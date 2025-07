Anytype vs Obsidian: quale app per prendere appunti vincerà nel 2025?

Stai cercando di capire quale sarà la tua prossima grande idea, stai organizzando le note di ricerca o semplicemente stai cercando di riordinare la tua area di lavoro digitale? La giusta app per prendere appunti può fare la differenza.

Ma con così tante opzioni disponibili negli app store, come trovare quella perfetta per te? Alcune app puntano sulla flessibilità, mentre altre danno priorità alla struttura; non hai davvero bisogno di tutte le funzionalità appariscenti che offrono.

Tuttavia, due colossi stanno facendo scalpore tra i principali contendenti: Anytype e Obsidian. Ognuno offre un approccio unico per organizzare i tuoi pensieri, ma quale è davvero efficace?

In questo articolo analizzeremo Obsidian e Anytype. Esamineremo le loro funzionalità/funzioni, i prezzi e ciò che li differenzia. Inoltre, presenteremo un'alternativa, ClickUp, che potrebbe rubare la scena a entrambi!

Anytype vs Obsidian a colpo d'occhio

Ecco un rapido confronto diretto tra Obsidian e Anytype, insieme a ClickUp:

Funzionalità/funzioni Anytype Obsidian Bonus: ClickUp Personalizzazione e flessibilità Altamente personalizzabile con un sistema basato su blocchi, che consente agli utenti di strutturare le note liberamente Supporta un'ampia personalizzazione tramite plugin, temi e modifica basata su Markdown Combina una potente personalizzazione con un'organizzazione strutturata, offrendo modelli, campi personalizzati e filtri avanzati per flussi di lavoro su misura Accesso offline Completamente offline-first, con spazio di archiviazione dati local-first e opzioni di sincronizzazione Offline-first con archiviazione locale; sincronizzazione cloud disponibile tramite Obsidian Sync Offre la modalità offline per attività e documenti, garantendo la produttività anche senza Internet, con una sincronizzazione cloud perfetta quando sei online Organizzazione e struttura Utilizza una struttura basata su grafici con database relazionali Visualizzazione grafica, collegamenti e cartelle per la gestione delle conoscenze Equilibra l'organizzazione visiva con una gestione strutturata delle attività, offrendo elenchi, cartelle e un'area di lavoro gerarchica Collaborazione Ti consente di lavorare insieme in tempo reale con il tuo team Principalmente uno strumento per un singolo utente, anche se i plugin della community consentono una collaborazione limitata Progettato per un lavoro di squadra senza intoppi, ClickUp consente la collaborazione in tempo reale su documenti, attività e lavagne online con opzioni di commento e condivisione Supporto multimediale Supporta immagini, video e allegati in un'interfaccia visivamente ricca Basata principalmente su testo, ma supporta immagini, audio e PDF Supporta contenuti multimediali, incorporamenti e allegati direttamente nelle attività e nei documenti, migliorando la documentazione dei progetti Sicurezza e privacy Offre crittografia end-to-end e un approccio local-first, dando agli utenti il controllo completo sui dati Priorità locale con crittografia opzionale per gli utenti di Obsidian Sync Sicurezza di livello aziendale con autorizzazioni granulari, documenti privati e accesso opzionale per ospiti per una condivisione controllata dei dati Strumenti di ricerca e organizzazione Ricerca avanzata con proprietà, tag e filtri database Potente funzione di ricerca con organizzazione basata su tag, backlink e visualizzazione grafica ClickUp Connected Search offre una ricerca globale avanzata su ClickUp e sulle app connesse, filtri intelligenti e dashboard personalizzabili per un recupero efficiente delle informazioni Integrazioni Integrazioni di terze parti limitate; si concentra su un ecosistema autonomo Ampia libreria di plugin per integrazioni con strumenti di terze parti come Todoist e Readwise Offre oltre 1000 integrazioni con le app di lavoro più diffuse, oltre all'automazione per semplificare i flussi di lavoro Prezzi Gratis con funzionalità/funzioni a pagamento opzionali in fase di sviluppo Gratis per uso personale, con un piano a pagamento per Obsidian Sync e uso commerciale Generoso piano Free con funzionalità/funzioni robuste; i piani premium offrono collaborazione avanzata, automazioni e assistenza basata su IA; personalizzazioni disponibili per le aziende

Cos'è Anytype?

via Anytype

Anytype è un'app per la produttività con un approccio fresco e basato sugli oggetti alla presa di appunti. Ogni contenuto, che si tratti di una nota, un'attività, un'immagine o un file, viene trattato come un oggetto indipendente. Puoi organizzarli, collegarli e strutturarli come preferisci. Invece di avere a che fare con note rapide sparse, costruisci un sistema modulare in cui tutto si connette perfettamente.

