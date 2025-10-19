Modelli gratis di bilancio familiare per il monitoraggio delle spese mensili

Che si tratti di acquistare una casa o di andare in pensione anticipatamente, quasi tutti hanno un obiettivo finanziario che desiderano raggiungere entro una certa età. Tuttavia, solo il 30% riesce a farlo. Il motivo più comune? Una cattiva gestione del budget!

Un budget mensile ben pianificato è il primo passaggio per una sana gestione del denaro. Aiuta a controllare le spese eccessive e a costruire risparmi in modo da avvicinarsi ai propri obiettivi in modo strategico. Tuttavia, l'11% delle persone non pianifica il proprio reddito, forse perché non dispone degli strumenti giusti per iniziare.

Ma ora non più: ecco 13 modelli gratis di bilancio familiare per creare un budget e sfruttare al meglio ogni euro!

cosa sono i modelli di bilancio familiare?*

Un modello di bilancio familiare è un documento predefinito e personalizzabile che consente il monitoraggio e la registrazione delle entrate, dei risparmi, delle spese e di altri dettagli finanziari. Tiene conto di tutte le componenti finanziarie principali e secondarie di ogni famiglia, come l'affitto, la spesa alimentare e le bollette mensili, per mostrare chiaramente i flussi di cassa in entrata e in uscita. In questo modo, è possibile gestire il proprio denaro in modo più prudente.

Un tipico modello di bilancio familiare include sezioni come:

Fonti di reddito

Spese fisse

Spese variabili

Risparmi

Riepilogo/riassunto del reddito totale rispetto alle spese totali

🧠 Curiosità: la parola "budget" deriva dal francese antico " bougette", che significa "piccola borsa di pelle".

cosa rende efficace un modello di bilancio familiare?*

Creare un bilancio familiare è spesso stressante, e comprensibilmente. Devi considerare le tue entrate e le tue spese, visualizzare i tuoi obiettivi di risparmio e identificare le aree di miglioramento per fare davvero la differenza. Tutto questo può sembrare molto da fare, ma non se hai il modello giusto. Ecco alcune delle sue caratteristiche:

Layout pulito: cerca un modello con funzionalità/funzione che presenta un design semplice con colonne organizzate, sezioni chiare e formattazione coerente, in modo che sia facile da usare e da navigare anche per i principianti ✨

Personalizzazione: scegli un modello che ti consenta di adattare le categorie alle esigenze specifiche della tua famiglia. In istanza, dovresti poter aggiungere, rimuovere e rinominare le righe e le colonne per creare un bilancio che rispecchi le finanze della tua famiglia ✨

Funzionalità di monitoraggio finanziario: utilizza un modello con funzionalità di monitoraggio finanziario integrate. Questo ti aiuterà a tenere traccia di entrate, spese e risparmi per verificare eventuali variazioni di budget ✨

Funzionalità di automazione: scegli un modello che utilizza formule per compilare automaticamente i calcoli essenziali, come il reddito totale, le spese totali e i risparmi totali ✨

Elementi visivi: cerca un modello con grafici, barre, tabelle e altri elementi visivi per visualizzare le tue entrate, le spese, i risparmi e altro ancora. Ciò riduce al minimo la curva di apprendimento, rendendo il bilancio comprensibile a tutti ✨

➡️ Per saperne di più: Modelli gratis di budget mensile per gestire le spese

13 modelli di bilancio familiare

Ecco alcuni modelli gratis di budget familiare offerti da ClickUp, l'app tutto per il lavoro, e da altre piattaforme per creare un budget e muovere i primi passaggi verso una gestione finanziaria efficiente:

1. Modello di bilancio semplice ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora le tue entrate, spese e risparmi mensili senza problemi con il modello di bilancio semplice ClickUp

Se è la prima volta che crei un bilancio per la tua famiglia, utilizza il modello di bilancio semplice di ClickUp. Offre una struttura chiara per tenere traccia del reddito familiare, delle spese mensili e degli obiettivi di risparmio. La struttura pulita incoraggia aggiornamenti regolari e un facile adattamento alle mutevoli esigenze finanziarie.

