20 modelli di planner Notion per organizzare la tua vita

Un buon planner ti aiuta a organizzare la tua vita personale.

Può organizzare tutte le tue cose da fare come preferisci e talvolta anche pianificarle in base all'urgenza. Quello che prima era un metodo basato su carta e penna è ora molto più potente grazie ai planner digitali.

I modelli di planner Notion, incluso il modello di monitoraggio del tempo Notion per la project management Notion, ti offrono funzionalità aggiuntive come il monitoraggio del tempo, le bacheche dei sogni e la sincronizzazione del calendario.

Le tue attività possono anche essere visualizzate su strumenti esterni come Google Calendar, aiutandoti a evitare doppie prenotazioni.

Per aiutarti a iniziare, ecco alcuni dei migliori planner gratis di Notion che fungono da soluzione all-in-one, sono semplici da usare e altamente efficienti.

I migliori modelli di planner Notion in sintesi

Ecco una tabella riepilogativa dei migliori modelli di planner Notion e ClickUp:

Cosa rende efficace un modello di planner Notion?

Immagina di aprire il tuo laptop il lunedì e vedere l'intero programma settimanale a colpo d'occhio sul tuo Calendario: riunioni con blocco su un calendario, elenchi di cose da fare codificati a colore, caselle di controllo delle abitudini e persino un piano dei pasti per giovedì.

Questo è il lavoro di un modello di pianificatore gratis dalla galleria di modelli Notion.

Un modello Notion ben progettato organizza il tuo tempo e ti aiuta a tenere traccia sia delle attività a breve termine che degli obiettivi a lungo termine utilizzando strumenti come il modello Notion per il monitoraggio delle abitudini. Per chiarezza, ecco le caratteristiche di un modello affidabile:

✅ Definisce chiaramente il suo utilizzo, che sia per le attività quotidiane, un planner settimanale o project management

✅ Mantiene la struttura pulita con sezioni organizzate, filtri e visualizzare collegato

✅ Consente una personalizzazione flessibile di layout, colore, icone e tag, rendendolo uno dei migliori modelli personalizzati

✅ Offre diverse visualizzazioni di piano: planner giornaliero, suddivisione settimanale e obiettivi mensili

✅ Utilizza strumenti Notion integrati come database, tracker delle abitudini Notion e sincronizzazione del calendario

20 modelli di planner Notion

Cerchi un modo per gestire in modo più efficiente la tua giornata, le occasioni speciali, i viaggi o l'intero anno?

Ecco i 20 planner più efficienti e i modelli Notion più popolari per aiutarti a sfruttare al meglio il tuo tempo:

1. Modello di planner definitivo per la vita quotidiana

tramite Notion

Stai pianificando un cambio di carriera, stai cercando di mantenere costante il tuo allenamento o vuoi ridurre le spese impulsive? L'Ultimate Life Planner di Notion è utile in più di uno scenario, specialmente per lo sviluppo personale.

Questo modello è progettato per chi ha bisogno di strutturare i propri obiettivi personali, finanziari e di benessere senza dover passare da uno strumento all'altro. Con un planner settimanale integrato, un tracker finanziario, un diario alimentare e pagine per project management, ti offre una panoramica completa della tua vita in un unico posto.

🌼 Perché ti piacerà questo modello:

Integra benessere, finanze e crescita personale in un'unica dashboard perfettamente integrata

I layout personalizzabili ti consentono di dare priorità a ciò che conta di più, dai registri nutrizionali alle attività cardine dei progetti

I tracker e le visualizzazioni integrati ti aiutano a individuare le tendenze e a celebrare lo stato in ogni ambito della tua vita.

✨ Ideale per: Persone che desiderano conciliare benessere, finanze e obiettivi personali a lungo termine in un unico spazio di lavoro.

💡 Suggerimento professionale: hai difficoltà a mantenere le riunioni concentrate e in linea con gli obiettivi? I suggerimenti su come pianificare una riunione con ClickUp ti mostrano come creare ordini del giorno strutturati e azioni da intraprendere direttamente nel tuo spazio di lavoro.

2. Modello Task Manager

tramite Notion

È lunedì mattina e la tua finestra In arrivo è piena di idee sparse, cose da fare a metà e scadenze dimenticate. Il modello Task Manager ti aiuta a fare ordine raccogliendo gli elenchi di cose da fare in un unico posto e organizzandoli in base alla priorità e alla Sequenza.

Utilizza il Centro priorità per vedere cosa è in ritardo, cosa c'è da fare e quanto hai già completato. Questo modello è ideale per chiunque abbia bisogno di un planner giornaliero con un approccio strutturato.

🌼 Perché ti piacerà questo modello:

Libera immediatamente la mente registrando ogni attività, idea e scadenza in un unico spazio organizzato

Il Centro priorità mette in evidenza ciò che è urgente e in ritardo, in modo che nulla sfugga al tuo controllo.

Le visualizzazioni flessibili (elenco, bacheca, calendario) si adattano al tuo flusso di lavoro, che tu sia un amante delle liste di controllo o un pianificatore visivo.

✨ Ideale per: Chiunque desideri un planner giornaliero strutturato per registrare, dare priorità e agire sulle attività senza sentirsi sopraffatto.

3. Modello per il monitoraggio delle spese

tramite Notion

Che tu stia gestendo più account o cercando di tenere sotto controllo le spese settimanali, il modello Money Tracker e il tracker finanziario, le fatture professionali e il modello Notion Invoice ti offrono una panoramica completa della tua situazione finanziaria in un unico modello Notion chiaro e intuitivo.

