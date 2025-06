I 10 migliori chatbot per knowledge base per automatizzare il supporto clienti

Sei stanco di rispondere sempre alle stesse domande dei clienti?

O forse il tuo team del supporto è sommerso da ticket ed email? È qui che un chatbot per knowledge base può aiutarti.

Immagina di avere uno strumento basato sull'IA in grado di rispondere istantaneamente alle domande dei clienti, fornire risposte personalizzate e guidare gli utenti verso risorse self-service, il tutto senza bisogno dell'intervento umano.

Non si tratta dei soliti bot di base. Stiamo parlando di chatbot avanzati basati sull'intelligenza artificiale e sull'IA generativa, progettati per comprendere domande complesse, fornire risposte pertinenti e adattarsi alle diverse esigenze degli utenti.

Che un cliente chieda qualcosa di semplice o si addentri in problemi complessi, un chatbot intelligente può scansionare la tua knowledge base esistente, interpretare le politiche aziendali e estrarre le informazioni più accurate.

Analizziamo insieme cosa dovresti cercare in un chatbot che offra davvero valore sia a te che al tuo team. Dal supporto di una knowledge base personalizzata all'integrazione del tuo software di assistenza clienti con l'IA, abbiamo tutte le opzioni che ti servono!

Cosa cercare in un chatbot per knowledge base?

Scegliere il chatbot giusto è un po' come assumere un nuovo addetto all'assistenza. Solo che questo lavora 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non fa mai pause e continua a migliorare man mano che impara.

Ecco a cosa devi prestare davvero attenzione:

1. Intelligenza artificiale che capisce le persone reali

Vuoi un chatbot che non si limiti a seguire degli script. Cerca un'intelligenza artificiale potente e funzionalità/funzioni IA generative. Questo aiuta il bot a comprendere veramente i problemi complessi, fornire risposte pertinenti e mantenere la conversazione in un formato colloquiale naturale. Un chatbot intelligente può persino gestire query complesse senza bisogno dell'intervento umano.

2. Perfetta integrazione con la tua knowledge base

Il tuo chatbot dovrebbe funzionare con la tua knowledge base esistente. Che si tratti di una pagina di domande frequenti o di contenuti di assistenza più approfonditi, il chatbot dovrebbe essere in grado di scansionare tutto per fornire rapidamente informazioni accurate.

3. Esperienza personalizzata per i tuoi clienti

Un ottimo chatbot non sembra robotico. Con la voce e la personalità giuste, può rispecchiare il tono del tuo marchio offrendo risposte personalizzate su misura per le diverse esigenze dei clienti. Dovrebbe anche adattarsi in base alle conversazioni passate e utilizzare i tuoi dati di formazione per migliorare nel tempo.

🧠 Lo sapevate? Gli antichi egizi crearono uno dei primi archivi sistematici di conoscenza conosciuti nella Biblioteca di Alessandria intorno al III secolo a.C. Non era solo una biblioteca, ma un primo hub di conoscenza dove gli studiosi gestivano pergamene, curavano informazioni e persino classificavano i dati in base all'argomento. In un certo senso, praticavano la gestione della conoscenza migliaia di anni prima che il termine fosse coniato!

4. Opzioni self-service che aiutano davvero

L'obiettivo è guidare gli utenti verso le risorse self-service giuste, non semplicemente rimbalzarli da una parte all'altra. Un chatbot ben progettato dovrebbe aiutare i clienti a risolvere attività complesse da soli e ridurre la necessità di agenti dal vivo. Questo non solo aiuta a risparmiare tempo, ma migliora anche la soddisfazione sia dei clienti che del team del supporto.

5. Approfondimenti che ti aiutano a crescere

Un buon chatbot non si limita a rispondere alle domande, ma ti mostra anche dove sono le tue lacune di conoscenza. Cerca funzionalità/funzioni come analisi o dashboard che evidenziano le domande dei clienti, monitorano l'efficacia del chatbot e suggeriscono aggiornamenti alla tua knowledge base man mano che il tuo prodotto si evolve. Questo è fondamentale per costruire una strategia di gestione della conoscenza più intelligente.

6. Flessibilità, scalabilità e trasparenza dei costi

Le tue esigenze di oggi non saranno le stesse tra sei mesi. Cerca una soluzione che cresca con te, che si tratti di gestire problemi più complessi, servire più tipi di utenti o collegarsi a diverse piattaforme di IA. Assicurati solo che il prezzo sia adatto alla tua azienda e che non ci siano costi nascosti per l'espansione.

