Risolvere il problema della dispersione del lavoro: il CTO di campo di ClickUp parla dell'IA e del futuro del lavoro

Come si presenta realmente la dispersione del lavoro

Ho dedicato la mia carriera ad aiutare le organizzazioni a districarsi dal caos causato dalla proliferazione del lavoro. Non si tratta di un problema teorico, ma della realtà quotidiana di team sommersi da processi manuali, sistemi legacy e un mosaico di strumenti scollegati tra loro. Vedo il dolore nei loro occhi quando descrivono un'altra giornata persa per aggiornamenti di stato, un altro progetto fallito a causa di comunicazioni errate, un'altra opportunità persa perché le informazioni erano intrappolate in un silo.

Il costo della dispersione del lavoro

Facciamo due conti: 2,5 trilioni di dollari di produttività persa ogni anno. Ma dietro a questo numero ci sono persone reali, team che vogliono svolgere un lavoro significativo ma sono bloccati nella gestione del caos.

Grafico sull'espansione del lavoro

La mia postazione in prima fila: storie dal campo

Il momento di illuminazione di VaynerMedia

Una storia che continuo a ricordare è una demo che ho fatto con VaynerMedia. Stavano valutando ClickUp e io ero lì per parlare della gestione delle risorse, un argomento piuttosto complesso, onestamente, perché stiamo ancora sviluppando alcune funzionalità/funzione. Ma mentre spiegavo loro come il loro team potesse effettivamente lavorare all'interno di ClickUp, non solo registrando le ore o aggiornando gli stati, ma collaborando, creando ed eseguendo, qualcosa è scattato.

Il loro campione, Mika, mi ha fermato:

Aspetta, qui le persone fanno davvero il lavoro?"

Quella pausa, quella consapevolezza, è ciò che mi spinge. È il momento in cui qualcuno capisce che la convergenza non è solo possibile, ma sta già avvenendo.

Clienti divisi: sopraffatti o esagerati

Ogni giorno parlo con due tipi di clienti personalizzati.

Il primo gruppo è sopraffatto dai processi manuali. Sa che qualcosa non funziona, ma non sa da dove cominciare. È bloccato nel vecchio modo di fare le cose, aggrappato alle funzionalità/funzione dei legacy strumenti PMO perché "è così che abbiamo sempre fatto"

Il secondo gruppo si trova all'altra estremità dello spettro: desidera creare le proprie soluzioni di IA da zero. Dispone di ingegneri, ambizione e una reale spinta all'innovazione, ma ciò che inizia come un progresso diventa rapidamente un groviglio di strumenti che non comunicano tra loro. Non si tratta più solo di espansione del lavoro, ma di espansione dell'IA. Modelli diversi, risultati scollegati e nessun contesto di condivisione. Ho visto questo fenomeno frenare lo slancio.

Entrambi i gruppi stanno trascurando lo stesso aspetto: la convergenza

Il potere di riunire tutto - contesto, comunicazione, esecuzione - in un unico spazio di lavoro e piattaforma unificati.

L'arte del possibile: perché la convergenza dell'IA riguarda l'insegnamento, non la vendita

Quando incontro i leader per la prima volta, dico loro che il mio lavoro non è vendere software. È insegnare l'arte del possibile. Voglio che capiscano che una piattaforma di produttività non è solo uno strumento di project management con l'IA integrata. È un nuovo modo di lavorare, un passaggio dal destreggiarsi tra mille impegni alla costruzione di qualcosa che duri nel tempo.

Convergenza: l'antidoto alla dispersione del lavoro

Ho visto organizzazioni cercare di risolvere il problema della proliferazione del lavoro acquistando più strumenti. Pensano che la prossima app o funzionalità/funzione IA sarà la soluzione miracolosa. Ma ogni nuova soluzione puntuale è solo un altro piatto da far girare, un altro esempio di proliferazione di strumenti che porta alla perdita di contesto e a un'esecuzione frammentata.

Convergenza significa qualcosa di diverso: significa abbattere i silos, creare connessioni e consentire ai team di vivere e lavorare in un unico posto. Quando si raggiunge la convergenza, non si ottiene solo efficienza, ma anche chiarezza, slancio e spazio per una vera innovazione.

La convergenza non significa aggiungere più strumenti. Significa finalmente far convivere il tuo lavoro, i tuoi dati e le tue conversazioni.

Come si presenta una vera integrazione dell'IA

Ti faccio un esempio concreto. Recentemente ho lavorato con un cliente che utilizzava tre diversi strumenti per gestire le chiamate di vendita, per il monitoraggio del feedback dei clienti e per l'assegnazione dei follow-up. Copiavano manualmente le note da Gong, aggiornavano Gainsight e poi inviavano le attività tramite email.

Quando abbiamo trasferito tutto su ClickUp, le automazioni basate sull'IA hanno iniziato a trascrivere le chiamate, a contrassegnare gli elementi da intraprendere e a assegnare i follow-up, il tutto in un unico posto.

Niente più copia e incollare. Niente più perdita di contesto tra i sistemi. ✅

Il team ha potuto vedere l'intero percorso del cliente, collaborare in tempo reale e concentrarsi effettivamente sulla costruzione di relazioni invece che sulla gestione della logistica.

come gli spazi di lavoro convergenti basati sull'IA risolvono il problema della dispersione del lavoro*

Ho imparato che non è possibile risolvere il problema della dispersione del lavoro aggiungendo altri strumenti. Lo si risolve creando meno luoghi in cui il lavoro possa nascondersi.