Categorizza facilmente le spese, registra le entrate e monitora i trasferimenti, mentre il modello Notion integrato per il monitoraggio delle sottoscrizioni ti aiuta a evitare addebiti a sorpresa.

🌼 Perché ti piacerà questo modello:

Visualizza a colpo d'occhio il tuo quadro finanziario completo, dai flussi di reddito alle spese ricorrenti e alle sottoscrizioni.

La categorizzazione intelligente e i grafici rendono semplicissimo il monitoraggio del budget e delle spese.

Il tracker delle sottoscrizioni ti assicura che non avrai mai più sorprese dovute a rinnovi dimenticati o costi nascosti.

✨ Ideale per: freelance, studenti o professionisti che gestiscono più account e mirano a migliorare la propria salute finanziaria.

4. Modello di calendario per i social media (con Notion IA)

tramite Notion

È giovedì pomeriggio e il tuo responsabile ti ha appena chiesto il programma dei contenuti per la prossima settimana, ma stai ancora mettendo insieme i post da tre documenti diversi.

Il calendario dei social media risolve questo problema fornendoti un modello Notion per redigere, programmare e organizzare tutti i tuoi contenuti social. Attiva/disattiva la visualizzazione calendario e la vista bacheca per pianificare su più piattaforme e utilizza Notion IA per generare idee per i post o rielaborare le bozze all'istante.

🌼 Perché ti piacerà questo modello:

Piano, redigi e programma il contenuto per ogni piattaforma in un unico posto.

Sfrutta l'IA di Notion per trovare idee per i post, riutilizzare il contenuto e ottimizzare il tuo flusso di lavoro editoriale.

Attiva/disattiva la visualizzazione calendario e la vista Bacheca per avere immediatamente una visione chiara di cosa è in programma e quando.

✨ Ideale per: Autori di contenuto e team di marketing che gestiscono programmi di pubblicazione multipiattaforma e riutilizzano i post.

5. Modello di monitoraggio delle sottoscrizioni

tramite Notion

Il modello Subscription Tracker ti aiuta a tenere sotto controllo le spese ricorrenti con un dashboard semplice e intuitivo. Visualizza tutti i tuoi abbonamenti attivi, le date dell'ultimo rinnovo e se i pagamenti sono scaduti o completati.

Con un pulsante "Paga" con un solo clic e un grafico dei costi annuali, questo tracker di sottoscrizioni Notion è perfetto per i liberi professionisti, gli studenti e chiunque desideri riprendere il controllo del proprio budget mensile.

🌼 Perché ti piacerà questo modello:

Il dashboard ti offre una panoramica immediata di tutte le sottoscrizioni attive, le date di rinnovo e la spesa mensile totale.

Il pulsante "Paga" e i grafici dei costi annuali ti aiutano a gestire i pagamenti ed evitare sprechi di budget.

Perfetto per liberi professionisti, studenti o chiunque desideri tenere sotto controllo le spese ricorrenti senza alcuna seccatura.

✨ Ideale per: utenti che desiderano un modo semplice per monitorare le spese ricorrenti e stare al passo con le date di rinnovo.

💡 Suggerimento professionale: sei stanco di passare da cinque diverse app solo per organizzarti? I modelli gratis di Notion per note, attività e altro ancora raccolgono oltre 50 modelli per centralizzare il tuo lavoro in un unico posto. Niente più sovraccarico di schede!

6. Modello per budget, itinerario, attività e altro per wedding planner

tramite Notion

A sei mesi dal tuo matrimonio, ti senti sopraffatta dalle telefonate dei fornitori, dagli elenchi degli ospiti e dalle bacheche Pinterest. Questo modello di planner Notion riunisce tutto in un unico posto.

Dal monitoraggio del budget e dall'elenco delle conferme di partecipazione ai contratti e alle ispirazioni di design, questo modello completo sostituisce le note sparpagliate. Utilizza gli elenchi da fare e la visualizzazione della Sequenza per rispettare i tempi e la moodboard per allinearti sui temi con il tuo partner o pianificatore.

🌼 Perché ti piacerà questo modello:

Centralizza ogni dettaglio, dai contatti dei fornitori agli elenchi degli ospiti.

Il monitoraggio del budget e la Sequenza integrati ti consentono di rispettare il piano e il budget.

Le bacheche di mood e le gallerie di ispirazione ti consentono di allinearti facilmente sui temi e di condividere la tua visione con gli altri.

✨ Ideale per: Coppie che stanno pianificando un matrimonio e desiderano organizzare tutto, dai fornitori all'elenco degli ospiti, in un unico posto.

7. Modello per compiti di gruppo degli studenti

tramite Notion

Il modello "Compiti di gruppo per studenti" è la soluzione ideale per evitare il panico dell'ultimo minuto.

Con spazi dedicati per assegnare responsabilità, archiviare link e tenere traccia degli elenchi da fare, questo strumento porta ordine nel caotico lavoro di gruppo. Aggiungi note delle riunioni, scadenze e persino una playlist condivisa per rendere il lavoro di squadra meno stressante e più produttivo.