Con modelli personalizzabili, il lavoro ripetitivo diventa più semplice. Crea un modello una volta sola e Anytype lo applicherà automaticamente a oggetti simili, aiutandoti a rimanere produttivo.

Funzionalità/funzioni di Anytype

Anytype porta la presa di appunti a un livello superiore con il suo approccio decentralizzato e incentrato sul locale. Utilizza un'area di lavoro privata e interconnessa che si sincronizza su tutti i dispositivi senza fare affidamento sul cloud.

Ecco alcune delle sue funzionalità/funzioni chiave:

Funzionalità/funzione n. 1: aree di lavoro condivise e collaborazione

via Anytype

Le tue note, i tuoi database e i tuoi progetti vivono all'interno di Spazi, aree di lavoro separate dove puoi organizzare diversi aspetti della tua vita. Puoi creare fino a 10 Spazi, mantenendo separati in modo ordinato i contenuti personali e quelli relativi al lavoro.

Se lavori con un team, gli spazi condivisi ti consentono di modificare, commentare e gestire i progetti in modo collaborativo, archiviando tutto localmente e in modo sicuro.

Funzionalità/funzione n. 2: visualizzazione di mappe mentali e grafici per un pensiero interconnesso

via Anytype

Anytype ti consente di visualizzare come le tue note sono collegate tra loro utilizzando mappe mentali e viste grafiche. Invece di elenchi statici, ottieni una panoramica interattiva di idee, progetti e attività collegate, una sorta di secondo cervello, se vuoi.

La parte migliore? Non è necessario creare collegamenti manualmente. Anytype mappa automaticamente le relazioni tra le tue note, aiutandoti a vedere il quadro generale a colpo d'occhio.

Funzionalità/funzione n. 3: widget per una navigazione rapida

via Anytype

La barra laterale non è solo un menu. È una dashboard personalizzabile che si adatta al tuo flusso di lavoro. Con i widget, puoi fissare oggetti utilizzati di frequente, accedere alle note recenti o filtrare le attività con un solo clic.

Puoi riorganizzare o rimuovere i widget, mantenendo la tua area di lavoro pulita e libera da distrazioni.

Funzionalità/funzione n. 4: Spazio di archiviazione e cancellazione

via Anytype

A differenza della maggior parte delle app per prendere appunti, Anytype memorizza tutto localmente per impostazione predefinita, il che significa che non è necessaria una connessione Internet per accedere alle note. Gli elementi eliminati rimangono in modalità di sola lettura fino a quando non vengono rimossi definitivamente, garantendo il controllo completo sui tuoi dati.

Anytype utilizza un sistema peer-to-peer (P2P) per la sincronizzazione tra dispositivi, quindi i tuoi dati non vengono mai memorizzati su server centrali. Grazie alla crittografia end-to-end, solo tu puoi accedere alle tue note, rendendola una delle app di appunti con IA più attente alla privacy disponibili oggi.

Prezzi di Anytype

Starter: Gratis

Explorer: 48 $/utente all'anno

Builder: 99 $/utente all'anno

Co-autore: 299 $/utente all'anno

Business: Prezzi personalizzati

Cos'è Obsidian?

via Obsidian

Obsidian non è la tipica app per prendere appunti basata su cloud. Memorizza i tuoi dati sul tuo dispositivo, il che ti dà il controllo completo sulla privacy e sull'accesso.

A differenza di app come Notion, che si basano su un approccio guidato da database, Obsidian utilizza un grafico di conoscenza per collegare le tue idee. Con Markdown al suo interno, è perfetto per chi ama un'esperienza di scrittura pulita e senza distrazioni con potenti collegamenti.

Funzionalità/funzioni di Obsidian

Obsidian è più di una semplice app per prendere appunti; è uno strumento per costruire una base di conoscenza personale. Puoi creare un sistema che cresce con te collegando le note e personalizzando la tua area di lavoro.

