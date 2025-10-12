15 modelli di obiettivi Notion per organizzare e raggiungere i tuoi obiettivi

Ti capita mai di sentirti come se i tuoi obiettivi fossero sparsi ovunque? Non sei il solo.

Che tu sia un team leader che gestisce più progetti contemporaneamente, un responsabile delle risorse umane che monitora la crescita dei dipendenti o semplicemente una persona che punta al successo personale, il monitoraggio degli obiettivi è fondamentale. Ma quando gli obiettivi non vengono raggiunti e le sequenze diventano confuse, tutto cade nel caos.

È qui che entra in gioco un modello di obiettivi Notion.

Notion è scelto da milioni di utenti. È flessibile, visivo e ideale per creare sistemi che consentono il monitoraggio e la realizzazione di ogni obiettivo. Diamo un'occhiata ai 15 migliori modelli di obiettivi Notion per aiutarti a organizzare i tuoi obiettivi, creare piani d'azione e realizzare le tue aspirazioni.

cosa rende un modello di obiettivo Notion efficace?*

Un modello di obiettivi Notion ben progettato ti aiuta a chiarire i tuoi obiettivi, creare passaggi attuabili e rimanere concentrato sui tuoi obiettivi. Ti offre un sistema visivo per pianificare, monitorare e riflettere.

Ecco cosa cercare nei migliori modelli di obiettivi Notion:

Gerarchia degli obiettivi chiara : il tuo modello Notion dovrebbe aiutarti a organizzare i tuoi obiettivi generali in attività più piccole e tracciabili per definire le priorità ed evitare confusione

barre di avanzamento integrate*: ti aiutano a visualizzare i tuoi stati per rimanere motivato e festeggiare i piccoli successi lungo il percorso

Piani d'azione flessibili : il modello dovrebbe avere spazio per suddividere gli obiettivi in passaggi specifici con date di scadenza precise, in modo da rendere la pianificazione quotidiana più facile ed efficace

monitoraggio della sequenza e delle attività cardine*: dovrebbe mappare scadenze e punti di controllo chiave per evitare corse contro il tempo all'ultimo minuto

Controlli delle abitudini e delle routine : il modello di monitoraggio degli obiettivi dovrebbe aiutarti a monitorare le routine personali e le abitudini di lavoro per fornire supporto al successo a lungo termine

Revisioni settimanali e mensili : ti aiuteranno a riflettere regolarmente sui tuoi successi e sulle tue battute d'arresto per migliorare il tuo quadro di riferimento per l'obiettivo

Dashboard visive: il modello deve avere elementi visivi come bacheche Kanban, calendari o tabelle per mantenere il tuo sistema interattivo e facile da navigare

💡 Utilizza la lista di controllo sopra riportata per valutare qualsiasi modello prima di commit.

Modelli di obiettivi in sintesi

Ecco una tabella che riepiloga/riassume i 15 migliori obiettivi di Notion e le 8 migliori alternative a ClickUp:

I 15 migliori modelli di obiettivi Notion per il monitoraggio e la raggiungimento dei tuoi obiettivi

Ecco i modelli di obiettivi Notion adatti alla tua vita, al tuo flusso di lavoro e alle tue aspirazioni:

1. Modello di esercizio di piano annuale di Notion

tramite Notion

Il modello di esercizio di pianificazione annuale di Notion ti consente di garantire che tutti lavorino per raggiungere obiettivi e piani operativi condivisi. Funge da hub centrale per l'intero processo di pianificazione, consentendo al tuo team di raggiungere gli obiettivi più impegnativi.

Questo modello apporta chiarezza ed efficienza al tuo piano annuale, consentendoti il monitoraggio dello stato, la gestione dei progetti e il mantenimento delle informazioni chiave accessibili.

Ecco perché ti piacerà:

Visualizza il tuo calendario di pianificazione per comprendere tutte le date chiave e i tipi di eventi

Accedi ai risultati del piano per vedere i risultati e gli esiti del tuo piano

Ottieni risposte alle domande frequenti sul piano per trovare rapidamente soluzioni alle domande più comuni

🔑 Ideale per: aziende in crescita e team in espansione che desiderano orchestrare un processo di pianificazione annuale chiaro ed efficace.