🌼 Perché ti piacerà questo modello:

Assegna i ruoli, effettua il monitoraggio dello stato e archivia le risorse in un unico hub collaborativo: niente più chat di gruppo frenetiche

La nota delle riunioni e i promemoria delle scadenze integrati consentono a tutti di essere responsabili e allineati su una pagina

Le playlist di condivisione e le sezioni personalizzabili rendono il lavoro di squadra più piacevole e meno stressante

✨ Ideale per: Studenti universitari o liceali che lavorano a progetti di gruppo e hanno bisogno di chiarezza e responsabilità di condivisione.

8. Modello per password

tramite Notion

Il modello Passwords offre uno strumento semplice e facile da usare per archiviare tutte le tue credenziali di accesso in uno spazio di sicurezza e organizzazione. Che tu stia gestendo account personali, accessi di lavoro o accessi condivisi con un team, questo modello Notion ti garantisce di avere sempre a portata di mano i tuoi nomi utente e le tue password.

🌼 Perché ti piacerà questo modello:

Archivia in modo da garantire la sicurezza tutte le tue credenziali di accesso in un'unica posizione crittografata e di facile accesso

Organizza gli account per categoria (lavoro, personale, condivisione) per un rapido recupero quando ne hai più bisogno

Elimina il fastidio di reimpostare le password e i blocchi: non rimarrai mai più bloccato fuori dai tuoi account

✨ Ideale per: chiunque gestisca più account e cerchi un sistema di spazio di archiviazione sicuro e centralizzato per i propri dati di accesso.

💡 Suggerimento professionale: se il tuo elenco da fare continua a superare la capacità del tuo planner, il nostro blog Le migliori app per pianificare la giornata ti aiuta a trovare l'app giusta per le tue esigenze, dai gestori di attività flessibili ai sistemi di produttività completi come ClickUp.

9. Modello definitivo per tenere traccia dei libri letti

tramite Notion

Ultimate Reading Book Tracker ti aiuta a rimanere costante organizzando il tuo elenco di letture, effettuando il monitoraggio delle pagine e annotando le tue riflessioni lungo il percorso. Ogni libro ha una pagina dedicata ai pensieri, alle citazioni e ai passaggi salienti.

🌼 Perché ti piacerà questo modello:

Organizza la tua lista di letture, il tuo stato e le tue riflessioni in uno spazio visivamente accattivante e privo di distrazioni

Pagine dedicate per ogni libro ti consentono di annotare citazioni, note e riflessioni personali mentre leggi

Il monitoraggio dello stato ti motiva a rimanere costante e a raggiungere i tuoi obiettivi di lettura, una pagina alla volta

✨ Ideale per: lettori che desiderano rimanere coerenti con i propri obiettivi di lettura e riflettere sui punti chiave.

10. Modello di planner all-in-one di Christine Tay

tramite Notion

Il modello di planner Notion all-in-one di Christine Tay riunisce tutte le tue cose in un unico modello pulito e intuitivo, facile da navigare e personalizzare. Dagli elenchi da fare e dai registri dei libri alla tua lista dei desideri e agli obiettivi a lungo termine, ti offre un sistema per gestire sia le attività quotidiane che la pianificazione generale.

🌼 Perché ti piacerà questo modello:

Combina elenchi da fare, registri di lettura, liste dei desideri e obiettivi a lungo termine in un'unica dashboard intuitiva

Facile da personalizzare: aggiungi le tue sezioni, icone e combinazioni di colore per adattarlo al tuo stile

Semplifica sia le attività quotidiane che il piano generale, in modo che nulla vada perso nel trambusto

✨ Ideale per: professionisti impegnati che gestiscono attività personali, registri di lettura e elenchi dei desideri da un'unica dashboard.

11. Modello per l'organizzazione della festa di Natale

tramite Notion

Mancano due settimane alla tua festa natalizia e le conferme di partecipazione, il menu e il budget sono sparsi tra testi e post-it. Il modello Christmas Party Planner riunisce tutto in un unico posto, così potrai goderti appieno l'organizzazione della festa!

Questo modello di planner Notion ti aiuta a monitorare l'elenco degli ospiti, organizzare i piatti e rispettare il budget. In sostanza, è lo strumento ideale per ridurre le difficoltà dell'ultimo minuto.

🌼 Perché ti piacerà questo modello:

Consolida elenchi degli ospiti, menu e budget in modo da poter pianificare ogni dettaglio senza note sparsi o fogli di calcolo

Le liste di controllo visive e i promemoria ti aiutano a tenere sotto controllo le conferme di partecipazione, gli acquisti e i preparativi, evitando il caos dell'ultimo minuto

Progettati per un hosting gratis, ti consentono di concentrarti sulla creazione di momenti memorabili invece che sulla gestione della logistica.

✨ Ideale per: chi ha un piano per organizzare feste natalizie e vuole concentrarsi sul budget, sull'elenco degli ospiti e su un coordinamento senza stress.

tramite Notion

Hai bisogno di quell'articolo utile, ma è sepolto nella cronologia del browser o in una scheda casuale che hai chiuso la settimana scorsa. E chi sa dove?

Il modello Notion Links, Shortcuts, and Badges offre uno spazio centralizzato in cui salvare risorse importanti, strumenti, pianificatori dei pasti e pagine preferite. Ideale per studenti, ricercatori e professionisti del digitale, mantiene tutto organizzato e accessibile con un solo clic.

