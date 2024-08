Contare i brevetti: Gli Stati Uniti con i residenti più inventivi

Negli Stati Uniti, coloro che riescono a ideare il prossimo strumento migliore per migliorare la vita degli altri, spesso riescono a iscrivere il proprio nome nella storia.

Questo processo inizia con la richiesta di un brevetto. Un brevetto conferisce a un individuo o a un'azienda il diritto esclusivo di vendere o trarre profitto da un'invenzione. Inoltre, consente di citare in giudizio un'altra persona o un'altra azienda se si ritiene che quest'ultima tragga indebitamente profitto da un'idea che ha brevettato.

Nell'anno fiscale 2022, sono state presentate più di 200.000 domande di brevetto nei 50 Stati e a Washington D.C.. Alcuni analisti hanno affermato che che l'attività brevettuale globale è diminuita nella seconda metà del 2022, principalmente a causa del rallentamento dell'economia globale e delle interruzioni dovute al COVID-19.

Utilizzando i dati del Ufficio brevetti e marchi e Ufficio del censimento stime sulla popolazione, ClickUp ha stilato una classifica dei primi 15 Stati in base al numero di nuovi brevetti depositati pro capite nell'anno fiscale 2022, che si è concluso alla fine di settembre.

Molti Stati in testa alla classifica dei brevetti di invenzione sono anche hub tecnologici. La California, sede della Silicon Valley e cuore dell'industria tecnologica, è il primo Stato per numero di brevetti depositati nel 2022.

È la base di aziende enormi come Apple, Google e Facebook, dove i budget multimiliardari per la ricerca alimentano l'innovazione. L'anno scorso lo Stato ha depositato un numero di brevetti sei volte superiore a quello dello Stato successivo per numero complessivo di domande di brevetto.

15. Carolina del Nord

Nuove domande di brevetto, anno fiscale 2022 : 6.01 brevetti depositati ogni 10.000 residenti

: 6.01 brevetti depositati ogni 10.000 residenti Totale nuove domande di brevetto, anno fiscale 2022 : 6,433

: 6,433 Richieste di prosecuzione dell'esame dei brevetti, 2022: 1,878

Nell'ultimo decennio, la Carolina del Nord, una delle principali basi operative dell'industria bancaria statunitense, è stata un punto caldo per i brevetti di hardware e software per computer e altre invenzioni legate alle comunicazioni. Honeywell, Bank of America, Duke University e North Carolina State University sono alcuni dei maggiori titolari di brevetti dello Stato.

14. Utah

Nuove domande di brevetto, anno fiscale 2022 : 6.25 brevetti depositati ogni 10.000 residenti

: 6.25 brevetti depositati ogni 10.000 residenti Totale nuove domande di brevetto, anno fiscale 2022 : 2,114

: 2,114 Richieste di prosecuzione dell'esame dei brevetti, 2022: 669

Le regioni del Mountain West non sono note per la loro attività brevettuale, ad eccezione dell'area di Denver, secondo i dati depositati dall'USPTO negli ultimi 10 anni. Nello Utah, tuttavia, le invenzioni più brevettate sono quelle dello spazio medico, chirurgico e farmaceutico.

13. Michigan

Nuove domande di brevetto, anno fiscale 2022 : 6.66 brevetti depositati ogni 10.000 residenti

: 6.66 brevetti depositati ogni 10.000 residenti Totale nuove domande di brevetto, anno fiscale 2022 : 6,680

: 6,680 Richieste di prosecuzione dell'esame dei brevetti, 2022: 1,310

Secondo i dati dell'USPTO, la maggior parte delle domande di brevetto si svolge nella regione di Ann Arbor, nel Michigan. Anche i brevetti di farmaci, hardware e software per PC e motori per autoveicoli sono settori popolari per l'innovazione. Ford, GM e Chrysler hanno sedi in Michigan.

