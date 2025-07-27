Modelli di giornale contabile gratuiti per semplificare la tenuta dei registri finanziari

Sapevi che il 64% delle piccole imprese non ha un contabile dedicato? Tendono a gestire tutto da sole, compresa la contabilità!

Ma quando sei impegnato a gestire le operazioni quotidiane, la contabilità può passare in secondo piano.

Una serie di modelli di giornali contabili di qualità può semplificarti la vita sul fronte delle entrate e delle uscite. Non dovrai più perdere tempo a creare un libro mastro da zero o a gestire più fogli Excel (spesso complicati).

I modelli acquisiranno tutti i dati dei tuoi account contabili e organizzeranno le tue finanze senza costi aggiuntivi.

Ecco quindi alcuni modelli gratuiti di giornali contabili che puoi utilizzare per tenere sotto controllo le finanze della tua azienda senza aggiungere ulteriori spese.

Cosa sono i modelli di giornale contabile?

I modelli di giornale contabile sono strutture pre-strutturate che organizzano le transazioni finanziarie della tua azienda. Assicurano che tutte le entrate, le spese, i pagamenti e i rimborsi siano documentati in modo sistematico senza la necessità di mantenere complicati modelli e fogli Excel o un bilancio fisico.

Ad esempio, quando fatturi un client o effettui un pagamento, un modello di voce di giornale ti aiuta a registrare facilmente tali transazioni in modo strutturato.

Puoi annotare dettagli chiave come la data, gli account coinvolti, i debiti e i crediti e una breve descrizione della transazione.

Transazioni registrate correttamente contribuiscono a rendiconti finanziari ben organizzati e a una struttura di ripartizione dei costi. Avrai i dati giusti per prendere decisioni informate, ridurre il rischio di errori costosi e essere pronto per la stagione fiscale.

👀 Lo sapevi? McKinsey stima che dal 75 all'80% delle operazioni transazionali, come la contabilità generale e l'elaborazione dei pagamenti, possano essere automatizzate.

13 modelli gratuiti di giornale contabile

Ora che sai come dovrebbe essere un modello di voce di giornale efficace, dai un'occhiata ad alcuni modelli ClickUp che fanno al caso tuo.

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro e combina project management, knowledge base, strumenti di collaborazione e tutto ciò che sta in mezzo in un unico spazio personalizzabile. Puoi facilmente adattarla come software di contabilità di progetto e monitorare le tue finanze in modo efficiente.

Tieni traccia delle finanze, degli sprint e altro ancora con le dashboard di ClickUp

La possibilità di generare una serie completa e ricorrente di eventi, come il processo di chiusura contabile di fine mese, ha aiutato il team a migliorare significativamente i tempi di chiusura.

La possibilità di generare una serie completa e ricorrente di eventi, come il processo di chiusura contabile di fine mese, ha aiutato il team a migliorare significativamente i tempi di chiusura.

🧠 Curiosità: la società di revisione contabile PwC si occupa del conteggio dei voti degli Oscar da oltre 80 anni, perché la precisione è davvero importante in contabilità. Le voci del tuo giornale contabile potrebbero non finire sui giornali, ma dovrebbero essere altrettanto meritevoli di un premio.

1. Il modello di registro contabile ClickUp

Ottieni il modello gratis Registra ogni voce del giornale in un unico posto con registrazioni chiare di debiti e crediti grazie al modello di giornale contabile ClickUp

Non hai il budget per un contabile o un software di contabilità sofisticato? Il modello di giornale contabile di ClickUp ti aiuta. Puoi monitorare gli importi di debito e credito, aggiungere ricevute per ogni transazione, assegnare numeri alle voci del giornale per facilitarne la ricerca e molto altro ancora.