Registra tutte le tue entrate e uscite mensili per avere una panoramica completa della tua situazione finanziaria. Inoltre, inserisci i costi fissi, le spese discrezionali e i totali delle entrate, quindi monitora le variazioni mensili utilizzando le visualizzazioni integrate.

Perché ti piacerà:

Classifica le entrate e le uscite in un layout mirato e facile da usare

Visualizza i saldi di bilancio utilizzando dashboard e campi personalizzabili

Esamina i riepiloghi finanziari tramite visualizzazioni calendario, tabella o lista

Modifica, espandi o regola i dati direttamente da qualsiasi dispositivo

Ideale per: Persone e famiglie che desiderano creare una routine di budgeting di base con strumenti semplici.

📚 Leggi anche: Come impostare un sistema di gestione domestica efficace

2. Modello di bilancio personale ClickUp

Ottieni il modello gratis Prendete il controllo delle vostre finanze personali con il modello di bilancio personale ClickUp

Hai difficoltà a gestire da solo le tue finanze personali? Il modello di bilancio personale ClickUp può aiutarti.

Specificamente progettato per l'uso individuale, è il modo migliore per riprendere il controllo dei tuoi fondi. Questo modello monitora le tue entrate, le spese, i risparmi e gli obblighi finanziari per identificare le aree da adeguare e ridurre i costi, proprio come un assistente finanziario personale.

Ti consentono inoltre di stabilire le priorità dei tuoi obiettivi finanziari e di lavorare per raggiungerli. Questo favorisce sane abitudini di bilancio e ti permette di gestire il tuo denaro in modo più consapevole.

Perché ti piacerà:

Segmenta e monitora i pagamenti ricorrenti, i risparmi e le spese legate allo stile di vita

Accedi alle sezioni predefinite per i flussi di reddito, le spese fisse e variabili, e i traguardi di risparmio

Ricevi promemoria di automazione per i pagamenti imminenti o le revisioni del budget

Fissa obiettivi finanziari con indicatori visivi e scadenze

Ideale per: professionisti autonomi, liberi professionisti e studenti che gestiscono spese personali, obiettivi finanziari e risparmi mensili.

Ecco cosa ha detto Philip Storry, amministratore di sistema senior presso SYZYGY, sull'utilizzo dei modelli ClickUp per la finanza:

Il coordinamento presso SYZYGY è migliorato su tutta la linea. L'esempio migliore è il nostro nuovo processo di inserimento dei nuovi assunti, che richiede il coordinamento tra quattro reparti: Risorse umane, Finanza, IT e Strutture. L'utilizzo di un modello e di un modulo ci ha permesso di acquisire rapidamente i dettagli relativi ai nuovi assunti che entrano a far parte della nostra organizzazione e quindi di creare un'attività con sottoattività assegnate a ciascun reparto per il lavoro richiesto.

Il coordinamento presso SYZYGY è migliorato su tutta la linea. L'esempio migliore è il nostro nuovo processo di inserimento dei nuovi assunti, che richiede il coordinamento tra quattro reparti: Risorse umane, Finanza, IT e Strutture. L'utilizzo di un modello e di un modulo ci ha permesso di acquisire rapidamente i dettagli relativi ai nuovi assunti che entrano a far parte della nostra organizzazione e quindi di creare un'attività con sottoattività assegnate a ciascun reparto per il lavoro richiesto.

3. Modello di piano di bilancio personale ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica il tuo budget come un professionista con il modello di piano di bilancio personale ClickUp

Se c'è qualcosa di altrettanto difficile quanto creare un bilancio, è rispettarlo. Ma è qui che entra in gioco il modello di bilancio personale ClickUp. Elenca le tue spese, i tuoi bilanci e le tue spese effettive per vedere quanto hai rispettato il tuo piano.

Inoltre, ogni visualizzare supporta la pianificazione basata sul tempo, con connessione tra le tendenze delle entrate e delle spese agli obiettivi di vita più ampi. Organizzando gli obiettivi finanziari mensili, trimestrali e a lungo termine, potrai pensare oltre le spese quotidiane.