12. New Hampshire

Nuove domande di brevetto, anno fiscale 2022 : 6.79 brevetti depositati ogni 10.000 residenti

: 6.79 brevetti depositati ogni 10.000 residenti Totale nuove domande di brevetto, anno fiscale 2022 : 948

: 948 Richieste di prosecuzione dell'esame dei brevetti, 2022: 367

Le domande di brevetto del New Hampshire sono guidate da BAE Systems, un'azienda londinese operante nel settore della difesa e dell'aerospazio con una presenza significativa nello Stato. Lo spazio di archiviazione delle informazioni, il software e le tecnologie per le comunicazioni rappresentano la maggior parte dei brevetti dello Stato.

11. Connecticut

Nuove domande di brevetto, anno fiscale 202 2: 7,16 brevetti depositati ogni 10.000 residenti

2: 7,16 brevetti depositati ogni 10.000 residenti Totale nuove domande di brevetto, anno fiscale 2022 : 2,598

: 2,598 Richieste di prosecuzione dell'esame dei brevetti, 2022: 947

I maggiori titolari di brevetti del Connecticut sono United Technologies Corp., seguiti dall'appaltatore della difesa Raytheon Technologies e da Otis Elevator Company. La UTC non è più attiva, anche se i suoi brevetti sono ancora presenti nel database dell'USPTO. L'azienda si è unita a Raytheon nel 2020.

10. Colorado

Nuove domande di brevetto, anno fiscale 2022 : 7.25 brevetti depositati ogni 10.000 residenti

: 7.25 brevetti depositati ogni 10.000 residenti Totale nuove domande di brevetto, anno fiscale 2022 : 4,236

: 4,236 Richieste di prosecuzione dell'esame dei brevetti, 2022: 1,168

La maggior parte dei brevetti depositati in Colorado proviene dalle aree metropolitane di Denver e Boulder. Il produttore di materiali da costruzione Johns Manville, di proprietà della Berkshire Hathaway, e l'Università del Colorado sono importanti titolari di brevetti tecnologici nello Stato, anche nello spazio delle comunicazioni.

9. Washington DC

Nuove domande di brevetto, anno fiscale 2022 : 7.41 brevetti depositati ogni 10.000 residenti

: 7.41 brevetti depositati ogni 10.000 residenti Totale nuove domande di brevetto, anno fiscale 2022 : 498

: 498 Richieste di prosecuzione dell'esame dei brevetti, 2022: 172

La Marina, l'Esercito e la NASA sono i tre maggiori titolari di brevetti nella capitale. Secondo i dati dell'USPTO, il brevetto più citato nello Stato è quello di Nano Resources Limited, che ha depositato un brevetto per proteggere il suo metodo per i servizi bancari elettronici al dettaglio già nel 1993.

8. Delaware

Nuove domande di brevetto, anno fiscale 2022 : 7.93 brevetti depositati ogni 10.000 residenti

: 7.93 brevetti depositati ogni 10.000 residenti Totale nuove domande di brevetto, anno fiscale 2022 : 808

: 808 Richieste di prosecuzione dell'esame dei brevetti, 2022: 231

Tra i principali inventori per brevetti depositati nel Delaware figurano la prolifica azienda chimica Du Pont, l'azienda di ricerca sulle comunicazioni wireless InterDigital Tech Corp. e il fornitore di attrezzature da laboratorio Empire Technology Development.

7. Minnesota

Nuove domande di brevetto, anno fiscale 2022 : 8.09 brevetti depositati ogni 10.000 residenti

: 8.09 brevetti depositati ogni 10.000 residenti Totale nuove domande di brevetto, anno fiscale 2022 : 4,626

: 4,626 Richieste di prosecuzione dell'esame dei brevetti, 2022: 1,608

Il rivenditore Target Inc. con sede a Minneapolis è uno dei maggiori titolari di brevetti in Minnesota, ma lo spazio medico è l'area più significativa per le nuove tecnologie brevettate.

6. Vermont

Nuove domande di brevetto, anno fiscale 2022 : 8.18 brevetti depositati ogni 10.000 residenti

: 8.18 brevetti depositati ogni 10.000 residenti Totale nuove domande di brevetto, anno fiscale 2022 : 529

: 529 Richieste di prosecuzione dell'esame dei brevetti, 2022: 131

I brevetti relativi ai semiconduttori e ai farmaci sono i più comuni in questo Stato, dove l'industria manifatturiera è la più grande.