Con questo modello puoi:

Utilizza sei diversi attributi personalizzati, come Data transazione, Tipo di giornale, Ricevuta, Numero voce e Addebito, per salvare informazioni fondamentali su ogni transazione

Accedete a tre diverse visualizzazioni attraverso diverse configurazioni di ClickUp, come Guida introduttiva, Libri e Registro, per organizzare e accedere facilmente a ciascuna voce del registro

Tieni traccia delle transazioni e delle ore fatturabili in modo più accurato con la funzionalità di monitoraggio del tempo

Visualizza il conto economico e i dati di spesa per prendere decisioni più informate

🎯 Ideale per: freelance, imprenditori individuali e piccole imprese che desiderano gestire la contabilità senza i costi aggiuntivi dei software tradizionali.

Lo sapevi? Secondo alcuni rapporti, l'82% delle piccole imprese fallisce a causa della scarsa comprensione della contabilità e della cattiva gestione del flusso di cassa. Se non disponi ancora di un sistema di contabilità strutturato, è giunto il momento di implementarne uno.

2. Il modello di contabilità ClickUp

Ottieni il modello gratis Conserva tutti i dettagli dei pagamenti in un unico elenco segmentato con il modello di contabilità ClickUp

Ecco una statistica scioccante: un terzo dei contabili commette diversi errori nelle voci di giornale ogni settimana, a causa del numero eccessivo di attività da svolgere. Questo problema di errori non potrà che peggiorare se devono tenere un foglio separato per ogni account da pagare.

Aiuta il tuo team contabile a identificare e correggere questi errori comuni in tempo, prima che compromettano l'intero budget e le spese. Il modello di contabilità ClickUp risolve questo problema mantenendo ogni account da pagare in una vista Elenco categorizzata.

Questo modello ti aiuta a:

Gestisci i tuoi registri commerciali, le entrate e le fatture in base al loro stato, priorità e date di scadenza

Aggiungi ricevute e organizza i contatti per ogni voce di pagamento per effettuare controlli incrociati e identificare potenziali errori

Classifica ogni voce del registro tra i segmenti Pagato, Pronto per il pagamento e Fattura inviata

Assegnali ai membri del team pertinenti, aggiungi note e liste di controllo per mantenere tutto allineato e tutti responsabili

🎯 Ideale per: monitoraggio delle fatture, identificazione degli errori nelle voci del registro e cancellazione puntuale dei debiti.

3. Il modello di registro e libro mastro di ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia delle entrate e delle uscite in modo dettagliato con il modello di diario e registro di ClickUp

Secondo una ricerca di ClickUp, un tipico knowledge worker deve connettersi con sei persone in media per portare a termine il proprio lavoro. Se gestisci più fogli per monitorare le spese, il tuo team passerà più tempo a fare avanti e indietro tra i reparti che a svolgere il lavoro vero e proprio.

Semplifica il loro lavoro con il modello di registro e libro mastro di ClickUp. Questo modello ti aiuta a tenere un registro centralizzato di debiti, crediti e spese associate in modo dettagliato.

Con questo modello puoi:

Tieni traccia delle entrate, delle spese e delle altre transazioni finanziarie

Organizza i dati delle transazioni in report per ottenere una visione chiara delle tue finanze

Consenti ai dipendenti di inserire i registri commerciali e delle spese per garantire accuratezza e responsabilità

Identifica potenziali errori e discrepanze nei tuoi dati finanziari

Genera rapidamente report finanziari ogni volta che ne hai bisogno

🎯 Ideale per: tenere sotto controllo le finanze, identificare e correggere gli errori manuali e preparare quotidianamente report finanziari pronti per la revisione con il minimo lavoro richiesto.

4. Il modello per le operazioni contabili di ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora le operazioni contabili in modo dettagliato con il modello per operazioni contabili di ClickUp

Il budget è andato in tilt a causa di una cattiva gestione del flusso di cassa e non hai idea da dove cominciare per dare un senso alla situazione: è un incubo che nessuna azienda vorrebbe mai affrontare. Il modello per le operazioni contabili di ClickUp è la soluzione perfetta per tenere conto di ogni centesimo. Ti aiuta a gestire accuratamente la contabilità dei progetti, a impostare gli obiettivi di budget e a garantire la responsabilità delle spese.