Questo è ciò che stiamo costruendo con ClickUp e ciò che utilizzo ogni giorno. Con ClickUp Brain , non devo passare continuamente da un'app per prendere app, a un task manager e a un editor di documenti. Posso riepilogare/riassumere una riunione, trasformarla in elementi d'azione e portare avanti il lavoro senza mai allontanarmi dal mio ambiente di lavoro. Poiché l'intelligenza artificiale comprende il contesto in cui lavoro, mi sembra più un compagno di squadra che uno strumento. È questa la differenza che fa l'intelligenza artificiale contestuale: non si limita a generare, ma collabora.

Brainstorming, organizzazione ed esecuzione delle idee senza sforzo con ClickUp Brain

Una delle cose che ho trovato sorprendentemente preziosa è la possibilità di passare da un modello linguistico all'altro all'interno di ClickUp Brain. Alcuni giorni ho bisogno di velocità. Altri giorni, invece, sono più importanti il tono o la profondità. Questo tipo di flessibilità, senza dover passare da una piattaforma all'altra, ha reso l'intelligenza artificiale meno un'aggiunta e più un vero e proprio collaboratore.

E poi c'è Talk to Text . Questo mi ha sorpreso. Prima perdevo le idee tra una riunione e l'altra, pensieri geniali a cui non sarei mai tornato. Ora basta che li dica ad alta voce e si trasformano in attività o documenti direttamente all'interno di ClickUp. Senza digitare. Senza rincorrere. Semplicemente... lì. Con ClickUp Brain Max sul desktop, questa esperienza diventa ancora più nitida: ogni idea espressa a voce finisce immediatamente nel posto giusto, pronta per essere portata avanti.

Cattura idee, effettua la condivisione di istruzioni e porta a termine le cose 4 volte più velocemente con Talk to Text in ClickUp Brain MAX

Questa è la parte che risuona di più quando parlo con altri leader. Tutti lottano con troppi strumenti e troppo poco tempo. Ma quando vedono cosa è possibile fare con la convergenza, quando il lavoro, il contesto e l'IA si presentano tutti in un unico posto, qualcosa cambia. Smettono di chiedersi "come risolviamo il caos?" e iniziano a chiedersi "cosa potremmo costruire se non fosse un ostacolo?"

È allora che capisco che l'hanno visto.

La sfida della gestione del cambiamento dietro la dispersione del lavoro

Perché è così difficile abbandonare i sistemi legacy

La gestione del cambiamento è la parte più difficile del mio lavoro. Capisco perché le organizzazioni si aggrappano ai sistemi legacy: sono familiari, persino rassicuranti. Ma la comodità è nemica dello stato.

Ho visto team trasformarsi quando finalmente hanno lasciato andare. Recuperano ore, riducono gli attriti e usufruiscono della creatività, eliminando un importante ostacolo alla produttività tra i team. Ma ci vuole coraggio per mettere in discussione lo stato, per ammettere che ciò che ti ha portato qui non ti porterà dove vuoi andare.

una lista di controllo pratica per guidare il cambiamento* Ascolta e adattati: invita a fornire feedback e sii disposto ad adeguare il tuo approccioInizia con un unico processo: non cercare di rivedere tutto in una volta. Scegli un punto critico e risolviloMostra, non raccontare: dimostra l'impatto della convergenza con esempi reali tratti dal tuo teamCelebra le piccole vittorie: il cambiamento è difficile, riconosci i progressi e condividi le storie di successo

Adozione graduale: riunioni con le persone là dove si trovano

Una cosa che ho imparato è che non si può forzare il cambiamento.

Devi andare incontro alle persone là dove si trovano. A volte questo significa iniziare in piccolo: sostituire uno strumento legacy, automatizzare un processo, mostrare a un team cosa è possibile fare.

Ma ogni passaggio verso la convergenza è un passaggio lontano dalla dispersione del lavoro. E una volta che le persone vedono la differenza, non vogliono più tornare indietro.

Consigli per i leader: non accontentarti di meno

Il costo dell'inazione

Se sei un leader, ecco la mia sfida: non accontentarti. Non lasciare che l'inerzia determini il tuo futuro. La dispersione del lavoro non è inevitabile. La convergenza è alla tua portata, ma devi volerla.

Chiediti: stai costruendo il futuro o stai solo mantenendo il passato? Stai dando potere ai tuoi team o li stai costringendo a lavorare intorno ai tuoi sistemi?

Costruire una cultura del miglioramento continuo

I migliori leader che conosco promuovono una cultura del miglioramento continuo. Incoraggiano la sperimentazione, premiano la curiosità e non hanno paura di abbandonare ciò che è comodo.

L'IA e la convergenza non riguardano solo la tecnologia, ma anche la mentalità. Si tratta di credere che il lavoro possa essere migliore e poi impegnarsi a fondo per renderlo tale.

Guardando al futuro: il futuro del lavoro è convergente

Come evolveranno i ruoli e i team

Con il declino del work sprawl, vedo evolversi i ruoli. Avremo bisogno di più "agent manager", persone in grado di orchestrare l'intelligenza artificiale e la collaborazione umana. Il prompt engineering diventerà una competenza fondamentale. I team saranno più piccoli, più agili e concentrati sui risultati, non solo sulla produzione.

👉 Il mio invito all'azione

Se stai leggendo questo articolo, significa che stai già pensando al futuro. Il mio consiglio è: fai il primo passaggio. Metti in discussione le tue convinzioni. Prova qualcosa di nuovo.

La dispersione del lavoro è un problema che possiamo risolvere insieme. La convergenza è il modo in cui lo facciamo.