Il chatbot giusto sarà come un'estensione del tuo team: intuitivo, utile e abbastanza intelligente da comprendere anche le domande più complesse dei tuoi clienti. Con una solida base di conoscenze e le giuste funzionalità/funzioni IA, non offri solo supporto, ma garantisci un'esperienza migliore, ogni volta.

I 10 migliori chatbot per knowledge base in sintesi

Ecco una tabella markdown che riepiloga/riassume i 10 migliori chatbot per knowledge base dal tuo contenuto, seguendo il formato da te richiesto:

I 10 migliori chatbot per knowledge base

1. ClickUp

Prova ClickUp Brain gratis Ottieni risposte immediate, riepiloghi delle attività e suggerimenti intelligenti con ClickUp Brain, il tuo agente IA sempre attivo

ClickUp Brain, l'assistente basato sull'IA integrato in ClickUp, è progettato per eliminare i punti deboli più comuni dei team: perdita di tempo nella ricerca di informazioni, silos di conoscenze, risposte di supporto incoerenti e colli di bottiglia nell'onboarding.

Integrando ClickUp Brain e Connected Search con documenti, attività e conversazioni, ClickUp ti consente di porre domande in linguaggio naturale e ottenere risposte immediate e contestualizzate dalla tua knowledge base interna, senza dover più cercare in documenti infiniti o chiedere aiuto ai colleghi.

ClickUp Brain è particolarmente utile per il supporto interno dei team e per i team di assistenza clienti, consentendo a chiunque di visualizzare politiche, elaborare documenti o dettagli sui prodotti in pochi secondi. Ad esempio, un nuovo assunto può chiedere: "Qual è il nostro processo di inserimento?" e ottenere passaggi aggiornati e accurati senza dover attendere il responsabile.

La ricerca connessa semplifica il recupero di file pertinenti e risorse connesse dall'area di lavoro, nonché app di terze parti integrate

Gli agenti dell'assistenza possono utilizzarlo per recuperare istantaneamente guide alla risoluzione dei problemi o gli ultimi aggiornamenti dei prodotti, garantendo risposte coerenti e in linea con il marchio ai clienti. Dopo riunioni importanti, la combinazione di IA Notetaker + Brain può riepilogare/riassumere le trascrizioni, estrarre elementi di azione e suggerire attività, in modo che nulla venga tralasciato e i follow-up non vengano mai persi.

Sfruttando i prompt personalizzati, puoi persino automatizzare le query ripetitive e standardizzare le risposte alle domande frequenti, liberando il tempo del tuo team per lavori di maggior valore. Brain fornisce anche suggerimenti intelligenti e correlati alle attività, come la visualizzazione di documenti correlati, la raccomandazione dei passaggi successivi o il collegamento di articoli della knowledge base direttamente alle attività, aiutando i team a rimanere organizzati e proattivi.

Se vuoi fare un passo avanti, gli agenti Autopilot di ClickUp possono intervenire e fornire risposte altamente contestualizzate sulla base delle informazioni presenti nella tua area di lavoro. Puoi persino configurarli per eseguire funzioni specifiche.

Addestra agenti Autopilot personalizzati in ClickUp per gestire i flussi di lavoro di gestione delle conoscenze

Tutto questo è perfettamente integrato con le solide funzionalità di gestione delle conoscenze e delle attività di ClickUp, in modo che la knowledge base della tua azienda sia sempre accessibile e utilizzabile.

Ricerca connessa basata su IA: cerca istantaneamente in tutti i tuoi documenti, attività, commenti e conversazioni utilizzando la ricerca connessa. Trova le risposte in pochi secondi, anche se non sai dove sono archiviate le informazioni

Risposte contestualizzate e sensibili all'area di lavoro: ottieni risposte personalizzate in base ai contenuti specifici della tua organizzazione, non risultati generici trovati sul web. Brain comprende il contesto della tua area di lavoro e fornisce informazioni precise e pertinenti

Riepiloghi/riassunti automatici delle riunioni: riepilogate/riassumete automaticamente le trascrizioni delle riunioni, evidenziate le decisioni chiave ed estraete gli elementi di azione, semplificando il follow-up e la responsabilità

Prompt e flussi di lavoro personalizzati: crea prompt riutilizzabili per domande frequenti, onboarding o spiegazioni dei processi. Standardizza l'assistenza e le comunicazioni interne con risposte coerenti e in linea con il marchio

Suggerimenti relativi alle attività: Brain consiglia i passaggi successivi, collega documenti correlati e mostra attività simili o il contesto storico, aiutando i team a evitare il lavoro duplicato e a sfruttare le conoscenze esistenti

Integrazione della gestione delle conoscenze: organizza, tagga e gestisci tutte le conoscenze della tua azienda in un unico posto con ClickUp Knowledge Management, rendendo facile mantenere le informazioni aggiornate e accessibili

Creazione di attività senza interruzioni: converti istantaneamente informazioni, elementi di azione o decisioni da documenti e trascrizioni in attività concrete, assegna i titolari e imposta le date di scadenza, tutto dalla stessa piattaforma.