Puoi utilizzare questo modello per:

Gestisci e monitora le operazioni contabili con tag, attività secondarie annidate, assegnatari multipli ed etichette di priorità

Tieni traccia delle vendite, delle spese, dei pagamenti dei clienti e molto altro in un unico spazio personalizzabile per mantenere un processo contabile trasparente

Collabora con i membri del team sulle attività contabili

Visualizza i dati in grafici e report per prendere decisioni migliori

Automatizza il processo di analisi e inserimento delle voci nel giornale generale per risparmiare tempo

🎯 Ideale per: Garantire l'integrità di ogni operazione contabile in tutta l'azienda.

👀 Lo sapevi? Il 61% dei contabili utilizza attualmente l'IA per l'inserimento e l'elaborazione dei dati. Il 51% ha anche dichiarato di utilizzare l'IA per individuare e prevenire le frodi.

5. Il modello di riepilogo/riassunto dei conti finanziari di ClickUp

Ottieni il modello gratis Ottieni informazioni finanziarie specifiche con il modello di riepilogo/riassunto dei conti finanziari di ClickUp

Prendere decisioni aziendali intelligenti è impossibile senza un quadro chiaro della tua situazione finanziaria attuale. Agire alla cieca rende difficile individuare i problemi di flusso di cassa, monitorare le passività o pianificare con sicurezza la crescita.

Un modello come il modello di riepilogo/riassunto dei conti finanziari di ClickUp riunisce tutti i tuoi dati finanziari, le attività, le passività e i saldi dei conti in un'unica dashboard di facile lettura. Ti aiuta a monitorare le tendenze, individuare tempestivamente i segnali di allarme e informare le parti interessate con aggiornamenti in tempo reale.

Questo modello ti consente di:

Analizza le prestazioni di tutti i tuoi account finanziari

Monitora il flusso di cassa sia per le entrate che per le spese

Tieni traccia di investimenti , passività, attività e altro ancora

🎯 Ideale per: Direttori finanziari che necessitano di una vista dettagliata della salute finanziaria per prendere decisioni strategiche.

📖 Leggi anche: Esempi e formati di contabilità generale per la contabilità

6. Il modello di report e spese aziendali di ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni sotto controllo le note spese con il modello ClickUp per le spese aziendali e i report

Un buon 19% delle note spese contiene errori o dettagli mancanti, ciascuno dei quali costa in media 52 dollari e 18 minuti per essere corretto. Si tratta di una notevole quantità di tempo e denaro, senza menzionare che la verifica e l'approvazione di ogni nota richiede molto tempo e lavoro.

Il modello di reportistica e spese aziendali di ClickUp è uno strumento semplice ma efficace che consente di risparmiare tempo semplificando l'approvazione dei report delle spese. È possibile assegnare ogni report ai supervisori competenti e monitorare le discrepanze segnalate. Aiuta inoltre a identificare i risparmi sui costi e le aree di spesa eccessiva.

Con questo modello puoi:

Crea, organizza e aggiorna facilmente le note spese

Visualizza i dati di spesa per individuare facilmente le tendenze nelle spese

Tieni traccia dello stato di avanzamento dei tuoi obiettivi finanziari e mantieni l'organizzazione

Automatizza il processo di approvazione con oltre 50 trigger di azione

🎯 Ideale per: automatizzare l'approvazione delle note spese e visualizzare le spese aziendali.

💡 Suggerimento: Non sai come formattare le voci contabili o quale tipo di registro utilizzare? Chiedi a ClickUp Brain di generare un registro contabile campione basato sul tuo scenario: ti aiuterà a strutturare correttamente le voci e velocizzare il flusso di lavoro. Crea i tuoi modelli, moduli e altro ancora con ClickUp Brain

7. Il modello di cronologia dei pagamenti di ClickUp

Ottieni il modello gratis Accedete a tutte le informazioni sui pagamenti passati con il modello Cronologia pagamenti di ClickUp

Quando si gestiscono più transazioni, è facile perdere traccia dei pagamenti passati, soprattutto senza una chiara traccia di controllo. Cercare ogni pagamento nelle email e nei fogli di calcolo fa perdere tempo prezioso e aumenta il rischio di errori.