2. Modello per gli obiettivi aziendali di Notion

tramite Notion

Il modello Company Goals di Notion offre una soluzione centralizzata per definire, monitorare e gestire gli obiettivi della tua azienda, assicurando che tutti rimangano allineati. Aiuta a chiarire le attività quotidiane e aumenta il morale mantenendo gli obiettivi in primo piano.

Questo modello ti aiuta a evitare di perdere di vista l'obiettivo, sistematizzando il trasferimento delle conoscenze e costruendo in modo collaborativo gli obiettivi della tua azienda.

Ecco perché ti piacerà:

Monitora gli obiettivi per tema, reparto, Sequenza e priorità

Monitora lo stato degli obiettivi, visualizzando quelli in corso o completati

Collabora con i colleghi, invitandoli come collaboratori

🔑 Ideale per: aziende di tutte le dimensioni, dalle startup alle aziende, per unificare e raggiungere obiettivi collettivi.

3. Modello di monitoraggio degli obiettivi di Notion

tramite Notion

Il modello Goals Tracker di Notion offre un dashboard estetico per organizzare in modo ordinato i tuoi obiettivi, le tue attività e il tuo stato. Ti assicura di rimanere concentrato sulle tue priorità.

Ti piacerà il modo in cui il modello semplifica la gestione degli obiettivi suddividendoli in passaggi gestibili. Ti aiuta a monitorare lo stato reale e a festeggiare i successi con il monitoraggio automatico dello stato.

Ecco perché ti piacerà:

Monitora i tuoi obiettivi in base allo stato, alla priorità e alle scadenze

Organizza gli obiettivi per categorie come carriera, salute o finanze

Concentrati su ciò che conta ora, da visualizzare quotidianamente e settimanalmente

🔑 Ideale per: Studenti e professionisti che cercano una produttività strutturata per raggiungere i propri obiettivi personali, di fitness o finanziari in movimento con modelli ottimizzati per dispositivi mobili.

4. Modello SMART Goal Tracker di Notion

tramite Notion

Lo SMART Goal Tracker, di Notion, è meticolosamente progettato intorno al framework SMART. Ti guida nella definizione di obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e limitati nel tempo.

Questo modello offre una chiarezza totale, assicurandoti di pianificare, stabilire le priorità e compiere progressi tangibili verso i tuoi obiettivi. Scoprirai la sua efficacia nel suddividere grandi obiettivi in attività cardine raggiungibili, con il monitoraggio automatico dei progressi basato sulle attività completate.

Ecco perché ti piacerà:

Suddividi gli obiettivi in attività cardine raggiungibili con date di scadenza precise

Gestisci in modo efficiente le attività collegate sia agli obiettivi che alle tappe fondamentali

Visualizza i calcoli automatici in tempo reale dello stato per ogni obiettivo

🔑 Ideale per: chiunque desideri raggiungere obiettivi personali, aziendali, di fitness e di studio, o chi desidera migliorare la produttività e project management.

5. Modello di pianificatore di 12 settimane di Notion

tramite Notion

Il modello di pianificazione di 12 settimane di Notion ti aiuta a fissare e raggiungere obiettivi ambiziosi. Fornisce l'urgenza e la responsabilità necessarie per portare a termine ciò che conta di più in un sprint mirato di 12 settimane. Ottieni la massima concentrazione suddividendo gli obiettivi in azioni settimanali e monitorando il progresso quotidiano.

Ecco perché ti piacerà:

Imposta e gestisci obiettivi di 12 settimane con criteri e obiettivi chiari

Imposta e raggiungi gli obiettivi annuali con coerenza e monitoraggio chiaro

Misura automaticamente le prestazioni settimanali con i punteggi di esecuzione

🔑 Ideale per: appassionati di produttività, autori, imprenditori e persone che fissano obiettivi per raggiungere costantemente traguardi ambiziosi.

6. Modello Goals Tracker (collegato alle attività) di Notion

tramite Notion

Il modello Goals Tracker (Tasks-Linked) di Notion ti consente di collegare gli obiettivi di alto livello direttamente alle attività specifiche che li rendono realizzabili. È l'ideale se desideri che i tuoi obiettivi e le tue azioni quotidiane rimangano in sincronizzazione senza aggiornamenti manuali.