🌼 Perché ti piacerà questo modello:

Centralizza tutti i tuoi link, risorse e scorciatoie importanti per un accesso immediato: niente più schede o segnalibri persi

I badge e le categorie personalizzabili facilitano l'organizzazione per progetto, argomento o priorità

Perfetto per studenti, ricercatori e professionisti del digitale che hanno bisogno di un unico hub per tutti i loro strumenti e riferimenti di riferimento

✨ Ideale per: studenti, ricercatori e lavoratori digitali che necessitano di un accesso rapido a strumenti e riferimenti essenziali.

📖 Leggi anche: Le migliori app gratis per pianificatori digitali

13. Modello per pianificatore di viaggio, itinerario di viaggio, lista dei desideri

tramite Notion

Hai finalmente fatto un piano per la vacanza dei tuoi sogni che era nella tua lista dei desideri da tre anni.

Ma c'è un problema: il tuo volo è tra pochi giorni, la conferma dell'hotel è sepolta nella tua finestra In arrivo, il tuo itinerario è ancora nella tua app Note e ti sei appena reso conto di aver dimenticato di controllare gli orari dei treni tra le città.

Se ti ritrovi in questa descrizione, il modello di pianificatore di viaggio di Notion ti aiuterà a organizzare tutto. Questo modello di pianificatore di viaggio Notion è progettato per i viaggiatori che desiderano un'esperienza senza intoppi e con funzionalità/funzione per la pianificazione di più destinazioni, il monitoraggio delle spese in valuta specifica e spazio per annotare il tuo viaggio.

🌼 Perché ti piacerà questo modello:

Organizza ogni aspetto del tuo viaggio, dagli itinerari alle prenotazioni, dai budget agli elenchi dei desideri, tutto in un unico posto

La pianificazione di più destinazioni e il monitoraggio delle spese in valuta specifica rendono semplici da gestire anche i viaggi più complessi

Il diario integrato ti consente di catturare ricordi, foto e riflessioni mentre viaggi

✨ Ideale per: Viaggiatori che hanno in piano viaggi con più tappe e desiderano monitorare la logistica, i budget e i ricordi.

14. Modello di dashboard per studenti di Janice Studies

tramite Notion

Il dashboard per studenti di Janice Studies ti offre un'interfaccia centralizzata e utente-friendly per gestire tutta la tua vita accademica e personale.

Con questo modello, puoi facilmente monitorare i compiti, gli esami e gli elementi quotidiani, organizzando note e programmi per ogni corso per evitare di dover studiare all'ultimo minuto.

🌼 Perché ti piacerà questo modello:

Combina compiti, esami, nota e orari in un'unica dashboard accademica facile da navigare

I tracker visivi e i promemoria ti aiutano a rispettare le scadenze ed evitare il lavoro dell'ultimo minuto

Personalizzabile per qualsiasi carico di lavoro scolastico, è ideale sia per gli studenti delle scuole superiori che per quelli universitari

✨ Ideale per: Studenti che gestiscono compiti, esami e note dei corsi in un dashboard accademico centralizzato.

15. Modello di elenco delle cose da mettere in valigia per un viaggio

tramite Notion

Sei all'aeroporto e ti rendi conto di aver dimenticato il caricabatterie!

Il modello Lista di cose da portare in viaggio ti aiuta a evitare questi momenti organizzando tutto ciò di cui hai bisogno per categoria: vestiti, dispositivi elettronici, articoli da toilette e altro ancora. Aggiungi facilmente gli elementi dell'ultimo minuto alla tua lista della spesa, crea il piano degli outfit per ogni giorno e spunta gli elementi che hai messo in valigia sul tuo telefono mentre sei in viaggio.

🌼 Perché ti piacerà questo modello:

Categorizza gli elementi essenziali da mettere in valigia (vestiti, dispositivi elettronici, articoli da toeletta) in modo da non dimenticare mai più un elemento

Le liste di controllo interattive e i planner per gli outfit ti aiutano a preparare i bagagli in modo più intelligente ed evitare di portare troppe cose

Il design ottimizzato per dispositivi mobili ti consente di aggiornare il tuo elenco ovunque ti trovi, fino al momento della partenza

✨ Ideale per: chi viaggia spesso e vuole essere sicuro di non dimenticare nulla di essenziale o di non portare troppi bagagli in viaggio.

📖 Leggi anche: Modelli ed esempi gratis di piani di lavoro

16. Modello per il monitoraggio di obiettivi e abitudini

tramite Notion

Quante volte hai deciso di imparare una nuova lingua?

Il modello Goals and Habits Tracker ti aiuta a risolvere questo problema attraverso la connessione delle tue aspirazioni a un sistema quotidiano. Suddividi gli obiettivi in base alla sequenza (12 settimane, 12 mesi o 5 anni) e effettua il monitoraggio in diversi ambiti della vita, come la carriera, il benessere e la crescita personale.

Questo modello di monitoraggio degli obiettivi Notion ti aiuta a rimanere costante e a tenere traccia dei tuoi progressi in modo visivo attraverso chiari registri dei progressi.

🌼 Perché ti piacerà questo modello:

Suddividi i grandi obiettivi in abitudini quotidiane realizzabili, mantenendo alta la motivazione e la responsabilità.

I registri visivi dello stato e le Sequenza ti aiutano a vedere la crescita nel corso di settimane, mesi o anni.

Adattabili a qualsiasi ambito della vita: carriera, benessere, apprendimento o crescita personale.