Autorizzazioni e condivisione granulari: controlla chi può visualizzare, commentare o modificare le risorse della knowledge base, garantendo la sicurezza delle informazioni sensibili e facilitando la collaborazione

Assistenza per i team del servizio clienti: consenti ai team del servizio clienti di fornire risposte più rapide e accurate mettendo a disposizione guide per la risoluzione dei problemi, politiche e informazioni sui prodotti in modo immediato

Apprendimento continuo: man mano che l'area di lavoro cresce, Brain si adatta e migliora, rendendo più facile trovare le informazioni con l'espansione della knowledge base

La qualità delle risposte dipende da quanto è ben organizzata e mantenuta la tua documentazione interna

I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di tempo per imparare a creare prompt efficaci per ottenere i migliori risultati

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Alexander Haywood, CTO di Liquid Barcodes, afferma:

Abbiamo già risparmiato decine di migliaia di euro, poiché i nostri team non perdono tempo a spiegare cosa sono e dove si trovano le informazioni. Con ClickUp è tutto in un'unica piattaforma. I team vedono gli obiettivi, gli elenchi e le dashboard. Tutti sono informati!

Abbiamo già risparmiato decine di migliaia di euro, poiché i nostri team non perdono tempo a spiegare cosa sono e dove si trovano le informazioni. Con ClickUp è tutto in un'unica piattaforma. I team vedono gli obiettivi, gli elenchi e i dashboard. Tutti sono informati!

2. Intercom Fin IA (Ideale per l'automazione scalabile e basata sull'IA del servizio clienti)

tramite Intercom Fin IA

Scopri Intercom Fin IA, un impressionante agente IA per il servizio clienti che sta davvero cambiando le regole del gioco. È progettato per risolvere in modo immediato e accurato una grande quantità di domande dei clienti, alleggerendo il carico di lavoro del tuo team di supporto umano in modo che possa concentrarsi su questioni più complesse. Pensa a Fin come alla tua prima linea di difesa super efficiente nel supporto clienti.

Ciò che distingue Intercom Fin è la sua capacità di comprendere realmente ciò che i clienti chiedono. È in grado di ricevere domande complesse, comprenderle e fornire risposte precise, grazie al suo speciale motore Fin AI Engine™. Che tu stia già utilizzando gli strumenti di assistenza clienti di Intercom o un software di helpdesk diverso come Zendesk o Salesforce, Fin si integra perfettamente, offrendo un modo flessibile per potenziare la tua attuale configurazione di assistenza con un'IA intelligente.

Addestra Fin utilizzando tutti i tuoi contenuti aziendali esclusivi: articoli del centro assistenza, documenti di supporto interni, PDF e persino pagine web

Perfeziona attivamente le domande dei clienti per una migliore comprensione e verifica le tue risposte per evitare di inventare cose

Individua e risolvi i problemi in oltre 45 lingue, aiutandoti a servire i clienti in tutto il mondo.

Automatizza operazioni più complesse come cancellazioni di ordini o rimborsi, seguendo le regole aziendali e integrando altri sistemi

In grado di leggere e comprendere le immagini

Le prestazioni di Fin dipendono davvero dalla qualità e dalla completezza della tua knowledge base

Per le aziende molto grandi con volumi di assistenza elevati, i costi, soprattutto con prezzi basati sulla risoluzione, possono aumentare rapidamente

versione di prova gratuita disponibile per 14 giorni

I piani a pagamento partono da 0,99 $ per risoluzione (minimo 50 risoluzioni al mese)

G2: 4,5/5 (oltre 3000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1000 recensioni)

Una recensione di G2 dice:

Siamo in grado di supportare molti più clienti con lo stesso livello di servizio elevato che si aspettano. Fin migliora continuamente e si adatta molto bene alle domande complesse che gli vengono poste. Il nostro prodotto è proprio questo: complesso. La maggior parte dei problemi è unica, in quanto i client pongono domande simili ma in modi molto diversi o con casi d'uso molto diversi per ciascuna funzionalità. Fin è in grado di utilizzare le nostre risorse per rispondere in modo adeguato.

Siamo in grado di supportare molti più clienti con lo stesso elevato livello di servizio che si aspettano. Fin migliora continuamente e si adatta molto bene alle domande complesse che gli vengono poste. Il nostro prodotto è proprio questo: complesso. La maggior parte dei problemi è unica, in quanto i client pongono domande simili ma in modi molto diversi o con casi d'uso molto diversi di ciascuna funzionalità. Fin è in grado di utilizzare le nostre risorse per rispondere in modo adeguato.