Ecco perché ti piacerà:

Definisci e effettua il monitoraggio degli obiettivi a lungo termine con stati e categorie chiari

Collega ogni obiettivo a attività concrete per mantenere l'esecuzione in linea con gli obiettivi

Visualizza i progressi complessivi che si aggiornano automaticamente man mano che le attività vengono completate

🔑 Ideale per: Individui e piccoli team che gestiscono obiettivi personali o di progetto per definire, effettuare il monitoraggio e completare i propri obiettivi.

7. Modello OKRs Tracker di Notion

tramite Notion

Il modello OKRs Tracker di Notion offre un approccio strategico alla definizione degli obiettivi, fornendo una struttura chiara per il monitoraggio dei tuoi obiettivi. Ti aiuta a fissare obiettivi di alto livello in linea con la tua visione, assicurando che il tuo lavoro richiesto sia sempre mirato.

Questo modello per la definizione degli obiettivi ti consente di monitorare il tuo stato utilizzando metriche quantificabili, assicurandoti di rimanere sulla strada giusta per raggiungere i risultati desiderati.

Ecco perché ti piacerà:

Crea OKR personalizzati con obiettivi e risultati di campione

Ottieni un'interfaccia utente friendly per inserire e aggiornare i tuoi obiettivi

Monitora gli obiettivi per anno o trimestre per concentrare il lavoro richiesto

🔑 Ideale per: imprenditori, team leader e singoli collaboratori che mirano alla crescita personale, alle prestazioni del team o al successo organizzativo.

8. Modello per la definizione degli obiettivi S.M.A.R.T. di Notion

tramite Notion

Il modello S.M.A.R.T. di Notion per l'impostazione degli obiettivi ti guida attraverso ogni passaggio dei criteri S.M.A.R.T. per obiettivi realizzabili.

Il modello fornisce un quadro chiaro e guidato per aiutarti a definire obiettivi efficaci. Grazie ad esso, otterrai chiarezza nel processo di definizione degli obiettivi, consentendoti di perfezionarli man mano che procedi.

Ecco perché ti piacerà:

Definisci gli obiettivi di sviluppo personale utilizzando i prompt guidati

Suddividi gli obiettivi in componenti specifici e misurabili

Assicurati che gli obiettivi siano raggiungibili e rilevanti per la tua vita

🔑 Ideale per: Persone che cercano chiarezza nelle loro aspirazioni personali e professionali per trasformare i sogni in realtà raggiungibili.

9. Modello Goals Tracker OS di Notion

tramite Notion

Il modello Goals Tracker OS di Notion ti guida nell'impostazione della tua visione, nella definizione dei tuoi obiettivi e nella gestione dei tuoi progetti.

Ti sentirai più organizzato, concentrato e ispirato mentre elabori la tua visione annuale, stabilisci obiettivi specifici e li suddividi in azioni di dimensioni più piccole. Ti consentirà di elaborare un piano intelligente e agire con sicurezza.

Ecco perché ti piacerà:

Collega gli obiettivi alla tua visione e intraprendi passaggi significativi per raggiungerli

Monitora le barre di stato per una motivazione visiva ad ogni passaggio

Delinea e gestisci grandi progetti con scadenze e stato

🔑 Ideale per: Professionisti che desiderano crescere personalmente e creare un piano, effettuare il monitoraggio e raggiungere il successo con obiettivi annuali sin dall'inizio.

10. Modello Wealth and Goal Tracker di Notion

tramite Notion

Il modello Wealth and Goal Tracker di Notion offre una panoramica chiara di tutte le tue risorse liquide e fisiche in un unico posto. Puoi vedere sia le tue passività a breve che a lungo termine, in modo da sapere esattamente qual è la tua situazione finanziaria.

Fissa obiettivi finanziari e stanzia fondi per le emergenze o per le vacanze che hai sempre sognato.

Ecco perché ti piacerà:

Analizza le tendenze e individua le posizioni di miglioramento per la stabilità finanziaria

Crea spazi dedicati per tutte le tue diverse finanze

Ottieni un quadro completo del tuo patrimonio netto per prendere decisioni strategiche

🔑 Ideale per: Nuovi professionisti che hanno bisogno di un framework per il monitoraggio delle finanze e per tenere sotto controllo i propri obiettivi annuali.

11. Modello Solo Sprint Goal Builder di Notion

tramite Notion

Il modello Solo Sprint Goal Builder di Notion ti aiuta a portare a termine gli obiettivi rimasti in sospeso, eliminando le riflessioni eccessive e spingendoti all'azione.