Ecco alcune altre funzionalità:

Funzionalità/funzione n. 1: Il grafico delle conoscenze

via Obsidian

Obsidian non si limita a memorizzare le note, ma le intreccia in una rete dinamica di informazioni. Utilizza collegamenti bidirezionali, grazie ai quali ogni nota si connette alle altre, formando un grafico di conoscenze che ti aiuta a visualizzare e navigare tra i tuoi pensieri. È quasi come avere un secondo cervello.

Puoi creare liste di controllo all'interno delle note per trasformare le intuizioni in azioni. Questo indipendentemente dal fatto che tu stia mappando le relazioni tra le idee, monitorando lo stato di avanzamento dei progetti o gestendo le attività quotidiane.

Funzionalità/funzione n. 2: plugin per potenziare la tua area di lavoro

via Obsidian

Obsidian prospera grazie ai plugin piuttosto che alle integrazioni API. Che tu abbia bisogno di CSS personalizzati, una bacheca Kanban, un registratore audio o persino anteprime delle pagine, probabilmente esiste un plugin adatto alle tue esigenze. Questo approccio modulare ti consente di modellare Obsidian in base al tuo flusso di lavoro senza appesantirlo.

I modelli Obsidian ti consentono anche di inserire contenuti preformattati nelle tue note con un solo comando, rendendo ancora più veloce la presa di appunti.

Funzionalità/funzione n. 3: Obsidian Publish per rendere pubbliche le tue note

via Obsidian

Vuoi condividere le tue note con il mondo? Obsidian Publish ti consente di creare un sito web accessibile pubblicamente direttamente dal tuo vault Obsidian. Puoi anche utilizzare un dominio personalizzato e pubblicare più vault: perfetto per ricercatori, blogger o team che documentano conoscenze.

Prezzi di Obsidian

Free

Componenti aggiuntivi:

Sincronizzazione : 5 $ al mese per utente

Pubblica : 10 $ al mese per sito

Catalyst : 25 $/utente (pagamento unico)

Commerciale: 50 $/anno per utente

💡 Suggerimento: in Obsidian, usa [[doppie parentesi]] per creare istantaneamente una nuova nota e collegarla alle idee esistenti.

Anytype vs Obsidian: confronto delle funzionalità/funzioni

Scegliere tra Anytype e Obsidian non significa solo scegliere un'app per prendere appunti, ma anche decidere come acquisire, connettere e controllare le tue conoscenze.

Scegliere Obsidian significa ottenere la piena titolarità delle tue note con file Markdown locali e un vasto ecosistema di plugin. D'altra parte, Anytype offre un approccio decentralizzato e offline-first con un sistema strutturato e basato su blocchi.

Entrambe hanno un seguito appassionato, ma quale si adatta davvero al tuo flusso di lavoro?

Scopri le differenze chiave, le funzionalità avanzate e l'usabilità di Anytype e Obsidian per aiutarti a prendere una decisione informata.

Funzionalità/funzione n. 1: Interfaccia utente e organizzazione

Il sistema basato su oggetti di Anytype adotta un approccio visivo. Puoi collegare testo, immagini e attività come oggetti indipendenti, offrendo un'organizzazione strutturata ma flessibile. Funzionalità come il drag-and-drop, una visualizzazione grafica e pagine nidificate rendono la navigazione intuitiva.

Obsidian, invece, è basato sul testo e su Markdown. Organizza le note in archivi, fornendo più riquadri aperti per prendere appunti affiancati. Sebbene non disponga di un sistema basato su blocchi, il suo robusto grafico delle conoscenze rende il collegamento delle idee semplice e intuitivo.

🏆 Vincitore: Anytype Se preferisci un approccio visivo con collegamenti strutturati, Anytype è più intuitivo. Obsidian eccelle nei flussi di lavoro basati su Markdown, ma richiede una maggiore personalizzazione.

Funzionalità/funzione n. 2: Backlinking e gestione delle conoscenze

Anytype organizza le note come oggetti interconnessi e visualizza le loro relazioni con una vista grafica interattiva. Questo lo rende ideale per la gestione delle conoscenze personali.

Obsidian è ampiamente riconosciuto per il suo potente backlinking e il grafico delle conoscenze, che formano una rete interconnessa di idee. È utile per ricercatori e scrittori che gestiscono grandi volumi di contenuti.

