prima delle scadenze di invio.

Il modello di proposta di sovvenzione ClickUp è essenziale per i membri della facoltà, i dottorandi e i team di ricerca che richiedono finanziamenti istituzionali o esterni e che devono coordinare più collaboratori e soddisfare severi requisiti di invio.

9. Modello di implementazione del sistema di gestione dell'apprendimento ClickUp

Ottieni il modello gratis Modello di implementazione del sistema di gestione dell'apprendimento (LMS) ClickUp, un piano di progetto in fase iniziale con attività raggruppate per stato e monitorate utilizzando campi personalizzati.

I progetti di ricerca su larga scala spesso comportano la formazione dei membri del team, la gestione dei protocolli e la garanzia di una metodologia coerente tra più ricercatori. Il modello di implementazione del sistema di gestione dell'apprendimento ClickUp fornisce un quadro di riferimento per organizzare i materiali di formazione alla ricerca e effettuare il monitoraggio delle competenze del team.

Il modello di implementazione del sistema di gestione dell'apprendimento ClickUp ti aiuta a documentare i protocolli di ricerca, creare liste di controllo per la formazione dei nuovi membri del team e monitorare chi ha completato le certificazioni o i moduli di formazione richiesti. Per studi o progetti multisito con assistenti di ricerca, questo garantisce che tutti seguano le stesse procedure e mantengano gli standard di qualità dei dati.

Il modello di implementazione del sistema di gestione dell'apprendimento ClickUp è particolarmente utile per i direttori di laboratorio, i ricercatori principali che gestiscono team di ricerca e chiunque conduca studi che richiedono una formazione standardizzata per più collaboratori.

10. Organizzatore grafico per documenti di ricerca basato su modello di Template.net

Ottieni modelli gratis Modello di organizzatore grafico per articoli di ricerca, un layout strutturato con sezioni per Introduzione, Punti principali e Conclusione per aiutare a riepilogare e organizzare le idee chiave di un articolo di ricerca.

A volte è necessario mettere nero su bianco i propri pensieri prima di accendere il computer. Se sei una persona che ha bisogno di abbozzare visivamente un argomento, un semplice organizzatore grafico stampabile può essere un ottimo punto di partenza. L'organizzatore grafico per articoli di ricerca di Template.net si concentra sulla mappatura della struttura centrale del tuo articolo: la tua tesi, le argomentazioni a sostegno e le prove per ciascuna di esse.

Il Template. net Research Paper Graphic Organizer offre un formato semplice e stampabile, perfetto per chi preferisce l'esperienza tattile della pianificazione con carta e penna prima di passare a una bozza digitale. Il layout visivo chiaro ti aiuta a vedere la relazione tra la tua tesi principale e i punti a sostegno. È un modo veloce per ottenere una vista dettagliata della struttura del tuo documento durante una sessione iniziale di brainstorming.

Questo modello presenta alcuni limiti. Si tratta di un documento statico e autonomo, privo di funzionalità di monitoraggio delle attività, di collaborazione e di gestione effettiva delle fonti. Sarà necessario creare sistemi separati per queste funzioni fondamentali, il che potrebbe riportarti alla stessa disorganizzazione che stai cercando di evitare. È ideale per gli studenti che desiderano un organizzatore grafico rapido e visivo per il brainstorming iniziale.

11. Modello per documenti di ricerca di Bit. ai

Ottieni modelli gratis Modello di documento di ricerca Bit. ai, un layout strutturato per documenti accademici con sezioni dedicate a titolo, abstract, introduzione, contenuto principale, metodologia, risultati e conclusioni.

Quando lavori con un team su un documento di ricerca, avere ognuno una versione diversa di un documento Word è una ricetta per il disastro. Hai bisogno di un unico spazio collaborativo in cui tutti possano scrivere insieme. Il modello per documenti di ricerca di Bit.ai offre un documento collaborativo con sezioni pre-strutturate per un documento di ricerca, co-modifica in tempo reale e supporto per i media incorporati.

Il modello Bit. ai Research Paper Template è dotato di aree già pronte per i componenti standard di un formato di documento accademico. È possibile aggiungere video, file e link direttamente nel documento per fornire un contesto più ricco al proprio team. Più autori possono modificare il documento contemporaneamente, il che è utile per le sessioni di scrittura di gruppo in cui è importante il coordinamento.

Tuttavia, il modello Bit. ai Research Paper Template ha la funzione di documento condiviso piuttosto che di vero e proprio organizzatore di progetti. È meno efficace per il monitoraggio delle fonti in un database separato o per la gestione dell'intero processo di ricerca come progetto multifase. È una buona scelta per i team che si concentrano principalmente sulla co-scrittura e desiderano un modello di documento raffinato con collaborazione integrata.

Organizza la tua ricerca e scrivi documenti migliori

Il modello giusto per organizzare i documenti di ricerca ti aiuta a passare dal caos a un flusso di lavoro chiaro e gestibile. Ti offre un unico punto centrale in cui tenere traccia delle tue fonti, sviluppare i tuoi argomenti e monitorare lo stato dei tuoi progressi dalla prima nota alla bozza finale. 📚

I documenti di ricerca raramente falliscono a causa di idee sbagliate. Falliscono a causa di fonti perse, connessioni dimenticate e bozze disorganizzate. Un buon modello previene queste insidie comuni creando una struttura nel tuo processo fin dal primo giorno.

Che tu stia affrontando la tua prima tesina o il decimo capitolo della tua tesi, iniziare con un organizzatore ti fa risparmiare ore di ricerche e mette fine alla frustrazione del "dove l'ho letto?" che uccide il tuo slancio nella scrittura. Inizia oggi stesso gratis con ClickUp e dedica meno tempo alla ricerca e più tempo alla scrittura. 🙌

Domande frequenti

Sì, i modelli creati su piattaforme di project management come ClickUp includono funzionalità di collaborazione quali modifica in tempo reale, commenti, assegnazione di attività e aree di lavoro condivise, che li rendono ideali per documenti scritti a più mani.

Un organizzatore grafico di ricerca è uno strumento visivo che consente di mappare le relazioni tra fonti, concetti e argomenti, mentre un modello di schema per saggi fornisce una struttura lineare basata sul testo per il documento stesso.

Puoi modificare le intestazioni delle sezioni e i campi di citazione in base allo stile richiesto, come APA o MLA, e personalizzare la struttura in modo che sia conforme alle convenzioni della tua disciplina.