Trasforma aspirazioni scoraggianti in uno sprint semplice e mirato di 7 giorni per portare a termine le cose rapidamente senza esaurirti. Otterrai chiarezza sulle priorità, convertendo il tuo obiettivo in passaggi quotidiani gestibili.

Ecco perché ti piacerà:

Suddividi il tuo obiettivo in passaggi giornalieri chiari e realizzabili

Elimina le distrazioni e l'affaticamento decisionale con un piano mirato

Crea un punto di controllo onesto per assicurarti di rimanere nel monitoraggio

🔑 Ideale per: Individui e professionisti che lottano contro la procrastinazione o obiettivi opprimenti e hanno bisogno di portare a termine rapidamente i progetti o sviluppare nuove abitudini.

12. Modello semplice di elenco delle cose da fare di Notion

tramite Notion

Il modello di elenco da fare di Notion ti aiuta a organizzarti gestendo in modo efficace le tue attività quotidiane. Semplifica le cose da fare, eliminando commissioni dimenticate e post-it.

Aggiungi le attività man mano che si presentano e collegale alle aree pertinenti, come "Lavoro" o "Progetti domestici". Questa soluzione semplice ma potente mantiene tutto organizzato con una configurazione minima.

Ecco perché ti piacerà:

Spunta le attività man mano che le completi per monitorare lo stato

Raggruppa le attività correlate utilizzando il database delle aree

Visualizza le attività in diversi intervalli di tempo: oggi, prossime, questa settimana

🔑 Ideale per: Professionisti impegnati che desiderano semplificare la gestione e l'organizzazione delle attività quotidiane e gestire in modo efficace le cose da fare a livello personale o professionale.

💡 Suggerimento professionale: dedica momenti specifici (settimanali, mensili, trimestrali) alla revisione dei tuoi obiettivi e del tuo stato. Questa riflessione costante ti consentirà di adeguare le strategie, festeggiare le attività cardine raggiunte e affrontare in modo proattivo eventuali ostacoli.

13. Modello Goal Management Suite di Notion

tramite Notion

Il modello Goal Management Suite di Notion semplifica i tuoi obiettivi e cattura ogni dettaglio delle riunioni, trasformando le idee in azioni. Ti consente di concentrarti sul raggiungimento dei risultati, rendendolo fondamentale per una gestione efficace del flusso di lavoro.

Il monitoraggio dinamico dei progressi e i verbali delle riunioni organizzati forniscono una registrazione centralizzata delle discussioni e delle decisioni.

Ecco perché ti piacerà:

Monitora visivamente lo stato degli obiettivi con aggiornamenti automatici

Fissa tutte le tue riunioni per eseguire il drill-down facilmente nella nota

Trova rapidamente le informazioni grazie a filtri e ordinamenti intuitivi

🔑 Ideale per: imprenditori, liberi professionisti e team che collaborano su obiettivi in condivisione e cercano modi per gestire il proprio lavoro.

14. Modello OKR aziendale di Notion

tramite Notion

Il modello OKR aziendale di Notion aiuta il tuo team a rimanere in carreggiata suddividendo le aspirazioni generali in obiettivi annuali e trimestrali gestibili. Migliora le prestazioni e la produttività complessive.

Approfitta del monitoraggio chiaro dei risultati chiave per ogni obiettivo, tenendo tutti informati sullo stato e sulle potenziali sfide.

Ecco perché ti piacerà:

Tieni traccia dei risultati chiave per monitorare lo stato di ciascun obiettivo

Visualizza i progressi complessivi dell'azienda e lo stato degli obiettivi individuali

Identifica tempestivamente le potenziali sfide per risolvere i problemi in modo proattivo

🔑 Ideale per: Aziende e team di tutte le dimensioni che desiderano implementare e monitorare gli OKR, migliorare l'allineamento del team e garantire il raggiungimento degli obiettivi strategici.

15. Modello Goal Tracker Hub di Notion

tramite Notion

Il modello Goal Tracker Hub di Notion ti aiuta a raggiungere rapidamente i tuoi obiettivi. Offre funzionalità flessibili per mantenerti sulla strada giusta per la produttività personale, i progetti professionali o le ambizioni di una vita.