💡 Suggerimento: su Obsidian, puoi incorporare una nota all'interno di un'altra utilizzando ![[Nome nota]], che ti consente di visualizzare in anteprima il contenuto senza passare da una nota all'altra.

🏆 Vincitore: Obsidian Il suo avanzato collegamento bidirezionale e la visualizzazione grafica lo rendono una scelta migliore per una gestione approfondita delle conoscenze.

Funzionalità/funzione n. 3: Collaborazione e condivisione delle note

Con i recenti aggiornamenti, Anytype ha introdotto gli "Spazi condivisi" che consentono la collaborazione in tempo reale. Questa modalità permette a più utenti di lavorare insieme, con tutti i contenuti che rimangono crittografati e di proprietà degli utenti. Le funzionalità collaborative sono ancora in fase di sviluppo, con capacità di condivisione dell'area di lavoro più robuste e miglioramenti previsti nei prossimi aggiornamenti.

Obsidian, per impostazione predefinita, non offre funzionalità di collaborazione in tempo reale integrate come la modifica simultanea da parte di più utenti all'interno dell'app stessa. Tuttavia, con Obsidian Publish (un componente aggiuntivo a pagamento), è possibile creare una pagina web pubblica per condividere le note. Inoltre, è possibile ottenere la collaborazione in tempo reale utilizzando plugin di terze parti come Relay.

🏆 Vincitore: Anytype La modalità multiplayer di Anytype con Spazi condivisi è ideale per il lavoro di squadra in tempo reale, mentre la collaborazione in Obsidian non è una modifica in tempo reale all'interno dell'app, ma piuttosto una pubblicazione coordinata e una sincronizzazione manuale delle modifiche.

Funzionalità/funzione n. 4: Salvataggio automatico e modalità offline

Entrambe le app funzionano eccezionalmente bene offline.

Anytype salva automaticamente le note in locale e le sincronizza su tutti i dispositivi utilizzando una rete crittografata peer-to-peer (P2P). Obsidian, invece, salva tutto in locale, ma per la sincronizzazione su più dispositivi è necessario Obsidian Sync (un componente aggiuntivo a pagamento).

🏆 Vincitore: Anytype La sincronizzazione crittografata gratuita la rende un'opzione migliore per l'utilizzo offline.

Funzionalità/funzione n. 4: Disponibilità multipiattaforma

Anytype è disponibile su Windows, macOS, iOS e Android e la sua sincronizzazione gratuita rende l'accesso da più dispositivi semplice e immediato.

D'altra parte, Obsidian è disponibile anche su queste piattaforme, ma potrebbe essere necessario un componente aggiuntivo a pagamento per la sincronizzazione delle note. Sebbene siano disponibili opzioni di terze parti per la sincronizzazione tramite iCloud, Google Drive o OneDrive, potrebbero non essere del tutto affidabili.

🏆 Vincitore: Anytype La sincronizzazione gratuita tra dispositivi la rende più conveniente.

Funzionalità/funzione n. 5: Prezzi

Anytype offre accesso offline completo, spazio di archiviazione locale e sincronizzazione crittografata tra dispositivi gratuitamente. Sebbene siano disponibili piani a pagamento per funzionalità premium, le funzionalità di base rimangono gratuite.

Obsidian offre spazio di archiviazione locale, supporto Markdown e un grafico delle conoscenze nel suo piano personale. Il piano commerciale include l'uso aziendale e l'assistenza prioritaria. Tuttavia, componenti aggiuntivi essenziali come la sincronizzazione crittografata e la possibilità di pubblicare note online hanno un costo aggiuntivo.

🏆 Vincitore: Anytype Anytype offre un piano con funzionalità di base, mentre Obsidian richiede un costo aggiuntivo per funzionalità chiave come la sincronizzazione.

Obsidian vs Anytype su Reddit

Gli utenti di Reddit hanno prospettive diverse quando confrontano Obsidian e Anytype, riflettendo le preferenze individuali e i flussi di lavoro.

Alcuni utenti preferiscono Obsidian per il suo ampio ecosistema di plugin e le funzionalità di archiviazione diretta dei file. Inoltre, segnalano che offre un supporto migliore per la ricerca e i backlink.

Ecco cosa ne pensa l'utente owlyph:

I due hanno flussi di lavoro piuttosto diversi. L'editor di AnyType è un po' più semplice se non hai dimestichezza con Markdown e la sua tecnica di sincronizzazione è molto avanzata. La ricerca e il supporto dei backlink di Obsidian sono molto più sofisticati.