✨ Ideale per: chiunque persegua uno sviluppo personale o professionale a lungo termine attraverso il monitoraggio strutturato degli obiettivi e delle abitudini.

17. Modello di strumento per il monitoraggio delle spese di viaggio e del budget

tramite Notion

Hai mai organizzato un viaggio di gruppo in cui devi dividere continuamente i pasti e le spese di trasporto e nessuno ricorda chi ha pagato cosa?

Lo strumento Travel Expense Tracker & Budget Tool risolve questo problema consentendo a tutti di registrare le spese in tempo reale, anche in valute diverse. Grazie alla conversione automatica e alle ripartizioni specifiche per viaggiatore, ti aiuta a saldare i conti senza complicati calcoli post-viaggio.

🌼 Perché ti piacerà questo modello:

La registrazione delle spese in tempo reale e la conversione automatica delle valute rendono facile gestire i viaggi di gruppo.

Le suddivisioni specifiche per i viaggiatori assicurano che tutti sappiano chi ha pagato cosa, senza imbarazzanti calcoli dopo il viaggio.

I riassunti visivi del budget ti aiutano a monitorare le spese e a evitare di superare il budget.

✨ Ideale per: gruppi di viaggiatori che hanno bisogno di dividere i costi, gestire budget condivisi e tenere traccia delle spese in tempo reale.

18. Modello di invito a un viaggio di gruppo con sondaggio

tramite Notion

Supponiamo che tu stia cercando di pianificare un weekend fuori porta con gli amici. Metà dei membri del gruppo non ha ancora confermato la propria partecipazione e nessuno nella chat è d'accordo sulle attività da svolgere.

Il modello Notion "Invito a un viaggio di gruppo con sondaggio" semplifica tutto con un modulo di risposta, dettagli di viaggio in condivisione e sondaggi integrati per votare attività o date.

🌼 Perché ti piacerà questo modello:

I moduli RSVP e i sondaggi integrati semplificano il processo decisionale di gruppo, mettendo fine ai interminabili thread di chat.

Centralizza i dettagli del viaggio, le date e le opzioni di attività per un facile coordinamento.

Rende il piano divertente e democratico, assicurando che la voce di tutti venga ascoltata.

✨ Ideale per: Organizzatori di viaggi che coordinano date, attività e conferme di partecipazione senza il fastidioso chattaare disordinato.

📖 Leggi anche: Modelli gratis per pianificare il tuo tempo con Documenti Google

19. Modello per tenere traccia dei regali natalizi

tramite Notion

Holiday Gift Tracker ti aiuta a pianificare, stabilire il budget e tenere traccia di ogni regalo in un unico modello Notion gratis. La parte migliore è che puoi tenere traccia delle idee regalo, dello stato degli acquisti, della spesa per persona e degli aggiornamenti sulla consegna con un layout chiaro e intuitivo.

🌼 Perché ti piacerà questo modello:

Monitora le idee regalo, lo stato degli acquisti e i budget per tutti gli elementi dell'elenco: niente più regali doppi o destinatari dimenticati.

Il layout visivo ti consente di vedere facilmente per chi devi ancora fare acquisti e quanto hai speso.

Perfetto per fare acquisti natalizi in modo organizzato e senza stress e per scegliere regali premurosi.

✨ Ideale per: Organizzatori di viaggi che coordinano date, attività e conferme di partecipazione senza il fastidioso fenomeno del 'chattare'.

📖 Leggi anche: Modelli gratis di calendario mensile per organizzare il tuo tempo

20. Modello di pianificatore di viaggio per road trip

tramite Notion

Sei a metà del tuo viaggio in auto e non riesci a ricordare in quale città avevi in piano di fermarti o dove si trovava quel ristorante da non perdere? Ci siamo passati tutti.

Il Road Trip Travel Planner ti aiuta a mappare ogni dettaglio in anticipo, inclusa un'estetica dashboard Notion per le tue soste di rifornimento e le deviazioni panoramiche.

Con una mappa Google integrata, un itinerario di viaggio visivo e un tracker delle spese incorporato, questo modello Notion è perfetto per i viaggiatori che desiderano una struttura senza rinunciare alla spontaneità.

🌼 Perché ti piacerà questo modello:

Mappa ogni tappa, pasto e deviazione panoramica con un itinerario interattivo e Google Maps integrato.

Il tracker delle spese e gli elenchi di cose da mettere in valigia integrati ti consentono di organizzare il tuo viaggio dall'inizio alla fine.

Il dashboard estetico rende il piano e la documentazione della tua avventura divertente quanto il viaggio stesso.

✨ Ideale per: Chi desidera fare un piano, preventivare e organizzare i regali per familiari, amici e colleghi.

Limiti di Notion

I modelli di planner Notion sono ottimi per iniziare... ma raramente si adattano al tuo modo di lavorare.

Inoltre, Notion presenta alcuni altri problemi di cui dovresti essere consapevole prima di fare il grande passo:

La maggior parte dei modelli è basata sul flusso di lavoro di qualcun altro, non sul tuo, il che spesso porta a soluzioni alternative o alla rottura di sistemi chiave solo per renderli utilizzabili.

Personalizzare eccessivamente un modello può causare rapidamente problemi al database, filtri non funzionanti o strutture duplicate che aggiungono più confusione che chiarezza.

I modelli in genere non si adattano bene alle priorità mutevoli , come il passaggio dal monitoraggio personale al project management basato sul team.