Il modello ti aiuta a monitorare le attività completate e gli obiettivi per mese e anno, fornendo una panoramica dei tuoi progressi. Ti mantiene motivato, trasformando i tuoi obiettivi in risultati tangibili.

Ecco perché ti piacerà:

Monitora le attività per vedere quante ne hai completate questo mese e quest'anno

Organizza gli obiettivi in base alla loro importanza per concentrare il lavoro richiesto

Aggiungi rapidamente nuovi obiettivi, attività o aree con un solo clic

🔑 Ideale per: Persone che desiderano aumentare la propria produttività personale o gestire vari progetti, fare un piano e raggiungere i propri obiettivi.

Limiti di Notion

Notion è un vero e proprio concentrato di potenza quando si tratta di produttività. Puoi pianificare i tuoi progetti, impostare elenchi da fare quotidiani e creare un tracker completo degli obiettivi in un unico spazio. Ma se utilizzi i modelli di obiettivi Notion da un po' di tempo, probabilmente ti sarai imbattuto in alcuni aspetti che ti rallentano.

Ecco alcune limitazioni di Notion che potresti voler prendere in considerazione mentre crei il tuo sistema di definizione degli obiettivi:

1. Promemoria di base, ma con funzionalità con limite

Notion supporta i promemoria tramite proprietà data e @remind, ma la pianificazione avanzata (promemoria ricorrenti affidabili, controlli per posticipare, regole di promemoria granulari) ha un limite rispetto alle app dedicate alle attività.

2. L'accesso offline può essere inaffidabile

È possibile visualizzare e effettuare la modifica di alcuni contenuti offline (soprattutto su dispositivi mobili), ma un utilizzo offline completo e a dipendenza, specialmente per database di grandi dimensioni, è ancora aleatorio.

3. Nessun monitoraggio del tempo integrato

Vuoi monitorare il tempo che dedichi alle attività? Avrai bisogno di un'integrazione. Questo pone un limite alla tua capacità di misurare l'efficienza e lo stato direttamente nel tuo modello di obiettivi Notion.

4. Personalizzazione limitata dei modelli per i principianti

Sì, puoi modificare i modelli. Ma a meno che tu non abbia dimestichezza con database e formule, personalizzare i modelli degli obiettivi può sembrare un rompicapo tecnologico.

5. Le funzionalità/funzioni collaborative devono essere migliorate

Se utilizzi Notion con un team, le modifiche e i commenti in tempo reale possono subire ritardi, rendendolo meno ideale per allineare gli obiettivi in un ambiente frenetico.

Guarda questo video: I modelli stabiliscono la direzione; l'IA ti aiuta a rimanere onesto. Scopri come un assistente IA può trasformare gli obiettivi in priorità quotidiane, inviare promemoria intelligenti e monitorare i progressi, in modo che il tuo piano sopravviva alla settimana.

Modelli alternativi Notion

Sebbene i modelli Notion siano ottimi per creare sistemi personalizzati, richiedono tempo per essere configurati, soprattutto se desideri integrare automazione, promemoria o collaborazione.

ClickUp, l'app completa per il lavoro, offre oltre 1.000 modelli personalizzabili creati per la produttività, la pianificazione dei progetti e, sì, l'impostazione degli obiettivi. Ottieni funzionalità intelligenti come attività ricorrente, promemoria, dashboard, monitoraggio dei progressi e collaborazione in tempo reale con il team, tutto in un unico posto.

Quindi, se desideri monitorare gli obiettivi, visualizzare le attività cardine, fissare obiettivi chiari e tenere sotto controllo le date di scadenza, i modelli già pronti di ClickUp rappresentano le migliori alternative a Notion.

💡 Se desideri promemoria, dashboard e automazioni integrati senza doverli creare da zero, questi modelli di obiettivi ClickUp meritano sicuramente un'occhiata.

1. Modello ClickUp SMART Goals

Ottieni il modello gratis Piano, monitoraggio e raggiungimento di ogni obiettivo SMART con il modello ClickUp SMART Goals

Il modello ClickUp SMART Obiettivi è il tuo framework di riferimento per trasformare ambizioni vaghe in risultati misurabili e realizzabili. Progettato sulla base del framework SMART, questo modello ti aiuta a strutturare, visualizzare e effettuare il monitoraggio degli obiettivi con chiarezza e determinazione.

