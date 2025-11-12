Oltre il chatbot: perché una vera trasformazione /IA richiede la codifica delle competenze dei tuoi migliori collaboratori

C'è un malinteso fondamentale su cosa significhi realmente la trasformazione IA. Questa confusione sta costando alle aziende il vantaggio competitivo che pensano di stare costruendo.

La maggior parte dei leader ritiene che l'IA sia utile principalmente per le attività ripetitive e banali. La considerano un mezzo per eliminare le attività noiose e ripetitive, in modo che gli esseri umani possano concentrarsi sul "vero lavoro". Sebbene questo valore superficiale sia vero, si tratta di un quadro incompleto che trascura completamente il potenziale di trasformazione.

McKinsey stima un aumento della produttività fino al 45% nelle funzioni principali in cui l'IA è profondamente integrata.

Un'azienda veramente nativa nell'ambito dell'IA non si limita ad automatizzare semplici attività. Acquisisce le competenze specifiche dei suoi migliori strateghi umani e le codifica utilizzando l'IA.

Lascia che ti spieghi cosa significa e perché cambia tutto.

Il divario di competenze di dominio nella trasformazione dell'IA

Ecco uno scenario che vedo ripetersi costantemente: un'azienda decide di abbracciare la trasformazione IA. Assegna un team IA centralizzato o risorse tecniche per creare flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale in tutta l'organizzazione. Queste persone ben intenzionate iniziano a creare una logica IA per eseguire vari processi aziendali.

Il problema? Non hanno competenze approfondite in questi processi.

Facciamo un semplice esempio tratto dal mio mondo, il marketing. Se qualcuno del reparto IT o di un team IA centralizzato provasse a creare tutta la logica IA per gestire le nostre campagne di marketing, non avrebbe sufficienti conoscenze sui modi corretti di gestire le campagne in ClickUp. Non comprenderebbe le nostre best practice, dove risiede tutto il contesto o come i marketer esperti prendono decisioni strategiche sul momento.

I team di IA centralizzati senza un contesto di dominio spesso creano automazioni che non colgono le sfumature e il ROI.

La combinazione migliore che ho visto, e il vero percorso verso la trasformazione AI, è quando gli esperti di IA (interni o esterni) lavorano a stretto contatto con gli esperti del settore per codificare i processi chiave aziendali e garantire che funzionino senza intoppi.

È allora che avviene la magia. È allora che si ottiene una vera trasformazione.

Colmare il divario richiede una stretta collaborazione tra esperti di IA e coloro che hanno una profonda conoscenza dell'aziendale.

Come capire se la trasformazione sta lavorando come lavoro

Il percorso dal lavoro manuale alla produttività unificata basata sull'IA

Il modo in cui si capisce di aver raggiunto una qualche forma di trasformazione IA si riduce alla leva. Che tipo di leva sta esercitando ogni singolo individuo all'interno della tua azienda?

Immagina che un membro del team sia responsabile di un processo end-to-end. Se riesci a sollevare quella persona da parte del lavoro e ad affidare ad agenti IA diverse fasi del processo, avrai qualcuno che ora è responsabile della gestione di un team di agenti per l'esecuzione di quel processo, oltre a:

⬆️ Aumento dell'efficienza nella rapidità con cui il lavoro viene completato

⬆️ Aumento della produttività in termini di quantità di lavoro terminato

⬆️ Aumento della produttività in termini di volume di lavoro prodotto

⬆️ Aumento della qualità nel lavoro stesso

Queste metriche sono tangibili. Sono misurabili. E ti mostreranno se sei sulla strada giusta o se stai solo creando un teatro dell'IA.

Un contesto insufficiente porta a risultati mediocri dell'IA, minando la fiducia e alimentando una proliferazione ancora maggiore degli strumenti. Una vera trasformazione dell'IA richiede di rompere questo circolo vizioso incorporando le competenze di settore direttamente nei tuoi flussi di lavoro. Pronto a ottenere risultati concreti? Esplora il Playbook sull'esecuzione di iniziative strategiche con l'IA per scoprire come trasformare la strategia in azione con l'IA! Leggi subito il playbook! Esecuzione di iniziative strategiche Playbook sull'IA

Il parallelo di cui nessuno parla

Tutti vogliono tracciare un parallelo tra la trasformazione dell'IA e la trasformazione digitale. Ma credo che esista un confronto più di interesse che rivela qualcosa di fondamentale sul momento che stiamo vivendo.

Molti settori e mercati verticali non hanno mai subito una vera trasformazione digitale.

So che si presume che la trasformazione digitale sia "finita", ma non è corretto. Ci sono ancora aziende in molti settori che non hanno mai realizzato appieno i vantaggi promessi.

Pensate a come è stato introdotto Internet. Alla fine degli anni '90 e all'inizio degli anni 2000, l'infrastruttura necessaria era incredibilmente costosa e richiedeva un grande impiego di manodopera.