3. Tidio (Ideale per le piccole e medie imprese che necessitano di una soluzione all-in-one di live chat e chatbot con IA)

via Tidio

Tidio è come un assistente amichevole e versatile per il tuo sito web, che unisce chat live e chatbot IA in un unico pacchetto. È particolarmente popolare tra le piccole e medie imprese perché le aiuta a migliorare il supporto clienti e le vendite senza diventare troppo complicato o costoso.

Lo strumento funge da hub centrale dove puoi chattare con i visitatori del sito web in tempo reale e lasciare che l'IA intelligente gestisca le domande più comuni, anche quando non sei disponibile.

Tidio si distingue davvero per la sua soluzione completa che include chat live, IA robusta (il loro agente IA "Lyro") e integrazioni con email e social media, il tutto da un'unica dashboard. È progettato per essere intuitivo, anche per gli utenti meno esperti di tecnologia, consentendo loro di impostare rapidamente risposte automatizzate e interagire con i clienti in modo più efficace.

Interagisci con i visitatori del sito web in tempo reale, offrendo assistenza immediata e convertendo i visitatori in lead

Crea flussi di lavoro automatizzati utilizzando un builder visivo drag-and-drop per guidare i clienti attraverso i funnel di vendita o i processi di assistenza

Gestisci tutte le conversazioni con i clienti tramite chat live, email, Facebook Messenger e Instagram in un unico posto

Scopri chi sta visitando il tuo sito web in tempo reale, comprese le pagine che sta visualizzando, per offrire assistenza proattiva o supporto commerciale

Scegli tra decine di modelli di chatbot predefiniti per vari casi d'uso come la generazione di lead, il supporto clienti e il recupero dei carrelli abbandonati

Occasionalmente possono verificarsi problemi di prestazioni o caricamenti lenti su alcuni dispositivi, come segnalato da alcuni utenti

L'integrazione con alcuni sistemi CRM può talvolta risultare complessa da configurare per gli utenti

Non supporta la gestione delle chat dei client tramite WhatsApp direttamente all'interno della sua piattaforma principale per tutti i piani

Base: Gratis

Starter: 29 $/mese (fatturato mensilmente)

Crescita: a partire da 59 $ al mese (fatturato mensilmente)

In più: A partire da 749 $ al mese

Premium: A partire da 2999 $ al mese.

G2: 4,7/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Una recensione di Capterra dice:

È stato uno strumento favoloso per poter risolvere le query dei clienti tramite chat live molto più velocemente, molte volte senza la necessità di trasferire la chiamata a un consulente. Le domande frequenti a cui è facile rispondere vengono gestite dall'IA, il che riduce il flusso delle conversazioni. Aiuta a migliorare la produttività degli operatori consentendo loro di concentrarsi su casi più speciali che richiedono maggiore attenzione.

È stato uno strumento favoloso per poter risolvere le query dei clienti tramite chat live molto più velocemente, molte volte senza la necessità di trasferire la chiamata a un consulente. Le domande frequenti a cui è facile rispondere vengono gestite dall'IA, il che riduce il flusso delle conversazioni. Aiuta a migliorare la produttività degli operatori consentendo loro di concentrarsi su casi più speciali che richiedono maggiore attenzione.

4. Botpress (ideale per sviluppatori e aziende che creano chatbot altamente personalizzabili e basati su IA)

tramite Botpress

Botpress è una potente piattaforma open source che ti mette davvero le redini in mano quando si tratta di creare chatbot IA e assistenti vocali. È progettato per essere versatile, attraente sia per gli sviluppatori esperti che amano approfondire la personalizzazione, sia per coloro che apprezzano un approccio visivo e drag-and-drop.

Con Botpress, non stai semplicemente creando un semplice bot per le domande frequenti, ma stai creando sofisticate esperienze di conversazione in grado di comprendere, apprendere e migliorare nel tempo.

Consente di creare flussi di conversazione complessi in modo visivo, quasi come se si disegnasse un diagramma di flusso, offrendo al contempo la flessibilità necessaria per integrarsi praticamente con qualsiasi sistema o canale. Questo lo rende la scelta ideale per le aziende che desiderano automatizzare il servizio clienti, semplificare le operazioni interne o migliorare il coinvolgimento degli utenti con agenti IA intelligenti su più piattaforme.