Che tu stia gestendo obiettivi personali SMART, lanciando un nuovo progetto o allineando il tuo team agli obiettivi trimestrali, il modello ti aiuta a rimanere concentrato e motivato.

Ecco perché ti piacerà:

Definisci i tuoi obiettivi con intenzionalità e stabilisci risultati misurabili

Assumiti la responsabilità del tuo stato monitorandolo in tempo reale

Organizza le attività relative agli obiettivi senza sentirti sopraffatto

🔑 Ideale per: team leader, imprenditori individuali, responsabili delle risorse umane, esperti di marketing e team di prodotto che necessitano di una struttura per il monitoraggio degli obiettivi mensili, degli OKR del team o degli obiettivi a lungo termine.

🔎 Lo sapevi? Il quadro degli obiettivi "SMART" (Specifici, Misurabili, Raggiungibili, Rilevanti, Tempestivi) non è sempre esistito. È diventato molto popolare negli anni '80, dimostrando che anche la definizione degli obiettivi si evolve! ⏳📈

2. Modello di piano d'azione per obiettivi SMART ClickUp

Ottieni il modello gratis Rimani concentrato e raggiungi i tuoi obiettivi utilizzando il modello di piano d'azione SMART Goals di ClickUp

Il modello di piano d'azione ClickUp SMART Goals ti aiuta a trasformare le intenzioni in risultati creando un piano strutturato e passo dopo passo. Che tu lavori da solo o gestisca un team, questo modello garantisce che i tuoi obiettivi siano basati sul framework SMART.

Ti consente di suddividere i grandi obiettivi in attività cardine gestibili, organizzare le tue attività in modo più efficace e effettuare il monitoraggio di ogni fase dello stato.

Ecco perché ti piacerà:

Pianifica le scadenze per rimanere in monitoraggio e evitare la fretta dell'ultimo minuto

Rimani organizzato mediante il monitoraggio dei tuoi obiettivi professionali SMART in modo visivo ed efficiente

Continua ad andare avanti con l'impostazione dei promemoria e la verifica regolare dello stato

per ulteriori informazioni sull'impostazione di obiettivi di lavoro professionali, guarda questo video*

🔑 Ideale per: Project manager, team HR, imprenditori o qualsiasi professionista che desideri impostare, effettuare il monitoraggio e raggiungere in modo strategico obiettivi personali o di team con responsabilità.

🧠 Curiosità: la pratica di fare propositi per l'anno nuovo risale a circa 4000 anni fa! È iniziata con gli antichi Babilonesi, che all'inizio dell'anno facevano promesse ai loro dei per aiutare a ripagare i debiti e restituire gli oggetti presi in prestito. Si tratta di una tradizione di lunga data volta al raggiungimento degli obiettivi! 🗓️🎐

3. Modello OKR ClickUp

Ottieni il modello gratis Potenzia la definizione degli obiettivi strategici del tuo team e monitora lo stato con il modello OKR di ClickUp

Il modello OKR di ClickUp delinea una struttura di base per lo sviluppo degli OKR, garantendo che i tuoi obiettivi siano chiari e in linea con la tua visione più ampia. Ti consente di suddividere gli obiettivi in elenchi OKR gestibili, consentendo un monitoraggio continuo dello stato durante tutto l'anno.

Si tratta di una risorsa preziosa per mantenere la concentrazione del team e guidare il successo verso i tuoi obiettivi strategici.

Ecco perché ti piacerà:

Fissa gli obiettivi e effettua il monitoraggio del loro raggiungimento in modo efficace

Visualizza i tuoi obiettivi e i risultati chiave in varie modalità di visualizzazione

Fissa il tuo piano e rivedi la tua cadenza di pianificazione per un miglioramento continuo

🔑 Ideale per: Team, reparti e organizzazioni di tutte le dimensioni che necessitano di un sistema potente per la definizione di obiettivi strategici e il monitoraggio delle prestazioni.

Ecco cosa dice Juan Casian, CEO di Atrato, su ClickUp:

Per me è importante avere un quadro aggiornato dei progressi compiuti verso i nostri obiettivi più grandi. ClickUp mi offre rapidamente la visibilità di alto livello di cui ho bisogno e che non avevamo con i nostri strumenti precedenti.

Per me è importante avere un quadro aggiornato dello stato dei nostri progressi verso i nostri obiettivi più grandi. ClickUp mi offre rapidamente la visibilità di alto livello di cui ho bisogno e che non avevamo con i nostri strumenti precedenti.