Perché ti piacerà:

Struttura il piano del bilancio su sequenze, inclusi mesi e trimestri

Monitora i tuoi obiettivi di risparmio, gli obblighi ricorrenti e i piani finanziari futuri

Visualizza le priorità utilizzando diagrammi Gantt, obiettivi o layout di calendario

Modifica facilmente i tuoi piani man mano che gli obiettivi cambiano o la tua situazione finanziaria evolve

Ideale per: Persone e famiglie orientate agli obiettivi che desiderano strutturare le proprie priorità finanziarie, effettuare il monitoraggio delle spese ricorrenti e monitorare i propri risparmi.

4. Modello di rendiconto finanziario ClickUp

Ottieni il modello gratis Ottieni chiarezza sull'effettiva efficacia del tuo bilancio con il modello di rapporto di bilancio ClickUp

Il modello di rapporto sul bilancio ClickUp presenta un quadro chiaro dei risultati finanziari alla fine di ogni ciclo di bilancio. Pulito e visivamente accattivante, questo modello fornisce una panoramica completa dei tuoi bilanci passati e presenti, comprese le loro discrepanze ed efficacia, in modo da poter valutare la tua performance finanziaria complessiva.

Il suo design incentrato sui dati fornisce supporto alla responsabilità, consentendo all'utente di valutare le tendenze e di pianificare un piano per le azioni correttive. Inoltre, ti permette di monitorare i tuoi progressi per visualizzare il tempo medio necessario per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.

Perché ti piacerà:

Confronta gli importi preventivati con quelli effettivi nelle aree di spesa chiave

Utilizza dashboard e filtri personalizzati per ottenere informazioni dettagliate sul comportamento finanziario

Riepilogare/riassumere i dati finanziari chiave per presentazioni o revisioni

Esporta la reportistica per revisioni finanziarie o pianificazioni collaborative

Ideale per: analisti di bilancio, responsabili finanziari e appassionati di finanza personale che creano reportistica finanziaria dettagliata e analizzano l'andamento delle spese nel tempo.

💡 Suggerimento professionale: se hai difficoltà a gestire le spese, metti in pratica queste semplici strategie per un monitoraggio e un controllo efficienti: Monitoraggio in tempo reale 📊

Crea un report con pochi clic⚡

Racconta la tua storia e crea ponti 🗣️

Prendere decisioni con facilità ✅

Investi nel tuo team 🧑‍💼

5. Modello di gestione finanziaria ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci le tue spese per raggiungere il successo finanziario con il modello di gestione finanziaria ClickUp.

Il modello di gestione finanziaria ClickUp non serve solo per il bilancio, ma è una risorsa integrata per gestire ogni aspetto delle tue finanze. Dall'importo pagato al destinatario del pagamento, questo modello monitora e registra ogni spesa, consentendoti di creare bilanci di progetto simili.

Utilizza strumenti di analisi visiva come grafici, diagrammi e mappe di calore per aiutarti ad analizzare le tue prestazioni finanziarie. Ogni sezione offre supporto per aree finanziarie distinte, tra cui pagamenti ricorrenti, pianificazione delle emergenze e gestione delle fatture. Inoltre, le automazioni preconfigurate rendono il monitoraggio di routine più coerente e tempestivo.

Perché ti piacerà:

Monitora le spese a breve termine, le passività a lungo termine e le entrate provenienti da più fonti.

Configura avvisi automatici per le date di scadenza o per le soglie di spesa.

Struttura le visualizzazioni per visualizzare i ruoli familiari e le aree di bilancio.

Riepilogare la tua salute finanziaria attraverso dashboard interattivi.

Ideale per: titolari di piccole imprese, liberi professionisti, privati e famiglie che devono organizzare molteplici attività finanziarie e mantenere il controllo su tutte le categorie.