Il piano Free di Notion limita l'utilizzo del team con un limite di 1.000 blocchi , il che può essere frustrante per gli spazi di lavoro collaborativi.

Più il tuo flusso di lavoro si evolve, più è probabile che i modelli statici che non forniscono supporto per l'automazione, l'integrazione perfetta o le visualizzazioni dinamiche delle attività diventino insufficienti.

Allora, quali alternative a Notion hai a disposizione? Scopriamolo insieme.

Modelli alternativi Notion

A differenza di Notion, ClickUp non si basa su modelli statici che devi costantemente modificare.

Sono dotati di automazioni integrate, monitoraggio nativo del tempo, attività ricorrenti e collaborazione in tempo reale, risolvendo i problemi comuni di eccessiva personalizzazione e di limite di scalabilità che si riscontrano in molti modelli di planner Notion.

Se cerchi soluzioni più adattabili e a lungo termine, ecco 10 modelli di planner ClickUp che lavorano meglio per esigenze in continua evoluzione.

1. Modello di planner giornaliero ClickUp

Ottieni il modello gratis Rimani organizzato senza dover riorganizzare costantemente il tuo sistema con il modello di planner giornaliero ClickUp.

Sei stanco di modificare i modelli Notion solo per gestire una giornata tipo? Il modello di planner giornaliero ClickUp ti offre un layout pronto all'uso con gestione delle attività tramite drag-and-drop.

Questo modello di planner giornaliero non richiede alcuna configurazione manuale e include anche funzionalità integrate per le priorità e il monitoraggio visivo dello stato.

Che tu debba conciliare riunioni, commissioni personali o lavori con scadenze precise, questo modello ti aiuta a classificare le attività (lavoro, vita privata, obiettivi), gestire le priorità e rimanere concentrato durante tutta la giornata.

🌼 Perché ti piacerà questo modello:

Layout pronto all'uso con gestione delle attività drag-and-drop: non è richiesta alcuna configurazione manuale.

Le priorità integrate e il monitoraggio visivo dello stato ti aiutano a concentrarti su ciò che conta di più.

Classifica le attività in base al lavoro, alla sfera personale o agli obiettivi per visualizzare una visione completa della tua giornata.

✨ Ideale per: Professionisti e privati alla ricerca di un gestore di attività quotidiano affidabile con funzione di prioritizzazione integrata.

📖 Leggi anche: Modelli Goodnotes gratis per prendere appunti in formato digitale

2. Modello di registro giornaliero ClickUp

Ottieni il modello gratis Se il tuo obiettivo è il monitoraggio delle abitudini o la responsabilità del progetto, prova il modello di registro giornaliero ClickUp.

Se hai bisogno di qualcosa di più di una semplice lista di controllo per riflettere sulla tua giornata, il modello ClickUp Daily Log offre una visibilità strutturata di tutto ciò che è terminato.

Questo modello ti consente di registrare le attività, annotare i progressi e visualizzare lo stato di completamento in tempo reale. Inoltre, grazie ai campi integrati per le date di scadenza, le priorità e le note, ottieni un archivio aggiornato del tuo lavoro quotidiano senza dover creare più database collegati come in Notion.

🌼 Perché amerai questo modello:

Il monitoraggio strutturato delle attività quotidiane fornisce supporto alla creazione di abitudini e alla valutazione delle prestazioni.

La registrazione in tempo reale e lo stato di completamento ti aiutano a rimanere responsabile e motivato.

I campi integrati per la data di scadenza, la priorità e la nota eliminano la necessità di utilizzare più database.

✨ Ideale per: utenti che desiderano un monitoraggio strutturato delle attività quotidiane per fornire supporto alla creazione di abitudini e alla valutazione delle prestazioni.

👀 Curiosità: il primo planner giornaliero commerciale fu introdotto all'inizio del 1900 da un'azienda britannica chiamata Letts. L'azienda è ancora attiva oggi, a dimostrazione del fascino intramontabile dei planner.

3. Modello di programma orario giornaliero ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea un ritmo quotidiano che offra supporto sia alla concentrazione che alla flessibilità utilizzando il modello di programma orario giornaliero di ClickUp.

Quando la tua giornata scivola via senza che tu ti accorga di dove sia finito il tempo (sto parlando proprio di te, Instagram Reels), questo modello ti aiuta a strutturare ogni ora della giornata.

Il modello di programma orario giornaliero ClickUp ti aiuta a creare un blocco di tempo per attività, riunioni, pause e lavoro concentrato. È perfetto per gli studenti che devono gestire le lezioni o i professionisti che devono bilanciare il lavoro intenso con le attività amministrative.

A differenza delle agende manuali, si aggiorna automaticamente con il monitoraggio in tempo reale, aiutandoti a individuare le perdite di tempo e a ottimizzare la tua routine.

🌼 Perché ti piacerà questo modello:

Organizza la tua giornata in blocchi di tempo di un'ora per ottenere la massima concentrazione e flessibilità.

Aggiornamenti automatici con monitoraggio in tempo reale per aiutarti a individuare le perdite di tempo e ottimizzare le routine.

Perfetto per studenti e professionisti che devono bilanciare il lavoro intenso, le riunioni e le pause.

✨ Ideale per: persone che seguono routine strutturate o basate sul time blocking e desiderano ottimizzare ogni ora della giornata.