Hai dovuto posare i cavi

Avevate bisogno di un'infrastruttura sul campo di grandi dimensioni

Il risultato? Molte aziende e regioni sono rimaste indietro perché non disponevano delle risorse, delle infrastrutture o della capacità organizzativa necessaria.

Dieci anni dopo, la tecnologia mobile ha cambiato tutto. Il mobile ha messo Internet nelle mani di tutti senza richiedere un'infrastruttura così solida. Intere aree del mondo hanno saltato una generazione di tecnologia e hanno ottenuto immediatamente l'accesso a Internet. Poi sono partite alla grande.

Lo stesso sta accadendo con la trasformazione AI. Ci sono settori e aziende che non hanno mai veramente adottato o sfruttato i vantaggi della trasformazione digitale. Invece di affrontare il processo lungo e laborioso di digitalizzazione della propria azienda, ora c'è l'opportunità di ripensare radicalmente cosa dovrebbe essere un'azienda tecnologica nell'era dell'AI.

Le aziende possono creare soluzioni software personalizzate in modo più rapido e semplice che mai. Possono realizzare una vera trasformazione saltando passaggi che altrimenti avrebbero dovuto compiere.

Questo è il parallelo a cui vale la pena prestare attenzione. Questa è l'opportunità che i leader devono cogliere.

Un sondaggio condotto da ClickUp ha recentemente rivelato che il 45% dei knowledge worker ha preso in considerazione l'automazione, ma non ha ancora iniziato, evidenziando il divario tra intenzioni e azioni nella maggior parte delle organizzazioni. Fonte: Sondaggio sull'automazione di ClickUp (maggio 2025)

È sia una questione tecnica che culturale, e non puoi ignorare nessuna delle due.

Quando ci si chiede se la trasformazione dell'IA sia principalmente tecnica o culturale, la risposta è inequivocabilmente entrambe le cose. Qualsiasi tecnologia è destinata a fallire senza un'efficace gestione del cambiamento, l'adesione culturale e l'applicazione dall'alto verso il basso.

È molto facile per le persone sentirsi intimidite o spaventate dalle nuove tecnologie e dai cambiamenti, soprattutto se non ne comprendono il ruolo o il modo in cui contribuiranno al progresso.

Ecco perché è così importante lavorare con esperti del settore. Quando si dà vita alla trasformazione AI, le persone devono capire che non stanno scrivendo codice per se stesse fuori dal proprio lavoro o sostituendosi con l'IA nel proprio ruolo. Hanno bisogno di chiarezza sul loro ruolo in questo nuovo paradigma.

È qui che la maggior parte delle aziende sbaglia nel proprio approccio. Si concentrano sull'eliminazione delle attività meccaniche, banali e ripetitive. Sebbene questo sia parte del valore, non rende giustizia alle capacità della tecnologia. E, onestamente, non è così entusiasmante per le persone.

La vera trasformazione consiste nell'usufruire del tempo, dell'energia, della creatività e della strategia delle persone per svolgere il lavoro che desiderano fare ma che non sono mai state in grado di fare. Non perché non volessero, ma perché non potevano.

Questo quadro è estremamente importante. È così che le dimensioni tecniche e culturali si intersecano con esito positivo.

💡 Suggerimento professionale: considera l'adozione dell'IA come una liberazione, non come un'eliminazione, che consente ai team di dedicarsi a lavoro strategico invece che a attività ripetitive.

Quando finalmente ho capito l'IA

Sarò sincero: quando ChatGPT è stato lanciato per la prima volta alla fine del 2022, l'ho trovato impressionante. Sembrava un giocattolo divertente. Ma non capivo quale potesse essere il suo vero valore.

Non ho capito fino a quando non ho visto flussi di lavoro complessi e in più passaggi in cui era possibile integrare l'intelligenza artificiale con gli strumenti di lavoro principali.

Non si trattava solo di ottenere una risposta su richiesta, sintetizzare informazioni o scrivere testi mediocri. Si trattava di essere in grado di fornire istruzioni solide al/IA e integrarla con i sistemi in cui il lavoro viene effettivamente svolto.

Dal punto di vista delle vendite e del marketing, ciò ha significato integrare i risultati e gli output dell'IA con CRM, automazione del marketing, automazione delle vendite e strumenti di coinvolgimento delle vendite per migliorare realmente la vita dei professionisti delle vendite e del marketing.

La svolta per me è stata capire che anche i flussi di lavoro più complessi possono essere codificati. L'IA non è utile solo per andare da A a B, ma può catturare l'intero percorso da A a Z.