📮 ClickUp Insight: Il cambio di contesto sta influenzando silenziosamente la produttività del tuo team. La nostra ricerca mostra che il 42% delle interruzioni sul lavoro deriva dal dover destreggiarsi tra diverse piattaforme, gestire le email e passare da una riunione all'altra. E se potessi eliminare queste costose interruzioni? ClickUp riunisce i tuoi flussi di lavoro (e le chat) in un'unica piattaforma semplificata. Avvia e gestisci le tue attività tramite chat, documenti, lavagne e altro ancora, mentre le funzionalità/funzione basate sull'IA mantengono il contesto in connessione, ricercabile e gestibile!

6. Modello di budget universitario ClickUp

Ottieni il modello gratis Fai un piano e risparmia per tutte le tue spese universitarie utilizzando il modello di bilancio universitario ClickUp.

Il modello di bilancio universitario ClickUp fornisce agli studenti gli strumenti per gestire le tasse scolastiche, i libri, le spese di soggiorno e le spese accessorie. Il suo layout tiene conto delle spese universitarie comuni e le allinea a fonti di reddito con limite, come lavori part-time o borse di studio.

Gli studenti possono monitorare le decisioni finanziarie in tempo reale e adattare le categorie in base alle esigenze di ogni semestre. La struttura incoraggia fin da subito abitudini di budgeting indipendenti. Inoltre, automatizza le attività di budgeting di base, come il monitoraggio delle entrate, la previsione delle spese e il monitoraggio delle variazioni.

Perché ti piacerà:

Suddividi le spese accademiche, abitative e personali per semestre o trimestre.

Organizza le fonti di reddito, inclusi sussidi, supporto familiare e lavori nel campus.

Segnate le spese eccessive o le variazioni di saldo utilizzando trigger personalizzati.

Accedi al modello dal cellulare o dal computer mentre sei in viaggio.

Ideale per: studenti universitari che devono bilanciare le spese per le tasse scolastiche, l'affitto, la spesa e il reddito da lavoro part-time, mentre effettuano il monitoraggio dei budget semestrali, degli aiuti finanziari e degli obiettivi di risparmio degli studenti.

Ecco una breve panoramica su come stabilire le priorità delle attività come un professionista:

7. Modello di rendiconto mensile delle spese ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora e redige reportistica mensile per creare budget a breve termine efficienti con il modello di rendiconto spese mensili di ClickUp.

Stai cercando un modello che ti aiuti a pianificare il budget a breve termine? Il modello di rendiconto mensile delle spese di ClickUp è quello che fa per te. Questo modello monitora e fornisce reportistica sulle tue spese mensili, dall'affitto ai premi assicurativi, in modo che tu possa capire dove vanno a finire i tuoi soldi.

Utilizza anche strumenti per analizzare le tendenze di spesa e per effettuare una previsione delle tendenze future. In questo modo, ti aiuta a identificare le possibilità di risparmio sui costi e a prendere decisioni di bilancio informate e basate sui dati.

Ecco perché ti piacerà:

Registra le spese per tipo, esamina l'andamento dei costi e perfeziona i budget.

Utilizza i dashboard per visualizzare riepiloghi/riassunti o tendenze nel tempo.

Condivisione dei report con i membri della famiglia per un piano collaborativo.

Evidenzia le variazioni di bilancio con indicatori codificati a colore

Ideale per: professionisti, famiglie e piccoli team aziendali che generano riepiloghi mensili delle spese e monitorano l'andamento finanziario nel tempo.

🧠 Curiosità: il Giappone ha una vera e propria ossessione nazionale per la gestione del bilancio familiare attraverso il kakeibo, una tecnica di contabilità domestica introdotta nel 1904 e pensata per incoraggiare una spesa consapevole e la gratitudine, che milioni di persone utilizzano ancora oggi. 💰

8. Modello Excel per il bilancio mensile personale di Vertex42

tramite Vertex42

Un'altra risorsa gratis, il modello Excel Personal Monthly Budget Template di Vertex42, ti consente di creare una panoramica delle tue entrate e uscite mensili, aiutandoti a identificare le aree in cui potresti spendere inutilmente. Questo ti aiuta a gestire le spese e aumentare i risparmi.