4. Modello di reportistica giornaliera sulle attività dei dipendenti ClickUp

Ottieni il modello gratis Elimina le congetture dalle valutazioni delle prestazioni con il modello di rapporto giornaliero sulle attività dei dipendenti di ClickUp.

Quando gestisci un team che lavora su più progetti, è facile perdere di vista chi sta facendo cosa. Questo fino a quando le scadenze iniziano a slittare.

Il modello di rapporto giornaliero sulle attività dei dipendenti offre ai manager la possibilità di visualizzare in tempo reale il completamento delle attività quotidiane, il tempo impiegato e la produttività complessiva. Questo modello è particolarmente vantaggioso per i team remoti o i ruoli che si concentrano sulle operazioni.

Monitora le prestazioni individuali, evidenzia i ritardi e aiuta a rafforzare l'account con campi strutturati per i registri delle attività e la reportistica integrata.

🌼 Perché ti piacerà questo modello:

Fornisce ai manager la possibilità di visualizzare in tempo reale il completamento delle attività quotidiane e la produttività.

Tiene traccia delle prestazioni individuali ed evidenzia i ritardi per una maggiore responsabilità.

Ideale per team remoti e ruoli incentrati sulle operazioni che richiedono reportistica strutturata.

✨ Ideale per: Manager e team leader che effettuano il monitoraggio delle prestazioni dei dipendenti e della produttività giornaliera nei vari progetti.

👀 Curiosità: gli esperti di produttività sostengono che preparare un piano di 10 minuti al mattino può far risparmiare fino a 2 ore di lavoro richiesto inutile durante la giornata. Le agende aiutano a recuperare quelle ore.

5. Modello di pianificatore di progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Segna gli ostacoli prima che compromettano le sequenze con il modello di pianificatore di progetto ClickUp.

Hai avviato un nuovo progetto e, dopo tre giorni, le attività sono sparse, le Sequenza sono vaghe e i ruoli del team non sono chiari.

Il modello di pianificatore di progetti ClickUp risolve rapidamente questo problema offrendoti un unico spazio di lavoro strutturato per organizzare i risultati finali, assegnare le responsabilità e visualizzare i progressi nelle viste Kanban, Elenco o Calendario.

🌼 Perché amerai questo modello:

Organizza i risultati finali, assegna le responsabilità e visualizza lo stato in un unico spazio di lavoro.

Le diverse visualizzare (Kanban, Elenco, Calendario) si adattano a qualsiasi stile di project management.

I blocchi integrati e il monitoraggio della Sequenza consentono di rispettare le scadenze dei progetti e di mantenere allineati i team.

✨ Ideale per: team che pianificano progetti complessi e necessitano di una maggiore visibilità sui progressi, sui ruoli e sulle tempistiche.

📖 Leggi anche: Modelli gratis per Google Calendar

6. Modello di pianificatore delle vacanze ClickUp

Ottieni il modello gratis Coordina facilmente e concentrati sul goderti il tempo libero utilizzando il modello di pianificatore delle vacanze di ClickUp.

Coordinare i dettagli di un viaggio, come date, alloggi e documenti, può diventare complicato, soprattutto quando sono coinvolte più persone.

Il modello di pianificatore delle vacanze ClickUp riunisce tutti i tuoi piani per le vacanze (voli, soggiorni, attività e documenti di viaggio) in un unico spazio centralizzato. Coordina facilmente le date, monitora chi va dove e archivia i file importanti come prenotazioni o itinerari in un'unica visualizzazione sicura.

🌼 Perché ti piacerà questo modello:

Centralizza tutti i piani per le vacanze (voli, soggiorni, attività e documenti) in un unico spazio sicuro

Coordina facilmente le date e effettua il monitoraggio di chi va dove per viaggi di gruppo o vacanze in famiglia

Archivia file importanti come prenotazioni e itinerari per un accesso rapido in qualsiasi momento

✨ Ideale per: Famiglie o gruppi di viaggiatori che gestiscono la logistica delle vacanze, come prenotazioni, documenti e programmi.

👀 Curiosità: Benjamin Franklin utilizzava un metodo simile a quello di un planner già nel 1700. Suddivideva le sue giornate in blocchi di tempo specifici, una versione primitiva del time-blocking che utilizziamo ancora oggi.

7. Modello di calendario e lista da fare ClickUp

Ottieni il modello gratis Senza dover passare da uno strumento all'altro, rimani concentrato su ciò che conta di più con il modello di calendario e elenco da fare di ClickUp

Visualizzare una visione chiara del calendario può essere fondamentale quando le attività iniziano ad accumularsi e le scadenze si sovrappongono.

Il modello di calendario e elenco Da fare di ClickUp combina la pianificazione e il monitoraggio delle attività in un unico layout flessibile, consentendoti di gestire le priorità quotidiane mentre pianifichi in anticipo. Puoi organizzare le attività in categorie, assegnare date di scadenza e visualizzare il tuo carico di lavoro su base giornaliera o settimanale.

🌼 Perché ti piacerà questo modello:

Combina la pianificazione e il monitoraggio delle attività in un unico layout flessibile

Organizza le attività per categoria, assegna le date di scadenza e visualizza il carico di lavoro su base giornaliera o settimanale

Rimani concentrato sulle priorità quotidiane mentre poni il piano in anticipo con visualizzare calendario chiaro

✨ Ideale per: Utenti che desiderano gestire le attività in modo visivo e pianificare il proprio tempo con una chiara visualizzazione giornaliera e settimanale.