Ho sentito cambiare la mia prospettiva quando ho visto come l'IA push-based modifica le dinamiche. Quando i flussi di lavoro sono profondamente integrati, l'IA non aspetta di essere query, ma fornisce contesto e azioni direttamente dove le persone già lavorano, senza bisogno di deviazioni tramite chatbot.

Quando un membro del team chiede informazioni dettagliate su un progetto, come la data prevista per il lancio di un prodotto, ClickUp Agent fornisce immediatamente la risposta attingendo dalle discussioni e dalla documentazione pertinenti. In questo esempio, l'agente AI fornisce una risposta chiara e contestualizzata:

Risposte basate sull'IA in ClickUp

Sono cresciuto nel mondo del software attraverso la business intelligence (BI) e vedo significative analogie con l'era dell'IA. Una delle principali sfide della BI è che spesso le persone hanno difficoltà a identificare le domande giuste da porre. Questo è l'aspetto più impegnativo dell'analisi. È anche l'aspetto più impegnativo di un coinvolgimento efficace con l'IA.

Se accedi a ChatGPT, vedi un cursore lampeggiante e pensi: "Cosa faccio adesso? Mi scrivi un haiku?" Allora non è quello il modo giusto per sfruttare l'IA.

Essere in grado di codificare i flussi di lavoro, preimpostare le domande che le persone dovrebbero porre sulla loro attività e fornire tali informazioni dove già si trovano: questo è ciò che cambia tutto. Non hanno bisogno di sapere che è l'IA a farlo, hanno solo bisogno del risultato. E di conseguenza hanno bisogno di lavorare più rapidamente.

Questa capacità di orchestrazione del flusso di lavoro continua a formare il mio modo di concepire l'IA oggi.

La mossa audace sta procedendo rapidamente (nella giusta direzione)

La mossa audace che i leader devono compiere è apparentemente semplice: agire.

So che può sembrare quasi ridicolo, ma muoversi rapidamente e nel modo giusto offre un reale vantaggio competitivo. La velocità e la direzione sono entrambe importanti.

Devi assicurarti che il tuo contesto sia coerente, in modo da avere la certezza che i risultati creati dall'IA siano effettivamente contestualizzati rispetto a ciò che è importante per la tua azienda.

Quindi devi assicurarti che le persone giuste nella tua azienda, quelle con competenze reali che conoscono le best practice, si impegnino a codificare gli agenti IA e i flussi di lavoro che stai creando.

Come ClickUp consente una vera trasformazione IA

Più della metà dei dipendenti (57%) perde tempo a cercare informazioni nei documenti o nelle knowledge base. Quando non riescono a trovarle, 1 su 6 ricorre a vecchie email, note o screenshot solo per ricostruire il quadro. ClickUp Brain pone fine alla ricerca con risposte immediate basate sull'intelligenza artificiale provenienti dall'intero spazio di lavoro e dall'ecosistema di app di connessione, in modo da ottenere sempre ciò di cui hai bisogno. Fonte: Sondaggio sulla gestione delle conoscenze di ClickUp (marzo 2025)

Ecco in cosa ClickUp si differenzia fondamentalmente dagli strumenti di IA autonomi: aggreghiamo tutto il contesto.

Sappiamo come lavori. Conosciamo i tuoi collaboratori. Sappiamo come porti a termine il lavoro. Conosciamo la struttura delle autorizzazioni del tuo team, in modo che le persone vedano solo ciò che devono vedere. Conosciamo la tua attività.

ClickUp Brain MAX comprende a fondo il tuo team, i tuoi documenti e le tue autorizzazioni. Grazie alla sua funzione di conversione da voce a testo, puoi semplicemente pronunciare la tua richiesta e ClickUp Brain MAX la trasformerà istantaneamente in un messaggio perfettamente formattato e utilizzabile, con una menzione automatica della persona giusta e un collegamento al documento corretto.

Le menzioni sensibili al contesto e i collegamenti intelligenti in ClickUp Brain MAX rendono la collaborazione perfettamente integrata, garantendo che le persone giuste vedano sempre le informazioni giuste.

Questo rappresenta un enorme vantaggio dal punto di vista della privacy, della sicurezza e dell'affidabilità dei risultati.

L'uso dell'IA non riguarda solo l'aumento della produzione o la massimizzazione della quantità, ma anche il miglioramento della qualità con la massima affidabilità. Se ti affidi all'IA per eseguire funzioni critiche per il tuo business, come dovresti fare e come ClickUp può aiutarti a fare, devi fidarti della qualità dei risultati ottenuti.

Strumenti autonomi come ChatGPT, Gemini, Claude o persino Copilot sono isolati. Ora stanno aggiungendo funzionalità/funzione di project management leggere perché si sono resi conto che non ha valore porre domande all'IA se non è possibile utilizzare quel contenuto per migliorare le proprie attività, i propri progetti, i propri documenti e così via.