I due hanno flussi di lavoro piuttosto diversi. L'editor di AnyType è un po' più semplice se non hai dimestichezza con il markdown e la sua tecnica di sincronizzazione è molto avanzata. La ricerca e il supporto dei backlink di Obsidian sono molto più sofisticati.

Un altro utente, gfarwell, sottolinea in r/AnyType:

Quando ho provato a rendere Obsidian più accattivante incorporando contenuti multimediali e formattando tutto, ho capito che Anytype offriva la struttura e l'estetica che richiederebbero un lavoro inutile in Obsidian.

Quando ho provato a rendere Obsidian più accattivante incorporando contenuti multimediali e formattando tutto, ho capito che Anytype offriva la struttura e l'estetica che richiederebbero un lavoro inutile in Obsidian.

Alcuni utenti riconoscono i punti di forza di entrambe le piattaforme, osservando che la scelta può dipendere da casi d'uso specifici e preferenze personali. Ad esempio, un utente in r/productivity menziona:

Anytype è un buon compromesso per gli utenti di Obsidian e Notion. L'ho provato, mi è piaciuto, ma ho deciso di tornare a Obsidian perché: Mi sento più in controllo dei miei dati (sia delle mie note che dei miei dati personali) con Obsidian Non solo, è più personalizzabile con tantissimi temi, estensioni e cose simili D'altra parte, Anytype ti consente di iniziare molto più rapidamente. Non è necessario cercare estensioni valide, né preoccuparsi della sincronizzazione iniziale.

Anytype è un buon compromesso per gli utenti di Obsidian e Notion. L'ho provato, mi è piaciuto, ma ho deciso di tornare a Obsidian perché: Mi sento più in controllo dei miei dati (sia delle mie note che dei miei dati personali) con Obsidian Non solo, è più personalizzabile con tantissimi temi, estensioni e cose simili

D'altra parte, Anytype ti consente di iniziare molto più rapidamente. Non è necessario cercare estensioni valide, né preoccuparsi della sincronizzazione iniziale.

Queste prospettive evidenziano che la scelta tra Anytype e Obsidian può dipendere dalle preferenze individuali, in particolare per quanto riguarda la personalizzazione, il controllo dei dati e l'importanza dell'estetica nei flussi di lavoro di presa di appunti.

Scopri ClickUp: la migliore alternativa ad Anytype e Obsidian

Obsidian è ottimo se ami Markdown e desideri archiviare tutto localmente, mentre Anytype ti offre note esteticamente più accattivanti anche offline. Tuttavia, entrambi richiedono un notevole lavoro manuale per collegare e organizzare le note, il che può rallentarti quando devi gestire più progetti contemporaneamente.

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

Migliora la presa di appunti integrando documenti, attività, mappe mentali e automazione basata sull'IA in un'unica piattaforma senza soluzione di continuità.

Prima di utilizzare ClickUp, mi ritrovavo spesso a destreggiarmi tra attività su più piattaforme: email, fogli di calcolo, app per prendere appunti e altro ancora. Questa frammentazione non solo era inefficiente, ma causava anche confusione e mi faceva dimenticare alcune attività. La piattaforma unificata di ClickUp riunisce tutte le mie attività e i miei progetti, semplificando il mio flusso di lavoro e assicurandomi di non perdere più scadenze o attività importanti.

Prima di utilizzare ClickUp, mi ritrovavo spesso a destreggiarmi tra attività su più piattaforme: email, fogli di calcolo, app per prendere appunti e altro ancora. Questa frammentazione non solo era inefficiente, ma causava anche confusione e mi faceva dimenticare alcune attività. La piattaforma unificata di ClickUp riunisce tutte le mie attività e i miei progetti, semplificando il mio flusso di lavoro e assicurandomi di non perdere più scadenze o attività importanti.

Ecco le funzionalità che rendono ClickUp la combinazione perfetta delle potenti funzionalità di gestione delle conoscenze di Obsidian e delle aree di lavoro estetiche e pronte all'uso di Anytype:

Il vantaggio di ClickUp n. 1: Blocco note ClickUp

Cattura le tue idee ovunque e in qualsiasi momento con il blocco note ClickUp

A differenza di Obsidian, che si basa su plugin, o della configurazione decentralizzata di Anytype, ClickUp Notepad si collega facilmente ai tuoi progetti, alle liste di controllo e alle collaborazioni di team senza bisogno di lavoro aggiuntivo (o app). Non è solo uno strumento per prendere appunti, ma un vero e proprio motore di produttività.