💡 Suggerimento professionale: se stai cercando di gestire i progetti in Notion ma continui a incontrare ostacoli, il nostro blog, Come utilizzare Notion per project management, spiega cosa funziona, cosa non funziona e come semplificare il tuo flusso di lavoro senza sovraccaricarti.

8. Modello di calendario annuale ClickUp

Ottieni il modello gratis Dai una struttura al tuo anno senza il mal di testa del piano manuale utilizzando il modello di calendario annuale di ClickUp

A metà dell'anno, stai cercando freneticamente di ricordare la data del lancio di quel prodotto o, peggio ancora, hai completamente mancato una scadenza cruciale.

Il modello di calendario annuale ClickUp ti offre una panoramica completa di tutte le tue attività.

Grazie alle suddivisioni mensili e alle sequenze visive, ti aiuta a monitorare gli obiettivi a lungo termine e a stare al passo con ciò che ti aspetta.

🌼 Perché ti piacerà questo modello:

Fornisce una panoramica completa di tutte le attività, le scadenze e gli eventi dell'anno

Le suddivisioni mensili e le sequenze visive ti aiutano a monitorare gli obiettivi a lungo termine e le attività cardine

Evita di mancare le scadenze e ti permette di stare al passo con gli impegni futuri

✨ Ideale per: Pianificatori strategici e team che necessitano di una vista dettagliata annuale per mappare scadenze, eventi e traguardi.

9. Modello di calendario settimanale ClickUp

Ottieni il modello gratis Mappa la tua settimana e rendila gestibile utilizzando il modello di calendario settimanale ClickUp

La tua settimana inizia alla grande, ma già da mercoledì le riunioni si sovrappongono, le scadenze si avvicinano e la tua agenda sembra fuori controllo.

Il modello di calendario settimanale ClickUp porta chiarezza nel caos consentendoti di pianificare l'intera settimana con assegnazioni di attività, eventi e blocchi di tempo visivamente accattivanti.

Grazie agli aggiornamenti in tempo reale e alla pianificazione drag-and-drop, è perfetto per bilanciare le priorità del team, gestire gli obiettivi settimanali e tenere sotto controllo gli impegni personali.

🌼 Perché ti piacerà questo modello:

Fissa il tuo piano per la settimana con assegnazioni di attività, eventi e blocchi di tempo visivamente accattivanti

Gli aggiornamenti in tempo reale e la pianificazione drag-and-drop rendono facile bilanciare le priorità

Perfetto per gestire più attività, riunioni ed eventi in un arco di tempo di 7 giorni

✨ Ideale per: Persone o team che gestiscono più attività, riunioni ed eventi in un arco di tempo di 7 giorni.

👀 Curiosità: in Giappone esiste un'intera sottocultura dedicata all'estetica delle agende chiamata "Jibun Techo", in cui le persone decorano i propri piani con adesivi, calligrafia e disegni per rendere la pianificazione un'attività divertente. È quasi simile al Bullet Journaling!

10. Modello di planner per blog ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea una strategia di contenuto coerente che fornisca supporto alla crescita del pubblico con il modello di pianificatore per blog ClickUp

Ottimo, i tuoi blog stanno andando bene! Ma c'è un piccolo problema: i tuoi contenuti sono sparsi tra notebook, documenti e bozze scritte a metà.

Il modello di pianificatore del blog ClickUp trasforma i contenuti frammentati in un flusso di lavoro chiaro. Fai un piano dei post per categoria o campagna, assegna scadenze e monitora lo stato dall'idea alla pubblicazione.

Che tu sia uno scrittore indipendente o faccia parte di un team di contenuto, questo modello ti aiuta a rispettare il programma e a collaborare senza intoppi.

🌼 Perché ti piacerà questo modello:

Trasforma contenuti frammentati in un flusso di lavoro chiaro, dall'idea al post pubblicato!

Fissa i post per categoria o campagna, assegna scadenze e monitora lo stato in un unico posto

Offre supporto a scrittori indipendenti e team di contenuto con programmi ricorrenti e titolarità condivisa

✨ Ideale per: Blogger e team di contenuto che pianificano e producono contenuto con cadenza regolare con titolarità di condivisione utilizzando uno strumento completo.

Un piccolo clic (verso l'alto) per te, un grande aggiornamento per il tuo flusso di lavoro

I modelli di planner possono svolgere una moltitudine di attività. Che tu stia organizzando un matrimonio, effettuando il monitoraggio delle tue abitudini personali o pianificando l'intero anno accademico, un buon modello di planner ti offre struttura e chiarezza.

Sebbene i modelli di planner Notion siano un ottimo punto di partenza, la maggior parte degli utenti finisce per incontrare delle difficoltà a causa dell'automazione limitata e della personalizzazione che richiede molto tempo.

È qui che ClickUp trasforma sottilmente la situazione. Con viste dinamiche, automazioni integrate e collaborazione in tempo reale, i modelli ClickUp non solo ti aiutano a rimanere organizzato, ma ti aiutano anche a muoverti più velocemente.

Infatti, i team che utilizzano RevPartners, client di ClickUp, segnalano un miglioramento del 64% nella velocità di erogazione dei servizi, liberando tempo che normalmente sarebbe dedicato a mettere insieme i vari elementi.

Se sei pronto a smettere di gestire i tuoi piani e iniziare a realizzarli, iscriviti subito a ClickUp!