Il modello di cronologia dei pagamenti di ClickUp ti offre accesso immediato a tutti i tuoi pagamenti passati in un'unica visualizzazione organizzata. Puoi registrare, filtrare e rivedere ogni pagamento con il contesto completo, semplificando audit, riconciliazioni e reportistica.

Questo modello ti aiuterà a:

Registra le transazioni e archivia le informazioni sui pagamenti sia dei clienti che dei fornitori

Accedi alla cronologia dei pagamenti e monitora le spese nel tempo per identificare potenziali problemi

Organizza i registri dei pagamenti per riferimento futuro e revisione contabile

Utilizza le opzioni di ordinamento automatico e le notifiche personalizzate per eliminare l'inserimento ripetitivo dei dati

🎯 Ideale per: portare chiarezza e responsabilità nel tuo flusso di lavoro finanziario.

8. Il modello di gestione finanziaria ClickUp

Ottieni il modello gratuito Gestisci i preventivi dei progetti e pianifica il budget in modo efficiente con il modello di gestione finanziaria di ClickUp

Il monitoraggio dei budget dei progetti è difficile, soprattutto quando le spese sono distribuite su varie categorie e parti interessate. Ecco perché, in media, un progetto su sei registra un superamento dei costi del 200%.

Il modello di gestione finanziaria di ClickUp può aiutarti a rispettare il budget grazie a una dashboard personalizzabile. Ti consente di monitorare in tempo reale gli stanziamenti di bilancio, le spese effettive e i costi previsti.

Utilizza questo modello per:

Automatizza i calcoli e i promemoria delle attività ricorrenti

Esamina le prestazioni finanziarie con strumenti di analisi visiva

Collabora con i membri del team alla pianificazione finanziaria

Identifica le opportunità per risparmiare denaro e aumentare le entrate

Imposta obiettivi finanziari personalizzati per la tua azienda

🎯 Ideale per: Project manager, team finanziari e titolari di aziende che necessitano di una visione chiara dei budget, delle spese e degli obiettivi finanziari di più progetti.

9. Il modello di report di analisi finanziaria di ClickUp

Ottieni il modello gratis Genera report visivi sulle entrate e riepiloghi/riassunti finanziari con il modello di report di analisi finanziaria di ClickUp

Non hai bisogno di un promemoria per ricordarti quanto sia importante analizzare costantemente le tue entrate e i tuoi profitti. Il problema, tuttavia, è che quando hai un budget limitato devi sottoscrivere costosi strumenti di analisi.

Il modello di report di analisi finanziaria di ClickUp è una soluzione solida. Offre una rappresentazione visiva del tuo account, così saprai esattamente quanto entra, quanto esce e dove devi migliorare. Puoi anche utilizzare questo modello per il monitoraggio degli investimenti personali!

Ti permette di:

Analizza e monitora i conti economici con fogli di calcolo predefiniti

Tieni traccia di entrate, spese, profitti, perdite e altro ancora con immagini vivaci

Monitora l'andamento delle entrate per identificare le opportunità aziendali

Genera report che il tuo team può scaricare e condividere

Crea riepiloghi/riassunti di facile lettura delle tue prestazioni finanziarie

🎯 Ideale per: Startup e liberi professionisti che desiderano avere una visione chiara dei propri numeri senza la complessità dei software di contabilità.

Grazie alla sua capacità di creare automazioni, bacheche e spazi pertinenti per il lavoro di tutti i team di un'azienda, offre un'immensa capacità di lavorare tra team e collaborare con facilità. Tutto questo a un prezzo molto conveniente e ragionevole

Grazie alla sua capacità di creare automazioni, bacheche e spazi pertinenti per il lavoro di tutti i team di un'azienda, offre un'immensa capacità di lavorare tra team e collaborare con facilità. Tutto questo a un prezzo molto conveniente e ragionevole

10. Il modello per studi contabili di ClickUp

Ottieni il modello gratis Semplifica le voci del giornale generale e il processo di contabilità con il modello per studi contabili di ClickUp

Gestire uno studio contabile significa gestire più clienti, scadenze e requisiti di conformità, garantendo al contempo accuratezza ed efficienza.