Progetta flussi di conversazione complessi con un'interfaccia drag-and-drop, rendendo la creazione dei bot intuitiva

Include nodi autonomi, agenti IA specializzati e schede IA per interazioni intelligenti, basati sui più recenti modelli di linguaggio LLMs

Supporta l'implementazione su varie piattaforme come WhatsApp, Slack, Instagram, Facebook Messenger e siti web

Traduzione automatica in oltre 100 lingue per una portata globale, in grado di gestire diverse interazioni con gli utenti

Sicurezza di livello Enterprise e infrastruttura scalabile per grandi organizzazioni

Può avere una curva di apprendimento più ripida per i principianti a causa delle sue opzioni di personalizzazione avanzate

Affidarsi a provider LLM di terze parti potrebbe influire sui costi operativi e sulla scalabilità in caso di utilizzo estremamente elevato

Alcuni utenti segnalano difficoltà nell'impostazione delle integrazioni con specifici sistemi CRM

Pay-as-you-go

In più: 79 $/mese (fatturato annualmente)

Team: 446 $/mese (fatturato annualmente)

Enterprise: Prezzi personalizzati

G2: 4,6/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Una recensione di G2 dice:

Botpress è potente e intuitivo: non c'è molto che non si possa fare se ci si mette d'impegno. Ha tutte le capacità necessarie. Mi piace che ci sia una vasta base di utenti su Discord e che la community si aiuti a vicenda in modo aperto.

Botpress è potente e intuitivo: se ci si mette impegno, non c'è molto che non si possa fare. Ha tutte le funzionalità necessarie. Mi piace che ci sia una vasta base di utenti su Discord e che la community si aiuti a vicenda in modo aperto.

5. Ada (Ideale per le grandi aziende che desiderano automatizzare e scalare il supporto clienti con IA avanzata)

via Ada

Ada è una piattaforma leader nell'automazione del servizio clienti basata sull'IA, progettata per gestire un enorme volume di richieste dei clienti in modo istantaneo e accurato.

È particolarmente popolare tra le grandi aziende che desiderano ridurre in modo significativo il carico di lavoro dei propri team di supporto umano e offrire ai clienti un self-service davvero intelligente.

Ada utilizza il suo motore proprietario "Reasoning Engine™" per comprendere le intenzioni dei clienti, connettersi con varie fonti di conoscenza e persino intraprendere azioni all'interno dei sistemi aziendali. Questo lo rende una soluzione potente per automatizzare le risoluzioni su una moltitudine di canali, tra cui chat web, app mobili, email, social media e persino voce, con l'obiettivo di fornire un supporto clienti eccezionale 24 ore su 24.

Comprende e risponde alle query dei clienti in tempo reale utilizzando un'elaborazione avanzata del linguaggio naturale (NLP)

Fornisce risposte immediate e accurate alle domande frequenti e alle richieste di routine

Personalizza i chatbot in modo che riflettano il tono, lo stile e l'identità del tuo marchio, con interfacce uniche

Implementa la soluzione su chat web, SDK mobile, canali social (Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram), SMS e voce

Connettiti senza problemi con strumenti esistenti come Salesforce, Zendesk e Shopify per il flusso dei dati

L'implementazione può essere complessa e impegnativa, soprattutto quando si integra con soluzioni di live agent esistenti

Per alcuni utenti, la formazione sulla piattaforma per i clienti finali potrebbe essere insufficiente. L'esperienza utente può essere meno intuitiva in alcune aree

Prezzi personalizzati

G2: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Una recensione di Capterra dice:

Mi piace particolarmente il fatto che Ada sia sempre super veloce quando si tratta di integrare le ultime innovazioni nella soluzione software. La soluzione è anche molto intuitiva e soddisfa tutte le mie esigenze personali per una buona IA conversazionale. Anche l'assistenza da parte dei dipendenti è molto buona.

Mi piace particolarmente il fatto che Ada sia sempre super veloce quando si tratta di integrare le ultime innovazioni nella soluzione software. La soluzione è anche molto intuitiva e soddisfa tutti i miei requisiti personali per una buona IA conversazionale. Anche l'assistenza da parte dei dipendenti è molto buona.