5. Oregon

Nuove domande di brevetto, anno fiscale 2022 : 8.19 brevetti depositati ogni 10.000 residenti

: 8.19 brevetti depositati ogni 10.000 residenti Totale nuove domande di brevetto, anno fiscale 2022 : 3,471

: 3,471 Richieste di prosecuzione dell'esame dei brevetti, 2022: 1,042

Jack Kavalieros di Intel è emerso come l'inventore più brevettato a Portland, Oregon, negli ultimi dieci anni. Anche la Portland State University e la Lattice Semiconductor Corp. sono tra i principali detentori di brevetti nello Stato.

4. Washington

Nuove domande di brevetto, anno fiscale 2022 : 10.58 brevetti depositati ogni 10.000 residenti

: 10.58 brevetti depositati ogni 10.000 residenti Totale nuove domande di brevetto, anno fiscale 2022 : 8,236

: 8,236 Richieste di prosecuzione dell'esame dei brevetti, 2022: 3,207

La maggior parte dei brevetti a Washington tende a essere depositata nell'area di Seattle, dove Amazon è il campione indiscusso. L'azienda possiede più di 16.000 brevetti incollati nello Stato negli ultimi 10 anni.

3. Idaho

Nuove domande di brevetto, anno fiscale 2022 : 11.00 brevetti depositati ogni 10.000 residenti

: 11.00 brevetti depositati ogni 10.000 residenti Totale nuove domande di brevetto, anno fiscale 2022 : 2,133

: 2,133 Richieste di prosecuzione dell'esame dei brevetti, 2022: 438

L'Idaho ha registrato un aumento dei brevetti depositati a Boise dal 2017. Il produttore di semiconduttori Micron possiede più brevetti di qualsiasi altra azienda di Boise, con oltre 31.000 brevetti registrati.

2. Massachusetts

Nuove domande di brevetto, anno fiscale 2022 : 15.51 brevetti depositati ogni 10.000 residenti

: 15.51 brevetti depositati ogni 10.000 residenti Totale nuove domande di brevetto, anno fiscale 2022 : 10,830

: 10,830 Richieste di prosecuzione dell'esame dei brevetti, 2022: 3,855

Il Massachusetts, sede del MIT di Cambridge e di numerose altre istituzioni tecnologiche, è la sede di alcuni dei maggiori depositanti di brevetti della nazione. Le nuove tecnologie farmaceutiche costituiscono la maggior parte dei brevetti depositati a Boston e Gillette è un importante titolare di brevetti. L'attività brevettuale nell'area di Boston ha raggiunto un picco nel 2020 ed è leggermente diminuita nel 2021.

1. California

Nuove domande di brevetto, anno fiscale 2022 : 16.33 brevetti depositati ogni 10.000 residenti

: 16.33 brevetti depositati ogni 10.000 residenti Totale nuove domande di brevetto, anno fiscale 2022 : 63,725

: 63,725 Richieste di prosecuzione dell'esame dei brevetti, 2022: 20,183

San Jose è l'hotspot dell'innovazione nel Golden State, dove il software per computer, l'hardware, i dispositivi di comunicazione e i semiconduttori costituiscono la parte più significativa dei brevetti depositati. Cisco e Broadcom sono i principali titolari di brevetti a San Jose. Uno dei brevetti più prolifici e più citati di Palo Alto, a pochi passi da San Jose, è quello relativo al rilevamento del tocco con più dita per i mousepad di PC e laptop, di proprietà di Logitech.

Trasforma la tua visione in realtà: Usate gli strumenti per dare vita alle vostre idee

Con la giusta visione e un piano d'azione organizzato, tutto è possibile. Lo abbiamo visto più volte con gli Stati più innovativi menzionati in questo blog. I nostri progressi tecnologici, i sistemi di comunicazione e il modo in cui visualizziamo il mondo oggi sono tutti merito di quei cuori innovativi che hanno deciso di trasformare le idee in realtà.