Tuttavia, questi strumenti rimangono fondamentalmente scollegati dal luogo in cui si svolge effettivamente il lavoro, portando a una dispersione delle attività lavorative: attività, aggiornamenti e conoscenze sparsi su più piattaforme.

ClickUp Brain è integrato nella tua piattaforma di gestione del lavoro, dove pianifichi, fai e discuti il lavoro. Puoi incorporare l'IA nei flussi di lavoro. Gli agenti ambientali possono rispondere a domande, identificare attività correlate, far avanzare i flussi di lavoro e creare nuovi lavori, spesso senza che gli utenti si rendano conto di aver triggerato qualcosa.

Nel campo di prompt o interazione di ClickUp Brain, basta utilizzare l'elenco a discesa per scegliere il modello preferito: le opzioni includono GPT, Claude o anche Gemini e altre ancora, a seconda della sottoscrizione e delle integrazioni.

Migliora il processo decisionale con l'integrazione LLM di ClickUp Brain, ottenendo informazioni IA su misura per il tuo flusso di lavoro.

Questo è il potere di un Convergence IA area di lavoro. Questo è ciò che rende possibile una vera trasformazione IA.

Come si presenta una vera trasformazione IA

Una vera trasformazione IA non si misura in base al numero di strumenti di IA acquistati o al numero di "iniziative IA" avviate. Si misura in termini di leva finanziaria, ovvero in base a quanto i tuoi migliori talenti possono realizzare quando le loro competenze vengono acquisite, codificate e scalate tramite agenti di IA. Esempio, ClickUp Agent assegna istantaneamente le attività alla persona giusta in base al coinvolgimento nella chat, senza attendere l'inserimento manuale dei dati. Ciò consente ai tuoi esperti di concentrarsi su lavoro ad alto impatto, mentre le loro conoscenze e decisioni vengono condivise in modo trasparente con tutto il team. Questo è il potere della vera trasformazione AI: trasformare automaticamente le competenze in azioni concrete. Agenti IA in azione: assegnazione immediata delle attività alla persona giusta, in modo che il tuo team possa concentrarsi su ciò che conta di più.

Si misura in base alla qualità e all'affidabilità dei risultati prodotti dalla tua organizzazione quando l'IA opera nel contesto aziendale completo, anziché essere isolata in un'interfaccia chatbot.

E si misura in base al fatto che i tuoi team stiano svolgendo il lavoro che hanno sempre voluto fare ma che non hanno mai avuto il tempo, l'energia o la capacità di portare a termine.

Questa è la trasformazione che vale la pena perseguire. Questo è il vantaggio competitivo che distinguerà i leader dai ritardatari nell'era dell'IA.

Le aziende che avranno successo non sono quelle che sperimentano l'IA in modo isolato, ma quelle che riuniscono competenze specifiche, orchestrazione del flusso di lavoro e contesto convergente per ripensare radicalmente il modo in cui il lavoro viene terminato.

La domanda non è se trasformarsi, ma come farlo. Si tratta di capire se sarai abbastanza veloce da guidare la trasformazione o se guarderai i tuoi concorrenti prendere il sopravvento mentre tu stai ancora cercando di capire quali domande porre al tuo chatbot.

Kyle Coleman è vicepresidente globale del marketing presso ClickUp, dove guida la strategia di commercializzazione e aiuta le organizzazioni a comprendere come realizzare una vera trasformazione AI. Con una profonda esperienza nel commerciale, nel marketing e nella business intelligence, Kyle è specializzato nell'aiutare le aziende a codificare le competenze e orchestrare flussi di lavoro complessi che portano a risultati aziendali misurabili.

Domande frequenti sulla codifica delle competenze per la trasformazione dell'IA

Codificare le competenze significa acquisire il giudizio e la strategia dei tuoi migliori collaboratori e integrare tali conoscenze nei flussi di lavoro dell'IA. Anziché automatizzare le attività, puoi ampliare le competenze umane attraverso sistemi intelligenti che eseguono il lavoro proprio come farebbero i tuoi esperti.

L'IA senza un contesto specifico produce risultati generici. Gli esperti del settore sanno come vengono prese le decisioni, quali sono le best practice e dove esistono delle eccezioni. L'abbinamento tra sviluppatori di IA ed esperti in materia garantisce che l'automazione rifletta la reale business intelligence.

Misurate la trasformazione dell'IA in termini di leva: quanto in più possono completare i vostri dipendenti. Cercate tempi di completamento più rapidi, volumi di produzione più elevati, qualità migliorata e guadagni di efficienza misurabili in tutti i flussi di lavoro.

ClickUp Brain crea connessioni tra persone, dati e processi in un unico spazio di lavoro AI convergente. Acquisisce competenze specifiche, automatizza flussi di lavoro in più passaggi e alimenta agenti AI che eseguono il lavoro direttamente dove avvengono la pianificazione e la collaborazione.