Per quanto riguarda la facilità d'uso, il modello vanta un aspetto professionale e allo stesso tempo è facile da navigare. È anche accessibile e disponibile per scaricare nei formati Excel e Fogli Google. Inoltre, le funzioni predefinite rendono più facile il monitoraggio mensile.

Perché ti piacerà:

Adatta le colonne e le etichette alle tue abitudini finanziarie.

Inserisci entrate e uscite con le formule di calcolo integrate.

Scarica e riutilizza, mese dopo mese, con un formato coerente.

Visualizza i modelli di spesa con i grafici integrati e confronta le spese di piano con quelle effettive.

Ideale per: utenti tradizionali di fogli di calcolo e persone attente al budget che cercano uno strumento di budgeting affidabile e basato su formule.

💡Suggerimento professionale: spesso le persone cercano di ridurre le spese più consistenti, ma sono le piccole spese quotidiane (come il caffè, le spese di consegna o le sottoscrizioni a app casuali) che erodono silenziosamente il tuo budget. Quindi, fai un controllo mensile delle piccole perdite: ti aprirà gli occhi. 😲

9. Modello di bilancio familiare di Template. Net

Se stai cercando un modello per creare un bilancio dettagliato per la tua famiglia, dai un'occhiata al Modello di bilancio familiare di Template.Net. Personalizzabile e facile da usare, offre una visualizzazione completa del bilancio familiare, compresi tutti i suoi vari elementi: entrate, spese, risparmi e variazioni.

Elenca anche i tuoi obiettivi finanziari e crea un piano d'azione. Il modello è altamente collaborativo, quindi puoi effettuare la condivisione facilmente con i tuoi membri della famiglia per chiedere il loro parere.

Perché ti piacerà:

Distribuisci il reddito tra bisogni primari, risparmi e stile di vita.

Monitora separatamente le spese essenziali e non essenziali.

Colonna e categorie personalizzate in base alle dimensioni della tua famiglia.

Monitora gli obiettivi di risparmio per ristrutturazioni domestiche o vacanze

Ideale per: famiglie e nuclei familiari in condivisione che organizzano le finanze domestiche con un foglio di bilancio prestrutturato e stampabile.

10. Modello di pianificatore di bilancio familiare di Template. Net

Il modello di pianificazione del bilancio familiare di Template.Net si concentra sull'organizzazione finanziaria lungimirante. Un layout pulito e un design professionale ti consentono di monitorare e allocare il tuo reddito per garantire che nessuna delle tue esigenze venga trascurata.

Inoltre, suddivide i tuoi risparmi in diverse categorie, come fondo di emergenza, pensione, investimenti e altro, per aiutarti a visualizzare e a creare un piano per il futuro. Il modello può essere scaricato gratis in diversi formati, tra cui Word, PDF e Fogli Google.

Perché ti piacerà:

Distribuisci il reddito tra categorie fisse, flessibili e orientate al futuro.

Epilogare/riassumere i totali e le variazioni per la revisione finanziaria.

Crea un quadro finanziario più chiaro prima dell'inizio di ogni ciclo di budgeting.

Visualizza l'andamento del flusso di cassa con tabelle ed evidenziazioni

Ideale per: famiglie che pianificano il budget in anticipo e si concentrano su spese basate su obiettivi specifici.

➡️ Per saperne di più: I migliori software e strumenti di contabilità basati sull'IA

11. Modello di foglio di calcolo per il bilancio mensile familiare di Template. Net

Il modello di foglio di calcolo per il bilancio mensile familiare di Template.Net offre un layout a più colonne per il monitoraggio delle entrate, delle spese fisse e delle spese flessibili mensili.

È progettato per fornire supporto a revisioni plurimensili e aiutare a identificare modelli a lungo termine, differenze di spesa o perdite di budget. Questo modello consente anche di calcolare i risparmi e stimare i budget.