6. Kommunicate (Ideale per le aziende che cercano un chatbot IA economico e facile da usare con una solida integrazione della chat live)

tramite Kommunicate

Kommunicate si posiziona come una piattaforma completa di messaggistica per i clienti, perfetta per le aziende che desiderano combinare chatbot con IA e un'assistenza live chat umana senza soluzione di continuità. È particolarmente interessante per le piccole e medie imprese grazie alla sua interfaccia intuitiva e ai prezzi competitivi. Immagina uno strumento che non solo risponde immediatamente alle domande più comuni dei clienti, ma sa anche esattamente quando inoltrare una query più complessa al tuo team umano, rendendo più efficienti le operazioni complessive.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kommunicate

Crea chatbot IA utilizzando Kompose, il loro intuitivo builder visivo senza codice, oppure integralo con motori IA popolari come Dialogflow e Generative IA di Google

Implementa chatbot e chat live su varie piattaforme, tra cui WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram e SDK mobili (iOS, Android)

Fornisce suggerimenti, riepiloghi/riassunti e traduzioni basati sull'IA per aiutare gli agenti umani a rispondere in modo più rapido e accurato

Tieni traccia delle prestazioni dei chatbot, della soddisfazione dei clienti, dei tassi di risoluzione e della cronologia delle conversazioni per un'ottimizzazione continua

Allinea la voce e il tono del chatbot con il tono e le linee guida del marchio della tua azienda

Le funzionalità IA potrebbero non essere sufficienti per le aziende che richiedono un'integrazione IA molto approfondita e specializzata

La personalizzazione per flussi di lavoro complessi e unici potrebbe essere meno flessibile rispetto alle piattaforme altamente incentrate sugli sviluppatori

Alcuni utenti segnalano difficoltà occasionali o tempi di configurazione più lunghi per determinate integrazioni

Lite: 100 $/mese (fatturato mensilmente)

Avanzato: 200 $/mese (fatturato mensilmente)

Enterprise: Prezzi personalizzati

G2: 4,8/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

Una recensione di G2 dice:

Essendo un principiante della programmazione, sono rimasto entusiasta della facilità di configurazione del chatbot IA di Kommunicate. È intuitivo e semplice, mi ha permesso di lanciare un chatbot per il sito web senza alcuna difficoltà.

Essendo un principiante della programmazione, sono rimasto entusiasta della facilità con cui è stato possibile configurare il chatbot IA di Kommunicate. È stato intuitivo e semplice, permettendomi di lanciare un chatbot sul sito web senza alcuna difficoltà.

7. Zoho Desk (ideale per le aziende che cercano un help desk economico e ricco di funzionalità con IA integrata)

tramite Zoho Desk

Zoho Desk è uno strumento di IA completo per il servizio clienti, progettato per potenziare sia gli agenti che i clienti. Immagina un help desk che non solo organizza le query dei clienti, ma utilizza anche l'IA per rispondere alle domande, guidare gli agenti e persino prevedere l'umore dei clienti.

Ciò che distingue Zoho Desk è la sua forte enfasi sull'accessibilità economica unita a un ricco set di funzionalità, tra cui l'assistente IA, Zia. Centralizza le interazioni con i clienti provenienti da vari canali, offre una solida automazione e si integra perfettamente con altri prodotti Zoho, fornendo una visione olistica del percorso del cliente.

Fornisce risposte immediate alle domande dei clienti utilizzando articoli della knowledge base, suggerisce risposte agli agenti e analizza il sentiment dei clienti

Analizza l'umore e il sentiment dei clienti, aiutando gli agenti a personalizzare le risposte

Include suggerimenti di risposta, riepiloghi/riassunti dei ticket e regole di automazione per aumentare l'efficienza degli agenti

Si connette con altri prodotti Zoho (come CRM) e app di terze parti popolari per centralizzare i dati

Offre la condivisione e il controllo remoto dello schermo per una risoluzione pratica dei problemi

Alcuni utenti segnalano occasionalmente tempi di caricamento lenti o problemi di prestazioni durante i picchi di utilizzo

Sebbene sia molto efficace per gli utenti Zoho integrati, le prestazioni standalone potrebbero richiedere una configurazione più complessa per le aziende che non utilizzano Zoho

Le funzionalità IA più avanzate sono spesso disponibili nei piani di livello superiore, che possono aumentare il costo complessivo

Gratis: (fino a 3 agenti)

Standard: 20 $/agente/mese (fatturato mensilmente)

Professional: 35 $/agente/mese (fatturato mensilmente)

Enterprise: 50 $/agente/mese (fatturato mensilmente)

versione di prova gratuita di 15 giorni disponibile per i piani a pagamento

G2: 4,4/5 (oltre 6.500 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 2000 recensioni)

Una recensione di Capetrra dice:

Gestire il personale addetto a rispondere alle domande dei clienti e navigare nel sistema stesso è un piacere grazie alla semplicità e all'intuitività del sistema e alle ampie possibilità di personalizzazione offerte dalle funzionalità di automazione e flusso di lavoro.

Gestire il personale addetto a rispondere alle domande dei clienti e navigare nel sistema stesso è un piacere grazie alla semplicità e all'intuitività del sistema e alle ampie possibilità di personalizzazione offerte dalle funzionalità di automazione e flusso di lavoro.