Il modello per studi contabili di ClickUp offre una soluzione completa per semplificare le operazioni. Con funzionalità/funzioni quali stati personalizzati, viste su misura e gestione integrata delle attività, puoi organizzare i flussi di lavoro, monitorare lo stato di avanzamento e mantenere una comunicazione chiara con il tuo team e i tuoi clienti.

Con questo modello puoi:

Esegui processi contabili come voci di giornale generale e reportistica finanziaria

Concentrati sulle esigenze dei clienti con il monitoraggio delle attività, la sincronizzazione CRM e molto altro ancora

Allinea i team con obiettivi condivisi per rimanere sulla stessa pagina e garantire la massima efficienza

🎯 Ideale per: Contabili freelance che desiderano organizzare il lavoro con i propri client.

11. Il modello di contabilità fornitori ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia dei debiti, imposta promemoria ed effettua pagamenti puntuali con il modello ClickUp per i debiti

Se il tuo team è bloccato con una montagna di documenti cartacei e calcoli manuali per determinare i debiti, la produttività della tua azienda ne risente. Inoltre, i processi manuali sono soggetti a errori. Una data sbagliata o un numero errato possono causare pagamenti errati e rovinare le tue relazioni e la tua reputazione.

Invece di fare i salti mortali, passa al modello ClickUp per la contabilità fornitori. Gestirà accuratamente l'intero ciclo di vita dei tuoi pagamenti.

Questo modello ti aiuta a:

Digitalizza tutti i tuoi registri di pagamento

Tieni traccia dei crediti e delle date di scadenza a colpo d'occhio

Identifica ed elimina gli errori di inserimento dati per una maggiore precisione

Garantisci pagamenti puntuali a dipendenti, fornitori e collaboratori

Migliora le previsioni e il budgeting della tua azienda

🎯 Ideale per: Titolare di piccole imprese e responsabili operativi che desiderano semplificare il processo di contabilità fornitori senza fogli di calcolo o sistemi cartacei.

🧠 Curiosità: i contabili e i banchieri hanno un santo patrono, San Matteo! Era un esattore delle tasse per l'Impero Romano prima di diventare uno dei 12 apostoli di Cristo.

12. Il modello di monitoraggio delle fatture ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni d'occhio tutte le tue fatture da un'unica schermata utilizzando il modello di monitoraggio delle fatture di ClickUp

Chi vuole controllare ogni fattura con le ore fatturabili e i servizi prima di elaborarla? È un processo che richiede molto tempo. Inoltre, si finisce con un arretrato di fatture che potrebbe danneggiare la reputazione con i clienti e ritardare il flusso di cassa.

Il modello di monitoraggio delle fatture di ClickUp ti consente di creare, inviare e monitorare le fatture in modo efficiente. Con campi personalizzabili, monitoraggio dello stato e visualizzazioni multiple come Calendario e Fatture per client, puoi monitorare le date di scadenza, i pagamenti ricevuti e i saldi in sospeso in un unico posto.

Utilizza questo modello per:

Genera fatture professionali in modo rapido con i campi di compilazione automatica

Invia le fatture rapidamente con un solo clic

Contrassegna lo stato delle fatture come Aperta e Completata per tenere traccia dei tuoi pagamenti

🎯 Ideale per: Consulenti e agenzie che lavorano con provider di servizi indipendenti e fornitori.