Perché ti piacerà:

Visualizza i dati di bilancio di interi mesi affiancati

Monitora i costi ricorrenti e variabili utilizzando le righe ordinabili

Evidenzia i traguardi di risparmio e i risultati effettivi con codici colore

Esporta o stampa i riepilogo/riassunto per un facile controllo finanziario

Ideale per: proprietari di case, affittuari e coinquilini che operano in condivisione delle spese mensili della casa e controllano il budget per la spesa, le utenze, l'affitto e le attività ricreative.

12. Modello di bilancio familiare per la spesa alimentare di Template. Net

Dimentica i complicati fogli di calcolo: gestisci facilmente la tua spesa alimentare con il modello di bilancio familiare per la spesa alimentare di Template.Net. Questo semplice strumento ti aiuta a creare un piano, a effettuare il monitoraggio e a controllare le spese alimentari della tua famiglia con sezioni chiare per il bilancio e le spese effettive.

Perfetto per le famiglie indaffarate, questo modello aiuta a tenere sotto controllo il budget alimentare promuovendo al contempo abitudini finanziarie migliori. Inoltre, offre supporto alla creazione di budget basati su elenchi, il confronto dei prezzi e il monitoraggio dei costi effettivi rispetto a quelli previsti.

Perché ti piacerà:

Elenca le categorie di generi alimentari come prodotti ortofrutticoli, latticini e snack in elenco

Calcola la spesa totale per i generi alimentari rispetto a un budget prestabilito

Identifica gli elementi ad alta frequenza o ad alto costo per adeguare gli acquisti

Riduci gli sprechi alimentari attraverso il monitoraggio delle quantità e degli avanzi

Ideale per: Famiglie che gestiscono attivamente le spese alimentari attraverso un piano dettagliato dei pasti e della spesa.

💡 Suggerimento da esperto: La maggior parte delle persone pianifica il proprio budget con un piano su come spendere il proprio denaro. Invertite la procedura. Decidete prima quanto volete risparmiare, sottraetelo dal vostro reddito e pianificate il budget con ciò che rimane. Questo approccio si chiama "pagare prima se stessi"! 😎

13. Modello semplice per il bilancio familiare di Template. Net

Gestire le finanze domestiche non deve essere complicato. Il modello di bilancio familiare semplice di Template.Net offre una struttura chiara e accessibile per il monitoraggio delle entrate e delle uscite. Si concentra sull'essenziale ed elimina inutili complessità, rendendolo ideale per gli utenti che desiderano rapidità e facilità.

La struttura intuitiva del modello ti aiuta a comprendere rapidamente le tue abitudini di spesa. Offre anche supporto a riepiloghi finanziari settimanali, mensili o trimestrali, a seconda del ciclo di revisione che preferisci.

Perché ti piacerà:

Monitora le bollette mensili essenziali e i costi variabili

Monitora i risparmi e i progressi nel rimborso dei debiti

Semplifica l'inserimento delle voci con celle facili da modificare

Inserisci rapidamente entrate e uscite durante i controlli di routine

Ideale per: Persone singole e piccole famiglie che necessitano di un modello facile da modificare per il monitoraggio delle entrate e dei risparmi familiari.

➡️ Per saperne di più: Modelli gratis per organizzare le bollette e tenere meglio il monitoraggio delle tue spese

Semplifica la gestione del denaro con i modelli di bilancio familiare di ClickUp

Un bilancio familiare con un piano ben fatto non è solo una questione di numero su un foglio di calcolo: significa acquisire controllo, ridurre lo stress e fare spazio alle cose che contano davvero.

Che tu sia uno studente che gestisce la spesa alimentare o una famiglia che effettua il monitoraggio delle bollette, il modello di bilancio giusto può trasformare il modo in cui gestisci il denaro a casa. E quando si tratta di strumenti flessibili e facili da usare, i modelli di bilancio familiare e gli altri strumenti di ClickUp offrono chiarezza, semplicità e personalizzazione proprio dove ne hai bisogno.

Sei pronto a prendere in mano le tue finanze? Esplora oggi stesso i modelli gratis di ClickUp per il bilancio familiare: registrati per una versione di prova gratuita!