8. SAAS First (Ideale per le aziende che cercano una piattaforma all-in-one basata sull'IA per l'help desk e il coinvolgimento dei clienti)

tramite SAAS First

SAAS First offre un approccio innovativo al supporto clienti, combinando un chatbot basato sull'IA, una chat live, una knowledge base e funzionalità CRM in un unico sistema integrato. È progettato per le aziende che desiderano trasformare radicalmente il modo in cui interagiscono con i clienti, passando dal supporto tradizionale a un coinvolgimento intelligente e immediato.

Il vero punto di forza di SAAS First risiede nel suo design unificato. Invece di mettere insieme strumenti diversi, ottieni un'unica piattaforma per gestire gli agenti IA e le conversazioni con i clienti su vari canali. Non si tratta solo di efficienza, ma di fornire un'esperienza di marca coerente e senza soluzione di continuità, ottenendo al contempo informazioni preziose sul comportamento dei clienti.

Fornisce assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con funzionalità multilingue, offrendo risposte rapide e accurate

Personalizza le interazioni dei chatbot in modo che rispecchino il tono e lo stile del tuo marchio e soddisfino le esigenze specifiche dei clienti

Genera e aggiorna automaticamente una sezione FAQ dinamica basata sulle informazioni ricavate dalle richieste dei clienti

Archivia e gestisce i dati dei clienti in un unico posto con il CRM integrato, migliorando l'efficienza e l'accesso

Garantisce la conformità alle leggi sulla privacy dei dati per proteggere le informazioni dei clienti e creare fiducia.

L'integrazione con sistemi di terze parti altamente specializzati o meno comuni potrebbe presentare alcune difficoltà

Versione di prova gratuita disponibile

Piano Base: 9 $/membro/mese (fatturato mensilmente)

Componente aggiuntivo: Prezzi personalizzati

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

9. Guru (ideale per la gestione integrata delle conoscenze con flussi di lavoro di verifica dei contenuti)

via Guru

Guru è una piattaforma dinamica progettata per garantire che il tuo team abbia sempre le informazioni giuste, proprio quando ne ha bisogno. Immagina un sistema in cui le risposte trovano attivamente i tuoi dipendenti, eliminando ricerche infinite tra documenti sparsi.

Questa piattaforma è progettata per essere l'unica fonte di verità per la tua organizzazione, rendendo le informazioni accessibili e affidabili in tutti i reparti. Guru pone inoltre l'accento sulla conoscenza verificata e sull'integrazione perfetta del flusso di lavoro.

Invece di un repository statico, Guru utilizza l'IA per suggerire informazioni pertinenti e consente agli esperti di mantenere e verificare i contenuti, garantendo l'accuratezza. È particolarmente potente per l'abilitazione commerciale, il supporto clienti e le comunicazioni interne, dove avere informazioni aggiornate a portata di mano può fare la differenza.

Fornisce conoscenze e risorse pertinenti direttamente agli utenti all'interno del loro flusso di lavoro, eliminando lunghe ricerche

Fornisce risposte personalizzate e ricche di contesto all'interno di app come Slack e Chrome tramite agenti di conoscenza personalizzabili

Si connette con strumenti popolari come Slack, Microsoft Teams, Salesforce e Zendesk, rendendo le conoscenze accessibili dove i team già lavorano.

Consolida le informazioni provenienti da varie fonti in un'unica piattaforma facilmente consultabile

Aiuta i team a creare e perfezionare i contenuti, rimuovendo automaticamente il gergo tecnico e migliorando la chiarezza con l'assistente di scrittura IA

Opzioni di modifica limitate per alcuni elementi delle schede, che potrebbero limitare la formattazione avanzata

Alcuni utenti trovano la funzionalità di auto-aiuto meno intuitiva del previsto

Occasionali tempi di caricamento lenti per knowledge base di grandi dimensioni o determinate integrazioni.

Starter: Gratis (fino a 3 utenti)

Builder: 12 $/utente/mese (fatturato mensilmente)

Esperto: 15 $/utente/mese (fatturato mensilmente)

Enterprise: Prezzi personalizzati

G2: 4,6/5 (oltre 2000 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 600 recensioni)

Una recensione di G2 dice:

Guru rende semplicissimo accedere a informazioni affidabili senza interrompere il flusso di lavoro. L'estensione per browser è fondamentale, perché mostra le risposte direttamente all'interno di strumenti come Gmail e Zendesk. La ricerca è veloce e affidabile e il sistema di verifica aiuta a mantenere i contenuti accurati e aggiornati. Ha fatto risparmiare un sacco di tempo al nostro team CS e ha migliorato la coerenza su tutta la linea.