Con il blocco note ClickUp puoi:

Annota le tue idee all'istante con una ricca formattazione e contenuti multimediali incorporati

Trasforma le note in attività di ClickUp (complete di scadenze, assegnatari e priorità) in pochi clic

Sincronizza tutti i tuoi dispositivi, così le tue note saranno sempre dove ti servono (senza pagare extra per la sincronizzazione!)

Il vantaggio di ClickUp n. 2: ClickUp Docs

Collabora e modifica le tue note, i tuoi piani, le tue proposte e i tuoi report in tempo reale con il tuo team in ClickUp Docs

Il backlinking di Obsidian è ottimo per la gestione delle conoscenze personali, mentre la configurazione basata su oggetti di Anytype offre un'organizzazione flessibile. Tuttavia, entrambe richiedono molta strutturazione manuale.

I documenti ClickUp cambiano tutto questo:

Struttura i documenti a modo tuo con pagine nidificate, collegamenti, tabelle e widget che collegano le informazioni direttamente alle tue attività, ai tuoi progetti e ai tuoi obiettivi in ClickUp

Assegna elementi di azione all'interno del documento, tagga i colleghi con commenti o incorpora dati in tempo reale come lo stato delle attività, le sequenze degli sprint o i dashboard

Cronologia delle versioni, autorizzazioni e collaborazione in tempo reale semplificano la gestione della documentazione in continua evoluzione tra i team.

ClickUp offre anche potenti modelli che consentono di creare istantaneamente note strutturate per riunioni, procedure operative standard, brief di progetto e altro ancora. A differenza dei modelli di note/oggetti personali di Anytype, i modelli di ClickUp sono allineati ai tuoi flussi di lavoro e ti consentono di automatizzare la creazione e la gestione dei documenti.

📌 Ad esempio, mantieni le discussioni del tuo team organizzate e orientate all'azione con il modello ClickUp Meeting Notes.

Ottieni un modello gratis Semplifica ogni riunione con modelli intelligenti che organizzano, strutturano e guidano i passaggi successivi senza sforzo con il modello ClickUp Meeting Notes

Con le linee guida per le riunioni integrate, aiuta a catturare senza sforzo ordini del giorno, note chiave ed elementi di azione. Che si tratti di rapide riunioni quotidiane o di una sessione strategica approfondita, questo modello garantisce che ogni riunione rimanga produttiva e ben documentata.

Usa il modello di pianificatore giornaliero di ClickUp per pianificare sessioni di lavoro approfondite, monitorare le abitudini e organizzare riunioni senza intoppi. Suddividi la tua giornata con categorie di attività personalizzate, etichette di priorità e monitoraggio visivo dello stato di avanzamento.

Che tu stia creando un wiki aziendale, prendendo appunti durante una riunione o documentando procedure operative standard, ClickUp Docs trasforma le informazioni in azioni, senza bisogno di strumenti aggiuntivi o trucchi manuali.

📖 Leggi anche: Le migliori app per prendere appunti su Mac

Il vantaggio di ClickUp n. 3: ClickUp Brain

👀 Lo sapevi? I team trascorrono oltre il 60% del loro tempo alla ricerca di contesti ed elementi su cui agire.

Obsidian e Anytype sono eccellenti per prendere appunti manualmente e collegarli, ma ordinare montagne di informazioni può diventare rapidamente opprimente.

Estrai immediatamente le informazioni più importanti dalle riunioni con ClickUp Brain

ClickUp Brain automatizza questo processo, riepilogando/riassumendo istantaneamente le note delle riunioni, le ricerche e le discussioni in punti chiave e risposte rapide.

ClickUp Brain, a differenza dei grafici di conoscenza fai-da-te di Obsidian o dell'organizzazione manuale di Anytype, semplifica la strutturazione delle informazioni. Con i riepiloghi/riassunti generati dall'IA, non dovrai più setacciare pagine di note, mentre l'estrazione intelligente garantisce che le informazioni chiave non vadano mai perse.