📮 Approfondimento ClickUp: Abbiamo recentemente scoperto che circa il 33% dei knowledge worker invia ogni giorno da 1 a 3 messaggi per ottenere le informazioni di cui ha bisogno. Ma cosa succederebbe se tutte le informazioni fossero documentate e prontamente disponibili? Con AI Knowledge Manager di ClickUp Brain al tuo fianco, il cambio di contesto diventa un ricordo del passato. Basta porre la domanda direttamente dalla tua area di lavoro e ClickUp Brain recupererà le informazioni dalla tua area di lavoro e/o dalle app di terze parti connesse!

13. Il modello di bilancio ClickUp

Ottieni il modello gratis Ottieni un report completo sulla salute finanziaria della tua azienda e tieni aggiornati gli investitori con il modello di bilancio ClickUp

Stai cercando di ricostruire la situazione finanziaria della tua azienda partendo da dati sparsi? È facile trascurare cifre chiave senza una visione strutturata delle attività, delle passività e del patrimonio netto. Il modello di bilancio ClickUp fornisce un'istantanea chiara e personalizzabile della tua posizione finanziaria, perfetta per la pianificazione, la reportistica o per impressionare gli investitori.

Con questo modello puoi:

Aiuta i nuovi contabili a comprendere le attività e le passività finanziarie della tua azienda

Specifica quanto puoi destinare agli investimenti

Scopri quanto flusso di cassa è necessario per mantenere i tuoi obiettivi finanziari aziendali e personali

Identifica potenziali rischi e opportunità

🎯 Ideale per: rivedere il patrimonio netto e le passività dell'azienda e prepararsi per la raccolta di fondi e le riunioni con gli investitori.

Cosa rende un modello di registro contabile un buon modello?

Ora che hai esplorato i migliori modelli di giornale contabile, come sceglierne uno?

I modelli dettagliati di profitti e perdite possono trasformare la contabilità da un'attività noiosa in un processo senza stress che porta chiarezza finanziaria. Un modello di voce di giornale ideale ti aiuta a registrare accuratamente le transazioni, monitorare il flusso di cassa e essere sempre pronto per le verifiche senza passaggi complicati. Ecco alcune qualità che lo rendono davvero efficace:

Struttura delle voci chiara : include data, nomi degli account, colonne di debito e credito, importo e una breve descrizione in un layout pulito e di facile consultazione. Alcuni modelli separano anche i tipi di voci come commerciale, acquisti e generale

Registrazione cronologica : acquisisce le voci nell'ordine in cui si verificano per aiutarti a tracciare l'attività finanziaria, monitorare le tendenze, individuare gli elementi mancanti e semplificare la contabilità

Personalizzazione flessibile : offre la possibilità di aggiungere o rimuovere colonne in base alle esigenze aziendali, sia che si tratti di registrare rimborsi, monitorare le piccole spese o creare fatture

Rilevamento degli errori integrato : segnala problemi comuni come voci errate o dettagli mancanti per aiutarti a individuare tempestivamente gli errori ed evitare futuri grattacapi contabili

Supporto alla collaborazione : consente ai team e ai contabili esterni di lavorare insieme aggiungendo note, segnalazioni o commenti, con controlli di accesso opzionali per salvaguardare i dati sensibili

Formattazione pronta per la revisione : mantiene un layout professionale e standardizzato, in linea con le best practice contabili, utile per le revisioni o per rivedere la cronologia delle transazioni

Monitoraggio centralizzato di più account: gestisci le voci di giornale di vari account e reparti in un unico posto, così non dovrai destreggiarti tra più fogli durante la definizione del budget o la revisione dei flussi di entrate

Semplifica la tenuta dei registri finanziari con ClickUp

Gestire le finanze aziendali non deve essere un grattacapo. Scarica i modelli gratuiti qui sopra e rendi la contabilità facile come preparare il caffè del mattino.

Con ClickUp, avrai tutti i modelli di contabilità essenziali in un unico posto, oltre a potenti funzionalità/funzioni per fare ancora di più. Imposta promemoria, monitora le ore fatturabili e automatizza le attività di routine per aumentare la precisione e risparmiare tempo.

Iscriviti a ClickUp e ottieni una visualizzazione coerente delle entrate, delle spese e della salute finanziaria della tua azienda.