4. Modello di obiettivo giornaliero ClickUp

Ottieni il modello gratis Piano le attività quotidiane, mantieni la concentrazione e raggiungi gli obiettivi a lungo termine con il modello di obiettivi giornalieri ClickUp

Il modello di obiettivo giornaliero ClickUp aiuta a fissare obiettivi a breve termine che alimentano i risultati a lungo termine. Che tu stia gestendo un team o monitorando i tuoi progressi personali, ti aiuta a mantenere chiare e realizzabili le tue priorità quotidiane.

Il modello ti aiuta a rimanere concentrato, aumentare la produttività e sviluppare abitudini costanti che portano all'esito positivo. Invece di lasciarti sopraffare dalle cose da fare, ora puoi mappare, monitorare e celebrare i tuoi successi.

Ecco perché ti piacerà:

Suddividi gli obiettivi più grandi in elementi più piccoli e realizzabili

Dai priorità alle tue attività principali e concentrati su ciò che conta davvero

Fai il monitoraggio dei tuoi stati quotidiani per rimanere motivato e responsabile

🔑 Ideale per: liberi professionisti, team leader, imprenditori o studenti che desiderano eseguire le attività in modo efficiente e creare slancio verso obiettivi più grandi attraverso la costanza quotidiana.

5. Modello di obiettivi annuali ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora lo stato, fai un piano strategico e raggiungi gli obiettivi annuali con il modello di obiettivi annuali ClickUp

Il modello di obiettivi annuali ClickUp è il tuo progetto per impostare e raggiungere obiettivi a lungo termine con chiarezza e allineamento. Invece di affannarti a ricordare i tuoi traguardi annuali, questo modello mantiene ogni obiettivo con visibilità, realizzabile e legato alla tua strategia generale.

Suddividi gli obiettivi complessi in attività gestibili, collabora senza intoppi con il tuo team e monitora i tuoi progressi durante tutto l'anno.

Ecco perché ti piacerà:

Definisci chiaramente gli obiettivi annuali per allineare la tua visione con l'esecuzione

Suddividi gli obiettivi annuali in attività più piccole e tracciabili

Imposta scadenze e punti di controllo per monitorare lo stato in corso

🔑 Ideale per: Responsabili di reparto, titolari, team HR e leader di organizzazioni no profit che gestiscono traguardi annuali o aziendali nell'arco di un anno solare.

📮 ClickUp Insight: il 63% dei partecipanti al nostro sondaggio classifica i propri obiettivi personali in base all'urgenza e all'importanza, ma solo il 25% li organizza in base al periodo di tempo. Cosa significa? Sai cosa è importante, ma non necessariamente quando è importante. ⏳ ClickUp Goals, potenziato dall'assistenza AI di ClickUp Brain, rende più chiaro questo processo. Ti aiuta a suddividere gli obiettivi più grandi in passaggi concreti e limitati nel tempo. ClickUp Brain fornisce suggerimenti intelligenti per le tempistiche e ti mantiene in linea con aggiornamenti in tempo reale sui progressi e modifiche automatiche dello stato man mano che completi le attività. 💫 Risultati reali: gli utenti segnalano un aumento della produttività pari al doppio dopo essere passati a ClickUp.

6. Modello di obiettivi annuali ClickUp

Ottieni il modello gratis Trasforma gli obiettivi annuali in piani d'azione chiari e monitora lo stato con il modello di obiettivi annuali ClickUp

Il modello di obiettivi annuali ClickUp è il tuo sistema all-in-one per l'impostazione, il piano e il monitoraggio degli obiettivi principali del tuo team per l'anno. Ti aiuta a rimanere organizzato, a dare priorità alle attività importanti e a garantire che tutti siano allineati e responsabili.

Suddividendo gli obiettivi più grandi in passaggi più piccoli e realizzabili, potrai effettuare il monitoraggio dello stato, adattarti rapidamente e mantenere lo slancio per tutto l'anno.

Ecco perché ti piacerà:

Assegna responsabilità e Sequenza chiare per aumentare la responsabilità del team

Monitora regolarmente lo stato per assicurarti che nulla venga trascurato

Collabora facilmente con il tuo team per un migliore allineamento e risultati migliori

🔑 Ideale per: Team leader, project manager e responsabili operativi in aziende, startup o organizzazioni no profit che lavorano al piano annuale, alla crescita strategica o all'allineamento OKR.