Guru rende semplicissimo accedere a informazioni affidabili senza interrompere il flusso di lavoro. L'estensione per browser è fondamentale, perché mostra le risposte direttamente all'interno di strumenti come Gmail e Zendesk. La ricerca è veloce e affidabile e il sistema di verifica aiuta a mantenere i contenuti accurati e aggiornati. Ha fatto risparmiare un sacco di tempo al nostro team CS e ha migliorato la coerenza a tutti i livelli.

10. Zendesk (Ideale per soluzioni complete di assistenza clienti con IA integrata e potente automazione)

tramite Zendesk

Zendesk è un vasto ecosistema progettato per gestire ogni aspetto del servizio clienti. Per le aziende, in particolare quelle in rapida espansione o che gestiscono interazioni complesse con i clienti, Zendesk offre una suite completa di strumenti che integrano perfettamente i canali di assistenza tradizionali con IA e automazioni all'avanguardia. L'obiettivo è rendere l'assistenza efficiente per gli agenti e semplice per i clienti, il tutto da un'interfaccia unificata.

La sua capacità di centralizzare diverse funzioni di supporto, dal ticketing e dalla chat live alle knowledge base e ai sofisticati agenti IA, in un unico sistema intuitivo, rende Zendesk unico rispetto alla concorrenza. È progettato per potenziare il self-service, ridurre il carico di lavoro degli agenti e fornire un'esperienza cliente personalizzata, sia attraverso risposte automatizzate che interazioni umane semplificate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zendesk

Crea risposte nuove e dinamiche e assiste gli agenti con riepiloghi/riassunti, cambiamenti di tono e generazione di contenuti

Classifica automaticamente le richieste in arrivo in base all'intento, alla lingua e al sentiment, indirizzandole all'agente o al bot più adatto

Offre assistenza basata sull'IA agli agenti umani, fornendo contesto, suggerendo risposte e automatizzando le azioni all'interno dei flussi di lavoro

Progetta flussi di conversazione per domande frequenti e richieste comuni, con opzioni di escalation a operatori umani

Rileva e risponde in più lingue, offrendo assistenza globale

Limiti di Zendesk

Il processo di trasferimento tra bot e agenti umani può talvolta perdere il contesto, costringendo i clienti a ripetere le informazioni

L'integrazione con determinati sistemi esterni o flussi di lavoro personalizzati complessi potrebbe richiedere competenze tecniche

Alcuni utenti segnalano difficoltà con la reportistica e l'analisi, necessitando di approfondimenti per elementi utilizzabili

Prezzi di Zendesk

Suite Team: a partire da 69 $ al mese

Suite Growth: a partire da 115 $ al mese

Suite Professional: a partire da 149 $ al mese

Suite Enterprise: Prezzi personalizzati

è disponibile una versione di prova gratuita di 14 giorni per i piani Suite

Valutazioni e recensioni di Zendesk

G2: 4,3/5 (oltre 6000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 4000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zendesk?

Una recensione di Capterra dice:

Ho ottenuto un migliore controllo sulle interazioni con i clienti e il flusso di lavoro del team è diventato più chiaro. Inoltre, contribuisce a ridurre i ticket persi e a mantenere organizzate le nostre risposte.

Ho ottenuto un migliore controllo sulle interazioni con i clienti e il flusso di lavoro del team è diventato più chiaro. Inoltre, ci aiuta a ridurre i ticket persi e a mantenere organizzate le nostre risposte.

Rendi operativa la tua conoscenza con ClickUp

I chatbot per knowledge base vanno oltre la semplice automazione, offrendo soluzioni intelligenti e scalabili che forniscono risposte immediate, potenziano il self-service e liberano gli agenti umani per interazioni più complesse ed empatiche.

Abbiamo esplorato un intervallo di chatbot di base di conoscenza di alto livello, ciascuno con i propri punti di forza unici, dall'integrazione CRM profonda e la personalizzazione incentrata sugli sviluppatori alle soluzioni di help desk all-in-one. La scelta giusta per la tua azienda dipende in ultima analisi dalle tue esigenze specifiche: la complessità delle tue richieste, il tuo stack tecnologico esistente, il tuo budget e le tue ambizioni di crescita.

In definitiva, investire in un chatbot con una solida base di conoscenze non significa solo ridurre i costi, ma anche migliorare l'intera esperienza dei clienti. Con l'app ClickUp per il lavoro, puoi creare un'assistenza affidabile 24 ore su 24, favorendo una maggiore soddisfazione dei clienti e creando un team di supporto più efficiente e pronto per il futuro.

Registrati oggi stesso per un account ClickUp gratuito e ottieni di più dai tuoi flussi di lavoro basati sulla conoscenza!