Ottieni trascrizioni automatiche delle riunioni utilizzando ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker è uno strumento per prendere appunti che trascrive automaticamente le riunioni, cattura intuizioni e organizza le note per un facile accesso. Cattura ogni dettaglio, trasformando le tue riunioni in intuizioni strutturate e utilizzabili.

Lo strumento è perfetto per i team che desiderano migliorare la produttività e rimanere allineati, aiutando con:

Trascrizioni automatiche delle riunioni e riepiloghi/riassunti basati sull'IA, così non dovrai mai più riascoltare le chiamate

Creazione istantanea delle attività, dove ogni elemento di azione diventa un'attività ClickUp assegnata e tracciabile

Integrazione perfetta dei documenti, salvataggio delle note delle riunioni direttamente nell'area di lavoro, tutto sempre connesso

Un utente di ClickUp su Reddit condivide:

Mi sono registrato oggi a NoteTaker e ne sono rimasto piacevolmente colpito. Il mio vecchio flusso di lavoro era:– attivare la trascrizione in Google Meet durante la chiamata– attendere la trascrizione via email– copiare/incollare la trascrizione in un agente ChatGPT personalizzato per i verbali delle riunioni– copiare/incollare l'output nel documento del client in ClickUp– creare attività dagli elementi di azione– condividere i verbali/le note con il team nella chat di ClickUp Nuovo flusso di lavoro:– ClickUp mi avvisa delle note della riunione– le sposto nel documento del client– chiedo all'IA di creare le attività dai passaggi successivi con le assegnazioni– condivido le note nella chat di ClickUp con il team Sono davvero impressionato dal fatto che non ho bisogno di un altro strumento per fare tutto questo. È tutto all'interno dell'interfaccia ClickUp. Si connette al mio Google Calendar ed è semplicemente perfetto.

Mi sono registrato oggi a NoteTaker e ne sono rimasto piacevolmente colpito. Il mio vecchio flusso di lavoro era:– attivare la trascrizione in Google Meet durante la chiamata– attendere la trascrizione via email– copiare/incollare la trascrizione in un agente ChatGPT personalizzato per i verbali delle riunioni– copiare/incollare l'output nel documento del client in ClickUp– creare attività dagli elementi di azione– condividere i verbali/le note con il team nella chat di ClickUp

Nuovo flusso di lavoro:– ClickUp mi avvisa delle note della riunione– le sposto nel documento del client– chiedo all'IA di creare le attività dai passaggi successivi con le assegnazioni– condivido le note nella chat di ClickUp con il team

Sono davvero impressionato dal fatto che non ho bisogno di un altro strumento per fare tutto questo. È tutto nell'interfaccia di ClickUp. Si connette al mio Google Calendar ed è semplicemente perfetto.

📮 Approfondimento ClickUp: Secondo il nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni, quasi il 40% degli intervistati partecipa a 4-8+ riunioni a settimana, ciascuna delle quali dura fino a un'ora. Ciò si traduce in una quantità impressionante di tempo collettivo dedicato alle riunioni in tutta l'organizzazione. E se potessi recuperare quel tempo? Il Notetaker IA integrato di ClickUp può aiutarti ad aumentare la produttività fino al 30% grazie ai riepiloghi istantanei delle riunioni, mentre ClickUp Brain ti aiuta con la creazione automatizzata delle attività e i flussi di lavoro semplificati, trasformando ore di riunioni in informazioni utili.

Passa a ClickUp e fai di più con le tue note

Obsidian e Anytype soddisfano esigenze di presa di appunti di nicchia, ma presentano alcune difficoltà. Obsidian eccelle nella modifica Markdown locale e nel backlinking, ma la gestione senza plugin e collegamenti manuali può diventare rapidamente complicata.

Anytype offre un sistema decentralizzato e utilizzabile offline con organizzazione basata su oggetti, ma la sua struttura in evoluzione può sembrare sperimentale e carente in termini di collaborazione fluida.

ClickUp, invece, offre una soluzione intuitiva e completa che combina potenti funzionalità di presa di appunti con automazione delle attività, approfondimenti basati sull'IA e lavoro di squadra in tempo reale. Invece di perdere tempo a strutturare le tue note, lascia che ClickUp trasformi senza sforzo le tue idee in azioni!

Perché accontentarsi di note scollegate quando puoi semplificare l'intero flusso di lavoro in un unico posto?

Iscriviti oggi stesso a ClickUp gratis e prova un'esperienza migliore per prendere appunti!