🧠 Curiosità: secondo l "effetto Zeigarnik", le persone ricordano meglio i compiti incompiuti rispetto a quelli completati. Ciò significa che lasciare un obiettivo o un'attività parzialmente terminata può effettivamente mantenerlo in primo piano nella mente! 🤔📝

7. Modello ClickUp per obiettivi aziendali e OKR

Ottieni il modello gratis Allinea i team e misura i risultati con gli obiettivi aziendali ClickUp e il modello OKR

Il modello ClickUp Company Goals and OKR ti offre la struttura perfetta per definire, effettuare il monitoraggio e raggiungere gli obiettivi strategici della tua organizzazione. Aiuta ad allineare il lavoro richiesto di ogni team con gli obiettivi aziendali di grande impatto.

Creando obiettivi chiari e risultati chiave misurabili, puoi migliorare le prestazioni, aumentare la responsabilità e mantenere tutti concentrati.

Ecco perché ti piacerà:

Suddividi gli obiettivi in risultati chiave per facilitarne il monitoraggio e la valutazione

Crea piani d'azione con passaggi chiari per raggiungere ogni obiettivo

Monitora regolarmente lo stato del team per rimanere in linea con gli obiettivi e apportare rapidamente le modifiche necessarie

Guarda questo video per scoprire come gestire gli OKR utilizzando stati, campi personalizzati e visualizzare in ClickUp.

🔑 Ideale per: Perfetto per responsabili delle risorse umane, capi progetto e responsabili di reparto in aziende SaaS e team in crescita che desiderano allineare gli obiettivi e monitorare le prestazioni.

8. Modello ClickUp per il monitoraggio delle abitudini personali

Ottieni il modello gratis Crea abitudini migliori e rimani in carreggiata con il modello ClickUp Personal Habit Tracker

Il modello ClickUp Personal Habit Tracker ti aiuta a rimanere fedele alle tue routine quotidiane e ai tuoi obiettivi di sviluppo personale. Che tu stia cercando di costruire una nuova abitudine o di rompere una vecchia, ti aiuta a rimanere motivato.

Il modello dona visibilità ai tuoi obiettivi con attività tracciabili e sequenze facili da seguire. Invece di promemoria sparsi o note mentali, avrai tutto in un unico posto per assicurarti di mantenere le tue abitudini.

Ecco perché ti piacerà:

Imposta obiettivi quotidiani o settimanali per costruire una routine costante

Tieni traccia del tuo stato nel tempo per rimanere responsabile e motivato

Ottieni una rapida panoramica delle tue abitudini per identificare ciò che richiede lavoro

🔑 Ideale per: Professionisti impegnati, studenti o appassionati di crescita personale che desiderano migliorare la propria routine quotidiana, effettuare il monitoraggio delle abitudini di benessere e rimanere commit agli obiettivi a lungo termine.

💡 Suggerimento professionale: Dividi gli obiettivi ambiziosi in attività cardine più piccole e gestibili. Questo rende il processo meno opprimente, garantisce risultati regolari e aiuta a mantenere la motivazione grazie alla possibilità di vedere progressi continui.

raggiungi i tuoi obiettivi di crescita personale come un professionista con ClickUp!*

Il monitoraggio degli obiettivi non riguarda solo l'organizzazione, ma anche lo slancio. Se sei pronto ad abbinare le tue lavagne dei sogni a progressi reali e misurabili, ClickUp fa al caso tuo. Dai obiettivi SMART alla pianificazione annuale, troverai modelli pronti all'uso che trasformano le grandi idee in successi costanti. Inizia gratis e scopri come ClickUp ti aiuta a raggiungere ogni attività cardine con chiarezza e sicurezza

Il monitoraggio degli obiettivi non riguarda solo l'organizzazione, ma anche lo slancio.

Se sei pronto ad abbinare le tue lavagne dei sogni a stato reale e misurabile, ClickUp fa al caso tuo. Dai obiettivi SMART al piano annuale, troverai modelli pronti all'uso che trasformano le grandi idee in successi costanti.

Inizia gratis e scopri come ClickUp ti aiuta a raggiungere ogni attività cardine con chiarezza e sicurezza